De 10 bästa AI-verktygen för text- och innehållsgenerering 2025

Du vet att något är populärt när din gammelfaster taggar dig i sitt inlägg på sociala medier med "Har du sett det här?" Detta gäller verkligen den senaste tidens uppståndelse kring artificiell intelligens (AI) och den utbredda "upptäckten" av OpenAI:s ChatGPT.

ChatGPT får mycket uppmärksamhet i media, men det finns många andra AI-textgeneratorer som är utformade för att hjälpa människor med att skapa innehåll. Om du arbetar med att skapa innehåll regelbundet är det värt att utforska dessa verktyg för att förbättra kvaliteten och effekten av dina ord – och spara tid.

Låt oss titta på de bästa AI-skrivgeneratorerna för att se vad de kan göra för dig. ✍️

Vad är en AI-textgenerator och hur fungerar den?

En AI-textgenerator, även känd som AI-skrivare eller innehållsgenerator, är en programvara som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa skriftligt innehåll. Den fungerar genom att analysera stora datamängder av befintliga texter och sedan använda algoritmer för naturlig språkbehandling (NLP) för att generera nya meningar och stycken som är sammanhängande och relevanta.

Vad ska du leta efter i en AI-textgenerator?

Du vill säkert inte att ditt AI-genererade innehåll ska låta som om det är skrivet av en robot. Du vill att det ska matcha din ton och ditt syfte, oavsett om det är för teamkommunikation eller din senaste digitala marknadsföringskampanj.

Här är några viktiga funktioner att leta efter i en AI-textgenerator:

Passar enkelt in i din process för att skriva innehåll

Ett användarvänligt gränssnitt som gör verktyget till din skrivassistent

Kontroll över tonfall och stil

Producerar konsekvent högkvalitativt innehåll

Kontrollerar grammatik noggrant och enkelt

Priset passar din budget

Inbyggda uppmaningar för de vanligaste uppgifterna

Robusta och exakta funktioner för omformulering och sammanfattning

De 10 bästa AI-textgeneratorerna

Det är värt att notera att de flesta AI-skrivverktygen på denna lista använder samma modeller och algoritmer från OpenAI. Det kan vara GPT-3, GPT-3. 5 eller till och med den nya GPT-4. Det viktigaste är att avgöra vilken AI-skrivare som fungerar bäst för dina mål för att generera bättre innehåll med mindre arbete.

Arbeta snabbare, skriv bättre och väck din kreativitet med ClickUp AI.

ClickUp AI är inbyggt i ett omfattande projektledningsverktyg och finns där när och där du behöver det. ClickUp AI fungerar som en AI-driven assistent och hjälper dig att skapa första utkast, förbättra befintligt innehåll, utveckla innehållsidéer, generera marknadsföringsslogans, brainstorma din nästa kampanj och i princip utplåna skrivkrampen.

Förutom att vara inbäddat i Docs och uppgifter, är det som skiljer ClickUp AI från andra verktyg de över 100 verktygen som använder anvisningar anpassade till specifika roller, så att du inte behöver slösa tid på att pröva dig fram.

ClickUp AI:s bästa funktioner

Inbyggt i en kraftfull plattform för samarbete och projektledning

Kortfattade sammanfattningar av markerad text med ett enda klick

Genererar åtgärdspunkter från innehåll

Genererar professionella biografier

Användarroller med fördefinierade uppmaningar som påskyndar användningen av AI

Inbyggt direkt i en omfattande uppsättning skrivverktyg för dokumentskapande

SEO-nyckelordsförslag

Superladdad sökfunktion som utnyttjar AI-motorn

Lättanvända verktyg som förbättrar kvaliteten på ditt innehåll

Begränsningar för ClickUp AI

Kräver kopiering och klistring för att kunna användas med din e-post.

Svaren kanske inte fångar rätt sammanhang för din förfrågan.

Priser för ClickUp AI

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. QuillBot

Via QuillBot

QuillBot beskriver sig själv som ett parafraseringsverktyg snarare än ett AI-textgeneratorverktyg. Ange din egen text eller någon annans innehåll och använd verktyget för att korrigera och förbättra den. Välj mellan flera parafraseringslägen och AI-motorn gör resten av arbetet med ett enda klick.

QuillBots bästa funktioner

Integrerat i Chrome och Microsoft Word

Ökande stöd för främmande språk, inklusive översättningsfunktioner

Enkla och lätta att använda när du bara behöver omformulera eller kontrollera innehåll.

Kraftfullt synonymverktyg som ger förslag och låter dig välja

Gratisversionen täcker grunderna i parafrasering och grammatikontroll.

QuillBots begränsningar

Varje funktion har sitt eget användargränssnitt.

Fokuserar främst på att förbättra befintligt innehåll

För de flesta applikationer måste du kopiera och klistra in mellan din app och QuillBot.

Grammatiken kunde vara mer korrekt

Paraphraserar inte alltid allt

QuillBots priser

Grundläggande: Gratis

Premium: 19,95 $/månad per användare

QuillBot-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Prova dessa QuillBot-alternativ!

