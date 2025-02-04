De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Kissflow 2025

I den jordnära affärsvärlden finns det en ganska romantiskt klingande förkortning: KISS. ?

Det står för Keeping It Simple and Straightforward (Håll det enkelt och rakt) – en princip som Kissflow följer till punkt och pricka.

Denna low-code-programvara för affärsprocesshantering (BPM) är utmärkt för att effektivisera arbetsflöden med intuitiva visuella verktyg. Med lite teknisk kunskap kan du använda Kissflow för att konfigurera automatiserade affärsapplikationer för allt från marknadsföring till HR-verksamhet.

Men vi människor är alltid på jakt efter andra fiskar i havet ?

Det finns flera skäl att överväga alternativ till Kissflow – till exempel om du behöver ett enklare gränssnitt för personligt bruk, helst utan kod, eller kanske en mer kostnadseffektiv lösning.

Oavsett dina skäl är vi här för att hjälpa dig med din sökning. Kolla in våra 10 bästa Kissflow-alternativ och konkurrenter – vi diskuterar deras för- och nackdelar samt priser så att du kan hitta det som passar dina behov perfekt. ?

Vad ska du leta efter i Kissflow-alternativ?

Ett förstklassigt Kissflow-alternativ ska göra allt åt dig – vi pratar om en allt-i-ett-digital arbetsplats som optimerar ditt arbetsflöde och låter ditt team samarbeta utan ansträngning. Här är de viktigaste egenskaperna att leta efter:

Användarvänlighet: Plattformen bör vara låg- till kodfri och kompatibel med ditt föredragna operativsystem. Du bör inte behöva spendera månader på att lära dig hur man använder den. Processautomatisering: Det ska hjälpa dig att automatisera repetitiva uppgifter och processer så att du kan fokusera på de mer kognitiva aspekterna av ditt arbete. Multifunktionalitet: Det bör erbjuda många funktioner för Det bör erbjuda många funktioner för process- och applikationsutveckling , övervakning och samarbete. Stöd för flera användare: Det bör vara möjligt för flera anställda att använda det utan fördröjningar eller tekniska problem. Tilldelning och : Det bör vara möjligt för flera anställda att använda det utan fördröjningar eller tekniska problem. Tilldelning och spårning av uppgifter mellan olika processer bör fungera smidigt. Integrationer: Du bör kunna integrera plattformen med andra värdefulla verktyg och program för att undvika att hoppa mellan flera appar. Säkerhet: Plattformen bör ha tillförlitliga säkerhetsåtgärder för att skydda din företags- eller personliga information från obehörig åtkomst.

De 10 bästa Kissflow-alternativen att använda

Håll ditt arbetsflöde igång som en väloljad maskin med dessa topp 10 Kissflow-alternativ. Gå igenom deras fördelar och nackdelar för att hitta det bästa alternativet för dig och ditt team. ✌️?

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

ClickUp uppfyller alla krav för ett perfekt Kissflow-alternativ. Det är en allt-i-ett-plattform för process-, arbetsflödes- och produktivitetshantering – helt kodfri och skalbar för företag av alla storlekar. ?

Precis som Kissflow är ClickUp fullspäckat med funktioner för samverkan och kontroll på ett och samma ställe, vilket eliminerar behovet av flera appar med överlappande funktioner. Plattformen har tillräckligt med visuella och analytiska verktyg för att driva både enkla och komplexa affärsprocesser och stödja kritiska beslut.

Du kan leka med över 15 layouter (vyer) för att strategisera, tilldela och övervaka delar av ditt arbete. Prova till exempel den mångsidiga listvyn för att gruppera uppgifter baserat på status, kalendervyn för att hålla koll på kommande deadlines eller tavlavyn i Kanban-stil för en mer visuell approach.

Använd det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet för att flytta uppgifter genom arbetsflöden – så enkelt är det! Du kan anpassa din ClickUp-arbetsyta precis som du vill med funktionen ClickApps .

