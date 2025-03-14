Att bygga programvara är ingen liten bedrift. Från att skriva kod och felsöka till att hantera projekt och säkerställa smidigt samarbete – programvaruutveckling kräver precision och fokus i varje steg.

Ett enda felsteg – felaktig kod, dålig versionshantering eller ineffektiva arbetsflöden – kan förstöra hela mjukvaruutvecklingsprocessen.

Avancerade verktyg med intuitiva gränssnitt, versionshanteringssystem och automatiserade testfunktioner effektiviserar dina arbetsflöden, säkerställer kodkvaliteten och förbättrar teamsamarbetet.

I det här inlägget utforskar vi de 18 bästa verktygen för mjukvaruutveckling 2025 som kan förbättra dina projekt, från webbutveckling till agil hantering. Läs vidare! 🚀

Viktig insikt: Marknaden för mjukvaruutveckling förväntas nå 1039 miljoner dollar år 2027.

När du väljer verktyg för mjukvaruutveckling bör du fokusera på funktioner som förbättrar effektiviteten, förenklar samarbetet, höjer kodkvaliteten och stödjer smidig projektledning.

Här är några viktiga funktioner att prioritera:

Integrerad utvecklingsmiljö (IDE): Välj felsöknings- och testverktyg med inbyggda redigerare, felsökningsfunktioner och smart kodkomplettering för att påskynda din utvecklingsprocess.

Versionshanteringssystem: Välj programvaruverktyg som spårar ändringar och gör det möjligt för flera utvecklare att samarbeta utan versionskonflikter.

Stöd för flera programmeringsspråk: Leta efter utvecklingsverktyg som är kompatibla med olika programmeringsspråk för att hantera olika projekt.

Automatiserad testning: Använd verktyg som gör det möjligt för utvecklare att köra tester under utvecklingen, vilket säkerställer kodkvaliteten och minskar antalet fel.

Samarbetsverktyg: Välj plattformar med funktioner för teamsamarbete, såsom delade arbetsytor, kommentarer i realtid och fildelning, för att förbättra teamarbetet.

Projektledningsintegration: Välj utvecklingsverktyg som kombinerar agila projektledningsfunktioner som uppgiftsfördelning, framstegsspårning och agila arbetsflöden.

🔎 Visste du att? Den allra första datorbugen var inte ett fel i koden utan ett riktigt insekt! 🐜 1947 fastnade en riktig mal i reläet på Mark II-datorn vid Harvard University, vilket ledde till att den slutade fungera. Det var denna bisarra händelse som gav upphov till termen ”bug” för ett programfel!

Här är 18 verktyg som optimerar arbetsflöden och ger mjukvaruutvecklingsteam möjlighet att bygga och leverera exceptionella produkter:

1. ClickUp (Bäst för mjukvaruprojektledning, samarbete och automatisering av arbetsflöden)

ClickUp är en allt-i-ett-app för arbete som är utformad för att optimera arbetsflöden inom mjukvaruutveckling och projektledning.

Oavsett om det gäller att hantera uppgifter, samarbeta med teammedlemmar eller automatisera processer, fungerar ClickUp som en central hubb som anpassar sig efter mjukvaruutvecklarnas specifika behov. Dess mångsidighet har gjort det till ett populärt verktyg för utvecklingsteam, som hjälper dem att effektivisera verksamheten, förbättra samarbetet och påskynda projektleveransen.

Kom igång med ClickUp Samarbeta med team och hantera tidsplaner och arbetsbelastning med hjälp av programvaruutvecklingsverktyget ClickUp.

ClickUps verktyg för mjukvaruutveckling centraliserar alla dina arbetsflöden – uppgiftsuppföljning, produktplaner, felrapportering och mycket mer – i en intuitiv plattform. Det innebär att teamen enkelt kan följa upp uppgifter, hantera tidsplaner och samarbeta kring kod i realtid.

💡 Proffstips: Har du svårt att övervinna vanliga utmaningar inom mjukvaruutveckling? Här är fem praktiska strategier för att tackla de tuffaste utmaningarna: Ägna tid åt utbildning och certifieringar för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen 💻

Använd agila metoder för att effektivt anpassa dig till förändrade krav 🔄

Definiera tydliga kvalitetsmått och utför kontinuerliga tester för överlägset resultat 🧪

Utnyttja kommunikationsverktyg och främja en kultur av lagarbete för att undvika silos 🤝

Integrera säkerhetsprotokoll tidigt i utvecklingen för att säkerställa en robust infrastruktur 🔐

ClickUp Agile Software Development Tool erbjuder funktioner som passar Scrum, Kanban och hybridarbetsflöden, vilket gör det möjligt för mjukvaruteam att enkelt hantera sprintar, backloggar och produktplaner.

