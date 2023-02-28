10 exempel på självdisciplin och tips för framgång

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är självdisciplin?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Självdisciplin är det som får världen att snurra. Det är det som får dig att gå till gymmet i flera år och arbeta hårt i din karriär. Det lär dig självkontroll och hur du kan bli av med dåliga vanor. Det är helt enkelt den ingrediens som behövs för att vara uthållig och motståndskraftig och nå dina mål. " } } ] }

”Jag gör det när jag känner för det.”

”Oroa dig inte. Det är inte förrän om en vecka.”

”Jag känner inte för det.”

”Oj, vad handlar den här YouTube-videon om?” 👀

Ah, de eviga uppskjutarnas refränger. Vi känner alla till dem och vi har alla sagt liknande saker. I slutändan fullföljer vi oftast det som krävs av oss, men troligen med mer stress, press och mentalt obehag än nödvändigt.

Varför händer detta alltid oss?

Det beror troligen på att vi behöver bygga upp vår självdisciplin – förmågan att få saker gjorda, oavsett humör, omständigheter eller varierande motivationsnivåer.

Denna artikel behandlar 10 av de mest effektiva exemplen och tipsen för självdisciplin för att förbättra din beslutsförmåga, minska ångest på arbetsplatsen och skapa förutsättningar för framgång. 🏆

Vad är självdisciplin?

Självdisciplin är det som får världen att snurra. Det är det som får dig att gå till gymmet i flera år och arbeta hårt i din karriär. Det lär dig självkontroll och hur du kan bli av med dåliga vanor. Det är helt enkelt den ingrediens som behövs för att vara uthållig och motståndskraftig och uppnå dina mål.

10 exempel på självdisciplin och tips för att utveckla goda vanor

Självdisciplin är som en muskel – ju mer du tränar den, desto starkare blir den. Och ju starkare den blir, desto lättare blir det att fatta bättre beslut och behålla självkontrollen, särskilt när det verkligen gäller.

För att hjälpa dig att bygga upp självdisciplin, vårda din mentala hälsa och bli av med dåliga vanor som hindrar dig från att prestera på topp, här är 10 tips och exempel på självdisciplin som du kan öva på och införliva i ditt liv:

1. Ta färre beslut

Bäst för att hantera förväntningar, hålla sig på rätt spår och minska beslutsutmattning.

Människor ser viljestyrka som något som antingen finns eller inte finns – vi har det eller så har vi det inte. Men viljestyrka kan bäst beskrivas som en tank som kan fyllas och tömmas under dagen och som kan påverkas av våra val och vår omgivning.

Så kallad beslutsutmattning kan också förstås som viljestyrkautmattning.

Du kan säga nej till frestelsen en gång (det är en repetition av din viljestyrka) och sedan säga nej till den ytterligare ett dussin gånger senare under dagen (det är fler repetitioner). Men när kvällen kommer är den stackars viljestyrkan utmattad. Så du kommer hem efter en lång, hård dag och tänker: ”Tja, jag har varit så duktig. Jag förtjänar det”, och till slut faller du för frestelsen.

PROFFSTIPS Försök att lägga så mycket som möjligt på autopilot och skapa ett system som fungerar för dig. Skapa ett system som minskar behovet av att använda mental energi men som ändå håller dig ansvarig för vad du behöver göra. Du behöver inte längre fatta beslut på stående fot varje gång; istället bestämmer du dig en gång, ställer in det och går vidare.

För att minska beslutsutmattningen kan du planera dina att göra-listor och schemalägga i förväg i en digital planerare med checklistor eller en digital kalender. Att planera och se dina prioriteringar kan hjälpa dig att mentalt förbereda dig för dina uppgifter, hantera tiden bättre och, viktigast av allt, hålla dig till dina schemalagda uppgifter.

Lär dig att säga nej på ett professionellt sätt!

Skapa tydliga, multifunktionella att göra-listor för att enkelt hantera dina idéer och arbeta var du än befinner dig, så att du aldrig glömmer något igen.

Du kan också träna din hjärna att komma in i produktivitetsläge genom att organisera dina uppgifter och skapa ett system som motiverar och inspirerar dig. Ett sätt att göra detta är att implementera GTD-systemet och använda resurser som Get Things Done Template från ClickUp för att hjälpa dig att hålla dig på rätt spår och fokusera på att uppnå dina mål.

