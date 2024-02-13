18 bästa gratis mallar för sociala medier för inlägg, kampanjer och innehåll

Visste du att 69 % av marknadsförare använder sociala medier för att öka kännedomen om sitt varumärke? Nu mer än någonsin börjar företag komma på smarta sätt att effektivisera sitt arbetsflöde på sociala medier.

Därför förlitar sig många små och stora företag mer än någonsin på professionellt utformade mallar för att kunna utföra olika uppgifter väl och i tid. Genom att använda mallar kan varumärken äntligen frigöra tid och fokusera på andra digitala marknadsföringsuppgifter som kräver deras odelade uppmärksamhet.

Låt oss titta på 18 av de bästa mallarna för sociala medier som du kan använda för att maximera din produktivitet, åstadkomma mer på kortare tid och skapa enhetlighet mellan team, projekt och mycket mer!

Vad ska man leta efter i en mall för sociala medier?

Att ha ett mallbibliotek till hands kan ta dina projekt till nästa nivå. Låt oss börja med att utforska de viktigaste delarna att leta efter i mallar för sociala medier:

Ren design: Leta efter en mall med en intuitiv design som är lätt att navigera. Den ska vara mycket visuell, välorganiserad och ha en detaljerad förklaring om det behövs.

Enkel anpassning: En annan viktig detalj när du söker efter mallar för sociala medier är att se till att de är helt anpassningsbara. På så sätt kan du enkelt lägga till ditt varumärkes färger, typsnitt och logotyp. Du bör också kunna ändra och flytta om elementen och fylla i tomma fält efter behov.

Steg-för-steg-innehåll: En mall kan bara bli ett fullfjädrat marknadsföringsverktyg om den har ett robust innehåll. Försök alltid att följa en steg-för-steg-mall med omfattande riktlinjer som stämmer överens med din strategi.

18 mallar för sociala medier för hantering av sociala medier

Kolla in några av de bästa mallarna som finns tillgängliga idag och använd dem för att effektivisera dina processer på sociala medier och dra nytta av fördelarna!

1. Mall för arbetsflöde för sociala medier från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för arbetsflöde för sociala medier från ClickUp

Om du letar efter en av de bästa produktivitetsprogramvarorna på marknaden är ClickUp ett av de ledande verktygen för projektledning och produktivitet för team i alla branscher och företag av alla storlekar. Denna allt-i-ett-plattform för projektledning är helt anpassningsbar, vilket innebär att du kan konfigurera hela plattformen så att den passar alla användningsfall, projektbehov, arbetsflödespreferenser och mycket mer.

ClickUp erbjuder hundratals flexibla funktioner, inklusive ett bibliotek med mallar för alla team, inklusive marknadsföringsteam. Sociala medier-marknadsförare kan till exempel använda ClickUps mall för arbetsflöde för sociala medier, som eliminerar alla gissningar när det gäller att bygga en strategi för sociala medier från grunden.

Denna mall innehåller:

Fem anpassade visningstyper, inklusive steg i strategin för sociala medier i listvy, skapandefas i tavelvy, dokument med varumärkesriktlinjer, moodboard och mycket mer.

Anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar för att förenkla och effektivisera ditt arbetsflöde.

Kom igång-guide som hjälper dig att komma igång

Genom att använda denna arbetsflödesmall säkerställer du att inga uppgifter glöms bort och kan följa dina framsteg med denna steg-för-steg-mall som fokuserar på dina prioriteringar på sociala medier och tilldelar varje uppgift till specifika teammedlemmar.

2. Mall för strategi för sociala medier från SocialBee

via SocialBee

Det är dags att samla alla dina marknadsföringsaktiviteter på ett ställe. Med rätt strategi för sociala medier kan du noggrant följa dina konkurrenter, målgrupp, mål och innehållsstrategi från ett och samma ställe. För att lyckas med detta bör du börja använda en mall som hjälper dig att komma på rätt spår.

