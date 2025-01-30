De 25 bästa produktivitetsverktygen och programvaruapparna 2025

Kämpar du för att få allt gjort? Har du inte tillräckligt med tid? För många distraktioner? System som inte är sammankopplade?

Vi har alla varit där – fast i ett nät av saker som måste göras på begränsad tid, komplicerade eller oorganiserade arbetsflöden och distraktioner som kommer ovanpå allt detta.

Och även om det är omöjligt att klona sig själv och stoppa tiden, kan du använda produktivitetsverktyg för att optimera din tid och få mer gjort på kortare tid! 👩‍💻⚡️

Men jag förstår. Med det stora utbudet av produktivitetsverktyg som finns kan det vara lika svårt att hitta ett som passar dina behov som att hålla sig produktiv! Oavsett om du vill hålla dig till uppgifterna och hantera tiden effektivt eller samarbeta med team på distans – det finns definitivt en app för det.

För att spara dina dyrbara minuter (som kan bli många) har jag gjort lite efterforskningar och valt ut 25 av de bästa produktivitetsverktygen som finns idag, så att du slipper göra det. Från appar för uppgiftshantering till tidsspårare och mycket mer – vi är säkra på att du kommer att hitta det du letar efter i denna sammanställning!

Men först ska vi gå igenom vad du bör leta efter i dina nästa produktivitetsverktyg. 👀

⏰ 60-sekunders sammanfattning Vill du få mer gjort på mindre tid? Här är de 10 bästa produktivitetsverktygen som hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för produktivitet och projektledning)

Calendly (bäst för att enkelt schemalägga möten)

Slack (bäst för teamkommunikation i realtid)

Brain. fm (Bäst för att öka fokus med produktivitetshöjande ljud)

HubSpot (bästa CRM-programvaran för hantering av kundrelationer)

Loom (bäst för snabba videomeddelanden och skärminspelning)

Shift (bäst för hantering av flera e-post- och appkonton)

Habitica (bäst för att göra vanor och produktivitet till ett spel)

Zapier (bäst för att automatisera arbetsflöden mellan appar)

Weekdone (bäst för att spåra OKR och teamets prestationer)

Produktivitetsverktyg är plattformar som är utformade för att hjälpa anställda och team att arbeta mer effektivt. Produktivitetsverktyg kan hjälpa användare att hantera uppgifter, hålla ordning, samarbeta med andra, automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera arbetsflöden.

Det finns så många produktivitetsverktyg på marknaden – vissa är specialiserade på att hjälpa till med tidshantering, minska distraktioner, organisera uppgifter och hantera projekt, medan andra syftar till att förbättra samarbetet, koppla samman distansarbetande team och påskynda kommunikationen mellan avdelningar och team. (Och så finns det några som gör allt detta! 😉)

Ta en titt på var och en av dem för att se hur du kan använda dessa verktyg för att maximera din produktivitet, hålla dig motiverad och överbrygga klyftan mellan var du är och var du behöver vara!

1. ClickUp

Bästa allt-i-ett-verktyget för produktivitet och projektledning

Kom igång med ClickUp Få en samlad översikt för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp Home.

Först ut är ClickUp – din nya hjälpreda och ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och den ultimata produktivitetsappen som klarar allt. Från att hantera enkla att göra-listor till komplexa projekt, personliga till affärsrelaterade uppgifter och allt däremellan, denna app har allt du behöver. 👏

ClickUp är mest känt för sina avancerade projektledningsfunktioner i kombination med produktivitets- och samarbetsverktyg och kan hjälpa dig att få mer gjort, hantera din arbetsbelastning och nå dina mål.

Få tillgång till produktivitetshöjande funktioner för tidsspårning, uppgiftshantering och anpassad automatisering för att skapa ordning i ditt arbetsflöde, tillsammans med en serie verktyg, inklusive ClickUp Mind Maps för brainstorming, ClickUp Docs för dokumentation och Workload View som hjälper dig att hålla koll på din kapacitet.

Det bästa av allt är att plattformen är helt anpassningsbar. Det innebär att du kan bygga ClickUp på det sätt som bäst stöder ditt arbetsflöde, dina projekt och dina preferenser, och till och med justera det efterhand som dina behov förändras – vilket gör detta verktyg till en av de mest flexibla produktivitetsapparna och funktionella projektledningsverktygen som finns idag.

Vi har bara skrapat på ytan av vad detta verktyg kan göra för din professionella och personliga produktivitet. Här är några andra viktiga produktivitetshöjande funktioner som du får med ClickUp. Ta en titt!

Bästa funktioner

Anpassade ClickUp-vyer : Välj mellan mer än 15 anpassade sätt att visa ditt arbete (lista, tabell, Gantt, tidslinje, kalender, arbetsbelastning och mer). : Välj mellan mer än 15 anpassade sätt att visa ditt arbete (lista, tabell, Gantt, tidslinje, kalender, arbetsbelastning och mer).

ClickUp AI: Använd ClickUp AI för att Använd ClickUp AI för att spara tid på anteckningar, innehållsskapande och mycket mer.

Global tidsspårare : Spåra tid som läggs på uppgifter, markera tid som fakturerbar och lägg till anteckningar till dina poster.

Anpassad och förkonfigurerad automatisering : Sätt ditt arbete på autopilot – minska manuella och repetitiva uppgifter, snabba upp ditt arbetsflöde och skapa konsekventa och skalbara processer.

