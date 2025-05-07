De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Speedwrite 2025

Speedwrite är ett AI-drivet verktyg för att generera unikt innehåll. Det fungerar genom att parafrasera valfri text, om valfritt ämne, för att skapa 100 procent unik text. Det följer bästa praxis för skrivande för att skapa läsarvänligt innehåll.

Sedan starten har Speedwrite fått många användare bland studenter, forskare, innehållsförfattare, copywriters, SEO- och marknadsföringsexperter.

Speedwrite är utan tvekan ett utmärkt verktyg, men det har sina begränsningar och passar kanske inte alla. Därför är det en bra idé att bekanta sig med några av de bästa alternativen och konkurrenterna till Speedwrite, jämföra dem och hitta ett verktyg som passar dina behov bättre.

Vad ska du leta efter i alternativ till Speedwrite?

Det finns så många AI-innehållsgeneratorer där ute, och alla verkar ha samma eller liknande funktioner. När du utforskar deras landningssidor kan det bli förvirrande eftersom de alla lovar mycket och det kan vara svårt att urskilja vad som verkligen är viktigt och vad som inte är det. Ska du leta efter hastighet, originalitet eller samarbetsverktyg? Är en mobilapp en viktig funktion? Det finns också gratis Speedwrite-alternativ, men är de bra? Låt oss ta reda på vilka funktioner du bör hålla utkik efter.

Användarvänlighet: När du letar efter alternativ till Speedwrite vill du säkert hitta en användarvänlig lösning. AI-skrivverktyg ska vara enkla och roliga att använda, och ett intuitivt och överskådligt gränssnitt är en av förutsättningarna för det.

Grammatik- och stavningskontroll: Hela syftet med AI-skrivverktyg är att de ska göra jobbet åt dig. Om du måste slösa tid på att kontrollera grammatik och stavning i resultatet, kan du lika gärna skriva allt själv.

Avancerade redigeringsfunktioner: Helst bör den textgenerator du väljer inte bara begränsa sig till att producera text. Den bör erbjuda funktioner som gör ditt skrivande så effektivt som möjligt. Dessa funktioner kan inkludera naturlig språkbehandling, ordräknare, läsbarhetspoäng med analys och förslag, synonymer, ton- och röstformat och så vidare.

Integration och export: Om du ska använda din textgenerator i arbetet, vare sig det gäller marknadsföring, försäljning eller produktutveckling, kan du behöva vissa samarbetsverktyg samt exportalternativ som gör att du smidigt kan integrera den genererade texten i det samarbetsverktyg eller ordbehandlingsprogram du använder. Integration med molnlagringstjänster är också ett plus.

De 10 bästa alternativen till Speedwrite

Nu är det dags att guida dig genom de bästa innehållssnurrarna, AI-omskrivarna och andra Speedwrite-alternativ som finns på marknaden idag.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Du har säkert redan hört talas om ClickUp, men visste du att denna omfattande produktivitetsplattform också har ett AI-skrivverktyg?

ClickUp AI är en funktion som utvecklats för att tillgodose behoven hos alla dina team – från försäljning till marknadsföring, kundsupport och produktledning. Du kan använda den för projektdokumentation, fallstudier, rapporter, utåtriktade e-postmeddelanden, PRD:er, mötesdagordningar och mycket mer.

Ännu bättre är att verktyget använder noggrant undersökta och omsorgsfullt skapade AI-prompter för i princip alla roller och syften, organiserade i praktiska mallar.

Om du till exempel behöver förbättra dina tekniska skrivkunskaper har ClickUp en utmärkt ChatGPT-prompt för tekniska skrivmallar som kan hjälpa dig med det, och det finns ett antal forskningsplanmallar som är särskilt användbara för team.

Prova dessa ChatGPT-alternativ!

ClickUps bästa funktioner

Perfekt för projektbeskrivningar, rapporter, produktbeskrivningar, informations- och marknadsföringsmejl, webbplatsinnehåll etc.

ClickUp Automations hjälper dig att arbeta snabbare genom att automatisera många av de mest tråkiga uppgifterna.

Ett rikt mallbibliotek med färdiga uppmaningar för ett brett spektrum av processer och uppgifter

Generering av projektsammanfattningar för kommentarer, anteckningar eller annat innehåll som behöver sammanfattas

Förstrukturerat innehåll med rubriker, punktlistor, tabeller etc.

Begränsningar för ClickUp

Begränsade konversationsmöjligheter med AI, så du kan inte diskutera eller föra en dialog med den som du kan med vissa andra verktyg.

Det kan vara lite överväldigande att börja med ClickUp eftersom det har så många funktioner; det finns en viss inlärningskurva (men det är värt det!).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta ClickUp för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Copy. ai

Copy.ai är en annan utmärkt AI-textgenerator som kan vara ett värdigt alternativ till Speedwrite.