Här är komponenterna i mallen för sociala medier-strategi:

Sociala medier-granskning: Håll koll på din räckvidd, ditt engagemang och din kontoinformation för att utveckla en solid strategi. Notera dessutom din ROAS och Google Analytics för en bättre översikt.

SWOT-analys: Bli medveten om dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot genom att svara på en serie upplysande frågor om ditt företag.

Programvara för konkurrensanalys: Studera dina konkurrenter noggrant genom att notera deras sentiment, inläggsfrekvens, mest populära innehåll och mer. Detta hjälper dig att få övertaget. Studera dina konkurrenter noggrant genom att notera deras sentiment, inläggsfrekvens, mest populära innehåll och mer. Detta hjälper dig att få övertaget.

Mall för köparprofil: Definiera din ideala kund med Definiera din ideala kund med mallen för användarprofil . Notera deras önskemål, behov, mål och preferenser för att bättre förstå din målgrupp.

Mål för sociala medier: Bestäm dina affärsmål och mål för sociala medier och lista dina mätvärden och KPI:er. På så sätt kan du enkelt hålla fokus på det som är viktigast för ditt företag.

Månatlig planeringskalender för sociala medier: Skapa en månadsplan för varje social kanal du använder. Detta hjälper dig att hålla koll på vad som har publicerats och hur bra det har fungerat. Skapa en månadsplan för varje social kanal du använder. Detta hjälper dig att hålla koll på vad som har publicerats och hur bra det har fungerat.

Du kan enkelt redigera denna mall genom att skriva in informationen i var och en av de tillgängliga cellerna. Gör bara en kopia av den och flytta den till en personlig mapp där du kan anpassa den efter behov.

3. Mall för granskning av sociala medier från SocialBee

via SocialBee

En granskning av sociala medier syftar till att hjälpa dig att sätta din strategi i perspektiv. Genom att utvärdera varje social kanal du använder kan du få en tydligare bild av hur du kan förbättra dina nuvarande insatser på sociala medier och identifiera fler tillväxtmöjligheter för ditt företag.

Med SocialBees mall för granskning av sociala medier kan du granska dina sociala mediekonto och få en bättre förståelse för din totala prestanda. Som en bonus får du också tillgång till ett praktiskt exempel på konkurrentanalys. Använd det för att jämföra din egen prestanda med dina konkurrenters.

4. Mall för konkurrensanalys från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för konkurrensanalys från ClickUp

När var det senast du tog en ordentlig titt på dina konkurrenter och bestämde dig för att undersöka deras styrkor och svagheter? Med ClickUps mall för konkurrensanalys kan du enkelt mäta dina konkurrenters marknadsnärvaro och produktnöjdhet.

Denna mall innehåller:

En färdigbyggd matris för konkurrensanalys i ClickUp Whiteboards

Kom igång-guide som hjälper dig att komma igång

Den erbjuder en interaktiv vy och en omfattande förklaring för varje kvadrant. De fyra tillgängliga kategorierna (utmanare, ledare, nischaktörer och högpresterande aktörer) hjälper dig att planera mer strategiskt.

Använd denna interaktiva vy för att skapa en detaljerad och lättförståelig konkurrensanalys där du fritt kan lägga till, ändra och placera dina element efter dina behov.

5. Mall för kalender för inlägg på sociala medier från ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för kalender för inlägg på sociala medier från ClickUp

Behöver du nå dina OKR-mål för innehållsmarknadsföring?

Den anpassningsbara avancerade mallen för sociala medier från ClickUp ger dig en stark grund för att hantera ditt innehåll.

Denna mall innehåller:

Fördefinierade vyer, inklusive inlägg på sociala medier i listvy och kalendervy, tavelvy och mer.

Anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar för att organisera dina uppgifter och skapa ett smidigt arbetsflöde.

Hur du använder den här malldokumentet för att maximera mallen

Och andra flexibla verktyg som gör att du enkelt kan optimera och strategisera ditt innehåll.

