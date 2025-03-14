De 15 bästa arbetsflödesapparna för bättre processhantering 2025

Har du någonsin letat igenom oändliga e-posttrådar för att hitta en bilaga eller försökt lista ut varför en deadline inte hölls?

Det är en verklig utmaning.

Och arbetsflödesappar är en lösning. De förvandlar kaos på arbetsplatsen till strömlinjeformade uppgifter, tydligt ansvar och bättre samarbete. Dessa verktyg är smartare, snabbare och mer intuitiva än någonsin och passar både yrkesverksamma, team och individer.

I det här blogginlägget utforskar vi de 15 bästa arbetsflödesapparna som hjälper dig att effektivisera kommunikationen, automatisera repetitiva uppgifter och se till att projekten flyter smidigt. 🎯

Vad är arbetsflödesappar?

Workflow-appar är programvaruverktyg som är utformade för att automatisera, hantera och optimera affärsprocesser. Dessa applikationer effektiviserar verksamheten genom att dirigera uppgifter längs fördefinierade vägar, vilket säkerställer att uppgifterna samordnas och slutförs i tid.

Workflow-appar erbjuder organisationer ett strukturerat ramverk för att visuellt kartlägga processer, tilldela uppgifter, spåra framsteg och automatisera repetitiva aktiviteter, vilket i slutändan ökar produktiviteten. De erbjuder också funktioner för att skapa visuella representationer av arbetsflöden, vilket gör det möjligt för team att identifiera beroenden och hantera flaskhalsar på ett effektivt sätt.

Vad du bör leta efter i arbetsflödesappar

När du väljer en arbetsflödesapp är det viktigt att ta hänsyn till viktiga faktorer som ökar produktiviteten och effektiviserar samarbetet.

Här är vad du ska leta efter:

Workflowdesign utan kodning: Välj ett verktyg med en visuell workflowredigerare som gör det möjligt för icke-tekniska användare att skapa komplexa arbetsflöden utan tidigare kodningskunskaper.

Omfattande formulärskapare: Välj en applikation med en anpassningsbar formulärskapare för att samla in nödvändig information för sammanhang och genomförbarhet.

Samarbetsfunktioner: Se till att verktyget stöder samarbetsinriktade Se till att verktyget stöder samarbetsinriktade projektledningsarbetsflöden , inklusive funktioner för uppgiftsfördelning och uppföljning av framsteg.

Rapportering och analys: Investera i ett verktyg som erbjuder avancerad analys för att identifiera trender, optimera processer baserat på historiska data och generera detaljerade rapporter om uppgiftsgenomförandegrad och teamets prestanda.

Dynamiskt meddelandesystem: Välj ett verktyg med ett robust meddelandesystem för att varna teammedlemmar om viktiga uppdateringar och kommande deadlines.

De 15 bästa arbetsflödesapparna

Nu när du vet vilka nyckelfunktioner som är oumbärliga i en arbetsflödesapp, här är våra bästa rekommendationer som uppfyller de flesta – om inte alla – av dessa krav.

1. ClickUp (Bäst för att skapa anpassningsbara arbetsflöden och samarbetsinriktad projektledning)

Börja bygga anpassade arbetsflöden Skapa och visualisera anpassade arbetsflöden med hjälp av över 15 ClickUp-vyer.

Först på listan står ClickUp, appen som klarar allt på jobbet.

Varför just Everything App, undrar du? Jo, för att den kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Dess kraftfulla funktioner för automatisering av uppgifter och projektledning gör den till ett förstahandsval för att öka effektiviteten och produktiviteten i arbetsflödet.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att använda mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sina verktyg till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

ClickUp Mind Maps är det ultimata verktyget inom ClickUp-arbetsytan för att kartlägga och organisera komplexa projekt. Från att utforma strategier för en produktlansering till att kartlägga långsiktiga mål hjälper Mind Maps dig att kartlägga och visualisera sammankopplade uppgifter och deluppgifter för smidig projektledning.

Ett marknadsföringsteam som planerar en kampanj kan till exempel använda en mind map för att dela upp den i olika faser, såsom idégenerering, innehållsskapande och distribution. Varje fas kan sedan kopplas direkt till konkreta uppgifter. Zooma in på mind mappen för att se detaljerade uppgifter som uppgiftsberoenden och deadlines.

Skapa ditt eget anpassade arbetsflöde i form av tankekartor med ClickUp Mind Maps.

Du kan också visualisera dina arbetsflöden i olika format med över 15 ClickUp-vyer.

