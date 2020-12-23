De 30 mest inflytelserika produktivitetsbloggarna (uppdaterad)

Tänk vad du kan uppnå!

Det är titeln på den populära barnboken av Dr. Seuss. Den handlar om att hitta sin väg och vara sig själv, och att fortsätta arbeta hårt. Och den slutar med en halvberömd mening: ”Barn, du kommer att flytta berg. ”

Men hur flyttar man ett berg?

Dr. Seuss gav oss hoppet, men inte svaret på hur.

Var kan du hitta det som behövs för att ta dig an den där berget av arbete, mål och personliga projekt?

I den här artikeln tittar vi på vad som gör produktivitetsbloggar så bra och presenterar de 30 bästa produktivitetsbloggarna som hjälper dig att flytta berg.

Låt oss bli produktiva!

Vad gör en produktivitetsblogg bra?

Vi känner alla den där känslan när det är dags för veckans avsnitt av vår favoritserie: den där spännande känslan med munnen full av popcorn. 🍿

Detsamma gäller din favoritblogg om produktivitet; bra produktivitetsbloggar bör ha regelbundna inlägg som du ser fram emot.

En bra blogg ska också vara inspirerande och trovärdig. Läsarna behöver veta hur de livshacks de stöter på verkligen kan hjälpa dem att övervinna sina improduktiva vanor.

Bra produktivitetsbloggar ger inte bara personliga produktivitetstips, utan också högkvalitativa insikter om varför dessa vanor finns.

Produktivitetsbloggar måste också vara tankeväckande. Om läsarna fortfarande tänker på en blogg dagar eller veckor efter att ha läst den, då är det en bra blogg.

Och slutligen, en bra produktivitetsblogg inspirerar dig att bli mer produktiv, för det är ju hela poängen! 😉

OBS: För fler produktivitetstips, kolla in den här guiden om hur du blir mer produktiv !

Våra 30 bästa produktivitetsbloggar

Rätt produktivitetsblogg hjälper dig inte bara att bli mer produktiv, utan förbättrar också ditt sätt att kommunicera, arbeta och leva.

För att hjälpa dig att välja rätt blogg för dina mål har vi sammanställt en lista över de bästa produktivitetsbloggarna:

1. ClickUp

Vår blogg är en förstklassig biljett till en fantastisk resa som kopplar dig och ditt team till det arbete som är viktigt.

Förutom att våra bloggar är roliga (om vi får säga det själva 😉) erbjuder de också förstklassiga praktiska exempel på hur du kan uppnå alla dina produktivitetsmål.

Från bloggar om att vara produktiv på jobbet till bloggar som hjälper dig att spara en dag varje vecka – ClickUps produktivitetsbloggar ger dig alla resurser du behöver för att nå dina mål och uppnå personlig utveckling.

Och om du redan har en personlig blogg, kolla in det här blogginlägget för att se hur ClickUp kan hjälpa dig med bloggproduktivitet.

Apropå resurser, ClickUp är ett projektledningsverktyg som hjälper dig att vara produktiv i alla bemärkelser. Det är det perfekta sättet att genomföra alla produktivitetstips här.

Varför inte skaffa ClickUp idag? Det är gratis!

Rekommenderat inlägg: 5 egenskaper som produktiva människor har

2. Dave Seah

Som en person på ClickUp så välformulerat uttryckte det: Den här killen är THE MAN.

Och det är svårt att inte hålla med.

Dave kallar sig själv för utredande designer, men vad innebär det?

Han kommer med alla tänkbara design- och produktivitetstips... och kanske även några du inte kan tänka dig!

Han diskuterar också design och informationsteknik, så om du är verksam inom dessa områden bör du följa Dave.

Rekommenderat inlägg: Skaffa fantastiska produktivitetsverktyg och kalkylblad

3. Lifehacker

Lifehacker är den äldsta av dem alla, den största och mest kända, så självklart måste vi ta med den som en av våra bästa produktivitetsbloggar.

Namnet säger förstås allt, och de handlar om allt från tips och tricks för prylar till hur du torkar disken i diskmaskinen snabbare.

Det är förstås mer än bara produktivitetsråd, det handlar också om effektivitet i livet.

En fantastisk sektion är kolumnen How I Work, som presenterar olika entreprenörer, företagsledare, idrottare, underhållare och andra och berättar om hur deras dagliga schema ser ut.

