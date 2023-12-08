10 konsultcertifieringar för att bygga din karriär 2025

Från läkarkonsulter på stora sjukhus till vänliga innehållsstrateger i grannskapet – ordet ”konsult” representerar olika jobb och karriärer.

Även frilansmarknaden utvecklas till en lönsam karriärväg – en marknad värd 1,3 biljoner dollar med 60 miljoner aktiva frilansare, enligt Upwork – vilket ger upphov till oberoende konsulter över hela linjen.

Konsulter tar sig an mer utmanande uppgifter, arbetar med en mängd olika projekt och är också mer nöjda överlag, enligt samma undersökning. Som ett resultat av detta är konkurrensen också hård.

För att sticka ut från mängden och etablera en framgångsrik konsultkarriär behöver du mer än bara kompetens. Du behöver trovärdighet. Konsultcertifieringar är ett utmärkt sätt att uppnå detta.

Innan vi går in på detaljerna om konsultcertifieringar, låt oss först förstå lite bakgrund.

Accredited Small Business Consultant (ASBC): Perfekt för dig som arbetar med småföretag och hjälper dem att växa och nå framgång.

Project Management Professional (PMP): Den självklara certifieringen för projektledare, som visar din förmåga att leda projekt på ett effektivt sätt.

CompTIA Project+: Ett utmärkt alternativ till PMP, som täcker viktiga projektledningsprinciper med fokus på teknik.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP): Perfekt för cybersäkerhetskonsulter, som bevisar dina färdigheter inom säkerhet för system och data.

Certified ScrumMaster (CSM): Väsentlig för Agile- och Scrum-entusiaster, så att du kan leda team på ett effektivt sätt.

Certifieringar för molntekniker: Certifieringar från AWS, Azure eller Google Cloud hjälper dig att navigera bland molnlösningar för kunder.

Professional Human Resources Certification (PHRC): För HR-konsulter, som validerar expertis inom talanghantering och efterlevnad.

Certified Digital Marketing Expert: Ett måste för digitala marknadsföringskonsulter, som bevisar dina kunskaper inom SEO, annonser och innehållsstrategi.

ClickUp-verifierad konsult: Visar att du kan optimera arbetsflöden och förbättra teamets produktivitet med ClickUp. ClickUp: Den ultimata verktygslådan för konsulter Konsultbranschen kan vara kaotisk, men ClickUp samlar allt på ett ställe: ClickUp Docs: Håll ordning på kundanteckningar, projektdetaljer och forskning och dela dem enkelt.

ClickUp Tasks: Tilldela och spåra kundleveranser utan röriga e-postkedjor.

ClickUp Dashboards: Få realtidsinformation om projekt, KPI:er och deadlines.

ClickUp Automations: Minska manuellt arbete med automatiserade uppdateringar och aviseringar.

ClickUp-mål: Sätt upp, följ upp och uppnå milstolpar inom konsultbranschen.

Vad är konsultverksamhet?

Konsultverksamhet är en verksamhet som utförs av en professionell/expert, vanligtvis utanför en organisation, som ger specialistrådgivning eller genomför åtgärder för att lösa ett företags specifika problem. Konsulter är:

Experter : De har djup kunskap inom det affärsområde de specialiserar sig på. Det kan vara en bransch som finansiella tjänster eller hälso- och sjukvård, en verksamhet som mångfaldsrekrytering eller dataanalys, eller båda.

Oberoende : Liksom advokater eller managementkonsulter är de vanligtvis anställda utanför den organisation vars problem de löser.

Strategisk : Konsulter anlitas främst för att ge råd, bygga processer och skapa system. Vissa genomför också pilotprojekt som : Konsulter anlitas främst för att ge råd, bygga processer och skapa system. Vissa genomför också pilotprojekt som proof of concept

IP-driven : Konsulter bygger ofta upp sin egen immateriella egendom (IP), såsom processer, ramverk och mallar.

Högt kvalificerade: De har ofta en magister- eller doktorsexamen inom sitt område för att visa sin kvalifikation (inom specifika nischer eller starkt reglerade branscher).

Formella examina är dock inte det enda sättet att visa dina kvalifikationer som konsult. Pålitliga konsultcertifieringar kan göra samma sak för dig och mer därtill!

Vad är konsultcertifieringar?

Konsultcertifieringar är dokumenterade bevis på dina färdigheter och förmågor som utfärdas av en behörig myndighet. Att vara certifierad av Project Management Institute som Project Management Professional (PMP) visar till exempel att du har den kunskap och erfarenhet som krävs för att initiera, planera, genomföra, övervaka och slutföra ett projekt på ett framgångsrikt sätt.

