Gratis mallar för vanespårare i Google Sheets, Excel och ClickUp

De flesta av oss vet vad vi bör göra för att skapa ett balanserat liv. Det går ungefär så här:

Träna regelbundet. Byt ut skräpmat mot hälsosamma hemlagade måltider. Drick vatten. Sov tillräckligt. Begränsa tiden du spenderar på sociala medier. Tillbringa mer tid med dina nära och kära. Fortsätt att lära dig nya saker och utvecklas. 🌻

Men gör vi alltid dessa saker?

Nja... inte riktigt. Trots de bästa intentioner kan det vara svårare än det låter att hålla fast vid goda vanor, och dåliga vanor smyger sig snabbt tillbaka.

Det är där mallar för vanespårare kommer till nytta. När du spårar vanor blir de lättare att hantera. Innan du vet ordet av har dina nya vanor blivit – vågar vi säga det? – vanor, så att du inte längre behöver tänka på dem. 🤩

Låt oss titta på hur en mall för vanespårare kan hjälpa dig att utveckla och upprätthålla dessa hälsosamma vanor. Vi kommer sedan att dela med oss av några idéer för vanespårare som hjälper dig att nå dina mål, ett steg i taget.

Vad är en mall för vanespårare?

En mall för vanespårning hjälper dig att sätta upp mål och sedan dela upp dessa mål i små åtgärder som du kan göra regelbundet för att uppnå positiva förändringar.

Vanespårare hjälper dig att bygga upp momentum genom att påminna dig om vilka åtgärder du ska vidta varje dag. Ungefär som appar för måluppföljning ger de en visuell översikt över dina framsteg, håller koll på hur det går för dig och hjälper dig att snabbt justera om du kommer ur kurs.

De motiverar dig att fortsätta tills de nya, positiva vanorna har blivit en del av din dagliga rutin – vilket kan ta lite längre tid än de allmänt accepterade 21 dagarna.

Du kan använda en veckomall för vanor för att sätta upp mål för en vecka, en 30-dagarsmall för vanor för att stödja målsättningen för en hel månad eller en årlig mall för vanor för ett helt år – eller längre.

Använd mallar för vanespårning till självomsorgsprojekt som att öka ditt vattenintag, ta dina dagliga kosttillskott eller ta regelbundna pauser under arbetsdagen. Eller använd dem för att prioritera ditt arbete, spara till en drömsemester eller avsätta tid för att äntligen skriva den där boken, några sidor i taget. 📚

Oavsett hur du använder den är en vanespårare ett av de mest produktiva verktygen du kan använda för att hantera uppgifter.

Vad kännetecknar en bra mall för vanespårning?

De bästa apparna och mallarna för vanespårning har vissa saker gemensamt:

De är enkla och lätta att använda.

Deras format passar dig – oavsett om det är en väl utformad tabell med datum, en mini-vanor-tracker att ha i handväskan eller plånboken, en bullet journal-vanor-tracker med olika färger för olika mål eller en cirkulär vanor-tracker som flyter från en dag till nästa.

Du kan bocka av punkter när du har gjort dem, antingen elektroniskt eller i en utskrivbar planeringskalender, så att du får en daglig känsla av att ha uppnått något ✅

De hjälper dig att hantera prioriteringar så att du alltid kan fokusera på det som är viktigast.

De fungerar tillsammans med alla andra digitala planeringsverktyg som du använder för att hantera din arbetsbelastning.

13 gratis mallar för vanespårare att använda under 2025

Oavsett vad ditt mål är finns det en mall för vanespårare som passar dig. Kanske har du satt upp en 30-dagarsutmaning att ringa en potentiell ny kund varje dag under en månad. Eller kanske arbetar du mot ett långsiktigt mål som att förbereda dig för att springa ett maraton. (Då kanske du vill använda en 100-dagars vanespårare. ) 🏃

Många mallar för vanespårare finns nu i digital form. Men om du föredrar att arbeta med en papperskopia kan du leta efter en av de gratis utskrivbara mallarna för vanespårare som finns online – och lägg gärna till motiverande klistermärken efterhand.

