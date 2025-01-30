De 6 bästa programvarorna för affärsprocesshantering 2025

Låt oss börja med en imponerande statistik, ska vi? ?

Marknaden för affärsprocesshantering (BPM) förväntas nå 14,4 miljarder US-dollar år 2025. Det är tydligt att allt fler företag väljer att använda BPM-programvara för att öka effektiviteten och fatta bättre beslut.

Framåtblickande företag använder olika verktyg för att öka intäkterna, förenkla verksamheten och generellt sett få sina arbetsplatser att fungera som väloljade maskiner.

Från programvara för projektledning och evenemangsplanering till uppgiftshantering – valmöjligheterna är oändliga.

I den här artikeln dyker vi djupt in i världen av affärsprocesshantering, utforskar sex av de bästa BPM-verktygen, deras viktigaste funktioner och hur du kan hitta den programvara för automatisering av affärsprocesser som passar bäst för just din organisation.

Innan vi går in på det, låt oss definiera exakt vad BPM är.

Vad är affärsprocesshantering?

Affärsprocesshantering innebär att skapa, analysera, övervaka och omvandla kärnverksamhetens affärsprocesser. Kort sagt identifierar BPM ett företags möjligheter, framgångar och problem genom kontinuerlig övervakning av processerna.

Affärsprocesser håller företaget på rätt kurs och gör det möjligt för teamen att utföra sitt arbete och följa upp framstegen på ett mer effektivt sätt.

Användningsområdena är många och varierar från företag till företag, men några vanliga exempel på hur effektiv BPM kan användas är:

Introduktion av nya medarbetare : BPM kan automatisera delar av : BPM kan automatisera delar av introduktionsprocessen , vilket minskar den tid som läggs på att fylla i dokument. Det bidrar också till en smidigare övergång eftersom organisationens processer och policyer är tydligt dokumenterade, vilket underlättar överlämningen.

Innehållsmarknadsföring : BPM-programvara kan hjälpa ett företag att utveckla effektiva, lättanvända : BPM-programvara kan hjälpa ett företag att utveckla effektiva, lättanvända arbetsflöden för innehållsmarknadsföring som omfattar skrivande, redigering, optimering och publicering. Den kan också hjälpa till att hantera befintligt innehåll samt schemaläggning och skapande av nytt innehåll så att företag kan uppnå sina marknadsföringsmål.

Inköpsorder: Processhantering kan hjälpa till att effektivisera skapandet och hanteringen av inköpsorder. De ger transparens och ansvarsskyldighet för att minska fel och säkerställa att deadlines hålls.

Vill du fördjupa dig i vad affärsprocesshantering är? Denna informativa artikel om BPM förklarar det ingående, liksom de olika stegen i BPM.

Vilka är de tre typerna av BPM?

Typer av affärsprocesshantering

Det finns tre huvudtyper av affärsprocesshantering:

1. Mänskocentrerad BPM

Som namnet antyder används denna typ av BPM för processer som utförs av människor och som vanligtvis kräver godkännande av personalen. Mänskocentrerad BPM innebär enkel spårning och aviseringar i en intuitiv instrumentpanel.

2. Dokumentcentrerad BPM

Dokumentcentrerad BPM innebär att ett dokument är kärnan i processen. Denna typ av BPM möjliggör processer som formatering, verifiering, projektledning, dokumenthantering och mottagande av dokumentsignaturer.

3. Integrationscentrerad BPM

Integrationscentrerad BPM används mellan befintliga programvarusystem, till exempel CRM- och ERP-system. Vanligtvis används denna typ av BPM med minimal mänsklig inblandning, eftersom sådana system har API-åtkomst för att göra processerna snabbare.

Vad är programvara för affärsprocesshantering?

BPM-programvara analyserar, övervakar och omvandlar affärsprocesser.

Programvara för affärsprocesshantering har vanligtvis funktioner som automatiserar arbetsflöden, avancerad rapportering, samarbetsverktyg och integrationsmöjligheter.