Vilka är fördelarna med att skaffa en konsultcertifiering?

Den grundläggande fördelen med konsultcertifieringar är att de ger erkännande av dina förmågor från en välrenommerad tredje part. Men de gör mycket mer än så.

Specialiserad kunskap

De flesta certifieringsprogram börjar med någon form av utbildning eller kurs. Detta gör det möjligt för yrkesverksamma att skaffa sig specifika färdigheter och bästa praxis. Till skillnad från högskoleexamen som fokuserar på allmän kunskap, erbjuder certifieringar specialisering och praktisk tillämpbarhet.

Trovärdighet och rykte

Konsultcertifieringar från en kompetent myndighet visar din potentiella arbetsgivare/kund att du har de färdigheter som krävs för att utföra jobbet.

Att vara certifierad av Amazon Web Services (AWS) som professionell dataingenjör visar till exempel att du är kvalificerad att utforma, säkra, optimera och modernisera molnapplikationer på AWS.

Marknadsförbarhet

För flera roller krävs certifieringar för att bli anställd. När organisationer anställer affärs-/ledarskapscoacher letar de särskilt efter certifieringar från International Coaching Federation (ICF). Att ha en sådan certifiering ökar dina möjligheter på arbetsmarknaden avsevärt.

Högre intjäningspotential

Konsultcertifieringar kräver ofta praktisk erfarenhet inom det relevanta området. Därför har en certifierad konsult en meritlista med framgångar, vilket ökar efterfrågan på dem och deras intjäningspotential.

Karriärutveckling

Några av de bästa konsultcertifieringarna har flera nivåer. ICF erbjuder till exempel certifieringar som ”associate certified coach”, ”professional certified course” och ”master certified course”. Varje nivå har olika krav och visar på högre kompetens, vilket understryker karriärutvecklingen.

Dessutom visar det potentiella kunder att du är engagerad i att utveckla dina kunskaper inom ditt område. Det standardiserar din verksamhet och höjer den till branschens högsta standard. Det säkerställer också en disciplinära process att följa om något går fel.

Hur hittar du den bästa konsultcertifieringen för din karriär?

En snabb Google-sökning ger dig hundratals certifieringar från olika leverantörer. Många av dem erbjuder kurser som ger ett certifikat efter avslutad kurs. Men alla ger inte samma fördelar.

När du väljer den bästa konsultcertifieringen för att främja din karriär bör du tänka på följande.

Relevans : Leta efter certifieringar som är relevanta för dina färdigheter, ditt arbetsområde och de kunder du vill betjäna.

Certifieringskrav : Om det verkar för lätt att klara, kanske det inte är rätt för dig. Se till att det utmanar dig att göra mer.

Behörig myndighet : Hitta den främsta organisationen inom det område du vill certifieras inom.

Ansökningsinriktning : Certifieringen måste visa att du kan utföra arbetet i praktiken, inte bara att du kan klara ett prov.

Alumners framgång : Se om andra certifierade yrkesverksamma har uppnått den karriärutveckling du eftersträvar tack vare dessa certifieringar. Det kan vara bra att läsa vittnesmål och omdömen.

Investering: Se hur mycket tid och pengar du behöver investera för att få denna certifiering och se till att du har råd med det.

Baserat på dessa parametrar har vi identifierat de tio bästa konsultcertifieringarna för att boosta din karriär under 2023.

De 10 bästa konsultcertifieringarna att överväga

1. Certifierad managementkonsult (CMC)

När en organisation vill omstrukturera eller uppgradera ledningen av sina team, projekt eller affärsmetoder söker den efter en managementkonsult. De kan till exempel anlita en marknadsföringskonsult innan de lanserar en ny produkt eller en HR-konsult när de utformar en hybrid arbetsstrategi.

Institute of Management Consultants erbjuder certifieringen Certified Management Consultant till yrkesverksamma som hjälper företag att hantera personal, projekt och teknik inom områdena personal, strategisk planering, ekonomi, drift, informationsteknik och marknadsföring. Certifieringen omfattar även etiska rutiner, processer, projektledning och förändringshantering.

Krav

För att kvalificera dig behöver du

Minst tre års erfarenhet

Fem tillfredsställande kundutvärderingar

En kandidatexamen eller minst fem års arbetserfarenhet samt betydande yrkesutbildning inom managementkonsulting.

Process

Certifieringsprogrammet består av en skriftlig examination som omfattar etik och konsultkompetenser, följt av en muntlig examination där du presenterar ett kunduppdrag och svarar på frågor.