Rekommenderat inlägg: Produktivitet 101: En introduktion till Pomodoro-tekniken

4. Steve Pavlina

Steve har varit en föregångare inom produktivitet och personlig utveckling sedan slutet av 90-talet och han avskaffade till och med upphovsrätten till alla sina verk 2010.

Hans huvudsakliga fokus är att hitta sätt att spendera mindre tid på en företagsdriven livsstil och mer tid på att försöka tillföra värde på olika sätt.

Rekommenderat inlägg: Utmaningen utan aviseringar

5. Dumb Little Man

I likhet med Angel Hack Life erbjuder Dumb Little Man, skriven av Jay White, en snabb dos av användbara tips, men också några mer övergripande ämnen som hälsa, relationer och lycka.

Den bästa delen är avsnittet How To, som ger dig en introduktion till allt från att leta efter en lägenhet till hur du rengör din kamera.

Här får du också regelbundet fantastiska produktivitetstips som förbättrar din dag och ditt arbetsflöde.

Inte illa för en dum liten man, va?

Rekommenderat inlägg: 55 säkra produktivitetstips

6. Zen Habits

Detta är en annan legendarisk produktivitetsblogg. Leo Babauta har drivit denna webbplats sedan slutet av 2000-talet och fokuserar inte bara på mindfulness utan också på hur man skapar de bästa och mest produktiva vanorna.

Bloggen fokuserar på att förändra ett steg i taget och är verkligen en lugnande närvaro i det överfulla produktivitetsutrymmet.

Rekommenderat inlägg: Hur du får saker gjorda med Twitter

7. LifeDev

En fantastisk produktivitetswebbplats som är särskilt utformad för kreativa människor. Tack vare detta fokus finns det massor av artiklar om kreativitet utöver produktivitet.

Det talar till en viss högerhjärnigt tankesätt som är "mildare" än många andra effektivitetsdrivna bloggar där ute.

Rekommenderat inlägg: Verktyg för att fånga idéer

8. Pick The Brain

Erins blogg handlar mer om mental positivitet och täcker produktivitet och självförbättring med fokus på hur människor kan leva ett mer tillfredsställande liv överlag.

I det syftet behandlar många artiklar mental hälsa, psykologi och självutbildning. För alla behöver vara snälla mot sin hjärna. 😊

Rekommenderat inlägg: 6 steg för en mental vårstädning som alla kan göra

9. Barking Up The Wrong Tree

Om du letar efter evidensbaserade tips och vetenskapliga undersökningar om produktivitet och prestanda är Eric Barker den produktivitetsexpert du söker.

Det här är mer än bara ”Jag provade det här och det fungerade för mig, men det kanske inte fungerar för dig”.

Det här är verkliga saker. Han gör också många fantastiska analyser av toppchefer och högpresterande personer.

Rekommenderat inlägg: De mest produktiva människorna: 6 saker de gör varje dag

10. Tim Ferris

Känner du igen namnet? Tim Ferris är författaren till bästsäljaren The 4 Hour Workweek.

Ja, du hörde rätt; han har kommit på hemligheten bakom att arbeta maximalt fyra timmar i veckan.

Tim Ferriss innehåll består av poddavsnitt som tar upp hans tankar, berättelser, gästinslag och intervjuer. Om du letar efter råd om ledarskap och personlig produktivitet är Tim rätt person för dig.

Och hans personliga berättelser måste vara något extra, med tanke på att han talar fem språk och är kinesisk mästare i kickboxning. 🏅

Rekommenderat inlägg: Hur man hanterar informationsöverflöd (och sociala medier)

11. 99U

Om du vill gå in på det tekniska (och vem vill inte det?), är 99U inte riktigt en produktivitetsblogg. Det är mer en blogg om arbetskultur.

Men det är fantastiskt. Det är som den coolaste, mest stilfulla vännen du känner som har allt under kontroll.

De kan ge dig tips som förändrar livet och ser dessutom bra ut när de gör det. Teamet på Adobe har sammanställt dem, och jag älskar alla deras böcker som är ett måste att läsa.

99u dyker djupt ner i konstvärlden och kommer sedan upp till ytan igen för att diskutera hur den där kollegans använder kontorskyla.