Mallen Getting Things Done (GTD), baserad på GTD-systemet av David Allen, hjälper dig att organisera uppgifter och projekt genom att registrera dem och dela upp dem i genomförbara arbetsuppgifter.

2. 40-procentsregeln

Bäst för att övervinna självbegränsande övertygelser

40-procentsregeln är en princip som kan hjälpa dig att kämpa vidare när det blir tufft och ett snabbt sätt att komma runt självbegränsande övertygelser.

När du börjar känna dig trött mentalt och fysiskt kan du känna för att ge upp, men i själva verket har du bara nått fyrtio procent av vad du verkligen är kapabel att uppnå.

Varför skulle detta hända?

Gränsen är något som din egen hjärna skapar och inte ett objektivt faktum om verkligheten. Kom ihåg att den primitiva delen av hjärnan är hjärnstammen, vars primära funktion är att hålla dig säker. Denna instinktiva del av din hjärna vill skydda dig från obekväma och potentiellt farliga situationer – och det är alltid bättre att vara mer försiktig än mindre försiktig, eller hur?

Som ett resultat kan du känna dig fysiskt utmattad, mentalt utsliten eller helt enkelt rädd i en situation där du egentligen inte befinner dig i någon fara. I själva verket kan du fortfarande ha 60 % mer kraft att ge! Du kan mycket, mycket mer än du tror. Även när du verkligen känner dig för trött för att fortsätta kan du inse att detta bara är en ursäkt – du är inte klar, du är bara klar till fyrtio procent.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG Självdisciplin handlar inte om att vara någon sorts supermänniska, utan snarare om att inte ge upp när din kropp och ditt sinne säger till dig: ”Jag orkar inte mer.” Din hjärna är så kraftfull att när den säger till dig: ”Du orkar inte mer”, så är det precis vad den tror. Men vad händer om du säger till den: ”Du kan orka mer?”

3. 10-minutersregeln 1. 0

Bäst för att bygga upp tålamod och undvika behovet av omedelbar tillfredsställelse.

Med tanke på våra mer utvecklade hjärnor är det rimligt att tro att människor är överlägsna beslutsfattare jämfört med alla andra primater i världen.

Det är därför något överraskande att höra om ett experiment som visade att när schimpanser fick välja mellan att vänta på en godbit eller vänta ännu längre på flera godbitar, kunde de skjuta upp sin belöning och vänta. Schimpanser är inte smartare än oss, men de fattar bättre beslut åtminstone lika ofta som vi gör.

Varför?

Problemet ligger egentligen i hur utvecklade våra hjärnor är. Vi överanalyserar beslut med ganska uppenbara svar och kan rationalisera dåligt beteende som berövar oss mer önskvärda resultat. Vi är inte alltid säkra på vad som är den verkliga orsaken till vår tvekan och vad som bara är en rättfärdigande eller ursäkt. Du kan föreställa dig hur detta minskar vår totala effektivitet.

Det är här 10-minutersregeln kommer in.

PROFFSTIPS Om du vill ha något, vänta minst tio minuter innan du agerar. Det är enkelt och lämnar inget utrymme för diskussioner eller ursäkter. När du känner en stark lust, bygg upp självdisciplin genom att tvinga dig själv att vänta i 10 minuter innan du ger efter för lusten. Om du fortfarande längtar efter det efter tio minuter, ta det då. Genom att helt enkelt välja att vänta tar du bort det ”omedelbara” från omedelbar tillfredsställelse – vilket bygger disciplin och förbättrar beslutsfattandet.

4. 10-minutersregeln 2. 0

Bäst för att prioritera uppgifter

10-minutersregeln är både ett produktivitetstrick och ett sätt att övervinna prokrastinering. Denna strategi hjälper dig att hålla fokus och förbättra din effektivitet.

PROFFSTIPS Skapa en att göra-lista med uppgifter som du kan utföra på 10 minuter. Om en uppgift tar längre tid än tio minuter, dela upp den i mindre uppgifter.

För att hjälpa dig att implementera denna självdisciplinvanor kan du använda ett projektledningsverktyg som ClickUp med en inbyggd tidsspårare, prioritetsflaggor som hjälper dig att prioritera brådskande uppgifter och deluppgifter för att dela upp mer komplexa uppgifter i mindre, mer hanterbara steg.

