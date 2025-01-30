De 10 bästa Writesonic-alternativen och konkurrenterna 2025

Writesonic kan vara ett användbart verktyg för team som vill öka sin innehållsskapande med hjälp av artificiell intelligens (AI), men det är inte den enda programvaran av sitt slag som finns. I dag har du ett stort utbud att välja mellan när det gäller verktyg och appar som är utformade för att underlätta skrivande, redigering och optimering av innehåll.

I den här artikeln går vi igenom de bästa Writesonic-alternativen som finns idag. Vi delar med oss av deras funktioner, fördelar, begränsningar, priser och produktbetyg så att du kan hitta det bästa alternativet för dina behov.

Låt oss utforska de bästa Writesonic-konkurrenterna på marknaden just nu.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Writesonic?

Innan du byter till ett annat AI-skrivverktyg måste du först fundera över vad du letar efter.

Writesonic erbjuder AI-drivna funktioner för att skriva innehåll, såsom parafrasering, sammanfattning av artiklar, textutvidgning och produktbeskrivningar. Ta reda på vilka av dessa som är måste-ha för dig och skapa din kortlista utifrån det.

Tänk på vad du gillar med Writesonic och vad du inte gillar. Vissa uppskattar det kreditbaserade systemet, medan andra föredrar ett verktyg med obegränsat antal ord. Writesonics extrafunktioner som bildgeneratorer och chatbot-byggare kanske tilltalar dig, eller så kanske du föredrar att strunta i dessa och istället byta till ett verktyg som fokuserar helt på skrivande och samarbete.

Fundera på vad du vill att ditt AI-skrivverktyg ska göra för dig och sök efter alternativ utifrån detta.

De 10 bästa Writesonic-alternativen och konkurrenterna

Börja skriva med ClickUp Använd ClickUp Brain för att redigera och sammanfatta innehåll i Docs.

Numera behöver vi alltid mer innehåll för att fylla våra innehållskalendrar, och skrivverktyg är ett av de bästa sätten att skala upp. ClickUp erbjuder dig ett sätt att påskynda din skrivprocess genom att samla alla dina dokument, wikis och filer på ett ställe – så att du kan effektivisera arbetsflödena och arbeta mer effektivt.

ClickUps strömlinjeformade gränssnitt och inbyggda verktyg ger dig en smidig men ändå funktionsrik plats att arbeta med högkvalitativt innehåll. Oavsett om du skissar på ett nytt blogginlägg eller skriver en process för en produktlansering, känns ClickUps ordbehandlingsprogram intuitivt och lätt att använda.

Använd mallar för att slippa den där känslan av tomma sidor, lägg till formaterings- och stilalternativ och se ordräkning och lästid. Samarbeta med teammedlemmar om redigeringar i realtid eller asynkront, och dela sedan ditt innehåll med intressenter och frilansare med enkla, delbara länkar.

ClickUp är ett fantastiskt, multidimensionellt verktyg för produktivitet och samarbete, och det är definitivt värt att utforska som en lösning för ditt teams bredare behov. Dessutom kommer ClickUp Brain att förändra ditt sätt att arbeta med innehåll i ClickUp för alltid.

ClickUps bästa funktioner:

Avancerade alternativ för styling och formatering – bädda in bokmärken, lägg till tabeller och mycket mer

Lättanvända mallar som hjälper dig att övervinna skrivkramp

Se ordräkning, teckenräkning och lästid i dina dokument

Anslut dina dokument till dina arbetsflöden för enklare utförande

Lägg till kapslade sidor för att enkelt skapa AI-drivna kunskapsbaser och wikis.

Njut av redigering och samarbete i realtid

Kategorisera dokument och organisera resurser

Skapa delbara länkar och hantera behörigheter för olika åtkomstnivåer

Använd tillsammans med ClickUps andra funktioner för att förbättra din process för att skapa innehåll.

Integrationer med över 1 000 av de bästa arbetsverktygen som finns idag

AI-drivna mallar som hjälper dig att komma igång med ClickUp. Börja bygga din arbetsyta med ClickUps AI-förbättrade projektportföljmall

Ladda ner denna mall Skapa enkelt projektbeskrivningar, skapa åtgärdspunkter och mycket mer med ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp har ännu inte något AI -verktyg för copywriting , men det kommer snart med ClickUp 3.0.

Det kan ta ett tag att lära sig alla funktioner i ClickUp och förstå hur man använder dem på bästa sätt.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per Workspace-medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Copy. ai

Copy. ai var en av de första AI-innehållsgeneratorerna på marknaden, och detta skrivverktyg fortsätter att lägga till nya funktioner i takt med att tekniken utvecklas. Denna AI-skrivassistent kan hjälpa marknadsförare, bloggare och innehållsskapare att skriva högkvalitativt innehåll för sina bloggar, Facebook- och Google-annonser, produktbeskrivningar, landningssidor och snabbare – tack vare hjälp från AI.

