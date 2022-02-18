15 produktivitetspodcasts som motiverar dig

Låt oss börja med ett ordproblem. 🤓

Om du gick in på ett fullsatt Starbucks och frågade alla kunder i polotröjor om de gillar poddar, hur många av dem skulle svara ja?

Svar: Alla.

Podcasts är väldigt populära, och ärligt talat, det visste du säkert redan! Men visste du att det just nu finns över 2 miljoner program och 48 miljoner avsnitt i podcastuniversumet?

Det betyder att det finns fler poddavsnitt än det finns mil från jorden till Venus. 👀

Lyckligtvis finns ClickUp här för att hjälpa dig att begränsa dessa siffror till en hanterbar kortlista med absoluta vinnare med en handplockad lista över 15 av våra favoritpodcasts – program som talar till vår inre entreprenör, drömmare, ingenjör och fluga på väggen. Vi har till och med lagt till några kändisval från andra ClickUp-teammedlemmar!

Det är som om poddar bara förstår oss, förstår du?

Det är ingen hemlighet varför människor älskar poddar. Oavsett om det är för att lära sig något nytt, för att skratta eller bara för att höra en bekant röst under morgonpromenaden, så finns det något speciellt med att lyssna på din favoritpodd.

Podcasting föddes omkring 2004, men det räcker med en enda episod för att du ska börja betrakta programledaren som din nya bästa vän. Under de senaste årens berg-och-dalbana har många människor kommit att lita på dessa vänliga podcaströster som en källa till tröst och en känsla av gemenskap som de kan se fram emot, dag efter dag.

För personer som tycker det är spännande att bocka av saker på sin att göra-lista är poddar också ett utmärkt sätt att multitaska.

Faktum är att 43 % av poddar lyssnas på på gymmet, 37 % på jobbet och 37 % på kollektivtrafiken.

Produktiva människor nöjer sig inte med att uppfylla förväntningarna, de vill överträffa dem. Att diska medan du lyssnar på ett avsnitt om ett ämne som är viktigt för dig är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att känna att du har gjort något meningsfullt den dagen. Eller kanske ger det dig den emotionella boost du behöver för att börja göra det du har skjutit upp av en eller annan anledning.

Dessutom finns det inget som går upp mot den där spännande känslan när du lyssnar på ett riktigt bra program för första gången och inte kan vänta på att få höra nästa avsnitt. Vi älskar alla att bli beroende! På ClickUp är vi precis likadana – vi älskar bra poddar. Så mycket att vi har gjort en egen! Men mer om det strax. 🤓

För tillfället kan du ta en promenad med våra AirPods och unna dig några av våra favoritpodcasts.

15 poddar att spela om och om igen

Betrakta rankningen av dessa produktivitetspodcasts som ungefärlig – med undantag för nummer ett, förstås 😉 – helt enkelt för att varje program har en viss kvalitet som gör det annorlunda och unikt. Använd istället denna lista som en möjlighet att utforska något nytt eller vidga dina vyer!

Särskilt om du aldrig har hört talas om dem finns det en guldklimp av visdom och inspiration att hämta i varje avsnitt, och detta är din chans att ta reda på vad det kan betyda för dig. 💜

Lycklig lyssning, podheads!

Prenumerera på och lyssna på When It Clicked för att få ta del av okända historier från företag du aldrig skulle förvänta dig.

When It Clicked är ett av ClickUps favoritprojekt hittills och ger dig rösterna och tankarna bakom produkter som du tror att du känner till, och avslöjar de hemliga historierna om hur allt kom till – till det ögonblick då allt äntligen föll på plats. 💡

En del av det som gör When It Clicked så intressant är att den lyfter fram människor som normalt inte får all ära eller som har tagit okonventionella vägar för att förverkliga sina drömmar. Den har hittat sin nisch genom att dyka in i företag som har uthärdat några motgångar och oväntade händelser i jakten på sina ”aha”-ögonblick.

Lyssna på programledaren Ilana Strauss som väver samman varje berättelse med gäster som Shopifys första marknadschef Craig Miller, Scratchpads medgrundare Pouyan Salehi och Cyrus Karbassiyoon samt Parker Conrad, Ripplings VD och trefaldig start-up-grundare. Dessutom kan du börja lyssna på When It Clicked redan nu! Varje avsnitt är mellan 20 och 30 minuter långt, perfekt för din morgonpendling.

Lyssna och prenumerera för att hålla dig uppdaterad om ännu fler överraskande berättelser som kommer i säsong ett. 💜

via How I Built This

På grund av stor efterfrågan – för att den är så bra – hamnar How I Built This på andra plats! Flera ClickUp-anställda, däribland vår VD Zeb Evans, är stora fans av denna NPR-podcast och rekommenderade den till denna lista!