Företag använder BPM-verktyg för att:

Granska och analysera övergripande processer

Anpassa affärsfunktioner efter kundernas behov

Övervakning och mätning av affärsresurser

Optimera affärsprocesser

Kontrollera kostnaderna för att göra den dagliga driften och viktiga processer kostnadseffektiva

Vill du ha ett exempel? Självklart!

Genom att använda BPM-system kan du upptäcka att repetitiva uppgifter orsakar onödigt mycket manuellt arbete för dina anställda. Eller kanske företagets offertdokument inte leder till tillräckligt snabba försäljningar, trots mallar för e-postmarknadsföring.

När ett problem har identifierats kan företagen arbeta med det tills det är helt löst.

Vad kännetecknar ett bra BPM-verktyg?

När du väljer ditt BPM-verktyg finns det några viktiga funktioner att tänka på:

Anpassningsbar : En effektiv BPM-lösning ska vara lätt att anpassa så att du kan anpassa den efter dina föränderliga affärsbehov.

Integrationer: Din BPM måste kunna integreras med all befintlig programvara som ditt företag använder. Se till att välja en som erbjuder en rad olika integrationer.

Enkel att använda : Du vill inte vara : Du vill inte vara beroende av ditt IT-team för ändringar och skapandet av nya arbetsflöden. Leta efter programvara som erbjuder mallar och dra-och-släpp-funktioner och som inte kräver kodningskunskaper.

Rapporteringsverktyg : För att mäta hur effektiv din processhantering är behöver du effektiva rapporteringsfunktioner.

Samarbete : Precis som företag väljer : Precis som företag väljer IP-telefonsystem för att hålla kontakten när de är på resande fot, bör ditt affärsprocesshanteringssystem ha alternativ för sammankoppling mellan datorer, iOS och Android för enkelt samarbete.

Support: När du investerar i ett BPM-verktyg, se till att det kommer med omfattande support så att du kan hantera eventuella problem snabbt och effektivt.

Det finns många fler funktioner att titta efter, det viktiga är att identifiera ditt företags behov och vad du vill uppnå med ett BPM-verktyg.

6 av de bästa programvarorna för hantering av affärsprocesser

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

Låt oss börja denna sammanställning av de bästa programvarorna för affärsprocesshantering med ClickUp – ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som är utvecklat för team av alla storlekar inom olika branscher.

Den erbjuder en helt anpassningsbar plattform som ger team och alla företag de avancerade verktyg och den flexibilitet de behöver för att skapa de mest effektiva arbetsflödena som bäst passar deras affärs- och projektbehov, samt deras preferenser för arbetsflöden.

När det gäller att skapa effektiva system för hantering av affärsprocesser kan ClickUps verktyg hjälpa företag att:

Automatisera arbetsflöden: Optimera dina processer och minska manuellt arbete med fördefinierad och Optimera dina processer och minska manuellt arbete med fördefinierad och anpassad automatisering

Stöd för teamsamarbete : Förbättra teamkommunikationen och samarbetet med en inbyggd chattfunktion, : Förbättra teamkommunikationen och samarbetet med en inbyggd chattfunktion, ClickUp Whiteboards för processplanering, ClickUp Docs för kunskapsbas och SOP:er och mycket mer.

Få tillgång till rapportering i realtid: Skapa : Skapa anpassade instrumentpaneler så att du kan se din verksamhet och få en översikt över ditt arbete på ett ögonblick.

Hämta snabbt viktig data på en enda skärm med Dashboards i ClickUp.

Dessutom erbjuder ClickUp färdiga och anpassningsbara mallar. Få tillgång till ett bibliotek med mallar för alla användningsområden, inklusive en mall för processer och procedurer från ClickUp som hjälper dig att planera och genomföra effektiva system för hantering av affärsprocesser.

Är du redo att etablera processer i ditt företag? Denna kostnadsfria mall för processer och procedurer från ClickUp belyser de uppgifter du behöver utföra för att skapa ett levande processdokument.

Viktiga funktioner

15+ anpassade vyer : Välj mellan 15 olika sätt att visa ditt arbete (Gantt, tavla, boxvy och mer)

Digitala whiteboardtavlor: Planera dina strategier och processer i ClickUp Whiteboards och koppla dem till ditt arbete.