Medan Gantt-diagramvyn i ClickUp är perfekt för att spåra tidslinjer, gör ClickUps Kanban-tavlor det enklare att övervaka uppgiftsframsteg genom anpassade steg som "att göra", "pågående" och "klar".

Varje vy är helt anpassningsbar – uppgifter kan sorteras, filtreras eller grupperas efter förfallodatum, prioritet eller teammedlem.

Ett team av mjukvaruutvecklare kan till exempel använda Kanban-tavlor för att följa utvecklingen av funktioner, medan projektledare kan använda Gantt-diagram för att säkerställa att projektet levereras i tid.

Uppdatera enkelt befintliga arbetsflöden från ett steg till ett annat med ClickUp Kanban Board View.

När du letar efter en digital samarbetsyta ClickUp Whiteboards samlar team för diskussioner, brainstorming och projektplanering. De fungerar som en digital tavla där du kan visualisera idéer, planera strategier och omvandla diskussioner till ClickUp-uppgifter, allt inom ClickUp-ekosystemet.

Titta på den här videon för en snabb genomgång av hur du planerar projektflöden med whiteboards i ClickUp:

Teammedlemmarna kan lägga till klisterlappar, rita kopplingar mellan idéer och till och med länka uppgifter direkt till tavlan, vilket gör den idealisk för strategisk planering.

Omvandla dina idéer till uppgifter i ClickUp Whiteboards

ClickUps bästa funktioner

Förenkla repetitiva uppgifter med anpassade triggers och åtgärder för din arbetsyta med ClickUp Automations.

Använd ClickUps integrerade AI-neuronätverk, ClickUp Brain , för att hämta kontextbaserade insikter och förslag från tidigare aktiviteter och diskussioner för enklare projektledning.

Designa personliga arbetsflöden utan ansträngning med över 1 000 ClickUp-mallar.

Samarbeta, organisera och dela idéer och dokument smidigt med ClickUp Docs.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kräva en inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Den har bokstavligen ALLA funktioner i en enda app. Spela in klipp, spåra tid, spåra serviceprojekt eller produktutveckling. Jag hittade den av en slump och är så glad att jag gjorde det ... Jag har använt Trello, Monday.com, Bitrix och alla andra appar för detta ändamål på jorden i 10 olika organisationer. INGENTING kommer i närheten av denna.

Den har bokstavligen ALLA funktioner i en enda app. Spela in klipp, spåra tid, spåra serviceprojekt eller produktutveckling. Jag hittade den av en slump och är så glad att jag gjorde det ... Jag har använt Trello, Monday.com, Bitrix och alla andra appar för detta ändamål på jorden i 10 olika organisationer. INGENTING kommer i närheten av denna.

2. Trello (Bäst för visuell uppgiftsorganisation med tavlor)

via Trello

Trello är ett av de populäraste verktygen för projektledning och använder en Kanban-liknande metod med tavlor, listor och kort för att visualisera projektets framsteg och uppgifternas status. Du kan anpassa tavlorna med bakgrunder, etiketter, anpassade fält och specifika vyer som kalender och tidslinje för att passa specifika projektbehov.

Drag-and-drop-funktionen gör det enkelt att lägga till filer direkt på kort. Dessutom erbjuder den redigering i realtid, vilket gör att teammedlemmarna kan arbeta samtidigt på samma tavla för liveuppdateringar, kommentarer, fildelning och taggning.

Trellos bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter som att flytta kort till "Klar" med Butler, Trellos kodfria AI -verktyg för automatisering av arbetsflöden.

Dela upp uppgifter i deluppgifter med checklistor som innehåller förfallodatum och ansvariga för detaljerad spårning.

Utöka funktionaliteten med Power-Ups för integrationer med appar som Slack, Jira, Salesforce och många fler. Du kan även anpassa tavlorna så att de fungerar som CRM-system, ärendehanteringssystem eller redaktionella kalendrar.

Trellos begränsningar

Trello fungerar bra för enkla projekt, men dess enkelhet kan vara ett hinder för komplexa projekt eller större team som hanterar flera uppgifter.

Funktioner som detaljerad rapportering, tidrapportering och analys kräver integrationer från tredje part.

Priser för Trello

Gratis för 10 användare

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

Det jag gillar mest med Trello är dess visuella enkelhet och flexibilitet. Det är lätt att organisera uppgifter, flytta dem mellan olika steg och samarbeta med mitt team. Oavsett om jag arbetar med blogginnehåll, YouTube-videor eller andra marknadsföringsprojekt, möjliggör Trellos intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt en smidig hantering.

