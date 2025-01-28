De 10 bästa AI-verktygen för podcasters 2025

Att starta en podcast kan vara en spännande resa, men det finns några hinder som både vanliga och nybörjare podcasters möter – tekniska svårigheter, brist på tid för redigering och kreativ blockering, för att nämna några.

Det är där AI-verktyg kommer in och räddar situationen. Dessa AI-verktyg för podcasters kan förenkla redigering, transkription, innehållsskapande och till och med marknadsföring åt dig.

Med det sagt är listan över AI-verktyg som finns tillgängliga för podcastmakare oändlig, och det kan vara svårt att bestämma vilka man ska investera i. Därför har jag, tillsammans med ClickUp-teamet, sammanställt en beprövad lista över de tio bästa AI-podcastverktygen som kommer att berika och förenkla din podcastskapande resa.

Men först ska vi diskutera de aspekter vi tog hänsyn till när vi valde ut de 10 bästa AI-verktygen för podcasters.

Här är de fem elementen som du måste tänka på när du lägger till AI-verktyg i din podcastingprocess:

Automatisering av uppgifter: Effektivisera tråkiga och tidskrävande aspekter av podcasting med AI. Kvalitativa AI-verktyg bör ha robust automatisering för att ge kontroll över automatisering av ljudförbättringar, transkription och innehållsskapande.

Användarvänlighet: Skapa en effektiv skapandeprocess med AI-verktyg som passar din unika innehållsstil. Leta efter verktyg som har en balans mellan kraftfulla funktioner och ett intuitivt gränssnitt så att du kan få mer gjort snabbare.

Kvalitet och noggrannhet: AI-verktyg för podcasters måste kunna förbättra noggrannheten i deras operativa uppgifter, såsom att samordna studioinspelningar, dela manus, redigera podcasttranskriptioner och hantera finansiell dokumentation. Undersök verktygets meritlista och recensioner för att verifiera detta.

Anpassning: Jag tror att AI bör kunna ge oss mer kontroll över våra redigerings- och kreativa val. Välj AI-verktyg som ger dig ytterligare funktioner med tillräcklig räckvidd för att göra kreativa justeringar och anpassningar.

Integration och kostnad: Det är viktigt att det AI-verktyg du väljer ryms inom din budget och enkelt kan integreras med befintliga arbetsprocesser. De bästa AI-verktygen är de som erbjuder högt värde till rimliga kostnader.

Här är de tio bästa AI-podcastverktygen som vi tror kan förändra din process och höja kvaliteten på ditt innehåll.

1. ClickUp

Bäst för heltäckande podcast-hantering

Skapa och hantera poddavsnitt effektivt med ClickUp

ClickUp är ett kraftfullt produktivitetsverktyg som hjälper dig att skapa den ultimata kommandocentralen för podcasting. Genom många inbyggda funktioner som snabbmeddelanden, dedikerad AI, verktyg för skrivande och målsättning, mallar för innehållskalender och över 1000 integrationer kan det underlätta helhetshantering av podcasts, från idé och brainstorming till publicering i rätt tid, vilket gör det till det självklara podcast-hanteringsprogrammet för dig.

ClickUp är perfekt för både nybörjare och erfarna podcasters och erbjuder en centraliserad plattform för att enkelt hantera varje poddavsnitt och projekt. Med huvudfokus på att förenkla uppgifter kan du tack vare dess mångsidighet och anpassningsbarhet skräddarsy det efter dina unika behov.

Två viktiga funktioner för dig, särskilt om du inte arbetar ensam, är ClickUp Goals för att effektivisera idé- och målsättningsprocessen och ClickUp Chat för konsekvent kommunikation. Med ClickUp Goals kan du skriva ner individuella och teammål och koppla dem till dina podcastuppgifter, medan ClickUp Chat möjliggör meddelanden mellan team och till och med omedelbar taggning.

Säg adjö till fragmenterade arbetsflöden med flera AI-verktyg. ClickUps produktledningsprogramvara kan ersätta många andra AI-verktyg för podcasters. Den integreras med olika populära podcastverktyg och tjänster och blir en helhetslösning för alla dina podcastbehov. Du kan ansluta din inspelningsprogramvara, värdplattformar och sociala mediekonto till ClickUp. Den erbjuder även molnlagringstjänster för att centralisera alla dina podcastaktiviteter och filer på ett ställe.

Med sina många podcastmallar som är redo att användas med bara några klick gör ClickUp skapandet och hanteringen av podcasts oändligt mycket enklare och effektivare.