Med den här mallen kan du också lägga till viktiga organisatoriska detaljer, såsom innehållskategorier och länkar till utkast. Dessutom hjälper funktionen Anpassade statusar alla i teamet att hålla koll på framstegen för varje kommande inlägg på sociala medier.

6. Mall för innehållskalender för sociala medier från SocialBee

via SocialBee

En annan bra resurs är SocialBees mall för innehållskalender för sociala medier. Den är lätt att anpassa och innehåller viktiga organisatoriska detaljer, såsom tilldelad socialmediespecialist, inläggstext och bilder samt hashtags. Slutligen kan teamen använda denna mall för innehållskalender för att hålla reda på varje inläggs publiceringsdatum, URL:er och analyser genom att lägga till dem i mallen.

7. Mall för publiceringsschema för sociala medier från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för publiceringsschema för sociala medier från ClickUp

Organisera, hantera, redigera och övervaka enkelt ditt publiceringsschema för sociala medier med mallen för publiceringsschema för sociala medier från ClickUp.

Denna mall innehåller:

Fördefinierade vyer med en kalendervy över aktiviteter, listvy över veckans uppgifter, en tavelvy där du kan se alla dina schemalagda inlägg per plattform och mycket mer.

Anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar för att hålla ditt arbete organiserat och arbetsflödet så smidigt som möjligt.

Kom igång-guide som hjälper dig att navigera genom mallen

Prova och sätt upp dina mål för sociala medier med denna ClickUp-mall som är utrustad med funktioner som återkommande uppgifter, anpassade fält och mycket mer, så att ditt team kan hålla sig på rätt spår och arbeta snabbare och mer organiserat än någonsin tidigare.

8. Mall för prestationsspårning på sociala medier från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för prestationsspårning på sociala medier från ClickUp

Du kanske redan vet att insamling och analys av data från dina viktigaste sociala mediekonto kan hjälpa dig att fatta smartare affärsbeslut.

Håll koll på relevanta mätvärden, såsom din räckvidd och sidgillanden på Facebook eller dina kommentarer och visningar på Instagram, med mallen för analys av sociala medier från ClickUp. Tack vare den intuitiva och färgglada designen blir det mycket enklare att hålla koll på dina viktigaste prestationsmätvärden.

Denna mall innehåller:

Fördefinierade vyer såsom Sammanfattning i tavelvy, Analys i listvy och Prestanda i tabellvy.

Anpassade fält och anpassade statusar för effektiv uppgiftshantering

Kom igång-dokument som hjälper dig att få ut det mesta av denna anpassningsbara mall

Spara tid på inlägg med AI-verktyg för sociala medier och AI-verktyg för innehållsskapande!

9. Kalender för sociala mediekampanjer från ClickUp

Ladda ner denna mall Kampanjkalender för sociala medier från ClickUp

Hemligheten bakom framgångsrik marknadsföringskampanjhantering är multitasking, men på ett smart sätt som inte är alltför rörigt eller kaotiskt.

Det är därför Social Media Campaign Calendar från ClickUp kan vara användbart för både små och stora företag. Med denna mycket visuella mall kan du hålla dig uppdaterad om alla framsteg som görs av varje tilldelad teammedlem.

Denna mall innehåller:

Fördefinierade vyer såsom Händelser i kalendervy, Kampanj i listvy, Kampanjprocess i tabellvy

Anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar för att organisera ditt arbetsflöde och skapa en enhetlig process mellan team och projekt.

Denna mall definierar dina uppgifter genom att infoga dina huvudmål, kampanjbudgetar och kampanjfaser.

10. Mall för planering av annonser på sociala medier från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för planering av annonser på sociala medier från ClickUp

Dags för en rolig faktauppgift. Visste du att budgetarna för annonsering på sociala medier förväntas växa med 11,76 % per år fram till 2026?