Det jag gillar mest med Trello är dess visuella enkelhet och flexibilitet. Det är lätt att organisera uppgifter, flytta dem mellan olika steg och samarbeta med mitt team. Oavsett om jag arbetar med blogginnehåll, YouTube-videor eller andra marknadsföringsprojekt, möjliggör Trellos intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt en smidig hantering.

3. Monday.com (Bäst för visuellt tilltalande teamsamarbete)

Monday.coms intuitiva gränssnitt förbättrar teamsamarbetet och effektiviserar affärsprocesserna. Det låter dig skapa anpassningsbara tavlor och organisera din projekttidslinje i kolumner, objekt och grupper.

För centraliserad kontext kan du kommunicera direkt inom uppgifterna genom kommentarer, @omnämnanden och bifogade filer. Den erbjuder anpassningsbara formulär för skapande av objekt för att samla in strukturerad information från team eller kunder. Dessutom visar widgeten "Funnel Chart" visuellt affärsförloppet i olika stadier, vilket hjälper teamen att analysera försäljningspipelines.

Monday.com bästa funktioner

Anpassa din instrumentpanel med över 30 kolumntyper och 25 widgets för att säkerställa korrekt datavisualisering för effektiv projektledning.

Spåra projektstatus i Kanban-, Gantt- och kalendervyer

Välj bland ett brett utbud av förkonfigurerade automatiseringsrecept eller skapa anpassade automatiseringar baserade på triggers och åtgärder som passar ditt arbetsflöde.

Begränsningar för Monday.com

Skalbarhet kan vara en utmaning, särskilt när det gäller artikelbegränsningar (10 000 artiklar per tavla) och prestandabegränsningar vid hantering av större projekt.

Överdrivna och påträngande aviseringar utan anpassningsmöjligheter försämrar användarupplevelsen.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid för två användare

Grundläggande: 9 $/månad per användare

Standard: 12 $/månad per användare

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

Monday.com erbjuder visuella instrumentpaneler som ger en tydlig översikt över uppgifter, deadlines och framsteg, så att alla kan hålla sig uppdaterade. Jag kan enkelt kontrollera framstegen i ett projekt utan att behöva vänta på en uppdatering från projektledaren.

Monday.com erbjuder visuella instrumentpaneler som ger en tydlig översikt över uppgifter, deadlines och framsteg, så att alla kan hålla sig uppdaterade. Jag kan enkelt kontrollera framstegen i ett projekt utan att behöva vänta på en uppdatering från projektledaren.

4. Wrike (Bäst för avancerad projektuppföljning för stora team)

via Wrike

Tack vare sin kodfria installation låter Wrike dig utforma din arbetsyta med anpassade objekttyper och automatiseringsregler för specifika händelser.

Dessutom erbjuder verktyget avancerad tidrapportering, realtidsrapporter om prestanda, budgetföljsamhet, produktivitetsmått och anpassningsbara instrumentpaneler. Dess arbetsflödesmallar för återkommande projekt, som marknadsföringskampanjer, genererar automatiskt uppgifter, tidslinjer och uppdrag.

Wrikes bästa funktioner

Använd ”Wrike Work Intelligence” för smarta förslag, riskprognoser, prioritering av uppgifter, automatiskt genererade uppgiftsbeskrivningar och kommentarsammanfattningar för optimerade arbetsflöden.

Få dynamiska förfrågningsformulär för att samla in projektinformation, vilket hjälper dig att bygga upp ditt arbetsflöde från grunden, skapa uppgifter, deadlines och uppdrag.

Ställ in aviseringar för försenade uppgifter, kommande milstolpar eller statusändringar för att hålla ditt team informerat och undvika förseningar.

Begränsningar i Wrike

Användare har rapporterat problem med plattformens prestanda, särskilt vid hantering av stora projekt med många filer, inklusive tillfälliga krascher eller förlust av funktionalitet.

Det komplexa gränssnittet och onboardingprocessen kan vara utmanande för nya användare, särskilt de som inte har någon erfarenhet av att arbeta med appar för uppgiftshantering.

Priser för Wrike

Gratis

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

Wrike är ett verktyg som gör att du kan tillgodose de flesta affärsbehov på ett och samma ställe. Programmet håller ordning på ditt utrymme, låter dig skapa arbetsflöden, begära formulär och överbrygga kommunikationsklyftan.