Allt du behöver göra är att följa de visuella anvisningarna för att aktivera konfigurationer som:

Använd färdiga automatiseringsrecept i ClickUp eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Det som gör ClickUp så speciellt är det stora utbudet av färdiga mallar för att bygga upp affärsprocesser från grunden. För att sätta det i perspektiv: medan Kissflow har cirka 200 mallar, har ClickUp över 1 000 mallar som stöder bokstavligen alla mikroprocesser, från att skapa ClickUp Mind Maps och rapportera buggar till att hantera kundrelationer.

Åh, nämnde vi att ClickUp har ett generöst gratiserbjudande? ?

ClickUps bästa funktioner

15+ anpassningsbara vyer inom den visuella utvecklingsmiljön

Kompatibel med Mac-, Windows-, Linux-, iOS- och Android-enheter

Integrationer med över 1 000 populära appar och program

Anpassningsbar för alla arbetsytor tack vare ClickApps

Samarbetsvänlig programvara för arbetsflödeshantering

smidigt dra-och-släpp-gränssnitt

Över 1 000 färdiga arbetsflödesmallar

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har begränsade funktioner.

Nya användare kan bli överväldigade av mängden tillgängliga anpassningsmöjligheter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Microsoft Flow

via Power Automate

Microsoft Power Automate (tidigare Microsoft Flow) är i första hand en plattform för automatisering av arbetsflöden som kan vara en livräddare för företag som kämpar med repetitiva administrativa uppgifter. Den hjälper dig att spara tid och resurser genom att skapa ”flöden” baserade på dina definierade villkor och använda naturligt språk som indata.

Om du är osäker på hur du ska finjustera ditt arbetsflöde eller har svårt att se helheten kommer du att uppskatta plattformens processrådgivningsfunktion. Den ger insikter om aktuella flaskhalsar och till och med rekommendationer om vilka delar av en process som bör automatiseras för att öka teamets totala effektivitet.

Power Automate är ett ganska kraftfullt verktyg för att optimera de flesta affärsprocesser, men kan ha svårt med särskilt komplexa processer, eftersom ett enskilt arbetsflöde på plattformen är begränsat till 500 åtgärder.

Microsoft Flows bästa funktioner

Stöder inmatning av naturligt språk

Tillgänglighet av fördefinierade mallar

Hundratals appintegrationer

Tillgängligt på stationära och mobila enheter

Rekommendationer för att skapa flöden och automatisera uppgifter

Begränsningar för Microsoft Flow

Kanske inte det bästa alternativet för komplex arbetsflödeshantering

Vissa användare upplever att plattformen är långsam och laggar.

Priser för Microsoft Flow

Prenumerationsplaner

Plan per användare : 15 $/månad

Plan per användare med assisterad RPA : 40 $/månad

Plan per flöde: 100 USD/per flöde/månad (minsta köpbelopp är fem flöden)

Pay-as-you-go-abonnemang

Licens per flödeskörning : 0,60 $/molnkörning

Licens per flödeskörning : 0,60 $/desktopflöde (övervakad körning)

Licens per flödeskörning: 3,00 $/desktopflöde (obevakad körning)

Betyg och recensioner av Microsoft Flow

G2 : 4,60/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,40/5 (över 100 recensioner)

3. Mendix Platform

via Mendix

Oavsett om du är nybörjare inom automatisering eller letar efter smarta sätt att förbättra ditt arbetsflöde kan Mendix hjälpa dig. Denna low-code-plattform låter dig modernisera dina processer och skapa arbetsflödeslösningar som ökar produktiviteten över hela linjen.

Ett sätt att automatisera dina affärsprocesser med Mendix är genom apputveckling. Oroa dig inte om du inte är ett kodningsgeni – med plattformens visuella verktyg kan du enkelt skapa mobilappar, webbappar och mikrotjänster. Varje Mendix-app du skapar får en egen flik på plattformen, vilket ger dig enkel tillgång till verktyg för projekt- och produktledning, DevOps och backlog-hantering.

Om du är utvecklare kanske du vill prova Mendix Studio Pro och använda dina kunskaper i CSS, Java och JavaScript för att utveckla eller utöka en högst anpassad Mendix-app. ?‍?

