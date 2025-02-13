De 10 bästa försäljningsapparna för säljare som vill öka intäkterna 2025

Det finns dussintals programvaruappar som är utformade för att underlätta livet för marknadsförings- och säljteam. Men med så många att välja mellan tar det tid att förstå vilka alternativ som finns och hur de skiljer sig åt.

Oroa dig inte, vi har gjort jobbet åt dig! I denna guide till de bästa försäljningsapparna går vi igenom några av de mest populära marknadsförings- och försäljningsplattformarna i branschen och listar deras specifika för- och nackdelar. Med denna enkla översikt får du all information du behöver för att göra rätt val när du väljer din nästa försäljningsapp. ✨

Vad ska du leta efter i försäljningsappar?

De verktyg du ger ditt säljteam kan ha stor inverkan på antalet affärer de kan avsluta. När du utvärderar försäljningsappar för ditt företag finns det sju viktiga faktorer som skiljer de bästa försäljningsapparna från konkurrenterna:

Integrationsmöjligheter: Försäljningsappen bör integreras väl med andra applikationer i din teknikstack, såsom din marknadsföringsplattform för e-post eller ditt kundrelationshanteringssystem (CRM). Mobilvänligt gränssnitt: Med mobila försäljningsappar kan du och ditt säljteam arbeta var som helst, oavsett om det är i ett styrelserum eller när ni nätverkar på en marknadsföringskonferens. Användarvänliga processer: En försäljningsapp är bara till hjälp om alla, inklusive säljarna, känner sig bekväma med att använda den i sin dagliga försäljning. Anpassningsalternativ: Appen bör göra det möjligt för dig att anpassa dess fält och arbetsflöde efter dina specifika interna processer och krav. Samarbete och kommunikation: Effektiva samarbets- och kommunikationsfunktioner gör att ditt team kan hålla kontakten, dela anteckningar om kundinteraktioner och brainstorma. Rapportering och analys: Spåra viktiga försäljningsmått och mät individuella och teamets prestationer för att få ytterligare insikter om marknadsförings- och försäljningsläget i din organisation. Kundsupport och utbildning: Om något går fel vill du få en lösning snabbt innan det äventyrar din försäljning.

De 10 bästa försäljningsapparna

Individuella försäljningstaktiker kan variera från bransch till bransch, men alla högpresterande säljteam har liknande behov. Vi har undersökt massor av försäljningsappar och försäljningsplattformar för att skapa denna sammanställning av våra 10 favoritförsäljningsappar genom tiderna. Om du vill nå dina försäljningsmål, bygga starkare kundrelationer och avsluta fler försäljningar varje kvartal är detta de bästa försäljningsapparna att använda. 📅

Bäst för uppgiftshantering och samarbete

Läs mer Skapa en anpassad ClickUp-försäljningspanel för att spåra viktiga mätvärden i hela försäljningsprocessen.

ClickUp är en kraftfull plattform för projektledning och försäljningshantering. Dess unika organisatoriska funktioner gör den till det perfekta CRM-systemet för att hantera hela din försäljningstratt. Du kan till och med övervaka försäljningspipeline-mätvärden för att ytterligare styra beslutsfattandet.

Försäljningshanteringsprogramvaran har en rad olika mallar som ytterligare underlättar dina olika försäljnings- och marknadsföringsarbetsflöden, inklusive CRM-mallar, offertmallar och mallar för försäljningsrapportering. Det finns också mallar för ClickUps omfattande funktioner för uppgiftshantering, som hjälper dig att organisera dina säljteam så att de följer de mest lämpliga leads och utnyttjar sin tid på bästa sätt.

Effektiva säljteam kräver effektiv kommunikation, vilket är anledningen till att ClickUp har en robust uppsättning verktyg som underlättar samarbetet mellan säljteamets medlemmar. De kan lämna kommentarer, nämna andra teammedlemmar vid namn och enkelt dela viktiga filer. Och när det gäller att göra dina säljare mer effektiva är det osannolikt att teammedlemmar som fastnat i repetitiva uppgifter kan arbeta effektivt. Lyckligtvis har ClickUp omfattande automatiseringar som minskar dessa uppgifter och låter säljarna fokusera på viktigt arbete.

ClickUps bästa funktioner

Robusta funktioner för uppgiftshantering som hjälper dina säljteam att hålla fokus

Samarbetsfunktioner håller teamen uppdaterade och informerade

Integrationer med populära verktyg och andra mjukvaruplattformar effektiviserar dina CRM-arbetsflöden ytterligare.