3. Jasper

Via Jasper

Jasper finns med på denna lista över AI-textgeneratorer eftersom det är en av de bästa som fokuserar på att återspegla användarens varumärkesstil och röst. Det kan hjälpa innehållsskapare att skapa bloggartiklar, inlägg på sociala medier, landningssidor och marknadsföringsmejl. Det kan integreras i din applikation via dess API eller nås via ett Chrome-tillägg eller en chattapp.

Jasper bästa funktioner

Jasper-begränsningar

Ingen plagieringskontroll

Ingen SEO-funktion

Kan producera repetitiva innehåll eller fel

AI-verktyg måste styras genom uppmaningar för att få önskat resultat.

Priser för Jasper

Provperiod: Gratis i sju dagar

Startpaket: 29 $/månad per användare

Boss Mode: 59 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Jasper AI!

4. Copy. ai

En annan av de mest användbara AI-textgeneratorerna är Copy.ai, som är idealisk för marknadsföringsteam som vill skapa försäljnings- och marknadsföringstexter. Plattformens design är inriktad på att hjälpa team att implementera sin marknadsföringsstrategi genom att generera personliga försäljningstexter, skriva långa inlägg, återanvända innehåll i olika kanaler och skapa produktbeskrivningar.

Copy. ai bästa funktioner

Återanvänd samma innehåll för olika kanaler och målgrupper

Användarvänligt gränssnitt för att förfina innehåll med AI-skrivverktyg

Specifika verktyg för att skapa bildtexter för sociala medier

Stort utbud av mallar

Anpassade för att generera koncisa texter

Över 25 språk stöds

Begränsningar för Copy.ai

Förutsätter att användaren har kunskap om marknadsföring och skapande av säljtexter.

Kan generera felaktig information jämfört med andra AI-textgeneratorer

Inte så bra på att skapa längre artiklar eller högkvalitativt innehåll (kolla in dessa alternativ till Copy.ai !)

Copy. ai-priser

Gratis: Gratis

Pro: 49 $/månad för 5 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

5. ContentBot. ai

Via ContentBot

Som namnet antyder använder ContentBot.ai AI för att skapa marknadsföringsinnehåll. Detta AI-skrivverktyg är mest känt för att skriva långa blogginlägg, men det kan också parafrasera innehåll och generera AI-copywriting. Det är webbaserat och erbjuder SEO-verktyg och en plagieringskontroll, vilket blir allt viktigare för AI-textgeneratorer.

ContentBot. ai bästa funktioner

Skriver långa blogginlägg på över 2 000 ord

Inbyggda SEO-verktyg

Chrome- och WordPress-tillägg samt ett chattgränssnitt

Robust bibliotek med mallar som stöder flera användningsfall

ContentBot. ai begränsningar

Begränsar antalet ord du kan skapa per månad om du inte betalar mer

Användargränssnittet har några brister

Prissättningen är komplex och kostnaderna kan snabbt bli höga.

ContentBot. ai-prissättning

Gratis: Gratis för 5 000 ord

Startpaket: 19 $/användare per månad

Premium-abonnemang: 59 $/användare per månad

Premium+ Plan: 99 $/användare per månad

ContentBot. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: N/A

6. ChatGPT

Via ChatGPT

ChatGPT är verktyget som skapade det nuvarande stora intresset för AI-genererad text. När OpenAI lade ut sina verktyg i ett chattgränssnitt på en webbplats gratis, provade nästan alla det. Det använder den senaste OpenAI GPT-3. 5 stora språkmodellen (LLM) för gratisversionen och GPT-4 LLM för den betalda ChatGPT Plus.

ChatGPT:s bästa funktioner

Konversationsgränssnitt som intuitivt förfinar svaren

Feedbackfunktion som hjälper till att träna modellerna bakom verktygen

Textsvaren är naturligt flytande

Tidigare konversationer sparas i användarens konto och kan startas om.

Det mest kända och mest använda verktyget för textgenerering

ChatGPT:s begränsningar

Användarna måste lära sig att styra verktyget med frågor och kommentarer.

Inga mallar

Tillgången till gratisversionen är begränsad och kan nekas under högtrafik.

Svarstiden kan vara långsam med gratisversionen.

Dataset som används i modellerna har lite information efter mitten av 2021.

Priser för ChatGPT

ChatGPT: Gratis

ChatGPT Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: N/A

7. Rytr

Via Rytr

Rytr är en plattform för att skapa långa texter med hjälp av AI-genererad text. Användarna definierar ett användningsfall, anger sammanhang, ställer in tonfallet och genererar sedan innehåll som kan förfinas ytterligare. I denna lista över AI-textgeneratorer utmärker sig Rytr genom att stödja över 30 språk och ha en plagiatkontroll, ett SEO-verktyg och en funktion för att skapa bilder. Dess viktigaste särskiljande egenskap är ett inbyggt verktyg för skrivarbetsflöden som lagrar och organiserar projekt.