Vi vet alla att kontorsköket kan vara en farlig krigszon där din mat kan hamna som krigsfånge i någon annans mage.

Rekommenderat inlägg: Hur man återhämtar sig efter utbrändhet

12. Mark Manson

Mark är en onlineentreprenör som inte bryr sig ett skit. Nej, verkligen, han har skrivit en bok om det. Och den är en bästsäljare enligt New York Times.

Vem som helst kan använda fula ord i sin konst och få uppmärksamhet, men Mark backar upp det med en stil som har gjort honom till en slags slacker-guru.

Hans tips är inte bara vettiga, utan han är också en fantastisk skribent som alltid lever som han lär.

Alla hans inlägg delas tiotusentals gånger, så du har förmodligen läst något av Mark utan att veta om det. Kolla in Mark för okonventionella produktivitetstips och råd om personlig utveckling.

Rekommenderat inlägg: Livet är ett videospel: Här är fuskkoderna

13. Exile Lifestyle

Colin Wright är konstnär, marknadsförare och entreprenör som dokumenterar sin minimalistiska livsstil tillsammans med tips han lärt sig längs vägen.

Han är också en typisk digital nomad och låter till och med läsare och lyssnare till hans podcast rösta om var hans nästa hem ska bli.

Vi hoppas bara att hans fans är snälla och att Colin inte hamnar i ännu en del av Jumanji:

Rekommenderat inlägg: ”Balans i utbildningen”

14. Håll dig produktiv

Detta är en av våra nya favoritsajter, även om den skiljer sig lite från traditionella produktivitetsbloggar.

Istället är det en recensionsblogg om de bästa produktivitetsapparna.

Francesco går på djupet med alla produktivitetsverktyg som finns och delar också med sig av sitt arbetsflöde. Innan du bestämmer dig för att hoppa in och hitta en ny produktivitetsapp, se först vad Francesco har att säga.

Han ger utmärkta praktiska recensioner av alla de bästa apparna. Du vet vad man säger, tänk efter innan du agerar, och Francesco kan göra det åt dig.

15. Att bli minimalist

Josh Becker klagade över att han skulle städa ur sitt garage till sin granne.

"Du kanske inte behöver allt det här", sa hans granne.

Medan de flesta skulle ha blivit rasande, funderade Becker på saken.

Inspirationen slog till och han blev en ordningsmänniska och ägnade sin blogg åt att dokumentera sin minimalistiska stil.

Det här skiljer sig lite från vanliga produktivitetstips, men att slippa leta igenom saker eller köpa mer saker är ett fantastiskt livstips.

Rekommenderat inlägg: 10 saker som förenklar ditt liv

16. Marie Forleo

Det kan finnas en gråzon mellan livscoach och produktivitet, och Marie befinner sig på båda sidor av gränsen, ungefär som en produktivitetscoach.

Hon anser dock att vissa strategier kan fungera både i livet och i arbetet, och förklarar hur du kan förbättra din affärs- och personliga utveckling genom att sätta upp mål.

Alla som följer Marie kan vittna om den inspiration och motivation de får från henne.

Hennes djupgående intervjuer med kändisar, trendsättare och opinionsbildare är både underhållande och hjälpsamma.

Istället för att skriva ner allt, lägger hon sin energi på alla typer av innehåll: det skrivna ordet och fantastiska videor.

Rekommenderat inlägg: Irriterar din Facebook-marknadsföring människor?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy är lite annorlunda, eftersom han gjorde sig ett namn på Medium genom att utnyttja plattformens engagerade publik för att undersöka vanorna hos världens mest framgångsrika människor.

Utifrån detta har han utvecklat en unik blandning av analys, motivation och experiment.

Hardy är dock mer än bara sitt budskap. Han verkar faktiskt göra allt han pratar om.

Han studerar för en doktorsexamen och skriver flitigt.

Han och hans fru tar hand om fosterbarn, vilket är en oerhört svår uppgift.

I likhet med Productivityist, som fokuserar på att balansera uppmärksamhet och intention, är Benjamins innehåll ett bra ställe att leta efter livshacks för att balansera så mycket!

Så här föreställer vi oss att Benjamins liv ser ut:

Rekommenderat inlägg: Kobe Bryants två psykologiska nycklar till framgång

18. Darius Foroux

Tänk om du skulle omformulera dina prioriteringar i termer av användbarhet istället för produktivitet?

