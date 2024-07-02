10 gratis mallar för tidrapporter i Excel, Word och ClickUp

Du vet de där dagarna när du öppnar din bärbara dator klockan 8 på morgonen och innan du vet ordet av är klockan 17.30 och ditt skrivbord är täckt av smulor och klisterlappar?

Det händer även de bästa av oss. 😵‍💫

Istället för att fundera över var dagen tog vägen kan du spara energi med en mall som är utformad för att lösa just detta problem.

Tidshantering är nyckeln till att hålla sig fokuserad under dagen – och mallar för tidrapporter är det ultimata verktyget när det gäller att implementera rätt strategier så effektivt som möjligt.

Från att registrera tiden du tillbringar vid skrivbordet till att blockera tid i hela din kalender – det finns en tidrapportmall för allt! Utmaningen är att hitta den som inte bara passar ditt arbetsflöde utan också lär dig hur du kan öka din produktivitet ytterligare.

Den goda nyheten är att du har kommit till rätt ställe. 🙂

Oavsett din titel, ditt team eller din teknikstack har vi en mall som passar dig. Följ med för att lära dig vad du bör leta efter i din nästa mall för tidrapportering och få tillgång till 10 av de bästa gratis mallarna på marknaden idag. ⏱

Vad är en mall för tidrapport?

Mallar för tidrapporter är färdiga dokument, formulär eller tabeller som hjälper team att hålla reda på den tid de lägger på arbete, uppgifter, kunder och annat. Mallar för tidrapporter varierar i komplexitet och kan vara mycket kraftfulla resurser för att effektivisera tidsrelaterade processer, hantera scheman och övervaka budgetar.

Spåra enkelt tid och koppla loggar till uppgifter eller deluppgifter

Se din mall för tidrapportering som mer än bara ett verktyg för tidrapportering, utan som ett sätt att dela med dig av effektiva tips för tidshantering till hela teamet.

Vad du ska leta efter i en mall för tidrapport

Din mall för tidrapportering kommer att erbjuda mer än ett enkelt kalkylblad med namn och tider listade på sidan. De bästa mallarna bygger på din kostnadsfria projektledningsprogramvara för att göra den ännu mer värdefull med funktioner som ger ytterligare sammanhang och information till varje post.

Det finns en uppsjö av appar för tidsplanering som kan hjälpa dig att förbättra dina tekniker för tidshantering, men det bästa sättet att få mest valuta för pengarna är att hitta en mall för tidrapporter som är utformad med dessa strategier i åtanke.

Dessutom bör din tidrapportmall spegla den typ av arbete som ditt team utför. Arbetar du med entreprenörer eller konsulter? Registrerar ditt team fakturerbar tid? Delas tidsposter med ledningen och godkänns av denna?

Dessa är viktiga faktorer att tänka på innan du dyker in i din nästa mall och kommer i slutändan att avgöra vilken mall som är bäst för dina anställda.

Registrera tiden löpande eller ange den manuellt med tidsspårning i ClickUp.

Det finns så många färdiga resurser på webben att du kan vara kräsen när det gäller de icke-förhandlingsbara funktionerna i din nästa tidrapportmall. Här är några av våra favoriter att leta efter innan du laddar ner:

Tidsspårning

Etiketter, taggar eller kategorier

Anpassade fält

Samarbete

Integrationer

Men möjligheterna är oändliga! Om du letar efter någon (eller alla) av dessa fem funktioner kommer du att hitta en bra mall för tidrapporter, men innan du börjar söka på nätet, börja här! Vi har redan gjort jobbet åt dig och samlat några av de bästa gratis mallarna för tidrapporter för alla typer av team.

10 gratis mallar för tidrapporter för att följa upp anställda

Strategier för tidshantering är ett utmärkt sätt att hålla koll på din produktivitet och se till att du fördelar dina personliga resurser på det mest effektiva sättet.

Men den bästa strategin? Börja med en mall som vägledning för dina nästa steg.

