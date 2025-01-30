10 Synthesia AI-alternativ för AI-genererade videor 2025

AI är på god väg att bemästra innehållsskapande, bildgenerering och kodning.

Men kan det verkligen erövra videoproduktionen?

Absolut!

Tack vare AI-videogeneratorer kan du nu enkelt skapa fantastiska videor på bara några minuter utan att behöva köpa dyr utrustning och programvara.

Allt du behöver är rätt AI-videoredigeringsverktyg, och du kan skapa en mycket professionell video med bara några få instruktioner på några minuter.

Även om Synthesia är ett populärt verktyg för att skapa AI-videor, har det vissa nackdelar. Därför har vi sammanställt en lista över Synthesia AI-alternativ som hjälper dig att skapa professionella videor.

Men först ska vi gå igenom och förstå vad du bör leta efter när du utvärderar Synthesia AI-alternativ.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Synthesia AI?

När du letar efter ett AI-videogenereringsverktyg måste du ta hänsyn till flera viktiga faktorer för att säkerställa optimala resultat:

Användarvänlighet: Leta efter en plattform med ett intuitivt gränssnitt och användarvänliga funktioner. Verktyget ska förenkla videoproduktionen och kräva minimal teknisk expertis.

Anpassning: En bra AI-videogenerator bör erbjuda olika anpassningsalternativ så att du kan skräddarsy videor efter dina behov. Detta inkluderar alternativ för att redigera bilder, lägga till text, välja musik och införliva varumärkeselement.

Kvalitetsresultat : Utvärdera kvaliteten på de videor som produceras av verktyget. Leta efter skarpa bilder, smidiga övergångar och högupplösta resultat för att säkerställa professionella resultat.

AI-funktioner: Utvärdera AI-tekniken som driver verktyget. En kraftfull AI-motor kan förbättra videoproduktionen genom att automatisera uppgifter, generera dynamiskt innehåll och optimera produktionsflöden.

Integration: Tänk på om verktyget integreras smidigt med annan programvara och plattformar som du använder, till exempel videoredigeringsprogram, innehållshanteringssystem eller sociala mediekanaler. Integrationsfunktioner förbättrar arbetsflödets effektivitet och underlättar distributionen av innehåll.

Kostnad: Jämför prisplaner och prenumerationsmodeller för att säkerställa att verktyget passar din budget och ger valuta för pengarna. Leta efter transparenta prisstrukturer och ta hänsyn till faktorer som funktioner, lagringsgränser och kundsupport.

De 10 bästa Synthesia AI-alternativen att använda 2024

Nu när du vet vad du ska leta efter i alternativ till Synthesia AI, låt oss kolla in några alternativ.

1. HeyGen

via HeyGen

Det första på vår lista över Synthesia AI-alternativ är HeyGen, den självklara plattformen för innehållsskapande med avancerade AI-funktioner för videogenerering. HeyGen utvecklas kontinuerligt och introducerar ständigt nya funktioner och förbättrar kvaliteten över tid.

Det utmärker sig för sin omfattande uppsättning videogenereringsfunktioner och har etablerat sig som en föregångare inom generativ AI för videoproduktion. Dess utmärkande funktioner är AI-avatargeneratorn, AI-driven text-till-tal och AI-röstklonare.

Dessa verktyg integreras enkelt i ett intuitivt användargränssnitt, vilket gör det möjligt för kreatörer att åstadkomma mer med lätthet.

HeyGens bästa funktioner

Skapa fängslande videor från textbeskrivningar med HeyGens Text-to-Video -funktion. Denna funktion är idealisk för att generera videoinnehåll om ämnen där det saknas befintligt filmmaterial.

Spara kostnader och maximera effektiviteten i videoproduktionen genom att låta HeyGen generera röstkommentarer till dina videor med AI.

Se AI-genererade avatarer komma till liv med HeyGen, som talar och synkroniserar sina rörelser med ljudet. Denna innovativa funktion ger dig ett övertygande alternativ till att själv uppträda framför kameran, vilket ökar engagemanget och mångsidigheten.

