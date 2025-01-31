De 11 bästa programvarorna för projektplanering för team 2025

Alla projekt har nytta av programvara som förbättrar teamets prestanda – från att underlätta en renovering av hemmet till att organisera flerfasiga marknadsföringskampanjer.
Med möjligheten att planera, spåra och hantera projektets tidsplaner, uppgifter och resurser i realtid är programvara för projektplanering ett viktigt verktyg för projektledare och teammedlemmar.
Oavsett om det handlar om att hjälpa ditt team att hantera flera projekt, spåra prestanda eller planera resurser, kan rätt projektplaneringsverktyg göra skillnaden mellan ett lönsamt resultat och ett missat projekt!
Om du har ont om tid och vill komma igång med ditt nästa projekt kan du prova ClickUps kalenderplaneringsmall för att samla ditt teams uppgifter, möten och evenemang på en och samma plattform! ?️
Vad ska du leta efter i programvara för projektplanering?
Projektledare bör leta efter flexibel programvara för projektplanering som ger översikt över alla uppgifter, aktiviteter och möten.
Moderna team arbetar tvärfunktionellt med andra avdelningar och i nära samarbete med intressenter för att definiera projektets omfattning, mål och resultat. Projektplaneringen måste uppdateras varje vecka (om inte varje dag). Att använda en plattform för att samla teamen och få dem att arbeta tillsammans är det bästa sättet att undvika att projektets omfattning växer okontrollerat eller att produktiviteten hämmas.
Här är de viktigaste funktionerna för projektplanering som du bör tänka på när du väljer en lösning:
- Anpassningsbara rapporter som är skräddarsydda efter de specifika behoven och kraven hos projektledare, intressenter, ledning eller kunder.
- Samarbetsverktyg som gruppchatt, fildelning och tilldelade kommentarer för att hålla kontakten och hålla dig uppdaterad om de senaste framstegen.
- Intuitiva kalendrar och Gantt-diagram för att ställa in uppgiftsberoenden, tilldela resurser och visa flera projekt sida vid sida.
- Budgethantering för att övervaka projektutgifter, följa upp framsteg mot kostnader och hantera projektbudgetar.
- Resurshantering som hjälper dig att tilldela resurser till uppgifter och ger dig möjlighet att spåra resurskapaciteten.
- Avancerade sökfunktioner för att filtrera projekt efter datum, budget, resurs, projektnamn och mer.
- Automatiserade arbetsflöden för att skapa regler och automatiseringsskript för bättre uppgiftshantering
- Skalbar hierarki för att hantera små projekt eller stora, komplexa projekt
Med dessa viktiga funktioner i åtanke, låt oss ta en titt på de bästa planeringsprogrammen! ⚡️
De 10 bästa programvaruverktygen för projektplanering
1. ClickUp
ClickUp är en produktivitetsplattform utformad för team som vill hantera sitt arbete effektivt och på ett och samma ställe. Dess avancerade anpassningsbara funktioner gör det enkelt att skapa detaljerade projektplaner och visualisera dem från olika vinklar. Använd ClickUps kalendervy och Google Kalender-integration för att hålla alla på samma sida, oavsett var de befinner sig!
Ur ett dagligt perspektiv har team som samarbetar i ClickUp alla sina arbetsuppgifter och dokument inom räckhåll. Starta Zoom-möten inom en uppgift, redigera uppgifter i bulk och schemalägg uppgifter i en kalender med ett enkelt dra-och-släpp-klick.
ClickUps bästa funktioner
- Detaljerade startdatum, förfallodatum och exakta tider för noggrannhet vid planering av deadlines och milstolpar .
- Över 1 000 integrationer för att samla all relevant data och information på en plattform (integrera din Google Kalender med ClickUp!).
