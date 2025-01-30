De 6 bästa programvarorna för affärsprocesshantering 2025

Låt oss börja med en imponerande statistik, ska vi? ?
Marknaden för affärsprocesshantering (BPM) förväntas nå 14,4 miljarder US-dollar år 2025. Det är tydligt att allt fler företag väljer att använda BPM-programvara för att öka effektiviteten och fatta bättre beslut.
Framåtblickande företag använder olika verktyg för att öka intäkterna, förenkla verksamheten och generellt sett få sina arbetsplatser att fungera som väloljade maskiner.
Från programvara för projektledning och evenemangsplanering till uppgiftshantering – valmöjligheterna är oändliga.
I den här artikeln dyker vi djupt in i världen av affärsprocesshantering, utforskar sex av de bästa BPM-verktygen, deras viktigaste funktioner och hur du kan hitta den programvara för automatisering av affärsprocesser som passar bäst för just din organisation.
Innan vi går in på det, låt oss definiera exakt vad BPM är.
Vad är affärsprocesshantering?
Affärsprocesshantering innebär att skapa, analysera, övervaka och omvandla kärnverksamhetens affärsprocesser. Kort sagt identifierar BPM ett företags möjligheter, framgångar och problem genom kontinuerlig övervakning av processerna.
Affärsprocesser håller företaget på rätt kurs och gör det möjligt för teamen att utföra sitt arbete och följa upp framstegen på ett mer effektivt sätt.
Användningsområdena är många och varierar från företag till företag, men några vanliga exempel på hur effektiv BPM kan användas är:
- Introduktion av nya medarbetare: BPM kan automatisera delar av introduktionsprocessen, vilket minskar den tid som läggs på att fylla i dokument. Det bidrar också till en smidigare övergång eftersom organisationens processer och policyer är tydligt dokumenterade, vilket underlättar överlämningen.
- Innehållsmarknadsföring: BPM-programvara kan hjälpa ett företag att utveckla effektiva, lättanvända arbetsflöden för innehållsmarknadsföring som omfattar skrivande, redigering, optimering och publicering. Den kan också hjälpa till att hantera befintligt innehåll samt schemaläggning och skapande av nytt innehåll så att företag kan uppnå sina marknadsföringsmål.
- Inköpsorder: Processhantering kan hjälpa till att effektivisera skapandet och hanteringen av inköpsorder. De ger transparens och ansvarsskyldighet för att minska fel och säkerställa att deadlines hålls.
Vill du fördjupa dig i vad affärsprocesshantering är? Denna informativa artikel om BPM förklarar det ingående, liksom de olika stegen i BPM.
Vilka är de tre typerna av BPM?
Det finns tre huvudtyper av affärsprocesshantering:
1. Mänskocentrerad BPM
Som namnet antyder används denna typ av BPM för processer som utförs av människor och som vanligtvis kräver godkännande av personalen. Mänskocentrerad BPM innebär enkel spårning och aviseringar i en intuitiv instrumentpanel.
2. Dokumentcentrerad BPM
Dokumentcentrerad BPM innebär att ett dokument är kärnan i processen. Denna typ av BPM möjliggör processer som formatering, verifiering, projektledning, dokumenthantering och mottagande av dokumentsignaturer.
3. Integrationscentrerad BPM
Integrationscentrerad BPM används mellan befintliga programvarusystem, till exempel CRM- och ERP-system. Vanligtvis används denna typ av BPM med minimal mänsklig inblandning, eftersom sådana system har API-åtkomst för att göra processerna snabbare.
Vad är programvara för affärsprocesshantering?
BPM-programvara analyserar, övervakar och omvandlar affärsprocesser.
Programvara för affärsprocesshantering har vanligtvis funktioner som automatiserar arbetsflöden, avancerad rapportering, samarbetsverktyg och integrationsmöjligheter.
Vad används BPM-verktyg till?
Företag använder BPM-verktyg för att:
- Granska och analysera övergripande processer
- Anpassa affärsfunktioner efter kundernas behov
- Övervakning och mätning av affärsresurser
- Optimera affärsprocesser
- Kontrollera kostnaderna för att göra den dagliga driften och viktiga processer kostnadseffektiva
Vill du ha ett exempel? Självklart!