Förenkla videoproduktionsprocessen med HeyGens färdiga storyboardmallar . Oavsett om du behöver en snabb lösning eller inspiration hjälper dessa mallar dig att producera videor snabbt och enkelt.

Anpassa alla delar av dina videor – från text och bilder till typsnitt och färger – och matcha din vision och varumärkesidentitet.

HeyGens begränsningar

Gratisversionen har begränsade funktioner.

Betalt abonnemang är dyrare än andra alternativ

HeyGen-priser

Gratis

Skapare: 29 $/månad

Företag: 89 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

HeyGen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 120 recensioner)

2. Hour One

via Hour One

Hour One är ett verktyg för videoproduktion som använder AI-driven teknik och gör det möjligt för företag att enkelt producera professionella videor med presentatörer. Med virtuella mänskliga avatarer kan du enkelt skapa videor på flera språk.

Du kan anpassa karaktärer, röster och videomallar för att säkerställa varumärkesspecifik innehållsleverans. Med ett omfattande bibliotek av språk, karaktärer, röster, mallar, bildtexter och samarbetsverktyg vänder sig Hour One till olika branscher, inklusive utbildning och utveckling, personaladministration, nyheter, e-lärande, fastigheter och e-handel.

Hour One drivs av Reals-teknik och garanterar videoproduktion i studiokvalitet. Det är utrustat med en omfattande uppsättning verktyg för smidig innehållsskapande.

Hour Ones bästa funktioner

Förvandla omedelbart en enda textrad till ett videomästerverk med hjälp av Video Wizard .

Få tillgång till över 200 röstaccent i över 60 språk för att tillgodose olika målgrupper.

Bjud in teammedlemmar att samarbeta i videoprojekt

Berätta dina videor eller använd AI-teknik för att klona din röst, vilket garanterar konsekvens och professionalism.

Utforska flera gratis, färdiga mallar för att påskynda videoproduktionsprocessen.

Inkorporera videogenereringsfunktioner i dina produkter och arbetsflöden genom API-integration för förbättrad funktionalitet och mångsidighet.

Begränsningar för Hour One

Fördefinierade mallar och karaktärer begränsar mycket unika videostilar.

Gratisabonnemang och även betalda nivåer begränsar videolängden, vilket hindrar komplex berättande.

Priser för Hour One

Gratis

Lite : 30 $/månad

Företag : 112 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Hour One recensioner och betyg

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Renderforest

via Renderforest

Renderforest, en kraftfull molnbaserad plattform för videoproduktion, hjälper småföretag att driva sin digitala marknadsföring med engagerande videoinnehåll. Det eliminerar behovet av programvaruinstallation eller kraftfulla renderingssystem.

Renderforests molnbaserade infrastruktur hanterar smidigt de minnes- och datorkrav som är förknippade med videoproduktion.

Logga bara in på deras webbplats och låt RenderForest sköta det tunga arbetet, så att du kan fokusera på att driva dina marknadsföringskampanjer framåt.

RenderForests bästa funktioner

Anpassa färger, typsnitt och stilar enkelt med animationsverktyg .

Trimma dina voiceovers exakt med en avancerad voiceover-trimmer, tillgänglig för prenumererande användare.

Dela dina videor enkelt på sociala medier eller publicera dem direkt på Facebook eller YouTube.

Redigera dina videor smidigt med anpassningsbara mallar för olika ändamål, inklusive fängslande YouTube-intron och -outron.

Lägg till sofistikerad text på dina videor med Kinetic Typography Template Packs .

Justera färger och animationseffekter med intuitiva redigeringsfunktioner. Få dina videor att se ut precis som du vill ha dem.

Skapa fängslande innehåll för alla ändamål med en omfattande verktygssvit.

Renderforests begränsningar

Den kostnadsfria versionen tillåter endast skapandet av 3 minuter långa videor.

Vissa mallar kan ha begränsningar vad gäller ord/bilder/storlek på grund av designbegränsningar.