Wrike är ett verktyg som gör att du kan tillgodose de flesta affärsbehov på ett och samma ställe. Programmet håller ordning på ditt utrymme, låter dig skapa arbetsflöden, begära formulär och överbrygga kommunikationsklyftan.

🔍 Visste du att? Marknaden för arbetsflödeshanteringssystem förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 33,33 % under de närmaste åren. Det innebär att den förväntade omsättningen kommer att uppgå till 86 631,2 miljoner dollar.

5. Miro (Bäst för interaktiv brainstorming och planering)

via Miro

Miro, ett agilt projektledningsverktyg, erbjuder sprintplanering och retrospektiv. Du kan tilldela uppgifter, uppskatta storypoäng och spåra framsteg utan att lämna plattformen. Dessutom kan du med den nya tidslinje-widgeten justera projektets omfattning i realtid direkt i "Miro Canvas".

Plattformen erbjuder ”Miro AI” för att snabbt generera diagram från beskrivningar i naturligt språk. Tekniken effektiviserar diagramprocessen och skapar utkast baserade på användarinmatningar för optimering av arbetsflödet.

Miros bästa funktioner

Starta projekt och upprätthåll konsekvens med fördefinierade mallar för agila processer och UX-design.

Skapa detaljerade och komplexa diagram med avancerade diagramverktyg som smarta behållare, automatisk layout och anpassningsbara former.

Miro-begränsningar

Stora tavlor med många element kan bli överväldigande, vilket gör det svårt att hålla fokus och navigera effektivt.

Tavlor med ett stort antal element, såsom bilder och klisterlappar, kan orsaka långsam prestanda, vilket påverkar användarupplevelsen.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 20 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

💡Proffstips: Utforma arbetsflöden som icke-linjära processer som kan anpassas efter förändringar eller korrigeringar i vilket skede som helst. Denna flexibilitet gör det lättare att anpassa sig till oförutsedda omständigheter utan att störa hela arbetsflödet.

6. Airtable (Bäst för flexibel databas och projektuppföljning)

via Airtable

Airtable är ett verktyg för arbetsflödeshantering som kombinerar ett kalkylblads enkla gränssnitt med avancerade funktioner från relationsdatabaser. Med vyerna Grid, Calendar, Gallery, Kanban och Gantt kan du visualisera dina data på vilket sätt du vill. Det intuitiva, färgglada användargränssnittet och dra-och-släpp-funktionerna gör det tillgängligt för användare utan teknisk expertis.

Plattformen stöder samarbete i realtid, vilket gör det möjligt för många användare att samtidigt arbeta, kommentera och tagga objekt i samma databas. Dessutom integreras den med mer än 1 000 plattformar via API:er, inklusive Google Drive, Slack och Asana.

Airtables bästa funktioner

Använd dess relationsdatabasfunktioner för att koppla samman olika tabeller och relaterade datapunkter utan att duplicera information.

Skapa anpassade fält för att lägga till text, siffror, bilagor, kryssrutor och rullgardinsmenyer för personlig datahantering.

Skapa och dela anpassade gränssnitt utan kod med Interface Designer .

Airtables begränsningar

Saknar skalbarhet; att öka antalet användare, lägga till administrativa funktioner och avancerade funktioner som Portaler blir oöverkomligt dyrt.

Saknar avancerade formateringsalternativ i fält och tabeller, till exempel att lägga till färg.

Airtables prissättning

Gratis

Team: 20 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 45 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företagsstorlek: Anpassad prissättning

Airtable AI: 6 $/månad per användare

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

7. Todoist (Bäst för enkel uppgiftshantering och produktivitet)

via Todoist

För dig som vill öka din personliga och professionella produktivitet kan Todoist vara ett bra val. Med funktionen "Quick Add" kan du snabbt lägga in uppgifter, samtidigt som AI-assistenten ger intelligenta förslag för uppgiftshantering.

Dessutom kan du med funktionen "Återkommande uppgifter" ställa in uppgifter som ska upprepas med anpassade intervall – dagligen, veckovis eller månadsvis – så att du inte glömmer bort rutinmässiga uppgifter. Du kan också använda arbetsplanmallarna för att effektivt sätta upp projekt för mötesdagordningar, bokföringsuppgifter och evenemangsplanering.

Todoists bästa funktioner

Skapa uppgifter genom att skriva naturliga språkfraser som "Skicka in en rapport senast på fredag". Det tilldelar automatiskt förfallodatum och projekt till specifika teammedlemmar.