Copy.ai är främst utformat för copywriting och innehållsskapande och fungerar genom att bearbeta användaruppmaningar (som bör tillhandahållas tillsammans med viss kontext för bästa resultat) för att skapa unika blogginlägg, e-postmeddelanden, försäljningstexter, annonstexter och innehåll för sociala medier som konverterar.

Inom e-handel kan det ge en boost till onlineförsäljningen genom att skapa övertygande produktbeskrivningar.

Precis som ClickUp kommer det också med färdiga innehållsmallar, även om de inte är lika många och inte lika omfattande som ClickUps.

Copy. ai är ett flerspråkigt verktyg som för närvarande genererar text på över 29 språk.

Copy. ai bästa funktioner

Kan producera innehåll i olika stilar och tonfall

Över 90 verktyg och mallar

Utmärkt support och hjälpcenter

Ren och intuitiv användargränssnitt

Copy. ai-begränsningar

Kan kräva faktagranskning

Kan ibland bli långsamt

Inte idealiskt för långa texter

Högkvalitativt innehåll är inte konsekvent

Copy. ai-prissättning

Gratis

Pro : 36 $/månad per användare

Företag: Kontakta Copy. ai för prisuppgifter

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (55+ recensioner)

Prova dessa alternativ till Copy.ai!

3. Writesonic

via Writesonic

Om du letar efter en automatisk textgenerator som är anpassad för marknadsföringsbehov, behöver du inte leta längre än WriteSonic.

Detta AI-drivna verktyg för copywriting skapar SEO-anpassat och plagieringsfritt innehåll för bloggar, marknadsförings- och informationsmejl, inlägg på sociala medier, annonser och produktbeskrivningar. Det drivs av GPT-4 och stöder för närvarande 24 språk.

Tack vare Surfer SEO-integrationen optimeras dina texter automatiskt för sökord och kan enkelt justeras vid behov. Om du dessutom skulle få slut på idéer till innehåll har Writesonic ett verktyg som kan inspirera dig och hjälpa dig att komma igång.

Writesonic bästa funktioner

Kraftfullt parafraseringsverktyg för omskrivningar som är unika och bättre än originalet

Text Expander-verktyg för när du har svårt att uppnå det erforderliga antalet ord

Mallar för Facebook- och Google-annonser

Innehållssammanfattare för att omedelbart sammanfatta långa artiklar

Sömlös Zapier-integration

Writesonic-begränsningar

Texten kan behöva en grammatikkontroll.

Kunskapsbegränsningar hindrar det från att skriva om de senaste ämnena.

Inte bland de billigaste verktygen, jämfört med många Writesonic-alternativ

Writesonic-priser

Gratis provperiod

Fördelar: Mellan 12,67 USD/månad och 666 USD/månad beroende på antalet användare och antalet genererade ord per månad.

Företag: Kontakta Writesonic för prisuppgifter

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (‎1 810+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 790+ recensioner)

4. Narrato

via Narrato

För copywriters och innehållsskapare är Narrato ett namn som inte behöver någon särskild presentation. Denna plattform och marknadsplats för frilansskribenter har nyligen gått över till AI och lagt till en innehållsgenerator till sin lista över funktioner.

Förutom AI-innehållsassistenten gör det också möjligt för team och individer att hantera hela sitt arbetsflöde på ett ställe, direkt på plattformen, och har omfattande verktyg för teamhantering och samarbete för att göra processen för att skapa innehåll så effektiv som möjligt. AI-verktygen sparar enormt mycket tid genom att generera innehållsbriefingar som chefer sedan kan tilldela skribenter och hantera hela arbetsflödet via plattformen. Det är en stor tillgång för alla team som strävar efter att bli mer produktiva.

Narratos bästa funktioner

Enkel tilldelning och spårning av uppgifter, med aviseringar, massåtgärder och innehållsarkiv

AI-verktyg genererar innehållsidéer och briefs

Narrato genererar SEO-anpassat och högpresterande innehåll

Inbyggd plagiatkontroll

Förslag på läsbarhet, grammatik och textstruktur

Begränsningar för Narrato

Sociala medier-funktionerna är ganska grundläggande.

Rapporteringen behöver förbättras

Narrato skulle kunna ha fler integrationer för att verkligen bli en helhetslösning.

Priser för Narrato

Fördel: 45 $/månad

Företag : 95 $/månad

Anpassat: Kontakta Narrato för prisuppgifter

Narrato-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (15 recensioner)

5. WordAi

via WordAi

Här är ett enkelt och smidigt verktyg som är utformat för att optimera ditt innehåll genom att använda maskininlärning och artificiell intelligens för att skapa text som är lika bra som mänskligt skapad, om inte bättre. Det baseras på omformulering, omskrivning och omstrukturering, vilket innebär att det fungerar bäst när det ges en hel text att arbeta med.

