11 kostnadsfria konsultmallar för konsultavtal och konsulttjänster

Konsulter gör företag snabbare, bättre och mer lönsamma. Men eftersom konsulter är utomstående som kommer in i ett företag måste du ha allt i ordning innan du slutför något arbete.

Överkommunikation och tydlighet är A och O här. Från kontrakt till projektets tidsramar och kundmått – ett konsultföretag behöver professionella mallar för att vara på samma våglängd som de företag de arbetar med.

Oavsett om du är konsult eller ett företag som arbetar med en konsult kan rätt mallar hjälpa dig att spara både tid och besvär. Det är så enkelt som att hitta en mall som fungerar och kopiera och klistra in dina projektdetaljer. Det är det bästa sättet att se till att du inte missar något – samtidigt som processen blir mer effektiv för alla. 🙌

Läs den här guiden för att lära dig vad konsultmallar är, hur du hittar en bra mall och 11 alternativ som gör ditt arbete mer effektivt.

Vad är konsultmallar?

En konsultmall är ett återanvändbart dokument som konsulter eller deras kunder kan använda för att påskynda samarbetsprocessen. Konsulter kan skapa mallar för nästan alla typer av dokument, inklusive kontrakt, projektleveranser, rapporter, tidrapportering, kundundersökningar och mycket mer.

Visst kan du skapa ett nytt dokument från grunden varje gång, men vi är villiga att satsa på att du är för upptagen för det. Genom att skapa mallar för några av de mer repetitiva delarna av konsultprocessen blir det möjligt att använda plug-and-play för ditt företag, dina kunder och potentiella kunder.

Gör bara en kopia av en konsultmall, fyll i relevanta uppgifter och sätt igång. På så sätt kan du ägna din tid åt det som verkligen är viktigt: att uppnå resultat för dina kunder.

Element i bra konsultmallar

Alla konsultföretag är olika. Den ”rätta” mallen för ditt konsultföretag kanske inte passar ett annat företag. Ändå finns det några beprövade tecken på en kvalitativ konsultmall, bland annat:

Tydlig organisation: Det är många som är inblandade i ett konsultprojekt. Ju bättre organiserade dina mallar är, desto bättre blir projektet. Se till att de mallar du väljer är intuitiva och lätta att följa. Rubriker, punktlistor och bilder bör vara dina bästa vänner.

Visuella hjälpmedel och färg: Vackra färger är behagliga för ögonen, men de fyller också ett syfte. Visuella hjälpmedel som grafer, bilder och diagram drar din uppmärksamhet till rätt delar av ett dokument och hjälper betraktaren att förstå komplexa idéer. Det skadar inte att visuella hjälpmedel och iögonfallande färger också gör ett större intryck. 🤩

Återanvändbara blanketter: En gedigen konsultmall gör att du snabbt kan fylla i ett dokument med relevanta uppgifter. Denna funktion gör att du kan använda en mall om och om igen utan att behöva redigera PDF-filer eller omarbeta hela dokumentet.

Automatiseringar: Med rätt mall kan du vidta åtgärder så fort ett formulär har fyllts i. Ett Med rätt mall kan du vidta åtgärder så fort ett formulär har fyllts i. Ett verktyg för kundsamarbete kan till exempel automatiskt skapa anpassade fält där du kan lägga in uppgifter om uppgiften.

11 gratis konsultmallar för din konsultverksamhet

Oavsett om du är ute efter en mall för konsultförslag, serviceavtal, projektleveransdokument eller kontrakt finns det en mall för det. Lyckligtvis behöver du inte skapa egna mallar – vi har skapat dussintals åt dig! Kolla in våra 11 favoritmallar för konsultverksamhet som effektiviserar ditt arbetsflöde. ✨

1. ClickUp-mall för konsultavtal

Ladda ner den här mallen Skapa ett vattentätt avtal som fastställer förväntningar och ger dig juridiskt skydd med denna ClickUp-mall som är anpassad för småföretag.

