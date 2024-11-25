De 15 bästa apparna för dagliga rutiner 2025

En app för dagliga rutiner kan göra eller förstöra din dag.

Den perfekta appen är mer än bara en enkel schemaläggare – den ökar produktiviteten, skapar bättre vanor och håller dig motiverad.

Efter omfattande experiment och analyser med mitt team har jag sammanställt en lista över de bästa apparna för dagliga rutiner. Dessa toppval kommer att effektivisera din dag och hjälpa dig att uppnå dina mål utan ansträngning. 🎯

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en sammanställning av de bästa apparna för dagliga rutiner: ClickUp (Bäst för allt-i-ett-planering av dagliga rutiner med AI)

Todoist (Bäst för detaljerad prioritering av uppgifter)

TickTick (Bäst för uppgiftsorganisation och röstinmatning)

Any. do (Bäst för snabba påminnelser om uppgifter och kalenderintegration)

Sunsama (Bäst för guidad daglig planering av arbetsflödet)

Routine (Bäst för tidsblockering och kalenderintegration)

Notion Calendar (Bäst för integrerad tids- och uppgiftshantering)

Evernote (bäst för anteckningsbaserad uppgiftsorganisation)

Habitica (Bäst för att bygga vanor med hjälp av spel)

Way of Life (Bäst för enkel spårning av vanor)

Streaks (Bäst för att upprätthålla vanor)

stickK (Bäst för måluppfyllelse med ansvarsskyldighet)

Clockify (Bäst för tidsspårning och produktivitetsanalys)

Trello (Bäst för visuell uppgiftshantering)

Habitify (Bäst för fokuserad vanebildning)

Vad ska du leta efter i appar för dagliga rutiner?

När jag utvärderar en app för dagliga rutiner är det första jag tittar efter enkelhet. Om den är för komplicerad skapar den stress istället för att effektivisera din dag – och det motverkar helt syftet.

Här är vad du ska leta efter i en app för dagliga rutiner:

Anpassningsbara rutiner: Flexibilitet är viktigt, oavsett om det gäller att organisera arbetsprojekt eller spåra personliga vanor. Eftersom inte alla dagar går som planerat är en app som anpassar sig efter förändrade scheman ett måste.

Integration med andra verktyg: Appar för daglig planering och vanespårning är mer effektiva när de synkroniseras med kalendrar och andra ofta använda verktyg från tredje part, vilket gör det enklare att hantera allt på ett ställe.

Vänliga påminnelser: Appmeddelanden ska vara stödjande, inte påträngande – hjälpsamma påminnelser håller användarna på rätt spår utan att överväldiga dem.

Framstegsspårning: Dagliga planeringsappar som erbjuder framstegsspårning är mycket värdefulla, eftersom de ger insikter om områden som kan förbättras och vad som behöver justeras. I slutändan bör appen stödja konsekvens och produktivitet.

De 15 bästa apparna för dagliga rutiner 2025

1. ClickUp (Bästa AI-drivna appen för planering av dagliga rutiner)

Kom igång med ClickUp Calendar Visualisera arbetet, omplanera uppgifter och hantera din dagliga rutin med en flexibel kalender med ClickUp.

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för att hantera dagliga rutiner och effektivisera din dag.

Genom en personlig instrumentpanel samlar ClickUp dina viktigaste uppgifter, påminnelser, mål och kalenderhändelser på ett ställe, vilket gör det enklare att planera och prioritera dagliga aktiviteter.

ClickUp Calendar View fungerar utmärkt som en app för daglig planering som synkroniseras direkt med ClickUp Tasks, vilket gör det enklare att visualisera vad som väntar. Den sömlösa integrationen med tredjepartsapplikationer säkerställer att alla möten och deadlines finns samlade på ett ställe.

Du kan enkelt formatera, färglägga och länka uppgifter i ClickUps att göra-listor för att skapa ett praktiskt arbetsflöde var du än befinner dig.

ClickUps bästa funktion för hantering av dagliga rutiner är ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent. Den hjälper till att skapa att göra-listor, sammanfattar slutförda uppgifter och svarar till och med på viktiga frågor som: Vad ska jag arbeta med härnäst? eller Vilka uppgifter är mest brådskande? Dessutom fungerar ClickUp Brain som en utmärkt AI-planerare genom att automatisera åtgärdspunkter och planering av deluppgifter.