Börja spara tid så fort som möjligt med denna lista över de 10 bästa gratis mallarna för tidrapporter för ClickUp, Excel, Word och mer!

1. ClickUp daglig tidrapportmall för anställda

Ladda ner denna mall ClickUp daglig tidrapportmall för anställda

En daglig tidrapport är ett dokument där man registrerar de timmar som en anställd har arbetat under varje skift eller dag.

Processen för att godkänna dagliga tidrapporter kan variera från företag till företag. Vanligtvis innebär det att en chef granskar de timmar som varje anställd har loggat och kontrollerar att allt stämmer.

Om flera anställda rapporterar till en och samma chef kan det vara en tidskrävande uppgift att godkänna dagliga tidrapporter! ⌛️

ClickUps mall för dagliga tidrapporter gör det enkelt för anställda och chefer att hålla sig konsekventa med tidrapporteringen! Den är fullspäckad med funktioner för att centralisera processen så att dina personal- och ekonomiavdelningar kan se den digitala spårningen när de behöver. Så här fungerar det:

Den anställde fyller i ClickUp-formuläret med nödvändig information och skickar sedan in det för granskning. Deras formulär skickas till en lista (ingår också i mallen!) och blir en uppgift. Därifrån kan du se alla inlämnade formulär och godkänna eller kommentera uppgiften för att lösa eventuella problem.

Med ClickUp kan du känna dig trygg i vetskapen om att dina register är korrekta och spårbara!

2. ClickUp-mall för veckotidrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för veckotidrapport

En veckotidrapport är ett dokument där man registrerar de timmar som en anställd har arbetat under en vecka.

Den innehåller vanligtvis kolumner för veckodag, arbetade timmar och eventuella ytterligare anteckningar om dagens aktiviteter. Tidrapporten ska fyllas i av den anställde i slutet av varje vecka och lämnas till chefen eller arbetsledaren för granskning.

ClickUps mall för veckotidrapport sammanfattar timlön, totalt antal timmar, total lön, signatur och godkännare per person i en veckovisning. Du kan också redigera uppgifterna om korrigeringar behöver göras genom att klicka på ett specifikt fält.

Om du redigerar Totalt antal timmar eller Timlön, beräknas den totala lönen automatiskt utifrån de uppgifter du har angett. 🤖

AVANCERADE BEHÖRIGHETER I CLICKUPProffstips: Behörigheter och åtkomst kan vara en känslig fråga för företag som hanterar anställdas tidrapporter. Gå bara in i inställningarna för valfri ClickUp-vy och anpassa Delning och behörigheter för att förhindra oönskade ändringar!

3. ClickUp månatlig tidrapportmall

Ladda ner denna mall ClickUp månatlig tidrapportmall

En månatlig tidrapport är ett dokument där man registrerar de timmar som en anställd har arbetat under en månad. ClickUps mall för månatlig tidrapport är densamma som för veckotidrapporten, men uppgifterna är organiserade per månad.

Månatliga tidrapporter gör det också möjligt för chefer att enkelt planera i förväg och skapa mer exakta uppskattningar av kommande projekt genom att ge dem en bättre förståelse för medarbetarnas tillgänglighet och resursutnyttjande.

De är också användbara när du planerar semesteransökningar, eftersom de kan hjälpa chefer att bedöma vilka anställda som kan behöva extra täckning under perioder med hög efterfrågan. Eller när någon tar ledigt från jobbet! 🏝

Lär dig hur du använder tidrapportering för att slutföra projekt snabbare!

4. ClickUp-mall för godkännande av tidrapporter

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för godkännande av tidrapport

Godkännande av tidrapporter är en process där arbetsgivare godkänner eller avvisar de tidrapporter som deras anställda eller uppdragstagare har lämnat in. ClickUps mall för godkännande av tidrapporter i tavelvy ger dig ett annat perspektiv för att hålla koll på ditt teams tid och gruppinsättningar efter status.

