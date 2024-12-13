De 10 bästa verktygen för att skapa AI-innehåll 2025

Låt oss vara ärliga – AI-verktyg för innehållsskapande är på uppgång överallt.

Nya undersökningar visar att cirka 76 % av marknadsförare nu använder dessa verktyg i sitt arbete, och 85 % använder dem specifikt för att skriva artiklar.

Trots denna utbredda användning är det dock normalt att vara skeptisk till artificiell intelligens förmågor. Ingen vill riskera att AI-genererat fluff förstör deras varumärkes röst.

Men rätt AI-verktyg kan göra ditt team snabbare, mer produktivt och mer skalbart – utan att öka personalstyrkan.

Högkvalitativa AI-verktyg kan inte bara producera högkvalitativt skriftligt innehåll utan också AI-drivna bilder och videor för dina innehållsmarknadsföringsaktiviteter.

Så, hur väljer man rätt AI-verktyg för att skapa innehåll? Efter att ha testat 11 alternativ noggrant delar jag med mig av mina insikter i detta blogginlägg. Du får en översikt över varje verktygs funktioner, begränsningar och recensioner – i princip en komplett bild som hjälper dig att fatta ett beslut.

Låt oss börja.

Vårt val av verktyg beror till stor del på vårt teams mål och prioriteringar, men det finns vissa egenskaper som är viktiga att tänka på, särskilt när vi utvärderar olika plattformar för produktion av text, bild och video. Här är några saker att tänka på när det gäller AI-verktyg:

Användningsfall: Om du investerar i ett AI-verktyg bör du välja ett som är så mångsidigt som möjligt. Till exempel bör AI-textprogram och konturgeneratorer hjälpa dig med allt, inklusive blogginlägg, e-böcker, LinkedIn-uppdateringar etc. Ju mer anpassningsbart verktyget är, desto mer värde kommer det att tillföra ditt arbetsflöde.

Pris: Se till att verktyget för att skapa AI-innehåll passar din budget och samtidigt erbjuder mätbart värde över tid. Det är viktigt att utvärdera hur verktyget hjälper dig att spara kostnader genom sina automatiseringsfunktioner. Att lära sig hur man automatiserar processer för att skapa innehåll på ett effektivt sätt kan maximera din avkastning ytterligare.

Inlärningskurva: Ditt team bör snabbt kunna lära sig att använda det valda AI-verktyget så att de kan börja skapa engagerande innehåll – vare sig det är skriftligt, visuellt eller video – så snart som möjligt. Välj därför något intuitivt och användarvänligt.

Innehållskvalitet: Detta är naturligtvis inte förhandlingsbart. Även om alla AI-verktyg för innehållsskapande kräver viss träning och finjustering, bör de kunna leverera högkvalitativa och felfria resultat i alla format och på alla plattformar. Du vill inte lägga tid på att omarbeta AI-drivna bloggutkast, PPC-texter eller videoskript.

Anpassningsbarhet: Leta efter en plattform som möjliggör djupgående personalisering av tonfall, designstil, format och målgruppens preferenser. Du bör till exempel kunna justera verktygets inställningar för att skapa professionella presentationsbilder för en företagsmålgrupp och informella, engagerande bildtexter för sociala medier.

Verktyg Användningsfall Bäst för ClickUp AI-innehållsgenerering och projektledning Marknadsförare, team som hanterar kampanjer, innehållsskapare ChatGPT AI-textproduktion och konversationsassistans Författare, forskare och kundsupportpersonal Copy.ai Marknadsföringstexter och idégenerering för innehåll Marknadsföringsteam, byråer och utgående säljteam Jasper Sökoptimerat, målinriktat innehållsskapande Marknadsförare, SEO-specialister och innehållsskapare Descript Ljud- och videoredigering med textbaserat gränssnitt Podcasters, videokreatörer och redaktörer av ljud- och videoinnehåll DALL•E AI-driven bildgenerering Designers, marknadsförare och skapare av visuellt innehåll Midjourney Stiliserad AI-bildgenerering Konstnärer, kreativa proffs och grafiska formgivare Synthesia Professionellt AI-genererat innehåll och lokaliserad videoproduktion Utbildningsteam, lärare och flerspråkiga marknadsförare Invideo Användarvänlig videoproduktion med mallar Sociala medier-ansvariga, småföretag och innehållsteam Murf Text-till-tal-produktion Röstskådespelare, videoredigerare och multimediaskapare Canva Designlösningar med AI-grafik- och videoverktyg Företag, utbildare och icke-designers

1. ClickUp (bäst för AI-innehållsgenerering och integrerad projektledning)

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för projektledning. Eftersom den är helt anpassningsbar och skalbar kan alla användare, team eller organisationer konfigurera den efter sina unika behov.

