10 gratis mallar för tidrapportering för projektledning (Excel, Google Sheets och ClickUp)

På ett eller annat sätt spårar vi alla tid under arbetsdagen.

Oavsett om det är genom att noggrant hålla koll på klockan, tidsblockera ditt schema eller ropa ”Alexa! Ställ in en timer på 25 minuter!” Vi gör det alla. 🙃

Dessa metoder kan fungera när vi är i knipa, men de är faktiskt inte det mest produktiva sättet att använda din tid och kan kosta mer på lång sikt! Det är därför du behöver en mall för tidrapportering i ditt liv. 🙌🏼

Tidsregistrering hjälper team att få reda på hur lång tid uppgifter tar, hur mycket de har slutfört, hur mycket det kostar och mycket mer. Dessutom kan de flesta mallar för tidsregistrering anpassas till alla användningsområden!

Oavsett om du är advokat, frilansskribent, konsult eller hemmafru med hund, kommer din mall för tidrapportering att uppfylla dina specifika behov.

Läs vidare för att lära dig mer om tidshantering med hjälp av mallar, hur du hittar de bästa mallarna och de 10 bästa mallarna för tidrapportering för ClickUp, Excel och Google Sheets. 🤓

Vad är en mall för tidrapportering?

Mallar för tidrapportering är färdiga tabeller, kalkylblad, mappar eller listor som hjälper företag och anställda att övervaka sin arbetstid. Precis som kakformar läggs mallarna ovanpå olika tidshanteringsverktyg för att hjälpa teamen att använda programvaran mer effektivt och till fullo.

Använd ClickUps genväg Global Timer för att spåra tiden för en uppgift från din lista.

Dessa mallar kan vara anpassade för ett specifikt användningsområde eller enkelt anpassas för att passa ditt teams befintliga processer.

Precis som mallar för tidrapporter eller andra schemaläggningsmallar samlar mallar för tidrapportering in viktig information om den tid du lägger på arbetet, olika uppgifter, hela projekt eller kunder, vilket gör det enkelt att identifiera områden som kan förbättras och visualisera din produktivitet över tid.

Projektets tidrapportering är en viktig del av produktivitetshanteringen för alla företag, oavsett storlek eller bransch, men mallarna för tidrapportering erbjuder mycket mer än en enkel timer – de ger dig möjlighet att enkelt lägga till anteckningar, etiketter, redigeringar och ytterligare data till dina poster.

De bästa mallarna för tidrapportering innehåller även automatiserade formler för att beräkna tidsbaserade löner eller fakturerbara timmar.

10 gratis mallar för tidrapportering av projekt (med Excel-kalkylblad)

Din mall för tidrapportering kommer att fungera som en kunskapsbas för all tidsrelaterad information – och tid är pengar! Det här är alltså ett viktigt beslut. Men du är inte ensam, vi är här för att hjälpa dig. 🙂

Vi har sökt igenom webben efter de bästa tidrapporteringsmallen och resurserna för olika användningsområden, och här delar vi med oss av våra 10 favoriter! Oavsett om du arbetar ensam eller i team, här är de 10 bästa tidrapporteringsmallen för ClickUp, Excel och Google Sheets.

1. ClickUp-mall för tidrapportering för konsulter

Perfekt för: Allt konsultrelaterat arbete

Ladda ner den här mallen Spåra hur du spenderar tid på varje kundprojekt med denna mall från ClickUp.

Konsulter spårar den tid de lägger på kundtjänster för att kunna fakturera sina kunder korrekt och hålla reda på utförda uppgifter. Att göra detta manuellt kan vara en mödosam process, men lyckligtvis finns det flera verktyg som kan hjälpa till att effektivisera processen! 🛠

Ett av dessa verktyg är ClickUp Consultant Time Tracking Template – speciellt utformat för att registrera uppgifter, möten och alla kundrelaterade aktiviteter.

ClickUp ger konsulter flexibiliteten att spåra tid via webben, datorn eller mobilappen. Det gör det också möjligt för dem att samla in data och insikter om hur de spenderar sin tid, så att de kan anpassa sina strategier därefter.

Projektledare får en fullständig översikt över alla pågående uppgifter och projekt. (Bonus: Om ditt leverantörsreskontrateam behöver en digital spårbarhet för att verifiera konsultfakturor har de en listvy där de kan kontrollera uppgiftsdetaljerna!

