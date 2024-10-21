De 12 bästa Chrome-tilläggen för utvecklare 2025

Det kan vara svårt att hitta rätt verktyg för att öka din effektivitet. Hur vet du vilka som är värda din tid eller rätt för dina behov?

Därför har vi analyserat de mest populära verktygen för webbläsaren Chrome för att presentera de 10 bästa Chrome-tilläggen för webbutvecklare som finns tillgängliga idag! ?‍?

I den här artikeln har vi gått igenom olika verktyg för webbutvecklare som hjälper dig att maximera din tid och minimera stressen i ditt arbetsflöde, tillsammans med deras bästa funktioner som ger dig en översikt över hur varje verktyg kan öka din produktivitet och förenkla dina processer.

Hur fungerar Chrome-tillägg?

Chrome-tillägg för webbutvecklare är små program som kan anpassa och förbättra funktionaliteten i webbläsaren Google Chrome.

Dessa verktyg har skapats för att lägga till ytterligare funktioner i din webbläsare, såsom att blockera annonser, hantera lösenord eller till och med integrera med andra appar och tjänster, och hjälpa utvecklare att öka produktiviteten.

För att lägga till ett tillägg i din webbläsare, gå till Chrome Web Store, hitta det bästa Chrome-tillägget för utvecklare som du vill installera och klicka på knappen "Lägg till i Chrome".

Du kommer då att ha åtkomst från Chrome-menyn eller genom att klicka på tilläggsikonen i webbläsarens verktygsfält.

Det är viktigt att notera att endast ett tillägg av samma typ kan fungera samtidigt. Om du till exempel har två annonsblockerare installerade kan endast en blockera annonserna, och den första kommer att inaktivera den andra.

De 12 bästa Chrome-tilläggen för webbutvecklare

Bäst för projektledning och ökad produktivitet

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

Om du ständigt har ont om tid och kämpar för att hinna med ditt planerade arbetsomfång har vi en lösning på ditt problem!

ClickUp är ett allt-i-ett-projektledningsverktyg och det ultimata produktivitetsverktyget för alla användare, team och branscher, inklusive webbutvecklare som vill effektivisera sitt arbetsflöde från uppgiftshantering, problemspårning, felrapportering och mycket mer.

Det tar produktivitetsvärlden med storm genom att ge användarna en helt anpassningsbar plattform med hundratals avancerade funktioner, inklusive ett Chrome-tillägg som kopplar samman fem av de mest efterfrågade funktionerna i en enda lösning.

ClickUps Chrome-tillägg eliminerar behovet av att öppna en ny flik eller webbläsare och snabbar upp ditt arbetsflöde genom att ge dig enkel åtkomst till viktiga funktioner som:

?‍? Uppgiftshantering för att förenkla och organisera ditt arbetsflöde

⏳Tidsspårare för att spåra tid som spenderas på utvecklingsuppgifter, markera fakturerbara timmar och mer

? Anteckningsblock för att skriva anteckningar

? Bokmärk för att spara sidor

? E-post för att enkelt bifoga e-postmeddelanden till uppgifter och skapa uppgifter från e-postmeddelanden

ClickUp Chrome-tillägget samlar fem av de mest isolerade funktionerna inom projektledning i en fantastisk app. Skapa uppgifter, spåra tid, spara skärmdumpar, bokmärka webbplatser, spara anteckningar och bifoga e-postmeddelanden – allt från ClickUp Chrome-tillägget.

Förutom ClickUps Chrome-tillägg kan du använda ClickUp för att hantera alla typer av arbete, kommunicera med ditt team och dina kunder samt hålla ditt arbete på rätt spår och organiserat hela tiden.

Ta en titt på andra viktiga funktioner som gör ClickUp till ett förstahandsval för projektledning och samarbete. ?

Bästa funktioner

Pris

Gratis för alltid (inkluderar Chrome-tillägget)

Obegränsat : 7 dollar per månad/användare

Företag : 12 dollar per månad/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

2. Web Developer

Bäst för att analysera kod och felsöka

Analysera kod och felsök med Chrome-tillägget Web Developer

Web Developer är ett Chrome-tillägg för webbutvecklare som lägger till ett kraftfullt verktygsfält i din webbläsare.

De består av olika funktioner som du kan använda dagligen, från att kontrollera bilddimensioner till att redigera CSS. De innehåller också flera andra verktyg, såsom en formulärredigerare, en cookie-redigerare och mycket mer, vilket gör dem till en omfattande och oöverträffad lösning för webbutveckling.