Ladda ner den här mallen Visualisera och leverera en framgångsrik podcastlansering med ClickUps mall för podcastplanering

ClickUp Podcast Planning Template är den perfekta instrumentpanelen för att organisera vad dina lyssnare vill höra, hantera gästkontakter och visualisera hur du ska leverera ditt innehåll i varje poddavsnitt. Oavsett om du är nybörjare inom podcasting eller planerar nästa månads inspelningar och releaser – den här mallen ger dig den struktur du behöver. Det är min personliga favorit bland ClickUps podcastmallar.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Podcast Template för att organisera podcastplaneringen snabbt och effektivt.

ClickUp Podcast Template hjälper dig att skapa en detaljerad plan för att genomföra en podcastinspelning. Den täcker uppgifter som att boka gäster, spela in sessioner, hantera ljudfiler och till och med spåra episodernas framsteg. Denna mall gör det möjligt för dig att effektivt planera och genomföra varje steg i din podcastskapandeprocess.

Förutom podcast-hantering har ClickUp även ClickUp Docs, ett inbyggt användarvänligt dokumentations- och redigeringsverktyg som är perfekt för podcast-skrivande och redigering i realtid. Det är fullspäckat med funktioner som kapslade sidor, snabblänkar och otaliga stilalternativ, tillsammans med en speciell AI-skrivfunktion som hjälper dig att skriva och redigera övertygande och tydliga podcast-manus.

Få din personliga skrivassistent med bara några rader inmatning med ClickUp Brain

ClickUp Brain, en kraftfull svit av AI-verktyg, kan hjälpa dig att brainstorma podcastidéer, skapa fängslande manus och organisera dina tankar under hela den kreativa processen.

Använd ClickUp Docs som ett komplett dokumentationsverktyg för att skriva ner tankar, koppla dem till arbetsflöden och göra idégenomförandet smidigt.

Du kan också använda ClickUp Brain för att skriva ditt manus i ClickUp Docs. Om du behöver en guide för att skapa ett podcastmanus har ClickUp även det.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Podcast Script Template för att enkelt effektivisera skrivprocessen från början till slut.

ClickUp Podcast Script Template är en ClickUp Doc-mall för välorganiserade poddavsnitt. Mallen fokuserar på att hjälpa dig att organisera och planera alla aspekter av din podcastproduktion och skriva manus på ett effektivt sätt. Den är visualiserad för att säkerställa konsistens mellan varje poddavsnitt.

Vill du återanvända delar av din podcast och skapa textinlägg från dem? Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm direkt i ClickUp. När det har sparats genererar AI-transkriptionsverktyget automatiskt en exakt text för videon. Denna funktion gör det enkelt att redigera och återanvända dina poddavsnitt i blogginlägg eller inlägg på sociala medier. Det gör också ditt innehåll mer tillgängligt och SEO-optimerat.

Använd ClickUp Clip för omedelbar videoinspelning och ljudtranskription

Som jag sa, med ClickUp kan du komma på idéer, skapa, hantera, spåra och spela in alla dina poddar från början till slut.

ClickUps bästa funktioner

spåra mätvärden från början till slut på Visualisera din podcastprocess ochfrån början till slut på ClickUp Dashboards

Förenkla och förbättra skapandet och planeringen av poddar med fördefinierade mallar

Använd ClickUp Docs för enkel manusskrivning, skapande av kreativt innehåll och effektiv dokumentation .

Få podcastidéer, skriv dina manus och mycket mer med ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten .

Skapa en färdplan för din podcast med detaljerade steg med ClickUp Tasks

Spela in din podcastskärm med ClickUp Clips och få exakta transkriptioner med ClickUp Clips

Centralisera din podcasting med över 1000 integrationer för inspelningsprogramvara, värdplattformar, sociala mediekonto och molnlagring.

Begränsningar med ClickUp

Har en något längre inlärningskurva

ClickUp Brain är endast tillgängligt i de betalda abonnemangen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 4000 recensioner)

2. ChatGPT

Bäst för brainstorming och disposition

via ChatGPT

ChatGPT är en generativ AI-chatbot från OpenAI. Jag har upptäckt att dess AI-funktioner är perfekta för podcasters som vill generera idéer till avsnitt och uppmaningar för att underlätta innehållsskapandet. Med fokus på kreativt utfall möjliggör dess användarvänliga gränssnitt personliga uppmaningar och genererar idéer till teman och till och med kreativa avsnittstitlar som tillgodoser dina unika podcastbehov.

Med sina intuitiva funktioner för idégenerering och manusförfining är ChatGPT ett av de ledande AI-verktygen för podcasters. Det har potential att bli en fantastisk virtuell medarbetare och ljudkort för din podcastingprocess. Det ger också feedback och förslag i realtid för att förbättra kvaliteten på din podcast. Dess omfattande kunskapsbas utökar dina forskningsmöjligheter och sparar tid.