Visualisera uppgifter i vyerna Board, List, Table, Gantt, Kanban och mycket mer med ClickUp Agile Software Development Tool

ClickUps Kanban Board View hjälper team att spåra statusen för uppgifter i olika utvecklingsstadier, medan Timeline View gör det enkelt att upptäcka och lösa beroenden innan de blir flaskhalsar.

Med ClickUps Sprint Tool kan du dessutom förenkla sprintplaneringen med flera funktioner. Sprintpoäng hjälper till med arbetsbelastningshantering, burndown-diagram för att spåra framsteg och automatisk överföring av oavslutade uppgifter till nästa sprint.

ClickUp erbjuder även anpassningsbara mallar, vilket gör det enkelt att justera arbetsflöden efter ditt teams behov och förenkla utvecklingsprocessen.

ClickUp Software Development Template optimerar till exempel arbetsflöden i olika stadier av programvaruutvecklingscykeln. Oavsett om du skapar en produktplan, spårar funktioner eller åtgärdar buggar med Agile Scrum eller Kanban, håller den här mallen allt organiserat på ett ställe.

Arbeta tillsammans i ett enda utrymme med hjälp av en agil Scrum- eller Kanban-metodik med ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling.

Varför du kommer att gilla det:

Hantera sprintcykler, funktionslanseringar och buggfixar på ett och samma ställe

Minska manuella uppdateringar med sprintautomatisering och backloghantering

Markera uppgifter som klara för distribution och hantera releaser effektivt

Perfekt för: Teknikföretag, startups och företagsutvecklingsteam som hanterar mjukvaruprojekt, sprintcykler, produktplaner och kvalitetssäkringsarbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUps mobilapp saknar vissa avancerade funktioner som finns tillgängliga i desktopversionen.

Den har en omfattande uppsättning funktioner, vilket kräver en viss inlärningskurva för användare som inte är tekniskt kunniga.

➡️ Läs också: Gratis mallar för programutvecklingsplaner

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad en G2-recension har att säga om ClickUp:

Clickup har varit det mest överskådliga och lättinstallerade projektledningsverktyget för oss. Uppföljning av uppgifter är superenkelt med många detaljerade uppgifter. Det är superenkelt att dela med team och bjuda in nya medlemmar att samarbeta i styrelsen och med uppgifterna. Integration med verktyg från tredje part är också möjligt med många tillgängliga appar.

Clickup har varit det mest överskådliga och lättinstallerade projektledningsverktyget för oss. Uppföljning av uppgifter är superenkelt med många detaljerade uppgifter. Det är superenkelt att dela med team och bjuda in nya medlemmar att samarbeta i styrelsen och med uppgifterna. Integration med verktyg från tredje part är också möjligt med många tillgängliga appar.

2. Jira (bäst för agil projektledning och uppföljning)

via Jira

Jira, från Atlassian, är känt för sina anpassningsbara arbetsflöden, som gör att du kan skräddarsy processer efter ditt teams behov. Med funktioner som Scrum- och Kanban-tavlor kan du visualisera uppgifter och övervaka framsteg i realtid.

Utvecklare och projektledare använder Jira för att rapportera och lösa buggar, förbättra samarbetet, tilldela uppgifter och säkerställa leverans i tid.

Jiras bästa funktioner

Visualisera uppgifter och övervaka framsteg med hjälp av Scrum- och Kanban-tavlor.

Rapportera och åtgärda buggar effektivt för att hålla projekten på rätt kurs

Få tillgång till realtidsinformation om ditt teams prestationer

Jiras begränsningar

Användare har rapporterat att gränssnittet är klumpigt efter uppdateringen.

Jira kan vara dyrt att använda, särskilt vid skalning.

Jira-priser

Gratis för alltid

Standard: 7,53 $/månad per användare

Premium: 13,53 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

3. Microsoft Azure (bäst för AI- och maskininlärningslösningar)

via Microsoft Azure

Microsoft Azure är bäst för virtuella maskiner, databaser och AI-funktioner. Det har allt du behöver för att bygga och köra appar i molnet, från enkla webbplatser till komplexa AI-projekt.

Du kan till exempel använda Azures AI-tjänster för att lägga till bildigenkänningsfunktioner i din app och därmed förbättra användarupplevelsen.