Skapa en personlig vanespårare med ClickUp Brain

ClickUp erbjuder också olika mallar för att optimera din dagliga rutin. Du kan använda ClickUps mall för daglig planering för att schemalägga uppgifter, möten och ärenden i tre olika kategorier – Personligt, Arbete och Mål – för att planera din dag bättre. Mallen hjälper dig också att skapa hälsosamma vanor genom att skapa återkommande uppgifter. För dem som är intresserade av att spåra vanor erbjuder ClickUp också en användbar mall för personlig vanespårning.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för daglig planering för att prioritera uppgifter och förbättra din tidshantering.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Calendar View organiserar uppgifter och påminnelser visuellt, vilket gör det enklare att följa framsteg och hålla sig konsekvent med sina rutiner.

ClickUp Brain låter dig samla och organisera dina idéer och uppgifter med hjälp av AI:s superkrafter.

ClickUps tidsregistreringsfunktion hjälper dig att spåra uppgifters varaktighet, vilket gör det enklare att planera din dagliga rutin.

ClickUp Tasks förenklar hanteringen av dagliga rutiner genom att låta dig anpassa och prioritera uppgifter, så att varje uppgift stämmer överens med dina förenklar hanteringen av dagliga rutiner genom att låta dig anpassa och prioritera uppgifter, så att varje uppgift stämmer överens med dina personliga mål och scheman.

ClickUp Goals hjälper dig att hålla dig på rätt spår för att nå dina dagliga mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk spårning av framsteg. hjälper dig att hålla dig på rätt spår för att nå dina dagliga mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk spårning av framsteg.

ClickUp Reminders informerar dig om kommande professionella och personliga uppgifter så att du aldrig missar en deadline. informerar dig om kommande professionella och personliga uppgifter så att du aldrig missar en deadline.

Integrera med populära verktyg som Google Kalender, Outlook och Calendly.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan uppleva en inlärningskurva med plattformens användargränssnitt på grund av det stora utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Todoist (Bäst för detaljerad uppgiftshantering)

via Todoist

Om du har svårt att hålla reda på dina uppgifter och deadlines eller lätt blir överväldigad av dem, prova Todoist. Det är en enkel uppgiftshanterare och att göra-lista-app som ordnar dagliga aktiviteter i olika kategorier, såsom träning, möten, projekt etc.

Du kan ordna uppgifter i olika prioritetsnivåer och fokusera på det som är viktigt. Todoist låter dig också skapa deluppgifter för bättre planering och organisation. Dessutom hjälper det dig att visualisera och spåra framsteg på daglig och veckovis basis.

Todoists bästa funktioner

Använd etiketter , prioriteringar och kategorier för att göra det enkelt att organisera uppgifter samtidigt som du fokuserar på det som är viktigast.

Ställ in påminnelser för dina uppgifter så att du för dina uppgifter så att du hinner i tid.

Samarbeta med ditt team och spåra deras dagliga att göra-listor

Todoists begränsningar

Den har ingen inbyggd tidsspårning, vilket kan vara en nackdel för dem som behöver hantera arbetstiden noggrant.

Todoist-priser

Gratis: Grundläggande uppgiftshantering med upp till 5 personliga projekt

Pro: 4 dollar per månad per användare

Företag: 6 dollar per månad per användare

Todoist-betyg

G2: 4,4/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 400 recensioner)

3. TickTick (Bäst för att organisera uppgifter)

via TickTick

TickTick är en fantastisk app för att organisera din dagliga rutin. Med röstinmatning kan du enkelt diktera uppgifter och lägga till dem i din att göra-lista. Du kan också konvertera e-postmeddelanden till uppgifter. Du kan dela dina uppgiftslistor med vänner, familj eller kollegor.

Det jag gillade mest med TickTick är att den automatiskt lägger till uppgifters förfallodatum i kalendern, så att du inte missar några deadlines. Det är också enkelt att organisera dagliga aktiviteter i mappar, uppgifter och checklistor.

TickTicks bästa funktioner

Öka effektiviteten med Pomodoro-timern för att hålla fokus på uppgifterna.