Som vår senioranalytiker George Reed uttrycker det: ”Från Power Rangers till Slack – ta reda på vad som hände under deras väg till toppen. Jag tror inte att man behöver kunna något om affärer för att njuta av att lyssna på Guy. Jag tycker faktiskt att alla, oavsett yrke, borde lyssna på åtminstone några av hans avsnitt.”

Bra sagt, George, och vi håller med! Med en genomsnittlig speltid på mellan 30 och 60 minuter finns det något för alla i det mångåriga arkivet How I Built This, men några av våra favoriter är Sara Blakely från Spanx, Yvon Chouinard från Patagonia och Jonah Peretti från BuzzFeed.

via Gimlet Media

Premissen för StartUp är ganska cool.

Det började som en begränsad serie 2014 av programledaren Alex Blumberg, som dokumenterade sin resa från start till mål med att skapa ett podcastföretag som slutligen blev Gimlet Media. Faktum är att Blumberg fortfarande är i färd med att försöka få Gimlet på fötter medan han spelar in det första avsnittet, så det finns ett spännande element av okänt från början. Därifrån följer vi honom omedelbart till möten med riskkapitalister.

Med några få undantag håller sig de flesta StartUp-avsnitten inom en snäv 30-minutersgräns, men det som började som en begränsad serie har nu åtta säsonger. Ämnet för varje säsong har varierat lite, men återkommer ofta till Gimlet när det når viktiga milstolpar, fram till dess att det köptes av Spotify 2019. 🫖

via Business Casual

Denna rekommendation kommer från vår egen Ana Verduzco från Enterprise Support! Från Ana:

”Jag älskar Morning Brews podcast Business Casual! Jag gillar också särskilt att de (Morning Brew) är ett startup-företag precis som vi och har blivit framgångsrika genom att vara relevanta och roliga.”

Förbättra din morgonrutin! Om du använder de första 10 minuterna av din dag till att läsa det senaste nyhetsbrevet från Morning Brew, men inte ägnar en del av din lunch åt att lyssna på Business Casual, är det dags att göra en förändring.

Okej, det är inte så extremt, men Business Casual kommer definitivt att sätta igång dina tankemuskler.

Det finns ett ganska stort utbud när det gäller episodernas ämnen, med inslag som fokuserar på allt från visselblåsare inom storteknik till dejtingappar. I grund och botten, om en idé kan omvandlas till någon form av affärsverksamhet, så kan du höra om den på Business Casual.

via The Tim Ferriss Show

Du kanske känner till Tim Ferriss från hans bästsäljande bok, The 4-Hour Workweek, eller från denna podcast, som också råkar vara den mest populära podcasten på Apple Podcasts. 👀

Vår redaktionskoordinator, Leila Cruz, är också en ivrig lyssnare på podcasten där Tim Ferriss och hans gäster i varje avsnitt analyserar de taktik som används av världsledande personer inom olika områden som investeringar, sport, affärer och konst för att avslöja praktiska verktyg och tips som vi kan anpassa till våra egna liv.

via Masters of Scale

Ytterligare ett tillskott från George på ClickUp Deal Desk!

”Jag måste erkänna att jag är lite av en Reid Hoffman-fan, och det kan hända att min partiskhet lyser igenom. Reid är inte bara rolig att lyssna på i allmänhet, utan han råkar också vara en av de mest framgångsrika personerna i Silicon Valley. Om du inte visste det var han vice VD när PayPal såldes till eBay och han gick vidare och grundade LinkedIn. Det är inte varje dag man får chansen att plocka hjärnan på en miljardär, men här har vi den. Reid intervjuar de mest inflytelserika personerna i affärsvärlden och använder sina personliga relationer med många av dem för att skapa en unik upplevelse.”

Ett avsnitt av Masters of Scale varar vanligtvis mellan 30 minuter och en timme och har fantastiska gäster! Få affärsråd, tips om tidshantering och intressanta samtal med kända namn som Barack Obama. 👀

via Dare to Lead

Denna podcastrekommendation kommer från ClickUp Blogs egen chefredaktör, Erica Chappell! 🥳

”Även om det inte nödvändigtvis är teknikrelaterat är jag ett fan av Dare to Lead med Brene Brown. Jag älskar de ärliga samtalen med olika företagsledare om vad som krävs för att bli en bra ledare och hur man lyfter andra, hittar mening och hanterar ibland obekväma samtal/situationer med självförtroende och öppenhet.”

Och vem älskar inte Brene Brown?

via Spotify

Tekniskt sett är detta kanske inte en podcast om affärer eller produktivitet, men den tar upp viktiga ämnen som påverkar vårt yrkesliv, såsom att hitta en balans mellan arbete och privatliv, vardagliga bekymmer och allt däremellan. Den utforskar tips, strategier och delar berättelser om människor som lever sina liv med ett syfte, däribland Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant och Will Smith.