Oavsett om du vill skapa innehållskalendrar, marknadsföringsdashboards eller mallar för varumärkesriktlinjer kan du lita på att ClickUp har allt detta och mer därtill.

Jag älskar att använda det här verktyget eftersom dess inbyggda artificiella intelligens ClickUp Brain lär sig att skriva på samma sätt som du. Dessutom är det integrerat i hela plattformen, så jag kan utföra en rad olika uppgifter, bland annat:

Producera högkvalitativt innehåll i ClickUp Docs för bloggar, e-post, reklamtexter, webbplatser och mycket mer

Sammanfattning av viktiga punkter från dokument, uppgifter och kommentarer

Få förslag för att förenkla och förbättra skrivandet

Skapa tabeller med omfattande data och insikter för allt från restauranger till fastigheter

Transkribera röstanteckningar och klipp till text och återanvända kopian

Kom igång med ClickUp Brain Perfektera ditt skrivande med ClickUp Brain, en integrerad skrivassistent som tränats på ditt arbete.

ClickUp Docs är ett utmärkt verktyg för dokumentation och samarbete där du kan anteckna idéer, skriva utkast (med AI) och organisera ditt arbete. Du kan förbättra dina dokument med bokmärken, tabeller, länkar och olika formateringsalternativ.

Skapa innehåll och bygg upp din företags kunskapsbas tillsammans med ClickUp Docs

Med ClickUps Connected Search är det enklare än någonsin att hitta filer i anslutna appar som Google Drive, Slack och Figma – allt från en centraliserad hubb.

Hitta nålen i högen med ClickUps Connected Search

Dessutom erbjuder ClickUp många mallar för marknadsföringsstrategier, kampanjhantering och evenemangsplanering.

Oavsett om du utforskar hur du kan använda AI i innehållsmarknadsföring eller behöver en utgångspunkt för din kreativa produktion, kan du med dessa mallar komma igång direkt utan att behöva börja från scratch.

ClickUp fokuserar på att skapa, strategisera och organisera innehåll. Det är ett av de bästa produktivitetsverktygen som finns, och jag kan inte rekommendera det nog.

ClickUps bästa funktioner

Välj mellan mer än 15 anpassningsbara ClickUp-vyer för att visualisera din innehållskalender, produktionsflöden eller redaktionella arbetsflöden på det sätt du vill – lista, Kanban, Gantt-diagram och så vidare.

Gå från idé till genomförande genom att skapa uppgifter direkt från dina dokument och ClickUp Whiteboards . Bädda in relevanta filer, dokument och andra resurser för att få en helhetsbild.

Anpassa innehållsproduktionsuppgifterna till bredare teammål med hjälp av ClickUp Goals , så att varje del av innehållet bidrar till din övergripande strategi.

Skapa och transkribera skärminspelningar för att utbilda teammedlemmar eller visa upp produktfunktioner med hjälp av ClickUp Clips

Förenkla din process för godkännande av innehåll genom att automatisera överlämningen av uppgifter – när innehållet har godkänts går det automatiskt vidare till nästa steg.

Få tillgång till över 100 forskningsbaserade verktyg för att effektivisera innehållsskapandet med hjälp av anvisningar som är anpassade efter specifika roller och uppgifter.

Övervaka hur lång tid det tar att utarbeta, redigera och slutföra innehåll för att identifiera flaskhalsar och optimera ditt teams effektivitet.

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid att lära sig alla dess kraftfulla funktioner – tack och lov finns det hjälpdokument, demos och kurser för snabbare inlärning.

Instrumentpanelen visar mycket information, men användarna kan anpassa utseendet och informationen i sina inställningar.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp: Från en G2-recension

ClickUp är ett omfattande projektledningsverktyg som samlar alla viktiga funktioner för produktutveckling på en enda plattform. Dess förstklassiga kundsupport garanterar snabb lösning av eventuella problem. Sömlös integration med olika plattformar förenklar migreringsprocesser. Dessutom kan ClickUps AI-funktioner sammanfatta och generera uppgiftsbeskrivningar, vilket hjälper utvecklare att bättre förstå sina uppdrag.