Utforska den kostnadsfria appen för vanespårning för att spåra dagliga vanor och mål direkt i appen.

Se statistik över slutförda uppgifter och få sammanfattningar av ditt arbetsflöde för att hantera din dag bättre.

Begränsningar för TickTick

Att hantera större projekt med komplexa uppgiftsberoenden kan bli besvärligt på grund av de begränsade avancerade funktionerna för att visualisera och hantera beroenden mellan uppgifter.

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 35,99 $ per år

TickTick-betyg

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

4. Any. do (Bäst för att hålla koll på din att göra-lista)

via Any.do

Om du letar efter en enkel app som visar alla dina uppgifter och kalenderhändelser på ett ställe, prova Any. do. Du kan direkt delta i dina möten genom att klicka på kalenderhändelser i Any. do. Den mest intressanta funktionen är WhatsApp-påminnelser. Skapa bara uppgifter och få påminnelser på WhatsApp så att du inte missar något.

Jag gillade också Any. do:s widgets som ger en snabb översikt över kommande händelser och uppgifter. Den erbjuder separata listor för personliga aktiviteter, arbete, matinköp etc., vilket kan hjälpa dig att planera och hantera din dag bättre.

Any. do bästa funktioner

Få smarta förslag på viktiga uppgifter för varje dag

Delta i teammöten med ett klick genom att lägga till kalenderhändelser i Any. do

Samarbeta med ditt team eller din familj för att dela listor och tilldela uppgifter.

Håll dina uppgifter och listor uppdaterade med plattformsoberoende synkronisering mellan alla enheter, inklusive telefoner, surfplattor, stationära datorer och till och med din Apple Watch.

Any. do begränsningar

Appens gränssnitt är snyggt, men kan ibland vara långsamt att ladda, särskilt när man hanterar ett stort antal uppgifter eller listor.

Any. do-priser

Gratis: För att organisera privatlivet

Premium: 47,99 $ per månad per användare

Familj: 89,99 $ per månad för 4 medlemmar

Teams: 47,99 $ per månad per medlem

Any. do-betyg

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

5. Sunsama (Bäst för guidad daglig planering)

via Sunsama

Sunsama är en digital dagbok som erbjuder en steg-för-steg-process för att skapa en daglig rutin. Börja med att lägga till de uppgifter du vill slutföra under dagen. Du kan lägga till uppgifter från e-post, Trello och Asana för att hantera allt på ett ställe.

Tilldela sedan varje uppgift en varaktighet och schemalägg uppgifterna i kalendern. Du kan dra e-postmeddelanden från din inkorg och omvandla dem till uppgifter så att du kan avsätta tid för att arbeta med viktiga e-postmeddelanden.

Sunsamas bästa funktioner

Använd daglig planeringsarbetsflöde för att organisera och prioritera uppgifter. Det hjälper dig att fokusera endast på det som är hanterbart för dagen.

Hantera dina uppgifter och möten tillsammans med kalenderuppgiftsintegration

Planera arbetsperioder utan distraktioner med fokusläge

Sunsamas begränsningar

Priset kan kännas högre än för andra appar, vilket kanske inte passar alla användare.

Priser för Sunsama

Gratis: 14 dagars provperiod

Prenumeration: 20 dollar per månad

Sunsama-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 20+ recensioner

6. Routine (bäst för tidsblockering)

via Routine

Routine är en produktivitetsapp som är utvecklad för att hjälpa dig att få saker gjorda snabbare och mer effektivt. Du kan lägga till uppgifter, ange förfallodatum och schemalägga uppgifter utifrån din arbetsbelastning. Den hjälper dig också att visualisera hela dagen eller veckan genom flera olika layouter.

Routine hanterar också data från alla kalendrar på ett och samma ställe. Dess tidsblockeringsfunktion är utmärkt för att få saker gjorda. Du kan helt enkelt dra dina viktiga uppgifter till kalendern för att blockera tid och öka fokus.

Routines bästa funktioner

Hantera din dag bättre genom att förstå hur mycket tid du har mellan två händelser

Integrerar uppgifter, anteckningar och kalenderhändelser för att ge dig en tydlig översikt över din dag.

Få mötespåminnelser och meddela andra med ett enda klick om du blir försenad.

