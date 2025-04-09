10 kostnadsfria mallar för livsplanering

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för livsplanering?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för livsplanering hjälper dig att sätta upp livsmål (eller kortsiktiga mål), planera dina åtgärder och sedan utvärdera hur du ligger till i förhållande till planen. " } } ] }

Det finns två typer av människor: de som gillar att följa strömmen och de som föredrar att ha en plan.

Vilken kategori tillhör du? ⚖️

Om det är det andra alternativet kommer du att älska vad en mall för livsplanering kan göra för dig. Och om det är det första alternativet kan en mall för livsplanering kanske få dig att ändra dig – och förändra ditt liv.

En personlig mall för livsplanering ger dig riktning och motivation, hjälper dig att fastställa prioriteringar och visar vad du ska fokusera på i varje given stund när du rör dig mot ditt idealiska liv.

Låter det bra?

Läs vidare för att ta reda på hur en mall för livsplanering kan hjälpa dig att uppnå dina mål, skapa mer mening, syfte och glädje i ditt liv och helt enkelt få mer gjort.

Vad är en mall för livsplanering?

En mall för livsplanering hjälper dig att sätta upp livsmål (eller kortsiktiga mål), planera dina åtgärder och sedan utvärdera hur du ligger till i förhållande till planen.

Använd den här typen av mall för att uppnå professionella mål, göra förändringar i ditt privatliv eller hålla olika delar av ditt liv i balans.

Du kan också använda dem för valfri tidsram.

Du kanske har en långsiktig 10-årsplan för ditt drömliv som inkluderar en framgångsrik karriär, en lycklig familj och ett perfekt hem.

Eller kanske har du ett kortsiktigt mål, som att spara till ett hus eller förbättra din hälsa och ditt välbefinnande under det kommande året. Du kanske vill flytta lokaler eller öka försäljningen i ditt företag under de kommande tre månaderna.

Eller kanske behöver du helt enkelt ett verktyg för uppgiftshantering eller tidshantering som hjälper dig att bli mer produktiv varje dag. Oavsett vad du strävar efter hjälper en målplanerare dig att fatta bättre beslut i varje situation när du väger dina val mot dina mål.

Och med en tydlig vision att fokusera på kommer självdisciplinen mer naturligt. I grund och botten är en mall för livsplanering ett enkelt projektledningsverktyg för ditt liv.

Vad kännetecknar en bra mall för livsplanering?

Oavsett om det är en plan för ditt liv eller en plan för din dag, hjälper en personlig mall för livsplanering dig från din utgångspunkt – just nu – till ditt mål. ✨

För att göra det effektivt bör en mall för livsplanering hjälpa dig att:

Sätt upp SMART-mål i linje med dina kärnvärden – mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (dvs. med en specifik deadline).

Lägg upp en färdplan att följa, med tydliga milstolpar att sträva efter och mindre uppgifter att utföra längs vägen.

Identifiera alla resurser du kan behöva – till exempel pengar, färdigheter eller hjälpsamma människor – så att du har tillgång till dem när du behöver dem.

Hantera dina uppgifter effektivt varje dag enligt dina högsta prioriteringar

Förutse hinder proaktivt – oavsett om de är fysiska eller i form av begränsande övertygelser – och skapa en plan för att övervinna dem.

Följ dina framsteg mot din handlingsplan när du närmar dig dina mål.

Kom igång med ClickUp Goals Spåra dina mål ned till de viktigaste KPI:erna och få automatiskt detaljerad information om dina framsteg.

10 mallar för livsplanering att använda

Nu när du vet hur en mall för livsplanering hjälper dig att sätta upp mål och uppnå dem, kommer du att bli glad att upptäcka att det finns många olika typer av gratis mallar för livsplanering tillgängliga online. Så även om din budget är begränsad kommer priset inte att vara något problem.

För att hjälpa dig att bestämma vilken som passar bäst för dig, tänk på ditt mål och den tidsram du arbetar med. Siktar du på ett långsiktigt mål, som att skapa ett liv som matchar din visionstavla?

Kanske behöver du en årsplanmall som du kan använda som affärsplan eller för att påskynda din personliga utveckling. Eller kanske vill du gå in på en mycket mer detaljerad nivå och hantera din dagliga produktivitet eller livsplan.

Oavsett vilka mål du har, har vi en gratis mall för livsplanering som passar dig. Låt oss titta på några alternativ.

1. Mall för livsplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för livsplanering

ClickUp Life Plan Template är för dig som har stora ambitioner. Du kan helt enkelt kalla detta personliga projekt för ”Min livsplan”.

Processen börjar med att identifiera din livsvision och dina värderingar. Att anpassa dessa två hjälper dig att hålla motivationen uppe och säkerställer att du arbetar mot rätt mål för dig.

Därefter kan du dela upp din plan i specifika SMART-mål, göra en självbedömning för att se var du befinner dig just nu i förhållande till dessa mål och fastställa dina prioriteringar.

Med denna kostnadsfria mall för livsplanering kan du också ange vilket område i livet varje mål avser – till exempel relationer, välbefinnande eller mental hälsa – och identifiera en ansvarspartner som hjälper dig att hålla motivationen uppe och följa din plan.