Anpassade instrumentpaneler : Skapa en : Skapa en ClickUp-instrumentpanel för att få en översiktlig bild av ditt arbete på ett ögonblick.

Samarbetswhiteboards : Skapa och visualisera ditt arbetsflöde, dina strategier och mycket mer, och dela dem enkelt eller samarbeta kring idéer med ditt team och dina kunder. : Skapa och visualisera ditt arbetsflöde, dina strategier och mycket mer, och dela dem enkelt eller samarbeta kring idéer med ditt team och dina kunder.

ClickUp Docs : Skapa wikis, SOP:er, bloggar, kunskapsbaser och mycket mer, och använd fokusfunktionen i Docs för att hålla dig fokuserad på ditt arbete.

Påminnelser : Håll alltid koll på vad du behöver göra med påminnelser som du kan hantera från din webbläsare, dator eller mobila enheter. : Håll alltid koll på vad du behöver göra med påminnelser som du kan hantera från din webbläsare, dator eller mobila enheter.

Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Mobilapp : Få tillgång till ClickUp när du är på språng från vilken enhet som helst, inklusive mobilen.

Anpassade och färdiga mallar : Skapa dina egna eller använd ClickUps : Skapa dina egna eller använd ClickUps produktivitetsmallar , inklusive ClickUps mall för personlig produktivitet , som hjälper dig att komma igång snabbare.

Ladda ner den här mallen Mall för personlig produktivitet från ClickUp

Nuvarande begränsningar

Alla ClickUp-vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Prissättning

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 5 720 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 553+ recensioner)

2. Calendly

Bäst för schemaläggningsprogram

Planera möten med Calendly

Calendly är ett produktivitetsverktyg som hjälper dig att automatisera processen för att boka möten och möten med kunder, klienter och teammedlemmar.

Det integreras med din kalender för att kontrollera din tillgänglighet och gör det möjligt för andra att boka möten med dig baserat på den tillgänglighet du har angett. Detta minskar behovet av e-postmeddelanden eller telefonsamtal fram och tillbaka för att boka möten, vilket frigör tid för andra uppgifter och ökar produktiviteten.

Calendly kan också integreras med andra produktivitetsverktyg på denna lista, inklusive ClickUp. Anslut ClickUp till Calendly för att effektivisera produktivitetsplanering, spårning och organisering av möten och arbetsscheman inom ClickUp.

Bästa funktioner

Anpassa din tillgänglighet och blockera enkelt dagar och tider för att undvika dubbelbokningar.

Kalenderanslutningar gör att du kan synkronisera dina scheman mellan flera kalendrar i realtid.

Med vidarebefordringsformulär kan du och dina mötesdeltagare begära information från webbplatsbesökare eller inbjudna gäster och vidarebefordra dem till rätt person eller resurs.

Skicka snabbt ut omröstningar om möten, hitta de mest populära tiderna och boka ditt möte på ett och samma ställe.

Nuvarande begränsningar

Calendly har inte möjlighet att hantera återkommande händelser med olika scheman för olika veckor.

Prissättning

Grundläggande : Gratis

Essentials : 8 dollar per plats/månad

Professional : 12 dollar per plats/månad

Teams: 16 dollar per användare och månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (1 581+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (2 617+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Calendly!

3. Slack

Bästa programvaran för teamkommunikation

Skicka snabbmeddelanden, dela filer och effektivisera kommunikationen i ditt team med Slack.

Slack är en samarbets- och kommunikationsplattform utformad för team. Den gör det möjligt för användare att skapa kanaler för olika projekt eller ämnen och underlättar meddelanden i realtid, fildelning och mycket mer.

Genom att samla alla dessa verktyg på ett ställe hjälper Slack individer och team att hålla ordning och hålla kontakten, så att de kan vara mer produktiva och få mer gjort på kortare tid.

Bästa funktioner

Med snabbmeddelanden kan team diskutera ämnen och lösa problem snabbare.

Robusta sök- och arkiveringsfunktioner gör det enklare att hämta tidigare konversationer eller information.

Anpassade kanaler gör det möjligt för team att organisera konversationer efter ämne, vilket håller konversationerna fokuserade.

Integration med andra verktyg kan effektivisera ditt teams arbete.

Nuvarande begränsningar

Gratisabonnemang har begränsad lagringskapacitet för filer, men den kan utökas genom att uppgradera till ett betalt abonnemang.

Slack-meddelanden och konversationer kan vara distraherande om de inte hanteras på rätt sätt.

Prissättning

Pro : 8,25 dollar per person/månad, faktureras månadsvis

Business+ : 15 dollar per person och månad, faktureras månadsvis

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (30 927+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (22 828+ recensioner)

Jämför Slack och Asana!

4. Brain. fm

Bästa appen för att förbättra koncentrationen

Förbättra din koncentration med Brain.fm

Brain.fm är ett musik- och ljudbaserat produktivitetsverktyg som är utformat för att förbättra kognitiva funktioner och den övergripande produktiviteten.

Den använder en kombination av musik, ljudlandskap och rytmiska mönster som är speciellt skapade för att påverka hjärnvågorna, vilket hjälper användarna att hålla sig alerta, fokuserade och produktiva.