ChatGPT:s bästa funktioner

Brainstorma kreativa podcastidéer och lösa problem med ämnen som du fastnat med

Strukturera dina poddavsnitt med detaljerade dispositioner med ChatGPT, inklusive diskussionspunkter och övergångar mellan segment.

Generera idéer för din podcasts dialog, reklamtext eller intro-/outro-segment

Skapa fängslande bildtexter för inlägg på sociala medier eller strukturen för din podcasts blogginlägg

ChatGPT:s begränsningar

Den information som genereras är inte alltid korrekt och måste verifieras.

Resultatet kan ibland kännas robotlikt och sakna nyanserna i ett naturligt samtal.

Du kan inte använda det för att undersöka aktuella händelser, eftersom dess träningsdata endast är uppdaterade till april 2023.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

3. Alitu Showplanner

Bäst för ljudplanering och förproduktion av poddar

via Alitu

Det AI-drivna verktyget Alitu Showplanner är skapat för att underlätta podcastplanering. Det hjälper podcasters med att komma på idéer till avsnitt, organisera innehåll och skapa noggranna dispositioner.

Jag gillade hur Alitu Showplanner genererar kreativa förslag och rekommenderar relevanta ämnen baserat på din podcastnisch och målgrupp. Det erbjuder också verktyg för att schemalägga releaser, organisera segment och gästintervjuer. Med Showplanner kan du spara tid och ansträngning samtidigt som du skapar podcasts av professionell kvalitet genom att effektivisera podcastproduktionsprocessen.

Alitu Showplanners bästa funktioner

Förenkla och påskynda din podcastmarknadsföring och planeringsprocess med ett dra-och-släpp-gränssnitt för att enkelt visualisera din episodstruktur.

Lägg till anteckningar, länkar och tidsstämplar till segment i din plan för att hålla informationen organiserad.

Importera ljudklipp eller musikunderlägg direkt till din programplan för att bättre planera innehållsflödet

Exportera din programplan som en PDF-fil eller textbaserad guide för enkel referens under inspelningen.

Begränsningar för Alitu Showplanner

Begränsade podcastredigeringsfunktioner för importerade ljudklipp i Showplanner

Ljudpostproduktionen är inte heltäckande.

Det kan kännas mindre intuitivt än andra visuella planeringsverktyg för icke-linjära podcaststrukturer.

Priser för Alitu Showplanner

Indie-podcasters: 38 $/månad per användare (tilläggspris för värdtjänster)

Företag: Från 195 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Alitu Showplanner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. ContentShake AI

Bäst för SEO-optimering och sammanfattning

via Semrush

ContentShake AI, som presenteras av Semrush i deras App Center, är bäst på att analysera stora datamängder för att generera idéer till avsnitt för specifika nischer och målgrupper med hjälp av AI-algoritmer. Detta podcastredigeringsverktyg rekommenderar innehållsidéer baserat på populära ämnen, nyckelord och frågor som engagerar lyssnarna.

ContentShake AI hjälper podcasters att ligga steget före genom att avslöja konkurrerande podcasts och publikens preferenser. Med ContentShake AI kan du snabbt generera idéer, övervinna kreativa blockeringar och producera högkvalitativa avsnitt som engagerar lyssnarna.

ContentShake AI:s bästa funktioner

Skapa SEO-optimerade titlar och beskrivningar för att hjälpa din podcast att rankas högre i sökresultaten

Skapa detaljerade poddshowanteckningar och sammanfattningar från ditt ljudmaterial, vilket förbättrar tillgängligheten och gör det lättare för lyssnare att upptäcka din podd.

Extrahera viktiga idéer från dina poddavsnitt för att enkelt skapa inlägg på sociala medier och marknadsföringsmaterial

Återanvänd ditt podcastinnehåll i blogginlägg för att nå ut till fler och locka nya lyssnare

Begränsningar för ContentShake AI

Kan inte garantera SEO-optimering eller helt korrekta sammanfattningar

Det kan vara mindre effektivt för program med mycket konversation.

Det finns inget gratisabonnemang, endast en gratis provperiod på sju dagar.

Priser för ContentShake AI

Gratis: Provperiod (i sju dagar)

Premium: 60 $/månad per användare

ContentShake AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Wondercraft

Bäst för efterproduktion och delbarhet av ljud

via Wondercraft

Wondercraft använder avancerad AI för att omvandla text till högkvalitativa ljudproduktioner med naturligt klingande AI-röster och anpassningsbara ljudspår.

