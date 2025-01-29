De 10 bästa podcastprogramvarorna för planering, inspelning och redigering 2025

Podcastare är passionerade människor. Du har hittat ett ämne som du vill berätta om för hela världen. Oavsett om din podcast handlar om att sammanfatta din favorit-realityserie, förenkla svårbegripliga begrepp inom kvantfysik eller jaga spöken över hela Amerika, så lyssnar vi gärna. 👂

När du brinner för ett ämne gör du det oemotståndligt. Men bara för att du brinner så mycket för att podcasta om kaffekulturer runt om i världen eller din hemstads märkliga historia betyder det inte att du brinner för podcastprogramvara.

Det gör vi i alla fall. 🤸

Vi hjälper dig att förstå de olika typerna av programvara för podcastinspelning och de bästa programmen som hjälper dig att planera, utveckla, göra multispårinspelningar och distribuera en podcast. Och vi kommer att ha roligt medan vi gör det.

Är du redo? Då kör vi!

Vad är podcastingprogramvara?

Podcastprogramvara är en bred kategori. Det finns programvara för planering, multispårinspelning, redigering, distribution och intäktsgenerering för din podcast. Du kan hitta programvara som gör flera saker i ett program, men det är sällsynt att hitta programvara som gör allt.

Även om ett program kan göra allt, kanske du inte vill ha det. Det är ofta bättre att använda programvara som gör en eller två saker riktigt bra istället för att göra fem saker mediokert.

Om du är ny inom podcasting behöver du några programvaror för att ta dig igenom hela processen. Nedan finns alternativ som täcker hela podcastutvecklingsprocessen, från idé till publicering.

Hur man väljer den bästa programvaran för podcastinspelning

Se till att din podcastinspelningsprogramvara uppfyller dina behov genom att ta hänsyn till följande:

Ditt arbetsflöde: Programvaran finns i form av desktop-appar (endast tillgängliga från en hemdator), webbappar (tillgängliga från alla enheter med internetuppkoppling) eller mobilappar på din telefon. Vissa program erbjuder alla tre alternativen för maximal flexibilitet. Fundera över var du kommer att utföra det mesta av ditt arbete innan du väljer programvara för podcastinspelning.

Din nivå: Om du aldrig har använt ljudredigeringsprogram behöver du ett enklare verktyg. Om du har erfarenhet av ljudteknik behöver du mer avancerade funktioner.

Din budget: Det finns gratis programvara för podcastinspelning, men de har ofta färre funktioner än betalda alternativ. Tänk på kostnaderna och fördelarna med gratis respektive betald programvara, och utnyttja gratis provperioder för att se om de betalda verktygen är värda pengarna.

De 10 bästa podcastprogrammen för att planera, spela in och redigera innehåll

Nu när du har din mentala checklista i åtanke är det dags att sätta den i verket genom att jämföra dessa 10 program för podcastinspelning som uppfyller alla krav. ✅

Bäst för innehållsplanering

Skapa en produktionskalender för poddar och dra och släpp uppgifter i ClickUps kalendervy.

Visst, vissa poddar är bara ett par programledare som snackar skit... öh... småpratar. 💩

Men många kräver omfattande planering – från att bestämma ämnen för avsnitten och boka intervjuer till att göra research, skriva, spela in, redigera, publicera och marknadsföra. (Puh. Till och med vi börjar känna oss överväldigade, och vi driver vår egen produktivitetspodcast!)

Hantera dina poddavsnittsidéer, marknadsföring, schema och gäster med hjälp av Podcast Calendar Template från ClickUp.

Med ClickUp kan du hålla koll på alla små uppgifter som ingår i varje poddavsnitt. Vi har verktyg som hjälper dig att brainstorma och skriva, samt mallar för att skapa din podcastinnehållskalender, planera dina uppgifter och följa ditt projekts tidsplan.

Du kan till och med skapa en marknadsföringskalender för att marknadsföra dina avsnitt när du har släppt dem.