Genom att ge användarna möjlighet att anpassa sin ljudupplevelse och välja mellan olika lägen och genrer hjälper Brain.fm användarna att hålla fokus och vara produktiva hela dagen, oavsett vilken uppgift de arbetar med.

Bästa funktioner

Vetenskapligt baserad musik och ljudlandskap är utformade för att hjälpa användarna att fokusera.

Användarna kan anpassa musikuppspelningstiden och justera längden på sin musik efter behov.

Mobilappen ger användarna tillgång till musik och ljudlandskap när de är på språng.

Regelbundet uppdaterat musikbibliotek för att erbjuda användarna en varierad musikutbud

Nuvarande begränsningar

Effektiviteten beror på användaren.

Prissättning

Månadsvis : 6,99 $ per månad

Årligt: 49,99 dollar per år

Kundbetyg och recensioner

Product Hunt: 5 av 5 (98+ recensioner)

5. Hubspot

Bästa CRM-programvaran

Hantera uppgifter med HubSpot

Hubspot är en allt-i-ett-plattform för inbound-marknadsföring, försäljning och kundservice som hjälper företag att attrahera, engagera och glädja kunder.

Den innehåller en serie verktyg som hjälper företag att hantera sina marknadsförings-, försäljnings- och kundtjänstaktiviteter på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att hålla ordning och öka produktiviteten.

Genom att samla alla dessa verktyg hjälper Hubspot företag att effektivisera sina processer, spara tid och fokusera på det de gör bäst – att leverera en exceptionell kundupplevelse.

Bästa funktioner

Verktyg för marknadsföringsautomatisering hjälper team att effektivisera och skala upp sina marknadsföringsinsatser.

Anpassning och personalisering ger teamen en flexibel lösning som kan skräddarsys efter deras unika behov.

Rapportering och analys gör det möjligt för företag att övervaka och spåra marknadsförings- och försäljningsresultat.

Hubspot integreras med en rad andra verktyg och system, inklusive ClickUp, Slack och Zapier.

Nuvarande begränsningar

För många alternativ kan vara överväldigande och hindra produktiviteten.

Prissättning

Marknadsföring Professional från 800 dollar per månad Enterprise från 3 600 dollar per månad

Professional kostar från 800 dollar per månad.

Enterprise kostar från 3 600 dollar per månad.

Försäljning Professional från 450 USD per månad Enterprise från 1 200 USD per månad

Professional kostar från 450 dollar per månad.

Enterprise kostar från 1 200 dollar per månad.

Kundtjänst Professional från 450 USD per månad Enterprise från 1 200 USD per månad

Professional kostar från 450 dollar per månad.

Enterprise kostar från 1 200 dollar per månad.

Professional kostar från 800 dollar per månad.

Enterprise kostar från 3 600 dollar per månad.

Professional kostar från 450 dollar per månad.

Enterprise kostar från 1 200 dollar per månad.

Professional kostar från 450 dollar per månad.

Enterprise kostar från 1 200 dollar per månad.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (9 191+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 5 360 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Hubspot!

6. Loom

Bästa programvara för skärminspelning

Spela in videomeddelanden och skärminspelningar

Loom är ett videokommunikationsverktyg som hjälper individer och team att kommunicera mer effektivt och öka sin produktivitet.

Med Loom kan användare spela in videomeddelanden som kombinerar deras webbkamerabilder med skärminspelningar. Detta gör det enklare att kommunicera idéer, ge feedback, dela kunskap, kommunicera visuellt och minska långa e-postkedjor eller personliga möten.

Bästa funktioner

Spela in videomeddelanden och skärminspelningar och dela dem enkelt med dina team eller vem som helst.

Live-undertexter visar undertexter i realtid, vilket kan vara till hjälp, särskilt för personer med hörselnedsättning.

Möjlighet att klippa och redigera inspelningar innan du delar dem med andra

Sekretesskontroller gör det möjligt för användare att ställa in åtkomstnivåer för att säkerställa att privat information skyddas och säkras.

Nuvarande begränsningar

Den kostnadsfria versionen har ett begränsat antal videor.

Prissättning

Starter : Gratis

Företag : 12,50 dollar per skapare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (987+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (338+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Loom!

7. Shift

Bäst för att organisera din webbläsare

Hantera e-post- och kalenderkonton från ett och samma ställe

Shift är en app för e-posthantering som är utformad för att hjälpa användare att öka sin produktivitet genom att hantera flera e-postkonton från en central plats.

Denna app hjälper användare att minska tiden som spenderas på att växla mellan olika e-postkonton, söka efter specifika e-postmeddelanden och hantera röran i inkorgen. Användare kan komma åt alla sina e-postkonton på ett ställe, snabbt söka efter specifika e-postmeddelanden och organisera sina inkorgar med anpassningsbara etiketter, mappar och filter.

Bästa funktioner

Med hjälp av hantering av flera konton kan användarna hantera e-post- och kalenderkonton från ett och samma ställe.

Avancerade e-postfunktioner som snooze, påminnelser och skicka senare hjälper användarna att hantera sina inkorgar bättre.

Anpassade kortkommandon hjälper team att påskynda processer och ger dem snabbare åtkomst till appar.

Integrationsfunktioner gör det möjligt för användare att koppla Shift till andra arbetsverktyg för att effektivisera sitt arbetsflöde.

Nuvarande begränsningar

Appen är inte tillgänglig på mobilen.

