Strategier för att vinna: De 10 bästa SWOT-analysprogrammen 2025

I dagens snabbt föränderliga affärsvärld är det viktigt att behålla sin konkurrenskraft och fatta välgrundade beslut. Därför är strategiskt tänkande ett måste, oavsett om du är en erfaren chef, entreprenör eller engagerad teamledare.

Ett viktigt verktyg i denna process är programvara för SWOT-analys.

Rätt SWOT-analysverktyg kan göra skillnaden mellan affärsstrategier som skapar meningsfulla, lukrativa justeringar och idéer som knappt kommer igång. ?

I denna guide går vi igenom SWOT-analysprogram, vilka funktioner du bör leta efter och de 10 bästa SWOT-analysverktygen för 2024.

Vad är SWOT-analysprogramvara?

SWOT-analysprogramvara hjälper företag av alla storlekar att förstå var de befinner sig som företag och göra justeringar baserat på konkreta data. SWOT-analys, som är en förkortning för styrkor, svagheter, möjligheter och hot, utvärderar ett företags nuvarande tillstånd genom att undersöka interna faktorer (styrkor och svagheter) tillsammans med externa faktorer (möjligheter och hot). ?

Ett SWOT-analysverktyg är viktigt för affärsstrategi och projektledning och låter dig skapa en handlingsplan eller färdplan för beslutsfattande. Det ger en realtidsbild av företagets status och tar hänsyn till en samverkan av faktorer för att avgöra var utmaningarna ligger och hur du ska positionera dig på marknaden.

Vilka funktioner ska man leta efter i programvara för SWOT-analys?

Även om en SWOT-analys kan verka skrämmande till en början, kan rätt SWOT-analysprogramvara och mallar effektivisera processen avsevärt. Dessa verktyg gör det enkelt att samla in information och sammanställa den i en snygg och välorganiserad rapport.

Här är några viktiga funktioner att tänka på när du väljer programvara för SWOT-analys:

Mallar och ramverk: En mall kan guida dig genom processen och göra det enklare att täcka alla relevanta faktorer för att skapa en affärsplan och överväga hur du ska sätta dina En mall kan guida dig genom processen och göra det enklare att täcka alla relevanta faktorer för att skapa en affärsplan och överväga hur du ska sätta dina implementeringsplaner i verket.

Användarvänligt gränssnitt och funktionalitet: Att välja användarvänlig programvara gör det enkelt att mata in data och redigera vid behov, vilket bidrar till att analysprocessen går smidigare.

Samarbetsverktyg: Om du arbetar i ett team är Om du arbetar i ett team är brainstorming-sessioner avgörande. Leta efter programvara som möjliggör kommentarer, redigering och delning av analysen med teammedlemmarna.

Datavisualisering: Flödesscheman, grafer och diagram kan hjälpa dig att förstå och presentera data, så leta efter ett SWOT-analysverktyg med dessa funktioner.

Integration och dataexport: Fundera på om du behöver programvaran för att integrera med andra befintliga plattformar och om du kan konvertera data till PDF-, PowerPoint- eller Excel-format för enkel delning.

De 10 bästa programvarorna för SWOT-analys

Det finns dussintals SWOT-analysprogram, men alla är inte lika bra. Ett kostnadseffektivt sätt att testa olika alternativ är att börja med en gratisversion innan du bestämmer dig för en premiumversion. Då får du en bättre uppfattning om vad du behöver – till exempel integration av ny teknik, högkvalitativa visuella hjälpmedel och mallar för strategisk planering – för att bäst passa din organisation. ✨

Här är vår lista över de bästa SWOT-analysprogrammen som hjälper dig genom 2024 och framåt.

Samarbeta mer effektivt med kunder eller interna team med ClickUps virtuella whiteboards för att stimulera innovation.

Vill du få full kontroll över arbetsflöden och strategisk planering? Då behöver du inte leta längre än ClickUp. Detta allt-i-ett -verktyg för samarbete och projektledning gör SWOT-analysen grundlig och smärtfri, särskilt med ClickUps whiteboard-funktion.

Projektledning med whiteboard är en kreativ, effektiv och samarbetsinriktad metod för projektledning och planering. Med whiteboards kan ditt team brainstorma, utarbeta strategier och skapa en handlingsplan för att förfina alla aspekter av din organisation. Teammedlemmarna kan samarbeta i realtid i din virtuella arbetsmiljö, se allas aktiviteter, lägga till anteckningar och samla idéer. ?