Om du planerar att lansera ett antal annonser på sociala medier är det troligt att du är osäker på hur du ska hålla reda på alla dina marknadsföringsmål. Oroa dig inte, för med annonsschemamallen från ClickUp kan du nu anteckna relevant information, såsom start- och slutdatum för varje annons du ska lansera.

Denna mall innehåller:

Fördefinierade vyer, inklusive Ads Pipeline i Board-vy och en kalendervy.

Anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar för att hålla dina uppgifter och annonsscheman organiserade och synliga.

Prioritera dina annonser efter behov och håll koll på deras aktuella status. Nu är det enklare än någonsin att lansera annonser och se till att investeringen verkligen lönar sig.

11. Mall för riktlinjer för varumärket på sociala medier från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för riktlinjer för varumärket på sociala medier från ClickUp

Vad kännetecknar en stark varumärkesidentitet? Varumärkets logotyp, typsnitt, färger och andra tillgångar, förstås. De ska vara iögonfallande och lätt igenkännliga. Faktum är att företag alltid bör kunna dela sina varumärkesriktlinjer med både samarbetspartners och teammedlemmar.

Det finns några viktiga detaljer att tänka på när du utvecklar dina varumärkesriktlinjer. Låt oss ta en titt på dem som du hittar i varumärkesriktlinjemallen från ClickUp:

Ditt företag: Gå in på detaljer om ditt varumärkes historia och etos. Ge också insiktsfull information som dina teammedlemmar och medarbetare bör känna till.

Din uppgift: Vad är syftet med ditt varumärke? Vad vill det uppnå och hur kommer det att göra världen bättre? Sätt upp tydliga mål och definiera din vision i detalj.

Varumärkeslogotyp: Helst bör din varumärkeslogotyp finnas i både ljus och mörk version. Formatet kan vara antingen PNG eller SVG, beroende på projektet.

Logotypregler: Du kanske har mycket specifika regler för hur din logotyp får användas i designsammanhang. Om så är fallet, se till att notera dessa specifikationer i mallen.

Att göra och inte göra: Dina varumärkesresurser ska användas enligt dina specifika riktlinjer. Sätt upp begränsningar och ge detaljerade instruktioner. Ditt varumärke, dina regler. ClickUps mall för varumärkesriktlinjer säkerställer att din varumärkesbok är redo att användas.

Färgpalett: Använd slående och unika färgkombinationer som speglar din varumärkesidentitet. På så sätt behöver din publik inte kontrollera om det är du. De kommer att veta det. Lägg till dina favoritfärger i mallen och anteckna deras Hex-koder.

Typografi: Färger och typsnitt går hand i hand, eller hur? Dessutom, vad är en varumärkesbok utan minst ett snyggt typsnitt? Lägg bara till dina favorit typsnitt i mallen för varumärkesriktlinjer.

12. Facebook-inläggsmallar från Canva

via Canva

Är Facebook en av dina favoritkanaler på sociala medier?

I så fall kommer du att uppskatta Canvas kostnadsfria mallar för Facebook-inlägg. De är lätta att anpassa och finns i en mängd olika teman, särskilt för speciella tillfällen.

Kolla in dessa alternativ till Canva!

13. Instagram-inläggsmallar från SocialBee

via SocialBee

Statistik visar att Instagram har cirka 1,318 miljarder användare från hela världen. Häftigt, eller hur? Du kanske vet att Instagram Stories är ett snabbt sätt att komma i kontakt med dina följare. Men vad gör du om du inte har några idéer att arbeta med?

SocialBees kostnadsfria mallar för Instagram-berättelser ger dig välbehövlig inspiration för de dagar då du inte verkar kunna skapa ett visuellt tilltalande design.

14. Mallar för Twitter-inlägg från Piktochart

via Piktochart

Med Piktochart kan du nu bläddra i en bred samling av färdiga och användningsklara Twitter-mallar. De finns i en mängd olika färger och designer som är värda att kolla in. Se till att lägga till din logotyp och anpassa dem så att de speglar din varumärkesidentitet.