- Tilldelade och trådade kommentarer i alla ClickUp Doc, uppgifter eller Whiteboard
- Rapportering och instrumentpaneler för en omedelbar översikt över ditt arbete på hög nivå
- Över 15 anpassningsbara projektvyer för att hantera uppgifter från alla vinklar
- Samarbeta i realtid med teammedlemmarna med Docs
- Avancerade tidsberäkningar för att prognostisera din arbetsvecka
- Skapa och håll koll på dina projektmål
Begränsningar för ClickUp
- Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.
- Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 dollar per användare och månad
- Företag: 12 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 6 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. Toggl Plan
Toggl Plan är ett projektledningsprogram som är utformat för att hantera projekt på ett effektivt sätt. Med Toggl Plan kan användare skapa uppgifter, tilldela resurser, sätta deadlines och följa framstegen i realtid. Verktyget finns tillgängligt både på stationära och mobila enheter, vilket gör det enkelt att hålla koll på projekten var du än befinner dig.
Plattformen underlättar också samarbetet genom att teammedlemmarna kan kommentera uppgifter och dela filer eller skärmdumpar direkt från appen. Det användarvänliga gränssnittet och de kraftfulla funktionerna hjälper teamen att hålla ordning, spara tid och leverera resultat snabbare.
Toggl Plans bästa funktioner
- Verktyg för uppgiftsamarbete för att organisera bifogade filer, feedback och checklistor
- Visuell arbetsbelastningshantering och återkommande uppgifter
- Översikt över teamets scheman på en skärm
- Dra-och-släpp-planering på tidslinjer
- Tvåvägsintegration med Toggl Track
Begränsningar i Toggl Plan
- Det kan vara svårare att komma åt alla funktioner i appen än i webbversionen.
- Inte lämplig för hantering av flera projekt med tvärfunktionella arbetsflöden.
Priser för Toggl Plan
- Team: 8 dollar per användare och månad
- Företag: 13,35 dollar per användare och månad
Betyg och recensioner av Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
3. GanttPRO
GanttPRO är en projektledningsplattform som utvecklats för att hjälpa individer och företag att hantera och samarbeta i sina projekt. Den ger användarna projektplaneringsfunktioner för att skapa dynamiska Gantt-diagram för flera projekt, skapa uppgiftslistor, tilldela uppgifter till teammedlemmar och kontrollera resursstatus.
Programvaran har även schemamallar för olika typer av projekt så att du snabbt kan skapa projektplaner utan att behöva börja från scratch. Dessutom erbjuder den samarbetsverktyg som chatt i realtid och kommentarfunktioner som hjälper team att kommunicera effektivt och samordna uppgifter på ett smidigt sätt.
GanttPRO:s bästa funktioner
- Rapporter med detaljer om projektuppgifter, projekt, användare och mer
- Verktyg för projektplanering, inklusive Gantt- och tavelvy
- Automatisk schemaläggning för att beräkna om uppgiftsberoenden
- Arbetsbelastningsvy för bättre uppgiftshantering
- Export av PDF-, PNG-, XLSX- och XML-filer
Begränsningar för GanttPRO
- Att skapa uppgiftsberoenden kan vara en komplex process under arbetsflödesplaneringen.
- Saknar olika projektvyer jämfört med andra programvaror för projektplanering.
Priser för GanttPRO
- Basic: 7,99 $ per användare och månad
- PRO: 12,99 $ per användare och månad
- Företag: 19,99 $ per användare och månad
- Enterprise: 13,35 dollar per användare och månad
GanttPRO-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)
4. Wrike
Wrike är en molnbaserad plattform för projektledning och arbetsflödessamarbete som är utformad för att hjälpa team att planera, hantera och analysera sitt arbete. Den erbjuder funktioner som uppgiftslistor, Gantt-diagram, Kanban-tavlor, anpassade instrumentpaneler, teamkalendrar, fildelning och mycket mer.