Dessutom hjälper ClickUps mall för personlig SWOT-analys dig att utveckla strategier för att övervinna svagheter, förstå din organisation och dess mål tydligare samt identifiera områden som kan förbättras. Och du kan göra allt detta samtidigt som du drar nytta av dina styrkor.

ClickUps bästa funktioner

De nästan oändliga anpassningsmöjligheterna är perfekta för att skapa anpassade SWOT-analysmallar som passar dina behov.

Integrationer med Google Workspace, Microsoft Office och andra projektledningsverktyg för smidig produktivitet mellan olika plattformar.

Diagram och grafer gör det enkelt att se dina data översatta till ett format som är redo att presenteras för intressenter.

ClickUps AI hjälper dig att generera idéer, ramverk och processer på ett snabbt och smidigt sätt.

Begränsningar i ClickUp

Med sin omfattande lista över funktioner kan det krävas en viss inlärningskurva för vissa användare.

Vissa funktioner, som ClickUp AI, är endast tillgängliga med ett betalt abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 3 800 recensioner)

2. Anpassning

via Alignment

Alignment är en plattform som erbjuder en tydlig och enkel SWOT-diagrammatris. Använd den för att identifiera var du kan effektivisera processer och se interna och externa hot, styrkor och svagheter. Få en tydlig bild av hur teamen i din organisation är beroende av varandra så att alla kan vara på samma sida på ett ögonblick. ?

De bästa funktionerna för anpassning

Det användarvänliga gränssnittet sammanfattar alla analysdata på en enda, lättläst och överskådlig sida.

Centraliserad hubb där du kan navigera mellan team

Med realtidsmeddelanden blir det bättre samarbete, fokuserade diskussioner och omedelbar feedback från teamet.

Alla användare kan logga in på webbappen från valfri enhet för en smidig upplevelse.

Begränsningar i anpassningen

Priserna kan vara oöverkomliga för vissa företag beroende på vilken nivå av support som behövs.

Inte idealiskt för dem som uteslutande är intresserade av mind mapping.

Anpassad prissättning

Gratis

Pro-plan: Från 5 $/månad

Affärsframgång: 1 500 dollar/månad

Företagets framgång: 10 000 dollar/månad

Omdömen och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Visual Paradigm

via Visual Paradigm

Med dra-och-släpp-funktionalitet gör Visual Paradigm det enkelt att skapa diagram. Verktyget integreras sömlöst med MS Office, så du kan enkelt exportera och dela om du behöver lägga in ditt visuella hjälpmedel i Word, Excel eller OneNote.

Välj bland tusentals högkvalitativa mallar för att utforma strategier och samarbeta. Denna programvara innehåller exempel på SWOT-analyser för organisationer i olika branscher så att du kan se hur du kan tillämpa samma principer på ditt team.

Visual Paradigms bästa funktioner

Intuitiv plattform med kommunikation i realtid

Enkel verktygsintegration med många anpassningsmöjligheter och flödesscheman

Perfekt för att rita UML-diagram

Begränsningar i Visual Paradigm

Gratisplanen har begränsningar.

Vissa användare rapporterar tekniska problem och långa laddningstider.

Begränsade modifieringsmöjligheter gör det svårt för vissa användare att anpassa diagrammet efter sina behov.

Priser för Visual Paradigm

Gratis

Starter: Från 4 $/månad

Advance: Från 9 $/månad

Kombination: Från 15 $/månad

Betyg och recensioner av Visual Paradigm

G2: 4,3 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2 (10+ recensioner)

4. Säkerhetskultur

via Safety Culture

Med mallar för konkurrensanalys är det enkelt att se hur du kan sticka ut från konkurrenterna. Men det går inte utan data och kunskap om var ditt företag befinner sig i realtid. Safety Culture omvandlar dagliga processer till digitala arbetsflöden, så att du enkelt kan kommunicera mellan team och se var din organisation kan anpassa sig på ett sammanhängande och smidigt sätt.

Säkerhetskulturens bästa funktioner

Enkelt att skapa och anpassa granskningar

Mallar är användbara för att belysa problem

Medieelement är enkla att lägga till

Begränsningar i säkerhetskulturen

Att bjuda in teammedlemmar att samarbeta är inte lika intuitivt som andra funktioner.

