10 kostnadsfria mallar för forskningsplaner för team och yrkesverksamma

Att starta ett nytt forskningsprojekt från grunden kan kännas överväldigande. Utan rätt verktyg och mallar står du där med ett tomt papper och ingen riktning. Med dem känns det som en lek att starta ett nytt projekt eller organisera ett befintligt.

Därför behöver du bygga upp ett bibliotek med de bästa mallarna för forskningsplaner. Och vi är här för att hjälpa dig med det.

Häng med när vi går igenom fördelarna med att använda en mall för forskningsplan och delar med oss av några av våra favoriter – alla utformade för att hjälpa dig att få dina forskningsprojekt att fungera som en dröm.

Vad är en mall för forskningsplan?

En mall för forskningsplan är ett dokument som är utformat för att hjälpa dig att skapa den bästa möjliga planen för forskningshantering. Istället för att börja från scratch med en tom skärm ger ett dokument för forskningsplan dig byggstenarna att fylla i – så att du inte missar något viktigt.

Det finns många bra dokument för forskningsplaner – som täcker allt från UX-forskning (användarupplevelse) till mallar för fallstudier. Dessa mallar kan vara till hjälp för alla team, oavsett om du arbetar med prototyper för produktutveckling eller forskningsmål för ett marknadsföringsprojekt. De är särskilt användbara för produktdesign, UX-forskning och projektledningsteam.

Några av de mest populära mallarna för forskningsplaner är:

Var och en av dem finns till för att guida dig mot att samla in, granska och rapportera om din forskning på ett mer strategiskt och organiserat sätt. Tänk på forskningsplanen som din hjälpsamma forskningskompis – där för att underlätta, ge vägledning och hjälpa dig att lyckas med ditt projekt.

Vad kännetecknar en bra mall för forskningsplan?

Vi letar alla efter något olika när det gäller projektmallar. Du kanske föredrar enkelhet och ordning, medan ett annat team kanske föredrar en mer kreativ approach med mycket färg och uppmaningar.

Även om dina behov är unika finns det vissa element som nästan alltid gör att en mall för forskningsplan sticker ut från alla andra.

De bästa mallarna för forskningsplaner:

Håll ordning på dig själv och ditt produktteam

Hjälper dig att standardisera forskningsprocessen och den forskningsmetod du använder.

Håll fokus på projektets viktigaste mål och resultat.

Ge dig förslag på mätvärden att registrera och analysera

Hjälper dig att samla dina forskningsfrågor på ett ställe

Hjälper dig att hålla dig till projektets tidsplan

Ge dig en definierad plats att lagra dina tankar och forskningsresultat på.

Det finns ingen perfekt mall för en enskild person eller ett team. Fundera över vad ditt syfte eller mål är, hur dina projektledningsarbetsflöden ser ut och inom vilka områden du behöver mest stöd eller vägledning. Detta hjälper dig att välja vilka mallar du ska använda och hur du kan använda wiki-programvara för att skapa en samling av dina favoritmallar.

10 mallar för forskningsplaner att använda

Det finns hundratals mallar för forskningsplaner, men de är inte alla likadana. Vissa av dem tar fram det bästa av dina projektledningsfärdigheter, medan andra hindrar dem.

Vi har samlat det bästa av det bästa för att dela med dig den ultimata listan över mallar för forskningsplaner som du kan lägga till i ditt arbetsflöde i år. Vill du veta vad som är ännu bättre? Du behöver inte köpa en dyr prisplan – alla dessa mallar är gratis!

1. ClickUp-mall för användarforskningsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för användarundersökningsplan

En av de första sakerna som kommer att tänka på när man säger ”mall för forskningsplan” är användarforskning. För utvecklings- och projektteam är detta ett steg i processen där strategi och organisation är avgörande.