Och medan vi diskuterar goda vanor, här är några som du kan börja bygga upp idag – för en mer givande karriär!

Låt oss nu titta på några av de bästa alternativen som finns online för mallar för vanespårning.

1. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Få gratis mall Odla och spåra hälsosamma personliga vanor med ClickUps mall för personlig vanespårare.

ClickUp Personal Habit Tracker är en gratis mall för vanespårning som hjälper dig att behärska dina dagliga aktiviteter och stödjer hälsosamma vanor när du arbetar mot dina mål.

Börja med att använda ClickUp Doc eller Sticky Notes på en ClickUp Whiteboard för att identifiera dina mål. Brainstorma sedan vilka vanor du behöver införa för att uppnå dem. Om du inte är säker på vad dina verkliga prioriteringar är kan en prioriteringsmall hjälpa dig att klargöra det.

Skapa en uppgift för varje vana du vill spåra, vilket kan vara allt från ”meditera 10 minuter varje dag” till ”studera tre gånger i veckan”. Ställ in en tidslinje för varje uppgift med hjälp av milstolpar så att du har delmål att arbeta mot, och använd anpassade fält för mindre, regelbundna uppgifter, som att läsa 15 sidor eller gå 10 000 steg varje dag. 🚶

Använd fälten Öppen och Slutförd status och förloppsindikatorn för att hålla koll på hur det går med enskilda uppgifter. Bestäm sedan hur du vill spåra din totala framsteg – välj mellan tabell- eller listvy.

2. ClickUp-mall för veckoplanering med vanor

Hämta denna gratis mall Spåra uppgifter under hela veckan med ClickUp Weekly Planner Template.

ClickUps veckoplaneringsmall är din perfekta vanespårare för effektiv veckoplanering och förbättrad produktivitet. Organisera och balansera dina ansvarsområden, både personliga och professionella, genom att sätta upp uppgifter för varje mål du vill uppnå under veckan.

Dela upp dina veckovisa vanor i mindre, uppnåbara dagliga uppgifter som "läsa 30 minuter varje dag" eller "slutföra två avsnitt av projektrapporten". Använd ClickUps intuitiva milstolpar för att dela upp långsiktiga mål i mindre, veckovisa mål, vilket gör dem mer hanterbara och mindre överväldigande.

Du kan övervaka hur din vecka utvecklas med statusfält och flytta uppgifter från "Pågående" till "Slutfört" allteftersom du gör framsteg. Organisera ditt schema på ett sätt som passar dig genom att ändra vyn till tabell, lista eller kalender.

Oavsett vad du strävar efter är ClickUps veckoplaneringsmall ett ovärderligt verktyg för att skapa goda vanor, underlätta måluppfyllelse och säkerställa en produktiv och balanserad vecka. 🗓️

3. ClickUp-mall för månatlig vanespårare

Hämta denna gratis mall Håll ordning och kontroll över dina vanor varje månad med ClickUps månadsplanerare.

ClickUps månadsplanerare är perfekt för dig som vill organisera dina månatliga vanor och uppgifter på ett sammanhängande och överskådligt sätt. Med denna mall för vanespårning kan du effektivt sätta upp och följa upp månatliga mål, vilket håller dig motiverad under hela månaden.

Tilldela en uppgift för var och en av dina vanor eller mål och använd ClickUps anpassade fält för att skapa mer specifika uppgifter som "läsa 50 sidor om dagen" eller "träna 4 gånger i veckan". Du kan till och med sätta upp milstolpar för dina långsiktiga mål, så att du har små framsteg att fira under månaden. 🎉

Mallen erbjuder olika visningsalternativ, såsom tavelvy, listvy eller kalendervy, så att du kan visualisera din månadsplan på ett sätt som passar din stil. ClickUps månadsplaneringsmall har också en förloppsindikator så att du enkelt kan följa dina framsteg mot dina mål och göra justeringar vid behov.