Organisera uppgifter med anpassningsbara etiketter och filter för att prioritera och kategorisera effektivt.

Spåra produktiviteten med Todoist Karma, ett spelifierat system som belönar dig för att du slutför uppgifter och motiverar dig att göra kontinuerliga framsteg.

Todoists begränsningar

Todoist stöder visserligen samarbete, men erbjuder inte samma nivå av teamkommunikation och projektledningsfunktioner som andra verktyg, vilket gör det mindre lämpligt för stora team eller komplexa projektledningsbehov.

Vissa användare anser att verktyget saknar vissa avancerade funktioner, såsom detaljerad projektrapportering och integration med specifika verktyg från tredje part, vilket kan hindra mer komplexa arbetsflöden.

Todoist-priser

Gratis

Pro: 2 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Flexibel hantering av deadlines, även sådana med exakta tider. Enkelt att dela uppgiftslistor, lägga till kommentarer och uppdatera status i realtid... Kvaliteten på de genererade sammanfattningarna varierar, därför måste vi manuellt kontrollera och granska dem igen för att säkerställa att texten är korrekt.

Flexibel vid hantering av deadlines, även sådana med exakta tider. Enkel att dela uppgiftslistor, lägga till kommentarer och uppdatera status i realtid... Kvaliteten på de genererade sammanfattningarna varierar, därför måste vi manuellt kontrollera och granska dem igen för att säkerställa textens noggrannhet.

💡Proffstips: Skapa ett arbetsflöde med överordnade och underordnade komponenter för att dela upp komplexa processer i hanterbara delar. Det överordnade arbetsflödet kan till exempel vara ”Lansera en marknadsföringskampanj”, medan de underordnade arbetsflödena är ”Skapa innehåll”, ”Schemalägga sociala medier” och ”Spåra annonsprestanda”. Kom ihåg att ett underordnat arbetsflöde fungerar självständigt, med sitt eget instans-ID, sin egen historik och sin egen status.

8. Nifty (Bäst för integrerade uppgifter och samarbete)

via Nifty

Nifty erbjuder flexibel uppgiftshantering genom både Kanban- och listvyer, vilket gör det enkelt att prioritera uppgifter. Du kan också ställa in uppgiftsberoenden för att säkerställa att ditt team följer projektets tidsplaner och slutför uppgifterna i rätt ordning.

Som komplement till uppgiftshanteringen gör Niftys funktion ”Milestone” det möjligt för team att sätta upp projektmål och följa upp deras genomförande med automatiska uppdateringar om framstegen. Dess avancerade rapporteringsfunktioner är också användbara för att generera insikter om projektets prestanda och teamets produktivitet utan manuella ingrepp.

De bästa funktionerna

Logga timmar som spenderats på uppgifter direkt i uppgifterna för bättre resursallokering och produktivitetsanalys med dess integrerade tidsregistreringsfunktioner.

Kommunicera effektivt genom gruppdiskussioner eller enskilda meddelanden med hjälp av chattfunktioner i realtid. Du kan också konvertera chattmeddelanden till uppgifter med hjälp av ”Nifty Orbit AI”*.

Få en omfattande realtidsvy över alla projekt och tidslinjer med "Nifty Overview".

Smarta begränsningar

Begränsade direkta/inbyggda integrationer och stort beroende av Zapier för att ansluta till tredjepartsappar. Zapier utökar visserligen anslutningsmöjligheterna, men medför också ökade kostnader och ökad komplexitet för team som hanterar flera integrationer.

Begränsade taggningsfunktioner för att adressera teammedlemmar, och det finns inga återkommande påminnelser eller alternativ för förfallodatum.

Användare som hanterar flera projekt kan uppleva att mängden aviseringar blir överväldigande och att det är svårt att navigera mellan dem inom plattformen.

Förmånliga priser

Gratis

Startpaket: 49 $/månad för 10 användare

Pro: 99 $/månad för 20 användare

Företag: 149 $/månad för 50 användare

Obegränsad: 499 $/månad

Snygga betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

9. Lucidchart (Bäst för att skapa samarbetsdiagram och flödesscheman)

via Lucidchart

Lucidchart är ett verktyg för projektledning och arbetsflödesdiagram som förenklar komplexa arbetsflöden och ger praktiska insikter. Dess flexibilitet gör att du kan skapa flödesscheman, nätverksdiagram och projektdashboards för att tydligt se framsteg och mål.