Collaborative Docs : Skapa kunskapsbaser, wikis, SOP:er och mycket mer och dela dem med ditt team.

Anpassade fält och anpassad status : Lägg till så många anpassade fält som behövs för att ge ditt team och dina intressenter den information de behöver för att vara på samma sida och skapa anpassade statusar som hjälper till att följa upp framstegen.

Anpassningsbar instrumentpanel : Välj bland över 50 widgets och skapa din perfekta instrumentpanel för att få rapporter och analyser av ditt arbete i realtid.

Automatisering av arbetsflöden : Anpassad automatisering för att effektivisera dina arbetsflöden och hålla processerna konsekventa.

Kraftfulla integrationsfunktioner : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg

Mobilapp: Ta med dig ClickUp och använd det var du än befinner dig.

Fördelar

Dra-och-släpp-funktionalitet

Funktionsrik gratisplan

Helt anpassningsbar plattform

Samarbetsverktyg

Rapportering i realtid

Begränsningar

Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner

Ingen tabellvy i mobilappen ännu

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 519+ recensioner)

2. Process Street

via Process Street

Process Street hjälper företag att förbättra projektledningen och hantera små projekt med flera affärsanvändare.

BPM-programvaran inkluderar generering av procedurdokument med enkla kortkommandon via ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Använd detta system för hantering av affärsprocesser för att skapa arbetsflöden, genomföra processer och distribuera dem till dina team.

Viktiga funktioner

Gränssnitt utan kod

Villkorlig logik

Enstaka, flerstegs- och sekventiella godkännanden

Uppgiftsfördelning

Över 3000 integrationer

Support via e-post och chatt

Fördelar

Flera mallar

Enkelt att registrera och spåra processer

Översikter på instrumentpanelen för att spåra aktiviteter i realtid

Enkla och ändringsbara checklistor

Begränsningar

Det är svårt för icke-tekniskt kunniga användare att redigera mallar.

Inga avancerade rapporteringsverktyg

Komplex villkorlig programmering

Prissättning

Startup : 100 $/månad

Pro : 415 $/månad

Enterprise: 1 660 USD/månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (344+ recensioner)

Capterra: 4,7 (571+ recensioner)

3. Kissflow

Via Kissflow

Kissflow är en programvarulösning för hantering av affärsprocesser som passar företag av alla storlekar. Denna programvara för arbetsflödeshantering stöder BPM och prestationsövervakning genom att standardisera processer och automatisera aviseringar, uppdrag och eskaleringar.

Kissflows molnbaserade system för hantering av affärsprocesser hjälper företag att effektivisera och förenkla arbetsflöden samt automatisera processer. Så långt, så bra. Som plattform är det på grund av dess lågkodverktyg mindre flexibelt när det gäller att hantera mer komplexa situationer och arbetsflöden.

Viktiga funktioner

Visuell processdesign för smidig omstrukturering av affärsprocesser

Dynamisk dirigering

Kodfria arbetsflödesformulär

Dokumentdelning och socialt samarbete

SLA-hanterare

Fördelar

Skapa processflöden utan kodning

Erbjuder anpassningsbara processrapporter

Tilldelar användare till valfritt steg i affärsprocessen

Länkar arbetsflöden med verktyg från tredje part

Begränsningar

Svårt att introducera en icke-teknisk användare

Dyra prisplaner

Ingen möjlighet att enkelt tilldela uppgifter till flera användare

Prissättning

Småföretag : 15 USD per användare/månad

Företag : 20 USD per användare/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (501+ recensioner)

Capterra: 3,9 av 5 (36+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Kissflow!

4. Smartsheet

Via Smartsheet

Smartsheet erbjuder ett kalkylbladsbaserat BPM-verktyg som hjälper företag att planera, hantera och följa upp projekt. ?

Precis som du skulle implementera ett VoIP-system för småföretag för att förbättra samarbetet inom företaget, är Smartsheet också ett verktyg som utmärker sig när det gäller samarbete.