Detta verktyg kan också förbättra ditt originalinnehåll genom att föreslå sätt att göra det mer läsbart, förbättra tydligheten och dela upp texten i kortare, mer koncisa meningar.

WordAis bästa funktioner

Garanterar att det inte finns något duplicerat innehåll eller AI-detektering

Utmärkt leveranstid

Tack vare inbyggd API kan du enkelt integrera dina omskrivningar i ditt arbetsflöde.

WordAi-begränsningar

Det är ett verktyg för att skapa innehåll, som inte är lämpligt för att skapa högkvalitativt, originellt innehåll.

Mycket grundläggande funktioner för redigering av innehåll

Priser för WordAi

Månadsvis: 57 $/månad

Årligt: 27 $/månad

Företag: Fråga Word. Ai om priser

WordAi-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (18 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (13 recensioner)

6. QuillBot

via QuillBot

QuillBot är ett annat verktyg som inte hjälper dig att skapa nytt, unikt innehåll, men om du letar efter en lösning för att snabba upp din omskrivning eller producera liknande innehåll kan det vara ett intressant alternativ till Speedwrite som är värt att titta närmare på.

Förutom verktyget Paraphraser har denna artikelomskrivare även en grammatikgranskare, plagiatkontroll, verktyg för samskrivning och sammanfattning av innehåll. Citatgeneratorn är en intressant funktion som kan hjälpa till att lägga till korrekta, verifierade citat på nolltid.

QuillBot är ett webbaserat verktyg och har ett Chrome-tillägg, vilket är mycket praktiskt. Färgkodningen av det omskrivna innehållet hjälper dig att hålla reda på dina ändringar, så att du inte upprepar dig själv under skrivprocessen.

QuillBots bästa funktioner

Har en mängd olika lägen, från formellt till kreativt, inklusive flytande språk

Fungerar på över 23 språk

Inbyggd synonymordbok för att variera med synonymer

Stöder flera språk

Chrome-tillägget fungerar i Google Docs

QuillBots begränsningar

Liksom många QuillBot-alternativ skapar det inte originalt innehåll.

Begränsad produktion även med betalda abonnemang (t.ex. 6 000 ord i Summarizer, 4 synonymer)

Kan vara buggig

Ett av få gratisverktyg på denna lista

QuillBots prissättning

Grundläggande: Gratis plan

Premium: 9,95 $/månad

QuillBot-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (118 recensioner)

Trustpilot: 3,2/5 (96 recensioner)

7. Paraphraser. io

Paraphraser. io är en annan enkel, okomplicerad och smidig lösning för att skapa originellt, plagieringsfritt innehåll baserat på det du matar in. Detta gratisalternativ till Speedwrite kan på bara några sekunder parafrasera vilken typ av text som helst, och det kan vara praktiskt när du behöver en enkel och snabb innehållsspinner.

Det är mycket enkelt att använda, har ett intuitivt online-gränssnitt och lovar att hjälpa till att undvika duplicerat innehåll.

Paraphrase Generator har sex lägen: Fluency, Standard, Creative, Word Changer, Shorten och Smarter, vilket ger stor flexibilitet när det gäller tonen i resultatet.

Paraphraser. io bästa funktioner

Snabbt, billigt och enkelt verktyg för att parafrasera innehåll och skapa unik text

Har API:er utan datalagring på sin sida och support dygnet runt.

Lovar parafrasering på mänsklig nivå

Ett av få gratisalternativ till Speedwrite på denna lista

Begränsningar för Paraphraser.io

Användargränssnitt med mycket reklam

Inte alltid tillförlitliga när det gäller originalitet

Mycket begränsad gratisplan för dess skrivverktyg

Otillräcklig användarfeedback eller recensioner

Priser för Paraphraser.io

Gratis

Veckovis : 7 $/vecka

Månadsvis : 20 $/månad

Årligt: 60 $/år

Paraphraser. io betyg och recensioner

Trustpilot: 3,7/5 (8 recensioner)

Inga recensioner tillgängliga på G2 eller Capterra.

8. SpinBot

via SpinBot

Bland de kostnadsfria alternativen till Speedwrite sticker SpinBot ut från konkurrenterna tack vare sin enkelhet. SpinBot har utvecklats för att göra precis vad namnet antyder, nämligen att hjälpa dig att snabbt öka din produktion genom att omformulera eller spinna din text.

Det är ett bra val för varumärken och företag som vill öka sin synlighet på webben genom innehållsmarknadsföring, och det kan också vara till hjälp för studenter och forskare.