Det är frestande att kasta sig direkt in i ett konsultprojekt, men du behöver någon form av skriftligt avtal. Ett konsultavtal hjälper alla att komma överens om projektets omfattning, betalningsinformation och andra detaljer om konsultens arbetsflöde.

Ett konsultavtal omfattar ersättning, betalningsmetoder, avtalsenliga rättigheter, skattebetalningar, skadestånd, underleverantörer och mycket mer. Det skyddar inte bara konsulten, utan ger också kunden en bättre uppfattning om vad som kan förväntas när man arbetar med ett konsultteam.

ClickUps mall för konsultavtal gör det enkelt att skapa ett konsultavtal som skyddar dina intressen. Detta konsultavtal är anpassningsbart, så du kan fylla i giltighetsdatum, kundnamn och projektmilstolpar. Du kan även lägga till fler innehållsblock om du vill ha ytterligare rubriker.

Se till att uppdatera teckensnitt, layout och omslagsbild för att verkligen få din mall att sticka ut. Om du skapar många mallar, följ riktlinjerna för varumärkesprofilering för att skapa en enhetlig bild varje gång.

När ditt dokument är klart att skickas exporterar du det helt enkelt och skickar det till kunden för signering. Tänk bara på att ett gratis konsultavtal inte ersätter ett konsultkontrakt. Om du letar efter en kontraktsmall kan du kolla in mallarna nr 3 och nr 9 på vår lista.

2. ClickUp-mall för tidrapportering för konsulter

Ladda ner den här mallen Övervaka fakturerbara timmar noggrant med ClickUps mall för tidrapportering för konsulter.

Tid är bokstavligen pengar för konsulter som ofta fakturerar per timme. Men förtroende bygger på transparens, så det är en bra idé för konsulter att logga all tid de arbetar för en kund i en snygg och lättläst tidrapport.

Med ClickUps mall för tidrapportering för konsulter blir det enkelt för konsulter att inte bara rapportera sin tid till sina kunder, utan också att hålla koll på hur de använder sin tid.

Använd formlerna i den här mallen för att uppskatta kostnaderna för en potentiell kund eller spåra tiden för dina leverantörsskulder. Mallen för tidsspårning innehåller nio anpassade fält som arbetsinsats, konto, timpris, förfallodatum och uppskattade kostnader för att hjälpa konsulter att hantera sin tid och sina intäkter. Den innehåller också olika visningstyper så att du kan se dina betalningsstatusar i ett ark och dina spårnings- och uppgiftsloggar i ett annat.

3. ClickUp-mall för konsultavtal

Ladda ner den här mallen Ange namnet på ditt konsultföretag och några andra snabba detaljer för att skapa ett professionellt affärsavtal.

Ditt konsultavtal är viktigt, men ett kontrakt är ett måste. Konsulter kan använda ClickUps affärskontraktsmall med sina kunder, liksom med alla leverantörer eller underleverantörer de anlitar, för att snabbt skapa ett bindande kontrakt.

Du kan anpassa den här mallen precis som du vill, men den innehåller redan från början avsnitt för:

Erbjudna tjänster

Konsultarvoden

Avbokningsregler

Tillämplig lag

Garantier

Separabilitet

Undantag och ändringar

Tack

Om din kund vill justera villkoren i avtalet gör ClickUp det enkelt att göra ändringar med några få klick. Lägg till din kund som bidragsgivare till dokumentet om de vill lägga till specifika villkor. Eller inkludera klausuler som omfattar lagarna i den stat där du bedriver verksamhet, samt avtal om konfidentiell information, immateriell egendom och konkurrensklausuler.

Denna mall täcker andra punkter än ett konsultavtal, men den gör att alla är på samma sida – och kan ge dig juridiskt skydd. Underteckna alltid ett avtal innan du påbörjar ett konsultprojekt.

4. ClickUp-mall för konsultverksamhetsplan

Ladda ner den här mallen Ta fram en plan för projektets tidsplan, budget och resurser som vägledning för dina beslut och för att fastställa förväntningarna för intressenterna.