Plattformen erbjuder även verktyg för projektplanering och rapportering så att projektets framsteg kan följas i realtid. Wrike integreras med andra populära appar som Slack och Zapier, vilket gör det ännu enklare att hålla ordning på ditt team. Med Wrike kan du samarbeta i projekt med team både inom och utanför din organisation!
Wrikes bästa funktioner
- Kritisk väg-analys, ögonblicksbilder och baslinjer på Gantt-diagram
- Importör av Microsoft Project -filer
- Beroenden och milstolpar
- Omplanering av uppgifter i bulk
- Delbara länkar till uppgifter
Begränsningar i Wrike
- Saknar dokumenthanteringssystem (utforska bättre alternativ i Wrike-alternativ )
- Ingen fristående anteckningsfunktion
Priser för Wrike
- Gratisversion
- Team: 9,80 dollar per användare och månad
- Företag: 24,80 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta Wrike för mer information
- Pinnacle: Kontakta Wrike för mer information.
Wrike-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 3 200 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 2 300 recensioner)
5. Hive
Hive är en projektledningsplattform med funktioner som uppgiftshantering, teamkommunikation och resursallokering för framgångsrik projektplanering. Hive har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för team att samarbeta och arbeta med uppgifter var de än befinner sig. Med möjligheten att tilldela uppgifter, sätta deadlines, spåra projektstatus och ta emot aviseringar ger Hive teamen översikt så att de kan hålla koll på sin projektplanering och hålla sina deadlines.
En av de viktigaste fördelarna med att använda Hive är möjligheten att visualisera tidslinjer och beroenden i projektplaneringen. Med Hive kan team skapa Gantt-diagram som ger en tydlig översikt över projektets tidsplan, inklusive uppgiftsberoenden och milstolpar.
Denna visualisering gör det möjligt för teamen att identifiera potentiella hinder och justera projektets tidsplan därefter, så att de kan hålla sig på rätt spår för att uppnå sina projektmål.
Hives bästa funktioner
- Skapa projektplaner, baslinjer, milstolpar och beroenden med en Gantt-vy.
- Arbetsytans instrumentpanel för att visualisera all aktivitet på plattformen
- Hive Notes för att samarbeta med teammedlemmar i realtid
- Överordnade projekt med underordnade projekt i en flexibel hierarki
- Inbyggd chattfunktion
Begränsningar i Hive
- Dyra prisplaner jämfört med andra programvaror för projektplanering
- Begränsad multitask-redigering och rich text-redigeringsfunktioner
Hive-priser
- Solo: Gratis
- Teams: 12 dollar per månad per användare
- Företag: Kontakta Hive för mer information
Hive-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (360+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)
6. ActiveCollab
ActiveCollab är ett projektledningsverktyg som förenklar processen att hantera kunder och projektschemaläggning för byråer. Plattformen låter användare skapa detaljerade projektplaner, tilldela uppgifter till teammedlemmar, hantera deadlines och samarbeta i ett delat arbetsutrymme.
Från att visa projektstatus till att utbyta feedback i realtid erbjuder ActiveCollab en rad funktioner som hjälper byråer att hålla ordning och följa planen. Plattformen erbjuder en samarbetsmiljö där teammedlemmar kan diskutera projekt, dela filer och kommunicera uppdateringar om framsteg.
ActiveCollabs bästa funktioner
- Nyhetsflöde via e-post med förfallna uppgifter, uppgifter som ska slutföras samma dag samt kommande uppgifter.
- Exempelprojekt för att bekanta dig med plattformens gränssnitt
- Projektvyer inklusive lista, kolumn och tidslinje
- Fyra färgteman, inklusive mörkt och neon
- Återkommande, överordnade och underordnade uppgifter
Begränsningar för ActiveCollab
- Begränsad skalbarhet för projektportföljhantering
- Avancerad rapportering finns tillgänglig i dyra abonnemang.