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om balansen mellan arbete och privatliv visade att 46 % av arbetstagarna arbetar 40–60 timmar per vecka, medan hela 17 % arbetar mer än 80 timmar! Men det slutar inte där – 31 % har svårt att konsekvent avsätta tid för privatlivet. Det är ett perfekt recept för utbrändhet. 😰 Men vet du vad? Balans på jobbet börjar med överskådlighet! ClickUps inbyggda funktioner som Workload View & Time Tracking gör det enkelt att visualisera arbetsbelastningen, fördela uppgifter rättvist och spåra faktiska arbetstimmar – så att du alltid vet hur du kan optimera arbetet och när. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

2. ClickUp-mall för tidsfördelning

Idealisk för: Att fastställa tidsuppskattningar för att hålla deadlines

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för tidsfördelning är utformad för att hjälpa dig att bättre hantera din tid och dina resurser.

Tidsallokering är viktigt eftersom det hjälper individer och organisationer att arbeta inom en given tidsram. Det motiverar dig att slutföra uppgifter snabbare och säkerställer att ingenting förbises eller glöms bort.

Innan du påbörjar ett arbete, sätt upp mål och uppskatta hur lång tid varje uppgift kommer att ta, och granska detta när det är klart. Det hjälper till att säkerställa att uppgifter inte förblir oavslutade för länge, vilket gör att saker och ting blir gjorda snabbare och mer effektivt. ⚡️

ClickUps mall för tidsfördelning underlättar denna strategiska process. Använd den som ett introduktionsverktyg för chefer för att fastställa förväntningar på arbetet eller ge tidsrekommendationer för dagliga uppgifter:

Säljteam : Prospektering, förberedelse av säljplaner och deltagande i säljmöten

Marknadsföringsteam : Hantera underleverantörer, skapa innehåll och undersöka konkurrenter

Programvaruutvecklingsteam : Skapa rapporter, skriva kod och : Skapa rapporter, skriva kod och samla in krav

💡Proffstips: Spåra tid, skapa uppgifter och visa ditt schema när du är på språng med ClickUp-appen!

3. ClickUp-mall för personlig tidshantering

Idealisk för: Tidsindelning för att uppnå produktivitetsmål

Ladda ner den här mallen Maximera dina dagar och uppnå dina mål med ClickUps mall för personlig tidshantering.

Använd ClickUps mall för personlig tidshantering för att få mer gjort på kortare tid och undvika att känna dig överväldigad.

Organisera dina livskategorier (fitness, familj, egenvård, arbete, pauser, socialt umgänge och ekonomi) i enskilda uppgifter. Lägg sedan till anpassade fält för att registrera den viktigaste informationen – start- och slutdatum, tidsuppskattningar, spårad tid och mycket mer!

Denna tidrapportmall fungerar både som tidrapporteringsverktyg och att göra-lista på ett och samma ställe. När du har skapat en uppgift kan du växla till kalendervyn för att se en översikt över dagen eller veckan.

När du slutför uppgifter kan du bocka av dem på listan för att hålla koll på läget och behålla fokus. Granska din lista regelbundet för att se till att du gör framsteg och justera ditt schema efter behov. 🔍

💡Proffstips: Alla ClickUp-mallar är helt anpassningsbara. Ställ in dem en gång och gör sedan ändringar i mallen efterhand utan att behöva börja om från början!

4. ClickUp Gantt-mall för tidrapportering

Perfekt för: Gantt-diagramentusiaster och tidrapportering för komplexa projektplaner

Ladda ner den här mallen Visa flera projekt på ett enda Gantt-diagram i ClickUp

Gantt-diagram hjälper till att övervaka komplexa projekt genom att snabbt visa projektets tidsplan, beroenden och milstolpar. Detta gör det enkelt att identifiera potentiella schemakonflikter, förseningar och områden där ytterligare resurser kan behövas.

Statiska Gantt-diagram för tidrapportering i kalkylblad utelämnar en viktig komponent i ett projektschema – automatisk tidrapportering! ⏲

Om du är en entusiast av Gantt-diagram kommer du att älska ClickUp Gantt Time Tracking Template. Mallen erbjuder tre separata vyer (veckovis, månadsvis och årsvis) för att visa en eller flera projektscheman när som helst. Du kan starta uppgiftstimern eller manuellt logga den spårade tiden – utan att lämna ditt Gantt-diagram!