Begränsningar i rutiner

Vissa användare rapporterar att appen är lite mindre intuitiv att använda och att vissa delar känns frikopplade från andra.

Priser för rutiner

Gratis

Professionell: 12 dollar per månad

Företag: 15 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rutinbetyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 20+ recensioner

7. Notion Calendar (Bäst för tidshantering)

via Notion

Notion är en annan populär app som hjälper dig med tidsplanering genom att organisera alla dina personliga och professionella åtaganden på ett och samma ställe. En fantastisk funktion är att du kan ansluta till samtal direkt från menyn så att du inte behöver söka efter möteslänkarna.

Den har en inbyggd schemaläggningsfunktion så att andra kan boka din tid utan att du behöver byta till en annan app. Notion kombinerar också uppgiftshantering, anteckningar och projektdatabaser för ökad produktivitet.

Notion Calendars bästa funktioner

Koppla ihop uppgifter med anteckningar, resurser eller kalenderhändelser med länkade databaser.

Skicka en schemaläggningslänk via Notion så att andra kan boka tid med dig.

Skapa effektiva arbetsflöden med hjälp av kommandomenyn och genvägar

Begränsningar i Notion Calendar

Den saknar offlinefunktion, vilket kan vara en nackdel för dem som behöver komma åt sitt arbete när de är på resande fot utan tillgång till internet.

Priser för Notion Calendar

Gratis

Plus: 12 dollar per månad per plats

Företag: 18 dollar per månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Notion Calendar-betyg

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

8. Evernote (bäst för att organisera anteckningar)

via Evernote

Om du vill ta anteckningar, planera projekt och hitta det du behöver kan Evernote vara rätt val för dig. Med Evernote kan du hålla koll på både kortsiktiga uppgifter och långsiktiga projekt på ett och samma ställe. Du kan lägga till alla dina tankar, idéer och uppgifter på ett och samma ställe. Du kan också skapa uppgifter direkt från dina anteckningar och lägga till dem i din dagliga rutin.

Evernotes bästa funktioner

Lagra text, bilder, röstmemon och webbklipp, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för att organisera både personligt och arbetsrelaterat innehåll med sin avancerade anteckningsfunktion .

Hantera att göra-listor och påminnelser direkt i dina anteckningar så att du kan koppla åtgärder till specifika projekt eller idéer för bättre sammanhang.

Länka anteckningar till kalenderhändelser för att planera dina dagliga möten

Evernotes begränsningar

Evernote kan kännas överbelastad med funktioner och har en brant inlärningskurva, vilket gör den mindre intuitiv för dem som föredrar en enkel, strömlinjeformad uppgiftshanterare.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $ per månad

Evernote-betyg

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

9. Habitica (Bäst för att bygga upp och spåra vanor på ett lekfullt sätt)

via Habitica

Om du är ett fan av videospel kan Habitica vara ett fantastiskt verktyg för dagliga rutiner. Det gamifierar vanebildning och spårar dagliga mål och att göra-listor så att du kan ha en organiserad daglig rutin. Genom att behandla dina uppgifter och mål som uppdrag i ett rollspel (RPG) motiverar Habitica användarna att bygga bättre vanor, slutföra uppgifter och nå sina mål genom ett roligt, interaktivt tillvägagångssätt.

När du slutför uppgifter går du upp i nivå och kan ändra din avatar. Du kan till och med spela tillsammans med dina vänner och bekämpa monster för att låsa upp nya funktioner, såsom rustningar och magiska färdigheter.

Habiticas bästa funktioner

Tjäna poäng, lås upp belöningar och nivåera upp din karaktär genom att slutföra dagliga uppgifter, att göra-listor och vanor med uppgiftsgamification.

Utveckla goda vanor och eliminera dåliga på ett roligt och engagerande sätt.

Delta i fester och tävla i utmaningar med vänner eller andra användare med hjälp av team- och sociala funktioner, som uppmuntrar ansvarstagande och samarbete.

Habiticas begränsningar

Det spelaktiga gränssnittet kan bli överväldigande, särskilt om du inte är ett fan av spelifierade element.

