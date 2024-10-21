De 12 bästa Chrome-tilläggen för utvecklare 2025

Det kan vara svårt att hitta rätt verktyg för att öka din effektivitet. Hur vet du vilka som är värda din tid eller rätt för dina behov?
Därför har vi analyserat de mest populära verktygen för webbläsaren Chrome för att presentera de 10 bästa Chrome-tilläggen för webbutvecklare som finns tillgängliga idag! ??
I den här artikeln har vi gått igenom olika verktyg för webbutvecklare som hjälper dig att maximera din tid och minimera stressen i ditt arbetsflöde, tillsammans med deras bästa funktioner som ger dig en översikt över hur varje verktyg kan öka din produktivitet och förenkla dina processer.
Hur fungerar Chrome-tillägg?
Chrome-tillägg för webbutvecklare är små program som kan anpassa och förbättra funktionaliteten i webbläsaren Google Chrome.
Dessa verktyg har skapats för att lägga till ytterligare funktioner i din webbläsare, såsom att blockera annonser, hantera lösenord eller till och med integrera med andra appar och tjänster, och hjälpa utvecklare att öka produktiviteten.
För att lägga till ett tillägg i din webbläsare, gå till Chrome Web Store, hitta det bästa Chrome-tillägget för utvecklare som du vill installera och klicka på knappen "Lägg till i Chrome".
Du kommer då att ha åtkomst från Chrome-menyn eller genom att klicka på tilläggsikonen i webbläsarens verktygsfält.
Det är viktigt att notera att endast ett tillägg av samma typ kan fungera samtidigt. Om du till exempel har två annonsblockerare installerade kan endast en blockera annonserna, och den första kommer att inaktivera den andra.
De 12 bästa Chrome-tilläggen för webbutvecklare
1. ClickUp
Bäst för projektledning och ökad produktivitet
Om du ständigt har ont om tid och kämpar för att hinna med ditt planerade arbetsomfång har vi en lösning på ditt problem!
ClickUp är ett allt-i-ett-projektledningsverktyg och det ultimata produktivitetsverktyget för alla användare, team och branscher, inklusive webbutvecklare som vill effektivisera sitt arbetsflöde från uppgiftshantering, problemspårning, felrapportering och mycket mer.
Det tar produktivitetsvärlden med storm genom att ge användarna en helt anpassningsbar plattform med hundratals avancerade funktioner, inklusive ett Chrome-tillägg som kopplar samman fem av de mest efterfrågade funktionerna i en enda lösning.
ClickUps Chrome-tillägg eliminerar behovet av att öppna en ny flik eller webbläsare och snabbar upp ditt arbetsflöde genom att ge dig enkel åtkomst till viktiga funktioner som:
?? Uppgiftshantering för att förenkla och organisera ditt arbetsflöde
⏳Tidsspårare för att spåra tid som spenderas på utvecklingsuppgifter, markera fakturerbara timmar och mer
? Anteckningsblock för att skriva anteckningar
? Bokmärk för att spara sidor
? E-post för att enkelt bifoga e-postmeddelanden till uppgifter och skapa uppgifter från e-postmeddelanden
Förutom ClickUps Chrome-tillägg kan du använda ClickUp för att hantera alla typer av arbete, kommunicera med ditt team och dina kunder samt hålla ditt arbete på rätt spår och organiserat hela tiden.
Ta en titt på andra viktiga funktioner som gör ClickUp till ett förstahandsval för projektledning och samarbete. ?
Bästa funktioner
- Anpassade vyer : Välj mellan mer än 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive vyerna Board, Timeline och Workload.
- Helt anpassningsbar plattform : Skapa ClickUp så att det passar dina unika behov, din roll och dina arbetsflödespreferenser.
- Anpassad instrumentpanel med rapportering i realtid: Skapa din perfekta instrumentpanel och få en översikt över dina uppgifter med framsteg, checklistor och mycket mer.
- En svit av samarbetsverktyg: ClickUp Docs för dokumentation av SOP:er, feedback och mer, digitala whiteboards för strategi- och processplanering, Mind Maps för brainstorming och mycket mer.
- Anpassade fält och anpassad status: Lägg till och se viktiga detaljer på ett ögonblick, och skapa anpassade statusar för varje steg i din process för att förbättra projektuppföljningen.
- Förkonfigurerad och anpassad automatisering : Spara tid och snabba upp dina processer genom att automatisera ditt arbetsflöde i ClickUp.
- Mobilapp : Få tillgång till ClickUp var som helst och när som helst med mobilappen.
- Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg, inklusive Github, Slack och många fler.
