15 gratis mallar och formulär för felrapportering för felspårning 2025

Ingen programvara är perfekt. Trots allt hårt arbete kommer något sannolikt att gå fel, vilket är förväntat och vanligt. Det är vad du gör efteråt som är viktigt.

En bra mall för felrapportering är en livräddare för alla teknikteam. Den hjälper teammedlemmarna att dokumentera och hantera fel snabbt och noggrant och säkerställer att de hanteras av rätt personer vid rätt tidpunkt. ⌛

I den här artikeln utforskar vi de bästa mallarna för felrapporter för att förbättra felrapporteringsprocessen i din organisation och minska antalet onödiga möten. Vi förklarar vad varje mall erbjuder när det gäller funktioner och anpassningsalternativ och hur de effektiviserar ditt arbetsflöde.

Vad är en mall för felrapportering?

Felrapportering är processen att dokumentera problem som uppstår i programvara och som upptäcks av användare eller QA-testare. Relaterade felrapporter är fördefinierade mallar som ska göra processen enklare och effektivare. En bra felrapport innehåller vanligtvis följande information:

Vem upptäckte/rapporterade felet?

Datum för rapportens skapande

Felets allvarlighetsgrad

Steg för att reproducera felet

Förväntat resultat jämfört med faktiskt resultat

Miljön där felet uppstod

Visuellt bevis

Mallen för felrapporter innehåller vanligtvis namnet på den ansvarige, prioritetsmärkning och status för framsteg.

Vad kännetecknar en bra mall för felrapporter?

Här är fyra måste-funktioner i en effektiv mall för felrapportering:

Optimerad insamling av felrapporter: Hjälper dig att samla in felrapporter från olika källor och snabbt omvandla dem till uppgifter i ett projektledningsverktyg. Tydligt och konsekvent format: Innehåller all nödvändig information för programvaruutvecklingsteam, presenterad på ett koncist sätt eller med så mycket detaljer som möjligt. Anpassning: Den är flexibel och kan anpassas till olika team och arbetsflöden. Integration: Integreras sömlöst med andra verktyg du använder

15 mallar för felrapportering som effektiviserar din felsökning

För att spara tid och undvika huvudvärk kan du använda en felrapporteringsmall från vår lista med 15 mallar. De hjälper dig att logga problem på ett effektivt sätt och säkerställer att potentiella problem hanteras snabbt, vilket leder till en bättre produkt och nöjda kunder. Kolla in våra favoriter nedan!

1. ClickUp-mall för felrapportering

Håll koll på all information och skapa en hierarki av uppgifter med ClickUps mall för felrapportering.

ClickUps mall för felrapportering har allt du behöver för att framgångsrikt rapportera fel som du stöter på. Den är nybörjarvänlig, så även användare som inte är tekniskt kunniga kan snabbt lära sig att använda denna felrapport.

Listvyn är grunden för denna mall och alla andra vyer, såsom Kanban-tavlan och Gantt-diagrammet. Den innehåller nödvändig information om alla uppgifter och deluppgifter, organiserade i kolumner.

Som standard innehåller kolumnerna felkälla, miljö, datum och kommentarer, men du kan anpassa dem och välja mellan olika kolumntyper, från enkel text och siffror till kryssrutor, rullgardinsmenyer, taggar och förloppsindikatorer.

För att få en specifik översikt kan du filtrera eller gruppera uppgifter efter status, ansvarig, prioritet, förfallodatum eller tagg. Mallen för felrapporter innehåller redan olika anpassningsbara statuskategorier. Genom att klicka på en uppgift öppnar du ett fönster med mer information om den. I fönstret kan du visa uppgiftsbeskrivningen, aktivitetsloggen och bifogad projektdokumentation samt skapa uppgiftsrelationer och sammanfattningsfält, lägga till kommentarer och checklistor samt uppskatta och spåra tid.

I ClickUp kan du automatisera ditt arbetsflöde genom att välja en av förinställningarna eller definiera dina villkor och åtgärder. Du kan finjustera användarbehörigheter och enkelt konvertera listor till sprintar. För att spara tid kan du skaffa ClickUp Chrome-tillägget och fånga buggar med skärmdumpar eller skapa uppgifter via e-post.