4. ClickUp-mall för dagliga mål

Hämta denna gratis mall Dela upp stora mål i dagliga åtgärder och var produktiv varje dag med ClickUps mall för dagliga mål.

Hantera dina dagliga mål med ClickUps mall för dagliga mål! Denna mall erbjuder ett robust och effektivt system för att hantera dina dagliga mål. Med denna mall för vanespårare kan du omvandla högtflygande ambitioner till hanterbara dagliga mål, vilket främjar konsekvens och stadiga framsteg mot dina mål.

Börja med att definiera dagens primära mål med uppgifter som uppmuntrar vanor som motsvarar dessa mål. Till exempel "genomföra ett 30-minuters träningspass" eller "slutföra projektförslaget". Använd deluppgifter för att dela upp större mål i mindre, mer hanterbara steg, och använd anpassade fält för specifika dagliga uppgifter, såsom "dricka 8 glas vatten" eller "15 minuters meditation". 🧘

Utnyttja kraften i ClickUps intuitiva statusfält för att enkelt flytta mål från "Att göra" till "Slutfört" när du uppnår dem under dagen. Det är inte bara ett organisationsverktyg utan också en motivationsboost för varje avslutad uppgift.

5. ClickUp-mall för arbete som ska göras

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera alla kommande åtaganden på ett framgångsrikt sätt med ClickUp Work To Do-mallen.

ClickUp Work To Do Template hjälper dig att utföra dina uppgifter snabbt, effektivt och i rätt ordning, vilket skapar goda vanor som hjälper dig att nå dina mål. 🌈

Denna planeringsmall delar upp varje stor uppgift i mindre, mer hanterbara deluppgifter, var och en med sitt eget förfallodatum. Den hjälper dig att prioritera dina uppgifter så att du alltid arbetar med de viktigaste uppgifterna först och låter dig organisera allt med hjälp av en flexibel Kanban-tavla. Och om det finns andra inblandade kan du tilldela uppgifter till andra med hjälp av ClickUp Automations.

Kategorisera dina uppgifter med anpassade fält som uppgiftstyp, frekvens och viktiga anteckningar, och spåra framstegen med hjälp av anpassade statusar som att göra, pågående, slutfört eller avbrutet.

Du kan se alla dina uppgifter i uppgiftslistan. Använd mallen som veckoplanerare i veckokalendervyn eller som månatlig vanemätningsmall i månadskalendervyn.

6. ClickUp-mall för dagliga uppgifter

Hämta denna gratis mall Denna klassiska ClickUp-mall för dagliga uppgifter gör det enkelt att spåra uppgifter och deras framsteg.

ClickUps mall för dagliga uppgifter är en daglig vanespårare – eftersom dagliga vanor hjälper dig att nå långsiktiga mål.

Använd checklistor och anpassade fält som Kategorier, Arbetsbelastning och Framsteg för att se till att inget missas varje dag. Sortera punkterna på att göra-listan efter förfallodatum och prioritera dem så att du vet vad du ska fokusera på först.

Med denna enkla mall för vanor kan du också bocka av saker när du har gjort dem. Sedan kan du dölja dem – eller lämna dem öppna och synliga om du föredrar det. Att se dina slutförda uppgifter ger dig ofta en känsla av att ha uppnått något. ✅

Board View visar snabbt vad som fortfarande behöver göras och vad som är klart, så att du alltid vet var du befinner dig i det stora hela.

7. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Hämta denna gratis mall Se alla dina uppgifter för varje dag i ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

ClickUp-kalenderns mall för att göra-lista fungerar särskilt bra när du har flera uppgifter att jonglera och inte riktigt vet var du ska börja. Denna kostnadsfria mall för vanespårare visar alla dina uppgifter i ett tidslinjeformat så att du enkelt kan visualisera vad du behöver göra.

