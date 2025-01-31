De 11 bästa programvarorna för projektplanering för team 2025

Alla projekt har nytta av programvara som förbättrar teamets prestanda – från att underlätta en renovering av hemmet till att organisera flerfasiga marknadsföringskampanjer.

Med möjligheten att planera, spåra och hantera projektets tidsplaner, uppgifter och resurser i realtid är programvara för projektplanering ett viktigt verktyg för projektledare och teammedlemmar.

Oavsett om det handlar om att hjälpa ditt team att hantera flera projekt, spåra prestanda eller planera resurser, kan rätt projektplaneringsverktyg göra skillnaden mellan ett lönsamt resultat och ett missat projekt!

Om du har ont om tid och vill komma igång med ditt nästa projekt kan du prova ClickUps kalenderplaneringsmall för att samla ditt teams uppgifter, möten och evenemang på en och samma plattform! ?️

Vad ska du leta efter i programvara för projektplanering?

Projektledare bör leta efter flexibel programvara för projektplanering som ger översikt över alla uppgifter, aktiviteter och möten.

Moderna team arbetar tvärfunktionellt med andra avdelningar och i nära samarbete med intressenter för att definiera projektets omfattning, mål och resultat. Projektplaneringen måste uppdateras varje vecka (om inte varje dag). Att använda en plattform för att samla teamen och få dem att arbeta tillsammans är det bästa sättet att undvika att projektets omfattning växer okontrollerat eller att produktiviteten hämmas.

Här är de viktigaste funktionerna för projektplanering som du bör tänka på när du väljer en lösning:

Anpassningsbara rapporter som är skräddarsydda efter de specifika behoven och kraven hos projektledare, intressenter, ledning eller kunder.

Samarbetsverktyg som gruppchatt, fildelning och tilldelade kommentarer för att hålla kontakten och hålla dig uppdaterad om de senaste framstegen.

Intuitiva kalendrar och Gantt-diagram för att ställa in uppgiftsberoenden, tilldela resurser och visa flera projekt sida vid sida.

Budgethantering för att övervaka projektutgifter, följa upp framsteg mot kostnader och för att övervaka projektutgifter, följa upp framsteg mot kostnader och hantera projektbudgetar

Resurshantering som hjälper dig att tilldela resurser till uppgifter och ger dig möjlighet att spåra som hjälper dig att tilldela resurser till uppgifter och ger dig möjlighet att spåra resurskapaciteten.

Avancerade sökfunktioner för att filtrera projekt efter datum, budget, resurs, projektnamn och mer.

Automatiserade arbetsflöden för att skapa regler och automatiseringsskript för bättre uppgiftshantering

Skalbar hierarki för att hantera små projekt eller stora, komplexa projekt

Med dessa viktiga funktioner i åtanke, låt oss ta en titt på de bästa planeringsprogrammen! ⚡️

Planera flera projekt, hantera beroenden och prioritera allt i din projekttidslinje med Gantt-diagramvyn.

ClickUp är en produktivitetsplattform utformad för team som vill hantera sitt arbete effektivt och på ett och samma ställe. Dess avancerade anpassningsbara funktioner gör det enkelt att skapa detaljerade projektplaner och visualisera dem från olika vinklar. Använd ClickUps kalendervy och Google Kalender-integration för att hålla alla på samma sida, oavsett var de befinner sig!

Ur ett dagligt perspektiv har team som samarbetar i ClickUp alla sina arbetsuppgifter och dokument inom räckhåll. Starta Zoom-möten inom en uppgift, redigera uppgifter i bulk och schemalägg uppgifter i en kalender med ett enkelt dra-och-släpp-klick.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Toggl Plan

via Toggl Plan

Toggl Plan är ett projektledningsprogram som är utformat för att hantera projekt på ett effektivt sätt. Med Toggl Plan kan användare skapa uppgifter, tilldela resurser, sätta deadlines och följa framstegen i realtid. Verktyget finns tillgängligt både på stationära och mobila enheter, vilket gör det enkelt att hålla koll på projekten var du än befinner dig.

Plattformen underlättar också samarbetet genom att teammedlemmarna kan kommentera uppgifter och dela filer eller skärmdumpar direkt från appen. Det användarvänliga gränssnittet och de kraftfulla funktionerna hjälper teamen att hålla ordning, spara tid och leverera resultat snabbare.