2. ClickUp Agile Bug Tracking Template

Visualisera aktuella uppgifter och organisera dem med dra-och-släpp-funktionen i ClickUps mall för felrapportering.

ClickUps mall för agil felrapportering är en Kanban-tavla som är perfekt för agila team. Den möjliggör kraftfull visualisering av aktuella problem. Med sitt dra-och-släpp-gränssnitt kan du göra ändringar i din felrapport på några sekunder.

Genom att leka med inställningarna i menyn Gruppera efter kan du omorganisera tavlan på det sätt som passar dig bäst. Tavlan innehåller kolumner som standard, men du kan också aktivera simbanor, dvs. rader.

Oavsett om det är en rad eller kolumn – du kan välja olika kriterier för att klassificera uppgifter. De vanligaste valen är prioritet och status, eftersom de hjälper dig att skilja agnarna från vetet och ta itu med de viktigaste uppgifterna först. Andra kriterier är buggens allvarlighetsgrad, ansvarig, miljö och förfallodatum, men du kan också definiera egna kriterier.

Tavlan kan visa listor, mappar, utrymmen eller hela arbetsytan med Allt-vyn. Skapa uppgifter genom att klicka på knappen under befintliga uppgifter eller på knappen i det nedre högra hörnet.

Gör flera ändringar samtidigt i verktygsfältet för massåtgärder, som visas när du börjar välja uppgifter. Slutligen kan du piffa upp din tavla genom att lägga till en snygg omslagsbild. ✨

3. ClickUp-mall för felrapportformulär

Samla in felrapporter från användare och omvandla dem automatiskt till uppgifter med ClickUps mall för felrapporteringsformulär.

Med ClickUps mall för felrapporteringsformulär kan du effektivisera felrapporteringen fullständigt. Skapa ditt felrapporteringsformulär och dela det med vem som helst, vare sig det är en gäst eller medlem, och omvandla sedan automatiskt problem till uppgifter. Tänk på att denna funktion är reserverad för abonnenter av Unlimited-planen och uppåt.

För att redigera innehållet drar du och släpper fält från den vänstra panelen till formuläret. Fälten kan innehålla rapportörens namn, rapportkälla, berörd miljö, bilagor, beskrivning och mycket annat. Du kan också lägga till anpassade fält och dölja vissa fält så att systemet fyller i dem automatiskt med hjälp av din unika URL eller inbäddningskod.

Om du uppgraderar till Business-planen kan du lägga till en personlig touch genom att anpassa texten som visas efter inlämningen samt formulärets utseende. Visa upp din unika varumärkespersonlighet med olika roliga teman och färger och lägg till en bild eller logotyp till ditt felrapporteringsverktyg. 🖼️

För att fånga specifik information kan du införa dynamisk logik i ditt formulär med en uppsättning regler och villkor. Du kan automatiskt tilldela buggar till teammedlemmar innan de ens anländer. När ditt formulär är ifyllt kan du bädda in det i ett dokument som kan delas eller direkt på din webbplats. Du kan exportera ditt exempel på felrapport som en CSV-fil.

4. ClickUp Bug Tracking by Feature Template

Se vilka funktioner som är mest benägna att drabbas av problem med ClickUp Bug Tracking by Feature Template.

ClickUps mall för felspårning efter funktion grupperar dina problem efter de produktfunktioner de är kopplade till, vilket ger dig en tydlig översikt över de uppgifter som behöver åtgärdas. Ännu viktigare är att den hjälper dig att identifiera mönster och urskilja funktioner som kanske behöver omarbetas snarare än att fixas.

Mallen för felrapportering är i listform, vilket gör att du kan välja vilka kolumner som ska visas eller lägga till egna. Skapa beroenden, lägg till checklistor och spåra tid, precis som i alla ClickUp-listmallar.

Om en funktion är särskilt problematisk kan du markera alla uppgifter från den funktionsgruppen och snabbt omvandla dem till en sprint (förutsatt att du har skapat en separat sprintmapp i förväg). Och precis så kommer du att springa mot framgång med felrapportering med ClickUp!

5. ClickUp-mall för fel- och problemspårning

Ta reda på vad, när och av vem som behöver göras med ClickUps mall för fel- och problemspårning.