Microsoft Azures bästa funktioner

Distribuera applikationer till flera datacenter över hela världen

Dra nytta av avancerade säkerhetsfunktioner och certifieringar för efterlevnad

Anslut smidigt till andra Microsoft-produkter och -tjänster

Begränsningar för Microsoft Azure

Pay-as-you-go-modellen kan vara svår att hantera utan noggrann planering.

Användare har rapporterat flera driftstopp som påverkar deras tillgänglighet.

Priser för Microsoft Azure

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1800 recensioner)

Låt oss se vad en Ca pterra-recension har att säga om Microsoft Azure:

Min erfarenhet av Microsoft Azure har varit mycket positiv. Det är en kraftfull molnlösning som erbjuder flexibilitet och tillförlitlighet för både små projekt och applikationer på företagsnivå.

Min erfarenhet av Microsoft Azure har varit mycket positiv. Det är en kraftfull molnlösning som erbjuder flexibilitet och tillförlitlighet för både små projekt och applikationer på företagsnivå.

4. Docker (bäst för att köra appar i flera system)

via Docker

Docker är en plattform för mjukvaruutveckling som gör det möjligt att utveckla, leverera och köra applikationer i containrar. Den effektiviserar distributionsprocessen och gör att applikationer kan köras smidigt på olika system.

Med Docker kan du containerisera en webbapplikation för att säkerställa att den fungerar på samma sätt på din lokala maskin som i produktionen, vilket minskar problemet med att "det fungerar på min maskin".

Dockers bästa funktioner

Paketera applikationer med beroenden för enhetliga miljöer

Distribuera containrar över olika plattformar utan modifieringar

Få tillgång till hög isoleringsnivå mellan applikationer och deras beroenden

Dockers begränsningar

Docker kan använda extra resurser, vilket kan påverka systemets prestanda.

Det finns problem med minnesanvändning, automatisk start och bindning av kataloger.

Docker-priser

Gratis för alltid

Docker Pro: 11 USD/månad per användare

Docker Team: 16 USD/månad per användare

Docker Business: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Docker-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 530 recensioner)

5. GitHub (bäst för versionshantering och kodsamarbete)

via GitHub

GitHub är en plattform där utvecklare kan lagra och dela kod, samarbeta i mjukvaruutvecklingsprojekt och spåra ändringar. Dess kraftfulla versionshanteringssystem gör det enkelt att återgå till tidigare kodversioner.

Funktioner som pull-förfrågningar och kodgranskningar främjar teamwork och förbättrar kodkvaliteten. Du kan också använda GitHub för att hantera uppgifter, spåra buggar och hålla ordning på dina projekt.

➡️ Läs mer: En dag i livet för en mjukvaruutvecklare

GitHubs bästa funktioner

Spåra ändringar och återgå till tidigare kodversioner

Hantera buggar och funktionsförfrågningar i mjukvaruprojekt på ett effektivt sätt

Organisera uppgifter och milstolpar i dina arkiv

GitHub-begränsningar

Frekvent förgrening och sammanslagning kan leda till konflikter vid sammanslagningen.

Eftersom det är en öppen plattform är den känslig för spam och skadlig kod.

GitHub-priser

Gratis för alltid

Team: 4 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

GitHub-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6000 recensioner)

Här är vad en Capterra-recension har att säga om GitHub:

GitHub underlättar samarbetsutveckling genom att tillhandahålla en plattform för versionshantering, samarbete och kodgranskning. Flera bidragsgivare kan arbeta på samma projekt samtidigt, vilket bidrar till en mer effektiv och organiserad utvecklingsprocess.

GitHub underlättar samarbetsutveckling genom att tillhandahålla en plattform för versionshantering, samarbete och kodgranskning. Flera bidragsgivare kan arbeta på samma projekt samtidigt, vilket bidrar till en mer effektiv och organiserad utvecklingsprocess.

6. Jenkins (bäst för att anpassa CI/CD-processer med plugins)

via Jenkins

Jenkins är en öppen källkodsautomatiseringsserver som hjälper dig att automatisera delar av din mjukvaruutvecklingsprocess, såsom att bygga, testa och distribuera kod. Den låter dig ställa in kontinuerliga integrations- och leveranspipelines (CI/CD), vilket säkerställer att din kod alltid är i ett distribuerbart tillstånd.

Jenkins bästa funktioner

Definiera dina CI/CD-pipelines med hjälp av kod för versionshantering och återanvändning

Kör builds på flera maskiner för att påskynda processen

Få tillgång till ett stort community för plugins, support och bästa praxis.