Renderforest-priser

Gratis

Lite : 14,99 $/månad

Pro : 29,99 $/månad

Företag: 49 $/månad

Renderforest recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

4. Colossyan

via Colossyan

Colossyan är ett enkelt men kraftfullt AI-verktyg som låter dig skapa videor för olika ändamål. Från marknadsföring till produkt- och utbildningsvideor kan det täcka en rad olika videotyper.

Allt du behöver göra är att välja mellan olika mallar, lägga till din text, och din video är klar.

Med Colossyan slipper du avancerad utrustning, professionell videoredigering och avancerade kunskaper. Dessutom stöder det över 70 språk, vilket gör det till ett unikt verktyg för videogenerering.

Colossyans bästa funktioner

Skapa högkvalitativa videor för olika ändamål, såsom instruktions-, marknadsförings- eller utbildningsvideor, och spara tid och pengar jämfört med traditionella metoder.

Välj bland ett brett utbud av AI-presentatörer , som kan anpassas för att matcha den stil och ton du önskar för din video, inklusive alternativ för olika accenter och visuella justeringar.

Lokalisera videor enkelt med funktionen för automatisk översättning.

Colossyans begränsningar

Brist på funktioner som andra Synthesia AI-alternativ har

Brist på interaktivitet, särskilt för utbildningsprojekt

Colossyan-prissättning

Startpaket: 27 $/månad

Pro: 87 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Colossyan recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Wondershare

Wondershare har två populära verktyg för videoproduktion: Filmora och Virbo.

Filmora

via Filmora

Filmora är ett videoredigeringsverktyg som passar alla, oavsett erfarenhet. Över 100 miljoner användare i mer än 150 länder och regioner har redan använt verktyget som ett av de föredragna alternativen till Synthesia AI.

Filmoras bästa funktioner

Kontrollera utseendet på din video med avancerade verktyg för färgkorrigering . Utforska aspekterna av färg, skugga och ljus för att ge din video en unik stil.

Förbättra dina videor med funktionen motion-tracking . Integrera text, grafik eller andra element i den ursprungliga rörelsen för att säkerställa en enhetlig visuell upplevelse.

Spela in din skärm med Filmoras kraftfulla skärminspelningsfunktion och ta bort färger, vanligtvis grönt, med Chroma Key-funktionen.

Hantera det krävande 4K-formatet med Filmora. Säkerställ oavbruten uppspelning, redigering och bearbetning, och se till att varje pixel och detalj förblir intakt under hela redigeringsprocessen.

Filmoras begränsningar

Bearbetning av stora eller högupplösta videor kan vara långsam.

Testversionen innehåller en vattenstämpel och saknar offlineaktivering.

Filmora-priser

Gratis

Månadsabonnemang: 29,99 $

Perpetual Plan: 109,99 $ (engångsbetalning)

Årsabonnemang: 69,99 $

Filmora recensioner och betyg

G2 : 4,4/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (660+ recensioner)

Virbo

via Virbo

Tänk dig att skapa en professionell reklamvideo på mindre än 2 minuter utan att behöva en kamera, skådespelare eller videoredigeringskunskaper – allt från ditt skrivbord.

Wondershare Virbo använder AI-avatarer för att leverera manusbaserat innehåll på ett högkvalitativt och anpassningsbart sätt, vilket gör det perfekt för olika ändamål, såsom kampanjer, produktpresentationer och förklarande videor.

Virbos bästa funktioner

Välj en mall från biblioteket med videomallar, som erbjuder dussintals fördesignade videor . Dra och släpp tillgångar, redigera videon, och du är klar.

Välj mellan olika avatar-karaktärer som passar din videos ton och syfte. Förhandsgranska och ändra din huvudkaraktär/avatar med bara ett klick.

Välj röst till din avatar från dussintals röster och accenter som finns tillgängliga.

Konvertera din text från ditt modersmål till valfritt språk med den inbyggda AI-översättningsfunktionen.

Virbo-begränsningar

Vissa funktioner kan vara för komplexa för nybörjare.

Virbo-priser

1000 krediter : 499 $/år

1500 krediter : 649 $/år

3000 krediter: 998 $/år

Virbo-recensioner och betyg

G2 : 4,8/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 50 recensioner)

6. D-ID

D-ID är en plattform för videogenerering som använder avancerad teknik som GPT-3 och ChatGPT för att skapa AI-genererade videor med naturliga ansikten, röster och uttryck.