Copy. ai bästa funktioner:

Intuitivt, användarvänligt gränssnitt

Obegränsat antal ord istället för ett kreditbaserat system

Tillgång till över 25 språk med ett betalt abonnemang

Begränsningar för Copy.ai:

Som med de flesta AI-verktyg tycker vissa användare att resultaten ibland saknar kreativitet.

Vissa användare önskar att det fanns ett bättre sätt att dokumentera projekt och filer.

Copy. ai-priser:

Gratis plan

Pro: 49 $/månad för 5 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Copy. ai-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

3. Förenklad

Via Simplified

Nästa på vår lista över alternativ till Writesonic är Simplified. Simplified är utformat för att vara en allt-i-ett-destination för team som vill använda AI för att skala upp. Appen erbjuder inte bara en AI-skribent för din innehållsskapandeprocess utan även grafik, videoredigering och AI-funktioner för sociala medier – allt i ett paket. Detta är praktiskt för team som vill effektivisera sin upplevelse.

Förenklade bästa funktioner:

Användbart gränssnittssystem med dra-och-släpp-funktion

Föreslår relaterade bilder som matchar ditt innehåll

Inbyggda godkännanden för ett förenklat arbetsflöde

Förenklade begränsningar:

Vissa användare rapporterar att det långa innehållet kan kännas repetitivt.

Det kan ibland vara svårt att hantera formateringen.

Förenklad prissättning:

Gratis för alltid

Litet team: 30 $/månad för 5 medlemmar

Företag: 50 $/månad för 5 medlemmar

Tillväxt: 125 $/månad för 5 medlemmar

Förenklade betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

4. Jasper

Via Jasper

Tillsammans med Copy. ai blev Jasper AI (tidigare känt som Jarvis) populärt när marknadsföringsteam och entreprenörer började intressera sig för AI-skrivverktyg. Jasper fokuserar på varumärkets röst och appen är utformad för att hjälpa dig att få ut det mesta av den genom att skapa innehåll som känns i linje med din ton och skrivstil.

Jasper bästa funktioner:

Arbeta tillsammans med realtidsredigeringar och teamhanteringsfunktioner

Skanna din webbplats för att identifiera din ton och skapa relaterat långformat innehåll.

Inbyggd plagiatkontroll

Jasper Art för att generera AI-konstbilder

Jasper-begränsningar:

Det tillkommer en extra månadsavgift om du vill lägga till Jasper Art som komplement till ditt skrivande.

Vissa användare tycker att trefaktorsautentisering är obekvämt.

Priser för Jasper:

Creator: 49 $/månad för 1 användare

Team: 125 $/månad för 3 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

5. Rytr

Via Rytr

Rytr är en AI-skrivassistent som är utformad för att påskynda processen att skriva innehåll. Detta verktyg har över 40 mallar som hjälper dig att skriva e-handelstexter, e-posttexter, Facebook-annonser, produktbeskrivningar och mycket mer – även om du inte är en expert på att skriva innehåll.

Rytrs bästa funktioner:

Användarvänlig plattform och gränssnitt

Skapa uppgifter baserade på mallar eller dina egna mål och OKR:er.

Inbyggda ramverk för tonfall och copywriting för långa texter och nyhetsbrev

Rytrs begränsningar:

Ibland stämmer inte berättelsens tema och resultatet överens.

Vissa användare rapporterar att resultatet kan sluta mitt i en tanke, istället för i slutet av en mening när du genererar innehåll

Rytr-priser:

Gratis

Besparing: 9 $/månad

Obegränsat: 29 $/månad

Rytr-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (5+ recensioner)

6. Wordtune

Via Wordtune

Wordtune är en AI-driven skrivassistent som är utformad för att hjälpa dig att uttrycka vad du menar på bästa möjliga sätt. Wordtune fokuserar på att hjälpa dig som din AI-skribent som också kan hitta stavfel. Detta är ett utmärkt alternativ för innehållsskrivare eftersom det producerar texter som inte bara är optimerade utan också känns personliga och engagerande, vilket gör det till ett av våra bästa alternativ till Writesonic.

Wordtunes bästa funktioner:

Skriv om dina egna ord så att de passar din avsikt eller dina mål för blogginlägget.

Förbättra din grammatik och meningsbyggnad

Möjlighet att enkelt lägga till fakta och citera källor

Wordtunes begränsningar:

Det finns ingen möjlighet att ställa in en specifik ton, vilket andra appar erbjuder.

Vissa användare önskar att det fanns ett API och fler integrationer med annan programvara, som WordPress.