Projektplaner är den övergripande strategin för vad du ska göra och när. De fördelar också uppgifter till medarbetarna så att du kan hålla alla ansvariga. Projektplaner är vanligtvis interna verktyg för konsulter, men du kan dela dem med en kund om ni samarbetar nära.

Företag anlitar konsultföretag för marknadsföringsplaner för sociala medier, drift, varumärkesbyggande, utbildning, managementkonsulting och mycket mer. Lyckligtvis kan du använda ClickUps mall för konsultprojekt för nästan alla typer av konsultprojekt.

Denna avancerade mall för affärskonsultförslag har 12 statusar och ett anpassningsbart fält för projektfasen. Du kan också växla mellan olika vyer för aktiviteter, projektscheman, uppgifter per fas och en hjälpsam snabbstartsguide.

Det är också värt att nämna att du kan lägga till automatiseringar i denna ClickUp-mall. När någon till exempel markerar en uppgift som klar kan systemet automatiskt ändra vem som är ansvarig för uppgiften.

Om du arbetar med ett skrivprojekt eller bygger en konsultwebbplats kan systemet automatiskt överföra texten från författaren till redaktören. Det innebär att du kan lägga mindre tid på att överlämna uppgifter och istället fokusera mer på dina kunder.

5. ClickUp-mall för konsultrapport

ClickUps mall för affärsförslag hjälper dig att snabbt hitta fler nya kunder.

Tänk på en konsultrapport som ett projektförslag som du skickar till potentiella kunder för att på ett ödmjukt sätt skryta om din ämnesexpertis. Mallar för konsultförslag bör innehålla detaljerad information om både din kunskap inom ett visst område och din affärsplan för att uppnå resultat för kunden.

ClickUps konsultrapportmall innehåller en introduktion, som fungerar som ett omslag eller en sammanfattning. Det är i denna del av affärskonsultförslaget som du förklarar rapportens mål, arbetsomfång och metodik.

I avsnittet Resultat och diskussion beskriver du den aktuella situationen och lyfter fram vad som kan och inte kan förbättras med denna plan. Du har till exempel märkt att den potentiella kundens webbplats har vissa problem med backend.

Men det kanske inte går att åtgärda om de anlitar en konsult inom innehållsmarknadsföring. Utifrån det skapar du en handlingsplan för hur du ska förbättra verksamheten. I avsnittet Slutsats och rekommendationer ger du en översiktlig sammanfattning av rapporten och projektet som avslutas med dina rekommendationer.

6. ClickUp-mall för samarbete kring kundframgång

Ladda ner den här mallen Förbättra dina kundrelationer från första kontakten till fullt godkännande med ClickUps mall för kundframgångssamarbete.

Du arbetar med många människor för att förverkliga dina kunders stora drömmar. Men det kan vara svårt att följa en fastställd process utan en tydlig struktur, och det är där denna konsultmall kommer in och räddar situationen.

ClickUp Client Success Collaboration Template förenklar överföringen av uppgifter mellan olika team och uppföljningen av varje fas i projektet. Mallen innehåller flera vyer, bland annat en listvy och en godkännandepipeline.

Den lagrar också viktig information om kunder, inklusive datum för kontraktssignering, beslutsfattare, projektbudget, bransch och kontraktslängd. I mallen kan du spåra projektstatus för flera kunder, lägga till uppgifter, spåra tid, ladda upp bilagor och lägga till medarbetare.

Denna mall har även inbyggd automatisering för att ställa in ett anpassat fält när du skapar uppgifter.

7. ClickUp-mall för kundframgång

Ladda ner den här mallen Spåra kundaktivitet och förbered dem för framgång med ClickUp Client Success Template.

Om en kund frågar: ”Vad har du arbetat med?”, kan du ta fram ett dokument över kundens framgångar för att visa hur upptagen du har varit.

Detta dokument spårar all aktivitet på din kunds konto, samt kontakter, kontoförnyelser och risker. ClickUp Client Success Template innehåller vyer för förnyelser, engagemang, feedback och Net Promoter Score (NPS).