Det erbjuder en rad funktioner och verktyg för att förenkla skapandet av högkvalitativa videor för olika ändamål, såsom sociala medier, marknadsföring, utbildning och hälso- och sjukvård.

D-ID specialiserar sig på digitala avatarer och prioriterar integritet och säkerhet, och erbjuder funktioner som deepfake-detektering och dataanonymisering för att skydda känsligt videoinnehåll. Dess fokus på konfidentialitet gör det bäst för branscher med strikta integritetskrav, såsom hälso- och sjukvård och finans.

D-ID:s bästa funktioner

Omvandla bilder till talande AI- videoavatarer med Creative Reality™ Studio

Skapa en verklighetstrogen konverserande AI -agent som vet allt om dig och ditt varumärke.

Integrera dina applikationer med det AI-drivna Natural User Interface med API.

Chatta med en digital människa som deltar i dynamiska konversationer med hjälp av Chat D-ID .

Utveckla dina arbetsflöden med AI-videointegrationer med Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides och mer.

Begränsningar för D-ID

Videor kan ibland se orealistiska ut.

D-ID-priser

API

Gratis

Bygg : 18 $/månad

Lansering: 50 $/månad

Skala: 198 $/månad

Oslagbara priser: Anpassade priser

Studio

Gratis

Lite : 5,9 $/månad

Pro : 29 $/månad

Avancerad : 196 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

D-ID recensioner och betyg

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. DeepBrain AI

via DeepBrain AI

DeepBrain AI är specialiserat på AI-drivna lösningar för videosyntes.

Det är en molnbaserad plattform som gör att du snabbt och effektivt kan skapa realistiska AI-avatarvideor, inklusive ChatGPT-drivet innehåll.

Du kan välja från en pool av avatarer som utvecklats från riktiga människor som talar över 80 språk, i olika etniciteter och åldrar. Detta gör att du kan använda AI-avatarer som passar ditt varumärkes image.

DeepBrain AI:s bästa funktioner

Utforska olika röststilar för att berätta dina videor på över 80 språk.

Välj bland ett varierat utbud av över 100 virtuella karaktärer för att förmedla ditt budskap effektivt, eller anpassa en karaktär efter dina specifika behov.

Omvandla skriftligt innehåll som blogginlägg eller presentationer till engagerande videor och ge dina informationsdelningsinsatser en ny dimension.

Förbättra dina videor enkelt genom att infoga musik, bilder eller text med hjälp av de medföljande verktygen.

Få hjälp med att skriva, korrigera grammatik eller generera nya idéer för dina videor direkt från verktyget.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med färdiga videoklipp och mallar för att påskynda videoproduktionsprocessen.

DeepBrain AI-begränsningar

Avatarer kan sakna omfattande anpassningsalternativ.

Kvaliteten på resultatet är i hög grad beroende av det skriftliga manus som användaren tillhandahåller.

DeepBrain AI-priser

Starter: Börjar på 30 $/månad

Fördel: Från 225 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Recensioner och betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Descript

via Descript

Med Descript, ett av de populära alternativen till Synthesia AI, får du en intuitiv plattform för videoredigering som är optimerad med AI.

Med sina lättanvända verktyg och mallar kan du använda Descript för att skapa multitrack-ljud, skärminspelningar, klipp och mycket mer.

Med den automatiska transkriptionsfunktionen kan du enkelt lägga till och redigera undertexter till videor. Verktyget ger tillgång till ett omfattande mediebibliotek för smidig innehållsförbättring genom dra-och-släpp-redigering.

Descripts bästa funktioner

Förbättra ljudkvaliteten på alla ljudfiler avsevärt

Ta bort oprofessionella yttranden med Descripts funktion för att ta bort fyllnadsord , vilket är perfekt för dem som kanske saknar erfarenhet bakom mikrofonen.

Redigera filmmaterial genom textdokument med textbaserad videoredigering , vilket sparar tid jämfört med traditionella plattformar.