Rytrs bästa funktioner

Guidar användarna genom skrivprocessen

Inbyggd rich text-redigerare

Plugins för Chrome, WordPress och mer

Utformade för att skapa marknadsföringsinnehåll

Rytrs begränsningar

Användargränssnittet har en brant inlärningskurva

Resultatet tenderar att bli kort och är inte anpassat för långa texter.

Det är lätt att ta slut på tecken under en viss månad med begränsade abonnemang.

Rytr-priser

Gratis plan: Gratis

Saver Plan: 9 $/månad per användare

Obegränsad plan: 29 $/månad per användare

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (9 recensioner)

8. Förenklat

Via Simplified

Simplified är ett multimedieverktyg för generering och hantering av AI-innehåll som riktar sig till marknadsföringsteam. Det använder mallar, AI och förenklade verktyg för att skapa grafisk design, bilder, videor och text. Det innehåller funktioner för hantering och publicering på sociala medier.

Förenklade bästa funktioner

Multimediaalternativ för att skapa innehåll på ett och samma ställe

Schemaläggning av inlägg på sociala medier för de flesta större plattformar, inklusive LinkedIn, Twitter, Instagram och Facebook

Enkel användarupplevelse är perfekt för nybörjare inom AI-skrivande.

AI används också för att skapa icke-textinnehåll.

Förenklade begränsningar

AI-textgenerering är begränsad jämfört med andra lösningar

Det kan vara krångligt att ansluta till sociala mediekonto

Layout- och grafikverktygen är inte avancerade – ibland måste du använda andra verktyg.

Förenklad prissättning

Gratis för alltid: Gratis

Litet team: 30 $/månad för 5 användare

Företag: 50 $/månad för 5 användare

Tillväxt: 125 $/månad för 5 användare

Förenklade betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (75+ recensioner)

9. Frase

Via Frase

Frase är en plattform för skapande av SEO-innehåll som riktar sig till innehållsmarknadsförare och marknadsföringsbyråer. Förutom AI-textgenerering inkluderar Frase även innehållsanalys. Eftersom den är byggd för samarbete erbjuder den även verktyg för att dela och organisera projekt.

Frase bästa funktioner

SEO-optimering

Inbyggd analys

Inbyggt Google-sökmotorverktyg

Kraftfulla funktioner för att skapa innehållsbeskrivningar

Konkurrenskraftiga forskningsverktyg och wikis

Anpassade mallar

Begränsningar för Frase

Inga verktyg för sökordsanalys

Projektorganisationsfunktionerna är bristfälliga

Inte inriktat på AI-textgenerering

Priser för Frase

Provperiod: 1 dollar för 5 dagar

Solo: 14,99 $/månad per användare

Grundläggande: 44,99 $/månad per användare

Team: 114,99 $/månad för tre användare

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

10. Copysmith

Via Copysmith

Copysmith är ett AI-verktyg för innehållsgenerering som använder OpenAI:s GPT-modeller för att skapa innehåll för e-handelsprodukter. Det hanterar arbetsflöden för skapande av kopior på de vanligaste e-handelsplattformarna och tillhandahåller verktyg för innehållshantering för produktbeskrivningar.

Copysmiths bästa funktioner

Skapade för produktbeskrivningar inom e-handel

Integreras med Amazon, Shopify, WooCommerce och andra plattformar

Arbetsflödeshantering, inklusive redigering, godkännanden och publicering

Verktyg för innehållshantering

Stöder import av produktkataloger och skapande av batchkopior för att skapa produktbeskrivningar i bulk.

Copysmiths begränsningar

Gränssnittet kan vara förvirrande

Endast användbart för skapande av produktinnehåll

Anpassade mallar är inte tillgängliga i billigare abonnemang.

Krediterna förfaller om du inte använder dem.

Copysmiths prissättning

Gratis provperiod: Gratis

Startpaket: 19 $/månad per användare

Pro-plan: 49 $/månad för 5 användare

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Copysmith-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (12 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (25+ recensioner)

För fler verktyg, kolla in Spinbot-alternativ & Speedwrite-alternativ!

ClickUp: Den bästa AI-textgeneratorn för dina innehållsbehov

När det gäller att skapa unikt innehåll behöver du mer än de senaste verktygen för artificiell intelligens för att få saker gjorda. Du behöver också hjälp med att hantera dina projekt, samarbeta och följa dina framsteg.

ClickUp AI är ett av de bästa sätten att utnyttja kraften i OpenAI:s naturliga språkbearbetningsfunktioner. Och allt finns i ClickUps lättanvända plattform, som också är utmärkt som app för att skapa originalt innehåll. 🛠

Det är därför team av alla slag litar på ClickUp för projektledning, samarbete, projektdokumentation och som AI-skrivassistent. Nästa gång du startar ett nytt projekt, registrera dig för en gratis provperiod av ClickUp och testa det.

Det tar inte lång tid innan du inser kraften i ClickUp och dess AI-skrivverktyg när du arbetar smidigt tillsammans med ditt team. 🤩