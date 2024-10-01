Den ultimata guiden till dokumentation av arbetsflöden för företag

Kunskapsarbetare i USA slösar bort 5,3 timmar per vecka på att vänta på information eller återskapa befintlig institutionell kunskap. Detta är inte bara ett slöseri med varje anställds produktivitet, utan leder också till förseningar i projekt, undermåliga leveranser och, viktigast av allt, bristande engagemang bland anställda.

I fjärrmiljöer kan denna brist på tillgång till information/institutionell kunskap vara ganska förödande och ofta leda till tyst avgång.

Du kan undvika detta med ett enkelt, repeterbart och konsekvent system som visar anställda hur de ska utföra sina uppgifter och fatta rätt beslut på arbetsplatsen. Med andra ord, med arbetsflöden.

Ett arbetsflöde är vanligtvis en sekvens av steg som ett projekt eller en uppgift genomgår från start till slut. Detta kan vara så komplicerat som att distribuera anpassade mikrotjänster till molnet eller så enkelt som att godkänna en affärsutgift.

Det finns också icke-sekventiella arbetsflöden, såsom tillståndsmaskiners arbetsflöden – som kan gå fram och tillbaka – eller regelstyrda arbetsflöden.

Oavsett typ fungerar ett bra arbetsflöde som en färdplan för att slutföra en uppgift, genom att ge rätt riktlinjer och sätta upp lämpliga skyddsräcken.

Ett arbetsflöde är dock bara så bra som dokumentationen för det. Utan tydlig, koncis och fullständig dokumentation kommer dina arbetsflöden sannolikt att glömmas bort – om de inte ignoreras – och du är tillbaka på ruta ett.

I den här artikeln går vi igenom varför du behöver effektiv dokumentation av arbetsflöden, hur du skapar en sådan och vilka verktyg du kan använda för att underlätta arbetet.

Vad är arbetsflödesdokumentation?

Dokumentation av arbetsflöden är processen att skriva ner organisatorisk kunskap och göra den lättillgänglig för alla som behöver den. Det är vanligtvis en uppsättning dokument, tillgängliga via ett säkert gränssnitt, som beskriver hur du bedriver alla aspekter av din verksamhet.

De viktigaste egenskaperna hos en bra dokumentation av arbetsflöden är:

Detaljerad: Ett bra arbetsflödesdokument beskriver varje steg i processen utan antaganden. Om du skapar ett arbetsflödesdokument för godkännande av utgifter måste du täcka formatet för ersättningsbegäran, plattformen för att skicka in den, namn/beteckningar på godkännare, SLA för svar, eskaleringsmatris, kontaktpunkt etc.

Tillgänglig: Arbetsflödesdokumentation som inte går att hitta är värdelös. Ett bra arbetsflödesdokument måste därför vara lättillgängligt, helst via sökfunktion, på en centraliserad plattform, till exempel en delad enhet, ett lokalt intranät eller en säker länk.

Tydligt och koncist: Ingen gillar att läsa ändlösa sidor med dokumentation för att utföra de enklaste uppgifterna. Gör därför dokumentationen kort och med tydliga instruktioner. Använd visuella verktyg som flödesscheman, praktiska avsnitt/checklistor, markera vad man ska göra och inte göra med emojis osv.

Uppdaterat: I snabbväxande organisationer förändras saker och ting snabbt. Se till att du regelbundet granskar dina arbetsflöden. Bestäm en frekvens, till exempel en gång per kvartal eller en frekvens som passar din organisation. Om det är ett projekt under utveckling, uppdatera dokumenten i realtid.

Om det känns som mycket pappersarbete för något som dina team gör utan ansträngning varje dag, låt oss visa dig hur dokumentation av arbetsflöden kan spara nästan sex timmar per person och miljontals dollar på lång sikt.

Fördelarna med effektiv dokumentation av arbetsflöden

När vi talar om arbetsflöden är vårt mål ofta processeffektivitet, förbättrad produktivitet, tidsbesparingar osv.

Effektiv dokumentation av arbetsflöden gynnar dock även de anställda. Den fungerar som en självhjälpsguide för varje anställd som hjälper dem att navigera i sitt arbete. Så här fungerar det.

Dela organisatorisk kunskap: Ett tydligt dokumenterat arbetsflöde säkerställer att alla i ditt team vet vad de behöver veta för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Nya medarbetare får tillgång till tyst kunskap och bästa praxis, vilket förhindrar att de upprepar samma misstag. Detta kommer att påskynda introduktionen av nya medarbetare, vare sig det gäller organisationen eller nya projekt.