ClickUp finns som webbapp eller mobilapp för iPad, iPhone eller Android. Och med en gratisversion är detta program perfekt för alla podcastingbudgetar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Med så många funktioner finns det en inlärningskurva.

Alla funktioner som finns i webbappen finns inte i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (8 745+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 795+ recensioner)

2. Audacity

Bäst för gratis inspelning och redigering

via Audacity

Denna öppen källkodsprogramvara för ljudinspelning och redigering är helt gratis. Och om du gillar att vara en del av en gemenskap är användare välkomna att bidra med kod, dokumentation, översättning, support och testning. 🙌

Audacity finns som en stationär app för operativsystemen Windows, macOS eller Linux.

Audacitys bästa funktioner

Spela in ljudfiler från en mikrofon eller mixer

Gör multitrackinspelningar och importera, redigera eller kombinera separata spår samtidigt.

Redigeringsprogrammet har kommandon för att klippa, kopiera, klistra in och ta bort.

Arbeta med 16-bitars, 24-bitars eller 32-bitars ljudkvalitet.

Kombinera med plugins för LADSPA, LV2, Nyquist, VST eller Audio Units för att lägga till ljudeffekter.

Audacitys begränsningar

Vissa användare tycker att Audacity inte har ett användarvänligt gränssnitt, vilket kan vara en utmaning för nybörjare inom inspelning och redigering.

Den är inte kompatibel med alla ljudfilformat och vissa användare rapporterar problem med att importera filer.

Priser för Audacity

Gratis

Betyg och recensioner av Audacity

G2: 4,5/5 (435+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (390+ recensioner)

3. Hindenburg

Bäst för nybörjarvänlig inspelning och redigering

via Hindenburg

Till skillnad från många av de andra inspelningsverktygen på denna lista, som i första hand är avsedda för musikproduktion, har Hindenburg Journalist Pro utformats specifikt som programvara för voiceover och podcastredigering.

Använd den för att spela in, redigera och publicera poddar. Den har intuitiva, lättanvända verktyg, som enkelriktade reglage för brusreducering och utjämning. 🙇‍♂️

Hindenburgs bästa funktioner

Transkription omvandlar ditt ljud till text så att du kan använda manuskriptläget för att redigera precis som du skulle göra med ett skriftligt dokument.

Med klippbordet kan du spara dina favoritljudklipp, intro och outro så att du enkelt kan redigera dem.

Ljudbiblioteket innehåller högkvalitativa ljudeffekter som ger din inspelning extra atmosfär.

Med appen Field Recorder kan du spela in ljud från din iPhone var du än befinner dig.

Hindenburgs begränsningar

Eftersom programmet är utformat som en förenklad ljudredigerare som vem som helst kan använda, kan erfarna ljudtekniker tycka att redigeringsverktygen är för begränsade.

Vissa användare rapporterar att verktyget för ljuddämpning inte alltid fungerar som det ska.

Hindenburgs priser

Standard: 12 dollar per månad

Plus: 15 dollar per månad

Premium: 30 dollar per månad

Hindenburgs betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

4. Reaper

Bäst för avancerad inspelning och redigering

via Reaper

Om du letar efter en professionell digital ljudarbetsstation (DAW) är detta rätt val. Reaper har användare – från hemmastudior till sändningsnätverk och utbildningsinstitutioner – som spelar in alla typer av ljud.

Eftersom den är så effektiv kan du installera den på en bärbar dator och ta med dig den för att spela in på plats. Det gör den perfekt för undersökande journalistik eller resepodcasts. 🏝️

Reaper har också en komplett uppsättning verktyg för musikproduktion för musikpodcasts eller för alla som har djup kunskap om ljudproduktion och redigering. Det kan också fungera för nybörjare som strävar efter att bli experter och vill ha ett verktyg som de kan växa med.

Reaper erbjuder en 60-dagars gratis provperiod innan du måste köpa en licens. Den finns tillgänglig för operativsystemen Windows, Mac och Linux.