Prissättning

Grundläggande: Gratis

Avancerad : 149 dollar per år

Teams: 149 dollar per år (per användare)

Kundbetyg och recensioner

G2 : 3,6 av 5 (62+ recensioner)

Capterra: 4,3 av 5 (296+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Shift!

8. Habitica

Bästa appen för att spåra vanor

Skapa bättre arbetsvanor med Habitica

Habitica är en gamifierad app för produktivitet och vanespårning som hjälper användare att bygga upp och upprätthålla goda vanor, nå sina mål och förbättra sitt allmänna välbefinnande genom att förvandla vardagliga uppgifter till äventyrsspel.

Med sitt roliga och engagerande tillvägagångssätt kan Habitica-användare tjäna belöningar, gå upp i nivå och låsa upp nya funktioner för att hålla sig motiverade och hjälpa till att göra meningsfulla förändringar i sina liv, vilket leder till ökad produktivitet och en känsla av tillfredsställelse.

Bästa funktioner

Gör processen att bilda vanor och utföra uppgifter till ett spel för att hålla användarna motiverade och engagerade.

Uppdrag och utmaningar skapar en rolig och motiverande miljö för att nå mål.

Vanespårning , feedback och belöningar ger användarna ett engagerande sätt att mäta sina framsteg, hålla sig på rätt spår och fira sina framgångar.

Samarbetsfunktioner gör det möjligt för användare att uppleva plattformen tillsammans med andra användare, till exempel sina team, vänner och familjemedlemmar.

Nuvarande begränsningar

Ingen gratisplan

Eftersom det finns straff i spelet kan det göra att användarna blir rädda för att misslyckas, och användarna kan återgå till att fuska.

Prissättning

Allmän prenumeration : 5 dollar per månad

Gruppplan: 9 dollar per månad och 3 dollar per medlem

Kundbetyg och recensioner

App Store : 4,1 av 5 (över 1 000 recensioner)

Google Play 4,2 av 5 (över 19 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Habitica!

9. Zapier

Bäst för att koppla ihop dina tekniska lösningar

Anslut webbtjänster och automatisera repetitiva uppgifter med Zapier

Zapier är ett onlineverktyg för automatisering som gör det möjligt för användare att koppla ihop sina favoritwebbtjänster och automatisera repetitiva uppgifter, vilket sparar tid och ökar produktiviteten.

Med Zapier kan användare integrera tusentals appar och skapa ”Zaps”, som är automatiserade arbetsflöden mellan olika appar för att automatisera både enkla och komplexa arbetsflöden.

Genom att ansluta dina verktyg till Zapier och automatisera manuella och repetitiva uppgifter kan Zapier-användare fokusera på mer värdefulla arbetsuppgifter, vilket frigör tid och energi för mer kreativt och strategiskt arbete och håller individer och team produktiva.

Bästa funktioner

Automatisering av arbetsflöden gör det möjligt för användare att automatisera rutinuppgifter.

Skapa arbetsflöden i flera steg för att utföra mer komplexa uppgifter

Underlättar dataöverföringar mellan olika appar

Integreras med 5 000 coola appar , inklusive ClickUp, Gmail, Slack och många fler.

Nuvarande begränsningar

Vissa användare kan tycka att Zapiers prissättning är för dyr för deras behov.

Prissättning

Gratis

Startpaket : 19,99 $ per månad, faktureras årligen

Professional : 49 dollar per månad, faktureras årligen

Team : 399 $ per månad, faktureras årligen

Företag: 799 dollar per månad, faktureras årligen

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (1 044+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (2 481+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zapier!

10. Weekdone

Bäst för OKR-spårning

Håll koll på dina mål och mät dina framsteg med Weekdone

Weekdone är en OKR-programvara och ett verktyg för teamhantering som är utformat för att hjälpa team att öka sin produktivitet genom att samordna sina mål, följa upp framsteg och ge regelbunden feedback.

Team kan skapa och tilldela uppgifter, sätta upp mål och följa upp framstegen över tid. Appen erbjuder också regelbundna avstämningar där teammedlemmarna kan rapportera om sina framsteg och dela uppdateringar med sina kollegor. Denna regelbundna feedback hjälper teamen att hålla sig informerade och samordnade, vilket kan leda till bättre samarbete, kommunikation och produktivitet.

Bästa funktioner

Verktyg för målsättning och uppföljning för att mäta framsteg och identifiera områden som kan förbättras

Anpassningsbara mallar gör det möjligt för team att skapa framstegsrapporter som är anpassade efter deras mål.

Samarbetsverktyg som kommentarer och teamuppdateringar hjälper alla att hålla sig informerade.

Teamprestationsanalys ger ledare och team ett sätt att se prestationer på en enkel instrumentpanel.

Nuvarande begränsningar

Stöder endast upp till tre personer i gratispaketet.

Att installera appen och skapa team kan vara svårt för nya användare.

Det finns inga månatliga framstegsrapporter (endast veckorapporter).

Prissättning

Priset beror på antalet användare.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,1 av 5 (24+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (57+ recensioner)

11. Pocket

Bästa appen för bokmärken

Spara artiklar, videor och annat webbinnehåll för att läsa eller titta på senare med Pocket.

Pocket är en app för att spara och upptäcka innehåll som gör det möjligt för användare att spara artiklar, videor och annat webbinnehåll för att läsa eller titta på senare, vilket minskar behovet av att växla mellan olika appar och distraktioner medan man arbetar.