Jenkins begränsningar

Gränssnittet kan kännas föråldrat och mindre intuitivt jämfört med nyare verktyg.

Vissa plugins kanske inte fungerar bra tillsammans eller med nyare versioner av Jenkins.

Jenkins prissättning

Gratis för alltid

Jenkins betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 560 recensioner)

➡️ Läs mer: Verktyg för kontinuerlig distribution för mjukvaruteam

7. Eclipse (bäst för att identifiera fel och felsöka kod)

via Eclipse

Eclipse är en gratis, öppen källkodsbaserad integrerad utvecklingsmiljö (IDE) som stöder flera programmeringsspråk. Den erbjuder robusta funktioner och ett omfattande ekosystem av plugins, så att du kan anpassa IDE:n efter dina specifika behov.

Du kan använda Eclipse inbyggda felsökare för att gå igenom din kod och identifiera problem, vilket förbättrar din utvecklingsprocess.

Eclipses bästa funktioner

Få tillgång till flera programmeringsspråk som C/C++, Python, Ruby och mycket mer

Identifiera och åtgärda problem i din kod med robusta felsökningsverktyg

Förbättra din kodstruktur utan att ändra dess beteende

Eclipse-begränsningar

Det förbrukar mycket minne och saktar ner systemet.

Felsökningsprocessen är komplicerad och tidskrävande

Priser för Eclipse

Gratis för alltid

Eclipse-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 270 recensioner)

Här är vad en G2-recension har att säga om Eclipse:

Jag tyckte att den automatiska kompletteringen av koden och jar-filerna som automatiskt lades till av Eclipse för att förbättra dess funktionalitet var mycket uppskattningsvärda. Det är enkelt att använda och inga problem uppstår när externa paket, databaser inklusive SQL-databaser och andra bibliotek kopplas samman.

Jag tyckte att den automatiska kompletteringen av koden och jar-filerna som automatiskt lades till av Eclipse för att förbättra dess funktionalitet var mycket uppskattningsvärda. Det är lätt att använda och inga problem uppstår när externa paket, databaser inklusive SQL-databaser och andra bibliotek kopplas samman.

8. Kubernetes (bäst för implementering av mikrotjänstarkitekturer)

via Kubernetes

Kubernetes automatiserar distribution, skalning och hantering av containeriserade applikationer. Det är känt för att samordna komplexa applikationsarkitekturer och säkerställa att dina tjänster körs pålitligt.

Med Kubernetes kan du distribuera en mikrotjänstbaserad applikation, och det säkerställer att varje tjänst skalas på rätt sätt och förblir tillgänglig.

Kubernetes bästa funktioner

Starta om eller ersätt felaktiga containrar automatiskt för att upprätthålla tjänstens tillgänglighet

Distribuera nätverkstrafiken effektivt för att säkerställa stabila distributioner

Montera och hantera lagringssystem efter dina applikationers behov

Kubernetes begränsningar

Att behärska Kubernetes-koncept och -funktioner kräver tid och ansträngning.

Att köra Kubernetes-kluster kan kräva betydande systemresurser.

Priser för Kubernetes

Anpassad prissättning

Kubernetes betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Har du någonsin undrat hur AI kan effektivisera din mjukvaruutvecklingsprocess? Så här använder du AI i mjukvaruutveckling och drar nytta av dess fördelar: Automatisera identifiering av buggar, upptäckt av kodfel och säkerhetskontroller – spara tid och öka effektiviteten 🛠️

Omvandla din kodbas till tydliga, organiserade API-dokument, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar konsistensen 📄

Använd maskininlärning för att hitta buggar snabbare, även i komplexa kodbaser, vilket gör felsökning till en barnlek 🐞

Identifiera möjligheter till kodförbättringar och optimera läsbarhet och prestanda med lätthet ✨

Analysera föråldrade kodbaser, upptäck sårbarheter och föreslå korrigeringar för att hålla äldre system funktionella 🔧

9. Postman (bäst för design och testning av RESTful API:er)

via Postman

För att effektivt designa, testa och dokumentera RESTful API:er, välj Postman. Det är en samarbetsplattform för API-utveckling med ett användarvänligt gränssnitt och omfattande funktioner.

Med Postman kan du skapa och skicka HTTP-förfrågningar, granska svar och organisera dina API-arbetsflöden.