ClickUps mall för fel- och problemspårning är ett ramverk som är utformat för att öka synligheten och effektivisera tvärfunktionellt samarbete. Den är avancerad, så om du är nybörjare kan du behöva vägledning när du lär dig att använda denna mall för felrapportering. Lyckligtvis inkluderar ClickUp en instruktionsdokumentation i alla sina mallar.

Det är värt ansträngningen, eftersom resultatet blir ett omfattande system som optimerar hela ditt arbetsflöde och minskar frekvensen av de tråkiga statusmöten som de flesta av oss avskyr. 🥱

Denna mall för felrapportering har formen av en mapp och består av listor över fel, rapporterade buggar samt begränsningar och lösningar. Den innehåller också ett Team Doc där du kan beskriva triage- och rapporteringsprocesserna eller annan information som ditt team bör känna till. Varje lista innehåller olika vyer som passar olika sammanhang när du rapporterar buggar.

Håll koll på alla korrigeringar och organisera dem efter status, allvarlighetsgrad och prioritet i felregistret. Skapa uppgiftsrelationer och klicka på dem för att visa ytterligare information, lägga till kommentarer och logga tid.

6. ClickUp-mall för prioritering av buggar och problemspårning

Visualisera och prioritera alla problem som behöver lösas med ClickUps mall för prioritering av buggar och problem.

Med ClickUps mall för prioritering av buggar och problem kan du välja ut de mest brådskande uppgifterna och se deras aktuella status, vilket hjälper dig att fördela dina resurser och prioritera som ett proffs. 😎

Denna Kanban-tavla är förinställd med prioriteringskriterier i kolumnerna och status i simbanorna, men du kan anpassa den efter dina aktuella behov och arbetsflöde för felrapportering. Förutom dessa två kriterier kan du gruppera uppgifter efter förfallodatum, ansvarig, tagg eller anpassade fält. Det är enkelt att ändra en uppgifts prioriteringsetikett eller status – dra och släpp den till en annan kolumn eller bana så att felrapporterna förblir samarbetsbara och lätta att justera.

Den viktigaste informationen om uppgiften finns på kortet. Om du vill se mer eller visa ytterligare inställningar klickar du på kortet för att öppna uppgiftsfönstret. I den här mallen för felrapporter kan du visa ändringshistoriken, lägga till checklistor, spåra tid och lämna kommentarer.

7. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template

Få en översikt över varje teams ansvarsområden med ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template.

I mallen ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad kan du och ditt utvecklingsteam se vilka uppgifter som tilldelats vilket team och hur de fortskrider. Denna layout visar varje teams arbetsbelastning och hjälper dig att tilldela kommande uppgifter på ett realistiskt och rättvist sätt.

Det gör också kommunikationen smidigare och mindre benägen att drabbas av problem. Du kan snabbt identifiera vem som är ansvarig för vilken uppgift och kontakta rätt medarbetare i händelse av överlappningar. Detta gör det lättare att fastställa förväntade och faktiska resultat.

Denna mall är i standardlistvy och innehåller kolumner som status, buggmiljö, produktfunktioner, buggernas allvarlighetsgrad, prioritetsetiketter och totalt antal rapporter. Precis som med alla tidigare mallar kan du lägga till anpassade kolumner.

8. ClickUp-mall för fel- och problemspårningsprocess

Håll dig uppdaterad om uppgifternas framsteg med ClickUps mall för fel- och problemspårning.

ClickUps mall för fel- och problemspårning är en Kanban-tavla med fel och problem grupperade efter status. Denna typ av gruppering ger dig en överblick över alla fel och deras aktuella status.

Korten innehåller endast viktig information om buggarna genom att visa namn, ansvarig person och prioritetsetikett, vilket är otroligt praktiskt när du hanterar många uppgifter samtidigt och inte vill att utrymmet ska bli överfullt. Genom att klicka på enskilda uppgifter kan du ändå se alla detaljer, såsom ändringshistorik, bilagor och checklistor.

9. ClickUp-mall för backloggar och sprintar

Hantera din backlog och planera kommande sprints med lätthet med hjälp av ClickUp Backlogs & Sprints Template.