- Mallar för utvecklare och andra användningsområden: Få tillgång till tusentals mallar för många användningsområden, inklusive en mall för webbplatsutveckling från ClickUp som hjälper dig att planera, organisera och genomföra din handlingsplan.
Pris
- Gratis för alltid (inkluderar Chrome-tillägget)
- Obegränsat: 7 dollar per månad/användare
- Företag: 12 dollar per månad/användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
2. Web Developer
Bäst för att analysera kod och felsöka
Web Developer är ett Chrome-tillägg för webbutvecklare som lägger till ett kraftfullt verktygsfält i din webbläsare.
De består av olika funktioner som du kan använda dagligen, från att kontrollera bilddimensioner till att redigera CSS. De innehåller också flera andra verktyg, såsom en formulärredigerare, en cookie-redigerare och mycket mer, vilket gör dem till en omfattande och oöverträffad lösning för webbutveckling.
Alla dessa funktioner gör detta till ett värdefullt verktyg för både utvecklare och webbdesigners.
Bästa funktioner
- Inspektera en webbsidas Document Object Model (DOM) och se HTML, CSS och JavaScript.
- Gör live-redigeringar av CSS och JavaScript på en webbsida
- Inaktivera specifika webbläsarfunktioner för att testa hur en webbsida fungerar under olika förhållanden.
- Justera webbläsarfönstrets dimensioner
- Skissa olika aspekter av en webbsida
- Validera HTML, CSS och tillgänglighet direkt från tillägget.
- Observera nätverksaktiviteten och se hur en webbsida laddar resurser
Pris
- Gratis
3. React Developer Tools
Bäst för att identifiera prestandaproblem i ditt React-projekt
Chrome-tillägget React Developer Tools är användbart för React-utvecklare och erbjuder olika funktioner som hjälper ingenjörer i deras arbete och ökar deras effektivitet.
Det gör det enkelt för användare att spåra buggar genom att analysera React-komponentträdet och varje komponents egenskaper, tillstånd och sammanhang. Detta tillägg visar hur lång tid det tar att rendera enskilda komponenter, vilket hjälper till att identifiera ineffektiv kod och förbättra den.
För företag som vill anställa React-utvecklare på distans kan dessutom införandet av detta verktyg i deras processer bidra till att förbättra appens prestanda.
Bästa funktioner
- Inspektera och modifiera rekvisita och status för React-komponenter, bläddra i komponentträdet och visa deras hierarki och relationer.
- Identifiera prestandaflaskhalsar genom att mäta prestandan hos React-komponenter
- Profilera prestandan hos deras React-applikationer och identifiera potentiella prestandaproblem.
- Visa en tidslinje för varje komponent – när och hur länge datorn renderade den.
- Kontrollera och ändra statusen för Redux- eller MobX-butiker
- Felsök händelser som lyssnas på av React-komponenter
- Felsök fel i deras React-applikationer, inklusive stacktraces, komponentplatser och felmeddelanden.
Pris
- Gratis
4. Session Buddy
Bäst för effektiv hantering av flikar och bokmärken
Vi har alla varit där, frenetiskt sökt igenom dussintals flikar för att försöka hitta den där svårfångade webbsidan vi behöver för vårt arbete eller vår forskning. Det är en frustrerande och tidskrävande aktivitet som kan lösas med Session Buddy Chrome Extension – ett flikhjälpmedel som gör det möjligt för användare att hantera alla flikar på ett ställe och återställa stängda flikar.
Om du är trött på överbelastade fönster och vill uppgradera din webbläsare, prova detta Chrome-tillägg för utvecklare!
Bästa funktioner
- Spara och organisera flera webbläsarsessioner, inklusive möjligheten att bokmärka och återställa flikar.
- Ordna flikar i grupper, byt namn på dem och flytta dem mellan fönster.
- Sök efter och filtrera flikar efter titel, URL eller domän
- Säkerhetskopiera och synkronisera sessioner mellan enheter med hjälp av molnlagringstjänster som Dropbox och Google Drive.
- Identifiera och stäng snabbt dubbla flikar
- Exportera sessioner i flera format, till exempel HTML, JSON och CSV.
- Importera sessioner från bokmärken eller andra webbläsartillägg
Pris
- Gratis
5. BrowserStack
Bäst för effektiviserad testning i olika webbläsare
BrowserStack är en perfekt lösning, inte bara för webbutvecklare utan även för kvalitetssäkringsspecialister.
Detta tillägg sparar tid för utvecklare och QA-ingenjörer och säkerställer kompatibilitet med alla större webbläsare och enheter. Det påskyndar testprocessen eftersom du samtidigt kan utvärdera din webbplats i 12 webbläsare utan att byta flik.