Bättre samarbete: Arbetsflöden beskriver varje steg i processen och informerar varje teammedlem om vad som händer före och efter att de har slutfört sin uppgift.

Detta hjälper dem att samla in all nödvändig information, slutföra sitt arbete effektivt och vidarebefordra det till nästa person.

Leveranshastighet: När alla vet vad de behöver göra och hur de ska göra det kan de slutföra sina uppgifter utan distraktioner.

En bra dokumentation av arbetsflödet specificerar också de problem man kan stöta på och möjliga lösningar på dem, vilket eliminerar problem i processen.

Teamets samordning: När hela teamet följer ett standardiserat arbetsflöde gör de färre fel och levererar konsekventa resultat varje gång.

Detta gör i sin tur kundupplevelsen konsekvent, vilket stärker varumärkesuppfattningen och leder till ökad försäljning, högre vinster och snabbare tillväxt.

Ansvarsskyldighet: Ett bra arbetsflöde handlar inte bara om stegen i processen utan också om de inblandade intressenterna.

Den beskriver varje teammedlems ansvar och gör dem ansvariga för att leverera arbete som uppfyller dina organisatoriska standarder.

Säkerhet: Enligt World Economic Forum kan 95 % av cybersäkerhetsproblemen spåras till mänskliga fel. Det kan handla om att falla för ett nätfiske-bedrägeri eller att av misstag checka in hemligheter i koden.

Ett väl dokumenterat arbetsflöde beskriver vad man inte ska göra och påminner anställda om de säkerhetsåtgärder de måste följa.

Kontinuerlig förbättring: Att dokumentera arbetsflöden ger en tydlig bild av hur varje uppgift utförs.

Detta hjälper organisationer att granska sina processer och förbättra dem kontinuerligt. Det gör det möjligt för organisationer att vara medvetna om sina rutiner och finjustera dem regelbundet.

I grund och botten är arbetsflöden ”hur” man bedriver verksamhet. De är dina recept – de unika sätt på vilka du levererar dina projekt.

De är din immateriella egendom. Korrekt dokumentation av dina arbetsflöden hjälper hela organisationen att dra nytta av din immateriella egendom. Så här kan du åstadkomma det.

Dokumentarbetsflöde vs. dokumentation av arbetsflöden – är det samma sak?

Dokumentarbetsflöde och arbetsflödesdokumentation avser olika aspekter av processhantering, även om de låter liknande. Här är en förklaring av varje term:

1. Dokumentera arbetsflödet

Definition: Avser den sekvens av processer eller steg som ett dokument genomgår under sin livscykel, från skapande till färdigställande eller arkivering.

Syfte: Effektivisera hanteringen, godkännandet och förvaltningen av dokument inom en organisation för att säkerställa effektivitet och efterlevnad.

Exempel: En dokumentgodkännandeprocess där ett utkast granskas och redigeras av flera intressenter innan det slutgiltigt fastställs. Automatisering av fakturagodkännanden, där ett dokument skickas från ekonomiavdelningen till ledningen för godkännande.

Vidarebefordra dokument till rätt personer eller avdelningar.

Ställa in godkännandehierarkier.

Spåra dokumentstatus (t.ex. väntande, godkänd, avvisad).

Säkerställa efterlevnad av regler och revisionsspår.

Granskning av juridiska avtal.

Pipelines för publicering av innehåll.

HR-dokumenthantering (t.ex. personalregister, introduktionsformulär).

2. Dokumentation av arbetsflöden

Definition: Handlingen att dokumentera en process eller ett arbetsflöde och beskriva hur en viss uppgift, ett projekt eller en uppsättning uppgifter slutförs.

Syfte: Hjälper till att formalisera och standardisera processer för att säkerställa konsekvens, tydlighet och utbildning för anställda.

Exempel: Skapa en steg-för-steg-guide för hur man introducerar en ny medarbetare. Skriv ner rutinerna för hantering av kundklagomål i ett supportteam.

Viktiga element

Tydliga steg-för-steg-instruktioner.

Identifiera roller och ansvarsområden i varje steg.

Definiera verktyg, system eller dokument som används.

Översikt över beslutspunkter och oförutsedda händelser.

Användningsfall:

Exempel på användningsfall:

Handböcker för utbildning av anställda.