Reapers bästa funktioner

64-bitars ljudbearbetning gör att du kan rendera flera typer av ljudfiler med nästan vilken bitdjup och samplingsfrekvens som helst.

Kompatibilitet med plugins och digitala instrument från tredje part – inklusive VST, VST3, LV2, AU, DX och JS – ger många alternativ för att lägga till ljudeffekter och atmosfär.

Snabb laddningstid och effektiv kodning innebär att detta program inte använder en orimlig mängd RAM-minne.

Anpassningsalternativen gör att du kan lägga till skins eller justera layouten med de verktyg du använder oftast.

Reapers begränsningar

Flera användare rapporterar att ljudredigeringsfunktionerna är svåra att använda och kräver avancerade kunskaper.

Det finns en 60-dagars gratis provperiod, men efter provperioden måste du skicka en check eller postanvisning med snigelpost för att köpa en licens 🐌

Priser för Reaper

Rabatterad licens: 60 dollar

Kommersiell licens: 225 dollar

Reaper-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

5. Auphonic

Bäst för AI-assisterad redigering och publicering

via Auphonic

Till skillnad från de allt-i-ett-ljudverktyg vi har sett hittills har Auphonic inga inspelningsfunktioner. Men det är kanske det enklaste efterproduktionsverktyget som finns – enkelt eftersom du låter en magisk robot göra jobbet åt dig. 🤖

Auphonic är speciellt utformat för podcasting och använder AI för att automatiskt redigera ditt ljud genom att jämna ut ljudnivån, klippa bort tystnader, minska bakgrundsljud och så vidare. (Det kan till och med retuschera ljud som du redan har bearbetat i Hindenburg eller Adobe Audition. )

Därefter publiceras ditt innehåll automatiskt på din favoritplattform för podcasting. Magiskt! 🧙

Auphonics bästa funktioner

Flerkanaliga algoritmer skapar en balanserad mix som säkerställer att båda spåren har liknande nivåer och brusreducering.

Ljudnivåspecifikationer säkerställer att din mix uppfyller kraven från Audible, Spotify och andra stora plattformar.

Tystnadsklippning tar bort död luft

Speech2Text delar automatiskt upp din podcast i kapitel och skapar transkriptioner.

Automatisk publicering laddar upp ditt innehåll till valfritt YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean och mer.

Auphonic-begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget inkluderar endast 2 timmars inspelning per månad, så det kanske inte är ett alternativ för längre eller mer frekvent publicerade poddar.

Vissa användare rapporterar att den automatiska nivån inte alltid ger lyckade resultat.

Auphonic-priser

Gratis

Återkommande krediter: 10 € per månad

Engångskrediter: 11 €

Auphonic-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (6+ recensioner)

Capterra: 5/5 (3+ recensioner)

6. Wirecast

Bäst för videopodcasting

via Wirecast

Om du vill erbjuda ditt innehåll på så många olika plattformar som möjligt och nå en så bred publik som möjligt kan du skapa ljud- och videopodcastinnehåll samtidigt med Wirecast från Telestream.

Wirecast finns för operativsystemen Mac och Windows och är en anpassningsbar uppsättning produktionsverktyg för inspelning av flerkanaligt ljud och livestreaming av videoinnehåll. Du kan till och med konfigurera det med flera mikrofoner och kameror. 🎥

Wirecasts bästa funktioner

Mixa upp till 8 separata spår och lägg till ljudeffekter

Visa flera gäster eller värdar, även under fjärrinspelning, med konferensfunktionerna.

Lägg till bakgrundsmusik, ljudeffekter, nedre tredjedelar, bakgrunder och mer med det inbyggda mediebiblioteket.

Visa kommentarer eller omröstningar från sociala medier som Facebook, X och YouTube.

Livestreama till mer än en videopodcast-hostingplattform – som Facebook Live, YouTube eller Vimeo Live – och spela in samtidigt.

Begränsningar för Wirecast

Flera användare rapporterar att Wirecasts anslutning till deras server eller livestreamingtjänst är opålitlig.