Bästa funktioner
- Testa webbplatser och webbapplikationer på olika webbläsare och operativsystem.
- Simulera enhetsvisningsfönster med flera skärmstorlekar och upplösningar.
- Automatisera QA-processen på olika enheter och webbläsare.
Pris
- Skrivbord: 29 $ per medlem/månad
- Stationär och mobil: 39 $ per medlem/månad
- Team: 125 dollar per medlem/månad
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Lär dig mer om de bästa verktygen för Mac-utvecklare!
6. CSS Viewer
Bäst för analys av CSS-egenskaper
Chrome-tillägget CSS Viewer för utvecklare är praktiskt för att visa och identifiera CSS-egenskaper från valfri plats på webbsidan. Det hjälper utvecklare att spara tid när de analyserar en webbsida och upptäcker CSS-attributen.
Med det kan du snabbt utvärdera och granska alla webbsidors CSS-stilar och egenskaper. Du kan hålla muspekaren över valfritt element på sidan, till exempel text, bild eller knapp, och få en rapport i ett flytande fönster. Det visar all information, inklusive teckensnitt, färger, effekter etc.
Bästa funktioner
- Visa och granska CSS-koden för en webbsida, inklusive stilar som tillämpas på enskilda element och värdena för CSS-egenskaper.
- Välj och extrahera färger från en webbsida i olika format
- Se rutan för ett elements modell, inklusive dess exakta mått, utfyllnad, kantlinjer och marginaler.
- Visa en webbsidas elementers placering, storlek och staplingsordning
- Generera CSS-kod för valda element och kopiera den till urklipp
Pris
- Gratis
Kolla in dessa AI-Chrome-tillägg!
7. ColorZilla
Bäst för avancerad färgväljare och gradientgenerator
ColorZilla är ett av de bästa Chrome-tilläggen för utvecklare och grafiska formgivare.
Med denna färganalysator för webbsidor kan du klicka var som helst på webbsidan och få den exakta färgkoden och ännu mer. Bland de extra funktionerna finns möjligheten att välja färger från Flash-objekt och en CSS-gradientanalysator.
Med kortkommandon kan du enkelt kopiera den genererade färgen till urklipp och klistra in den på en annan plats. Det hjälper till att förbättra arbetsflödet för grafisk design och sparar tid när du letar igenom olika paletter för att hitta den perfekta färgen.
Bästa funktioner
- Extrahera färger från valfritt objekt (bakgrund, bilder, knappar, text och länkar) på sidan, även dynamiska element, och se deras värden i RGB, Hex och andra format.
- Analysera paletten på en webbplats för att fastställa de vanligaste färgerna
- Skapa olika CSS-gradienter, inklusive diagonala, radiella, horisontella, vertikala och komplexa alternativ med flera stopp.
Pris
- Gratis
8. Lorem Ipsum Generator
Bäst för att skapa standardtext
Att skriva slutgiltiga texter i förväg kan vara onödigt och kontraproduktivt när du skapar en prototyp för en webbsida.
För att spara tid kan du istället lägga till en standardtext som skrivits av Chrome-tillägget Lorem Ipsum Generator.
Detta Chrome-tillägg är en pragmatisk lösning för tråkiga uppgifter, såsom att fylla webbsidor med platshållartext.
Bästa funktioner
- Skapa Lorem Ipsum-platshållartext i olika längder och format, inklusive stycken, rubriker och listor.
- Ställ in antalet ord eller tecken i den skapade texten så att den passar användarens behov.
Pris
- Gratis
9. Hiver
Bäst för produktivt teamsamarbete och automatisering av kundservice
Hiver är en lösning för e-posthantering och samarbete för team som delar ett eller flera Gmail-konton.
Denna webbläsarbaserade personliga assistent för Gmail förbättrar översikten över inkorgar och gör det möjligt för team att samarbeta kring e-postmeddelanden, tilldela meddelanden till en specifik person och spåra aktiviteter i inkorgar.
Bästa funktioner
- Dela en e-postinkorg och hantera e-postmeddelanden i Gmail
- Tilldela och hantera e-postmeddelanden tillsammans, med möjlighet att lägga till kommentarer, etiketter och anteckningar till e-postmeddelanden.
- Skapa och använd e-postmallar för att svara på vanliga frågor
- När e-postmeddelanden öppnas och klickas på, observera mottagarens plats och enhetsinformation.
- Hantera deras försäljningspipeline och spåra kundinteraktioner.
- Ställ in påminnelser via e-post så att du aldrig missar ett viktigt meddelande.