Priser för ActiveCollab
- Pro: 8 $/månad per medlem
- Plus: 9,50 $/månad för 3 medlemmar
- Pro + Get Paid: 11,75 $/månad per medlem
ActiveCollab-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)
7. Monday.com
Monday är en projektledningsplattform med en rad funktioner som gör det enkelt för användarna att planera, hantera och samarbeta i projekt. Med Monday.com kan team skapa uppgifter och sätta deadlines, tilldela teammedlemmar uppgifter, följa framsteg, kommentera uppgifter och se projektets övergripande status.
Dess visualiseringsfunktioner gör det möjligt för team att spåra projektets hälsa och visualisera data, vilket gör att de snabbt kan fatta bättre beslut. Monday erbjuder också åtkomstkontroll så att användare enkelt kan hantera vem som har åtkomst till arbetet på plattformen, samt integrationer med andra projektplaneringsappar som Slack och Google Drive för extra bekvämlighet.
Måndagens bästa funktioner
- Över 10 projektvyer, inklusive Gantt-diagram och Kanban-tavlor
- Anpassade arbetsflöden med byggstenar utan kod
- Huvudsakliga, privata och delbara arbetsdokument
- Över 200 färdiga automatiseringsrecept
- Dashboards i realtid
Måndagsbegränsningar
- Brant inlärningskurva för att bekanta sig med funktioner och gränssnitt (kolla in alternativ till Monday ).
- Dashboards är en betald premiumfunktion.
Måndagspriser
- Individuell: Gratis för alltid
- Basic: 8 USD per användare och månad, från 3 platser
- Standard: 10 USD per användare och månad, från 3 platser
- Pro: 16 USD per användare och månad, från 3 platser
- Företag: Kontakta Monday för mer information
Måndagens betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (7 550+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 700 recensioner)
8. Google Sheets
Google Sheets är ett kalkylbladsprogram som gör det enkelt för team att skapa, samarbeta och dela kalkylblad för projektplanering och schemaläggning. Med Google Sheets kan team snabbt mata in data i tabeller och anpassa utseendet på sina kalkylblad med teckensnitt, färger och formler.
Verktyget innehåller också kraftfulla funktioner för dataanalys med diagram och grafer som enkelt kan delas med andra teammedlemmar. Google Sheets låter team arbeta tillsammans i realtid, vilket möjliggör effektivt samarbete och kommunikation kring projekt. Programmet är säkert och enkelt att använda, vilket gör att team snabbt kan komma åt sina dokument från vilken enhet som helst!
De bästa funktionerna i Google Sheets
- Kommentarer och åtgärdsfunktioner för att hålla projektscheman igång
- Anpassade lösningar med menyalternativ och makron med Apps Script
- Salesforce-integration för att ansluta till data från andra plattformar
- Hjälpfunktioner som Smart Fill och formelförslag
- Automatisk sparning med versionshistorik
Begränsningar i Google Sheets
- Tillägg från Google Workspace Marketplace krävs för att förbättra Sheet-funktionerna.
- Ej lämplig som fristående programvara för projektplanering eller verktyg för uppgiftshantering.
Priser för Google Sheets
- Gratisversion
- Företag: 12 dollar per användare och månad
Betyg och recensioner av Google Sheets
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)
9. Microsoft Excel
Microsoft Excel är ett kraftfullt kalkylbladsprogram utvecklat av Microsoft som gör det möjligt för användare att lagra, organisera, analysera och bearbeta data. Det kan användas för en mängd olika uppgifter relaterade till projektplanering, såsom att skapa Gantt-diagram, spåra projektets framsteg med diagram och tabeller, beräkna kostnader och budgetar, sortera data i kategorier snabbt och effektivt, samt skapa och formatera diagram för att visuellt representera data.
Excel har också många funktioner för projektplanering, såsom pivottabeller och villkorlig formatering, som hjälper användarna att hantera, analysera och visualisera sina data på ett så effektivt sätt som möjligt. Programvaran kan användas både för grundläggande uppgiftslistor och mer komplexa diagram som finansiella modeller.