Appen erbjuder också en rad verktyg för att organisera och kategorisera innehåll, inklusive taggar, mappar och sökfunktioner, vilket gör det enklare för användarna att hitta det de behöver när de behöver det.

Bästa funktioner

Funktionen "Spara till senare" gör det möjligt för användare att spara artiklar, videor och annat innehåll för att titta på senare.

Kategorisera och tagga enkelt ditt sparade innehåll för att underlätta sökningen.

Tillgängligt på en rad olika plattformar, inklusive iOS, Android och webbläsare.

Använder maskininlärningsalgoritmer för att rekommendera innehåll som kan vara intressant för användarna.

Nuvarande begränsningar

Gränssnittet och sökfunktionen kan förbättras för bättre användbarhet.

Prissättning

Premium månadsvis : 4,99 $ per månad

Premium årsprenumeration: 44,99 dollar per år

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (26+ recensioner)

Capterra: N/A

12. Toggl

Bästa programvaran för tidrapportering

Spåra tid och få insikter om arbetsvanor med Toggl

Toggl är ett verktyg för tidrapportering som hjälper team och individer att öka sin produktivitet genom att spåra tiden som läggs på uppgifter, organisera projekt och ge värdefulla insikter om deras arbetsvanor och prestationer.

Genom att spåra tiden noggrant och ge värdefulla insikter om arbetsvanor kan Toggl hjälpa användare att öka sin produktivitet genom att minska tiden som läggs på manuell tidrapportering, optimera arbetsflöden och förbättra kommunikation och samarbete.

Dessutom kan Toggl integreras med många andra produktivitetsverktyg, inklusive projektledningsappar, faktureringsverktyg och mycket mer.

Bästa funktioner

Spåra tiden du lägger på olika uppgifter och projekt och anpassa timern efter unika projektbehov.

Få en rad rapporter, till exempel vecko- och månadsöversikter, som visar hur tiden används på olika uppgifter.

Tack vare integrationsfunktioner kan Toggl anslutas till andra arbetsverktyg som ClickUp, Zapier, Evernote, Slack och många fler.

Få påminnelser om när du ska starta eller stoppa timern

Nuvarande begränsningar

Separata planer för tidrapportering, projektledning och rekrytering gör det dyrt jämfört med andra Toggl-alternativ.

Prissättning

Gratis

Startpaket : 9 dollar per användare/månad

Premium : 18 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (1 514+ recensioner)

Capterra: 4,7 (2 137+ recensioner)

13. 1password

Bästa lösenordsförvaring

Skapa starka lösenord och logga enkelt in på applikationer med 1Password

1Password är ett verktyg för lösenordshantering som hjälper individer och team att skapa starka lösenord, enkelt logga in på applikationer utan att behöva komma ihåg flera lösenord och dela lösenord på ett säkert sätt.

Denna app minskar risken för säkerhetsöverträdelser relaterade till lösenord och förenklar lösenordshanteringen.

Bästa funktioner

Lagra dina användarnamn, lösenord och annan känslig information på ett säkert sätt

Fyll i logginformation automatiskt för snabbare och enklare inloggning

Skapa starka och unika lösenord för att stärka dina inloggningsuppgifter

Regelbundna säkerhetskontroller som varnar dig om lösenord har komprometterats eller använts

Nuvarande begränsningar

Användare har upplevt problem mellan ett webbläsartillägg och en integrerad desktop-klientapp.

Prissättning

Personligt : 2,99 $ per månad, faktureras årligen

Familj : 4,99 dollar per månad för fem familjemedlemmar, faktureras årligen

Företag : 7,99 $ per användare/månad

Startpaket för team: 19,95 dollar per månad, faktureras årligen

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (1 217+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (1 904+ recensioner)

14. Jasper AI

Bästa AI-skrivassistenten

Få AI-genererad text med Jasper

Jasper är en plattform som är utformad för att förse företag och team med en AI-driven virtuell assistent som kan automatisera rutinuppgifter och förbättra produktiviteten.

Plattformen använder avancerad naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärningsteknik för att förstå och svara på användarnas förfrågningar, vilket frigör tid för mer strategiskt och kreativt arbete.

Bästa funktioner

Skapa fängslande stycken med styckegeneratorn

Få ett värdefullt ramverk för att skapa nya idéer för marknadsföringstexter med ramverket Problem-Agitate-Solution (PAS).

Skriv om innehåll och förbättra skrivkvaliteten med funktionen Content Improver.

Få svar på svåra frågor med funktionen Quora Answers.

Nuvarande begränsningar

Prismodellen kan vara dyr för vissa användare.

Prissättning

Boss Mode : 99 dollar per månad (uppskattat pris)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (761+ recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (1 589+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Jasper!

15. Pomofocus

Bästa appen för tidrapportering och pomodoro

Spåra tid, minska distraktioner och öka fokus med appen PomoFocus.

Pomofocus är ett tidshanteringsverktyg som baseras på Pomodoro-tekniken, en populär metod för att öka produktiviteten.

Produktivitetsappar som Pomofocus kan förbättra produktiviteten genom att dela upp arbetet i hanterbara delar och ta regelbundna pauser för att ladda batterierna och återfå fokus. Denna pomodoro-programvara hjälper till att minska distraktioner, förbättra tidsplaneringen och öka fokus, vilket leder till bättre kvalitet och högre produktivitet.