Förenkla redigeringen med automatiserad transkription för enkel tillägg och redigering av undertexter med Descripts AI-drivna plattform.

Få tillgång till ett enormt mediebibliotek och använd dra-och-släpp-redigering för att enkelt förbättra ditt innehåll.

Beskriv begränsningar

Det finns en viss inlärningskurva.

AI kan vara felaktig för automatiska transkriptioner.

Descript-prissättning

Gratis

Skapare : 15 $/användare per månad

Pro : 30 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivande recensioner och betyg

G2: 4,8/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 160 recensioner)

9. Elai. io

Elai använder AI-teknik för att producera videor direkt i en webbläsare. Du behöver alltså varken kameror eller annan avancerad utrustning.

Med ett omfattande bibliotek av människoliknande avatarer låter Elai dig skapa videor med avatarer med imponerande röstkvalitet och naturtrogen läppsynkronisering.

Dessutom har plattformen en integrerad videoredigerare, vilket eliminerar behovet av externa redigeringsverktyg.

Elai. io bästa funktioner

Välj mellan över 35 olika avatarer som kan agera presentatörer i dina videor, vilket eliminerar behovet av att anlita skådespelare.

Skapa en närvaro på YouTube utan att synas på skärmen

Skapa flerspråkigt innehåll enkelt och utan extra kostnader med hjälp av röstkloning, automatisk översättning och undertexter.

Begränsningar för Elai.io

Långsam rendering

Kunde behöva fler AI-avatarer

Elai. io-priser

Gratis

Grundläggande : 29 $/månad

Avancerad : 125 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Elai. io recensioner och betyg

G2 : 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. InVideo

via InVideo

InVideo är en ledande AI-videogenerator som förenklar skapandet av högkvalitativa videor för sociala medier, marknadsföring och mycket mer.

Med bara en beskrivande prompt genererar InVideos AI YouTube-förklaringsvideor och kortfilmer, som kan anpassas med hjälp av dess robusta redigeringsverktyg.

Välj bland över 5 000 mallar och få tillgång till funktioner som AI-bildspelskapare, talande avatarer, manusgenerator, röstgenerator och ett omfattande bibliotek med royaltyfria arkivbilder.

InVideos bästa funktioner

Få tillgång till bilder och videor från plattformar som Shutterstock och Storyblocks via innehållsbiblioteket .

Använd ett stort antal mediaresurser, inklusive videoklipp, foton, musik och klistermärken från arkiv.

Förbättra dina videor med animationsfunktioner

Spela in ljud direkt i InVideo

Utforska AI-verktyg som en AI-YouTube-videoredigerare, bildspelsmakare, talande avatar, manusgenerator och röstgenerator.

Begränsningar för InVideo

Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar begränsade biblioteksdelar.

Videorendering kan ibland vara långsam.

Priser för InVideo

Gratis

Plus : Från 25 $/månad

Max: Från 60 $/månad

Recensioner och betyg för InVideo

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (370+ recensioner)

AI-videoverktyg kan hjälpa dig att skapa videor, men du behöver även andra element i din marknadsföringsstrategi. Oavsett vilka Synthesia AI-alternativ du föredrar behöver du också ett bra projektledningsverktyg som hjälper dig att genomföra och övervaka din strategi för att uppnå önskade resultat.

Det är där ett projektledningsverktyg som ClickUp kommer in!

ClickUp

Säg adjö till de gamla sätten att skapa och hantera innehåll. Med ClickUp kan du enkelt skapa, samarbeta, förfina och hantera din innehållsproduktion och dina videomarknadsföringsaktiviteter på ett och samma ställe. Det innebär att du inte längre behöver jonglera mellan olika appar för att lagra videoteman, skriva manus, dela och få feedback samt hantera aktiviteter efter videoproduktionen.

Det ligger mycket arbete bakom skapandet av en video. Du måste brainstorma relevanta ämnen, utveckla storyidéer, skriva manus, skapa en innehållskalender och samarbeta med andra intressenter för att få deras feedback och förslag innan du går vidare med produktionen – ClickUp är praktiskt i alla dessa förberedelser.