2. ChatGPT (bäst för AI-textproduktion och konversationsassistans)

via ChatGPT

Vi vet alla vad ChatGPT är och vad det gör. Du använder det, jag använder det, vi använder det alla. Denna AI-drivna konversationsagent, som utvecklats av Open AI, genererar människoliknande text baserat på den prompt den får via Natural Language Processing (NLP).

Det som imponerade mest på mig med ChatGPT var att det kunde hjälpa mig med olika innehållsrelaterade uppgifter, från att förbereda bloggutkast och skriva utkast till landningssidor till att skriva företagsnyhetsbrev och finslipa kundmejl.

Det har verkligen hjälpt mig att spara mycket tid och energi som annars skulle ha gått åt till research och copywriting.

ChatGPT:s bästa funktioner

Ladda upp en fil och be den att hjälpa till att analysera data, sammanfatta information eller skapa ett diagram.

Efterlikna stilen i dina befintliga bloggar och mallar för sociala medier för att skriva texter som passar ditt varumärke.

Njut av kompletterande AI-verktyg som DALL•E och Sora AI för att skapa bilder respektive producera videor.

ChatGPT:s begränsningar

Vissa integritetsproblem har noterats vid användning med känslig eller proprietär data, eftersom OpenAI bearbetar indata.

Det tenderar att förlora sammanhanget i längre konversationer, vilket orsakar upprepningar eller förvirring.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Fördel: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 630 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT: Från en G2-recension

Jag är chef på ett stort företag som säljer kassasystem. Jag är inte särskilt skicklig på att skriva skript – jag kan bara lite grann – men att ha min egen ”kodare” som hjälper mig har varit en game changer. Jag älskar att kunna skapa anpassade meddelanden och se dem utvecklas i den riktning jag behöver. Det har varit otroligt hjälpsamt för att automatisera uppgifter i mitt Google Workspace for Business-konto. Till exempel har jag ställt in en chattaviserare efter arbetstid som hanterar en hel del. Det är helt fantastiskt hur mycket man kan åstadkomma med hjälp av ChatGPT!

3. Copy. ai (Bäst för snabb generering av marknadsföringstexter och innehållsidéer)

Copy. ai är en GTM AI-plattform som hjälper dig att undersöka data, brainstorma idéer och producera texter för olika typer av innehåll, inklusive artiklar om tankeledarskap, långa blogginlägg, inlägg på sociala medier och mycket mer.

Jag gillade att Copy.ai har en prismodell utan begränsningar för antalet ord, vilket gör det till ett praktiskt alternativ för team med höga användningskrav.

Förutom vanlig innehållsskapande hjälper Copy.ai även till med pipeline-generering, utgående prospektering, systemintegration och L&D-program.

Copy. ai bästa funktioner

Optimera alla dina betalda kampanjer genom riktade A/B-tester

Konvertera talat språk (från intervjuer, evenemang och inspelningar av säljsamtal) till text på några sekunder

Automatisera de tråkiga delarna av återanvändning av innehåll; transkribera eller extrahera insikter på några sekunder

Begränsningar för Copy.ai

Det måste användas med försiktighet, eftersom en del av innehållet kan komma från publicerade webbsidor, vilket kan väcka farhågor om plagiering.

De växer snabbt och ibland lever produkterna inte upp till löftena.

Copy. ai-priser

Gratis för alltid

Startpris: 49 $/månad per användare

Avancerat: 249 $/månad (upp till 5 användare)

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Copy.ai: Från en G2-recension

Det jag gillar mest med Copy.ai är dess utbyggbarhet och smidiga integrationer. Ur ett försäljningsperspektiv gör det att jag kan samordna arbetsflöden för att berika data om potentiella kunder, konton och mycket mer. Detta gör att vi kan anpassa automatiserade inkommande e-postmeddelanden på ett effektivt sätt. Dessutom har våra SDR-medarbetare tillgång till mycket specifik, marknadsrelevant forskning, vilket eliminerar behovet av att börja från scratch när de utforskar nya konton. Ur ett marknadsföringsperspektiv erbjuder Copy.ai möjligheten att skapa en repeterbar innehållsmotor baserad på insikter från försäljnings- och lösningssamtal – en funktion som jag ser fram emot att utforska vidare.