Genom att använda BPM-system kan du upptäcka att repetitiva uppgifter orsakar onödigt mycket manuellt arbete för dina anställda. Eller kanske företagets offertdokument inte leder till tillräckligt snabba försäljningar, trots mallar för e-postmarknadsföring.
När ett problem har identifierats kan företagen arbeta med det tills det är helt löst.
Vad kännetecknar ett bra BPM-verktyg?
När du väljer ditt BPM-verktyg finns det några viktiga funktioner att tänka på:
- Anpassningsbar: En effektiv BPM-lösning ska vara lätt att anpassa så att du kan anpassa den efter dina föränderliga affärsbehov.
- Integrationer: Din BPM måste kunna integreras med all befintlig programvara som ditt företag använder. Se till att välja en som erbjuder en rad olika integrationer.
- Enkel att använda: Du vill inte vara beroende av ditt IT-team för ändringar och skapandet av nya arbetsflöden. Leta efter programvara som erbjuder mallar och dra-och-släpp-funktioner och som inte kräver kodningskunskaper.
- Rapporteringsverktyg: För att mäta hur effektiv din processhantering är behöver du effektiva rapporteringsfunktioner.
- Samarbete: Precis som företag väljer IP-telefonsystem för att hålla kontakten när de är på resande fot, bör ditt affärsprocesshanteringssystem ha alternativ för sammankoppling mellan datorer, iOS och Android för enkelt samarbete.
- Support: När du investerar i ett BPM-verktyg, se till att det kommer med omfattande support så att du kan hantera eventuella problem snabbt och effektivt.
Det finns många fler funktioner att titta efter, det viktiga är att identifiera ditt företags behov och vad du vill uppnå med ett BPM-verktyg.
6 av de bästa programvarorna för hantering av affärsprocesser
1. ClickUp
Låt oss börja denna sammanställning av de bästa programvarorna för affärsprocesshantering med ClickUp – ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som är utvecklat för team av alla storlekar inom olika branscher.
Den erbjuder en helt anpassningsbar plattform som ger team och alla företag de avancerade verktyg och den flexibilitet de behöver för att skapa de mest effektiva arbetsflödena som bäst passar deras affärs- och projektbehov, samt deras preferenser för arbetsflöden.
När det gäller att skapa effektiva system för hantering av affärsprocesser kan ClickUps verktyg hjälpa företag att:
- Automatisera arbetsflöden: Optimera dina processer och minska manuellt arbete med fördefinierad och anpassad automatisering.
- Stöd för teamsamarbete: Förbättra teamkommunikationen och samarbetet med en inbyggd chattfunktion, ClickUp Whiteboards för processplanering, ClickUp Docs för kunskapsbas och SOP:er och mycket mer.
- Få tillgång till rapportering i realtid: Skapa anpassade instrumentpaneler så att du kan se din verksamhet och få en översikt över ditt arbete på ett ögonblick.
Dessutom erbjuder ClickUp färdiga och anpassningsbara mallar. Få tillgång till ett bibliotek med mallar för alla användningsområden, inklusive en mall för processer och procedurer från ClickUp som hjälper dig att planera och genomföra effektiva system för hantering av affärsprocesser.
Viktiga funktioner
- 15+ anpassade vyer: Välj mellan 15 olika sätt att visa ditt arbete (Gantt, tavla, boxvy och mer)
- Digitala whiteboardtavlor: Planera dina strategier och processer i ClickUp Whiteboards och koppla dem till ditt arbete.
- Collaborative Docs: Skapa kunskapsbaser, wikis, SOP:er och mycket mer och dela dem med ditt team.
- Anpassade fält och anpassad status: Lägg till så många anpassade fält som behövs för att ge ditt team och dina intressenter den information de behöver för att vara på samma sida och skapa anpassade statusar som hjälper till att följa upp framstegen.
- Anpassningsbar instrumentpanel: Välj bland över 50 widgets och skapa din perfekta instrumentpanel för att få rapporter och analyser av ditt arbete i realtid.