Förbättra din tidshantering och håll dig på rätt spår för att slutföra dina uppgifter med den inbyggda tidsspåraren i ClickUp.

Du kan också använda Priority Matrix Template från ClickUp för att prioritera dina uppgifter och fokusera på det viktigaste arbetet så att du inte känner dig överväldigad eller oorganiserad.

Använd denna ClickUp Priority Matrix-mall för att identifiera kritiska uppgifter utifrån brådskandehet, påverkan och betydelse.

5. 70-procentsregeln

70-procentsregeln är ett bra knep som hjälper dig att ändra ditt tankesätt och agera även när du känner dig osäker, rädd eller ovillig.

Denna regel skapades enligt uppgift av Jeff Bezos, som utan tvekan använde den för att hjälpa sig att uppnå ”flyktfart” ur ett tillstånd av rädsla och obeslutsamhet och komma in på en bana där han fattade beslut, tog emot feedback och justerade sig längs vägen.

Med andra ord sänker du tröskeln för att vidta åtgärder. Du behöver inte vara hundra procent övertygad – sjuttio procent räcker för att komma igång!

Bekämpa uppskjutande och håll fokus på målet genom att dokumentera dina mål och ha dem i åtanke hela tiden för att påminna dig om att fortsätta kämpa när din hjärna säger nej. Du kan använda appar för målsättning för att hålla dig på rätt spår mot dina mål och övervaka dina framsteg så att du alltid vet hur nära eller långt du är från att uppnå dina mål.

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg.

6. Hur man hanterar impulser

Bäst för att förbättra självkontrollen, minska distraktioner och övervinna frestelser.

En sak som hotar vår självdisciplin är frestelser och distraktioner.

Urge surfing låter dig observera en impuls utan att agera på den. ☝️

En drift är helt enkelt en känsla av intensiv längtan efter något. Det är allt. Det är viktigt att notera att det inte är en tvångsmässig handling. Du kan ha en intensiv längtan efter något som är naturligt och bra för dig eller något som har enbart negativa effekter på dig.

Betyder det att man bara ska ignorera distraktioner, begär eller frestelser? Inte riktigt. När man försöker ignorera något kan man nämligen ge det mer psykologisk kraft och till och med förlänga en känsla som normalt inte skulle ha varat så länge. Ett begrepp eller en känsla blir oftast starkare när man ignorerar det, inte svagare. Att ignorera en våg i havet betyder ju inte att den inte finns där, och du kommer fortfarande att känna när den slår mot dig.

Om vi kan göra detta tillräckligt länge, går lusten över och vi blir återigen lugna och balanserade. Oftast räcker det med att bara smaka lite.

Du kan öva på att föra dagbok för att hålla koll på och övervaka dina mönster och beteenden. Använd en anteckningsbok eller en digital anteckningsapp för att skriva ner och granska dina tankar.

Skapa och anpassa dina ClickUp-sidor så att de passar alla behov – från dagboksskrivande till dokumentation av strategier och mycket mer.

7. Förändra din relation till obehag

Bäst för att ändra din inställning till hinder och använda dem för att hjälpa dig att växa.

Dina förfäder hade en grundläggande livskod: undvik smärta, sök njutning. Och om något är skrämmande, undvik det också.

Men som en medveten och självbestämmande människa vet du att det finns ett visst utrymme för förhandling! För att kunna växa måste du ibland känna smärta och rädsla.

Upplevelsen av tillväxt är naturligt obekväm. Ingen har någonsin gjort genomgripande livsförändringar eller uppnått imponerande mål utan att svettas eller känna sig lite nervös. Det är svårt. Om det inte vore svårt skulle väl alla vara extremt utvecklade och superframgångsrika, eller hur?

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG Det är dags att ändra dina förväntningar på hur du mår varje dag. I slutändan är det bara obehag. Det är allt. Inte glödande rädsla, ångest eller skräck. Bara obehag. Det är något ovanligt, men bara för att det är obekant betyder det inte att det är dåligt. Att ändra din relation till obehag är nyckeln till en högre personlig produktivitet som kommer att föra dig framåt i livet.

8. Handling skapar momentum

Bäst för att skapa momentum och motivation genom att agera

Oavsett vilka mål du har spelar motivation en viktig roll och är en av de viktigaste faktorerna som påverkar din drivkraft och ambition, men vi tänker helt fel om det.