Med ClickUps mall för användarundersökningsplan kan du enkelt uppnå detta och mycket mer. Det finns utrymme för att dela din projektöversikt och dina forskningsmål, forskningssyften, hypoteser och mycket mer – plus ett extra dokument för debriefing av intervjuforskning.

Denna mall fungerar som en central resurs för alla intressenter. Använd den för att samla ditt team, bekräfta dina mål och syften och hålla dig på rätt spår när du genomför ditt kvalitativa forskningsprojekt.

Bonus: UX-designverktyg!

2. ClickUp-mall för marknadsundersökning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för marknadsundersökning

Att planera din marknadsundersökning är ett måste om du vill få bästa möjliga data. Ge ditt team allt de behöver på ett och samma ställe så att processen flyter smidigt.

För att hålla ditt team informerat och redo att sätta igång har vi utvecklat marknadsundersökningsmallen från ClickUp. Det är en uppgiftsmall som samlar all viktig information på ett och samma ställe.

Vår marknadsundersökningsmall har fem anpassningsbara fält: en länk till forskningspresentationen, typ av marknadsundersökning, länk till rapportdokumentet, teknik för datainsamling och forskningsstadium. Lägg till klickbara länkar och använd rullgardinsmenyerna för att tilldela rätt stadium eller typ allteftersom du går vidare.

3. ClickUp-mall för forskningswhiteboard

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för forskningswhiteboard

Du kan samla in användarundersökningar på många olika sätt. Frågeformulär, användarintervjuer, fokusgrupper, användarundersökningssessioner eller sociala medier. Ett annat mycket engagerande sätt att göra detta är med en whiteboard.

Samarbete och användarundersökningar blir interaktiva och roliga med forskningswhiteboardmallen från ClickUp. Uppmuntra ditt team att dela med sig av de insikter de samlat in i denna mycket visuella mall, med digitala klisterlappar istället för tomma vita rutor.

Använd denna ClickUp-whiteboardmall som ett mer engagerande sätt att visa din användarundersökning. Du kan också använda den som ett verktyg för interna forskningsprojekt – bjud in dina intressenter via en länk och be dem att kommentera direkt.

4. ClickUp-mall för aktieanalysrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för aktieanalysrapport

Om du arbetar med att ge investerare råd om vad de ska göra med sina pengar är en aktierapport ett måste. Istället för att skriva en ny rapport manuellt varje gång kan en mall för forskningsplan hjälpa dig att förkorta processen och gå direkt till detaljerna.

Använd ClickUps mall för aktieanalysrapporter. Den är utformad för att hjälpa dig att dela med dig av dina kunskaper på ett mer strategiskt sätt. Dela med dig av insikter om företagsöversikt, ledningsgrupp, resultat, marknadsvärdering och rekommendationer.

Denna mall för forskningsplan innehåller allt du behöver för att presentera dina resultat för investerare på ett organiserat och effektivt sätt. Se ut som en proffs inför dina investerarkunder och partners, och lagra alla dina data på ett meningsfullt sätt så att du kan reflektera över dem senare.

5. ClickUp SEO-forsknings- och hanteringsmall

Ladda ner denna mall ClickUp SEO-forsknings- och hanteringsmall

Det är ingen lätt uppgift att hålla koll på företagets SEO-resultat. Det finns så många rörliga delar, verktyg, projekt, mål och teammedlemmar att du behöver ett sätt att hålla ordning och vara produktiv.

Lyckligtvis för dig finns SEO Research & Management Template från ClickUp här för att förenkla processen – och få dig att se bra ut inför din chef. Denna mappmall ger dig en dedikerad plats att arbeta med dina SEO-mål, med SEO-relaterade anpassade fält och massor av anpassade uppgiftstyper som hjälper ditt team att kommunicera framsteg och se hinder i din forskningsplan.

Använd den här mallen för att snabbt se var dina SEO-projekt befinner sig, så att du kan vara mer proaktiv när det gäller hur ditt team arbetar. Du kan också fördjupa dig i detaljerna och få en förståelse för tidsuppskattningar, publiceringsdatum och var dina rankningar befinner sig.