Alla dessa funktioner gör detta till ett värdefullt verktyg för både utvecklare och webbdesigners.

Bästa funktioner

Inspektera en webbsidas Document Object Model (DOM) och se HTML, CSS och JavaScript.

Gör live-redigeringar av CSS och JavaScript på en webbsida

Inaktivera specifika webbläsarfunktioner för att testa hur en webbsida fungerar under olika förhållanden.

Justera webbläsarfönstrets dimensioner

Skissa olika aspekter av en webbsida

Validera HTML, CSS och tillgänglighet direkt från tillägget.

Observera nätverksaktiviteten och se hur en webbsida laddar resurser

Pris

Gratis

Bäst för att identifiera prestandaproblem i ditt React-projekt

Identifiera prestandaproblem med React Developer Tools Chrome Extensio

Chrome-tillägget React Developer Tools är användbart för React-utvecklare och erbjuder olika funktioner som hjälper ingenjörer i deras arbete och ökar deras effektivitet.

Det gör det enkelt för användare att spåra buggar genom att analysera React-komponentträdet och varje komponents egenskaper, tillstånd och sammanhang. Detta tillägg visar hur lång tid det tar att rendera enskilda komponenter, vilket hjälper till att identifiera ineffektiv kod och förbättra den.

För företag som vill anställa React-utvecklare på distans kan dessutom införandet av detta verktyg i deras processer bidra till att förbättra appens prestanda.

Bästa funktioner

Inspektera och modifiera rekvisita och status för React-komponenter, bläddra i komponentträdet och visa deras hierarki och relationer.

Identifiera prestandaflaskhalsar genom att mäta prestandan hos React-komponenter

Profilera prestandan hos deras React-applikationer och identifiera potentiella prestandaproblem.

Visa en tidslinje för varje komponent – när och hur länge datorn renderade den.

Kontrollera och ändra statusen för Redux- eller MobX-butiker

Felsök händelser som lyssnas på av React-komponenter

Felsök fel i deras React-applikationer, inklusive stacktraces, komponentplatser och felmeddelanden.

Pris

Gratis

4. Session Buddy

Bäst för effektiv hantering av flikar och bokmärken

Hantera flikar och bokmärken mer effektivt med Chrome-tillägget Session Buddy.

Vi har alla varit där, frenetiskt sökt igenom dussintals flikar för att försöka hitta den där svårfångade webbsidan vi behöver för vårt arbete eller vår forskning. Det är en frustrerande och tidskrävande aktivitet som kan lösas med Session Buddy Chrome Extension – ett flikhjälpmedel som gör det möjligt för användare att hantera alla flikar på ett ställe och återställa stängda flikar.

Om du är trött på överbelastade fönster och vill uppgradera din webbläsare, prova detta Chrome-tillägg för utvecklare!

Bästa funktioner

Spara och organisera flera webbläsarsessioner, inklusive möjligheten att bokmärka och återställa flikar.

Ordna flikar i grupper, byt namn på dem och flytta dem mellan fönster.

Sök efter och filtrera flikar efter titel, URL eller domän

Säkerhetskopiera och synkronisera sessioner mellan enheter med hjälp av molnlagringstjänster som Dropbox och Google Drive.

Identifiera och stäng snabbt dubbla flikar

Exportera sessioner i flera format, till exempel HTML, JSON och CSV.

Importera sessioner från bokmärken eller andra webbläsartillägg

Pris

Gratis

5. BrowserStack

Bäst för effektiviserad testning i olika webbläsare

Browserstack Chrome-tillägg

BrowserStack är en perfekt lösning, inte bara för webbutvecklare utan även för kvalitetssäkringsspecialister.

Detta tillägg sparar tid för utvecklare och QA-ingenjörer och säkerställer kompatibilitet med alla större webbläsare och enheter. Det påskyndar testprocessen eftersom du samtidigt kan utvärdera din webbplats i 12 webbläsare utan att byta flik.

Bästa funktioner

Testa webbplatser och webbapplikationer på olika webbläsare och operativsystem.

Simulera enhetsvisningsfönster med flera skärmstorlekar och upplösningar.

Automatisera QA-processen på olika enheter och webbläsare.

Pris

Skrivbord : 29 $ per medlem/månad

Stationär och mobil : 39 $ per medlem/månad

Team : 125 dollar per medlem/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lär dig mer om de bästa verktygen för Mac-utvecklare!