Statusar i denna mall inkluderar:

Att granska

Granska

Behöver uppmärksamhet

Godkänd

Med ClickUps tavelvy blir det enklare att visualisera ditt arbetsflöde. Och med en enkel dra-och-släpp-funktion för att flytta en inlämning från en status till nästa kan du arbeta igenom dina inlämningar på kortare tid och med fullständig noggrannhet. ⚡️

ÅTKOMST TILL CLICKUP VAR SOM HELSTProffstips: Du vill att dina anställda ska få betalt i tid och det är viktigt att kunna godkänna deras tidrapporter var du än befinner dig. ClickUps tavelvy är tillgänglig i ClickUps mobilapp, så du kan godkänna tidsbegränsade inlämningar när du är på språng!

5. ClickUp-mall för tidrapportering för konsulter

Ladda ner denna mall ClickUp-konsultens mall för tidrapportering

Konsulter håller vanligtvis reda på sin tid med hjälp av programvara som gör det möjligt för dem att registrera kundmöten, faktureringstimmar och projektmilstolpar.

ClickUp Consultant Time Tracking Template innehåller exempel på möten och uppgifter relaterade till en konsulters tid hos ett företag. Lägg till dina konsulter i ditt ClickUp-arbetsutrymme så att de kan spåra sin tid direkt i uppgiften i realtid eller lägga till tidsposter manuellt.

För att maximera värdet av denna mall, använd ClickUps anpassade fält för att ange den beräknade kostnaden för en uppgift och det belopp som ska betalas till konsulten. Dessa beräknas med följande formler:

Tidsuppskattning x timpris = Uppskattad kostnad

Registrerad tid x timpris = Belopp Att betala

Du kan till och med integrera ClickUp med dina favoritappar för tidrapportering – Toggl, Hubstaff, Everhour, Harvest och många fler!

6. ClickUp-konsultens tidsredovisningsmall

Ladda ner denna mall ClickUp-konsultens tidsspårningspanel – visningsmall

Skapa en tavelvy i ClickUps mall för tidrapportering för konsulter för att gruppera dina konsulters uppgifter och möten efter status, förfallodatum eller valfritt anpassat fält!

Med denna information till hands kan du eller din konsult justera scheman om något tar längre tid än väntat eller om vissa uppgifter kan delegeras på ett mer effektivt sätt.

En kraftfull produktivitetsplattform som ClickUp är ovärderlig för konsulter, eftersom den gör det möjligt för dem att enkelt samordna både enkla och komplexa projekt. Denna mall hjälper till att effektivisera kommunikationen och samarbetet mellan teammedlemmar och intressenter, så att alla parter håller sig uppdaterade!

Kolla in de bästa verktygen för tidrapportering!

7. ClickUp-mall för advokaters tidrapporter

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för advokaters tidrapporter

En advokats räkning består vanligtvis av en kombination av både arvoden och utgifter relaterade till advokatens arbete:

Avgifter tas vanligtvis ut för de tjänster som en advokat tillhandahåller, såsom rådgivning och annan juridisk representation.

Utgifter är kostnader som advokaten ådrar sig när han eller hon företräder sina klienter, såsom ansökningsavgifter, kopieringskostnader, domstolsrapporteringsavgifter, avgifter i samband med inhämtande av dokument eller resor.

Mappen ClickUp Attorney Timesheet Template innehåller veckoscheman, tvåveckoscheman och månadsscheman så att advokater inte behöver bekymra sig om administrativ planering för varje uppgift eller aktivitet. 🧑‍💻

Dessutom erbjuder ClickUp flexibiliteten att anpassa din faktureringsstruktur efter varje kunds specifika behov och krav!

8. ClickUp Services tidrapportmall

Ladda ner denna mall ClickUp Services Timesheet Template

Tidsrapporter för tjänster är viktiga för att hantera anställdas uppgiftsspecifika tidsinvesteringar. Dessa tidsrapporter säkerställer en ansvarsfull tidsfördelning, upprätthåller utbildningens effektivitet och hjälper chefer att spåra anställdas arbetstimmar.