Plattformen stöder nya användare med detaljerade handledningar, men det finns en inlärningskurva att ta hänsyn till. Om du inte är så tekniskt kunnig kan det vara ett bättre alternativ att prova ett Kissflow-alternativ utan kod.

Mendix Platforms bästa funktioner

Lämpliga för att skapa och hantera appar

Grundläggande funktioner är relativt lätta att lära sig

Skalbar för komplexa arbetsflöden

Stöder snabb apputveckling

Distribution av appar med ett klick

Begränsningar för Mendix Platform

Betalda abonnemang kan vara otillgängliga för användare med begränsad budget.

App Store innehåller några föråldrade komponenter.

Priser för Mendix Platform

Gratis : 0 $

Grundläggande : 60 $

Standard : 950 dollar

Premium: anpassad prissättning

Mendix Platform – betyg och recensioner

G2 : 4,40/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,80/5 (15+ recensioner)

4. Airtable

via Airtable

Är du redo att slopa Excel-kalkylbladen och gå över till något mer avancerat? Om ja, är Airtable det du letar efter. Låt dig inte luras av programvarans minimalistiska design – gräv djupare så upptäcker du dess verkliga magi. ✨

Plattformen handlar om att skapa relationsdatabaser för projektledning och teamarbete. Till skillnad från vanliga kalkylblad som bara lagrar information, låter Airtables relationsdatabaser dig koppla samman poster mellan olika tabeller. Resultatet? Du kan filtrera poster för specifika kategorier och skapa olika perspektiv med kalender-, Kanban- och galleri-vyer.

Airtable använder som standard rutnätvyn, vilket många användare uppskattar tack vare det välbekanta gränssnittet som liknar ett kalkylblad. ?

Precis som Kissflow erbjuder Airtable integrationer med dussintals appar och verktyg. Du får också tillgång till en mängd tillägg för aktiviteter som datavisualisering, rapportering, skriptning, tidsspårning och kalibrering av tid till olika tidszoner. ⌚

Airtables bästa funktioner

Ren gränssnitt som liknar Microsoft Excel

Bekväm installation för relationsdatabaser

Olika projektvyer

Integrationer med populära verktyg och appar

Effektivt samarbete mellan team

Praktiska tillägg

Airtables begränsningar

Begränsad funktionalitet på mobila enheter

Brant inlärningskurva för användare utan erfarenhet av databaser

Airtable-priser

Gratis : 0 $

Plus : 10 dollar per plats/månad

Pro : 20 dollar per plats/månad

Enterprise: anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,60/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,70/5 (över 1 500 recensioner)

5. Creatio

via Creatio

Oavsett om du vill skapa unika affärsapplikationer, analysera eller övervaka trender och KPI:er eller förbättra kundupplevelsen, så levererar Creatio. Plattformen delar upp sina produkter i två sektioner:

Studio Creatio: för apputveckling utan kodning Marknadsföring, försäljning och service Creatio: för att bygga CRM-applikationer

Om de används på rätt sätt kan plattformens omfattande CRM-applikationer ge dig den kontroll du önskar över dina kunder – snabbt hitta nya kunder eller förbättra kundupplevelsen för dina befintliga kunder. Creatio har också en marknadsplats med verktyg, tillägg, kopplingar och mallar som hjälper dig att skapa arbetsflöden som passar dina affärsbehov.

Med Creatio kan du njuta av processövervakning i realtid och alternativ för appanpassning. Plattformen gör samarbetet mellan avdelningarna smidigt, vilket kan öka effektiviteten i dina kampanjer och försäljningssiffrorna. ?

Creatios bästa funktioner

Heltäckande automatisering av arbetsflöden

Appskapande utan kod

Rikt utbud av tillägg och mallar

CRM-centrerade applikationer

Processpårning i realtid

Begränsningar för Creatio

Brist på uppdaterade guider och videohandledningar för nya användare

Systemet kan ibland vara omständligt och skulle behöva en bättre sökningshastighet.