Pris
- Lite: 15 dollar per medlem/månad
- Pro: 39 $ per medlem/månad
- Elite: 59 $ per medlem/månad
10. Wappalyzer
Bäst för webbplatsens teknikstack, verktyg och integrationer avslöjas
Wappalyzer är ett användbart Chrome-tillägg för alla webbutvecklare som vill analysera webbplatser.
Precis som en detektiv inspekterar och analyserar detta webbläsartillägg kod och ger en översikt över alla plattformar, ramverk och innehållshanteringssystem som används på webbsidorna.
Bästa funktioner
- Identifiera de tekniker som används på en webbplats, inklusive innehållshanteringssystem (CMS), e-handelsplattform, JavaScript-bibliotek, serversidespråk, marknadsföring, analysverktyg och betalningsgateways etc.
- Få tillgång till informationen i ett lättläst format, med möjlighet att visa en lista över tekniker och deras versioner.
- Analysera en webbplats struktur, layout och designelement
Pris
- Starter: 149 $ per månad (1 användare)
- Team: 249 $ per månad (5 användare)
- Företag: 449 $ per månad (15 användare)
- Enterprise: 849 $ per månad (50 användare)
11. UX Check
Bäst för att diagnostisera problem med webbplatsers användbarhet
UX Check är ett tilläggsverktyg för webbutvecklare som identifierar och åtgärdar problem med slutanvändarnas upplevelse på alla webbplatser.
Det är ett av de bästa Chrome-tilläggen för utvecklare och användbarhetstestning eftersom det ger en djupgående analys av webbplatselement som layout, navigering och läsbarhet.
Bästa funktioner
- Gör en snabb analys av en webbplats användbarhet och användarupplevelse, inklusive layout, navigering och övergripande design.
- Definiera element som inte uppfyller heuristiken, lägg till kommentarer och gör skärminspelningar.
- Exportera din analys som en docx-fil för att dela den med ditt teknikteam.
Pris
- Gratis för privat och kommersiellt bruk.
12. Tailscan
Har du svårt att visualisera Tailwind CSS-stilar? Tailscan fungerar som din designassistent och inspektör för Tailwind i webbläsaren. Redigera Tailwind-klasser direkt på sidan, se den visuella effekten direkt och finjustera din layout med pixelperfekt precision.
Du kan analysera och lära dig av Tailwind-klasser som används på vilken webbsida som helst för att lära dig nya designmönster. Även med grundläggande designkunskaper ger Tailscan utvecklare möjlighet att skapa fantastiska användargränssnitt.
Bästa funktioner
- Se designändringar reflekteras live när du modifierar klasser, vilket eliminerar behovet av att växla mellan webbläsare och kodredigerare.
- Konvertera enkelt HTML-element till återanvändbara Tailwind-komponenter
- Spara tid på iterationer och felsökning av Tailwind-layouter
Pris
- Månadslicens: 15 $/månad (för 3 enheter)
- Årlig licens: 120 $/år (för 3 enheter)
- Permanent licens: 249 $ (för 3 enheter)
Vanliga frågor om Chrome-tillägg
Vilka verktyg behöver jag som utvecklare?
Textredigerare, versionshantering, programmeringsmiljö och felsökare är några av de viktigaste verktygen för webbutveckling. Fokusera sedan på tidsbesparande och livsförbättrande Chrome-verktyg för webbutvecklare.
Hur lägger jag till utvecklarutvidgningar i Chrome?
Gå till Google Chrome Web Store, hitta de bästa Chrome-tilläggen för utvecklare som du vill installera och klicka på knappen "Lägg till i Chrome".
Kan man använda två Chrome-tillägg samtidigt?
Endast ett tillägg av samma typ kan användas samtidigt.
Spara tid och gör livet enklare med Chrome-tillägg
Kort sagt är webbutvecklingsverktyg som de ovan nämnda Chrome-tilläggen hemliga vapen för att beta av den oändliga att göra-listan och snabbt övervinna kodningsutmaningar.
Spara tid och gör livet enklare – använd dessa Chrome-tillägg tillsammans med ett projektlednings- och mjukvaruutvecklingsverktyg som ClickUp för att gå igenom din checklista för webbutvecklare, övervaka framsteg, spåra mål och hantera dina uppgifter utan att behöva byta flik hela tiden! ??⚡️
Gästskribent:
Vitalii Makhov är VD för DOIT Software, ett företag som arbetar med IT-personalförstärkning. Teamet på DOIT Software brinner för att bygga upp distansarbetsgrupper och lösa affärsutmaningar för nystartade företag, produktföretag och digitala byråer.