Toggl Plans bästa funktioner

Verktyg för uppgiftsamarbete för att organisera bifogade filer, feedback och checklistor

Visuell arbetsbelastningshantering och återkommande uppgifter

Översikt över teamets scheman på en skärm

Dra-och-släpp-planering på tidslinjer

Tvåvägsintegration med Toggl Track

Begränsningar i Toggl Plan

Det kan vara svårare att komma åt alla funktioner i appen än i webbversionen.

Inte lämplig för hantering av flera projekt med tvärfunktionella arbetsflöden.

Priser för Toggl Plan

Team : 8 dollar per användare och månad

Företag: 13,35 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Toggl Plan

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

3. GanttPRO

via GanttPRO

GanttPRO är en projektledningsplattform som utvecklats för att hjälpa individer och företag att hantera och samarbeta i sina projekt. Den ger användarna projektplaneringsfunktioner för att skapa dynamiska Gantt-diagram för flera projekt, skapa uppgiftslistor, tilldela uppgifter till teammedlemmar och kontrollera resursstatus.

Programvaran har även schemamallar för olika typer av projekt så att du snabbt kan skapa projektplaner utan att behöva börja från scratch. Dessutom erbjuder den samarbetsverktyg som chatt i realtid och kommentarfunktioner som hjälper team att kommunicera effektivt och samordna uppgifter på ett smidigt sätt.

GanttPRO:s bästa funktioner

Rapporter med detaljer om projektuppgifter, projekt, användare och mer

Verktyg för projektplanering, inklusive Gantt- och tavelvy

Automatisk schemaläggning för att beräkna om uppgiftsberoenden

Arbetsbelastningsvy för bättre uppgiftshantering

Export av PDF-, PNG-, XLSX- och XML-filer

Begränsningar för GanttPRO

Att skapa uppgiftsberoenden kan vara en komplex process under arbetsflödesplaneringen.

Saknar olika projektvyer jämfört med andra programvaror för projektplanering.

Priser för GanttPRO

Basic : 7,99 $ per användare och månad

PRO : 12,99 $ per användare och månad

Företag : 19,99 $ per användare och månad

Enterprise: 13,35 dollar per användare och månad

GanttPRO-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

4. Wrike

via Wrike

Wrike är en molnbaserad plattform för projektledning och arbetsflödessamarbete som är utformad för att hjälpa team att planera, hantera och analysera sitt arbete. Den erbjuder funktioner som uppgiftslistor, Gantt-diagram, Kanban-tavlor, anpassade instrumentpaneler, teamkalendrar, fildelning och mycket mer.

Plattformen erbjuder även verktyg för projektplanering och rapportering så att projektets framsteg kan följas i realtid. Wrike integreras med andra populära appar som Slack och Zapier, vilket gör det ännu enklare att hålla ordning på ditt team. Med Wrike kan du samarbeta i projekt med team både inom och utanför din organisation!

Wrikes bästa funktioner

Kritisk väg-analys, ögonblicksbilder och baslinjer på Gantt-diagram

Importör av Microsoft Project -filer

Beroenden och milstolpar

Omplanering av uppgifter i bulk

Delbara länkar till uppgifter

Begränsningar i Wrike

Saknar dokumenthanteringssystem (utforska bättre alternativ i Wrike-alternativ

Ingen fristående anteckningsfunktion

Priser för Wrike

Gratisversion

Team : 9,80 dollar per användare och månad

Företag : 24,80 dollar per användare och månad

Företag : Kontakta Wrike för mer information

Pinnacle: Kontakta Wrike för mer information.

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 300 recensioner)

5. Hive

via Hive

Hive är en projektledningsplattform med funktioner som uppgiftshantering, teamkommunikation och resursallokering för framgångsrik projektplanering. Hive har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för team att samarbeta och arbeta med uppgifter var de än befinner sig. Med möjligheten att tilldela uppgifter, sätta deadlines, spåra projektstatus och ta emot aviseringar ger Hive teamen översikt så att de kan hålla koll på sin projektplanering och hålla sina deadlines.

En av de viktigaste fördelarna med att använda Hive är möjligheten att visualisera tidslinjer och beroenden i projektplaneringen. Med Hive kan team skapa Gantt-diagram som ger en tydlig översikt över projektets tidsplan, inklusive uppgiftsberoenden och milstolpar.

Denna visualisering gör det möjligt för teamen att identifiera potentiella hinder och justera projektets tidsplan därefter, så att de kan hålla sig på rätt spår för att uppnå sina projektmål.