Priser för Habitica

Gratis

Gruppplan: 9 $ per månad + 3 $ per medlem

Habitica-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

10. Way of Life (Bästa intuitiva vanespåraren)

via Way of Life

Om du har svårt att skapa vanor kan du prova en intuitiv app för att spåra vanor som Way of Life. Den har en livfull, färgkodad stil för att övervaka dagliga rutiner och organisera uppgifter. Du kommer att fortsätta få påminnelser tills du har skapat goda vanor.

Det bästa är anteckningsfunktionen som låter dig logga in ditt dagliga humör och spåra vad som fick dig att bryta din sträcka.

Way of Life – bästa funktioner

Logga vanor med bara några få tryckningar, vilket gör det enkelt att spåra framsteg utan att bli överväldigad.

Analysera diagram och grafer som visar dina framgångar över tid, vilket hjälper dig att upptäcka trender och anpassa dina dagliga rutiner därefter.

Håll dig på rätt spår och skapa en daglig rutin med påminnelser om uppgifter

Begränsningar i Way of Life

Det är främst en app för att spåra vanor, så användare som letar efter en omfattande uppgiftshanterare kan tycka att den brister på det området.

Den kostnadsfria versionen begränsar antalet vanor du kan spåra, vilket kan vara begränsande för dem med mer komplexa rutiner.

Priser för Way of Life

Gratis: Spåra upp till 3 vanor med grundläggande funktioner

Premium: 4,99 $ per månad per användare

Way of Life-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Tillräckligt med recensioner

11. Streaks (Bäst för att spåra vardagliga vanor)

via Streaks

Med Streaks enkla och effektiva funktion för att spåra vanor kan du bygga upp goda vanor genom att fokusera på att upprätthålla dagliga aktiviteter. Den betonar konsekvens och belönar användare för att de slutför uppgifter och vanor dag efter dag.

Jag gillar att man kan ställa in uppgifter för specifika dagar istället för hela veckan. Den ger också statistik över slutförda uppgifter för att hålla användarna motiverade.

Streaks bästa funktioner

Upprätthåll dagliga vanor genom att hålla en streak vid liv, vilket lägger till ett element av utmaning och belöning.

Ställ in uppgifter som dagliga eller på specifika veckodagar, vilket ger flexibilitet i att bygga vanor som passar din livsstil.

Skapa upp till 24 uppgifter dagligen på olika språk, inklusive engelska, franska, tyska och spanska.

Begränsningar för Streaks

Streaks är begränsad när det gäller uppgiftshantering utöver vanespårning, vilket kanske inte räcker för användare som behöver mer komplexa produktivitetsfunktioner.

Det finns ingen Android-version.

Priser för Streaks

4,99 $ per månad per användare

Streaks betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

12. stickK (Bäst för att bygga engagemang för att uppnå mål)

via stickK

Det svåraste med att vara produktiv är att följa en konsekvent rutin och upprätthålla disciplin. Det är här stickK kan hjälpa dig. Det motiverar dig att uppnå dina mål genom engagemang.

Jag tycker att stickK är särskilt unik eftersom den använder beteendeekonomi för att hjälpa oss att hålla fast vid våra mål. Den är utformad kring idén om åtagandekontrakt, där du sätter upp ett mål, tilldelar en ekonomisk eller social konsekvens för att inte uppnå det och rekryterar en domare eller supporter som håller dig ansvarig.

stickK bästa funktioner

Sätt upp ett mål och lova att betala en summa pengar om du inte når ditt mål, vilket ger en ekonomisk insats som hjälper dig att upprätthålla konsekvensen.

Interagera, erbjuda stöd och dela bästa praxis med likasinnade målmedvetna personer.

Förbättra målsättningen genom en kombination av incitament och ansvarstagande

Begränsningar för stickK

Vissa användare kan tycka att den ekonomiska åtagandet är lite för stort, särskilt om de inte är bekväma med att riskera pengar.

stickK-priser

Grundläggande: 25 användare per åtagande

Pro: 99 dollar per månad för 250 användare per avtal

All-Access: 19 dollar per månad för 100 användare per avtal

stickK-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

13. Clockify (Bäst för tidrapportering)

via Clockify

Om din dag går för fort och du känner att du inte har åstadkommit mycket, prova Clockify. Prova den för att spåra tiden för varje uppgift och identifiera tidskrävande uppgifter så att du kan planera din dag därefter.