4. Jasper (bäst för sökoptimerat, målinriktat innehållsskapande)

via Jasper

När man tänker på alternativ till Copy.ai kommer man oundvikligen att tänka på Jasper. Det är en specialbyggd generativ AI-plattform för marknadsföring som erbjuder avancerad varumärkeskontroll och ett dynamiskt AI-verktyg.

Det jag tyckte var särskilt värdefullt med Jasper var att det kunde föreslå nyckelord, rubriker och andra element som behövs för att förbättra SEO-prestandan för det genererade innehållet.

Det erbjuder över 50 mallar för marknadsföringsplaner och anpassningsalternativ som passar olika innehållskrav. Dessutom har Jasper några andra funktioner, som Jasper Chat och AI Art, och det stöder över 29 språk.

Jasper bästa funktioner

Utarbeta en omfattande plan med mål och resultat för en marknadsföringskampanj

Skapa innehåll som passar ditt varumärke var du än skriver med dess Chrome-tillägg

Skapa en solid AI-driven innehållsstrategi genom att återanvända, optimera och konvertera befintligt innehåll till olika format.

Jasper-begränsningar

Det har en aggressiv provperiod som standard är ett årsabonnemang, utan återbetalning om du glömmer att säga upp det.

Ingen gratisplan

Saknar avancerad språkbehandling, vilket leder till sämre resultat och en mindre intuitiv upplevelse.

Jasper-priser

Skapare: 49 $/månad per plats

Pro: 69 $/månad per licens

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper: Från en G2-recension

Det finns otaliga AI-verktyg tillgängliga online, och efter att ha provat flera betalda alternativ bestämde jag mig till slut för Jasper. De främsta skälen till att jag valde denna plattform är dess utmärkta kvalitet på innehållsskapande och dess förmåga att tillhandahålla högst anpassat innehåll.

5. Descript (bäst för ljud- och videoredigering med textbaserat gränssnitt)

via Descript

Descript är en AI-driven, fullt utrustad A/V-redigerare. Dess unika försäljningsargument är att den är enkel att använda, och det stämmer. Jag har inga tekniska kunskaper, men jag kunde redigera ljud- och videoinnehåll genom att helt enkelt redigera transkriptet.

Jag kunde ordna bilderna i min video som en bildpresentation och använda mallar och layouter för att snabbt få allt att se bra ut och låta bra.

Det jag verkligen älskade var att jag kunde läsa mitt manus som var placerat bredvid kameran, och Descript fick det att se ut som om jag tittade direkt in i linsen hela tiden.

Verktyget kan också transkribera ljud på över 20 språk och erbjuder en molnbaserad versionshistorik för att spåra ändringar.

Descripts bästa funktioner

Skapa din egen röstklon eller välj bland färdiga AI-röster för att producera en podcastintro och göra röstpålägg till videor.

Ta bort allt du uppenbarligen inte vill ha med i ljudfilen, till exempel ”hm” och ”äh”, långa pauser och annat verbalt skräp.

Skapa videor enkelt med hjälp av dra-och-släpp-textning, former och bilder; justera layouter, typsnitt och stilar så att de passar din stil.

Begränsningar för Descript

Ibland transkriberar det felaktigt datum, ordningstal och sammandragningar, vilket kräver manuell korrigering.

Ingen gratisplan

Under det senaste året har det rapporterats om allt sämre prestanda; långsammare navigering, nedladdningar och funktionalitet trots användning av en snabb internetanslutning.

Priser för Descript

Hobbyanvändare: 19 $/månad per användare

Skapare: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript: Från en G2-recension

Under årens lopp har jag använt ett dussintal olika redigeringsprogram för mitt företag och hade gett upp hoppet om att någonsin bli helt nöjd med kombinationen av användarvänlighet, utskriftskvalitet och pris. Tre vänner rekommenderade mig att prova Descript – vänner som jag nu är skyldig en flaska gott vin, eftersom detta är det videoredigeringsprogram jag bara kunnat drömma om. Nu, när jag intervjuar folk för min YouTube-kanal, behöver jag inte oroa mig för umm och snubblar, eftersom det bara tar några sekunder att redigera bort dem så att jag och min gäst ser polerade ut. Sammanfattningarna som Descript skriver för YouTube-innehåll är förstklassiga. Med Descript kommer jag att kunna minst fördubbla min innehållsproduktion, eftersom redigeringen nu tar en fjärdedel av den tid det brukade ta.

