10 effektiva arbetsvanor – exempel och tips för en framgångsrik karriär

Erkänn, vi har alla någon på jobbet som vi beundrar för deras arbetsvanor.

De är briljanta på jobbet, produktivitet är deras andra namn, och det är de som har avslöjat hemligheten bakom de bästa arbetsvanorna.

Du tittar på dem och undrar... finns det verkligen produktiva människor?

Om du vill bryta dig ur mediokriteten och lära dig hur du kan skapa bättre arbetsvanor är vi här för att hjälpa dig.

I den här artikeln lyfter vi fram tio effektiva arbetsvanor som de flesta framgångsrika människor svär vid. Som bonus har vi också tagit fram ett snabbt sätt att omsätta en vana i praktiken.

Tacka oss senare!

Är du redo att anamma en bra arbetsvana? Då kör vi!

10 effektiva arbetsvanor

Bra eller dåliga, vi definieras alla av våra vanor.

Ibland kan dåliga vanor blåses upp till orimliga proportioner på din arbetsplats. Faktum är att du kan vara den charmigaste eller den mest irriterande kollegorna bara baserat på dina arbetsvanor.

Men innan vi dyker in i framgångsrika arbetsvanor, låt oss börja med vad som är bra arbetsvanor och varför du bör utveckla dem.

Arbetsvanor definieras som beteendemönster hos en anställd som bidrar till deras arbetsprestation. De är framgångsfaktorer som hjälper dig att öka din produktivitet, tillförlitlighet, lagarbete och arbetsglädje.

Några exempel på viktiga arbetsvanor är:

De flesta framgångsrika människor tillämpar dessa arbetsmantra på ett eller annat sätt. De coachar också andra att göra detsamma!

För att hjälpa dig har vi här tio positiva arbetsvanor som du behöver för en framgångsrik karriär:

1. Var punktlig och professionell på arbetsplatsen

Att vara punktlig på jobbet är en självklarhet.

Att vara sen kan dock vara en av de svåraste dåliga vanorna att övervinna.

Och lita på oss.

Ingenting gör en chef galnare än att du ständigt kommer för sent till jobbet.

Om du inte vill hamna i onåd hos dina kollegor, försök att logga in 10 minuter tidigare på din arbetsplats. Detta hjälper dig att planera din dag och vara redo när den officiella arbetstiden börjar.

Nu kan det vara svårare att hålla fast vid goda arbetsvanor, som punktlighet, när man arbetar på distans.

Att passa grannens katt är ju trots allt en legitim distraktion. ?

Men du bör ändå försöka logga in i tid och vara tillgänglig för teamkonferenser eller möten.

Var dessutom inte för rigid när det gäller din arbetsrutin.

Ibland är det okej att stanna kvar på jobbet för att utföra en viktig uppgift, så länge det inte påverkar balansen mellan arbete och privatliv.

Punktlighet och engagemang i ditt arbete säger mycket om din professionalism. Och det bästa sättet att inpränta denna goda arbetsvana är att planera din dag eller dina arbetstider.

Du kan:

Skapa ett schema för dig själv

Ställ in påminnelser för möten

Ge dig själv en tidsbuffert för att hantera oväntade händelser

2. Respektera och uppnå deadlines

Att hålla sig till deadlines är en positiv vana och ett kännetecken för framgångsrika människor. Att slutföra arbetet i tid visar att du är ansvarstagande och kan utföra uppgifter effektivt.

Proffstips: Använd HR-programvara för att hålla dina anställda engagerade och ansvariga för sina arbetsvanor.

Men om du har svårt att följa upp, kan du sätta upp kortsiktiga mål för dig själv och ditt team. Detta kan fungera som en handlingsplan som hjälper dig att bättre fokusera på uppgiften.

Dessutom kommer små framgångar att skapa momentum för större framgångar.

Du bör också kommunicera med dina chefer om din arbetsbelastning och projektets framsteg för att säkerställa att du har realistiska deadlines.

Och om du lider av måndagsdepression (vi förstår dig), ha en att göra-lista klar innan veckan börjar och planera ditt arbete för att bättre hantera deadlines.

3. Hantera tiden för en hälsosam balans mellan arbete och privatliv

Tidshantering är en hälsosam vana som kan få dig att sticka ut.

Om du tar en lång lunchpaus, ägnar dig åt skvaller eller diskuterar personliga problem på jobbet leder det till att värdefull arbetstid går till spillo.

Och om du har blivit biten av sociala medier-bacillen är det bara du själv som kan rädda dig från att hamna i trubbel på jobbet.

Tiden flyger iväg när du tittar på söta hundvideor, eller hur? ?

Du kan också tappa fokus och kanske behöva arbeta sent, vilket stör balansen mellan arbete och privatliv.

För att utveckla bättre arbetsvanor bör du:

Prioritera dina uppgifter

Undvik multitasking

Minska distraktioner på din arbetsplats

Du kan också använda en tidsspårare eller ett projektledningsverktyg för att se hur du lägger din tid på olika uppgifter och projekt. Detta är särskilt praktiskt för distansarbetare, eftersom dessa appar också kan hjälpa dig att förbättra din förmåga att arbeta koncentrerat och låta dig hantera personliga uppgifter på ett effektivt sätt.

4. Ta kritik på ett bra sätt

Rynka inte pannan åt varje kritik du får.

Ingen är perfekt.

Att ge eller ta emot negativ feedback är viktigt för att utvecklas, och det är något du behöver då och då.

Du bör behandla din arbetsgivare som din karriärcoach och lära dig att ta budskapet objektivt. Feedback från en medarbetare eller din chef är till för att hjälpa dig att fokusera och bli en bättre version av dig själv.

Se det som en välsignelse i förklädnad.

Hur väl du hanterar kritik beror också på din emotionella intelligens.