Standardiserade arbetsrutiner (SOP).

Dokumentation av mjukvaruutvecklingsprocessen.

Viktiga skillnader:

Aspekt Dokumentera arbetsflödet Dokumentation av arbetsflöden Fokus Flödet och automatiseringen av dokument genom processer. Att fånga och formalisera hur arbetsflöden utförs. Mål Hantera och flytta dokument effektivt. Säkerställ enhetlig förståelse och utförande av uppgifter. Exempel Dokumentationsprocess för godkännande. En skriftlig SOP om hur man godkänner dokument. Automatisering Innebär ofta verktyg för automatisering av dokumenthantering. Innebär vanligtvis att man skapar skriftliga eller digitala guider. Användning Används främst för hantering av dokument i organisationer. Används för att skapa manualer, guider och instruktionsmaterial.

I grund och botten handlar dokumentarbetsflöde om flyttning och hantering av dokument, medan arbetsflödesdokumentation handlar om att beskriva hur ett arbetsflöde fungerar, vilket kan inkludera dokumentarbetsflöden som en delmängd.

Hur man skapar en dokumentationsprocess för arbetsflöden

Du kanske tänker att vi ännu inte har några arbetsflöden, så vad ska jag dokumentera?

Alla har någon form av arbetsflöde som de följer medvetet eller omedvetet. Att dokumentera arbetsflöden är en helt annan sak. Låt oss se hur man gör det på ett bra sätt.

1. Samla redan dokumenterade arbetsflöden

En bra dokumentationsprocess för arbetsflöden samlar de bästa idéerna från hela organisationen i ett robust system som ger alla kraft.

Leta efter befintlig dokumentation eller processkartor. Kom ihåg att dessa inte behöver vara skrivna i arbetsflödeshanteringsprogrammet eller som ett dokument.

De kan också finnas i e-postmeddelanden som chefer skickar till sina teammedlemmar, flödesscheman ritade på whiteboardtavlor eller presentationer skapade för introduktion/utbildning.

Var öppen för de former som den nuvarande dokumentationen av arbetsflöden finns i. Samla all denna information. Organisera den steg för steg.

2. Prata med teamen

I alla organisationer finns det tyst kunskap bland teammedlemmarna – kunskap som de inte vet att de har. Att prata med dem om deras affärsprocesser belyser saker som kanske inte framgår av processdokumentationen.

3. Intervjua enskilda teammedlemmar

Det är bra att hålla gruppmöten för att förstå dynamiken, men individuella intervjuer ger mer djupgående information. Här är några frågor som kan vara till hjälp i dessa samtal.

Vilka steg följer du som en del av hela ditt arbetsflöde?

I vilken ordning ska dessa steg genomföras?

Vilka är intressenterna för varje steg?

Vilka utmaningar har du mött i varje steg och hur har du övervunnit dem?

Var finns luckorna i ditt arbetsflöde? Hur fyller du dem för närvarande?

Vad är dina leverabler?

Vilka är dina resultat och mått på framgång?

4. Dokumentera arbetsflödet

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta

Gör en omfattande sammanställning av all information du har samlat in hittills. Strukturera den som ett processflöde, från början till slut, steg för steg.

Inkludera så mycket detaljer som möjligt i varje steg. Några faktorer att tänka på när du dokumenterar arbetsflöden är:

Målspårning : Vad denna process syftar till att uppnå och hur det mäts

Intressenter : Vem ansvarar för varje steg, vad är eskaleringsmatrisen och vem ska man kontakta vid frågor eller funderingar?

Beroenden : Huruvida resultatet av varje steg beror på någon annans åtgärder eller godkännanden

Åtkomst : Vilka behörigheter för verktyg, miljöer, tillgångar och resurser måste ges för att slutföra arbetsflödet?

Resultat : Förväntat resultat i slutet av varje steg, inklusive mätvärden för varje steg

Milstolpe : Specifika steg i arbetsflödet som måste slutföras

Tidsram : SLA:er och : SLA:er och rimliga tidsramar för varje steg i arbetsflödet

Granskningar : Cadence för granskningar/möten för att följa upp framsteg

Ordlista: Betydelse och användningsriktlinjer för termer som är specifika för : Betydelse och användningsriktlinjer för termer som är specifika för projektets omfattning

5. Utforma dokumentet för arbetsflödet

Steg 3 förklarar arbetsflödets detaljer, men det kanske inte är så användbart om det bara är en massa text.

Därför är det viktigt att utforma dokumentationen av arbetsflödet på ett sådant sätt att den är lätt att använda och referera till vid ett senare tillfälle. Här är några enkla sätt att utforma ditt arbetsflöde:

Flödesscheman för att visualisera processen

Checklistor för att fastställa uppgifter och deluppgifter

Gantt-diagram för att visa tidslinjer och överlappande uppgifter

Rubriker och underrubriker för att markera viktiga steg

Varningsrutor för att betona kritiska faktorer

6. Använd ett program för dokumentation av arbetsflöden

En robust programvara för dokumentation av arbetsflöden hjälper dig främst med tre saker:

Effektivisering: Ge arbetsflödet en struktur så att det blir lättare att läsa och följa

Anslutningar: Anslut olika relaterade arbetsflöden för att bättre kartlägga helheten

Interaktivitet: Gör det enklare att skapa praktiska steg, såsom att skapa uppgifter eller skicka aviseringar

Du kan göra detta med vanliga verktyg som kalkylblad, presentationer eller programvara för processkartläggning. Men specialutvecklad programvara för dokumentation av arbetsflöden är mycket effektivare.

ClickUp Mind Maps erbjuder ett enkelt och visuellt sätt att utforma arbetsflöden. Du kan använda befintliga mallar för att omedelbart utforma ett arbetsflödesdiagram eller enkelt dra och släppa kopplingar mellan steg för att föreslå beroenden. Du kan använda noder för att skapa referenspunkter som erbjuder resurser för alla steg.

ClickUp Docs erbjuder en omfattande lösning för att registrera, dela och samarbeta kring arbetsflödesdokument. Med kapslade sidor, bokmärken och kopplade dokument kan du använda ClickUp Docs för att skapa dokumentation för komplexa processer.

Du kan dela dokument på ett säkert sätt, samarbeta i realtid, redigera dynamiskt och koppla dem till arbetsflöden för att ändra projektstatus. Det är också en fördel att ClickUp Docs har olika formateringsalternativ som gör arbetsflödesdokumentationen mer användbar.

Med ClickUp Tasks kan du överföra arbetsflöden från dina Mind Maps eller Docs till genomförbara åtgärder i din projektledningsprogramvara.

Om du redan använder ClickUp för uppgifter kan du koppla dem till Mind Maps för att kartlägga dem. Om du just har börjat använda ClickUp kan du också skapa uppgifter från det nodbaserade verktyget Mind Maps.

Din dokumentation av arbetsflöden måste vara ett levande dokument som uppdateras och förbättras regelbundet i takt med att processen utvecklas. Vid varje granskning bör du involvera teamet för att få djupare insikter i deras arbetsflöden och göra justeringar därefter.

8. Använd ClickUp Brain

Upptäck ClickUp Brain Skapa tydliga översikter och utforma övertygande SOP:er och arbetsflödesdokument med ClickUp Brain

ClickUp AI är en AI-driven funktion som är integrerad i ClickUp-plattformen och som ökar produktiviteten genom att automatisera uppgifter, hjälpa till med att skapa innehåll och ge användarna insikter. Den är utformad för att hjälpa team att arbeta mer effektivt genom att utnyttja artificiell intelligens för att effektivisera arbetsflöden, förbättra kommunikationen och fatta datadrivna beslut. Här är några av de viktigaste funktionerna i ClickUp AI:

Viktiga funktioner i ClickUp Brain:

Automatisering av uppgifter

ClickUp AI kan automatisera repetitiva uppgifter, såsom att tilldela uppgifter, ange förfallodatum eller uppdatera status baserat på fördefinierade triggers. Detta bidrar till att minska manuellt arbete och gör det möjligt för teamen att fokusera på mer kritiska uppgifter.

Innehållsgenerering

ClickUp AI kan hjälpa till med att skriva och redigera innehåll genom att generera sammanfattningar, skriva utkast till e-postmeddelanden, skriva rapporter eller föreslå förbättringar av befintlig text. Det är användbart för marknadsföringsteam, innehållsskapare och alla som behöver hjälp med skriftlig kommunikation.

Smarta förslag

AI kan ge smarta förslag baserat på sammanhanget för uppgifter eller konversationer. Den kan till exempel föreslå nästa steg, ge råd om prioritering av uppgifter eller rekommendera relevanta dokument och resurser att använda.