Hives bästa funktioner

Skapa projektplaner, baslinjer, milstolpar och beroenden med en Gantt-vy.

Arbetsytans instrumentpanel för att visualisera all aktivitet på plattformen

Hive Notes för att samarbeta med teammedlemmar i realtid

Överordnade projekt med underordnade projekt i en flexibel hierarki

Inbyggd chattfunktion

Begränsningar i Hive

Dyra prisplaner jämfört med andra programvaror för projektplanering

Begränsad multitask-redigering och rich text-redigeringsfunktioner

Hive-priser

Solo : Gratis

Teams : 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta Hive för mer information

Hive-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

6. ActiveCollab

via ActiveCollab

ActiveCollab är ett projektledningsverktyg som förenklar processen att hantera kunder och projektschemaläggning för byråer. Plattformen låter användare skapa detaljerade projektplaner, tilldela uppgifter till teammedlemmar, hantera deadlines och samarbeta i ett delat arbetsutrymme.

Från att visa projektstatus till att utbyta feedback i realtid erbjuder ActiveCollab en rad funktioner som hjälper byråer att hålla ordning och följa planen. Plattformen erbjuder en samarbetsmiljö där teammedlemmar kan diskutera projekt, dela filer och kommunicera uppdateringar om framsteg.

ActiveCollabs bästa funktioner

Nyhetsflöde via e-post med förfallna uppgifter, uppgifter som ska slutföras samma dag samt kommande uppgifter.

Exempelprojekt för att bekanta dig med plattformens gränssnitt

Projektvyer inklusive lista, kolumn och tidslinje

Fyra färgteman, inklusive mörkt och neon

Återkommande, överordnade och underordnade uppgifter

Begränsningar för ActiveCollab

Begränsad skalbarhet för projektportföljhantering

Avancerad rapportering finns tillgänglig i dyra abonnemang.

Priser för ActiveCollab

Pro : 8 $/månad per medlem

Plus : 9,50 $/månad för 3 medlemmar

Pro + Get Paid: 11,75 $/månad per medlem

ActiveCollab-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

7. Monday.com

via Monday

Monday är en projektledningsplattform med en rad funktioner som gör det enkelt för användarna att planera, hantera och samarbeta i projekt. Med Monday.com kan team skapa uppgifter och sätta deadlines, tilldela teammedlemmar uppgifter, följa framsteg, kommentera uppgifter och se projektets övergripande status.

Dess visualiseringsfunktioner gör det möjligt för team att spåra projektets hälsa och visualisera data, vilket gör att de snabbt kan fatta bättre beslut. Monday erbjuder också åtkomstkontroll så att användare enkelt kan hantera vem som har åtkomst till arbetet på plattformen, samt integrationer med andra projektplaneringsappar som Slack och Google Drive för extra bekvämlighet.

Måndagens bästa funktioner

Över 10 projektvyer, inklusive Gantt-diagram och Kanban-tavlor

Anpassade arbetsflöden med byggstenar utan kod

Huvudsakliga, privata och delbara arbetsdokument

Över 200 färdiga automatiseringsrecept

Dashboards i realtid

Måndagsbegränsningar

Brant inlärningskurva för att bekanta sig med funktioner och gränssnitt (kolla in alternativ till Monday ).

Dashboards är en betald premiumfunktion.

Måndagspriser

Individuell : Gratis för alltid

Basic : 8 USD per användare och månad, från 3 platser

Standard : 10 USD per användare och månad, från 3 platser

Pro : 16 USD per användare och månad, från 3 platser

Företag: Kontakta Monday för mer information

Måndagens betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (7 550+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 700 recensioner)

8. Google Sheets

via Google Sheets

Google Sheets är ett kalkylbladsprogram som gör det enkelt för team att skapa, samarbeta och dela kalkylblad för projektplanering och schemaläggning. Med Google Sheets kan team snabbt mata in data i tabeller och anpassa utseendet på sina kalkylblad med teckensnitt, färger och formler.

Verktyget innehåller också kraftfulla funktioner för dataanalys med diagram och grafer som enkelt kan delas med andra teammedlemmar. Google Sheets låter team arbeta tillsammans i realtid, vilket möjliggör effektivt samarbete och kommunikation kring projekt. Programmet är säkert och enkelt att använda, vilket gör att team snabbt kan komma åt sina dokument från vilken enhet som helst!