Högst anpassningsbara instrumentpaneler ger dig exakt den information du behöver.

En mobilapp för att ta med jobbet på resande fot

Begränsningar för ClickUp

Med så många kraftfulla funktioner och vyer kan vissa nya användare uppleva en viss inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Skapa och organisera uppgifter efter team, leveranstyp, prioritet, förfallodatum och godkännandestatus med ClickUp Sales Plan Template.

2. Insightly

Bäst för CRM (kundrelationshantering)

via Insightly

Insightly är en CRM-plattform som förser ditt säljteam med de verktyg de behöver för att effektivisera försäljningsprocesserna. Den har mobila försäljningsappar för både iOS och Android som ger offlineåtkomst så att anställda kan arbeta med försäljningsaktiviteter oavsett var de befinner sig.

Insightlys funktioner hjälper säljteam att hantera säljprocessen, spåra viktiga mätvärden och avsluta fler affärer. Med programvarans verktyg för leadhantering kan säljare bättre prioritera sina insatser, vilket gör det möjligt för dem att bygga kundrelationer som är mest givande och hjälpsamma för att avsluta affärer.

Försäljningschefer kommer att uppskatta Insightlys funktioner för uppgiftshantering och djupgående försäljningsanalys. Du kan dessutom öka funktionaliteten genom att integrera med populära verktyg som LinkedIn Sales Navigator, Google Maps och Google Kalender.

Insightlys bästa funktioner

Byggd på samma plattform som CRM för enkel dataflöde

Användarvänligt gränssnitt med delbara instrumentpaneler

Intelligenta verktyg för segmentering och målgruppsanpassning

Avancerad analys för att enkelt följa framstegen

Insightlys begränsningar

Användargränssnittet är ibland trögt.

Behöver fler funktioner för automatisk datasynkronisering

Insightly-priser

Plus : 99 $/månad

Professional : 499 $/månad

Enterprise: 999 $/månad

Insightly-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 600 recensioner)

3. Pipedrive

Bäst för att spåra försäljningsaktiviteter och kunddata

via Pipedrive

Pipedrive är en av de bästa försäljningsapparna på marknaden. Dess funktioner har utformats med både enskilda säljare och säljteam i åtanke. Dess försäljningsverktyg hjälper ditt team att hantera försäljningsprocessen mer effektivt. Pipedrive låter dig spåra försäljningsaktiviteter och komma åt kunddata från mobila enheter, så att du alltid är uppdaterad.

Pipedrive täcker hela försäljningsprocessen, från att generera leads till att avsluta försäljningar. Detta minskar behovet av flera appar och gör att du kan arbeta smidigare. Integrationen med Google Apps gör det enkelt att planera rutter för säljare på fältet. Genom att koppla den till LinkedIn Sales Navigator förbättras arbetet med att hitta nya kunder.

Pipedrives bästa funktioner

Låg inlärningskurva innebär att säljare och säljteam snabbt blir produktiva.

Många anpassningsalternativ för att passa individuella arbetsflöden

Detaljerad rapportering för säljteam/säljchefer

Mobilapp för att hantera affärer när du är på språng

Begränsningar i Pipedrive

Begränsade varumärkesalternativ

Färre automatiseringsalternativ än vissa konkurrenter

Pipedrive-priser

Essential : 14,90 $/månad per användare

Avancerad : 27,90 $/månad per användare

Professional : 49,90 $/månad per användare

Power : 64,90 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

4. Calendly

Bäst för schemaläggning av möten

via Calendly

Calendly är ett verktyg för schemaläggning och möteshantering som förenklar schemaläggningsprocessen för ditt säljteam. Att schemalägga möten och andra aktiviteter kräver ofta mycket fram och tillbaka för att hitta den bästa tiden för alla. Calendly eliminerar behovet av flera telefonsamtal eller e-postmeddelanden genom att tillhandahålla en självbetjäningslösning för schemaläggning.

Med hjälp av programvaran kan du dela tillgänglighet och låta potentiella kunder, befintliga kunder och andra intressenter boka möten direkt i appen. Detta eliminerar det ändlösa fram och tillbaka så att du kan fokusera på kundrelationer, leadhantering och andra uppgifter som hjälper dig att avsluta affärer.

Calendlys bästa funktioner

Tilldelar automatiskt möten till rätt personer

Calendly integreras med Salesforce för mer avancerad funktionalitet.

Meddelanden påminner alla parter om kommande säljmöten.