När vi tänker på motivation letar vi efter något som tänder en gnista i oss och får oss att hoppa upp från soffan och dyka djupt in i våra uppgifter. Vi vill ha motivation som leder till handling.

Det finns några problem med detta. Denna typ av motivation, om du någonsin hittar den, är mycket opålitlig. Om du känner att du behöver motivation som leder till handling, gör du fel.

En författare som känner att hen inte kan skriva utan någon form av motivation eller inspiration kommer till exempel att stirra på ett tomt papper i timmar. Slut på historien.

Sanningen är att du bör planera för ett liv utan en motiverande kickstart. Att söka efter motivation skapar en förutsättning och ytterligare ett hinder för handling. Ta för vana att gå vidare utan motivation. Och överraskande nog är det här du hittar det du sökte – handling leder till motivation, mer motivation och så småningom momentum.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG Dina egna handlingar kommer att vara din drivkraft för att gå vidare. När du har tagit ditt första steg och sett framsteg från dina ansträngningar kommer motivationen att komma lättare och mer naturligt, liksom inspiration och disciplin. Du kommer att komma in i ett rytm och plötsligt befinner du dig i arbetsläge.

10. 10-10-10-regeln

Bäst för att hjälpa dig att analysera de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av dina handlingar eller bristen på sådana.

Oavsett hur väl du visualiserar ditt framtida jag eller hur skicklig du blir på att skjuta upp belöningar, kommer du ändå oundvikligen att möta frestelser eller impulser att tappa disciplinen som kan överväldiga dig.

Om det innebär att du är mindre strikt med din kost under en måltid när du är ute med vänner, är det förmodligen ingen stor sak. Men om det innebär att du är på väg att förlora din viljestyrka och återfalla i ett skadligt beroende från ditt förflutna, vill du ha ett verktyg i bakfickan som hjälper dig att hålla disciplinen.

Det är här 10-10-10-regeln kommer in – en teknik för reflektion och tidshantering.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG Nästa gång du känner att du är på väg att ge efter för en impuls eller frestelse, stanna upp och fråga dig själv hur du kommer att må om tio minuter, tio timmar och tio dagar. Denna regel kan vara effektiv eftersom den tvingar dig att tänka på ditt framtida jag och se hur dina handlingar kommer att påverka dig – på gott och ont.

Vi vet ofta att vi tappar disciplinen eller gör något skadligt just nu, men det räcker inte för att hindra oss från att göra det eftersom vi inte har någon koppling till vårt framtida jag som kommer att få ta konsekvenserna. 10-10-10-regeln skapar snabbt den kopplingen, vilket gör att du blir medveten om dina handlingar eller bristen på sådana.

Behärska dig själv: Bli självdisciplinerad med goda vanor

Nu inser jag att även att läsa igenom denna lista kan vara överväldigande och faktiskt uppnå motsatt effekt: att lägga ännu mer på din tallrik och orsaka ännu mer förhalning och undvikande av ansvar.

Därför uppmanar jag dig att börja i liten skala och välja ett tips att prova denna vecka. Nästa vecka kan du prova ett annat.

Förstår du vad jag menar? Det är aldrig för sent att öva på självdisciplin. Gör små förändringar i din livsstil och ditt tankesätt och skapa system som stöder dina goda vanor. Du kan använda verktyg som vanespårare, målverktyg, dagboksapp, att göra-lista och mycket mer för att hålla dig fokuserad på dina mål och motiverad att vara självdisciplinerad.

Med tiden kommer du att utveckla den långsiktiga självdisciplin och inre kompass du behöver för att fatta bättre beslut och lyckas med allt du gör!

Gästskribent: Pete Hollins är en bästsäljande författare och forskare inom mänsklig psykologi och beteende. Han har en kandidatexamen och en magisterexamen i psykologi och har arbetat med dussintals människor från alla samhällsskikt. Efter att ha arbetat i privat praktik i flera år har han riktat in sig på att skriva och tillämpa sina år av utbildning för att hjälpa människor att förbättra sina liv inifrån och ut. För att lära dig mer av Pete, besök hans webbplats för en gratis 14-sidig e-bok om 9 överraskande psykologiska studier som kommer att förändra hur du ser på människorna omkring dig.