Andra användare skulle vilja ha fler handledningar och utbildningsresurser för att underlätta inlärningen.

Priser för Wirecast

Wirecast Studio: 599 $ för livstidslicens

Wirecast Pro: 799 $ för livstidslicens

Wirecast-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (14+ recensioner)

7. OBS

Bäst för gratis videopodcasting

via OBS

OBS eller open broadcaster software är en öppen källkodsplattform för livestreaming med en imponerande rad sponsorer. Företag som YouTube, Logitech, Twitch och Facebook har donerat för att denna programvara ska förbli gratis för allmänheten.

Ladda ner den på valfritt operativsystem: Windows, MacOS eller Linux. Börja med att vara värd för livevideopodcasts och spela in ditt innehåll samtidigt så att du senare kan publicera det på dina favoritplattformar.

OBS bästa funktioner

Med realtidsinspelning och mixning av video och ljud kan du livestreama och spela in dina sessioner samtidigt.

Anpassade övergångar gör att du kan växla mellan flera scener, till exempel din webbkamera och dina gästers webbkameror under fjärrintervjuer.

Den inbyggda ljudmixern har intuitiva reglage för enkel ljudredigering.

En anpassningsbar dockningsstation gör att du kan ha dina favoritfunktioner i centrum.

Begränsningar med OBS

Vissa användare rapporterar att denna programvara använder mycket RAM-minne och kan ta lång tid att bearbeta.

Den är inte nybörjarvänlig och har en brant inlärningskurva för nya podcasters.

OBS-priser

Gratis

OBS-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (115+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (965+ recensioner)

8. PodBean

Bäst för distribution, marknadsföring och intäktsgenerering

via PodBean

PodBean integreras inte bara med Auphonic, vår tidigare nämnda AI-redigeringsprogramvara, utan är också en komplett plattform för podcast-hosting och intäktsgenerering. Även om du kanske inte har börjat med podcasting för att bli rik, är det trevligt att tjäna lite pengar på dina ansträngningar. 🤑

Denna plattform har också verktyg som hjälper dig att marknadsföra din podcast och nå fler lyssnare. Du kan automatiskt publicera dina nya avsnitt på dina sociala medier.

PodBean finns som webbapp eller mobilapp för iOS eller Android.

PodBeans bästa funktioner

Ladda upp din podcast och schemalägg publiceringen så att dina avsnitt automatiskt släpps samtidigt på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts och andra podcast-appar.

Skapa en gratis podcastwebbplats med ditt PodBean-konto

Skapa anpassade omslag för varje avsnitt genom att kombinera bilder och typsnitt med bara några få klick.

Med hjälp av analysverktyg kan du spåra lyssnare, nedladdningar, populära avsnitt och lyssnarnas demografi.

Få kontakt med potentiella annonsörer och låt dina lyssnare donera pengar.

PodBeans begränsningar

Videopodcasts och ljudpodcasts kan inte laddas upp tillsammans, så du måste publicera dem separat.

Det kan ta upp till en vecka innan ditt RSS-flöde godkänns.

PodBean-priser

Grundläggande: Gratis

Unlimited Audio: 9 dollar per månad

Unlimited Plus: 29 $ per månad

Nätverk: 79 dollar per månad

PodBean-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 20 recensioner)

9. Libsyn

Bäst för allt-i-ett-skapande och distribution

via Libsyn

Libsyn, som är en förkortning av Liberated Syndication, anses vara en allt-i-ett-plattform för podcasting, men det är snarare en nästan allt-i-ett-plattform.

Den har ingen innehållskalender eller funktioner för uppgiftshantering, så du behöver fortfarande projektledningsprogramvara. Du kan skriva, spela in och lägga till royaltyfri musik, men ljudredigeringsfunktionerna är lite grundläggande – vilket gör dem perfekta för nybörjare.