Vissa användare anser att uppdateringar går ut över förbättringar som skulle kunna göras av programvarans kärnfunktioner.

Team kan behöva ännu mer anpassning under skapandeprocessen.

Priser för säkerhetskultur

Gratis

Premium: 24 $/månad

Företag: ring för prisuppgift

Säkerhetskultur – betyg och recensioner

G2: 4,4 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 190 recensioner)

5. SmartDraw

via SmartDraw

Om du letar efter SWOT-analysprogramvara som fungerar på olika plattformar som Windows, Mac, Android och iOS, kan SmartDraw vara det bästa valet för din organisation. Med en mängd olika diagram exempel är det enkelt att hitta det som passar bäst för din situation och du kan anpassa ditt SWOT-diagram efter behov. Ännu bättre är att SmartDraw integreras med de verktyg du redan använder på jobbet. ?

SmartDraws bästa funktioner

Många mallar gör det enkelt att komma igång.

Med hjälp av mind mapping-funktionen blir det enkelt att skapa uppgifter i nya projekt.

Integrationer med verktyg som Trello, Jira, Confluence och Google Workspace

Exportfunktioner gör det enkelt att dela data

Begränsningar i SmartDraw

Programvaran kan vara instabil, och vissa användare rapporterar om upprepade krascher.

Navigeringen kan vara förvirrande

Att anpassa diagram kan vara tidskrävande.

Priser för SmartDraw

Enskild användare: 9,95 $/månad

Flera användare: 8,25 $/månad

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,1 (över 110 recensioner)

6. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart är ett robust SWOT-analysverktyg som gör det enkelt att visualisera ditt arbete bortom möten, e-postmeddelanden och vanliga kalkylblad. Diagram och tabeller hjälper ditt team att förstå idéer och kommunicera snabbare och effektivare för att undvika slöseri med tid. Denna programvara gör det möjligt att fokusera på alla aspekter av ditt företag samtidigt som du zoomar ut för att se helheten och hur alla delar fungerar tillsammans. ⭐

Lucidcharts bästa funktioner

Mångsidiga visualiseringsverktyg som automatiserade diagram och tabeller

Realtidssamarbete gör det möjligt för teammedlemmarna att arbeta smidigt oavsett var de befinner sig.

Integrationer med andra samarbets- och produktivitetsverktyg för att effektivisera processen

Det är mycket användarvänligt och enkelt att skapa diagram.

Begränsningar i Lucidchart

Begränsad funktionalitet i gratisversionen

Vissa användare tycker att vissa aspekter av anpassningen är alltför komplexa.

Det krävs en hel del tid för att lära sig alla funktioner och egenskaper.

Priser för Lucidchart

Gratis

Individuell: 7,95 $/månad

Team: Från 9,00 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner

G2: 4,5 (4 720+ recensioner)

Capterra: 4,5 (1 983+ recensioner)

7. MindManager

via MindManager

MindManager gör det enkelt att skapa tankekartor. Om du inte är bekant med begreppet innebär en tankekarta att man skriver ner ett centralt tema och kopplar samman nya och relaterade idéer som strålar ut från centrum.

MindManager tar dessa idéer och omvandlar dem till tydliga och anpassningsbara tankekartor, flödesscheman och tidslinjer för dig och ditt team. Du kan också skapa konceptkartor, organisationsscheman, Kanban-tavlor etc. Använd detta verktyg för att fördjupa dig i dina SWOT-analyser och utveckla strategier för att hantera det du upptäcker. ?

MindManagers bästa funktioner

Det är enkelt att bifoga dokument eller skriva detaljerade anteckningar utan att det slutliga resultatet blir visuellt överväldigande.

Kartor är lätta att dela med andra

Plattformsoberoende företag kan patcha MindManager via Windows och mobila enheter.

Begränsningar i MindManager

Högre pris än andra verktyg i samma kategori

Vissa användare kan uppleva att det finns en brant inlärningskurva.

Att anpassa teckensnitt och färger kan vara svårt för nybörjare.