Hur skulle det förändra ditt tankesätt? Skulle du fortfarande uppnå dina mål? Det är teorin från bloggaren Darius Foroux.

Han är också en innovativ författare som med lika stor skicklighet tar sig an ämnen som prokrastinering och kreativitet.

Och hans teckningar är också roliga att följa.

Rekommenderat inlägg: Hur man bekämpar prokrastinering (med stöd av vetenskap)

19. Tynan

Tynan är något av en legend. Han är en av de pickup-artister som förekommer i Neil Strauss numera klassiska bok The Game. Tynan gav upp det livet och ger sig nu ut på episka äventyr och resor samtidigt som han bygger upp SETT, en bloggplattform.

Han hoppade av college år 2000 och har aldrig ångrat sig.

På tal om college, Lifehack.org kallar sig själva för livets universitet. Kolla in dem om du behöver råd om, ja, livet.

Hur som helst, tillbaka till Tynan, hans råd blandar lite äventyr, praktiskhet med en rejäl dos självförtroende för att hjälpa dig att tänka klarare samtidigt som det ger dig självförtroendet att leva ett annorlunda liv.

Rekommenderat inlägg: The Hustler’s MBA

20. MakeUseOf

MakeUseOf är definitivt en nyhets- och tekniksajt, men de har också en fantastisk avdelning om verktyg och produktivitetstekniker.

Här hittar du de livshacks och prylar du behöver, men också massor av användbara tips och utbildningsprogram för Excel, Microsoft Word eller Google Kalender som du kan använda 😉

Rekommenderat inlägg: Hur du blir mer produktiv utan en att göra-lista

21. Todd Henry

Det jag gillar med Todd Henry mer än många andra soloprenörer är att han ger viktiga råd om samarbete.

Många av de där driftiga människorna som reser runt i världen hittar sätt att arbeta för sig själva (måste vara trevligt).

Men för många av oss arbetar vi i team med många olika funktioner och kompetensområden.

Och trots många missförstånd...

Todd Henry fyller den luckan. Han bloggar inte bara om team i allmänhet, utan om kreativa team, som måste brainstorma och samarbeta för att ta fram nya lösningar.

Rekommenderat inlägg: Få bättre fokus med dessa 3 frågor

22. Brain Pickings

Maria Popova och hennes blogg Brain Pickings är definitivt en favorit bland akademiker. Hon fördjupar sig i historiska personer och analyserar sedan vad som fungerade och inte fungerade i det förflutna.

Hon är beläst och kan hämta exempel och analogier från en mängd olika källor för att göra praktiska tillämpningar.

Hon är som den bästa historieläraren du aldrig haft!

Rekommenderat inlägg: Fasthet kontra tillväxt: De två tankesätt som formar våra liv

23. Asian Efficiency

En grupp vänner (som råkar vara asiater!) samlades och bestämde sig för att undersöka de bästa produktivitetssystemen som skulle hjälpa dem att få en extra fördel.

I likhet med GTD-bloggen (getting things done) ger dessa bloggare praktiska tips, formler och mycket mer för att få saker gjorda. De har också poddavsnitt som hjälper dig att tänka strategiskt igenom varje punkt på din att göra-lista så att du kan hitta det mesta värdefulla.

Deras produktivitetsråd sträcker sig från tekniska knep till justeringar av tidshanteringen och är inte bara de ytliga saker som du har läst om många gånger.

Men vi accepterar fortfarande den här typen av fluffiga saker:

Rekommenderat inlägg: 5 sätt att vända en improduktiv dag

24. HelpScout

Kundtjänst- och helpdeskföretaget har också några bra idéer om hur du kan optimera din dag, dina arbetsflöden och hantera eventuella kundproblem på ett produktivt sätt.

Detta inkluderar att främja bra interaktioner och tjänster så att ditt företag i slutändan blir mer framgångsrikt.

Rekommenderat inlägg: De 10 bästa alternativen till Helpscout

25. Hubspot

Under de senaste tio åren har Hubspot skapat en fantastisk blogg... och är dessutom ett av de snabbast växande SaaS-företagen. Men vi är här för deras blogg.

Om du letar efter något som kan hjälpa dig att bli mer effektiv inom den tidsramen har du förmodligen stött på en artikel från Hubspot.