Microsoft Excel bästa funktioner
- Intelligenta verktyg för att lära sig användarmönster och organisera data
- Moderna formler för att utföra beräkningar
- Sparklines och tabeller för att förutsäga trender
- Mobil-, dator- och onlineappar
- Anpassade kalkylblad
Begränsningar i Microsoft Excel
- Saknar funktioner för resursplanering eller komplex projektplanering
- Vissa Excel-diagram och -grafik kräver ett Microsoft 365-abonnemang.
Priser för Microsoft Excel
- Microsoft Excel finns som fristående version för 159,99 dollar eller med ett Microsoft 365-abonnemang.
Betyg och recensioner av Microsoft Excel
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 18 000 recensioner)
10. Teamwork
Teamwork är en plattform för projektledning och samarbete som är utformad för att team ska kunna planera, organisera och hantera projekt på ett effektivt sätt. Projektplaneringsplattformen erbjuder verktyg för att hantera kommunikationen mellan teammedlemmarna via chattmeddelanden, samtal och aviseringar. Den kan också integreras med andra populära verktyg som Dropbox och Google Docs.
Det gör det möjligt för användare att hålla koll på hur deras projekt fortskrider genom att skapa och tilldela uppgifter, spåra arbetstimmar för varje uppgift, sätta deadlines och milstolpar samt övervaka framsteg. Rapporteringsfunktioner finns tillgängliga för att hjälpa teamen att granska sina prestationer, vilket gör det till ett utmärkt projektplaneringsprogram för team.
Teamwork bästa funktioner
- List-, Kanban-, Gantt-diagram-, tabell-, Allt- och Mitt arbete-vyer
- Behörigheter och sekretessnivåer för kunder och medarbetare
- Fakturerbara och kostnadspriser för varje teammedlem
- Resurs- och arbetsbelastningshantering
- Anpassade budgetar per projekt
Begränsningar för teamarbete
- Vissa säger att det krävs en viss inlärningskurva för att lära sig och tillämpa programvaran i olika arbetsflöden.
- Minimal chattfunktionalitet
Priser för Teamwork
- Gratis för alltid
- Starter: 5,99 $ per användare och månad, faktureras årligen
- Leverans: 9,99 $ per användare och månad, faktureras årligen
- Grow: 19,99 $ per användare och månad, faktureras årligen
- Skala: Kontakta Teamwork för mer information.
Betyg och recensioner av Teamwork
- G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (790+ recensioner)
Kolla in dessa konkurrenter till Teamwork!
11. NiftyPM
NiftyPM är en onlineplattform för projektledning som hjälper team att samarbeta och hålla ordning på sin projektplanering. Den förenklar arbetsflödet för hantering av projekt, uppgifter, resurser och intressenter med lättanvända funktioner som uppgiftsplanering, visuella tidslinjer för att följa framsteg och mål, automatiska aviseringar för att hålla teammedlemmarna uppdaterade och robust rapportering.
Projektplaneringsverktyget har också många integrationer med populära affärsappar som Dropbox, Google Drive och Slack, vilket gör det möjligt för team att smidigt koppla sina projektledningsaktiviteter till sina andra arbetsflöden.
NiftyPM:s bästa funktioner
- Milstolpsberoenden för att blockera alla uppgifter i en milstolpe tills de andra uppgifterna i milstolpen är slutförda
- Modultillpassning för att passa en teammedlems roll och behov i ett projekt
- Realtidsautomatisering av pågående, slutförda och försenade projekt
- Anpassade fält för ytterligare data och information om milstolpar
- Inbyggda integrationer och anpassade inbäddningar
Begränsningar för NiftyPM
- Dyra betalda abonnemang krävs för att kunna använda kärnfunktionerna jämfört med andra projektplaneringsverktyg.
- Gratisplanen är begränsad till två aktiva projekt.