5. ClickUp-mall för tidshanteringsschema

Perfekt för: Alla steg i din tidsplanering

Ladda ner den här mallen Planera din vecka med precision och se till att alla uppgifter redovisas med hjälp av ClickUps mall för tidshantering.

ClickUps mall för tidshantering är utformad för att hjälpa dig att skapa en vana att uppskatta din tid. Med dessa data kan du göra ändringar i ditt schema och skapa utrymme för meningsfullt arbete och upplevelser. 🌱

Genom att prioritera ditt arbete kan du hantera din tid mer effektivt genom att fokusera på de viktigaste och mest brådskande uppgifterna först. Att slutföra dem innan du går vidare till mindre kritiska uppgifter hjälper dig också att spara din kreativa energi och hjärnkapacitet till det arbete som verkligen gör skillnad.

Denna tidrapportmall har tre olika ClickUp-vyer som hjälper dig att komma igång med din tidshantering:

Aktivitetslogglistan sammanfattar alla dina aktiviteter per dag.

Arbetsbelastningsvyn visar alla dina tidsuppskattningar.

Tabellvyn för dagliga aktiviteter grupperar dina kategorier efter aktivitetstyp.

Läs också: Tidshanteringstekniker för att öka ditt teams produktivitet

6. ClickUp-mall för tidrapportering per timme

Idealisk för: Tidrapportering för timanställda frilansare, entreprenörer och anställda

Ladda ner den här mallen Skapa ett arbets- och uppgiftsschema som passar ditt teams behov med ClickUps mall för timschema.

ClickUps mall för tidrapportering per timme är utformad för att hjälpa chefer att se till att anställda och medarbetare får betalt för sina ordinarie timmar och övertid. Med ett synligt timschema för löner i ClickUp får chefer och medarbetare full insyn i löneaktiviteterna.

I introduktionsguiden hittar du tips om hur du kan anpassa din mall. Utforska sedan kalendervyn och listvyn och välj en (eller flera) som du tycker är mest användbara för daglig översikt. 🗓

💡Proffstips: Ändra inställningarna för uppgiftskort för att minska rörigheten i din ClickUp-kalendervy, så att endast den mest relevanta informationen visas på ett ögonblick!

7. ClickUp-mall för tidslinje som kan fyllas i

Perfekt för: Att skapa en anpassad projektplan från grunden

Ladda ner den här mallen Skapa en projektplan med hjälp av en ClickUp-lista i denna enkla mall som kan fyllas i.

En projektplan är ett utmärkt verktyg för att lägga upp sekvensen för ditt projekt, evenemang, lektion eller aktivitet. Detta är särskilt användbart för projekt som inte riktigt passar in i dina arbetsflöden och processer.

ClickUps ifyllbara tidslinjemall erbjuder flera vyer samt anpassningsbara fält som gör att du kan visualisera uppgifter och spåra tiden medan de slutförs. Här är några funktioner som ingår i mallen för att inspirera dig:

Tidslinjevy : Ett linjärt sätt att visualisera och schemalägga dina uppgifter.

Board view : Ett smidigt verktyg med ett dra-och-släpp-gränssnitt för att enkelt flytta uppgiftskort från en kolumn till en annan.

Anpassat fält för pengar : Ett formaterat belopp i valfri valuta för att visa tilldelade och faktiska kostnader.

Anpassningsbart fält för förloppsindikator: En automatiskt beräknad förloppsindikator som spårar slutförandet av deluppgifter, checklistor och tilldelade kommentarer.

Att skapa en anpassad projektplan innebär flera steg. Samla först in så mycket information om projektet som möjligt: mål, uppgifter, resurser, budget och tidsplan. Organisera sedan alla uppgifter som måste utföras i faser och skapa uppgifter. Bestäm därefter hur uppgifterna är beroende av varandra och vilka uppgifter som måste slutföras innan nästa kan slutföras.