Den rapporterar till och med om ett kontos hälsa för att tala om för dig om en kund riskerar att lämna dig baserat på deras engagemangsnivå, Net Promoter Score och senaste kontaktpunkt. Om du försöker fördjupa dina relationer med alla dina kunder är den här mallen ett måste.

8. ClickUp-mall för kundupptäckt

Ladda ner den här mallen Förstå och tillgodose dina kunders behov med ClickUp Client Discovery Doc Template.

Konsulter får ta emot en enorm mängd information varje gång de tar sig an en ny kund. Du måste snabbt sätta dig in i situationen, och ClickUps mall för kundupptäckt hjälper dig att göra just det.

Detta är en mall för upptäcktsamtal som du kan anpassa inför varje nytt kundsamtal. Du kan använda den för att kvalificera leads över telefon och förbättra samtalets övergripande flöde.

Denna mall innehåller en manusmall som du kan bläddra igenom, samt en frågebank som hjälper dig att ställa rätt frågor. Färgkodningen, rubrikerna och grafiken gör det enkelt att bläddra igenom det digitala manuset, så att du fortfarande kan tänka snabbt och anpassa samtalets flöde efter behov.

9. ClickUp-mall för projektledningsavtal

Ladda ner den här mallen Konsulter kommer att älska denna plug-and-play-avtalsmall från ClickUp.

Vi har redan gått igenom ett konsultavtal och ett allmänt affärsavtal, men detta ClickUp-avtal för projektledningstjänster är särskilt anpassat för konsulter som erbjuder hjälp med projektledning och projektgenomförande.

Detta specialiserade avtal innehåller avsnitt om:

Omfattningen av konsulttjänsten

Kontraktstid

Betalningsvillkor

Uppsägning av avtal

Åtaganden

Konfidentiell information

Ansvarsbegränsning och skadestånd

Oberoende uppdragstagare

Allmänna villkor

Konsultförslag

Det innehåller också ett dokument, bilaga A, som täcker de relaterade tjänster som du som projektledare samtycker till. Se detta som ett dokument som beskriver din arbetsbeskrivning och vad kunden kan förvänta sig av dig.

10. ClickUp SWOT-analysmall

Ladda ner den här mallen Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot för dina konsultkunder med ClickUp SWOT-analysmall.

Att förstå en kunds styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) är avgörande för att kunna leverera gedigna och strategiska konsulttjänster. ClickUps SWOT-analysmall kan vara en game changer för konsulter, eftersom den gör det möjligt för dem att genomföra en effektiv och omfattande SWOT-analys.

Med denna SWOT-analysmall kan konsulter enkelt organisera och visualisera sina resultat, vilket underlättar djupare insikter och tydligare strategier. Mallen är helt anpassningsbar, vilket gör det möjligt för konsulter att skräddarsy sin analys efter varje kunds specifika behov och omständigheter.

Genom att identifiera och dokumentera potentiella utmaningar och möjligheter med hjälp av ClickUps SWOT-analysmall kan konsulter ge sina kunder djupgående och praktiska rekommendationer. Gör din strategiska analysprocess så smidig och grundlig som möjligt med detta briljanta SWOT-analysverktyg från ClickUp.

11. Signaturely Microsoft Word-mall för konsultförslag

Via Signaturely

Detta är en annan form av ett exempel på konsultavtal som har granskats av juridiska experter och korrekturläsare. Om du behöver ett snabbt Word-dokument att fylla i och skicka till en kund kan du komma igång på bara några minuter med denna kostnadsfria resurs.

Denna kostnadsfria mall för konsultavtal i Microsoft Word från Signaturely innehåller en sammanfattning av tjänsterna, en tidsplan för arvoden och ett avtal om ersättning för utgifter. Även om en jurist har granskat detta dokument är det inte juridisk rådgivning, så du bör ändå granska det för att säkerställa att det överensstämmer med gällande lagar i ditt område.

Vanliga frågor om konsultmallar

Vad är en konsultplan?