Kolla in dessa AI SEO-verktyg!

6. ClickUp-mall för forskningsrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för forskningsrapport

Du behöver inte börja om från början varje gång du ombeds att sammanställa en forskningsrapport – använd istället en mall för att göra alla dina forskningsfrågor och studierapporter lika imponerande som den förra.

Ta en genväg till framgång med ClickUps mall för forskningsrapport. Den innehåller avsnitt för sammanfattning, inledning, forskningsmetod och tekniker, resultat och diskussion, referenser och bilagor. Lägg till rapportförfattare och bidragsgivare så att du kan ge erkännande till alla som har bidragit till rapporten.

Dela dina forskningsmetoder, tillvägagångssätt och resultat med intressenter och kunder med denna imponerande mall. Den är en användbar grund som hjälper ditt team att organisera sig och hitta ett bättre sätt att informera intressenterna om framstegen.

7. ClickUp-mall för forskningsresultat

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för forskningsresultat

Mallen för dataanalysresultat från ClickUp hjälper dig att presentera dina data för alla på ett mer meningsfullt sätt. Istället för att presentera siffror och grafer kan denna mall hjälpa dig att fördjupa dig i problemformuleringen, omfattningen, analysen och forskningsmetoden, resultaten och slutsatsen.

Använd den här mallen för att organisera dina tankar och kommunicera resultaten av din studie på ett tydligt och lättläst sätt. Förklara sammanhanget och bakgrundsinformationen tillsammans med din metod, så att dina intressenter kan förstå vad data visar.

8. ClickUp personlig SWOT-analysmall

Ladda ner denna mall ClickUp personlig SWOT-analysmall

En personlig SWOT-analys kan hjälpa dig att förstå dina (eller ditt teams) styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna information kan inte bara hjälpa dig att arbeta bättre, utan innebär också att du kan vara mer medveten om din inverkan på företaget i stort.

Mallen för personlig SWOT-analys från ClickUp kan hjälpa dig att komma ihåg att arbeta med din SWOT-analys. Hitta dina styrkor, svagheter eller smärtpunkter, möjligheter och hot. Denna uppgiftsmall har flera anpassade fält som är utformade för att hjälpa dig att övervaka dina framsteg, inklusive ditt mål, tidsplan och slutförandegrad.

Denna mall kan vara en bra påminnelse om att fokusera på din personliga SWOT-analys, så att du kan vara mer medveten om hur du bidrar till ditt teams och företagets mål och målsättningar. Använd din personliga SWOT för att sätta upp professionella mål för arbetet och få större genomslagskraft.

9. ClickUp-fallstudiemall

Fallstudier ger dig en kraftfull inblick i vad dina varumärken, kunder eller konkurrenter gör. De är en djupgående granskning av ett specifikt område inom verksamheten, baserat på din personliga forskning och dina resultat.

Förenkla processen att skapa dina fallstudier med fallstudiemallen från ClickUp. Denna mall ger dig en stark grund för att presentera tydliga, insiktsfulla fallstudier för ditt team, dina intressenter eller kunder. Presentera företaget, målet med din fallstudie, lösningar och statistik samt dina insikter.

Använd den här mallen för att skapa fallstudier i stor skala. Presentera dina data på ett tydligt och koncist sätt, med all den kontext som ditt team eller dina intressenter behöver för att få ut så mycket värde som möjligt av fallstudien.

10. ClickUp-mall för utredningsrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för utredningsrapport

Ofta hjälper vår forskning oss att förstå marknaden, våra konkurrenter eller vad vårt eget företag gör. Ibland är det istället för att hjälpa oss att förstå incidenter och utmaningar.