15. LinkedIn-inläggsmallar från Freepik

via Freepik

LinkedIn handlar om att göra ett perfekt intryck på dina kollegor, konkurrenter och branschledare. Gå med i deras skara genom att ständigt uppdatera ditt konto med informativt och visuellt tilltalande innehåll.

Freepiks kostnadsfria mallar för LinkedIn-inlägg är ett utmärkt alternativ. Välj bara din favoritmall och klicka på nedladdningsknappen. Kom ihåg att anpassa mallen efter dina behov.

16. Pinterest-inläggsmallar från Freepik

via Freepik

Pinterest handlar om tilltalande bilder och smarta bildtexter. För att sätta saker i perspektiv använder cirka 445 miljoner människor denna sociala plattform varje månad.

Visa upp dina produkter och tjänster på ett unikt sätt med Freepiks kostnadsfria Pinterest-mallar. De finns i alla former och storlekar och kan enkelt anpassas efter dina behov.

17. TikTok-inläggsmallar från Canva

via Canva

TikTok har varit en favorit under de senaste åren, och det med rätta. Den videofokuserade plattformen används flitigt av en mängd företag som marknadsför sina senaste produkter och tjänster.

För att bli viral på TikTok, se till att använda en färdig mall som du enkelt kan anpassa. Du behöver inte börja från scratch. Gå bara till Canvas gratis TikTok-videomallar och förbered dig på att bli världskänd.

18. YouTube-inläggsmallar från ClickUp

Ladda ner denna mall YouTube-inläggsmallar från ClickUp

Att ha en YouTube-kanal är definitivt inget för den svagsinte. Företag behöver en tydlig strategi, engagerande manus, iögonfallande miniatyrbilder och fantastiska redigeringskunskaper. Om du behöver ett bättre sätt att hantera olika idéer för ditt kommande videoinnehåll kan du använda YouTube-mallen från ClickUp för att fånga upp alla dina kreativa idéer och hålla ordning på dem. På så sätt kan du sortera dem i kategorier och spellistor och bifoga deras URL:er.

Det bästa av allt? Du kan dela filer med dem som ansvarar för din YouTube-kanal och göra samarbetet smidigt.

Börja använda mallar för sociala medier och öka din produktivitet som aldrig förr

Är du redo att erövra världen av sociala medier? Om så är fallet, se till att använda de mallar vi har delat med dig och håll utkik efter en ökning i produktivitet. Som vi har sett kan regelbunden användning av mallar för sociala medier spara dig betydligt med tid, begränsa dina teams dagliga arbetsinsatser och säkerställa att konsekvens är en högsta prioritet.

Med ClickUp kan du nu hantera uppgifter, projekt och arbetsflöden med minimal ansträngning och på kortare tid än någonsin tidigare. Planera, hantera och spåra dina strategier för sociala medier med detta verktyg. Skaffa det kompletta projektledningsverktyget med tusentals anpassningsbara mallar och njut av optimal produktivitet – det är gratis att komma igång.

Om du letar efter en programvara för hantering och marknadsföring på sociala medier som kan hjälpa dig att planera, skapa och schemalägga dina kommande inlägg på sociala medier, då är SocialBee rätt val för dig. Denna plattform är perfekt för småföretag, egenföretagare och byråer som vill få mer gjort med mindre resurser. Starta din 14-dagars gratis provperiod nu.

Det bästa av allt är att du kan integrera dessa två kraftfulla verktyg med varandra. Använd ClickUp för effektiv projektledning och teamsamarbete på sociala medier och SocialBee för att ta din strategi för sociala medier till nästa nivå! 🙌

Gästskribent:

Raluca är innehållsmarknadsförare på SocialBee. Hon skriver alltid spännande artiklar om hantering av sociala medier och digital marknadsföring. Hon har också varit frilansande copywriter och specialist på sociala medier.

På sin fritid skriver hon poesi, skapar nytt innehåll för sin YouTube-kanal och har en förkärlek för allt som har med konst att göra.