En konsultplan, även känd som en konsultprojektplan, beskriver omfattningen av det arbete som ska utföras av en konsult. Den innehåller vanligtvis projektmål, viktiga milstolpar, leveranser, tidsplaner och teammedlemmarnas roller. Den fungerar som en färdplan för hela projektet och säkerställer att alla parter förstår projektets arbetsflöde.

Vad är en affärsplan för konsultverksamhet?

En konsultverksamhetsplan är ett omfattande dokument som beskriver strukturen, tjänsterna, målmarknaden, marknadsföringsstrategin och de finansiella prognoserna för konsultverksamheter. Denna plan är viktig för att ge en strategisk inriktning för verksamheten och kan vara avgörande när man söker finansiering.

Hur strukturerar du ett konsultprojekt?

Ett konsultprojekt är vanligtvis uppbyggt i olika faser, inklusive inledande kartläggning, forskning och analys, strategiformulering, implementering och utvärdering. Varje fas har specifika uppgifter och resultat. För att organisera arbetet på ett bra sätt och samarbeta effektivt kan ett projektledningsverktyg som ClickUp, med sina konsultmallar, vara till stor hjälp.

Hur skriver jag en affärsplan för ett konsultföretag?

För att skriva en affärsplan för ett konsultföretag, börja med att beskriva företagets sammanfattning i detalj, följt av en beskrivning av verksamheten, inklusive tjänster som erbjuds och målmarknad. Genomför en marknadsanalys för att få en omfattande förståelse för marknadsförhållandena och konkurrensen. Beskriv också din organisationsstruktur, marknadsföring och försäljningsstrategi i detalj. Slutligen, tillhandahåll en finansiell prognos och plan.

Varför är konsultmallar så viktiga?

Konsultmallar är viktiga verktyg som hjälper till att förenkla och standardisera rutinmässiga affärsprocesser. De gör det möjligt för konsulter att spara tid genom att återanvända färdiga dokument för olika kundbehov. Dessutom bidrar de till att skapa tydlighet och samordning mellan konsulterna och deras kunder genom att hålla alla projektdetaljer organiserade och tillgängliga.

Hur används konsultmallar?

Konsultmallar är enkla att hitta, ersätta och använda. Dessa fördesignade mallar har utbytbara platshållare där du kan ange specifikationer för ett nytt projekt. Konsultmallar kan användas för en mängd olika dokument, såsom konsultavtal, tidrapportering, projektplaner, rapporter och mycket mer.

Vilka element har en bra konsultmall?

En bra konsultmall ska vara tydligt organiserad, innehålla visuella hjälpmedel och kunna återanvändas. Den ska ha rubriker, punktlistor och grafik för enkel navigering och kunna anpassas efter olika projektbehov. Helst ska mallen också ha automatiseringsfunktioner för att förbättra produktiviteten och effektiviteten.

Kan konsultmallar anpassas?

Ja, konsultmallar kan anpassas efter konsultens specifika behov eller preferenser. De kan modifieras för att matcha företagets varumärke, specifika kundbehov eller juridiska krav. Denna anpassningsförmåga gör dem till ett grundläggande verktyg för konsulter som arbetar med en mängd olika projekt.

Det finns flera projektlednings- och produktivitetsverktyg för att skapa konsultmallar, varav ClickUp är ett av de viktigaste. ClickUp erbjuder en mängd olika konsultmallar, såsom tidrapportering, konsultavtal, kundrapporter och projektplaner. Dessa mallar har anpassningsbara fält och automatiseringsfunktioner, vilket avsevärt förbättrar produktiviteten och samarbetet för konsulter.

Prova konsultmallar för din konsultverksamhet

Konsultarbete förbättrar företag, och mallar gör konsulter mer effektiva. Upptagen konsulter har inte tid att skapa nya dokument för varje kund, vilket är varför det är så viktigt att mallar används i arbetsflödet.

ClickUps enorma bibliotek med konsultmallar ger dig sinnesro genom att samla allt ditt arbete på en enkel plattform. 📚

Kolla in ClickUps mallar nu för att göra mer på kortare tid.