Med funktioner för villkorlig formatering kan du markera viktiga datapunkter eller trender i dina diagram för att identifiera mönster och insikter. För utvecklare och tekniska team möjliggör Lucidchart skapandet av diagram genom kod, specifikt Mermaid-kodning.

Lucidcharts bästa funktioner

Skapa flödesscheman och arbetsflödesdiagram med hjälp av AI och enkla textprompter för att påskynda skapandeprocessen.

Lägg till viktiga mätvärden på befintliga diagram genom datalänkning eller använd automatisk visualisering för att skapa organisationsscheman, ERD-diagram och mycket mer.

Spåra ändringar som gjorts i diagram med en omfattande revisionshistorikfunktion; du kan till och med återgå till den tidigare versionen om det behövs.

Lucidcharts begränsningar

Begränsade funktioner i offline-läge

Begränsad fil lagringskapacitet i gratisversionen

Priser för Lucidchart

Gratis

Individuell: 9 $/månad per användare

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lucidchart?

Vi använde detta på builder.ai för att utveckla arbetsflöden i realtid för kunden och teamet. Det är mycket användbart för att identifiera det faktiska arbetet som ska utföras och hjälpsamt för att fastställa milstolpar. Vi använde det i våra scrum-samtal.

Vi använde detta på builder.ai för att utveckla arbetsflöden i realtid för kunden och teamet. Det är mycket användbart för att identifiera det faktiska arbetet som ska utföras och hjälpsamt för att fastställa milstolpar. Vi använde det i våra scrum-samtal.

via Teamwork

Teamwork.com passar bäst för företag som hanterar kunduppdrag tack vare dess funktioner som hjälper till att påskynda projektleveransen. ”Milstolpar” fungerar som viktiga kontrollpunkter inom ett projekts tidsplan och hjälper dig att sätta upp tydliga mål, övervaka framsteg och upprätthålla överensstämmelse med kundens förväntningar.

Plattformen erbjuder också en budgeteringsfunktion* för att skapa anpassade budgetar för varje projekt, spåra utgifter i realtid och få aviseringar när utgifterna närmar sig fördefinierade tröskelvärden.

Teamwork.com bästa funktioner

Centralisera onboarding av kunder med ett färdigt strukturerat system

Organisera och samarbeta kring dokumentation av arbetsflöden på en central plats för enkel intern och extern delning och redigering.

Hantera ditt teams dagliga kapacitet eller planera och prognostisera resurser för framtida projekt med hjälp av dess resursallokeringsfunktioner .

Begränsningar för Teamwork.com

När team och projekt växer rapporterar vissa användare prestandaförsämringar, särskilt vid större projekt eller komplexa uppgiftsstrukturer.

Begränsade alternativ för massredigering; när du redigerar stora grupper av uppgifter måste du först ladda alla uppgifter på skärmen.

Priser för Teamwork.com

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: 69,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Teamwork.com betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamwork.com?

I Teamwork är ingenting hugget i sten, du kan ställa in och följa projekt och uppgifter precis som du vill. Denna nivå av anpassning innebär att Teamwork enkelt kan passa in i teamets befintliga arbetsflöden.

I Teamwork är ingenting hugget i sten, du kan ställa in och följa projekt och uppgifter precis som du vill. Denna nivå av anpassning innebär att Teamwork enkelt kan passa in i teamets befintliga arbetsflöden.

11. Kintone (Bäst för anpassade arbetsflöden som skräddarsys efter företagets behov)

via Kintone

Kintone förenklar teamsamarbetet och effektiviserar processer inom olika branscher genom att låta dig skapa anpassade applikationer för att hantera uppgifter och arbetsflöden samtidigt som du kan lita på en centraliserad databas för att lagra och organisera data.

Den erbjuder också avancerade sökfilter, dynamisk rapportering och visualiseringar i realtid genom anpassningsbara grafer och diagram för enkel dataanalys. Dessutom kan du anpassa Kintones kodfria gränssnitt efter förändrade affärsbehov.

Kintones bästa funktioner

Anpassa Kintone-appar för olika uppgifter genom att konfigurera inställningarna från webbläsarens skärm med ”Kintone Custom”*.

Spåra kund- och prospektdata för att få en tydlig bild av din försäljningscykel. Ställ in filter för att se tilldelade teammedlemmar, genomsnittliga avslutningstider, överlämningar mellan avdelningar efter försäljning och mycket mer med dess funktioner för hantering av försäljningsleads*.

Spåra nya och öppna förfrågningar, samla in viktig information, tilldela teammedlemmar att följa upp och övervaka statusuppdateringar för snabbare lösning med funktionen för hantering av förfrågningar.