De är mycket djupgående och ger dig också många olika sätt att få tillgång till innehåll – genom mallar, guider, checklistor och mycket mer.

Ja, det mesta av innehållet handlar om startups, affärer och bästa praxis inom digital marknadsföring, men de ger också mycket hjälpsamma tips om produktivitet för att boosta ditt företag och ditt teamarbete.

Kolla in dem om du inte redan har gjort det (men det har du nog).

Rekommenderat inlägg: Hur man blir effektiv: 7 vetenskapligt belagda sätt att göra snabbhet till en vana

26. Zapier

Zapier:s anslutningar och integrationer är i grunden den moderna definitionen av produktivitet.

Zapier zappar sina läsare in i produktivitetens framtid.

Hela deras företag bygger på att förbättra processer och förenkla arbetsflöden.

Deras blogg är inget undantag. Förutom att erbjuda tekniska knep har den också en inbyggd strimma av personlig utveckling och produktivitet.

Rekommenderat inlägg: De snabbast växande apparna 2021

27. Productivity Land

Behovet av Productivity Land uppstod när två marknadsförare ville hitta det perfekta produktivitetsverktyget som skulle uppfylla alla deras behov.

Både Frank och Steve, som också har erfarenhet av projektledning, insåg snart att det inte fanns något perfekt verktyg på marknaden och startade därför en plattform för att hjälpa människor att fatta bättre och mer välgrundade beslut när de utvärderar produkter.

Productivity Land ger dig ärliga recensioner av produktivitetsverktyg, insikter om projektledning och tips för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv.

Så i princip är det ett Disneyland för vuxna som vill vara produktiva? 🤔

Rekommenderat inlägg: De bästa projektledningsprogrammen 2019 (gratis och betalda)

28. Produktiv blomstring

Om du är ett fan av Michael Hyatt kommer Productive Flourishing att passa dig perfekt.

Productive Flourishing är en populär blogg för entreprenörer och visionärer som strävar efter framgång. Deras mål är att hjälpa personer med briljanta idéer att omvandla dem till hållbara och lönsamma företag.

Även om de flesta av deras bloggar fokuserar på tidshantering och affärsutveckling, erbjuder de också insikter om hur självutveckling kan bidra till framgång. #Flourish

Rekommenderat inlägg: God självomsorg är grunden för att blomstra

29. Evernote-bloggen

Evernote är en anteckningsapp som är utformad för att hjälpa människor med organisation och uppgiftshantering.

Deras blogg fokuserar på att hitta inspiration på oväntade ställen, precis som barnen som upptäckte Narnia genom en garderob.

De har också några bra råd om tidshantering och effektiva sätt att arbeta hemifrån.

Det mesta av innehållet kan omsättas i praktiken tillsammans med deras app.

Rekommenderat inlägg: 4 sätt att hålla fokus och få saker gjorda

30. Produktivitetsproffs

Laura Stack är bokstavligen en produktivitetsproffs. Hon är expert på försäljningsproduktivitet, ledarskapsproduktivitet och personlig produktivitet.

Det är en hel del produktivitet!

Oavsett vilken typ av produktivitet du är ute efter har Laura förmodligen något som passar dig. Vi tycker att hon är ganska cool eftersom hon också är en prisbelönt huvudtalare som har varit med i tidningen Forbes.

Kolla in hennes Youtube-kanal för att se denna produktivitetsexpert i aktion.

Rekommenderat inlägg: Förbered dig för framgång: Sex sätt som frontend-arbete säkerställer produktiv framgång

Slutsats

Dr. Seuss-boken är till för nöje och inspiration.

Du kan inte faktiskt flytta berg med den.

Det samma gäller de rekommenderade bloggarna ovan.

Det räcker inte. Du måste göra något med den information du läser.

Med andra ord måste du använda deras råd på rätt sätt.

Så om du vill bli mer produktiv är det i slutändan upp till dig och ditt team.

På tal om det, ClickUp är det perfekta tillskottet till alla team.

Med massor av funktioner som kan hjälpa dig att dra nytta av alla dessa produktivitetstips är det det enda verktyg du någonsin kommer att behöva för att faktiskt bli mer produktiv!

Så skaffa ClickUp gratis idag för att se till att du känner dig så här varje dag: