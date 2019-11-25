5 egenskaper som produktiva människor har

Det är viktigt att ha ett produktivt team. Medarbetare som är skickliga i sitt arbete bidrar till ökad lönsamhet, produktivitet och ett ökat förtroende för företaget.

Även om de flesta färdigheter kan läras in för att förbättra produktiviteten, finns det anställda som kanske redan har de nödvändiga egenskaperna och är skickliga i sina arbetsuppgifter. Vi pekar ut några egenskaper som de mest produktiva personerna har och när man kan veta att en anställd är redo att avancera.

Organisation + struktur

De mest produktiva människorna har någon form av organisationssystem som hjälper dem att hålla sig till målen under dagen. Du kommer troligen att upptäcka att någon form av förvaring på skrivbordet används, eftersom en ren arbetsplats minskar arbetsrelaterad stress och hjälper till att spara tid som annars skulle ha gått åt till att leta efter saker. Oavsett om det är fysiskt eller digitalt, distraherar överflödigt skräp hjärnan och hindrar arbetsprestationen, eftersom den försöker mildra uppgiften och samtidigt bedöma oredan omkring sig. När en arbetsplats är organiserad förbättras effektiviteten och strukturen, vilket bara bidrar till att höja kvaliteten på det arbete som utförs.

Att etablera en rutin är ett annat element som hänger ihop med organisation. En rutin är viktig för att delegera tid och uppgifter som ska utföras, samt för att hålla sig ansvarig för att hålla koll på sina krav. En produktiv medarbetare kan exemplifiera detta på något sätt, oavsett om det är en fysisk anteckningsbok som man bär med sig eller en onlineplattform som hjälper till att planera och integrera arbetsresurser på ett ställe. Medan vissa kanske ser en rutin som begränsande eller rigid, ger rutiner faktiskt flexibilitet att ta reda på vad som fungerar för dig istället för att bara "improvisera" din dag.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens (eller EI) är förmågan att identifiera och hantera sina egna känslor, samt att förstå och påverka andras känslor. På arbetsplatsen är detta en viktig färdighet att ha, eftersom den speglar förmågan att arbeta bra både ensam och i grupp. En medarbetare som kan tolka både sina egna och sina kollegors känslor på ett assertivt och uppmärksamt sätt är viktig för att skapa harmoni inom ett team. Du kommer att upptäcka att personer med hög emotionell intelligens har goda sociala färdigheter, eftersom de kan anpassa sig till tonen i alla situationer.

En studie från Brandman University från 2016 visade att de som uppvisar emotionellt intelligent beteende, såsom självmedvetenhet, självkontroll, social medvetenhet och relationshantering, har en positiv inverkan på sina kollegors dagliga prestationer. En annan studie från FuturePeople Report drog slutsatsen att personer med hög EI är mer motiverade, engagerade och produktiva på arbetsplatsen. Anställda med bättre emotionell intelligens kunde överträffa individuella arbetsprestationer och arbetskapacitet. EI kan inte bara hjälpa interna team, utan också bidra till att förbättra kundupplevelsen och engagemanget över hela linjen. De som uppvisar denna egenskap kommer att ha ett mer produktivt arbetsflöde än de som inte gör det.

Ta initiativ

En viktig del av produktiviteten är att få saker gjorda i rätt tid. Initiativförmåga är en egenskap som kännetecknas av att man är självgående, proaktiv och uthållig när det gäller att nå ett mål. En medarbetare som kan använda denna färdighet och kasta sig in i en uppgift utan att tveka tenderar att vara mer effektiv när det gäller tidsramar. Eftersom de inte hela tiden behöver kolla med en chef om de ska gå vidare med något eller inte.

Initiativ på arbetsplatsen är viktigt på många olika nivåer. Det kan bidra till förbättringar inom ett företag eller mellan kollegor och hjälpa till att lösa problem. Att ha ett team som strävar efter att utveckla sitt arbete genom att utnyttja sin initiativförmåga är något som kan hjälpa ett företag att blomstra. En rapport från DOMO avslöjade att 25 % av de anställda skulle vara mer nöjda på jobbet om de fick möjlighet att göra det de är bäst på. Så om du ser en anställd som kastar sig in i projekt med entusiasm är chansen stor att hen är en av de mest produktiva.

Positivt tankesätt

En studie om medvetet tänkande från British Journal of Health Psychology visade att de som skrev ner positiva tankar upplevde en betydligt större minskning av ångest och stress mer än fyra veckor efter att studien genomfördes. Personer som tillämpar detta på arbetsplatsen kommer att utstråla en gladare atmosfär och öka engagemanget och lagandan jämfört med dem som låter utmaningar överväldiga dem.

En positiv inställning är det som driver effektiviteten i ett jobb. En kollega som sprider negativitet i arbetsmiljön påverkar inte bara andras humör, utan har också en stor inverkan på själva projektet. Anställda som har en positiv inställning är de som kan ingjuta förtroende i sig själva och i sin omgivning. En positiv inställning leder till bättre moral, vilja att samarbeta och prova nya saker samt ökad produktivitet.

Självmotiverad

Att vara självmotiverad är avgörande när det gäller produktivitet. Att ha en inre drivkraft att skapa framgång för ditt företag och producera kvalitetsarbete är något som inte kan läras ut, eftersom ingen kan tvinga dig att arbeta hårt. Självmotiverade människor behöver inte lika mycket ledning, eftersom de kan delegera sina uppgifter på ett effektivt sätt utan att behöva kontrolleras hela tiden. De som aktivt söker nya lärorika erfarenheter i sitt arbete är självmotiverade att lära sig olika aspekter av ett företag och är öppna för att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt för att kunna prestera bättre.

Motiverade människor är produktiva eftersom de vill prestera bra i sitt arbete och kan utveckla sina färdigheter för att avancera i karriären. De arbetar hårdare för att leverera bättre resultat och är flexibla när utmaningar uppstår för att hitta sätt att hantera dem. Dessa medarbetare är mycket värdefulla tillgångar, eftersom de anpassar sig efter ledarskapsfärdigheter för att kunna avancera i företaget.

Att vara produktiv är något som kan läras, men bara om en anställd vill det. Genom att identifiera de egenskaper som hjälper produktiva människor kan du guida kollegor eller nyanställda med färdigheter som hjälper både dem själva och företaget. Att ha rätt verktyg som underlättar arbetsflödet kan göra livet mycket enklare.