Dashboards, kalkylblad och rapporter integreras sömlöst. Smartsheet är idealisk för företag med tekniskt kunnig personal som enkelt kan lära sig de formler som behövs för att navigera i kalkylbladen.

Viktiga funktioner

Automatisering av arbetsflöden

Säker hantering av förfrågningar

E-signaturer för dokument

Kundhanterade krypteringsnycklar

Aktivitetslogg

Fördelar

Enkla och automatiserade arbetsflöden som ersätter manuella och repetitiva processer

Olika behörighetsnivåer för visning, redigering och administration av uppgifter

Arkmallar för vanliga affärsproblem

Gantt-vy av milstolpar och projektberoenden

Begränsningar

Ingen inbyggd funktion för tidrapportering

Kalkylblad är inte en intuitiv metod för att hantera affärsprocesser.

Prissättning

Pro : 7 USD per användare/månad, faktureras årligen

Business : 25 USD per användare/månad, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,4 av 5 (9 201 recensioner)

Capterra: 4,2 (2 658+ recensioner)

5. Appian

via Software Advice

Appian är en mjukvaruutvecklingsplattform som fungerar som fullstack-automatisering och low-code för företag för att producera BPM-verktyg. Appian är en utmärkt lösning som utvecklingsmiljö för företagsmjukvaruapplikationer.

Även om Appian inte är en typisk lösning för hantering av affärsprocesser, är denna apputvecklingsplattform främst utformad för utvecklare som vill automatisera affärsprocesser för att uppnå maximal prestanda.

Viktiga funktioner

Robotiserad processautomation

Intelligent dokumenthantering

Visuell skapande av arbetsflöden

Dynamisk rapportering

Kontinuerlig optimering

Fördelar

Skapa processer snabbt med dra-och-släpp-verktyg för att bygga arbetsflöden

Integrera data från molntjänster, RDBMS eller äldre system

Få tillgång till arbetsflöden och viktiga processer från valfri plats

Low-code-automatiseringsplattform för processförbättring

Begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Kodningskunskap krävs

Ingen möjlighet att tilldela kommentarer till specifika teammedlemmar

Prissättning

Gratis

Ansökan : Kontakta oss för prisuppgifter

Plattform : Kontakta oss för prisuppgifter

Obegränsat: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (274+ recensioner)

Capterra: 4,2 av 5 (72+ recensioner)

6. Signavio

via SAP Store

Signavio är en BPM-lösning som erbjuder en rad olika verktyg för att omvandla och automatisera affärsprocesser. Signavio är en konfigurerbar och robust plattform som kan optimera affärsprocesser och leverera snabba och grundliga analyser.

Avancerad processmodellering med dra-och-släpp-funktion och processmining-driven prestandaövervakning gör Signavio till en stark konkurrent inom processförbättring.

Viktiga funktioner

Samarbetsmodellbearbetning

Ansluter till befintlig SAP ERP-applikation eller SAP S/4HANA-programvara

Robotiserad processautomation

Förkonfigurerade automatiseringsverktyg

Hub för processamarbete

Fördelar

Enkel datakartläggning

Professionella rapporteringsmallar

Enkla integrationsmöjligheter

Begränsningar

Ingen arbetsflödesfunktion

Begränsningar i rapporteringsfunktionerna

Kan inte hantera komplexa affärsprocesser

Prissättning

30 dagars gratis provperiod

Begär en offert

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (16+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (24+ recensioner)

Skaffa programvaran för affärsprocesshantering som klarar allt

Om du letar efter en lösning för att optimera dina affärsprocesser och enkelt implementera BPM har ClickUp alla funktioner och egenskaper du kan önska dig.

Från arbetsflödeshantering och samarbetsverktyg till automatisering av viktiga processer – ClickUp är din mjukvarupartner för kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Prova ClickUp gratis och se hur det kan öka din affärseffektivitet enormt!

Gästskribent:

John Allen är SEO-chef på 8×8 med över 14 års erfarenhet och en omfattande bakgrund inom utveckling och optimering av digitala marknadsföringsprogram inom SEM, SEO, betalda medier, mobil, sociala medier och e-post, med fokus på att skaffa nya kunder och öka intäkterna.