Podcasters kan omvandla blogginlägg, artiklar och manus till engagerande avsnitt på några minuter. Wondercrafts automatiska ljudredigering, röstkloning och stöd för flera språk hjälper dig att öka din publik och skapa podcasts som låter professionella.

Wondercrafts bästa funktioner

Skapa korta, uppseendeväckande ljudklipp från din podcast för marknadsföring på sociala medier

Transkribera ditt ljud för bättre synlighet och tillgänglighet på nolltid

Använd AI-genererade röster för intro och outro eller för att läsa sponsormeddelanden

Omvandla textinnehåll till poddavsnitt med hjälp av text-till-tal-funktioner

Wondercrafts begränsningar

AI-genererade röster kan fortfarande ha märkbara skillnader jämfört med mänskliga röster

Bakgrundsljud eller flera talare kan leda till felaktig transkription

Wondercrafts prissättning

Gratis

Skapare: 34 $/månad per användare för 60 krediter per månad

Fördel: Från 64 USD/månad per användare för 150 krediter per månad

Anpassad plan: Anpassad prissättning

Wondercrafts betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Jasper

Bäst för innehållsskapande

Jag har använt Jasper, en AI-driven skrivassistent, för att skapa innehåll några gånger. Den kan hjälpa dig att skapa engagerande episodbeskrivningar, programanteckningar, inlägg på sociala medier och reklam för din podcast på några minuter.

Dess AI-algoritmer skapar text baserat på publikens preferenser och befintligt innehåll. Jasper kan också hjälpa dig att brainstorma idéer till avsnitt, skriva manus och utveckla AI-drivna röster för berättarröster och karaktärer. Med Jasper kan du skapa engagerande innehåll och komplettera din kreativitet.

Jasper bästa funktioner

Brainstorma nya ämnen för poddavsnitt och unika vinklar för ditt innehåll

Få hjälp med att skriva manus för soloavsnitt eller podcasts i intervjuform

Skapa fängslande programanteckningar och beskrivningar för dina poddavsnitt för att locka lyssnare

Skapa engagerande inlägg på sociala medier för att marknadsföra ditt nya innehåll

Jasper-begränsningar

Kräver noggrann redigering och korrekturläsning eftersom AI-genererad text kan innehålla fel eller felaktigheter.

Månadskostnaderna är ganska höga jämfört med många konkurrenter.

Kräver mycket specifika instruktioner för bästa resultat

Ingen gratisplan, endast en gratis provperiod

Jasper-priser

Gratis: Testperiod på sju dagar

Skapare: 34 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

7. Suno

Bäst för att skapa anpassad podcastmusik

via Suno

Suno är ett AI-verktyg för musikskapande som hjälper dig att släppa loss din inre musiker. Denna AI-drivna plattform kan skapa en personlig låt bara för dig genom att låta dig mata in olika musikstilar. Jag hade jättekul när jag testade den med olika melodier!

Suno är perfekt för att komponera en melodi eller hitta rätt tempo. Du kan också bläddra igenom artistprofiler eller Sunos bibliotek med färdiga låtar om du inte är sugen på att ta några risker.

Suno bästa funktioner

Skapa originella intro- och outro-teman för din podcast som passar perfekt för ditt varumärke

Skapa bakgrundsmusik som är anpassad efter stämningen och tonen i olika podcastsegment

Anpassa musikens längd, energinivå och instrumentering för ett personligt ljud

Undvik upphovsrättsliga problem med royaltyfri musik som genereras specifikt för dig

Suno-begränsningar

Det kan krävas lite experimenterande för att uppnå exakt det ljud du har i åtanke.

AI-genererad musik kan ibland sakna nyanserna och komplexiteten i musik komponerad av människor.

Begränsad kontroll över intrikata musikaliska element eller komplexa arrangemang

Suno-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 10 dollar/månad per användare

Premier: 30 $/månad per användare

Suno-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. FineShare

Bäst för AI-driven ljudförbättring

via FineShare

FineShares AI-verktyg för podcasters är utformade för att hjälpa dem att förbättra sitt arbete. Du kan använda FineVoice, deras AI-röststudio, för att ändra din röst, skapa realistiska voiceovers och till och med imitera kändisar och fiktiva karaktärer.

Detta förbättrar berättande podcasts och karaktärsdrivna berättelsers kreativitet och produktionsvärde. FineShares röstförändringsverktyg gör livepodcasts och intervjuer roligare och mer engagerande genom att modulera röster i realtid. Jag tyckte att FineShares AI-paket var tillräckligt enkelt för att kunna användas av både nybörjare och experter inom podcasting.