Avgifter

Den initiala certifieringen inom managementkonsulting kan kosta mellan 350 och 700 dollar. Du måste betala en årlig avgift på 395 dollar för att behålla certifieringen. Och omcertifiera vart tredje år.

2. Accredited Small Business Consultant (ASBC)

En småföretagskonsult är en managementkonsult med unik expertis inom oberoende företag med färre än 500 anställda.

Association of Accredited Small Business Consultants (AASBC) erbjuder certifieringar som Accredited Small Business Consultant (ASBC) till medlemmar över hela världen.

Krav

För att ansöka måste du visa att du har expertkunskaper inom småföretagsledning och vara villig att fortsätta att arbeta på marknaden.

Process

För att bli certifierad måste du bli medlem i AASBC, delta i en 40-timmars föreläsningsserie, studera utbildningsboken Simplified Examination to Maximize Profit (SEMP) och klara ett onlineprov.

Avgifter

Den initiala årsavgiften är 999 dollar, med en förnyelseavgift på 149 dollar varje år.

3. Projektledningsspecialist (PMP)

Project Management Institute erbjuder den eftertraktade certifieringen Project Management Professional till kandidater med kompetens inom ”hantering av människor, processer och affärsprioriteringar i professionella projekt”. Certifieringen erkänner dina färdigheter inom:

Leda människor genom hela projektets livscykel

Använda agila och hybridmetoder för att utforma hur projektet ska genomföras

Kommunicera med olika intressenter om projektets framsteg

En av de tre modulerna i PMP-certifieringen handlar om projektledningsprocessen, som omfattar hantering av kommunikation, tilldelning av uppgifter, övervakning av prestanda, kvalitetsundersökningar, hantering av förändringar, fastställande av styrningsstandarder och val av rätt verktyg. ClickUps projektledningsplattform kan hjälpa till med allt detta och mycket mer.

Hantera projekt, människor, processer och affärsprioriteringar med ClickUp

Krav

För att bli PMP behöver du:

Fyraårig högskoleexamen

36 månaders erfarenhet av projektledning

35 timmars utbildning/träning i projektledning eller CAPM®-certifiering

Process

När din ansökan har godkänts baserat på behörighet måste du göra ett skriftligt prov online.

Avgifter

PMP-certifieringen kostar 400–555 dollar, beroende på din medlemsstatus.

4. CompTIA Project+

Eftersom mer än hälften av alla stora projekt misslyckas, särskilt inom teknikimplementering, är det stor efterfrågan på duktiga projektledare. Organisationer söker särskilt efter yrkesverksamma som förstår teknikutveckling och har erfarenhet av att använda agila metoder och projektledningsverktyg.

CompTIA Project+ certifierar IT-proffs med kompetens att hantera små och medelstora projekt. Det omfattar metodik, ramverk, agila färdigheter, förändringshantering och efterlevnad.

Krav

CompTIA Project+ är en certifiering på grundnivå som rekommenderar minst 6–12 månaders erfarenhet av projektledning.

Process

Du måste klara ett prov med flervalsfrågor och prestationsbaserade frågor.

Avgifter

Du kan köpa endast provet för 358 dollar eller ta onlineutbildning eller självstudiematerial mot extra kostnad.

Nu när vi har gått igenom de bästa allmänna certifieringarna kan vi titta på några för specialister.

5. Certifierad informationssystemsäkerhetsexpert (CISSP)

De flesta organisationer har stora interna cybersäkerhetsteam. Men i särskilda situationer, till exempel efter en cyberattack eller för att genomföra revisioner i rätt tid, anlitar de säkerhetskonsulter.

Certified Information Systems Security Professional från ISC2 är en välrenommerad certifiering. Den erkänner en professionells kompetens inom IT-säkerhet för tillgångar, kommunikation, nätverk, drift och arkitektur. Den omfattar även riskhantering, utvärderingar samt identitets- och åtkomsthantering.

Krav

För att bli certifierad måste du ha minst fem års arbetserfarenhet inom två eller flera ISC2 CISSP-domäner. Du kan eventuellt kvalificera dig med ett års erfarenhet och en relevant högskoleexamen.

Process

Du kan certifieras efter att ha klarat ett prov, godkänt ISC2:s etikkod och betalat en årlig avgift på 125 dollar.

6. Certifierad ScrumMaster

Scrum blir ett allt populärare sätt för ingenjörsteam att driva projekt. En scrum master samlar teamet, skapar en effektiv arbetsmiljö och guidar teammedlemmarna genom scrumprinciper och -metoder.

Organisationer anlitar ofta konsulter för att sätta upp, utbilda och operationalisera scrum för sina team.