Att svara på e-post tar till exempel mycket tid, så jag försöker avsätta en timme på morgonen för att arbeta med det. Det ger mig bättre kontroll över min tid och hjälper mig att planera min dag effektivt, eftersom jag vet hur lång tid jag behöver avsätta för varje uppgift.

Clockifys bästa funktioner

Logga arbetade timmar för olika uppgifter och projekt med hjälp av tidsregistreringsfunktionen, förstå var din tid går åt och identifiera områden som kan förbättras.

Få detaljerade rapporter och analyser om produktivitetsmönster och anpassa din rutin för att maximera effektiviteten.

Integrera Clockify med andra populära projektlednings- och produktivitetsappar för smidig arbetsflödeshantering.

Begränsningar för Clockify

Den kostnadsfria versionen erbjuder grundläggande rapporterings- och teamhanteringsfunktioner.

Clockify-priser

Gratis

Standard: 6,99 $ per månad per användare

Pro: 9,99 $ per månad per användare

Företag: 14,99 $ per månad per användare

Produktivitetspaket: 15,99 $ per månad per användare

Clockify-betyg

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

14. Trello (bäst för att visualisera uppgifter)

via Trello

Att visualisera dina dagliga uppgifter är ett av de bästa sätten att planera en effektiv dag. Det hjälper dig att sätta tydliga prioriteringar och minskar stress. Trello är ett utmärkt verktyg för detta. Det har en Kanban-tavla som hjälper dig att skriva ner dagliga uppgifter och dela upp dem i olika listor, till exempel "Gjort", "Pågående" och "Slutfört".

Dess mall för personlig produktivitet hjälper dig att hantera alla uppgifter och enkelt se kommande uppgifter eller händelser. Jag gillade också Trellos kalendervy, som låter dig hålla koll på dina personliga åtaganden och hantera arbetsuppgifter.

Trellos bästa funktioner

Använd etiketter, förfallodatum och checklistor på kort för att organisera dina dagliga uppgifter efter prioritet.

Ställ in automatiseringar för att flytta en uppgift från en lista till en annan

Lägg till över 150 power-ups, inklusive Notion och Zapier, för att automatisera repetitiva uppgifter.

Trellos begränsningar

Den har begränsade anpassningsmöjligheter.

Trellos prissättning

Gratis

Standard: 6 dollar per månad per användare

Premium: 12,50 dollar per månad per användare

Företag: 17,50 dollar per månad per användare

Trello-betyg

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

15. Habitify (Bäst för att bygga upp vanor)

via Habitify

Om du har svårt att skapa och upprätthålla positiva vanor samtidigt som du eliminerar negativa, kolla in Habitify. Med sitt rena och användarvänliga gränssnitt uppmuntrar det till konsekvent dagligt engagemang, vilket gör det lättare för dig att spåra framsteg och hålla motivationen uppe.

Habitify hjälper dig att skapa separata rutiner för morgon, eftermiddag och kväll så att du långsamt kan bygga upp vanor. Dessutom visar appen vanestrimmor, vilket håller användarna motiverade. Den gör också vanespårningen intressant genom att gamifiera den och lägga till ledarskapsdashboards.

Habitify bästa funktioner

Missa aldrig att logga dina vanor med regelbundna påminnelser och aviseringar under dagen.

Få värdefull information och statistik om dina framsteg över tid, vilket hjälper dig att identifiera mönster och anpassa dina rutiner efter behov.

Fånga dina dagliga tankar med den inbyggda funktionen för anteckningsspårning.

Habitify-begränsningar

I gratisversionen kan du spåra ett begränsat antal vanor.

Priser för Habitify

Gratis

Betald: 4,99 $ per månad

Habitify-betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Hantera din dagliga rutin effektivt med ClickUp

Med ClickUp blir det mycket enklare att hantera din dagliga rutin. Det är ett fantastiskt verktyg för daglig planering och projektledning som håller allt organiserat på ett ställe.

ClickUp hjälper dig också att prioritera det som är viktigast och gör planeringen av din dag enkel.

Oavsett om du jonglerar arbetsuppgifter eller personliga mål ger ClickUp dig verktygen du behöver för att ha koll på allt och få ut det mesta av varje dag.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!