Förbättrad sökfunktion

Med AI-drivna sökfunktioner kan användarna snabbt hitta den information de behöver, oavsett om det är en specifik uppgift, ett dokument eller en konversation. AI:n förstår sammanhanget och kan hämta relevanta resultat mer effektivt.

Naturlig språkbehandling (NLP)

ClickUp AI använder NLP för att förstå frågor i naturligt språk. Det innebär att användarna kan interagera med plattformen genom att ställa frågor eller ge instruktioner i vardagligt språk, vilket gör verktyget mer intuitivt att använda.

Samarbete och kommunikation

ClickUp Brain kan också hjälpa till med att skriva mötesanteckningar, sammanfatta diskussioner eller till och med rekommendera åtgärder baserat på konversationer i ClickUps chatt eller uppgiftskommentarer. Det förbättrar samarbetet genom att automatisera delar av kommunikationsprocessen.

Användningsfall för ClickUp Brain:

Projektledning: Automatisera statusuppdateringar, uppgiftsfördelning och hantering av deadlines.

Innehållsskapande: Skapa blogginlägg, rapporter eller dokumentationsutkast.

Datadrivna beslut: Få insikter från projektdata för att förbättra beslutsfattandet och projektresultaten.

Teamsamarbete: Sammanfatta möten och ge rekommendationer om nästa steg för att effektivisera arbetsflöden.

Exempel och mallar för dokumentation av arbetsflöden

Arbetsflöde för introduktion av nya medarbetare

Exempel på introduktionsprocess för nyanställda i ClickUp

Av alla arbetsflöden inom personaladministration är introduktionen av nya medarbetare det mest komplexa och omfattande. Om du vill skriva ner ett arbetsflöde för introduktion av nya medarbetare kan följande steg vara till hjälp.

Vi har hållit detta exempel enkelt så att du har gott om möjligheter att anpassa/utöka det efter behov.

Håll dem engagerade tills de börjar: Det brukar gå några veckor mellan att någon accepterar ett erbjudande och börjar på organisationen.

Under denna tid håller vi kontakt via e-post en gång i veckan.

Ansvar: HR-chef | Tidsplan: Från antagande av erbjudande till anställning | Beroenden: Inga

Första dagen: Utför följande administrativa uppgifter.

Diskutera anställningsavtalet och få det undertecknat

Ge välkomstpaket

Tillhandahåll tillgångar – arbetsstation, e-post, Slack, HRMS, visitkort, parkeringsplats etc.

Samla in uppgifter om lönekonto

Ta kontakt med en kompis/mentor

Dela orienteringsschema

Bjud dem på lunch eller en virtuell kaffe

Ansvar: HR-chef | Tidsplan: En dag | Beroenden: Juridik, HR, löneavdelning, IT, kompis

Orientering: Förbered dem för framgång i rollen med följande.

Se till att de anmäler sig till alla relevanta introduktions-/utbildningssessioner för sin roll

Om de behöver resa för en personlig session, gör motsvarande arrangemang

Koppla dem till orienteringsteamet om de har några frågor.

Presentera dem för andra nya medarbetare som kan komma att delta i orienteringen

Ansvar: HR-chef | Tidsplan: Tre dagar | Beroenden: HR, utbildare

Planera relevanta möten

Rapportering till chefsmöte för att diskutera följande Roller och ansvar 30/60/90 dagars mål Karriärsamtal Mått på framgång Feedbackmekanism Omedelbara uppgifter

Roller och ansvar

30/60/90 dagars mål

Karriärsamtal

Mått på framgång

Feedbackmekanism

Omedelbara uppgifter

Planera möten med de team som den nya medarbetaren kommer att arbeta med, med specifika mål för varje samtal

Roller och ansvar

30/60/90 dagars mål

Karriärsamtal

Mått på framgång

Feedbackmekanism

Omedelbara uppgifter

Ansvar: Rapporterande chef | Tidsplan: Två veckor | Beroenden: Tillgänglighet för relevanta intressenter

ClickUp-mall för arbetsflödesdokumentation för projekt

Ladda ner den här mallen Lagra projekt- och arbetsflödesdokumentation i ett enda ClickUp Doc

Varje projekt behöver en wiki – dokumentation som beskriver all institutionell kunskap om projektet, tillsammans med milstolpar, uppgifter, beroenden och ansvarsområden. Denna mall för arbetsflödesdokumentation från ClickUp har allt du behöver för att lyckas. Den använder:

Dokument för projektöversikt

Mål för målsättningar och milstolpar

Uppgifter för varje steg

Deadlines för varje uppgift

Gantt-diagram för att visualisera framsteg

Mall för processer och procedurer i ClickUp

Ladda ner den här mallen Anpassa din dokumentationsprocess för arbetsflöden med ClickUps mall för processer och procedurer

Oavsett om det gäller introduktion av nya medarbetare, godkännande av utgifter, publicering av innehåll, försäljningsförhandlingar eller implementering av programvara, kan dokumentation av affärsprocesser hjälpa teamen att utföra sitt arbete med självförtroende.

Här är en ClickUp-processmall som du kan anpassa. Mallen använder anpassade statusar, anpassade fält, tavla-/tabellvy och projektledningsfunktioner för att passa alla processer du behöver.

ClickUp-mall för processflödeswhiteboard

Ladda ner den här mallen Effektivisera projektvisualiseringen med en tydlig och koncis översikt över hela ditt arbetsflöde

Mallen för processflödeswhiteboard erbjuder ett enkelt, visuellt sätt att presentera komplexa arbetsflöden för dina team. Den tar bort pressen från en tom skärm genom att ge dig ett flödesschema som du kan använda för att börja utforma ditt arbetsflöde.

Du kan enkelt omvandla de olika stegen i ditt arbetsflöde till uppgifter, lägga till deadlines och tilldela teammedlemmar till dem.

Förbättra dokumentationen av arbetsflöden med ClickUp

Bra dokumentation av arbetsflöden är grunden för organisatorisk effektivitet. Projektledning och dokumentation är tätt sammankopplade i ClickUp.

Skriv bättre dokumentation av arbetsflöden

Dela upp informationen och lägg till visuella ledtrådar med formateringsalternativ så att din dokumentation tas till sig och inte ignoreras.

Börja dokumentera arbetsflöden med ClickUp Docs. Formatera dem så att viktiga saker framhävs och lägg till knappar, banners eller till och med kodblock för att betona viktiga punkter.

Gör arbetsflödena praktiskt användbara

Visualisera dina arbetsflöden med ClickUp Mind Maps. Skapa uppgifter direkt från arbetsflödena och konvertera dem till projekt. Använd inbäddade deluppgifter och checklistor för att nå den detaljnivå du behöver.

Tagga de anställda som ansvarar för varje uppgift, så att de får en tydlig överblick. Kopiera helt enkelt arbetsflödet varje gång du behöver det.

Granska och lösa arbetsflöden

Använd någon av de över 15 kraftfulla vyerna för att förstå statusen för vart och ett av dina arbetsflöden.

Board-vy för att se statusen för dina arbetsflöden

Box-vy för att få en övergripande bild

Kalendervy för förfallna, aktuella och framtida uppgifter

Aktivitetsvy för att spåra uppdateringar/konversationer

Arbetsbelastningsvyn för att se teammedlemmarnas prestationer

Använd den vy du känner dig mest bekväm med för att identifiera hinder och ingripa vid behov.

Samarbeta med teamet

Om arbetsflödet involverar ett team bör dokumentationen också göra det. Dela arbetsflödesdokument med ditt team, be om feedback och låt dem redigera/lämna kommentarer.

Låt ClickUp Brain göra jobbet åt dig

Använd ClickUp AI för att sammanfatta långa dokumenterade arbetsflöden, generera åtgärdspunkter, redigera/formatera text, automatisera uppgifter/deluppgifter och mycket mer.

Dokumentation av arbetsflöden är grunden för en bra process. Piloter på långdistansflygningar och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar använder dokumentation av arbetsflöden för att utföra sitt arbete på rätt sätt.

Med hjälp av en robust checklista och viss administrativ support kunde Peter Pronovost, specialist på intensivvård vid Johns Hopkins Hospital, till exempel bidra till att förebygga 43 infektioner och rädda åtta liv samt spara två miljoner dollar.

Mogna företag sparar miljontals dollar och förbättrar effektiviteten mångfaldigt med tydlig och tillgänglig dokumentation av arbetsflöden.

Du kan också göra det med ClickUp. Få tillgång till Docs, Tasks, Mind Maps, Whiteboard, dussintals mallar för dokumentation av arbetsflöden, AI och mycket mer gratis, för alltid på ClickUp! 🦄ˀ