Wordtune-priser:

Gratis

Premium: 24,99 $/månad

Premium för team: Kontakta oss för prisuppgifter

Wordtune-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (70+ recensioner)

7. Anyword

Via Anyword

Anyword är ett AI-drivet verktyg för copywriting som fokuserar på att hjälpa dig att skriva olika typer av innehåll som är utformat för att konvertera. Appens styrka ligger i att använda prediktiv analys och copy scoring för att leverera copywriting med försäljning i åtanke.

Anywords bästa funktioner:

Skriv om innehållet för att göra det mer engagerande och konverteringsinriktat

Inbyggd SEO-optimering för blogginnehåll

Analysera texter på din webbplats, i sociala medier och i e-postmarknadsföring

Anyword-begränsningar:

Vissa användare önskar att det fanns en inbyggd citattjänst eller funktion.

Det kan förekomma viss upprepning i genererat innehåll , särskilt i längre texter.

Priser för Anyword:

Starter : 29 $/månad

Datadriven: 99 $/månad

Anyword for Business: Kontakta oss för prisuppgifter

Anyword-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 1 150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (370+ recensioner)

8. TextWizard

Via TextWizard

TextWizard hjälper team att skapa bättre marknadsföringstexter tack vare AI-drivna verktyg och funktioner. Verktyget gör det möjligt för marknadsförare att spara tid och snabbt skala upp med innehåll som är utformat för att rankas högt i sökmotorer. Verktyget är relativt nytt och har en lättläst produktplan som är delbar och användarvänlig med hjälp av ClickUp.

TextWizards bästa funktioner:

Skapa dina egna repeterbara ”genereringsrecept” baserat på dina mål.

Skapa långa texter, inlägg på sociala medier , hisspitcher och mycket mer.

Återanvänd befintligt innehåll för att snabbt skala upp

Begränsningar för TextWizard:

Vissa användare önskar att det fanns fler förslag för längre texter.

TextWizard har inte lika många funktioner som andra AI-skrivverktyg som finns tillgängliga idag.

Priser för TextWizard:

Gratis

Pro: 49 $/månad per användare

Team: 99 $/månad per användare

TextWizard-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Ginger

Via Ginger

Ginger är en AI-skrivassistent som är utformad för att hjälpa individer och team att skriva med större självförtroende. Detta AI-stödda verktyg hjälper till att korrigera grammatik, ger förslag på mer engagerande språk och tillför stil och elegans till vardagligt innehåll.

Gingers bästa funktioner:

Korrigera grammatik- och stavfel med ett enda klick

Omformulera ditt befintliga innehåll för att förkorta meningar eller göra dem mer intressanta.

Integrationer med populära verktyg som Microsoft Word och Gmail

Begränsningar för Ginger:

Vissa användare rapporterar kompatibilitetsproblem med Microsoft Office-paketet.

Ibland kan omformuleringar ändra betydelsen eller avsikten i en mening.

Ginger-priser:

Premium: 13,99 $/månad

Ginger Teams: 4,99 $/månad per medlem

Ginger-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 80 recensioner)

10. Pepper Content

Via Pepper Content (tidigare Pepper Type)

Pepper Content – tidigare Pepper Type – är en AI-driven plattform för innehållsmarknadsföring som sammanför team, data och innehåll för att bli marknadsförares självklara val för skapande och optimering av innehåll. Verktyget hette tidigare Peppertype AI, men plattformen har sedan dess vuxit och fått nya funktioner – och har nu ett nytt namn som passar bättre.

Pepper Contents bästa funktioner:

Skriv optimerat innehåll med SEO-skrivassistenten

Spåra nyckelord och stöd dina SEO-mål

Sömlös upplevelse med Pepper AI och Pepper Docs för skrivande

Pepper Content-begränsningar:

Vissa användare är besvikna över förändringen i riktning från Peppertypes ursprung.

Vissa användare tycker att gränssnittet ibland är överväldigande.

Priser för Pepper Content:

Premium: 399 $/månad för 3 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pepper Content-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (470+ recensioner)*

Capterra: 4,7/5 (500+ recensioner)*

*De flesta tillgängliga recensionerna gäller endast Pepper Type.

Hitta rätt Writesonic-konkurrent för dig

Writesonic är ett fantastiskt AI-drivet skrivverktyg, men det finns andra alternativ på marknaden. Använd denna guide för att bestämma vilka Writesonic-alternativ du vill testa i din jakt på det perfekta AI-skrivverktyget för dig.

Om du letar efter ett verktyg som kan så mycket mer än att skriva, prova ClickUp. Vår allt-i-ett-plattform kombinerar skrivande med samarbete, produktivitet, uppgiftshantering och mycket mer. Kontakta vårt team eller registrera dig gratis och börja utforska funktionerna redan idag.