- Automatisering av arbetsflöden: Anpassad automatisering för att effektivisera dina arbetsflöden och hålla processerna konsekventa.
- Kraftfulla integrationsfunktioner: Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg
- Mobilapp: Ta med dig ClickUp och använd det var du än befinner dig.
Fördelar
- Dra-och-släpp-funktionalitet
- Funktionsrik gratisplan
- Helt anpassningsbar plattform
- Samarbetsverktyg
- Rapportering i realtid
Begränsningar
- Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner
- Ingen tabellvy i mobilappen ännu
Prissättning
- Gratis för alltid: Funktionsrik gratisplan
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,7 av 5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7 av 5 (3 519+ recensioner)
2. Process Street
Process Street hjälper företag att förbättra projektledningen och hantera små projekt med flera affärsanvändare.
BPM-programvaran inkluderar generering av procedurdokument med enkla kortkommandon via ett dra-och-släpp-gränssnitt.
Använd detta system för hantering av affärsprocesser för att skapa arbetsflöden, genomföra processer och distribuera dem till dina team.
Viktiga funktioner
- Gränssnitt utan kod
- Villkorlig logik
- Enstaka, flerstegs- och sekventiella godkännanden
- Uppgiftsfördelning
- Över 3000 integrationer
- Support via e-post och chatt
Fördelar
- Flera mallar
- Enkelt att registrera och spåra processer
- Översikter på instrumentpanelen för att spåra aktiviteter i realtid
- Enkla och ändringsbara checklistor
Begränsningar
- Det är svårt för icke-tekniskt kunniga användare att redigera mallar.
- Inga avancerade rapporteringsverktyg
- Komplex villkorlig programmering
Prissättning
- Startup: 100 $/månad
- Pro: 415 $/månad
- Enterprise: 1 660 USD/månad
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,6 av 5 (344+ recensioner)
- Capterra: 4,7 (571+ recensioner)
3. Kissflow
Kissflow är en programvarulösning för hantering av affärsprocesser som passar företag av alla storlekar. Denna programvara för arbetsflödeshantering stöder BPM och prestationsövervakning genom att standardisera processer och automatisera aviseringar, uppdrag och eskaleringar.
Kissflows molnbaserade system för hantering av affärsprocesser hjälper företag att effektivisera och förenkla arbetsflöden samt automatisera processer. Så långt, så bra. Som plattform är det på grund av dess lågkodverktyg mindre flexibelt när det gäller att hantera mer komplexa situationer och arbetsflöden.
Viktiga funktioner
- Visuell processdesign för smidig omstrukturering av affärsprocesser
- Dynamisk dirigering
- Kodfria arbetsflödesformulär
- Dokumentdelning och socialt samarbete
- SLA-hanterare
Fördelar
- Skapa processflöden utan kodning
- Erbjuder anpassningsbara processrapporter
- Tilldelar användare till valfritt steg i affärsprocessen
- Länkar arbetsflöden med verktyg från tredje part
Begränsningar
- Svårt att introducera en icke-teknisk användare
- Dyra prisplaner
- Ingen möjlighet att enkelt tilldela uppgifter till flera användare
Prissättning
- Småföretag: 15 USD per användare/månad
- Företag: 20 USD per användare/månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,5 av 5 (501+ recensioner)
- Capterra: 3,9 av 5 (36+ recensioner)
4. Smartsheet
Smartsheet erbjuder ett kalkylbladsbaserat BPM-verktyg som hjälper företag att planera, hantera och följa upp projekt. ?
Precis som du skulle implementera ett VoIP-system för småföretag för att förbättra samarbetet inom företaget, är Smartsheet också ett verktyg som utmärker sig när det gäller samarbete.
Dashboards, kalkylblad och rapporter integreras sömlöst. Smartsheet är idealisk för företag med tekniskt kunnig personal som enkelt kan lära sig de formler som behövs för att navigera i kalkylbladen.