När du är redo att sätta igång kan du sedan fördjupa dig i detaljerna för varje uppgift. Anpassade attribut som kategori, roll, resurser och produktivitetsnivå visar dig exakt vad du arbetar med och vad du behöver åstadkomma.

Du kan också organisera dina uppgifter efter vissa attribut, till exempel kategori och roll, så att du kan arbeta med liknande uppgifter samtidigt om du vill. När du är klar ändrar du bara statusen från Öppen till Klar.

Du kan använda den här mallen som en daglig, veckovis eller månatlig vanespårare, beroende på hur långt i förväg du föredrar att planera. 🗓️

8. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Hämta denna gratis mall Använd den här mallen för att lista och visualisera din utvecklingsplan.

Kontinuerlig personlig utveckling är en viktig del av att växa som person – och av att utveckla din karriär. Förverkliga din potential genom att förstå dina styrkor och dina förbättringsområden, och planera sedan för att bli den bästa versionen av dig själv.

ClickUps mall för personlig utvecklingsplan hjälper dig att göra just det. Det är en personlig och professionell måluppföljare och projektplanerare som hjälper dig att sätta upp mål och organisera dina uppgifter, med hänsyn till eventuella hinder. Sedan kan du mäta dina framsteg mot dessa mål.

Flera uppgiftsstatusar, såsom Off Track, On Track och Goal Met, hjälper dig att hålla fokus och motivationen uppe. Och anpassade attribut som möjligheten att välja en ansvarspartner, sätta upp minimimål för varje dag och fira vinster och prestationer hjälper dig att fortsätta framåt. 🏆

PD per kvartal-tavlan visar din personliga utvecklingsplan för varje kvartal. Du kan också mäta din tillfredsställelse för varje uppgift genom att välja ett antal hjärtan av fem i det anpassade fältet "Hur nöjd är du med dina framsteg?".

9. ClickUp-mall för barnens dagliga schema

Hämta denna kostnadsfria mall Skapa rutiner och struktur tidigt med ClickUps mall för barns dagliga schema.

”Har du borstat tänderna/bäddat sängen/gjort läxorna?” Alla föräldrar känner igen den här typen av dagliga sysslor – och hur svårt det ibland kan vara att få barnen att göra dem. Skapa goda vanor tidigt och gör livet enklare för dig själv (och dina barn) med ClickUp Daily Personal Schedule for Kids.

Denna mall för vanespårare är ursprungligen utformad för barn som lär sig hemifrån, men kan enkelt anpassas för att utveckla goda vanor även för barn som går i skolan. Det är ett visuellt, barnvänligt verktyg som ger struktur och visar dem exakt vad de behöver göra varje dag och när – med hjälpsamma påminnelser om det behövs.

Med tidsblock för läxor, familjetid och roliga aktiviteter som skapar en bra balans håller det dem produktiva och glada, och du kan lägga till extra uppgifter som de behöver göra – som att borsta tänderna eller bädda sängen. 🛏️

De fungerar även som humörspårare och uppmuntrar till mer personlig interaktion med anpassade fält som "Hur var din dag?", "Vad fick dig att le idag?" och "Finns det något du vill prata om privat?".

10. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Hämta denna kostnadsfria mall Använd ClickUp för personlig produktivitet med den här mallen.

Säg adjö till stressen och organisera ditt liv med ClickUps mall för personlig produktivitet.

Sätt upp dina långsiktiga mål och planera sedan in mindre uppgifter som hjälper dig att nå dem. Prioritera din dag från morgonmeditationen till möten och måltidsplanering, utifrån vad som är viktigast för dig, så att du kan hålla fokus och motivationen uppe.

Ändra uppgifter från Att göra till Klar när du har slutfört dem – eller använd mer specifika anpassade statusar som Måltider planerade, Köpa på köttmarknaden och Klar! för att spåra varje steg. Använd appen Tidsspårning för att se exakt hur lång tid du lägger på en uppgift och ett Gantt-diagram för att se hur långt du har kvar till att slutföra den. Sedan kan du bestämma var du eventuellt behöver justera din plan.