När du har ställt in allt kan du följa dina framsteg med hjälp av färgade statusmarkörer som visar om en uppgift är klar, pågående eller fortfarande kvar att göra.

Beroende på vad du föredrar kan du visa din plan i listvy eller som en livstavla.

2. Mall för livsplanering för 30–60–90 dagar

Ladda ner den här mallen ClickUp 30-60-90-dagars planeringsmall

ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplanering är ett värdefullt verktyg för alla som vill organisera sina livsplaner. Den hjälper dig att skapa en strukturerad strategi för att uppnå dina personliga mål under tre månader.

Mallen för livsplanering ger dig en färdplan som delar upp specifika mål i uppgifter som ska utföras under den första, andra och tredje månaden. Planeringstavlan ger dig vänliga påminnelser om vad du strävar efter att uppnå. Med anpassningsbara fält där du kan ange planeringsstadiet och vem som ansvarar för varje uppgift kommer du att känna dig stödd från första dagen.

Mallen innehåller också en kalender som hjälper dig att schemalägga alla uppgifter och en chattfunktion som gör att du kan kommunicera med andra och snabbt få hjälp när du behöver det. För att få en snabb överblick över alla dina uppgifter finns fyra färgade flikar som visar vilka uppgifter som är slutförda, pågående, kvar att göra och pausade i väntan på input från någon annan.

3. Mall för daglig planering

Om du gillar appar för daglig planering kommer du att älska denna kostnadsfria mall för livsplanering.

Kom igång med dagen, minska din stressnivå och öka din produktivitet med ClickUp Daily Planner Template.

Börja med att lista dina mål för dagen och dela sedan upp dem i mindre uppgifter om det behövs. Organisera sedan dessa uppgifter i kategorier som Arbete eller Personligt och bjud in andra att samarbeta kring dem också.

Prioritera dina uppgifter så att du vet vad som måste göras först, och tilldela sedan varje uppgift en tid på dagen. Se till att vara realistisk med dina tidsuppskattningar och lämna lite buffertid – saker tar ofta längre tid än väntat, och oväntade uppgifter kan ibland störa dina planer.

När du sedan arbetar dig igenom dina uppgifter kan du hålla koll på dina framsteg genom att markera dem som Öppna eller Slutförda. Detta hjälper dig att få en känsla av att ha uppnått något och skapar en drivkraft som håller dig igång. I slutet av dagen kan du se över hur din plan fungerade och bestämma vilka justeringar du behöver göra i din process för nästa dag.

4. Mall för daglig handlingsplan

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för daglig handlingsplan

ClickUp Daily Action Plan Template är utformad för att hjälpa dig att samarbeta med ditt team när du planerar evenemang och program, men fungerar också bra som en mall för livsplanering. Den delar upp dina större mål i dagliga åtgärder som måste genomföras för att du ska kunna uppfylla de personliga deadlines du har satt upp för dig själv.

Kategorisera varje uppgift efter typ – till exempel om det är ett mål eller ett steg mot ett mål – och komplexitetsnivå, och mät framstegen för den uppgiften på måluppföljningsfältet. Statusikoner identifierar uppgifter som fortfarande finns på att göra-listan och de som är pågående eller slutförda. Se med ett ögonkast vilka uppgifter som är slutförda, vilka som ska göras den dagen och vilka som är försenade.

Ta sedan ett steg tillbaka och betrakta hela tidslinjen för att följa dina framsteg på vägen mot ditt personliga mål. ✨

5. Mall för personlig utveckling och livsplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Det är inte överraskande att ClickUps mall för personlig utvecklingsplan är utformad för att hjälpa dig att uppnå dina personliga mål. Den organiserar dina framsteg mot självfokuserade mål, som att förbättra dina relationer eller ta hand om dig själv. Den hjälper också till med arbetsrelaterade ambitioner, som att lära sig en ny användbar färdighet eller till och med ett andra språk.

Denna kostnadsfria mall för livsplanering hjälper dig att identifiera dina mål och utvärdera exakt var du befinner dig just nu. Därefter kan du sammanställa en steg-för-steg-guide för att nå dit du vill.

Använd den här mallen för att ställa in uppgifter per kvartal och blockera tid för dem i din kalender, samt för att planera för eventuella resurser du kan behöva – som arbetsböcker, onlinekurser eller personlig coaching. Den uppmuntrar dig också att fundera över eventuella hinder du kan stöta på och identifiera en ansvarspartner som kan stödja dig genom processen.

Följ dina framsteg och logga alla insikter du får när du arbetar med dina uppgifter. Och glöm förstås inte att uppmärksamma och fira dina framgångar och prestationer längs vägen genom att markera dem efterhand!

6. Mall för att spåra personliga vanor

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för personlig vanespårare

Försöker du ändra en gammal vana som inte tjänar dig eller införa en ny hälsosam vana som hjälper dig att komma vidare i livet? I så fall är ClickUps mall för personlig vanespårning något för dig.