Några enkla sätt att hantera negativ feedback är att hålla tillbaka din första reaktion, ställa frågor och visa uppskattning. Med en positiv attityd kommer du naturligtvis att bli mer öppen för konstruktiv kritik.

5. Ställ relevanta frågor

Oavsett hur skicklig du är kan du fastna någon gång.

Be om hjälp när du behöver det. Det är en sund vana.

Ibland kan frågor också underlätta diskussioner som kan gynna alla.

Försök dock att hitta en balans mellan nyfikenhet och irritation. Om du ställer för många frågor, särskilt samma frågor, kan det snabbt bli en dålig arbetsvanor.

Poängen är att du inte ska irritera dina kollegor med frågor som "var är kaffemaskinen?".

Var istället en driftig person och följ doften av mocka. ☕

6. Var organiserad

Du behöver inte vara den typen av organisatör som tror att man måste satsa stort eller inte satsa alls på jobbet.

Börja i liten skala med saker som:

Färgkoda din kalender

Ta relevanta anteckningar

Skapa en checklista

Ta korta, regelbundna pauser under arbetet

Och fortsätt att göra framsteg härifrån.

Ett rörigt skrivbord och en kaotisk dagsplan är också ett stort nej-nej. Du vill inte hamna i blickfånget för sådana dåliga arbetsvanor.

Du kan också använda ett verktyg för uppgiftshantering för att organisera uppgifter och hjälpa dig att bygga upp denna positiva arbetsvana. Från att spåra deadlines till att visualisera uppgifter kan dessa fokusverktyg hjälpa dig att hålla ordning.

7. Kommunicera effektivt

Oavsett om du arbetar på kontoret eller på distans, kommunicera alltid tydligt med din arbetsgivare eller dina kollegor.

Du behöver inte använda synonymordboken för att skriva ett svar.

Var enkel men effektiv.

Glöm inte att regelbundet informera din chef om projektets framsteg. Chefer uppskattar när du håller dem informerade.

Du bör dock inte vara den enda som pratar.

Produktiva människor är också aktiva lyssnare. Det är en bra vana och en utmärkt mjuk kompetens att ha.

För att bli en aktiv lyssnare kan du göra följande:

Avbryt inte när en kollega talar

Observera talarens kroppsspråk och ta ledtrådar från icke-verbala signaler.

Ställ relevanta frågor eller följ upp

Omformulera idéerna med egna ord för att säkerställa att du har förstått dem tydligt.

8. Ta initiativ och lär dig en färdighet proaktivt

Om du bara sitter och beundrar produktiva människor kommer du aldrig att uppleva framgång.

För att göra ett bra jobb och snabbt klättra på karriärstegen måste du förbättra dina färdigheter.

Notera vilka färdigheter du saknar och delta i workshops eller professionella certifieringskurser för att fylla dessa kunskapsluckor.

Du bör också sikta på ledande befattningar och vända dig till en karriärcoach om det behövs.

Vänta inte på att din chef ska delegera uppgifter, särskilt om du arbetar på distans. Be istället proaktivt om projekt.

Ta initiativ till mer arbete, även om det inte ingår i din arbetsbeskrivning. Detta kommer att få dig att lysa som en diamant bland dina kollegor.

Men överbelasta dig inte om du redan har tillräckligt att göra. Du vill inte ta på dig en viktig uppgift och sedan lämna den oavslutad.

Proffstips: Undvik utbrändhet och planera din dag genom att blockera tid i din fullspäckade kalender! ?

9. Säg nej till prokrastinering

Chansen är stor att du hellre bläddrar igenom sociala medier under arbetstid än slutför ett projekt du inte gillar.

Men när du skjuter upp viktiga saker blir det bara värre.

Och innan du vet ordet av... kaboom. Du har passerat deadline med råge.

Men låt inte rädslan för deadlines ta överhanden.

Om en uppgift stör dig för mycket, kan du lika gärna få den överstökad. Det är också en sund vana att engagera sig i uppgiften och alltid avsluta det man påbörjat.

10. Använd en app för vanestyrning

Är du inte längre förvirrad över frågan ”vad är arbetsvanor”?

Fantastiskt!

Men det tar tid att utveckla goda arbetsvanor, och dåliga vanor är svåra att bryta. Om du frågar de flesta vanecoacher kommer de förmodligen att säga att det tar cirka 21 dagar att bilda en vana.

Hur håller du dig då på rätt spår?Det är här vanespårnings- eller produktivitetsappar som ClickUp kommer in i bilden.

ClickUp är en av de mest populära och högst rankade apparna för vanhanalys som används av produktiva team inom alla områden. Det är en allt-i-ett-app som gör det enkelt att sätta upp, hantera och följa upp dina personliga projekt och professionella mål.

Och det bästa av allt? ClickUp har ett brett utbud av funktioner för vanehantering helt gratis!

Här är en smygtitt på hur ClickUp kan hjälpa dig att bli en rockstjärna på arbetsplatsen:

Visa målmappar och procentuell framsteg i ClickUp

Visa målmappar och procentuell framsteg i ClickUp

Är du redo att öva på hälsosamma arbetsvanor?

Att utveckla arbetsvanor som förändrar ditt liv sker inte över en natt.

Men när du väl bestämt dig för det kan du säkert bemästra konsten att skapa perfekta arbetsvanor.

Och även om du har en rad arbetsvanor som du kan följa, kan det förbli en avlägsen dröm om du inte har ett system för att spåra vanor, som ClickUp.

Oavsett om du vill utveckla bättre arbetsvanor, organisera alla dina mål på ett ställe eller följa dina framsteg, kan ClickUp vara din enda källa för effektiv vanhantering.

Gå med i ClickUp gratis och bli den medarbetare som alla ser upp till!