Bästa funktioner

Innehåller en timer som hjälper användarna att hålla fokus i 25-minutersintervaller med en 5-minuters paus emellan.

Möjlighet att anpassa fokuseringstid, korta och långa pauser efter behov

Integreras med en mängd olika arbetsverktyg såsom uppgiftshanteringsappar, kalendrar, produktivitetsverktyg och mycket mer för en smidig upplevelse.

Ger detaljerad statistik över hur tiden fördelas mellan olika uppgifter för att hjälpa användarna att identifiera mönster och förbättringsområden.

Nuvarande begränsningar

Inga avancerade funktioner för uppgiftshantering

Begränsade tidsregistreringsfunktioner jämfört med andra topprankade Pomodoro-appar

Prissättning

Pomofocus erbjuder både gratis- och betaltjänster. Kontakta Pomofocus för prisuppgifter.

Kundbetyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

16. Strides

Bästa appen för måluppföljning

Spåra mål och skapa bättre arbetsvanor med Strides

Strides är en app för att skapa vanor och följa upp mål, utformad för att hjälpa individer och team att förbättra sin produktivitet och uppnå sina mål. Appen har ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att sätta upp och följa upp mål, samt påminnelser och uppföljning av framsteg för att hjälpa användarna att hålla sig på rätt spår.

Användare kan öka sin produktivitet genom att sätta upp och följa upp mål relaterade till sitt arbete och privatliv. Det ger en tydlig bild av framstegen, vilket gör det enkelt att se vad som fungerar och vad som inte fungerar och att göra justeringar efter behov.

Bästa funktioner

Innehåller en rad analyser och rapporter för att övervaka framsteg över tid och identifiera vilka vanor och rutiner som fungerar bra.

Gör det möjligt för team att dela sina mål och framsteg med varandra, vilket bidrar till ökad ansvarskänsla och motivation.

Erbjuder ett flexibelt system för uppgiftshantering som gör det möjligt för användare att skapa, organisera och prioritera sina uppgifter och att göra-listor.

Integreras med andra arbetsverktyg för en mer effektiv och smidig upplevelse.

Nuvarande begränsningar

Ett format för att-göra-listor kan vara för enkelt för andra användare med komplexa mål.

Prissättning

Finns som gratisapp.

Stöds av köp i appen som kostar mellan 4,99 och 79,99 dollar för ett livstidsmedlemskap.

Kundbetyg och recensioner

Apple Store: 4,8 av 5 (194+ recensioner)

17. 15five

Bästa programvaran för prestationshantering

Samordna mål och följ upp prestationer med 15Five

15Five är en prestationshanteringsplattform som hjälper team att förbättra produktiviteten genom att samordna medarbetarnas mål, följa upp framsteg och ge regelbunden feedback.

Dessutom hjälper appen till att identifiera områden som kan förbättras, vilket gör det möjligt att fatta datadrivna beslut om hur resurser ska fördelas och prestanda optimeras.

Bästa funktioner

Erbjuder en rad analys- och rapporteringsverktyg som hjälper chefer att förstå sitt teams prestationer, identifiera förbättringsområden och följa framstegen över tid.

Veckoprogram som gör det möjligt för anställda att dela med sig av sina framsteg och mål

Nuvarande begränsningar

Programvaran är i allmänhet lätt att använda, men det kan uppstå viss förvirring kring de olika typerna av feedback och mål som kan ställas in.

Prissättning

Engage : 4 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Perform : 8 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Focus : 8 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Total Platform: 14 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (1 736+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 870 recensioner)

18. Hootsuite

Bästa programvaran för social schemaläggning

Håll koll på konversationer om viktiga ämnen, spåra resultatet av dina inlägg och omnämnanden av ditt varumärke och övervaka konkurrenternas aktiviteter med Hootsuite.

Hootsuite är en plattform för hantering av sociala medier som hjälper team att effektivisera sin närvaro på sociala medier och förbättra produktiviteten.

Denna app kan förbättra produktiviteten genom att minska den tid och ansträngning som krävs för att hantera flera sociala mediekonto. Planera och publicera inlägg i förväg, övervaka omnämnanden och meddelanden, spåra analyser av sociala medier och samarbeta med teammedlemmar, allt från en central plats.

Bästa funktioner

Hantera inkommande meddelanden från flera sociala kanaler

Övervaka aktiviteten och håll dig informerad om marknadstrender och konkurrenter

Marknadsför organiskt innehåll och hantera betalda annonser

Analysera och mät resultat på alla sociala nätverk

Nuvarande begränsningar

Dyr prismodell

Prissättning

Professional : 99 dollar per månad

Team : 249 dollar per månad (tre användare)

Företag : 739 dollar per månad (fem användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,1 av 5 (3 786+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (3 371+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Hootsuite!

19. Evernote

Bästa appen för anteckningar

Organisera och lagra anteckningar på ett centralt ställe med Evernote

Evernote är en app för anteckningar och organisering som hjälper team att förbättra sin produktivitet genom att tillhandahålla en central plats för lagring och organisering av information.

Skapa anteckningar, inklusive text, bilder, ljudinspelningar och mer, och organisera dessa anteckningar i anteckningsböcker. Det finns också en rad verktyg för att söka och organisera anteckningar, vilket gör det enkelt att hitta den information du behöver när du behöver den.