Så snart en grov tidsplan har fastställts kan schemat finjusteras efterhand! ⚡️

8. ClickUp-mall för tidrapportering för advokater

Perfekt för: Allt arbete som rör advokater

Ladda ner den här mallen Det är enkelt att hantera din tid effektivt med ClickUps mall för tidrapportering för advokater.

Tidrapportering för upptagna advokater kan ske i slutet av veckan, månaden eller när ett ärende avslutas. Men med kraftfull programvara för tidrapportering blir det enklare att göra tidrapportering till en daglig vana. 💪

Om du är trött på appar kan du prova ClickUps mall för tidrapportering för advokater. Det här verktyget gör det enkelt för alla advokater att hantera veckovisa, tvåveckors- och månatliga tidrapporter i överskådliga vyer.

Mappmallen innehåller även föreslagna anpassade fält så att du kan komma igång direkt:

Veckodag : Ett rullgardinsfält med alternativ, inklusive veckodagar.

Advokatens namn : Ett personfält för att ange vilken advokat, jurist eller juridisk assistent som spårar fakturerbara timmar.

Ärendenummer : Ett textfält där du kan ange ärendenumret för det ärende som en advokat eller en grupp advokater arbetar med.

Kundens namn : Ett fält för att ange kunden

Timpris: Ett fält för att ange timpriset.

9. Excel-mall för tidrapportering

Perfekt för: Frilans- och kontraktsarbete för små projekt

via Microsoft

Tidshantering i Excel är ett användbart alternativ om du är frilansare eller entreprenör och vill spåra din arbetstid, rasttid och måltidsraster varje dag i veckan.

Denna tidrapporteringsmall är vackert utformad. Den har organiserade avsnitt för en persons kontaktinformation, kunduppgifter och sammanfattning av uppgiftsrapportering. Den har inget automatiskt tidrapporteringsverktyg, så planera in ytterligare cirka trettio minuter för att samla in dina data och beräkna det totala antalet timmar. 📈

När du har spårat dina timmar i Excel-kalkylbladet kan du använda denna information för att skapa fakturor till dina kunder. Dessa fakturor visar hur mycket tid som har lagts på deras projekt och det totala beloppet som ska betalas.

10. Mall för tidrapportering i Google Sheets

Perfekt för: En användarvänlig upplevelse som är bättre än Excel.

via Smartsheet

Om din kund behöver ytterligare information, såsom uppgiftsbeskrivningar och projektleveranser, kan ett tidrapporteringsark i Excel se rörigt ut. Googles mall för dagliga tidrapporter är perfekt för att få en detaljerad översikt över alla timmar som har arbetats med uppgifter och projekt. 🔎

Mallen för tidrapportering kan hjälpa individer och organisationer att förstå hur de använder sin tid.

Förutom avsnitten om fasta kostnader, beräknade timmar och faktiska timmar innehåller denna tidsregistreringsmall i Google Sheets även ett särskilt avsnitt som kan användas för att identifiera områden där effektivitet, resurser och produktivitet kan förbättras.

Läs också: Lär dig mer om Googles alternativ för projektledning!

Vad kännetecknar en bra mall för tidrapportering i projekt?

Även om du är teamets expert på tidsplanering finns det många andra faktorer som påverkar en korrekt projektledning, och din mall är till för att hjälpa dig! Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter i din nästa mall för tidrapportering:

Flera vyer för att se din kalender, uppgifter, projekt och tid från alla vinklar

Flexibel tidrapportering som låter dig hantera den tid du spenderar i olika appar, uppgifter och fönster.

Anpassade fält för att ha viktig tidsrelaterad information till hands och beräkna fakturor korrekt.

Tidsrapportering för en översiktlig bild av din produktivitet på daglig, veckovis eller månadsvis basis.

Integrationer för att utöka funktionaliteten i din mall och hålla ordning på kommande möten, evenemang och avtal.

Registrera tiden direkt eller ange den manuellt med tidrapportering i ClickUp.

Det låter kanske mycket, men dessa fem funktioner är bara en bråkdel av alla tidsregistreringsalternativ som finns tillgängliga för chefer idag! Tricket är att hitta en mall som har alla dessa funktioner och som är utformad för att hjälpa dig att använda dem på ett så effektivt sätt som möjligt.

Läs också: Excel-alternativ för att öka produktiviteten för dig själv och ditt team!