ClickUps projektledningsfunktion kan hjälpa dig att planera, organisera och hantera dina videoprojekt från start till mål.

Samarbeta enkelt med ditt team under videoproduktionen med hjälp av ClickUps projektledningsfunktion.

Använd ClickUps projektledningsfunktioner för att

Skapa en arbetsyta för att lagra och hantera alla dina videoprojekt och uppgifter

Skapa en att göra-lista för ditt videoprojekt med en lista över uppgifter

Tilldela uppgifter till dina teammedlemmar och till dig själv

Ange förfallodatum och prioriteringar för att hålla koll på dina deadlines och hur viktiga dina uppgifter är.

Uppdatera statusen för dina uppgifter för att visa hur arbetet fortskrider.

Lägg till kommentarer och bilagor till dina uppgifter för att kommunicera och samarbeta med dina teammedlemmar.

Använd olika vyer, filter, sorterings- och grupperingsalternativ för att anpassa din lista och se dina uppgifter på olika sätt.

Använd ClickUps automatiserings- integrations- och tidsspårningsfunktioner för att öka din produktivitet och effektivitet i din videoproduktionsprocess.

Du kan utnyttja ClickUp Brain för olika aspekter av videoproduktionsprocessen.

Effektivisera din videoproduktionsprocess med ClickUp Brain.

Brainstorma idéer för ämnen, manus och bilder med hjälp av AI Writer for Work i ClickUp Docs och skapa en lista med ämnen för din video.

Skriv manus och undertexter till dina videor med AI Writer for Work med hjälp av enkla textprompter.

Använd AI-videointegrationer med Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides och mer för att förbättra dina designer och öka din globala räckvidd.

Hantera dina videoprojekt och uppgifter med AI Project Manager. Du kan automatisera projektsammanfattningar och uppdateringar om framsteg, åtgärdspunkter, planering av deluppgifter och automatisk ifyllning av data.

Det är inte allt; ClickUp förser dig också med ClickUp Video Production Template. Det är en färdig listmall som innehåller fördefinierade uppgifter, statusar, anpassade fält och vyer för varje steg i videoproduktionsprocessen.

Ladda ner mallen Planera, hantera och utför dina videor effektivt med ClickUps mall för videoproduktion.

Du kan använda den här mallen för att

Planera och organisera dina förproduktionsuppgifter, såsom att brainstorma idéer, skriva manus och förbereda utrustning.

Planera och hantera dina videoproduktionsuppgifter , såsom filmning, inspelning och regi.

Spåra och optimera dina efterproduktionsuppgifter, såsom redigering, granskning och publicering.

ClickUps bästa funktioner

Centralisera enkelt all projektrelaterad kommunikation så att alla är på samma sida.

Skapa videoutkast, manusidéer, bildtexter etc. med hjälp av AI med ClickUp Brain.

Slipp onödiga möten och repetitiva uppdateringar. Få klarhet i pågående projekt inom hela organisationen med en centraliserad plattform som säkerställer ansvarsskyldighet och transparens.

Använd ClickUps korrekturläsningsfunktion för att få feedback och synpunkter på dina videoidéer från alla intressenter.

Använd en tidsspårare för att hålla koll på hur mycket tid du lägger på projekt.

Skapa din arbetsyta och hantera alla dina uppgifter i tid och mer effektivt.

Välj bland ett stort utbud av anpassningsbara mallar för alla möjliga användningsområden.

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för nybörjare.

ClickUp-priser

Gratis

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 $/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/medlem per månad.

ClickUp-recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

Börja din resa mot att skapa videor!

Nu har du all information du behöver för att ta nästa steg och välja rätt verktyg för videoproduktion för ditt företag. Det bästa är att göra en kortlista med några bra Synthesia AI-alternativ, testa dem och fortsätta med det som passar bäst.

Oavsett vilket du väljer kan du alltid använda ClickUp för att hantera din videomarknadsföringsstrategi och dina aktiviteter, från idé till publicering, på ett och samma ställe. Registrera dig gratis på ClickUp idag!