Använd ClickUps mall för backlogs och sprints för att effektivt planera alla kommande uppgifter, vare sig det gäller nya funktioner eller buggfixar. Den visar vilka uppgifter som måste slutföras i varje sprint och hur de stämmer överens med de övergripande projektmålen.

Oavsett om du har resursbegränsningar eller inte, hjälper denna layout dig att tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar, vilket säkerställer att ditt projekt fortskrider smidigt och i tid när du rapporterar buggar. Mallen kommer i form av ett utrymme som består av två mappar – Backlog Management och Sprint.

I Backlog-listan kan du visa alla epics och användarberättelser och ange deras brådskande grad med Sprint Points, MoSCoW-kategorier eller via en anpassad metod. Du kan också länka dem till uppgifter. För optimal visualisering kan du prova olika vyer, till exempel tavlor och Gantt-diagram. Mappen innehåller också en lista över programvarufel, liknande de tidigare mallarna.

Med Sprint Folder kan du utarbeta strategier och planera en tidslinje för att säkerställa att releaser sker i tid. Den har många visningslägen för att planera och spåra framsteg, inklusive Daily Standup Board, Box Team View, Calendar, Timeline, Workload och Activity.

Vill du dela dina tankar om en uppgift med dina teammedlemmar om mjukvaruutvecklingsprocessen? Du behöver inte vänta på ett möte! Lägg till en chattvy i ditt utrymme och starta konversationen på nolltid. 💬

10. ClickUp RPA-mall

RPA-projekt behöver inte vara överväldigande tack vare ClickUp RPA-mallen.

RPA-projekt är vanligtvis omfattande, komplexa och krävande. För att göra ditt projekt mer hanterbart kan du använda denna RPA-projektplanmall från ClickUp. Förutom att lagra och presentera all din data på ett tydligt sätt hjälper den dig att bedöma risker, sätta tydliga förväntningar och samarbeta effektivt med alla berörda avdelningar.

Mallen innehåller flera vyer, inklusive huvudvyn Lista, uppgifts- och planeringsförloppstavlor, samt ett Gantt-diagram och en arbetsbelastningsvy för effektiv tids- och resurshantering. I listvyn grupperas uppgifterna efter den sektion de tillhör, men du kan välja andra kriterier som passar ditt arbetsflöde bättre.

Kolumnerna visar uppgifternas förfallodatum, vilken avdelning de tillhör och deras aktuella status. Du kan analysera risker och prioritera uppgifterna genom att tilldela dem olika påverkans- och insatsnivåer. Alla kategorier och kolumner kan anpassas.

11. Mall för felrapportering i Excel

via Excel

Använd en enkel men effektiv rapporteringsmetod med Excel-mallen för felrapportering. Denna mall är idealisk för användare som prioriterar enkelhet och bekanthet och är utformad för att fånga upp de viktigaste punkterna för varje fel – beskrivning, allvarlighetsgrad, tilldelad till, status och lösningsdatum – i ett traditionellt kalkylbladsformat. Fördelen med denna mall för felrapportering ligger i dess mångsidiga tillgänglighet och lättnavigerade layout. Excel:s inbyggda funktioner kan också användas för att sortera och filtrera uppgifter, vilket förbättrar effektiviteten och tydligheten i din felspårningsprocess.

12. Mall för felrapportering i Google Sheets

via Google Sheets

Dra nytta av ett välbekant gränssnitt med Google Sheets Bug Report Template. Denna mall har en strömlinjeformad layout och användarvänlig design och erbjuder en pålitlig lösning för att registrera och hantera felrapporter.

Viktiga detaljer som felbeskrivning, prioritetsnivå, vem som upptäckte problemet, tilldelad teammedlem och eventuella nödvändiga lösningsanteckningar kan spåras noggrant. Den största fördelen ligger i samarbetsaspekten – flera användare kan använda och uppdatera dokumentet i realtid, vilket gör det perfekt för team som arbetar samtidigt. Det cellbaserade formatet har Googles inbyggda funktioner för att sortera, filtrera och organisera uppgifter på ett smidigt sätt!