SpinBots bästa funktioner

Nyligen tillagd sammanfattningsfunktion

Har ett separat verktyg för grammatikontroll samt förslag på synonymer.

Fungerar mycket snabbt och kan bearbeta flera språk

Gratisplanen skiljer det från vissa andra alternativa parafraseringsverktyg till Speedwrite.

SpinBots begränsningar

Verktyget är mycket grundläggande jämfört med de flesta Spinbot-alternativ och kan inte producera kreativt eller originellt innehåll.

Genererad text kan behöva kontrolleras för plagiering med hjälp av dess verktyg för artificiell intelligens.

Även om det inte finns någon begränsning på antalet sessioner, bör den angivna texten inte överstiga 10 000 ord.

Priser för SpinBot

Gratis

SpinBot-betyg och recensioner

Trustpilot: 4/5 (6 recensioner)

Inga recensioner från G2 eller Capterra tillgängliga

9. Outwrite

via Outwrite

Outwrite är inte direkt ett verktyg för att generera text, utan snarare en skrivassistent som drivs av artificiell intelligens, men det är ändå ett bra betalt eller gratis alternativ till Speedwrite för dem som är intresserade av att använda maskininlärning för att förbättra sitt skrivande.

Denna Grammarly-liknande lösning har ett parafraseringsverktyg och en grammatik- och stavningskontroll, och kan också hjälpa till med stil och strukturering. Den kostnadsfria versionen är ganska grundläggande och hjälper endast till med grammatik och stavning, medan betalda planer erbjuder fler funktioner, inklusive förslag på struktur och stil samt verktyg för plagieringskontroll.

Outwrites bästa funktioner

Integreras i alla ordbehandlingsprogram (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Stöd för engelska, franska och spanska

Insikter och statistik om läsbarhet och stil

Paraphrasing-verktyg som finns tillgängliga i detta Speedwrite-alternativ

Begränsningar för Outwrite

Premiumfunktionerna är ganska dyra.

Vissa inkonsekvenser

Klagomål om kundtjänsten

Priser för Outwrite

Gratis

Fördel: 8,95 $/månad per användare

Team: 7,95 $/månad per användare

Outwrite-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (15 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (22 recensioner)

10. Frase

Via Frase

Frase. io är ett innovativt AI-verktyg som är utformat för att optimera innehållsskapande och sökmotoroptimering. Det ger djupgående innehållsbeskrivningar, svarar på frågor om ditt innehåll och ger dig praktiska insikter för att förbättra din SEO-ranking.

Med sin förmåga att analysera webbinnehåll med högsta prestanda är Frase.io ett ovärderligt verktyg för parafrasering och omskrivning av artiklar för att skapa innehåll som tilltalar din målgrupp. Det har en grammatikgranskare och håller på att bli ett av de mer populära alternativen till Speedwrite.

Frase bästa funktioner

Inbyggt parafraseringsverktyg som använder tre olika stilar för att skriva innehållsbeskrivningar

Dess AI-skrivverktyg kan också generera avsnitt eller fragment av text, som kan omfatta allt från projektförslag till FAQ-avsnitt på din webbplats.

Enkelt att dela ett skrivskyddat PDF-dokument eller ett komplett dokument via plattformen (inget behov av Microsoft Word eller Google Docs)

Begränsningar för fraser

För att generera över 4 000 ord kostar Pro Add-On 35 dollar per månad.

Verktyget skulle kunna förbättra sin noggrannhet när det gäller att generera SEO-nyckelord och SERP-baserade rekommendationer.

Till skillnad från vissa andra AI-verktyg erbjuder det inte en helt gratis version.

Även om artikelomskrivaren kan arbeta på flera språk fungerar den bäst på engelska.

Frase-prissättning

Solo: 14,99 $ per användare och månad

Grundläggande: 44,99 $ per användare och månad

Team: 114,99 $ (3 användare och 25 $ per månad för ytterligare teammedlemmar)

Frase kundrecensioner

G2: 4,9/5 (över 280 recensioner)

Capterra: N/A

ClickUp: Det ultimata verktyget för omskrivning och omformulering

När vi avslutar vår undersökning av alternativ till Speedwrite är det ett verktyg som tydligt sticker ut från resten: ClickUp.

ClickUp är det bästa alternativet till Speedwrite eftersom det gör det enkelt för innehållsförfattare att generera nya idéer, hålla jämna steg med större konkurrenters innehållsproduktion och samtidigt hålla sina innehållskalendrar organiserade och välfungerande. Dagarna av kamp med redundans och repetition är över; med ClickUp AI kommer du konsekvent att producera nytt, engagerande innehåll.

Prova ClickUp idag för att upptäcka varför det inte bara är ett alternativ till Speedwrite, utan också ditt nästa steg mot att uppnå överlägsen innehållseffektivitet.