6. CSS Viewer

Bäst för analys av CSS-egenskaper

Utvärdera och granska alla webbsidors CSS-stilar och egenskaper med Chrome-tillägget CSS Viewer.

Chrome-tillägget CSS Viewer för utvecklare är praktiskt för att visa och identifiera CSS-egenskaper från valfri plats på webbsidan. Det hjälper utvecklare att spara tid när de analyserar en webbsida och upptäcker CSS-attributen.

Med det kan du snabbt utvärdera och granska alla webbsidors CSS-stilar och egenskaper. Du kan hålla muspekaren över valfritt element på sidan, till exempel text, bild eller knapp, och få en rapport i ett flytande fönster. Det visar all information, inklusive teckensnitt, färger, effekter etc.

Bästa funktioner

Visa och granska CSS-koden för en webbsida, inklusive stilar som tillämpas på enskilda element och värdena för CSS-egenskaper.

Välj och extrahera färger från en webbsida i olika format

Se rutan för ett elements modell, inklusive dess exakta mått, utfyllnad, kantlinjer och marginaler.

Visa en webbsidas elementers placering, storlek och staplingsordning

Generera CSS-kod för valda element och kopiera den till urklipp

Pris

Gratis

Kolla in dessa AI-Chrome-tillägg!

7. ColorZilla

Bäst för avancerad färgväljare och gradientgenerator

Extrahera färger från valfritt objekt på sidan med Chrome-tillägget ColorZilla.

ColorZilla är ett av de bästa Chrome-tilläggen för utvecklare och grafiska formgivare.

Med denna färganalysator för webbsidor kan du klicka var som helst på webbsidan och få den exakta färgkoden och ännu mer. Bland de extra funktionerna finns möjligheten att välja färger från Flash-objekt och en CSS-gradientanalysator.

Med kortkommandon kan du enkelt kopiera den genererade färgen till urklipp och klistra in den på en annan plats. Det hjälper till att förbättra arbetsflödet för grafisk design och sparar tid när du letar igenom olika paletter för att hitta den perfekta färgen.

Bästa funktioner

Extrahera färger från valfritt objekt (bakgrund, bilder, knappar, text och länkar) på sidan, även dynamiska element, och se deras värden i RGB, Hex och andra format.

Analysera paletten på en webbplats för att fastställa de vanligaste färgerna

Skapa olika CSS-gradienter, inklusive diagonala, radiella, horisontella, vertikala och komplexa alternativ med flera stopp.

Pris

Gratis

8. Lorem Ipsum Generator

Bäst för att skapa standardtext

Skapa standardtexter för webbsidor med Chrome-tillägget Lorem Ipsum Generator.

Att skriva slutgiltiga texter i förväg kan vara onödigt och kontraproduktivt när du skapar en prototyp för en webbsida.

För att spara tid kan du istället lägga till en standardtext som skrivits av Chrome-tillägget Lorem Ipsum Generator.

Detta Chrome-tillägg är en pragmatisk lösning för tråkiga uppgifter, såsom att fylla webbsidor med platshållartext.

Bästa funktioner

Skapa Lorem Ipsum-platshållartext i olika längder och format, inklusive stycken, rubriker och listor.

Ställ in antalet ord eller tecken i den skapade texten så att den passar användarens behov.

Pris

Gratis

9. Hiver

Bäst för produktivt teamsamarbete och automatisering av kundservice

Hantera e-postmeddelanden och förbättra samarbetet med Hiver Chrome Extension

Hiver är en lösning för e-posthantering och samarbete för team som delar ett eller flera Gmail-konton.

Denna webbläsarbaserade personliga assistent för Gmail förbättrar översikten över inkorgar och gör det möjligt för team att samarbeta kring e-postmeddelanden, tilldela meddelanden till en specifik person och spåra aktiviteter i inkorgar.

Bästa funktioner

Dela en e-postinkorg och hantera e-postmeddelanden i Gmail

Tilldela och hantera e-postmeddelanden tillsammans, med möjlighet att lägga till kommentarer, etiketter och anteckningar till e-postmeddelanden.

Skapa och använd e-postmallar för att svara på vanliga frågor

När e-postmeddelanden öppnas och klickas på, observera mottagarens plats och enhetsinformation.

Hantera deras försäljningspipeline och spåra kundinteraktioner.

Ställ in påminnelser via e-post så att du aldrig missar ett viktigt meddelande.

Pris

Lite : 15 dollar per medlem/månad

Pro : 39 $ per medlem/månad

Elite: 59 $ per medlem/månad

10. Wappalyzer

Analysera en webbplats struktur, layout och designelement med Wappalyzer Chrome Extension.