Priser för NiftyPM
- Gratis för alltid
- Starter: 5 dollar per användare och månad
- Pro: 10 dollar per användare och månad
- Företag: 16 dollar per användare och månad
- Företag: Kontakta NiftyPM för mer information.
NiftyPM-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)
Typer av verktyg och programvara för projektplanering
Är du fortfarande osäker på vilket projektplaneringsverktyg som passar bäst för ditt team? Vi har delat upp olika typer av projektplaneringsprogram för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst:
1. Programvara för Gantt-diagram
Gantt-diagramprogramvara är ett av de mest populära och mest använda verktygen för projektplanering. Det ger en visuell representation av projektuppgifter, tidslinjer och beroenden. Med ett Gantt-diagram kan du enkelt följa projektets framsteg, identifiera potentiella flaskhalsar och göra justeringar för att säkerställa att projektet slutförs i tid. Många Gantt-diagramprogramvaror erbjuder också samarbetsfunktioner som gör det möjligt för teammedlemmar att uppdatera uppgiftsstatus, lägga till kommentarer och kommunicera effektivt.
2. Verktyg för agil projektledning
Agila projektledningsverktyg är utformade för team som följer den agila metodiken. Dessa verktyg fokuserar på iterativ utveckling, vilket gör det möjligt för team att dela upp projekt i mindre, hanterbara uppgifter som kallas sprints. Agil projektledningsprogramvara underlättar samarbete, främjar transparens och gör det möjligt för team att snabbt anpassa sig till förändrade krav. Funktioner som Kanban-tavlor, användarberättelser och burndown-diagram gör det lättare att följa framstegen och säkerställa att projekten levereras i tid.
3. Programvara för resurshantering
Resurshantering spelar en avgörande roll i projektplanering. Programvara för resurshantering hjälper organisationer att optimera resursfördelningen och säkerställa att rätt personer tilldelas rätt uppgifter vid rätt tidpunkt. Dessa verktyg ger realtidsöverblick över resurstillgänglighet, arbetsfördelning och kapacitetsplanering. Programvara för resurshantering gör det möjligt för team att undvika överbelastning av projektplaner, förhindra schemakonflikter och maximera produktiviteten.
4. Programvara för kritisk vägmetod (CPM)
Programvara för kritisk vägmetod (CPM) är idealisk för att hantera projektplaner med flera ömsesidigt beroende uppgifter. Den hjälper till att identifiera den kritiska vägen, som är den sekvens av uppgifter som avgör projektets totala varaktighet. CPM-programvara gör det möjligt för team att analysera uppgiftsberoenden, uppskatta projektets tidsplan och identifiera potentiella förseningar eller flaskhalsar. Genom att fokusera på den kritiska vägen kan team prioritera uppgifter och fördela resurser mer effektivt, vilket säkerställer projektets framgång.
5. Samarbetsverktyg
Samarbetsverktyg är avgörande för effektiv projektplanering, särskilt för team som arbetar på distans eller är spridda över olika platser. Dessa verktyg underlättar kommunikation, fildelning och smidigt samarbete mellan teammedlemmarna. Projektplaneringsfunktioner som meddelanden i realtid, uppgiftsfördelning och dokumentdelning gör det enkelt för teamen att hålla kontakten och arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. Samarbetsprogramvaran integreras med projektplaneringsverktyg för att erbjuda en heltäckande lösning för projektledning och främjande av teamarbete.
Programvara för projektplanering för projektledare
ClickUp är den bästa programvaran för projektplanering för alla som vill hålla ordning och fokusera på sina projekt. Med sitt intuitiva gränssnitt och användarvänliga funktioner erbjuder den ett smidigt sätt att hantera flera uppgifter samtidigt!
Dessutom hjälper dess samarbetsfunktioner individer eller team att arbeta tillsammans från valfri plats för den bästa projektplaneringsupplevelsen. Skapa ett gratis konto i ClickUp idag!