Begränsningar i Kintone

Vissa användare har påpekat att det kan vara svårt att skapa rapporter eller instrumentpaneler.

Kintone har begränsningar när det gäller avancerade formateringsalternativ, inklusive begränsad anpassning av vyer, rapporter och exporter, samt bristande flexibilitet när det gäller justeringar av fältlayouten.

Priser för Kintone

Professional: 16 $/månad per användare

Anpassad: 20 $/månad per användare

Kintone-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

12. ProofHub (Bäst för projektledning och samarbete)

via ProofHub

ProofHub är en dedikerad plattform för projekt- och uppgiftshantering där du kan dela upp uppgifter i mindre deluppgifter, lägga till ansvariga och definiera tydliga deadlines. Den stöder återkommande uppgifter, vilket gör det möjligt för team att automatisera arbetsflöden, inklusive repetitiva processer, och upprätthålla konsekvens.

Dessutom tillhandahåller den rapporter som ger insikter om uppgiftsgenomförandegrad, tidsspårning och övergripande projektstatus, vilket gör det möjligt för chefer att fatta välgrundade beslut. Den flerspråkiga plattformen låter dig välja ett gränssnitt på valfritt språk, inklusive franska, spanska, polska och mer.

ProofHubs bästa funktioner

Dela design, ge feedback med markeringsverktyg och godkänn filer inom plattformen med dess korrekturverktyg.

Använd funktionen "Daglig agenda"* för att prioritera uppgifter och hålla ordning.

Underlätta effektivt samarbete med meddelanden till prenumererande teammedlemmar, @omnämnanden, kommentarer och delning av filer och dokument.

Begränsningar för ProofHub

Begränsade anpassningsmöjligheter för vissa funktioner, särskilt när det gäller rapportering.

Saknar faktureringsfunktion; du måste integrera med en annan plattform som QuickBooks för faktureringsbehov.

Du kan inte filtrera aviseringar för enkel åtkomst.

ProofHub-priser

Essential: 50 $/månad

Ultimat kontroll: 99 $/månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Henry Laurence Gantt, en amerikansk ingenjör, skapade Gantt-diagram. Han började använda metoden ”harmonogram”, en tidig form av Gantt-diagram, för att visualisera tidslinjer för tillverkningsprocessen.

13. Slack (Bäst för teamkommunikation i realtid)

via Slack

Slacks Workflow Builder gör det möjligt för företag att automatisera komplexa arbetsflöden med enkla dra-och-släpp-funktioner. Slack integreras med verktyg från tredje part, som JIRA, Salesforce och Google Sheets, vilket möjliggör ett smidigt informationsflöde mellan olika plattformar.

Dessutom kan du skapa att göra-listor med förfallodatum, taggar och andra anpassningsbara fält för förbättrad uppgiftshantering. Du kan också göra meddelanden för att informera teammedlemmar om projektuppdateringar och företagsnyheter. *

Slacks bästa funktioner

Centralisera konversationer kring specifika ämnen, projekt eller team med offentliga och privata kanaler.

Sammanfatta trådar, kanaler och delade filer för att fånga upp viktig information med hjälp av AI-funktionerna.

Anpassa meddelandeinställningarna för att prioritera meddelanden och skicka riktade meddelanden till specifika personer med funktionen användargrupper. Du kan också använda läget Stör ej för att kunna fokusera utan avbrott.

Slacks begränsningar

Det kräver daglig inloggning om datorn är avstängd, vilket är obekvämt.

Den erbjuder inte offlinefunktioner och låter dig inte lägga till datatabeller i meddelanden.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+Pro: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid-plan: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

14. Smartsheet (Bäst för hantering av komplexa projekt i kalkylbladsformat)

via Smartsheet

Smartsheet kombinerar en kalkylblads välbekanta struktur med projektledningsfunktioner. En av dess viktigaste funktioner är ”WorkApps”, en plattform som låter dig skapa kodfria applikationer för ditt specifika arbetsflöde.

Plattformen erbjuder dessutom robusta rapporteringsalternativ och anpassningsbara instrumentpaneler, vilket ger teamen realtidsinsikter om projektstatus, viktiga mätvärden och övergripande prestanda. Den integreras med många verktyg från tredje part, såsom Microsoft Office, Google Workspace och Slack, vilket gör det enkelt att ansluta befintliga arbetsflöden.