FineShares bästa funktioner

Utnyttja brusreduceringsfunktionen för kristallklara ljudinspelningar

Optimera ljudnivåerna för att säkerställa en jämn volym i hela din podcast

Ändra din röst i realtid för roliga inslag, intervjuer eller för att behålla anonymiteten.

Spela in din podcast direkt i FineVoice för en smidig produktion

FineShare-begränsningar

Röstförändringseffekterna är roliga, men kanske inte lämpliga för alla typer av podcastinnehåll.

Det kan krävas viss teknisk förståelse för att uppnå bästa resultat med ljudjusteringsfunktionerna.

Priser för FineShare

Gratis

Grundläggande: 8,99 $/månad per användare

Pro: 17,99 $/månad per användare för 2 datorer

Företag: 31,99 $/månad per användare för 5 datorer

Betyg och recensioner för FineShare

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Descript

Bäst för ljudredigering och samarbete

via Descript

Descript är ett av de mest populära AI-verktygen för podcasters och är en AI-driven plattform som förenklar skapandet av podcasts. Dess bästa funktion är den automatiska, exakta transkriberingen av ljud till text för redigering. Jag har till och med använt det för att generera transkriptioner från videopodcasts och webbinariumsinspelningar.

I princip kan du redigera alla dina ljudfiler genom att redigera transkriptionen, precis som ett dokument. Dessutom förbättrar Studio Sound ljudkvaliteten med ett klick, och Overdub låter dig skapa realistiska voiceovers med dina egna eller AI-röster.

Med Descript kan du ta bort fyllnadsord, korrigera misstag, lägga till musik och ljudeffekter och skapa episoder från grunden med hjälp av AI-genererat innehåll.

Descripts bästa funktioner

Redigera din podcast genom att redigera en textutskrift – klipp, klistra in och ordna om ljudet med enkel textredigering.

Förfina ljudet i din podcast genom att automatiskt ta bort fyllnadsord med några få klick

Korrigera misstag eller lägg till nytt innehåll med din egen eller AI-genererade röst med funktionen Overdub.

Bjud in teammedlemmar att samarbeta i projekt i realtid

Begränsningar för Descript

Användare med traditionell bakgrund inom ljudredigering kan behöva tid för att lära sig hur man använder det effektivt.

Vissa avancerade ljudredigeringsfunktioner som är välbekanta för proffs kan saknas.

Descript-priser

Gratis

Skapare: 15 $/månad per användare

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

10. Podpage

Bäst för webbdesign och skapande av poddar

via Podpage

Podpage är en AI-driven plattform för podcasters som vill skapa attraktiva och intressanta podcastwebbplatser. Med hjälp av det användarvänliga gränssnittet och anpassningsbara mallar kan du presentera dina avsnitt, berätta dina historier och skapa en visuellt tilltalande kontakt med din publik.

Men det är inte allt. Det jag tyckte var särskilt användbart är hur verktyget gör det enklare för lyssnarna att hitta och njuta av poddar. Podpage använder artificiell intelligens för att optimera webbplatsens prestanda, producera SEO-vänligt videoinnehåll och till och med skapa transkriptioner av ljudinnehåll.

Podpages bästa funktioner

Skapa en podcastwebbplats på några minuter med deras lättanvända webbplatsbyggare

Spara tid med automatiska transkriptioner, som gör ditt innehåll mer tillgängligt och SEO-vänligt.

Integrera din podcast i din webbplats så att lyssnarna kan njuta av ditt program utan att behöva lämna din sida.

Podpages begränsningar

Begränsade alternativ för designanpassning jämfört med andra

Det kanske inte är idealiskt för komplexa podcastuppsättningar eller specifika behov, såsom flera program eller när företag behöver olika medlemsnivåer.

Podpage-priser

Grundläggande: 19 $/månad per användare

Pro: 29 $/månad per användare

Elite: 59 $/månad per användare

Podpage-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Förbättra din podcastupplevelse

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren poddare har AI-verktyg potential att förändra hur du närmar dig din podcastskapandeprocess. Du kan nu skapa podcasts av mer professionell kvalitet som dina lyssnare förtjänar på en bråkdel av den tid det tidigare skulle ta. Jag är säker på att användningen av de tio AI-verktygen för poddare som beskrivs i denna artikel kan öka din produktivitet och effektivitet.

Med det sagt är den rätta kombinationen av verktyg den som passar dina behov. Du kan självklart prova alla verktyg i vår lista, men du kan också välja ClickUp som det mest omfattande AI-verktyget du behöver. Så tveka inte att registrera dig på ClickUp för att prova!