13. GitHub-mall för felrapportering

via GitHub

Maximera ditt utvecklingsflöde med GitHub Bug Report Template. Denna mall är avsedd för team som är bekanta med GitHub-miljön och möjliggör smidig spårning av buggar inom ramen för dina utvecklingsarkiv. Mallen låter dig logga viktiga detaljer såsom buggens natur, vilken fil eller funktion den påverkar, reproduktionssteg och föreslagen lösning. Dess främsta fördel är den högt integrerade naturen inom ett välbekant utvecklingssystem. Du kan enkelt länka buggar till kodcommits, använda märknings- och milstolpsfunktioner för organisering och främja samarbetsdiskussioner om varje problem. Dessutom kan du dra nytta av GitHubs inbyggda meddelandesystem för att hålla alla teammedlemmar uppdaterade i realtid.

14. PDF-mall för felrapportering från Jotform

via Jotform

Utnyttja enkelheten och flexibiliteten hos skriftliga dokument med PDF-mallen för felrapporter från Jotform. Denna lösning är ett utmärkt sätt att registrera, skriva ut och dela information om felspårning i ett välstrukturerat dokumentformat. Mallen för felrapporter hjälper dig att logga viktiga aspekter, inklusive felbeskrivning, skärmdumpar, vem som rapporterat felet, vem som tilldelats felet och åtgärdsplanen. Den utmärker sig särskilt genom sin tillgänglighet offline och delbarhet, vilket gör den utmärkt för team som föredrar fysiska kopior eller e-postbaserat samarbete som inte sker i realtid. En ytterligare fördel är att mallen integreras med Jotforms formulärbyggare, vilket gör att du kan samla felrapporter direkt i enskilda PDF-filer för effektiv hantering och distribution.

15. Microsoft Loop Issue Tracker-mall

via Microsoft

Håll koll på dina buggar med Microsoft Loop Issue Tracker Template. Detta är en omfattande lösning för team som redan använder Microsoft-produkter och föredrar att hålla sig inom ett enhetligt ekosystem. Mallen är utformad inom ramen för Microsoft Loops samarbetsramverk och är utmärkt för att fånga upp viktiga detaljer om varje bugg, såsom beskrivningar, allvarlighetsgrad, uppgifter om den som rapporterat buggen, uppgifter om den som tilldelats buggen, tidslinjer och lösningsstatus. Unikt för detta verktyg är dess funktion för delad arbetsyta i realtid, som gör det möjligt för teammedlemmarna att arbeta tillsammans dynamiskt och minska behovet av fram- och återkommande kommunikation.

Mallar för felrapportering och spårning: en översikt

Här är en kort sammanfattning av våra favoritmallar för att rapportera buggar och några av deras fördelar:

Mall Fördelar ClickUp-mall för felrapportering Gör det möjligt att hålla reda på alla buggar som uppstår, perfekt för både nybörjare och experter. ClickUp Agile Bug Tracking Template Ger en visuellt tilltalande Agile Board -vy av buggar, organiserade efter status och prioritet. ClickUp-mall för felrapportformulär Standardiserar insamlingen av felrapporter från användare och omvandlar automatiskt rapporter till uppgifter. ClickUp Bug Tracking by Feature Template Ger dig en inblick i vilka funktioner som är mest problematiska och buggbenägna. ClickUp-mall för fel- och problemspårning Hjälper dig att hålla koll på alla fel och samarbeta mellan olika team när det gäller felrapportering. ClickUp-mall för prioritering av buggar och problemspårning Låter dig visualisera alla buggar och problem som behöver lösas via en Agile-tavla. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template Grupperar alla uppgifter efter de team som tilldelats dem, vilket hjälper dig att hantera arbetsbelastningen. ClickUp-mall för fel- och problemspårningsprocess Ger en förenklad version av Agile-tavlan, vilket ger dig en översikt över alla uppgifter. ClickUp-mall för backloggar och sprintar Fungerar som ett omfattande ramverk för hantering av dina användarberättelser, epics, sprints och releaser. ClickUp RPA-mall Säkerställer en framgångsrik implementering av RPA genom att tillhandahålla en solid planeringsgrund.

Börja hantera och rapportera buggar mer effektivt

Felrapportering och spårning är en viktig del av IT-projektledning. Med ett ordentligt planerings- och prioriteringssystem kan du logga alla problem som dyker upp och lösa dem utan större besvär.

Så rapportera buggar med en av dessa mallar och låt aldrig dessa irriterande buggar störa dig igen. 🐛