ClickUp Services Timesheet Template hjälper dig att noggrant övervaka tid, kostnader och resurser som ägnas åt varje tjänst som erbjuds.

Den gör att du kan:

Spåra enkelt totalt antal arbetade timmar och fakturerbara timmar på ett enda, lättillgängligt ställe.

Spåra resursfördelningen mellan olika projekt

Fördela resurser mellan projekt och tjänster

9. Excel-mall för tidrapport för anställda

via Microsoft

Mallar för arbetstidsrapporter i Microsoft Excel är färdiga verktyg för att rapportera regelbundna arbetstimmar och övertid. Även om detta kanske inte är idealiskt för medelstora företag och större företag, kan oberoende entreprenörer och frilansare använda denna enkla mall för att fylla i den i slutet av arbetsveckan.

Om du vill göra tidsredovisningen enklare kan ett traditionellt kalkylblad i Excel vara ett tidsslöseri. Prova en mall för tidrapportering i ClickUp för att förbättra din produktivitet!

10. Excel-mall för tidrapport för anställda

via Microsoft

För vecko-, månads- och till och med årsbaserade tidkort kan denna tidrapport för anställda i Excel beräkna timmar med bara några få klick. Du kan anpassa utseendet på detta Excel-kalkylblad och justera kolumnerna så att de återspeglar dagliga timmar eller löneperioder som gäller för din anställde eller entreprenör.

Att använda denna mall för lönehantering kan bli betungande. För att undvika detta bör du guida ditt team om bästa praxis och hålla fast vid noggrann tidrapportering. Detta kan innebära att du behöver erbjuda ytterligare utbildning eller resurser så att de får en bättre förståelse för hur systemet fungerar, samt ge feedback på deras insatser för att hålla dem motiverade.

11. Microsoft Word-mall för tidrapport för anställda

via Microsoft

Den dagliga tidrapportmallen i Word hjälper anställda och uppdragstagare att spåra fakturerbara timmar. Vem som helst kan ladda ner, anpassa och exportera som PDF för att få godkännandesignaturer.

Denna mall är indelad i fem avsnitt så att du kan upprätthålla konsekvensen i lönehanteringen:

Löneperiod

Företagsinformation

Namn och kontaktuppgifter

Tidskort (gäller 7 dagar)

Underskrifter från anställda och chefer

Proffstips: Pappersbaserade tidrapporter är inte det mest tillförlitliga alternativet för distansarbetande personal. Överväg att använda programvara för tidrapportering för att få en korrekt digital spårbarhet och en smidig upplevelse!

12. Excel-tidrapport för löneberäkning

via Microsoft 365

Denna Excel-mall för tidrapport för löner är en lättanvänd tidrapport som är utformad för användning i Microsoft Excel.

Tilldela varje anställd en tidrapport och be dem fylla i start- och sluttider varje dag. Se till att de dokumenterar sina lunchraster. Ange formler i minilöneskalkylatorn så genereras det totala antalet arbetade timmar per vecka automatiskt.

Använd lönebladmallen för att generera veckovisa, tvåveckors- eller månatliga utbetalningar till varje anställd.

Denna mall passar bäst för småföretag som lägger ut sitt arbete på entreprenörer. Eftersom det bara är en tidrapport och inte en del av ett större projektledningsverktyg kan den vara för enkel för organisationer med många avdelningar och många tjänstemän.

13. Excel Time Log av Vertex42

Använd Vertex42:s Excel-mall för tidslogg för att enkelt registrera antalet timmar och minuter du har arbetat.

Denna Excel-mall för tidsloggning erbjuder en smidig metod för att logga arbetstimmar. Den är utformad för dem som inte behöver några extrafunktioner, utan bara en enkel lösning för grundläggande tidshantering och fakturering.