De bästa funktionerna i Google Sheets

Kommentarer och åtgärdsfunktioner för att hålla projektscheman igång

Anpassade lösningar med menyalternativ och makron med Apps Script

Salesforce-integration för att ansluta till data från andra plattformar

Hjälpfunktioner som Smart Fill och formelförslag

Automatisk sparning med versionshistorik

Begränsningar i Google Sheets

Tillägg från Google Workspace Marketplace krävs för att förbättra Sheet-funktionerna.

Ej lämplig som fristående programvara för projektplanering eller verktyg för uppgiftshantering.

Priser för Google Sheets

Gratisversion

Företag: 12 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av Google Sheets

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

9. Microsoft Excel

via Microsoft Excel

Microsoft Excel är ett kraftfullt kalkylbladsprogram utvecklat av Microsoft som gör det möjligt för användare att lagra, organisera, analysera och bearbeta data. Det kan användas för en mängd olika uppgifter relaterade till projektplanering, såsom att skapa Gantt-diagram, spåra projektets framsteg med diagram och tabeller, beräkna kostnader och budgetar, sortera data i kategorier snabbt och effektivt, samt skapa och formatera diagram för att visuellt representera data.

Excel har också många funktioner för projektplanering, såsom pivottabeller och villkorlig formatering, som hjälper användarna att hantera, analysera och visualisera sina data på ett så effektivt sätt som möjligt. Programvaran kan användas både för grundläggande uppgiftslistor och mer komplexa diagram som finansiella modeller.

Microsoft Excel bästa funktioner

Intelligenta verktyg för att lära sig användarmönster och organisera data

Moderna formler för att utföra beräkningar

Sparklines och tabeller för att förutsäga trender

Mobil-, dator- och onlineappar

Anpassade kalkylblad

Begränsningar i Microsoft Excel

Saknar funktioner för resursplanering eller komplex projektplanering

Vissa Excel-diagram och -grafik kräver ett Microsoft 365-abonnemang.

Priser för Microsoft Excel

Microsoft Excel finns som fristående version för 159,99 dollar eller med ett Microsoft 365-abonnemang.

Betyg och recensioner av Microsoft Excel

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 18 000 recensioner)

10. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är en plattform för projektledning och samarbete som är utformad för att team ska kunna planera, organisera och hantera projekt på ett effektivt sätt. Projektplaneringsplattformen erbjuder verktyg för att hantera kommunikationen mellan teammedlemmarna via chattmeddelanden, samtal och aviseringar. Den kan också integreras med andra populära verktyg som Dropbox och Google Docs.

Det gör det möjligt för användare att hålla koll på hur deras projekt fortskrider genom att skapa och tilldela uppgifter, spåra arbetstimmar för varje uppgift, sätta deadlines och milstolpar samt övervaka framsteg. Rapporteringsfunktioner finns tillgängliga för att hjälpa teamen att granska sina prestationer, vilket gör det till ett utmärkt projektplaneringsprogram för team.

Teamwork bästa funktioner

List-, Kanban-, Gantt-diagram-, tabell-, Allt- och Mitt arbete-vyer

Behörigheter och sekretessnivåer för kunder och medarbetare

Fakturerbara och kostnadspriser för varje teammedlem

Resurs- och arbetsbelastningshantering

Anpassade budgetar per projekt

Begränsningar för teamarbete

Vissa säger att det krävs en viss inlärningskurva för att lära sig och tillämpa programvaran i olika arbetsflöden.

Minimal chattfunktionalitet

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Starter : 5,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

Leverans : 9,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

Grow : 19,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

Skala: Kontakta Teamwork för mer information.

Betyg och recensioner av Teamwork

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (790+ recensioner)

11. NiftyPM

via NiftyPM

NiftyPM är en onlineplattform för projektledning som hjälper team att samarbeta och hålla ordning på sin projektplanering. Den förenklar arbetsflödet för hantering av projekt, uppgifter, resurser och intressenter med lättanvända funktioner som uppgiftsplanering, visuella tidslinjer för att följa framsteg och mål, automatiska aviseringar för att hålla teammedlemmarna uppdaterade och robust rapportering.

Projektplaneringsverktyget har också många integrationer med populära affärsappar som Dropbox, Google Drive och Slack, vilket gör det möjligt för team att smidigt koppla sina projektledningsaktiviteter till sina andra arbetsflöden.