Denna kostnadsfria mall för vanespårare hjälper dig också att ställa in återkommande uppgifter. Ställ till exempel in en uppgift som påminner dig om att ta regelbundna pauser under dagen så att du förblir produktiv. 💪

11. ClickUp SMART Goals-mall

Hämta denna gratis mall Uppnå dina mål med ClickUp Smart Goals Template

De bästa målen är SMART-mål, det vill säga specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

ClickUp SMART Goals Template hjälper dig att få klarhet i alla delar av dina mål samtidigt som du delar upp dem i mer hanterbara delar. Med mindre delmål att sträva efter är det lättare att hålla motivationen uppe och fokusera.

Mallen uppmuntrar dig också att tänka djupare på dina mål och identifiera eventuella hinder som kan uppstå. Till exempel får anpassade fält som "Varför sätter jag det här målet just nu?" och "Har du de färdigheter som krävs för att uppnå detta?" samt "Hur mycket ansträngning krävs?" dig att tänka efter – och se till att du sätter rätt mål vid rätt tidpunkt. 🚦

Hjälpsamma statusar som Off Track, On Track och Crushing låter dig veta hur det går och varnar dig om du behöver vidta korrigerande åtgärder för att nå ditt mål.

12. Mall för vanespårningskalkylblad i Google Sheets och Excel från Template.net

Denna mall för vanespårare i Google Sheets är ett enkelt och lättanvänt dokument där du kan lista dina uppgifter – eller de vanor du vill arbeta med – tillsammans med ett slutdatum och en tidpunkt. Du kan ange vanespåraren som en återkommande uppgift på veckobasis eller månadsbasis och sedan ändra status från Ofullständig till Klar när uppgiften är slutförd.

Du måste betala för ett Template.net-abonnemang innan du kan ladda ner denna mall för vanor i Google Sheets- eller Excel-format. Men när du väl har gjort det är den redigerbar och utskrivbar och hjälper dig att hålla dig ansvarig inför dig själv. 📝

13. Google Sheets & Excel-mall för vanespårning av Hellometrics

via Hellometrics

Mallen för vanespårare i Google Sheets är utformad för att hjälpa företagare eller bloggare att hålla reda på återkommande uppgifter, men vem som helst kan använda den för att införa goda vanor.

Hantera din arbetsrutin genom att ställa in uppgifter som ska utföras vid specifika tidpunkter, till exempel dagligen, en eller två gånger i veckan eller en gång i månaden. Du kan anpassa mallen efter dina specifika behov.

Markera sedan de uppgifter som är klara. När du markerar dem får du en fin visuell bild som ger dig en känsla av att ha uppnått något. Och om du vill se en sammanfattning visar fliken Framsteg hur många gånger du har utfört varje uppgift – så att du inte kan smita undan. 👀

Uppnå dina mål med mallar för vanespårare som fungerar för dig

Alla behöver något att sträva efter, oavsett om det är karriärframgång, god hälsa, ekonomisk hållbarhet – eller en kombination av dessa. Att uppnå sådana mål sker dock inte över en natt. De är resultatet av goda vanor som upprepas om och om igen, även när livet kommer i vägen.

Verktyg som mallar för vanespårning hjälper oss att tydliggöra vad vi försöker uppnå och påminner oss varje dag om vad vi behöver göra för att nå dit. De hjälper oss att hålla fokus trots distraktioner. När vi tydligt kan se våra framsteg motiveras vi att fortsätta. 🙌

ClickUps kostnadsfria mallar för vanespårning är några av de bästa som finns online. Precis som alla ClickUp-mallar är de lätta att arbeta med, kan anpassas efter dina behov och hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde som aldrig förr.

Registrera dig gratis på ClickUp och få tillgång till vårt breda utbud av mallar för vanespårare och mycket mer. Att hantera ditt företag – och ditt liv – har aldrig varit enklare.