Bästa funktioner

Synkronisera och organisera dina anteckningar

Skapa att göra-listor i dina anteckningar och förvandla dem till uppgifter

Ha dina viktiga papper med dig genom att använda dokumentskannern och spara dem i dina anteckningar.

Spara artiklar, webbsidor och skärmdumpar direkt i appen

Nuvarande begränsningar

Stöder ett begränsat antal filtyper

Saknar produktivitetsfunktioner jämfört med andra Evernote-alternativ

Prissättning

Professional : 10,99 dollar per månad

Teams: 14,99 dollar per användare/månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (1978+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (7 735+ recensioner)

20. Zoom

Bästa programvaran för webbkonferenser

Samarbeta med team och kunder i realtid med Zoom

Zoom är en plattform för videokonferenser och samarbete som hjälper distansarbetande team att förbättra sin produktivitet genom att göra det enkelt för dem att hålla ljud- och videosamtal varifrån som helst.

Dessutom erbjuder den här appen olika verktyg för skärmdelning, inspelning och anteckningar, vilket gör det enkelt för team att presentera och samarbeta kring dokument, presentationer och annat material.

Bästa funktioner

Aktivera skärmdelning under möten så att deltagarna enkelt kan se din skärm när du presenterar.

Översatta bildtexter för att undanröja språkbarriärer

Förena dina system med Zoom-integrationer

Effektivisera och organisera kommunikationen med verktygen i sidofältet i Zoom Chat.

Nuvarande begränsningar

Den kostnadsfria planen begränsar tiden per möte.

Prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 149,90 dollar per användare/år

Företag: 199,90 dollar per användare/år

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (52 532+ recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (13 455+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zoom!

21. Superhuman

Bästa programvaran för e-postoptimering

Effektivisera e-postkommunikationen med Superhuman

Superhuman är ett produktivitets- och e-posthanteringsverktyg som hjälper team att förbättra sin produktivitet genom att tillhandahålla verktyg för schemaläggning och spårning av e-post.

Plattformen erbjuder ett snabbare och effektivare sätt att hantera e-post, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs för att sortera stora mängder e-postmeddelanden och hitta den information du behöver.

Dessutom hjälper det användarna att hålla koll på viktiga uppgifter och uppföljningspunkter, vilket minskar risken för missade deadlines eller glömda uppgifter.

Bästa funktioner

Kortkommandon för att snabba upp hanteringen av e-post

Dela upp inkorgar för att fokusera på ett e-postkonto i taget

Schemalagda uppföljningar håller användarna uppdaterade om svar

Nuvarande begränsningar

Saknar generisk sökfunktion; användare måste byta e-postkonto för att visa meddelanden.

Prissättning

Growth : 30–45 dollar per användare/månad

Startpaket : 30 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (61+ recensioner)

Capterra: 4,9 av 5 (15+ recensioner)

22. Todoist

Bästa enkla appen för att-göra-listor

Hantera dina uppgifter och att göra-listor med Todoist

Todoist är en app för uppgiftshantering och att göra-listor som hjälper användare att förbättra sin produktivitet genom att tillhandahålla en central plats för att organisera och spåra uppgifter och projekt. Den hjälper också till att minska den tid och ansträngning som krävs för att hålla reda på flera listor och att göra-uppgifter.

Dessutom gör verktyg för samarbete och delegering det enkelt för team att arbeta tillsammans, prioritera arbetet och se till att uppgifterna slutförs i tid och med hög kvalitet.

Bästa funktioner

Med snabb tillägg kan du registrera och organisera uppgifter direkt.

Återkommande förfallodatum hjälper dig att komma ihåg viktiga deadlines och skapa bättre arbetsvanor.

Organisera dina uppgifter och projekt efter sektioner och deluppgifter

Lägg till prioritetsnivåer för att markera vilka uppgifter som är viktiga och/eller brådskande.

Nuvarande begränsningar

Även om gränssnittet är enkelt och lättanvänt kan det ibland kännas lite begränsat.

Prissättning

Gratis : Få upp till fem aktiva projekt

Pro : 4 dollar per månad, faktureras årligen

Företag: 6 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (743+)

Capterra: 4,6 av 5 (2 081+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Todoist!

23. OpenPhone

Bästa programvaran för företagstelefoner

Effektivisera företagskommunikationen med OpenPhone

OpenPhone är ett kommunikationsverktyg för företag som hjälper företag och team att effektivisera kommunikationen.

Plattformen tillhandahåller ett virtuellt företagsnummer som teamen kan använda för all sin professionella kommunikation, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs för att hantera flera telefonnummer och enheter.

Bästa funktioner

Få virtuella telefonnummer utan att behöva ett nytt telefonsystem

Anpassa röstmeddelanden för varje företagsnummer

Skicka och ta emot textmeddelanden från virtuella telefonnummer

Integrera det med Zapier för att få tillgång till över 4 000 andra appar.

Nuvarande begränsningar

Vissa användare har upplevt dålig samtalskvalitet.

Prissättning

Standard : 17 dollar per användare/månad

Premium : 25 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,8 av 5 (1 274+ recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (46+ recensioner)

24. Userguiding

Bästa introduktionsprogramvaran

Effektivisera onboarding och utbildning av användare med UserGuiding

UserGuiding är en plattform för användarintroduktion och produktanvändning som hjälper team att förbättra sin produktivitet genom att erbjuda ett enkelt och effektivt sätt att utbilda och träna användare, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs för att tillhandahålla personlig utbildning eller skriftlig dokumentation.