6. DALL•E (Bäst för AI-driven bildgenerering med fina detaljer)

Ett annat verktyg från OpenAI, DALL•E, skapar bilder från textbeskrivningar med hjälp av begrepp som kan uttryckas i naturligt språk. Det är som att använda ChatGPT – skriv in en prompt så får du en bild.

Det enda kravet är att du måste vara tydlig med vad du vill producera. En metod som jag ofta använde var att studera några bilder som jag ville efterlikna och sedan skapa uppmaningar baserade på dem för att generera liknande bilder.

DALL•E 3, den senaste versionen, kan ibland "fylla i luckorna" när prompten antyder att bilden måste innehålla en specifik detalj som inte uttryckligen anges – och det är en välsignelse för icke-kreativa personer som gör detta för första gången.

DALL•E:s bästa funktioner

Tillämpa olika typer av optiska distorsioner på visuellt innehåll, till exempel ”fisköga-linsvy” och ”sfäriskt panorama”.

Skapa bilder i flera dimensioner, inklusive 1024×1024, 1024×1792 och 1792 x 1024 pixlar

Kontrollera platsen och vinkeln från vilken en bild återges

Begränsningar för DALL•E

Fel kan ta slut på sessionsgränserna, vilket kan leda till att användare låses ute utan egen förskyllan.

Ingen gratisplan

Det kan hända att delar av en prompt förbises om den är för lång eller alltför komplex.

Priser för DALL•E

Standard: Från 0,040 dollar per bild

HD: Från 0,080 dollar per bild

DALL•E-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (30+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om DALL•E: Från en G2-recension

DALL-E är den snabbaste och största AI-modellen för att generera högkvalitativa bilder från uppmaningar. Den har en mycket enkel och intuitiv instrumentpanel för att generera bilder smidigt. Den förstår även mycket komplexa uppmaningar och genererar bilder med stor noggrannhet. Den är kompatibel med alla webbläsare och enheter.

7. Midjourney (bäst för att skapa visuellt slående, stiliserade AI-bilder)

via Midjourney

Midjourney är en AI-driven text-till-bild-generator som skapar hyperrealistiska bilder från beskrivningar i naturligt språk. Visst, DALL•E och Midjourney gör liknande saker, och jag tyckte om att använda båda, men den senare erbjuder mer.

Jag kunde justera hur starkt Midjourneys standardstil påverkade mina bilder, kontrollera graden av kreativitet och unikhet samt bestämma variationen mellan resultaten.

Jag hade också möjlighet att använda bilder och exempel på varumärkesriktlinjer som underlag för en prompt, stilreferens eller karaktärsreferens.

Midjourneys bästa funktioner

Hitta eller skapa delade utrymmen för att samarbeta med andra användare

Interagera med Midjourney Bot på Discord och få teknisk support och hjälp med fakturering.

Skriv avancerade promptar, inklusive en eller flera bild-URL:er, flera textfraser och parametrar som bildförhållanden, modeller och uppskalning.

Begränsningar för Midjourney

Den initiala ansiktsgenereringen har ofta betydande problem (saknade ögon, förvrängda näsor etc.).

Ingen gratisplan

Begränsad kontroll över uppmaningar gör det svårt att uppnå specifika detaljer och kräver försök och misstag.

Priser för Midjourney

Grundläggande plan: 10 $/månad

Standardplan: 30 $/månad

Pro-abonnemang: 60 $/månad

Mega Plan: 120 $/månad

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Midjourney: Från en G2-recension

Midjourney levererar konsekvent visuellt slående bilder i hög upplösning som ofta överträffar förväntningarna när det gäller detaljer och kvalitet. Dess kreativa tolkning av uppmaningar gör det till ett exceptionellt verktyg för konceptkonst, moodboards och experimentella designer. Resultaten har en realistisk, professionell finish, vilket gör det ovärderligt för att generera bilder som inspirerar och lyfter kreativa projekt.

8. Synthesia (Bäst för professionell, lokaliserad videoproduktion med AI-avatarer)

via Synthesia

Har du ingen kunskap om videoproduktion men vill skapa videor på olika språk, till exempel franska, tyska och spanska? Inga problem – Synthesia är det perfekta verktyget. Allvarligt talat – det stöder över 140 globala språk, vilket jag tycker är fantastiskt.