Börja använda mallen genom att fylla i medarbetarsektionen med ditt namn, adress och annan viktig information. Gör samma sak för sektionen som är reserverad för din kunds eller arbetsgivares information. Ange sedan datumet när du utförde en viss uppgift eller tjänst, samt start- och sluttider. Du kan också lägga till pausintervall och ange den totala arbetstiden i minuter eller timmar för att ytterligare effektivisera spårningsprocessen.

Denna mall kan också användas som fakturagenerator. När du har avslutat ett projekt eller kommit till slutet av en löneperiod skickar du helt enkelt in den ifyllda loggen till din arbetsgivare, i pappersform eller digitalt.

14. Excel-mall för tvåveckors tidrapport med raster

Via Microsoft

Denna Excel-mall för tidrapporter är utformad för att förenkla tidshanteringen och passar perfekt för både småföretag och stora företag. Den låter dig registrera in- och utstämplingstider, beräkna totala arbetstimmar och automatiskt dra av raster för varje dag under tvåveckorsperioden. Dessutom gör de inbyggda formlerna det enkelt att hantera löner. Håll ordning, spara tid och förbättra noggrannheten med vår Excel-mall för tvåveckors tidrapporter.

15. Excel-mall för tidrapport (kalkylblad)

Via Microsoft

Denna Excel-mall för tidrapport är utformad för att hålla reda på arbetade timmar, tagna raster och övertid, allt på ett och samma ställe. Med automatiska beräkningar för dagliga och veckovisa totaler eliminerar den fel och sparar värdefull tid. Mallen kan också anpassas efter dina unika affärsbehov. Mallen är idealisk för företag av alla storlekar och är det perfekta verktyget för att effektivisera din löneprocess och öka produktiviteten.

Typer av mallar för tidrapporter

Olika företag har olika behov, från att spåra anställdas arbetstid per timme till projektspecifika tidsplaner och kundspecifika tidsplaner för konsulter. Därför finns det många olika typer av tidrapportmallar beroende på specifika behov och arbetets natur. Här är flera typer av tidrapportmallar:

Mallar för dagliga tidrapporter: Som namnet antyder låter dessa mallar användarna logga sina dagliga arbetstimmar och aktiviteter. De är användbara för att hitta ineffektiviteter i produktiviteten och finjustera arbetsmönster för att öka effektiviteten. Mallar för veckotidrapporter: Dessa ger en mer helhetsbild av det arbete som utförts under en viss vecka. Teammedlemmarna kan logga sina dagliga uppgifter och sammanställa dem i en sammanhängande tidrapport. Detta kan hjälpa chefer med veckovis arbetsanalys och resekartläggning. Månatliga tidrapportmallar: Med månatliga tidrapportmallar får du en detaljerad översikt över de uppgifter som har slutförts under månaden. Det är fördelaktigt för teamledare och projektledare att få en överblick över arbetsbelastningen, projektets framsteg och tidsfördelningen för hela teamet under en månad. Projektspecifika tidrapportmallar: Dessa mallar fokuserar på enskilda projekt och fördelar tidsåtgången för varje uppgift i projektet. Både projektledare och teammedlemmar kan använda sådana mallar för att följa projektets tidsplan, kostnadshantering, personalhantering och övergripande projektframsteg. Kundspecifika tidrapportmallar: Konsulter och frilansare använder ofta kundspecifika tidrapportmallar för att registrera sina arbetstimmar för varje kund. Denna typ av mall är användbar för att fakturera kunder korrekt och hålla reda på arbetade timmar för varje projekt per kund. Mallar för anställdas tidrapporter: Dessa mallar används för att registrera varje anställds arbetstid, inklusive övertid och sjukfrånvaro. De är användbara för HR-ändamål, såsom löneadministration och frånvarohantering. Mallar för tidrapporter för entreprenörer: Mallar för tidrapporter för entreprenörer används vanligtvis av externa medarbetare eller frilansare för att registrera sina arbetstimmar för sina kunder eller de organisationer de har kontrakt med. Sådana mallar gör det enklare att övervaka det arbete som utförs av entreprenörer och säkerställa korrekt betalning. Uppgiftsfokuserade tidrapportsmallar: I stället för att enbart fokusera på arbetade timmar fokuserar dessa tidrapporter på de uppgifter som utförts under dessa timmar. De ger en mer detaljerad bild av produktiviteten och kan avslöja områden som kan förbättras.