Priser för Creatio

Process Designer : 0 $

Studio Enterprise: 25 USD per användare/månad

Creatio-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

6. Pipefy

via Pipefy

Vill du automatisera uppgifter och behålla kontrollen över HR, försäljning, marknadsföring, inköp och andra avdelningar? Pipefy kan vara precis det verktyg du letar efter! Denna low-code-automatiseringsplattform låter dig utforma anpassade arbetsflöden och optimera repetitiva arbetsuppgifter, vilket frigör värdefull tid för mer värdeskapande aktiviteter.

Pipefy är nybörjarvänligt, vilket gör det idealiskt för dem som är nya inom projektledningsprogramvara. Du kan utforska ett imponerande bibliotek med färdiga mallar för olika ändamål, inklusive:

Kundsupport Försäljningspipeline Köpprocess Fjärrarbetshantering Innehållsmarknadsföring

Med Pipefy behöver du inte gå igenom massor av information för att skapa rapporter – plattformen genererar dem automatiskt, så att du kan hålla koll på alla förändringar inom ditt företag.

Pipefys bästa funktioner

Snabb automatisering och implementering av processer

Automatisk rapportering

Intuitiv aktivitetsdashboard

Dra-och-släpp-gränssnitt

Omfattande integrationsmöjligheter

Begränsningar för Pipefy

Mobilversionen har begränsade funktioner och kan vara klumpig.

Rapporteringsfunktionerna kan förbättras

Pipefy-priser

Startpaket : 0 $

Företag : 19 USD per användare/månad

Enterprise : 32 USD per användare/månad

Obegränsat: Anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsavgiftsmodellen.

Pipefy-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

7. Appian

via Appian

Appian är ditt ess i rockärmen för att öka ditt teams produktivitet och effektivisera dina processer. Denna programvara för hantering av affärsprocesser kan också vara en livräddare om du är osäker på vilka arbetsflöden du ska automatisera. Med sin AI-drivna Process Mining analyserar Appian verksamheten från början till slut och identifierar områden som kan optimeras.

Appians Intelligent Document Processing (IDP) är en annan banbrytande funktion som är värd att utforska. Den är utformad för att förstå och extrahera värdefull information från ostrukturerade data, nästan som en människa. ?

Appian är utrustat med ett dra-och-släpp-gränssnitt och erbjuder ett stort utbud av low-code-verktyg för att designa appar som passar ditt företags stil. Plattformen erbjuder också sömlösa API-baserade integrationer och användbara rapporteringsfunktioner. Använd de grafiska och tabellbaserade instrumentpanelerna för att få en överblick över ditt företag och prioritera uppgifter i realtid.

Appians bästa funktioner

AI/ML-baserade funktioner

Utmärkt stöd för processoptimering

Snabb och mycket anpassningsbar apputveckling

Dashboards för rapportering på ett och samma ställe

API-integrationer

Appians begränsningar

Kan vara svårt att använda, främst på grund av bristen på förklarande guider.

Vissa användare säger att det skulle kunna vara mer low-code än det är idag.

Appians prissättning

Gratis : 0 $

Applikation : Standard: 75 $/månad per användare Sällan: 9 $/månad per användare Endast inmatning: 2 $/månad per användare

Standard: 75 $/månad per användare

Sällan: 9 $/månad per användare

Endast inmatning: 2 $/månad per användare

Plattform : anpassad prissättning

Obegränsat: anpassad prissättning

Appian-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

8. Process Street

via Process Street

Att gå nerför processhanteringsgatan kan vara överväldigande om du inte är på Process Street! Plattformen erbjuder AI-drivna arbetsflöden för varje process, vilket minimerar risken för manuella fel.

Med Process Street kan du konfigurera arbetsflöden med hjälp av villkorslogik, vilket gör att de dynamiskt kan anpassas till ändringar som görs i andra uppgifter. Tack vare plattformens intuitiva gränssnitt samverkar mänsklig inmatning och intelligent automatisering för att förbättra affärsresultaten och öka ditt teams produktivitet.

Förutom att hjälpa dig att utforma intelligenta arbetsflöden låter Process Street dig övervaka dem som en hök! ?

Plattformen erbjuder avancerade analysalternativ för djupgående rapportering – spåra KPI:er, identifiera flaskhalsar och optimera dina processer över tid.