Nackdelar med att använda kalkylblad för tidrapportering

Om du måste spåra tid regelbundet och konsekvent är tidsspårningskalkylblad inte den bästa lösningen för dig på grund av följande nackdelar:

Risk för felaktigheter: Tidrapportering i kalkylblad innebär manuell datainmatning, vilket ökar risken för fel. Om du till exempel glömmer att logga aktiviteter kommer resultatet att bli felaktigt.

Kräver insats: Att manuellt mata in och spåra tid i ett kalkylblad kan kräva mycket arbete och tid, minska din produktivitet och distrahera dig från ditt arbete. Det kan till och med leda till att du slutar spåra din tid.

Begränsade funktioner: Att använda Excel för tidshantering innebär att du går miste om fördelarna med ett specialiserat verktyg för tidrapportering. Kalkylblad saknar avancerade funktioner som automatisk tidrapportering, påminnelser, datavisualisering, datavalidering eller integration med andra verktyg (t.ex. uppgiftshantering eller kalendrar).

Svårt att få insikter: Även om kalkylblad kan hantera data kräver analys av trender eller generering av insikter kunskaper i formler och datavisualisering. Om du inte har denna expertis kan ett sådant kalkylblad skapa en överväldigande mängd data.

Bristande flexibilitet: Excel-ark och Google-kalkylblad är inte den bästa lösningen när du vill samarbeta med ditt team. Att uppdatera dessa i realtid kan skapa problem med versionshantering.

Du kan övervinna dessa nackdelar med kalkylblad genom att använda specialiserad programvara för tidrapportering och produktivitet, såsom ClickUp.

Hantera och spåra tid med ClickUp

ClickUp är den enda allt-i-ett-produktivitetsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att konsolidera ditt arbete i olika appar till en enda plattform. Istället för att kämpa med en Excel-mall för tidrapportering kan du välja att optimera din tidshantering med ClickUps funktioner för tidrapportering för projekt!

Registrera tid från din dator, mobil eller webbläsare med ClickUps webbläsartillägg.

Visa din spårade tid per dag, vecka, månad eller valfritt tidsintervall med detaljerade tidrapporter.

Lägg till tid retroaktivt eller skapa poster efter datumintervall med manuell tidrapportering.

Koppla enkelt tidsspårningen till alla uppgifter du arbetar med i ClickUp.

Anslut din favoritapp för tidrapportering till ClickUp för att synkronisera tidrapporteringen direkt i ClickUp.

Skapa och använd etiketter för att enkelt kategorisera och filtrera tiden som läggs på olika uppgifter.

Lägg till anteckningar till dina tidsposter för att exakt ange vad du har ägnat tid åt.

Sortera uppgifter efter tidsåtgång för att se potentiella flaskhalsar eller var mer hjälp behövs.

Filtrera spårad tid efter datum, status, prioritet, taggar och mer.

Justera din tidrapportering manuellt genom att lägga till eller dra ifrån tid när det behövs.

Se en sammanlagd total för all tid som har lagts på uppgifter och deluppgifter.

Få en översiktlig bild av ditt teams tidrapportering och jämför den med den beräknade tiden.

Tidrapportering i ClickUp har gjort det möjligt för team att bättre hantera resurser och flytta fokus efter behov, både internt och i företaget som helhet.

Ta tillbaka din tid med tidrapportering i ClickUp

Projektets tidrapportering kräver mycket mer än vad en enkel timer kan hantera – därför behöver du en tidrapporteringslösning för att följa projektets framsteg!

Men inte alla mallar för tidrapportering erbjuder samma funktionalitet. Även om kalkylblad för tidshantering är användbara har de många nackdelar som kan påverka produktiviteten.

Det finns många resurser för tidshantering på marknaden, så se till att du väljer en som uppfyller dina behov. Naturligtvis kan du aldrig gå fel med en allt-i-ett-plattform för produktivitet – ClickUp. 🙂

Visualisera din tid från alla vinklar med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Med hundratals tidsbesparande funktioner, ett omfattande mallbibliotek och över 1 000 integrationer är ClickUp den enda tidsregistreringsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att koppla samman din tid, dina projekt, chattar och ditt team i ett centralt arbetsnav.

Registrera dig på ClickUp och låt det ta hand om tidrapporteringen åt dig. 🙌🏼