Viktiga funktioner
- Automatisering av arbetsflöden
- Säker hantering av förfrågningar
- E-signaturer för dokument
- Kundhanterade krypteringsnycklar
- Aktivitetslogg
Fördelar
- Enkla och automatiserade arbetsflöden som ersätter manuella och repetitiva processer
- Olika behörighetsnivåer för visning, redigering och administration av uppgifter
- Arkmallar för vanliga affärsproblem
- Gantt-vy av milstolpar och projektberoenden
Begränsningar
- Ingen inbyggd funktion för tidrapportering
- Kalkylblad är inte en intuitiv metod för att hantera affärsprocesser.
Prissättning
- Pro: 7 USD per användare/månad, faktureras årligen
- Business: 25 USD per användare/månad, faktureras årligen
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,4 av 5 (9 201 recensioner)
- Capterra: 4,2 (2 658+ recensioner)
5. Appian
Appian är en mjukvaruutvecklingsplattform som fungerar som fullstack-automatisering och low-code för företag för att producera BPM-verktyg. Appian är en utmärkt lösning som utvecklingsmiljö för företagsmjukvaruapplikationer.
Även om Appian inte är en typisk lösning för hantering av affärsprocesser, är denna apputvecklingsplattform främst utformad för utvecklare som vill automatisera affärsprocesser för att uppnå maximal prestanda.
Viktiga funktioner
- Robotiserad processautomation
- Intelligent dokumenthantering
- Visuell skapande av arbetsflöden
- Dynamisk rapportering
- Kontinuerlig optimering
Fördelar
- Skapa processer snabbt med dra-och-släpp-verktyg för att bygga arbetsflöden
- Integrera data från molntjänster, RDBMS eller äldre system
- Få tillgång till arbetsflöden och viktiga processer från valfri plats
- Low-code-automatiseringsplattform för processförbättring
Begränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Kodningskunskap krävs
- Ingen möjlighet att tilldela kommentarer till specifika teammedlemmar
Prissättning
- Gratis
- Ansökan: Kontakta oss för prisuppgifter
- Plattform: Kontakta oss för prisuppgifter
- Obegränsat: Kontakta oss för prisuppgifter
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,5 av 5 (274+ recensioner)
- Capterra: 4,2 av 5 (72+ recensioner)
6. Signavio
Signavio är en BPM-lösning som erbjuder en rad olika verktyg för att omvandla och automatisera affärsprocesser. Signavio är en konfigurerbar och robust plattform som kan optimera affärsprocesser och leverera snabba och grundliga analyser.
Avancerad processmodellering med dra-och-släpp-funktion och processmining-driven prestandaövervakning gör Signavio till en stark konkurrent inom processförbättring.
Viktiga funktioner
- Samarbetsmodellbearbetning
- Ansluter till befintlig SAP ERP-applikation eller SAP S/4HANA-programvara
- Robotiserad processautomation
- Förkonfigurerade automatiseringsverktyg
- Hub för processamarbete
Fördelar
- Enkel datakartläggning
- Professionella rapporteringsmallar
- Enkla integrationsmöjligheter
Begränsningar
- Ingen arbetsflödesfunktion
- Begränsningar i rapporteringsfunktionerna
- Kan inte hantera komplexa affärsprocesser
Prissättning
- 30 dagars gratis provperiod
- Begär en offert
Kundbetyg och recensioner
- G2: 4,5 av 5 (16+ recensioner)
- Capterra: 4,5 av 5 (24+ recensioner)
Skaffa programvaran för affärsprocesshantering som klarar allt
Om du letar efter en lösning för att optimera dina affärsprocesser och enkelt implementera BPM har ClickUp alla funktioner och egenskaper du kan önska dig.
Från arbetsflödeshantering och samarbetsverktyg till automatisering av viktiga processer – ClickUp är din mjukvarupartner för kontinuerlig förbättring av verksamheten.
Prova ClickUp gratis och se hur det kan öka din affärseffektivitet enormt!
Gästskribent:
John Allen är SEO-chef på 8×8 med över 14 års erfarenhet och en omfattande bakgrund inom utveckling och optimering av digitala marknadsföringsprogram inom SEM, SEO, betalda medier, mobil, sociala medier och e-post, med fokus på att skaffa nya kunder och öka intäkterna.