Längden på avsnitten kan vara lite oförutsägbar, vissa är cirka 25 minuter långa medan andra varar i över en timme, men när du hör Shettys röst spelar kanske inte tiden någon roll. Hans röst är otroligt mjuk och lätt att lyssna på. I så fall kommer du att bli glad att veta att nya avsnitt släpps två gånger i veckan.

via Spotify

Denna veckovisa podcast kommer från Andreesen Horowitz, det berömda riskkapitalbolaget i Silicon Valley, och går på djupet med breda frågor relaterade till framtiden för teknik, kultur och nyheter.

Varje avsnitt dyker ner i ämnen som ransomware, framtiden för ljud, NFT:er och GenZ, och ger dig garanterat något intressant att prata om med dina vänner nästa gång ni träffas.

via Vox

En av ClickUps egna kundsupportspecialister, Paola Lopez, lyssnar dagligen på Vox nyhetspodcast Today, Explained, som sänds måndag till fredag, eftersom ”deras djupgående analyser av relevanta nyheter är fascinerande och ger perspektiv och sammanhang till dagens största eller till och med minsta nyheter!”

Programmet, som leds av Sean Rameswaram och Noel King, är 30 minuter långt och behandlar en aktuell nyhet i varje avsnitt – oftast med en ordlek i titeln som ger en ledtråd om innehållet. De har precis nått sitt 1 000:e avsnitt, så grattis, Today, Explained. 🎉

via Spotify

Andrew Warner intervjuar grundare från stora och små företag – många av dem har du kanske aldrig hört talas om!

Han går in på många detaljer som du inte skulle förvänta dig, inklusive att analysera de "lyckliga slumpen" som människor kan tillskriva ett företags initiala framgång. Warner vill analysera de exakta ögonblicken, kopplingarna och problemen som plågar nystartade företag och leverera dem som tips för att hjälpa andra nya grundare.

via Entrepreneurs on Fire

Denna podcast är ett förslag från vår vän George på Deal Desk.

”Med 2041 avsnitt redan tillgängliga vet du att John Lee Dumas måste göra något rätt. Med smittsam energi och en oavbruten ström av information är det svårt att bli uttråkad. Detta är en annan podcast som använder det beprövade formatet med intervjuare och intervjuad, men JLD gör det verkligen till sitt eget. Det sätt på vilket han skapar en omedelbar kontakt med sina gäster är nästan lika viktigt som den information han får ut av dem. Jag trodde att kvaliteten skulle försämras efter mer än 2000 avsnitt, men det kunde inte vara längre från sanningen. Detta är en välpolerad podcast som är underhållande från början till slut. ”

via Freakonomics

Vår kundansvariga Sophia Kaminski är en stor fan av Freakonomics, och ärligt talat – det är vi också! Från Sophia:

”Som de säger i podcasten är detta programmet som utforskar den dolda sidan av allt. ” Du hittar massor av tankeväckande avsnitt som täcker ett brett spektrum av ämnen, men Freakonomics serie ”The Secret Life of a C. E. O. ” är särskilt bra. Lyssna på diskussioner med personer som Indra Nooyi, VD för PepsiCo, och Mark Zuckerberg, när de diskuterar vad som krävs för att driva en stor global franchise.”

via Something You Should Know

Wes Brummette, ClickUps People Programs Architect, ger oss detta podcastförslag! Han säger:

”Den här podden handlar inte enbart om affärer, men den berör affärsverksamhet och kan påverka hur du bedriver din verksamhet. I Something You Should Know tar programledaren Mike upp många vanliga frågor och ger praktiska tips för vardagen, till exempel hur du kan maximera din tid på ett flygplan, hur du hanterar distraktioner eller hur du ger kritik. Den är praktisk och kan få dig att tänka lite annorlunda om dina rutinmässiga handlingar.”

via Quote of the Day Show

För att komplettera vår lista lämnar Wes Brummette oss ytterligare en av sina favoriter: ”Programledaren Sean Sean Croxton delar med sig av ett citat för dagen och presenterar sedan en speciell gäst som håller ett tal, en föreläsning eller en intervju om samma ämne som citatet. Det är både motiverande och upplysande och introducerar dig till många nya röster och perspektiv som du kanske inte hade upptäckt på egen hand.”

Från våra öron till dina 💜

Kort sagt, ljudberättande är så häftigt.

Hörseln är ett så levande sinne och ljud kan ge liv åt berättelsen på ett större sätt än du kanske förväntar dig, även om det bara innebär att lyssna på två personer som pratar i en timme.

Vår anledning till att skapa When It Clicked är förmodligen mycket lik din egen anledning till varför du älskar dina favoritpodcasts – för att lära dig något nytt. Denna podcast är vårt sätt att nå ut till er alla, i hopp om att starta nya samtal och kanske till och med väcka ny kreativitet.

Vi hoppas att denna lista ger dig glädje och ger dig något att tänka på när du navigerar genom din egen karriär. Och om du inte vet var du ska börja är det aldrig fel att börja från toppen. 😉

Lyssna på When It Clicked där du brukar lyssna på poddar och berätta vad du tycker i en recension!