Jag kunde skapa professionellt, lokaliserat visuellt innehåll med hjälp av olika AI-avatarer och voiceovers. Jag klonade till och med min röst och använde den för att skapa ljud till videon.

Dessutom var teamsamarbetet en barnlek på Synthesia. Jag kunde dela videon direkt från plattformen och bjuda in människor att kommentera och ge feedback.

Synthesias bästa funktioner

Anpassa dina videor med dina varumärkesfärger, logotyper och favoritavatarer

Lägg automatiskt till undertexter på målspråket i din fil med hjälp av videöversättaren.

Bläddra, duplicera och anpassa enkelt mallar för marknadsföring, utbildning och träningsvideor.

Synthesias begränsningar

Den anpassade avatar-funktionen har svårt att återge regionala accenter korrekt; den kan till exempel ha en sydlig brittisk accent istället för en nordlig.

Att rendera videor med många bilder, animationer eller övergångar kan vara tidskrävande.

Synthesias prissättning

Gratis

Startpaket: 24 $/månad

Skapare: 74 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Synthesia: Från en G2-recension

Det bästa med Synthesia är att om du någonsin har använt ett enkelt design- eller byggverktyg (t.ex. PowerPoint) kommer du att kunna förstå grunderna mycket snabbare än du förväntar dig. Dess intuitiva design är en enorm fördel för större företag, där anställda har olika kompetens och erfarenhet av teknik. Jag uppskattar den trygghet som kommer av att veta att jag kan introducera Synthesia för vem som helst, och att de enkelt kommer att kunna granska och förstå videoproduktionsprocessen. Dessutom har mina erfarenheter av deras kundsupport varit utmärkta – de är snabba, kunniga och respekterar min tid.

9. Invideo (bäst för användarvänlig videoproduktion med ett stort mallbibliotek)

via Invideo

Invideo är en plattform för att skapa egna videor som gör det möjligt för användare att omvandla sina idéer till videor i realtid. Den kommer med över 4000 specialanpassade mallar för sociala medier, fastigheter, reklam och innehållskalendrar, så du behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

Det jag tyckte var särskilt användbart med Invideo var dess automatiska text-till-tal-funktion. Den gjorde det möjligt för mig att arbeta med flera manus samtidigt och konvertera dem till ljud.

Dessutom är det smidigt att lägga till berättarröst och bakgrundsmusik, vilket ingår i de flesta av Invideos abonnemang.

Invideos bästa funktioner

Sök i ett omfattande bibliotek med 16 miljoner medieobjekt för att införliva perfekta bilder i varje scen.

Välj mellan djärva undertexter med poppande effekter i klassisk Hormozi-stil och karaokestil med ord-för-ord-animation.

Använd Invideo AI:s magiska låda för att göra redigeringar med kommandon som "ta bort scen", "berätta med en manlig accent från Mellanvästern" och så vidare.

Invideo-begränsningar

Molnlagringssystemet saknar funktionalitet för att ändra sparade videor, vilket innebär att användarna måste börja om från början efter en krasch.

Färgväljarna är begränsade till RGB.

Priser för Invideo

Gratis:

Plus: 35 $/månad

Max: 60 $/månad

Generativt: 120 $/månad

Invideo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Invideo: Från en G2-recension

Den mest användbara funktionen i Invideo är dess färdiga mallar som garanterat uppfyller alla behov. Oavsett om du är nybörjare, marknadsförare, lärare eller bara någon som vill engagera sin publik är Invideo nyckeln till att enkelt skapa videor. Dess användarvänliga instrumentpanel, dess omfattande bibliotek med scener och bakgrundsljud, dess AI-verktyg som kan ge dig precisa förslag på vad du behöver, dess delningsalternativ och framför allt dess support som kan hjälpa dig att uppnå vad du vill med några få klick gör att Invideo sticker ut från mängden.

10. Murf (Bästa mångsidiga text-till-tal-programvaran)

via Murf

Anta att du arbetar med en produktvideo eller förbereder en ny podcast och behöver lägga till en berättarröst. Du behöver inte anlita en röstskådespelare – använd bara Murf för att generera AI-röstpålägg.

Jag tyckte att det var ett utmärkt verktyg för att lägga till otroligt naturligt klingande AI-röster till mina presentationer, förklarande videor och inlägg på sociala medier. Det kunde till och med integrera min röst med befintliga videor och skapa en sammanhängande multimediaupplevelse.