Certifieringen Certified ScrumMaster från Scrum Alliance certifierar dina kunskaper om scrum samt din förmåga att tillämpa dem i praktiken. Utbildningsprogrammet lär också ut teamansvar, händelser och artefakter som behövs för att framgångsrikt införa Scrum.

Krav

Detta är också ett nybörjarvänligt program för alla med erfarenhet inom IT-branschen, såsom mjukvaruutvecklare, affärsanalytiker och projektledare.

Process

Du måste genomföra en livekurs online eller på plats med minst 14 timmars undervisning. Därefter måste du också klara ett prov.

Avgifter

Utbildningen, certifieringen och annat bonusmaterial kostar 299 dollar. Beroende på din erfarenhet kan du också gå andra avancerade kurser i Scrum.

7. Certifieringar för molntekniker

Allt fler applikationer flyttas helt till molnet, vilket gör att behovet av ingenjörer med specialiserade tekniska kunskaper inom varje miljö är avgörande. Vanligtvis anlitar organisationer certifierade proffs för att lösa komplexa tekniska problem. Här är några avancerade certifieringar inom molnteknik och arkitektur.

Specialcertifieringar omfattar avancerad nätverksteknik, databaser, SAP på AWS, maskininlärning, säkerhet och dataanalys. För att erhålla denna certifiering måste du:

Ha fem års erfarenhet inom relaterade områden, utöver kunskap om specifika tekniker och koncept.

Klara ett onlineprov

Betala cirka 300 dollar i examensavgifter.

Azure erbjuder certifieringar på expertnivå för lösningsarkitekter, cybersäkerhetsarkitekter, DevOps-ingenjörer och Power Platform-lösningsarkitekter. För att erhålla denna certifiering måste du:

Skaffa relevanta associerade certifieringar från Azure

Klara ett certifieringsprov

Betala en examensavgift på 165 dollar.

GCP erbjuder certifieringar på professionell nivå till personer med avancerade kunskaper inom designimplementering och hantering av Google Cloud-produkter. Specialiseringarna omfattar molnarkitekt, databasingenjör, dataingenjör, Workplace-administratör etc. För att erhålla någon av dessa certifieringar måste du:

Ha minst tre års branscherfarenhet, inklusive minst ett års relevant erfarenhet.

Klara certifieringsprovet

Betala en examensavgift på 200 dollar.

Det finns dussintals certifieringar för tekniker, var och en med sina egna fördelar. Ovanstående är några av de viktigaste för att komma igång. Låt oss nu titta på några andra professionella konsultcertifieringar.

8. Professionell certifiering inom personaladministration (PHRC)

Efterfrågan på yrkesverksamma som kan anställa, utbilda och leda distansarbetare, frilansare, globala team och en mångfaldig arbetsstyrka ökar dramatiskt. Bevisad förmåga att förändra personalhanteringen kan vara exceptionellt värdefullt för konsulter.

Certified Human Resources Consultant (CHRC) från Human Resource Management Institute (HRMI) är särskilt utformad för externa konsulter. Den omfattar strategi, ersättning och förmåner, organisationsbeteende, projektledning, HR-revision etc.

Krav

För att erhålla denna konsultcertifiering måste du ha en kandidatexamen eller högre och tio års arbetserfarenhet, varav minst fyra år inom ledarskap.

Process

När behörighetskraven är uppfyllda måste du klara ett prov.

Avgifter

Medlemsavgifterna för HRMI varierar mellan 75 och 100 dollar.

9. Certifierad expert inom digital marknadsföring

Organisationer – särskilt småföretag – söker digitala marknadsförare som kan hjälpa dem att växa. Detta inkluderar generalister som kan utforma och genomföra en digital marknadsföringsstrategi, samt specialister inom innehållsmarknadsföring, sociala medier, betald annonsering etc.

Certifieringen Certified Digital Marketing Expert, som erbjuds av American Marketing Association i samarbete med Digital Marketing Institute, omfattar digital försäljning, kundupplevelse, e-handel, projektplanering och ledarskap.

Krav och process

För att kvalificera dig måste du genomföra en onlinekurs på cirka 120 timmar och lämna in två uppgifter på 5000 ord för bedömning.

Avgifter

Utbildnings- och certifieringsprogrammen kostar uppemot 3000 dollar.

10. ClickUp-verifierad konsult

Alla organisationer genomgår en digital transformation och strävar efter att digitalisera och automatisera olika processer. I den processen använder de flera verktyg som måste konfigureras och hanteras.

ClickUps projektledningsverktyg används av över 2 miljoner team världen över, och fler och fler börjar använda det varje dag. För att påskynda denna utveckling har vi skapat en community av konsulter som kan hjälpa till med att konfigurera arbetsytor, effektivisera arbetsflöden, introducera nya medarbetare, dokumentera processer, skapa anpassade automatiseringar och mycket mer.