Gör anteckningar före möten så att du inte glömmer något.

Begränsningar för Calendly

Priserna är högre än hos vissa konkurrenter, med tanke på funktionsuppsättningen.

Kan vara svårt att använda för mer avancerade behov

Priser för Calendly

Grundläggande : Gratis för alltid

Essentials : 8 $/månad per användare

Professional : 12 USD/månad per användare

Teams : 16 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Calendly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

5. Mailshake

Bäst för e-post marknadsföring och automatisering

via Mailshake

Mailshake är en plattform för säljengagemang som hjälper dig att öka försäljningen genom att effektivisera dina e-postutskick och uppföljningsprocesser. En säljare kan använda Mailshake för att skapa personliga e-postmallar, schemalägga automatiska e-postsekvenser och spåra engagemangsmätvärden. Detta gör den till en av de bästa försäljningsapparna för e-posthantering.

Programvaran integreras med populära e-postleverantörer för en smidig upplevelse som minimerar arbetsbelastningen. Förbättra dina resultat med funktioner som A/B-testning och samarbetsverktyg. Förutom försäljningsautomatisering erbjuder Mailshake analyser för att övervaka framsteg och mäta resultat.

Mailshakes bästa funktioner

Intuitivt, lättlärt gränssnitt förenklar e-postsekvensering

Omfattande utbildning och responsivt onboarding-team

Smarta rekommendationer hjälper till att förbättra e-postleveransen

Automatisk rensning av e-postlistor

Begränsningar för Mailshake

Priserna är högre än hos liknande konkurrenter.

Begränsad integration med appar från tredje part

Priser för Mailshake

E-postmarknadsföring : 699 USD/år per användare

Sales Engagement: 999 USD/år per användare

Mailshake-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. Dropbox Sign

Bäst för dokumenthantering och samarbete

via Dropbox Sign

Dropbox Sign, tidigare kallat HelloSign, är en plattform för elektroniska signaturer som förenklar processen för att underteckna dokument. Inom försäljning hanterar du massor av pappersarbete. Detta kan resultera i mycket fram- och återkommande kommunikation och borttappade dokument.

Dropbox Sign gör det enkelt att hålla reda på vilka dokument som behöver undertecknas. Intressenter kan underteckna dokument med bara några klick, vilket minskar bördan av administrativa uppgifter så att du kan fokusera på själva försäljningsprocessen.

Dropbox Signs bästa funktioner

Prisvärda priser

Enkelt gränssnitt som kontorspersonal och kunder kan använda med lätthet

Mallskapande hjälper till att hantera resurser och spara tid på annars repetitiva uppgifter.

Ett Gmail-plugin påskyndar ytterligare processen för att begära och ta emot signaturer.

Begränsningar för Dropbox Sign

Mobil supporten är inte så bra som den kunde vara

Saknar möjligheten att förifyllda en mall

Priser för Dropbox Sign

Gratis för alltid

Essentials : 15 $/månad

Dropbox + eSign : 24,99 $/månad

Standard : Från 25 $/månad

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Dropbox Sign

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

Prova dessa alternativ till Dropbox Paper!

7. Dialpad

Bäst för kommunikation och samtal

Via Dialpad

Dialpad är ett molnbaserat telefonsystem som syftar till att drastiskt förbättra säljsamtal. Plattformen möjliggör traditionella telefonsamtal, videosamtal och meddelanden inom en och samma plattform. Detta säljverktyg är fullt av funktioner som gör det till en av dina favoritappar för leadhantering, inklusive vidarekoppling, samtalsinspelning och analys.

Dessutom transkriberar dess kraftfulla AI-talbehandlingsverktyg automatiskt samtal i realtid. Säg adjö till anteckningar under möten! Dialpad tillhandahåller en permanent registrering av allt och integreras med populär programvara för kundrelationshantering, såsom Zoho CRM, så att relevant kundinformation hålls uppdaterad.

Dialpads bästa funktioner

Samlar flera kommunikationskanaler, såsom telefon, SMS och direktmeddelanden.

Inbyggd AI transkriberar samtal automatiskt och omedelbart.

Coachingverktyg tränar anställda att bli mer effektiva vid telefonsamtal

Delning av foton och videor underlättar samarbetet

Begränsningar för Dialpad

Det saknas anpassade integrationsalternativ

Brist på ringsignalalternativ

Priser för Dialpad

Pro : 95 $/månad per användare

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Dialpad

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Gong!