Wappalyzer är ett användbart Chrome-tillägg för alla webbutvecklare som vill analysera webbplatser.

Precis som en detektiv inspekterar och analyserar detta webbläsartillägg kod och ger en översikt över alla plattformar, ramverk och innehållshanteringssystem som används på webbsidorna.

Bästa funktioner

Identifiera de tekniker som används på en webbplats, inklusive innehållshanteringssystem (CMS), e-handelsplattform, JavaScript-bibliotek, serversidespråk, marknadsföring, analysverktyg och betalningsgateways etc.

Få tillgång till informationen i ett lättläst format, med möjlighet att visa en lista över tekniker och deras versioner.

Analysera en webbplats struktur, layout och designelement

Pris

Starter : 149 $ per månad (1 användare)

Team : 249 $ per månad (5 användare)

Företag : 449 $ per månad (15 användare)

Enterprise: 849 $ per månad (50 användare)

11. UX Check

Bäst för att diagnostisera problem med webbplatsers användbarhet

Diagnostisera webbplatsers användbarhetsproblem med UX Check Chrome Extension

UX Check är ett tilläggsverktyg för webbutvecklare som identifierar och åtgärdar problem med slutanvändarnas upplevelse på alla webbplatser.

Det är ett av de bästa Chrome-tilläggen för utvecklare och användbarhetstestning eftersom det ger en djupgående analys av webbplatselement som layout, navigering och läsbarhet.

Bästa funktioner

Gör en snabb analys av en webbplats användbarhet och användarupplevelse, inklusive layout, navigering och övergripande design.

Definiera element som inte uppfyller heuristiken, lägg till kommentarer och gör skärminspelningar

Exportera din analys som en docx-fil för att dela den med ditt teknikteam.

Pris

Gratis för privat och kommersiellt bruk.

12. Tailscan

via Tailscan

Har du svårt att visualisera Tailwind CSS-stilar? Tailscan fungerar som din designassistent och inspektör för Tailwind i webbläsaren. Redigera Tailwind-klasser direkt på sidan, se den visuella effekten direkt och finjustera din layout med pixelperfekt precision.

Du kan analysera och lära dig av Tailwind-klasser som används på vilken webbsida som helst för att lära dig nya designmönster. Även med grundläggande designkunskaper ger Tailscan utvecklare möjlighet att skapa fantastiska användargränssnitt.

Bästa funktioner

Se designändringar reflekteras live när du modifierar klasser, vilket eliminerar behovet av att växla mellan webbläsare och kodredigerare.

Konvertera enkelt HTML-element till återanvändbara Tailwind-komponenter

Spara tid på iterationer och felsökning av Tailwind-layouter

Pris

Månadslicens : 15 $/månad (för 3 enheter)

Årlig licens : 120 $/år (för 3 enheter)

Permanent licens: 249 $ (för 3 enheter)

Vanliga frågor om Chrome-tillägg

Vilka verktyg behöver jag som utvecklare?

Textredigerare, versionshantering, programmeringsmiljö och felsökare är några av de viktigaste verktygen för webbutveckling. Fokusera sedan på tidsbesparande och livsförbättrande Chrome-verktyg för webbutvecklare.

Hur lägger jag till utvecklarutvidgningar i Chrome?

Gå till Google Chrome Web Store, hitta de bästa Chrome-tilläggen för utvecklare som du vill installera och klicka på knappen "Lägg till i Chrome".

Kan man använda två Chrome-tillägg samtidigt?

Endast ett tillägg av samma typ kan användas samtidigt.

Spara tid och gör livet enklare med Chrome-tillägg

Kort sagt är webbutvecklingsverktyg som de ovan nämnda Chrome-tilläggen hemliga vapen för att beta av den oändliga att göra-listan och snabbt övervinna kodningsutmaningar.

Spara tid och gör livet enklare – använd dessa Chrome-tillägg tillsammans med ett projektlednings- och mjukvaruutvecklingsverktyg som ClickUp för att gå igenom din checklista för webbutvecklare, övervaka framsteg, spåra mål och hantera dina uppgifter utan att behöva byta flik hela tiden! ?‍?⚡️

Gästskribent:

Vitalii Makhov är VD för DOIT Software, ett företag som arbetar med IT-personalförstärkning. Teamet på DOIT Software brinner för att bygga upp distansarbetsgrupper och lösa affärsutmaningar för nystartade företag, produktföretag och digitala byråer.