Som alltid börjar du med att identifiera vad du vill uppnå, till exempel att motionera mer eller plugga inför en kommande tentamen. Skapa sedan dina uppgifter: Var specifik om exakt vad du behöver göra för att nå ditt mål och sätt upp en tidsplan för det.

Du kan till exempel bestämma dig för att ta en promenad på lunchen måndagar, onsdagar och fredagar, eller studera i 30 minuter efter middagen varje vardag. ⏲️

Markera dina uppgifter när du har slutfört dem för att hålla koll på dina framsteg mot månadens framstegsbar. Utvärdera också hur det går för dig varje vecka och justera dina veckomål efter behov. Öppna mallen nedan eller kolla in våra andra mallar för att spåra vanor!

7. Mall för personlig produktivitet

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för personlig produktivitet

ClickUp Personal Productivity Template kan användas för att uppnå personliga mål och förbättra din produktivitet. Kanske vill du äta hälsosammare, eller så är du frilansare och vill leverera mer kundarbete varje dag.

Denna enkla, kostnadsfria mall för livsplanering hjälper dig att bestämma dina mål, sätta prioriteringar, planera uppgifter och markera eventuella beroenden som kan bromsa processen.

Om du till exempel vill äta bättre kan du välja att avsätta 30 minuter varje lördag morgon – innan du gör din veckohandling – med en utskrivbar måltidsplanerare för att planera dina måltider för följande vecka så att du har de ingredienser du behöver till hands. Spåra sedan om du har följt din måltidsplanering, köpt ingredienserna och slutligen lagat den hälsosamma måltiden varje dag.

Om du är frilansare kan du planera att avsätta tid för att prioritera uppgifter och sedan skapa ett arbetsblad med ett schema som hjälper dig att arbeta igenom dem i rätt ordning. Samla sedan dina resurser, undvik distraktioner som sociala medier och följ upp hur det går.

8. Mall för personlig produktivitetsrapport

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för personlig produktivitetsrapport

ClickUp Personal Productivity Report Template är utformad för att förbättra ditt teams resultat genom att mäta produktiviteten hos varje teammedlem, men fungerar även för dina egna produktivitetsmål.

Logga varje uppgift och kategorisera den efter uppgiftstyp, till exempel om det är djuparbete, samarbetstid, en återkommande uppgift eller rast. Spåra sedan ledtiden och framstegen för den uppgiften med hjälp av statusfält.

Välj mellan kalendervy eller listvy för att se alla dina uppgifter på ett ögonblick så att du inte missar något.

9. Mall för ramverk för att få saker gjorda

Ladda ner den här mallen ClickUp Getting Things Done Framework-mall

Om du styr ditt liv med hjälp av appar för att-göra-listor är ClickUp Getting Things Done Framework Template något för dig.

Organisera dig genom att samla alla dina uppgifter, möten och slumpmässiga tankar i denna mall för personlig livsplanering. Kategorisera allt efter eget tycke. Du kan till exempel skapa kategorier för idéer, kalenderposter, långsiktiga projekt eller saker som måste göras omedelbart.

Du kan också ange om en idé är genomförbar eller bara för referens, och om den är genomförbar, uppskatta hur mycket arbete en uppgift kräver. Lista sedan eventuella beroenden för den uppgiften och webbadresser som du kan behöva hänvisa till när du hanterar den.

Praktiska statusfält inkluderar alternativen En dag/Kanske och Papperskorgen, samt de vanliga fälten Att göra, Pågående och Klar, så att du aldrig tappar bort en idé – om du inte vill det.

10. Mall för daglig att göra-lista

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för daglig att göra-lista

ClickUps mall för dagliga att göra-listor hjälper dig att hålla koll på alla dina uppgifter och stödjer dig i att göra mer varje dag, vilket också bidrar till din långsiktiga framgång. Den minskar stressen och hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigt – för att inte tala om den tillfredsställande känslan av att ha uppnått något när du bockar av uppgifter som är klara.

Börja med att brainstorma alla uppgifter du behöver göra, och tänk på att du kanske behöver dela upp några av dem i mindre, mer hanterbara delar. Kategorisera och prioritera dem sedan. Uppskatta hur lång tid varje uppgift kommer att ta och sätt en deadline.

Du ser omedelbart var du ska börja och kan hålla koll på dina framsteg genom att bocka av punkter efterhand. Du kan också ställa in aviseringar om kommande deadlines och enkelt samarbeta med andra genom att bjuda in dem till din arbetsyta.

Hantera livet bättre med gratis mallar för livsplanering

Att bara klara av din dagliga att göra-lista kan kännas som en plikt, för att inte tala om att uppnå långsiktiga mål. Lyckligtvis finns det hjälp att få.

Genom att använda en mall för personlig livsplanering kan du fundera igenom dina långsiktiga mål och kortsiktiga projekt, planera och prioritera dina uppgifter och hålla fokus när du arbetar med dem.

För att hitta rätt mall för dina behov behöver du inte leta längre än ClickUp. Vårt omfattande utbud av mallar hjälper dig att uppnå dina personliga och affärsmässiga mål – samt göra allt annat du behöver. Det är en one-stop-shop som ger dig alla verktyg du behöver för att leva ditt bästa liv. ✨