Murf bästa funktioner

Installera Murf en gång för att få tillgång till dess röster i alla Windows-applikationer som är kompatibla med Microsofts API för röster och berättarröster.

Få ditt dubbade innehåll granskat av modersmålstalare från Murfs expertnätverk, så att varje uttal blir perfekt.

Ändra ditt manus när som helst under den kreativa processen och generera voiceover med nya ändringar.

Murf-begränsningar

Misslyckade konverteringsförsök räknas som nedladdningar, vilket orättvist minskar antalet tillgängliga projekt.

Begränsad lämplighet för skapande av utbildningsinnehåll eller tillgängligt innehåll, särskilt för elever med särskilda behov.

Murf-priser

Gratis

Creator Lite: 29 $/månad

Creator Plus+: 49 $/månad

Business Lite: 99 $/månad

Business Plus+: 199 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Murf-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: NA

Vad säger verkliga användare om Murf: Från en G2-recension

De AI-genererade rösterna är de mest naturliga av alla webbaserade text-till-tal-system som jag har granskat. Funktioner som att ställa in accenter bidrar till dess mångsidighet. Flexibiliteten när det gäller att redigera och ordna text är också enastående, vilket gör det enkelt att manipulera block och enskilda meningar inom dessa block. Det är otroligt användarvänligt och ger fantastiska resultat!

via Canva

Idag kan alla designa tack vare Canva. Det är så enkelt. Så jag var mer än glad att prova det för en av mina uppgifter inom visuellt innehållsskapande. Canva har ett omfattande bibliotek med mallar för webbplatsbanners, landningssidor, blogginläggsrubriker, inlägg på sociala medier och så vidare.

Med en mängd designinspiration till hands kunde jag skapa bilder, bildspel och videor efter eget val och experimentera med typsnitt, musik och element.

Du skulle kanske inte tänka på Canva som ett av AI-skrivverktygen, men du kommer att bli positivt överraskad.

Det erbjuder också AI-skrivprompter genom sin Magic Write-funktion. Denna AI-textgenerator hjälper till att skapa bloggkonturer, biografiska bildtexter och webbplatstexter – perfekt för att kickstarta den kreativa processen utan att behöva oroa sig för skrivkramp.

Canvas bästa funktioner

Trimma, dela, skarva eller klipp dina videor online med dess videoklippare och trimmer

Granska och godkänn design direkt med inbyggd designgodkännande

Upprätthåll ditt varumärkes konsistens genom att integrera dina varumärkesriktlinjer i ditt Canva-konto.

Utnyttja dess många AI-verktyg för att göra allt från att översätta text och generera bilder till att animera och ändra storlek på designer.

Canvas begränsningar

Mobilappen kan vara långsam och svår att använda.

Överdriven användning av mallar kan resultera i generiska designer om de inte anpassas efter individen.

Canva-priser

Canva Free

Canva Pro: 5,98 $/månad per person

Canva Teams: 4,55 $/månad per person för minst tre personer

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva: Från en G2-recension

Canva är ett otroligt intuitivt verktyg, och enligt min mening är detta dess starkaste egenskap. Även utan tidigare designkunskaper kan jag skapa professionellt utseende innehåll tack vare dess omfattande samling av färdiga mallar. Dessa fördelar har gjort Canva till mitt favoritverktyg för design. Dessutom förbättrar plattformens ständiga uppdateringar konsekvent användarupplevelsen, vilket gör den ännu bättre med tiden.

Det finns ett AI-verktyg för innehållsskapande för nästan alla branscher, preferenser och budgetar. Välj i möjligaste mån något som är skräddarsytt för att hjälpa dig att uppnå det du vill med bästa möjliga resultat.

Och kom ihåg – även om AI-innehållsskapande inte kommer att ersätta mänsklig kreativitet, kan AI-drivna verktyg öka ditt teams produktivitet, så att ditt innehåll når målgruppen med mindre ansträngning.

Med sina omfattande funktioner och möjligheter tar ClickUp utan tvekan innehållsskapande, kompletterat med projektledning, till nästa nivå. Allt du behöver – projekt, uppgifter, mallar, AI och automatisering – finns på ett och samma ställe.

Men lita inte bara på mitt ord. Prova själv – registrera dig gratis på ClickUp idag.