Sammantaget är Libsyn en bra plattform att börja med. Den har funktioner för att skapa, fjärrinspelning, publicering, annonsering, marknadsföring och analys. Så även om den kanske inte har allt, har den ändå mycket att erbjuda. Den är som en bento-låda för podcasting. 🍱

Libsyns bästa funktioner

Inbyggda inspelningsfunktioner möjliggör lokal inspelning och fjärrinspelning för att fånga upp ditt ljud och ljudet från gäster som befinner sig långt bort.

Dra-och-släpp-redigeringsfunktioner gör det enkelt att infoga intro, outro, teaser eller bakgrundsmusik.

Med dynamiska annonser kan du infoga annonser från dina valda kategorier i realtid, så att lyssnarna hör dina senaste sponsorer oavsett om de lyssnar på nya eller gamla avsnitt.

Distributionsfunktionerna skickar din podcast till de mest populära podcast-apparna.

Analysfunktioner ger dig nedladdningsstatistik och insikter om din publik.

Libsyns begränsningar

Vissa kunder klagar på att användargränssnittet ser föråldrat ut.

Andra önskar att programmet hade mer avancerade rapporteringsfunktioner.

Libsyns prissättning

Upp till 3 timmar nya uppladdningar: 5 dollar per månad

Upp till 6 timmar nya uppladdningar: 15 dollar per månad

Upp till 10 timmar nya uppladdningar: 20 dollar per månad

Upp till 14 timmar nya uppladdningar: 40 dollar per månad

Upp till 27 timmar nya uppladdningar: 75 dollar per månad

Upp till 55 timmar nya uppladdningar: 150 dollar per månad

Libsyn-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (4+ recensioner)

10. Otter

Bäst för transkribering

via Otter

Otter är en anteckningsapp som automatiskt transkriberar talade ord till skriftlig text. Den är populär vid affärsmöten och i klassrummet, men är också värd att överväga för din podcastproduktion.

Använd den för att ta anteckningar under researchfasen, sammanfatta dina avsnitt för att skapa snabba sammanfattningar och transkribera dina avsnitt för att göra dem mer tillgängliga. Denna app tar bort några av de mindre roliga delarna av podcasting. 🍽️

Otter finns som webbapp eller mobilapp för iOS eller Android.

Otter bästa funktioner

Använd Otter för att transkribera alla dina podcast-ljudfiler och skapa ett manus med ljud tilldelat olika talare om du har flera värdar eller gäster.

Sammanfatta automatiskt hela ditt program för att snabbt skapa beskrivningar av dina poddavsnitt.

Bjud in den till möten på Zoom, Microsoft Teams eller Google Meet för att automatiskt transkribera allt som sägs i intervjuer.

Otter-begränsningar

Vissa användare rapporterar att transkriptionskvaliteten inte är lika bra när det finns bakgrundsljud, två personer pratar i munnen på varandra eller personer talar med icke-amerikansk accent.

Programmet kan märka flera talare – till exempel dig, din medvärd och din gäst – men märkningarna är inte alltid korrekta, så du kan behöva redigera den slutliga transkriptionen manuellt.

Otter-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 10 dollar per användare och månad

Företag: 20 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Otter-betyg och recensioner

G2: 4/5 (115+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 65 recensioner)

Planera din podcast som ett proffs

När det gäller den bästa programvaran för podcastinspelning behöver du flera olika program för att täcka planering, inspelning, redigering, distribution och intäktsgenerering – vilket innebär att du har några beslut att fatta. Ta bort beslutsutmattningen från processen genom att ta itu med dem steg för steg. 👣

Det första steget är planering. ClickUp kan hjälpa dig att planera din podcast från början till slut med mallar för innehållskalender, podcastmallar och verktyg för processkartläggning.

Snart kommer du att veta lika mycket om hur man driver en podcast som du vet om podcastens ämne. Kanske kommer du till och med att bli lika passionerad om programvara för podcastinspelning som vi är. Men om inte, så finns vi här för dig. Vi hjälper dig att följa dina passioner vart de än leder.