Vill du inte börja från scratch? Process Street erbjuder ett imponerande bibliotek med färdiga mallar för olika användningsområden, från daglig uppgiftshantering till introduktion av nya medarbetare.

Process Streets bästa funktioner

Stöder arbetsflöden som kräver villkorlig logik

Processövervakning i realtid

Mallar för flera användningsfall

Lätt att använda med ett användarvänligt gränssnitt

Process Streets begränsningar

Nya användare kan tycka att layouten är förvirrande för dess webbappar.

Saknar inbyggda integrationer med populära verktyg för att automatisera processer

Process Street-prissättning

Startup : 100 dollar per månad/1 000 dollar per år

Pro : 415 $ per månad/5 000 $ per år

Enterprise: 1 660 USD per månad/1 660 USD per år

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Process Street-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 550 recensioner)

9. OutSystems

via OutSystems

Kan en low-code-plattform leverera hög prestanda? Absolut, och OutSystems bevisar det! Denna low-code-plattform för apputveckling ger dig kontroll över en applikation under hela dess livscykel. ♻️

Med OutSystems kan du utveckla appar och samtidigt distribuera dem på offentliga, privata eller hybridmolnplattformar. Med andra ord kan du behålla dem för internt bruk eller publicera dem på plattformar som App Store och Google Play.

Implementeringen är supereffektiv – du kan till och med bygga hela system på nolltid, vilket ger ditt företag en konkurrensfördel när leveranstiden är avgörande. Vill du lägga till innovationer? Uppdatera apparna på språng! ⏫

OutSystems bästa funktioner

Förstklassig distributionshastighet

Bekväma appuppdateringar under produktens hela livscykel

Integrationer med appar från tredje part

Hög skalbarhet

Verktyg för rapportering och analys

Begränsningar för OutSystems

Integrationer kan vara komplicerade och kan leda till prestandaproblem.

Kundtjänsten kan vara långsam att svara

Priser för OutSystems

Enkel app : 0 dollar

Flera appar : Från 1 513 USD per månad (faktureras årligen)

Stort apputbud: anpassade priser

OutSystems betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 350 recensioner)

10. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker är en pålitlig BPA-plattform för att förbättra befintliga procedurer och utforma nya. Den kan hantera komplexa arbetsflöden och hjälpa dig att skapa ett väl sammankopplat system med robusta analys- och rapporteringsfunktioner. ?

ProcessMaker är en low-code-plattform med ett visuellt gränssnitt som hjälper dig att skapa en skräddarsydd arbetsflödeslösning för ditt företag. Du kan till exempel använda de tillgängliga flödesschema-verktygen för att identifiera kritiska mikroprocesser inom ett arbetsflöde.

Observera att flera avancerade funktioner kräver lite programmeringskunskap, vilket kan vara en potentiell nackdel för många användare.

ProcessMakers starka integrationsfunktioner gör att det kan fungera som en central knutpunkt för ditt företag. Anställda från olika avdelningar kan komma åt och arbeta med delade data, vilket minskar risken för fel.

ProcessMakers bästa funktioner

Robusta integrationer

Maximal skalbarhet

Användarvänligt gränssnitt

Stöder komplexa arbetsflöden

Bra rapporterings- och analysverktyg

ProcessMaker-begränsningar

Licenskostnaden kan vara hög

Att bygga komplexa processer kräver programmeringskunskaper

Priser för ProcessMaker

ProcessMaker erbjuder anpassningsbara priser, så det är bäst att kontakta plattformen direkt för att få mer information om dina alternativ.

ProcessMaker-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Landet bortom Kissflow

Att utforska Kissflows konkurrenter öppnar upp en värld av möjligheter för att optimera ditt arbetsflöde och effektivisera affärsprocesser. Oavsett om du är ute efter en plattform utan kod, avancerade automatiseringar, omfattande samarbetsfunktioner eller anpassningsbar apputveckling, finns det garanterat något på denna lista som passar dig.

Utan vidare, dyka in i dessa alternativ till Kissflow för förbättring av affärsprocesser och hitta det som tar dig på en resa mot förenklade och strömlinjeformade digitala arbetsflöden för alla dina rutinuppgifter! ?