ClickUp-verifierade konsulter har tillgång till potentiella kunder som behöver hjälp, en partnerportal för samarbete, betatestning och gratis sandbox-konton.

Krav

För att kvalificera dig som ClickUp-verifierad konsult måste du ha:

En passion för produktivitet

Erfarenhet av att implementera ClickUp för flera kunder

Mindre än tio heltidsanställda och 1 miljon dollar i intäkter

Process

Ansök online för att bli en ClickUp-verifierad konsult, så hör vi av oss.

Hur du hanterar din konsultkarriär med ClickUp

Som konsult hanterar du flera projekt samtidigt, var och ett med sina egna processer, mål och uppgifter. Detta kan bli svårt att hantera. Ett robust verktyg som ClickUps konsultprogramvara kan göra detta enkelt för dig.

ClickUps projektledningsverktyg anpassar sig smidigt till din CRM-programvara (customer relationship management) eller din programvara för kundonboarding. Med 15 olika arbetsbelastningsvyer kan konsulter visualisera kundstrategier, tidsplaner, fakturering, intag och mycket mer på en säker plattform.

Du kan dra nytta av branschstandardiserade metoder med ClickUps mall för kundhantering.

Bonus: Imponera på kunderna med dessa presentidéer!

Samla allt ditt arbete i ClickUp Tasks

Organisera alla dina projekt på din ClickUp Workspace. Dela upp dem i uppgifter, deluppgifter och checklistor för enkel hantering.

Du kan också inkludera operativa uppgifter som kontraktssignering, budgetering och mer direkt i ClickUp. Du kan också automatisera återkommande uppgifter för projektgranskningar eller efterlevnad.

Samarbeta kontextuellt på ClickUp

Lägg till detaljerade beskrivningar för uppgifter. Kommunicera med leverantörer, partners eller till och med kunder i inbäddade kommentarer. Lägg till anpassade fält för objekt som är specifika för dina konsulttjänster. Använd ClickUp som din kompletta programvara för kundsamarbete.

ClickUp-uppgiftsvy för kommentarer och relationer

Spåra och hantera tid

En konsultens största tillgång är sin tid. Använd ClickUp Time Tracking för att noggrant mäta hur mycket tid du lägger på varje uppdrag. Se trender på ClickUp Dashboard och planera dina framtida projekt effektivt. Om du är osäker kan du börja med ClickUp-mallen för tidslogg.

Oavsett om du arbetar ensam eller leder ett team av anställda/konsulter kan du använda ClickUp Workload View för tidshantering.

Dokumentera och dela kunskap

Oavsett om det gäller mötesanteckningar eller dina egna processer kan du använda ClickUp Docs för att skriva och dela kunskap på ett säkert sätt. Koppla dem till dina arbetsflöden och skapa uppgifter direkt inifrån.

Gör mer med AI

Behöver du hjälp? Inga problem. Det finns ett antal AI-verktyg för konsultverksamhet som kan automatisera och påskynda ditt arbete. Använd ClickUp AI som din personliga assistent. Sammanfatta anteckningar och skapa åtgärdspunkter snabbare. Använd ClickUp AI som din personliga redaktör. Ställ en fråga och brainstorma idéer.

Gör mer med AI

Hitta specialdesignade mallar för alla behov

Med ClickUp behöver du inte börja från scratch. Om du redan har mallar för ditt arbete – avtal, arbetsflöden, kundundersökningar, affärsfall etc. – kan du importera dem till ClickUp. Om inte, ingen fara.

Välj bland dussintals färdiga konsultmallar från ClickUp för alla behov. För att du ska kunna komma igång direkt, här är ClickUps mall för konsultavtal. 🤩Gör bara en kopia av mallen, fyll i relevanta uppgifter och sätt igång med det egentliga arbetet: att lösa kundernas problem!

Boosta din konsultkarriär med ClickUp

Konsultcertifieringar öppnar dörrar. De hjälper dig att bygga upp trovärdighet och påverkar potentiella kunder att anlita dig för det aktuella uppdraget. När du väl är anställd behöver du mer.

Projektledning med ClickUp hjälper dig att nå målet. Det hjälper dig att hantera kundrelationer, leverera projekt och operationalisera din konsultverksamhet.

Dessutom sparar du tid genom att slippa det tråkiga rutinarbetet och får frihet att fokusera på att leverera resultat till kunderna. Ta din konsultverksamhet till nästa nivå. Prova ClickUp gratis idag!