NiftyPM:s bästa funktioner

Milstolpsberoenden för att blockera alla uppgifter i en milstolpe tills de andra uppgifterna i milstolpen är slutförda

Modultillpassning för att passa en teammedlems roll och behov i ett projekt

Realtidsautomatisering av pågående, slutförda och försenade projekt

Anpassade fält för ytterligare data och information om milstolpar

Inbyggda integrationer och anpassade inbäddningar

Begränsningar för NiftyPM

Dyra betalda abonnemang krävs för att kunna använda kärnfunktionerna jämfört med andra projektplaneringsverktyg.

Gratisplanen är begränsad till två aktiva projekt.

Priser för NiftyPM

Gratis för alltid

Starter : 5 dollar per användare och månad

Pro : 10 dollar per användare och månad

Företag : 16 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta NiftyPM för mer information.

NiftyPM-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Är du fortfarande osäker på vilket projektplaneringsverktyg som passar bäst för ditt team? Vi har delat upp olika typer av projektplaneringsprogram för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst:

1. Programvara för Gantt-diagram

Gantt-diagramprogramvara är ett av de mest populära och mest använda verktygen för projektplanering. Det ger en visuell representation av projektuppgifter, tidslinjer och beroenden. Med ett Gantt-diagram kan du enkelt följa projektets framsteg, identifiera potentiella flaskhalsar och göra justeringar för att säkerställa att projektet slutförs i tid. Många Gantt-diagramprogramvaror erbjuder också samarbetsfunktioner som gör det möjligt för teammedlemmar att uppdatera uppgiftsstatus, lägga till kommentarer och kommunicera effektivt.

Agila projektledningsverktyg är utformade för team som följer den agila metodiken. Dessa verktyg fokuserar på iterativ utveckling, vilket gör det möjligt för team att dela upp projekt i mindre, hanterbara uppgifter som kallas sprints. Agil projektledningsprogramvara underlättar samarbete, främjar transparens och gör det möjligt för team att snabbt anpassa sig till förändrade krav. Funktioner som Kanban-tavlor, användarberättelser och burndown-diagram gör det lättare att följa framstegen och säkerställa att projekten levereras i tid.

3. Programvara för resurshantering

Resurshantering spelar en avgörande roll i projektplanering. Programvara för resurshantering hjälper organisationer att optimera resursfördelningen och säkerställa att rätt personer tilldelas rätt uppgifter vid rätt tidpunkt. Dessa verktyg ger realtidsöverblick över resurstillgänglighet, arbetsfördelning och kapacitetsplanering. Programvara för resurshantering gör det möjligt för team att undvika överbelastning av projektplaner, förhindra schemakonflikter och maximera produktiviteten.

4. Programvara för kritisk vägmetod (CPM)

Programvara för kritisk vägmetod (CPM) är idealisk för att hantera projektplaner med flera ömsesidigt beroende uppgifter. Den hjälper till att identifiera den kritiska vägen, som är den sekvens av uppgifter som avgör projektets totala varaktighet. CPM-programvara gör det möjligt för team att analysera uppgiftsberoenden, uppskatta projektets tidsplan och identifiera potentiella förseningar eller flaskhalsar. Genom att fokusera på den kritiska vägen kan team prioritera uppgifter och fördela resurser mer effektivt, vilket säkerställer projektets framgång.

Samarbetsverktyg är avgörande för effektiv projektplanering, särskilt för team som arbetar på distans eller är spridda över olika platser. Dessa verktyg underlättar kommunikation, fildelning och smidigt samarbete mellan teammedlemmarna. Projektplaneringsfunktioner som meddelanden i realtid, uppgiftsfördelning och dokumentdelning gör det enkelt för teamen att hålla kontakten och arbeta tillsammans på ett effektivt sätt. Samarbetsprogramvaran integreras med projektplaneringsverktyg för att erbjuda en heltäckande lösning för projektledning och främjande av teamarbete.

Programvara för projektplanering för projektledare

ClickUp är den bästa programvaran för projektplanering för alla som vill hålla ordning och fokusera på sina projekt. Med sitt intuitiva gränssnitt och användarvänliga funktioner erbjuder den ett smidigt sätt att hantera flera uppgifter samtidigt!

Dessutom hjälper dess samarbetsfunktioner individer eller team att arbeta tillsammans från valfri plats för den bästa projektplaneringsupplevelsen. Skapa ett gratis konto i ClickUp idag!