Det är här ClickUps mall för utredningsrapport kommer in. Denna mall är utformad för att hjälpa dig att rapportera om olyckor, klagomål, incidenter och överträdelser. Förklara detaljerna i fallet, inklusive en sammanfattning och bevis, och gå sedan vidare till korsförhör med utrymme för intervjufrågor och svar samt din slutsats.

Denna mall är ett måste för team och företag som vill visa hur de övervinner utmaningar eller hanterar incidenter. Den är utmärkt för att skapa transparens och förtroende och fungerar som ett användbart sätt att dokumentera bevis när du behöver det.

Hur man skriver en forskningsplan

Nu när du har en mall för din forskningsplan kan vi gå in på detaljerna om hur man skriver en sådan. Följ dessa steg för att skapa en effektiv forskningsplan som kommer att vägleda din forskning och hjälpa dig att uppnå dina mål.

Steg 1: Identifiera din forskningsfråga

Det första steget i att skriva en forskningsplan är att tydligt definiera din forskningsfråga eller ditt forskningsämne. Detta kommer att fungera som grund för all din forskning och hjälpa dig att styra dina metoder och analyser. Se till att din fråga är specifik, relevant och genomförbar inom ramen för ditt projekt.

Steg 2: Skissa upp dina mål

Därefter bör du beskriva de specifika målen för din forskning. Dessa mål bör vara anpassade till din forskningsfråga och utgöra en tydlig färdplan för ditt projekt. Se till att de är mätbara och uppnåbara.

Steg 3: Välj dina forskningsmetoder

Utifrån din forskningsfråga och dina mål kan du nu bestämma vilka metoder som är lämpliga för att samla in data och genomföra analyser. Det kan handla om enkäter, experiment, intervjuer eller litteraturstudier. Det är viktigt att välja metoder som är lämpliga för ditt forskningsämne och som ger tillförlitliga och korrekta resultat.

Steg 4: Skapa en tidsplan

En forskningsplan bör innehålla en detaljerad tidsplan för varje steg i projektet. Detta hjälper dig att hålla dig på rätt spår och säkerställer att du har tillräckligt med tid för att slutföra varje uppgift. Var realistisk med din tidsplan och bygg in lite buffertid för oväntade förseningar eller utmaningar.

Steg 5: Beakta etiska implikationer

När du bedriver forskning är det viktigt att beakta eventuella etiska konsekvenser. Detta kan innefatta att inhämta samtycke från deltagarna, säkerställa integritet och konfidentialitet eller följa etiska riktlinjer som fastställts av din institution eller styrande organ.

Steg 6: Förutse potentiella resultat

Som med alla forskningsprojekt finns det alltid potentiella resultat som kan uppstå. Dessa kan vara både positiva och negativa, och det är viktigt att förutse och planera för dem. Detta hjälper dig att vara förberedd på eventuella utmaningar eller förändringar som kan uppstå under din forskning.

Steg 7: Revidera och förfina din plan

När du har slutfört de tidigare stegen är det viktigt att granska och revidera din forskningsplan efter behov. Det är vanligt att planer ändras i takt med att projektet fortskrider, så var öppen för att göra justeringar och finjustera dina metoder eller tidsplan efter behov.

Håll ordning med de bästa mallarna för forskningsplaner

Ingen gillar ett oorganiserat projekt – särskilt inte ett forskningsprojekt. Låt ditt team andas ut och få dina intressenter att le när de inser att du har allt under kontroll.

Använd dessa kostnadsfria mallar för forskningsplaner för att organisera dig, effektivisera dina arbetsflöden och hålla alla informerade. Skapa en samling mallar som passar dina projekt och gör dem till en central del av ert sätt att arbeta som team. Standardisera, förenkla och bli produktiv.

Alla dessa mallar för forskningsplaner finns tillgängliga just nu, gratis, i vårt mallbibliotek. Få tillgång till dessa användarvänliga mallar, 100 MB lagringsutrymme, över 1 000 integrationer och mycket mer med ClickUp – gratis nu och för alltid!