8. Spotio

Bäst för fältsäljare och platsbaserade aktiviteter

via Spotio

Spotio är en app för försäljningsuppföljning och områdeshantering för säljare på fältet. Den förser säljteam med platsbaserade verktyg och data för att planera rutter, följa upp försäljningsaktiviteter och hantera områden. Funktionerna inkluderar leadhantering, områdeskartläggning och incheckningar.

Den mobila försäljningsappen hjälper dig att samla in kunddata när du är på språng, vilket förenklar datainmatningen och förbättrar kundinteraktionerna. Förutom att integreras med Google Maps för förbättrad ruttplanering kan programvaran kommunicera med populära verktyg för kundrelationshantering för att hålla sig synkroniserad.

Spotios bästa funktioner

Mallar för försäljningsplaner , e-post, samtal och textmeddelanden

Automatiserad CRM-datainsamling

Spårar aktivitet över alla kommunikationskanaler

Algoritmer för kvalificering av leads för både B2B- och B2C-företag

Begränsningar för Spotio

Ibland väljer man enkelhet framför effektivitet

Navigeringen i gränssnittet kan vara förvirrande.

Spotios prissättning

Team : Kontakta oss för prisuppgifter

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Pro : Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Spotio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (78 recensioner)

9. Apptivo

Bäst för företagsledning

via Apptivo

Apptivo är en omfattande CRM- och affärshanteringsplattform. Den innehåller olika verktyg som hjälper säljteam att arbeta mer effektivt, till exempel funktioner för säljhantering, e-postintegration, offerter och fakturering samt spårning av viktiga nyckeltal. Programvarans CRM-funktioner gör säljprocesser som leadgenerering och kundinteraktioner till en barnlek.

Anpassa dina arbetsflöden med anpassningsbara försäljningssteg och matcha unika försäljningscykler med programvarufunktioner. Integration med populära e-postleverantörer och andra grundläggande affärsprodukter minskar datainmatningen och samlar all kommunikation på en enda plattform. iOS- och Android-versionerna erbjuder kraftfulla mobilappar för dig som är på språng.

Apptivos bästa funktioner

Många anpassningsalternativ som passar alla arbetsflöden

Enkel drag-och-släpp-funktion för grundläggande uppgifter

Skalbar funktioner som växer i takt med ditt företag

Onboarding-supporten erbjuder omfattande utbildningsresurser

Apptivos begränsningar

Att konfigurera anpassade arbetsflöden kräver en viss inlärningskurva.

Nyare funktioner är ibland buggiga.

Apptivo-priser

Gratis för alltid

Lite : 10 USD/månad per användare

Premium : 15 $/månad per användare

Ultimate : 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Apptivo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

10. SalesRabbit

Bäst för platsbaserade aktiviteter

via SalesRabbit

SalesRabbit är en annan plattform för försäljningsstöd som är utformad för säljare som arbetar ute på fältet. De får alla verktyg som mobila säljare behöver på sin mobila enhet för att optimera dörr-till-dörr-försäljningen, inklusive funktioner för leadspårning, territoriell hantering och samarbetsverktyg för att säljteam ska kunna arbeta effektivt tillsammans.

Teamets medlemmar kan dela information och samordna insatser för att öka försäljningen. Samtidigt kan försäljningscheferna använda analysfunktionen för att följa prestationen hos enskilda säljare eller hela säljteam. SalesRabbit finns tillgängligt för både iOS och Android, så säljarna kan avsluta affärer oavsett vilken plattform de väljer.

SalesRabbit bästa funktioner

Spårar leads effektivt och planerar rutter mellan dem på ett effektivt sätt.

Övervakar försäljningsteamets framsteg

Tillhandahåller ett digitalt arkiv för viktiga dokument

Integreras med annan ledande affärsprogramvara

Begränsningar för SalesRabbit

Platsuppföljning är inte alltid exakt

Data kan uppdateras oftare

Priser för SalesRabbit

Lite : Gratis för alltid

Team : 25 $/månad

Pro : 35 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

SalesRabbit-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Gör affären med den bästa mobila försäljningsappen

De bästa försäljningsapparna hjälper dig att nå nya kunder utan krångel. Oavsett om du är ute på fältet eller arbetar på distans finns det en försäljningsapp som är perfekt för dig. På ClickUp förenklar vi försäljningen genom att integrera försäljningsverktyg med vår kraftfulla projektledningsprogramvara så att alla team kan hålla kontakten. Men tro inte bara på vårt ord. Starta ett gratis arbetsutrymme idag!