Priser för MindManager

Essentials: 99 $/år

Professionell: 179 $/år

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av MindManager

G2: 4,5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 60 recensioner)

8. Creately

via Creately

Med Creately och dess omfattande bibliotek med SWOT-mallar kan du få en närmare titt på de faktorer som påverkar din organisation. Förbättra affärsresultaten samtidigt som du samarbetar med flera intressenter i realtid. Brainstorma nya idéer och färgkoda nya perspektiv, samtidigt som du lägger till detaljer med integrerade anteckningar. Du kan gå från idé till handlingsplan på ett ögonblick. ?️

Createlys bästa funktioner

En omfattande samling diagram och mallar erbjuder många anpassningsmöjligheter.

Lättdelade bilder kan integreras i presentationer.

Kostnadseffektivt för nystartade företag

Begränsningar för Creately

Begränsad integration med andra verktyg, såsom meddelandeappar, kan påverka samarbetet.

Användare rapporterar om sporadiska fördröjningar och långa laddningstider.

Priser för Creately

Gratis

Starter: Från 5 $/månad

Företag: 89 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Creately

G2: 4,4 (över 1 020 recensioner)

Capterra: 4,4 (över 160 recensioner)

9. MindMeister

via MindMeister

MindMeister hjälper dig att skapa visuellt tilltalande tankekartor för projektplanering, brainstorming, möteshantering och mycket mer. Sammanfatta idéer och nå klarhet snabbare samtidigt som du hanterar projekt mer effektivt.

Mind map-verktyg i kombination med SWOT-diagramanalys gör det enklare att lösa komplexa problem. En nyanserad förståelse av en organisation leder till starkare strategier nu och i framtiden. ?

MindMeisters bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt för att skapa tankekartor

Flera teammedlemmar kan arbeta på en och samma mind map samtidigt, vilket gör den perfekt för samarbete.

En oändlig arbetsyta innebär att det inte finns några gränser för diagramdesignen.

Begränsningar i MindMeister

Tillåter inte skapandet av process-/dataflödesdiagram.

Användarna upplever fördröjningar med omfattande eller detaljerade tankekartor.

Gratisversionen är begränsad till tre tankekartor.

Priser för MindMeister

Grundläggande: Gratis

Personligt: Från 6 $/månad

Fördel: Från 10 dollar/månad

Företag: Från 15 $/månad

MindMeister-betyg och recensioner

G2: 4,3 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 270 recensioner)

10. Gliffy

via Gliffy

Med Gliffy kan du skapa diagram i Confluence eller Jira för mjukvaruutveckling, IT och produktteam lika enkelt som för hela ditt företag. Med dra-och-släpp-funktionen kan du skapa ett enkelt SWOT-analysdiagram som uppdateras automatiskt vid eventuella ändringar. På så sätt ser alla som tittar på det alltid den senaste versionen.

Gliffys bästa funktioner

Olika anpassningsmöjligheter för SWOT-diagram med teckensnitt, färger och former

Ett överskådligt användargränssnitt gör det enkelt för nybörjare att skapa flödesscheman och diagram.

Användare kan dela diagram med teammedlemmar och få omedelbar feedback.

Ett komplett bibliotek med mallar gör det möjligt för användare att skapa flödesscheman, organisationsscheman, wireframes och nätverksdiagram.

Gliffys begränsningar

Textplacering på diagramelement kan skära av andra delar av diagrammet.

Användare rapporterar en inlärningskurva för vissa aspekter av funktionaliteten.

Gliffys prissättning

Professional: 1–9 användare från 8 $/månad; 10–50 användare från 6 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Gliffy-betyg och recensioner

G2: 4,4 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3 (70+ recensioner)

Hitta den bästa SWOT-analysprogramvaran för ditt team

Att identifiera ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan låta som en svår uppgift. Men det är där ett SWOT-analysverktyg kan hjälpa till.

Leta efter funktioner som är mest relevanta för din organisation så att du kan tolka de interna och externa faktorer som påverkar din tillväxt på ett korrekt sätt. ?

Det är visserligen bra att ha ett särskilt program för din SWOT-analys, men varför inte effektivisera alla dina processer med en enda enhetlig lösning? Med ClickUp behöver du inte växla mellan olika verktyg. Du har whiteboards och anpassade mallar för SWOT-analys till hands, allt inom den mest effektiva plattformen för samarbete och projektledning för företag av alla storlekar (och alla branscher). ✨

Organisera uppgifter, följ upp mål och kommunicera med teammedlemmar i realtid. Registrera dig för ClickUp och prova – det är gratis.