Dessutom kan UserGuidings produktguidningar och interaktiva guider i appen hjälpa användare att snabbt och effektivt ta till sig nya produkter och funktioner, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs för att lösa problem och svara på frågor.

Bästa funktioner

Detaljerade analyser som hjälper dig att skapa effektiva produktgenomgångar

Skapa personliga onboarding-upplevelser med segmenteringsfunktionen

Fånga viktiga användarinsikter med Net Promoter Surveys (NPS)

Nuvarande begränsningar

Brant inlärningskurva för vissa användare

Prissättning

Basic : 69 dollar per månad, faktureras årligen

Professional : 299 $ per månad, faktureras årligen

Företag: 499 $+ per månad, faktureras årligen

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (112+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (51+ recensioner)

25. Canva

Bästa programvaran för grafisk design

Skapa enkelt designer, marknadsföringsmaterial och mycket mer med Canva.

Canva är ett grafiskt designverktyg som hjälper team att förbättra sin produktivitet genom att tillhandahålla en lättanvänd plattform för att skapa en mängd olika visuella innehåll, inklusive presentationer, inlägg på sociala medier, flygblad och mycket mer, vilket minskar behovet av specialiserade designkunskaper eller användning av flera designverktyg.

Appen erbjuder också mallar och designelement som kan hjälpa till att säkerställa att designen är visuellt konsekvent och i linje med varumärkets riktlinjer, vilket minskar risken för misstag och omarbetningar.

Bästa funktioner

Redigera och konvertera enkelt PDF-filer till online-design

Dra-och-släpp-redigeraren gör det enkelt för alla användare att skapa och redigera designer.

Välj från ett bibliotek med mallar, bilder och andra resurser.

Ladda ner designer och dela dem med vem du vill via en länk.

Nuvarande begränsningar

Avancerade funktioner och tillgångar är endast tillgängliga med ett betalt abonnemang.

Prissättning

Gratis

Pro : 12,99 dollar per månad för en person

Teams: 14,99 dollar per månad för de första fem personerna

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (3 844+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (10 973+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Canva!

Det är bra att veta exakt vilka element du ska leta efter för att säkerställa att du hittar en långsiktig matchning. ☝️

Här är några grundläggande kriterier att tänka på när du granskar dessa verktyg:

✅ Funktionella och lätta att använda

Är det lätt att använda och kan du lista ut hur man använder det utan att behöva tekniska kunskaper?

Om ett verktyg kostar mer tid, energi och till och med pengar att underhålla än det ger dig i värde, då är det inte värt att använda.

De verktyg du väljer bör vara intuitiva och lätta att navigera. Viktigast av allt är att de måste vara funktionella. Dessa verktyg måste tillföra värde till ditt liv genom att hjälpa dig att fylla luckorna, koppla samman arbetsflöden och förenkla din vardag.

✅ Flexibelt och skalbart

Alla har sina unika arbetsflöden och inlärningspreferenser. De produktivitetsverktyg du väljer bör vara flexibla så att de passar din arbetsstil och dina behov, så att du kan arbeta på bästa sätt.

Dessutom bör ett bra verktyg passa dina nuvarande behov och vara tillräckligt flexibelt för att anpassas efter dina förändrade behov allteftersom du utvecklas i din roll.

✅ Säker, pålitlig och tillgänglig

Kan du spara, redigera och komma åt ditt arbete enkelt och när som helst? Och är de säkra – är dina filer, konversationer och personuppgifter skyddade?

Om ditt mål är att öka din produktivitet måste dina verktyg vara tillförlitliga och tillgängliga, och framför allt måste de vara säkra och skydda din integritet.

✅ Förbättrar samarbetet

Oavsett om du arbetar själv eller med team och kunder på distans är produktivitetsappar som gör det enkelt att kommunicera och samarbeta i realtid nyckeln till att förbättra din arbetseffektivitet.

Välj verktyg med inbyggda kommunikations- och samarbetsfunktioner för att minska tidsspillan på fram- och återgående konversationer, samt för att påskynda feedbackloopar, lösa problem snabbare och få klargöranden direkt.

Optimera ditt arbetsflöde med produktivitetsappar

Oavsett om du är på kontoret eller arbetar hemifrån kan rätt verktyg och produktivitetstips hjälpa dig att hålla ordning, motivera dig och hålla dig på rätt spår för att få mer gjort.

Lyckligtvis finns det många alternativ som kan hjälpa dig att hitta det du behöver. Det handlar om att ta sig tid att undersöka och utvärdera vilka verktyg som passar bäst för dina specifika behov, arbetsflöde, inlärningsstil och mål.

Vissa produktivitetsverktyg kan hjälpa dig att hålla fokus, andra kan hålla dig på rätt spår mot dina mål och ytterligare andra kan effektivisera ditt arbetsflöde – med ClickUp kan du göra allt detta. 😉

Med hundratals anpassningsbara funktioner och kraftfulla integrationer ger ClickUp dig möjlighet att arbeta på ditt sätt och behärska ditt arbetsflöde.

Det är dags att släppa loss produktivitetsgurun i dig. Samla alla dina projekt och allt ditt arbete på ett ställe med ClickUp. 👌