Smartsheets bästa funktioner

Automatisera varningar och aviseringar för viktiga uppdateringar eller deadlines

Hantera godkännandeprocesser genom att vidarebefordra dokument och förfrågningar till lämpliga intressenter samtidigt som du skickar påminnelser för snabb åtgärd.

Skapa formler och text med hjälp av naturliga språkprompter för att förenkla komplexa uppgifter med hjälp av generativa AI-funktioner.

Begränsningar för Smartsheet

Komplex arbetsflödeskonfiguration och kräver en brant inlärningskurva, vilket gör det svårt för icke-tekniska användare att konfigurera.

Smartsheet erbjuder grundläggande rapporterings- och meddelandefunktioner med begränsad skalbarhet och synlighet för stora team som hanterar komplexa arbetsflöden.

Priser för Smartsheet

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartsheet?

Smartsheet är nybörjarvänligt och ganska enkelt att konfigurera för grundläggande tabeller, rapporter och till och med avancerade instrumentpaneler. Vissa delar kan bli komplicerade om du vill, men du behöver inte ha någon programmeringsbakgrund för att kunna använda Smartsheet.

Smartsheet är nybörjarvänligt och ganska enkelt att konfigurera för grundläggande tabeller, rapporter och till och med avancerade instrumentpaneler. Vissa delar kan bli komplicerade om du vill, men du behöver inte ha någon programmeringsbakgrund för att kunna använda Smartsheet.

15. Workflowy (Bäst för minimalistiska anteckningar och dispositioner)

via Workflowy

Workflowy är ett mångsidigt verktyg för anteckningar och organisering som hjälper team att hantera uppgifter, anteckningar och projekt på ett effektivt sätt. Dess kärnstruktur baseras på ett oändligt kapslat listsystem som låter dig utveckla komplexa idéer utan att förlora sammanhanget.

Du kan lägga till filer och bilder direkt i listor genom ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt, vilket möjliggör mer omfattande anteckningar.

Workflowys bästa funktioner

Skapa livekopior av valfri punkt som uppdateras automatiskt i alla instanser, vilket möjliggör smidig referens och redigering utan dubbelarbete, med funktionen Mirrors .

Skapa obegränsat med kapslade listor för hierarkisk organisation. Du kan också skapa bakåtlänkar mellan olika delar av dina listor för att koppla samman idéer och uppgifter för ett interaktivt arbetsflöde.

Använd taggar för att kategorisera, filtrera och hitta uppgifter och relaterade objekt i omfattande dokument.

Begränsningar i Workflowy

Workflowy är främst utformat för personligt bruk, så det saknar robusta verktyg för teamsamarbete som redigering i realtid, avancerade uppgiftsfördelningar eller rollbaserad åtkomst, vilket gör det svårt för större team att hantera arbetsflöden effektivt.

Till skillnad från mer avancerade arbetsflödesappar erbjuder Workflowy inte automatiseringsfunktioner eller integrationer med andra verktyg (som Slack, Google Workspace eller projektledningsplattformar).

Priser för Workflowy

Gratis

Pro: 8,99/månad per användare

Workflowy-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Workflowy?

Den minimalistiska designen gör att webbplatsen alltid laddas snabbt på datorn eller mobilen och synkroniseras utan problem. Det finns inget som distraherar dig i appen, bara dina anteckningar och idéer och olika sätt att dela upp och filtrera vyerna.

Den minimalistiska designen gör att webbplatsen alltid laddas snabbt på datorn eller mobilen och synkroniseras utan problem. Det finns inget som distraherar dig i appen, bara dina anteckningar och idéer och olika sätt att dela upp och filtrera vyerna.

🤝 Vänlig påminnelse: Planera regelbundna utvärderingar av dina arbetsflöden för att identifiera flaskhalsar, överflödiga moment eller områden som kan förbättras. Var öppen för feedback från teammedlemmarna för att kontinuerligt förfina processerna.

Få ditt arbete att flyta smidigt med ClickUp

Nu när vi har utforskat de 15 bästa arbetsflödesapparna är det tydligt att rätt verktyg kan förändra hur du och ditt team hanterar uppgifter och projekt. Alla appar på denna lista erbjuder något unikt, men ClickUp, appen som har allt för arbetet, sticker ut som en allt-i-ett-lösning för moderna team.

Dess mycket anpassningsbara funktioner, robusta integrationer, arbetsflödesautomatisering och förmåga att centralisera allt på en plattform gör den till ett förstahandsval för yrkesverksamma inom alla branscher.