Hur man skapar en tidrapport

Bestäm format: Välj om du vill ha en generisk mall för veckotidsrapport, tvåveckorsrapport, månadsrapport eller projektbaserad tidsrapport. Definiera kategorier: Inkludera kategorier i tidrapporten, såsom datum, uppgifter, start- och sluttider samt totalt antal arbetade timmar. Lägg till särskilda avsnitt: Glöm inte att inkludera avsnitt för raster, övertid, semester eller sjukdagar. Automatiska beräkningar: Om du använder ett digitalt verktyg kan du ställa in automatiska beräkningar för arbetade timmar och övertid. Tilldela ansvar: Gör det tydligt vem som ansvarar för att fylla i och skicka in tidrapporten. Granskning: Testa din tidrapport för att säkerställa att den är lätt att fylla i och uppfyller alla dina krav. Utbilda ditt team: Informera ditt team om hur man använder tidrapporten korrekt. Implementera: Inför tidrapporten för användning och se till att det finns en tydlig process för tidrapportering, inlämning och godkännande. Övervaka: Håll koll på hur väl tidrapporten fungerar och justera den efter behov. Optimera: Granska och uppdatera regelbundet din tidrapport utifrån feedback eller förändrade behov.

Hur man använder tidrapporter i ClickUp

Att hantera arbetstiden effektivt är avgörande för att säkerställa produktivitet och undvika onödiga övertidstimmar. Att använda ett lättillgängligt verktyg som ClickUp för att skapa tidrapporter hjälper till att effektivisera denna process avsevärt. Här är en steg-för-steg-guide om hur du skapar en tidrapport i ClickUp, som hjälper dig att hålla koll på ditt teams tid på ett effektivt sätt.

Börja med att klicka på "Mer" i sidomenyn. Välj ”Tidrapporter”. (Valfritt) Klicka på nålikonen bredvid "Tidrapporter" för att ha den tillgänglig i sidfältet. Använd sidhuvudet "Tidrapporter" för att anpassa din tidrapport efter behov. Gå till fliken "Min tidrapport" och klicka på ikonen "Inställningar" för att ändra din tidrapport. Ställ in din vecko- eller dagskapacitet genom att välja "Min kapacitet". Du kan redigera datumintervallet för att ange den period som din tidrapport ska omfatta. Filtrera din tidrapport baserat på alternativen "Fakturering", "Tagg" eller "Spårad tid". Organisera hur din tidrapport visas med hjälp av flikarna "Efter uppgift" eller "Alla poster". Använd flikarna längst upp till höger på skärmen för att visa din tidrapport i form av uppgifter eller enskilda tidsposter.

Börja hantera anställda med mallar för tidrapporter

Även om alla dessa mallar har några gemensamma nyckelfunktioner och hjälper ditt team att få ordning på sin tid, är inte alla tidrapportmallar lika effektiva, och vissa kommer garanterat att ta dina tidsplaneringsstrategier till en helt ny nivå. Vilka mallar då, undrar du?

De som är kopplade till en dynamisk produktivitetsplattform är tillräckligt kraftfulla för att centralisera allt ditt arbete i olika appar till en samarbetsplattform.

AKA, ClickUp. 🙂

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Med över 15 unika vyer, en omfattande uppsättning funktioner för tidrapportering och hundratals mallar för alla användningsområden är ClickUp den ultimata lösningen för att spara tid och utnyttja varje sekund av din dag på ett effektivt sätt.

Även i sin Free Forever-plan är ClickUp fullspäckad med alla funktioner som behövs för att ta din produktivitet till nya höjder och integreras med över 1 000 andra arbetsverktyg för att effektivisera dina processer ännu mer.

Registrera dig på ClickUp idag och börja spara tid på nolltid. ✅