Postmans bästa funktioner

Definiera miljöer med variabler för att effektivisera testning i olika konfigurationer

Skriv tester för att automatisera API-validering och säkerställa tillförlitlighet

Simulera API-slutpunkter för att testa klientapplikationer utan faktisk serverimplementering

Begränsningar för Postman

Den är utformad för RESTful API:er och kanske inte passar så bra för andra API:er.

Postman saknar inbyggda funktioner för belastningstestning eller prestandatestning.

Postman-priser

Gratis för alltid

Grundläggande: 19 $/månad per användare

Professionell: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Postman

G2: 4,6/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (490+ recensioner)

10. Visual Studio Code (bäst för att skriva kod i flera programmeringsspråk)

via Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) är en populär, gratis kodredigerare som utvecklats av Microsoft. Den stöder många programmeringsspråk och erbjuder användbara funktioner som syntaxmarkering och kodkomplettering.

Du kan enkelt skriva Python-kod i VS Code och använda dess integrerade felsökare för att identifiera och åtgärda problem på ett effektivt sätt.

Visual Studio Codes bästa funktioner

Dra nytta av kodkomplettering och felupptäckt i realtid

Få tillgång till en inbyggd terminal för att köra kommandon utan att lämna redigeraren

Hantera versionskontroll direkt i redigeraren

Begränsningar i Visual Studio Code

De flesta kärnfunktioner, såsom syntaxmarkering och omfattande community-support, tillhandahålls via tillägg.

Att installera flera tillägg kan göra VS Code långsammare på mindre kraftfulla system.

Priser för Visual Studio Code

Gratis för alltid

Betyg och recensioner av Visual Studio Code

G2: 4,7/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (490+ recensioner)

Här är vad en G2-recension har att säga om Visual Studio Code:

Det jag gillar mest med VS Code är dess mångsidighet och användarvänlighet. Det stöder ett brett utbud av programmeringsspråk, har ett omfattande bibliotek med tillägg och erbjuder en smidig, lättviktig upplevelse utan att kompromissa med kraftfulla funktioner som felsökning, "Git-integration" osv. Det gör kodningen effektiv och rolig, oavsett projektets storlek.

Det jag gillar mest med VS Code är dess mångsidighet och användarvänlighet. Det stöder ett brett utbud av programmeringsspråk, har ett omfattande bibliotek med tillägg och erbjuder en smidig, lättviktig upplevelse utan att kompromissa med kraftfulla funktioner som felsökning, "Git-integration" osv. Det gör kodningen effektiv och rolig, oavsett projektets storlek.

11. IntelliJ IDEA (bäst för utveckling av Java- och Kotlin-applikationer)

via IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA är en kraftfull integrerad utvecklingsmiljö (IDE) som främst är utformad för Java- och Kotlin-utveckling. Den erbjuder intelligent kodassistans och utvecklarvänliga funktioner.

Du kan dra nytta av IntelliJ IDEA:s smarta kodkomplettering som föreslår relevanta kodsnuttar medan du skriver, vilket effektiviserar din kodningsprocess.

IntelliJ IDEA:s bästa funktioner

Få kontextmedvetna förslag för att snabba upp kodningen

Få tillgång till versionshantering, terminal och databasverktyg inom IDE

Arbeta smidigt med populära ramverk som Spring och Hibernate

Begränsningar för IntelliJ IDEA

Det är känt för sin höga resursförbrukning, särskilt CPU och RAM.

Användare har rapporterat att det fungerar trögt på äldre versioner, vilket orsakar en frustrerande upplevelse.

Priser för IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA Ultimate: 59,90 $/månad per användare

All Products Pack: 77,90 $/månad per användare

dotUltimate: 46,90 $/månad per användare

IntelliJ IDEA-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

💡 Proffstips: Vill du lära dig mer om mjukvaruprojektledning? Här är några viktiga processer som säkerställer att ditt projekt blir framgångsrikt: Planera mål, milstolpar och leveranser från början 📋

Fördela tid, kostnader och resurser för att undvika överraskningar senare ⏳

Skapa tidslinjer som balanserar deadlines och teamets kapacitet 🗓️

Använd verktyg för att hålla kommunikationen igång mellan teamen 🤝

Spåra framsteg för att hantera problem och hålla kursen 📊

12. Slack (bäst för att centralisera projektrelaterade diskussioner)

via Slack

Slack är utformat för att effektivisera teamkommunikationen med realtidsmeddelanden, fildelning och integrationsfunktioner. Med Slack kan du skapa kanaler för olika projekt eller team, vilket underlättar organiserade diskussioner.

Du kan till exempel skapa en kanal för ett specifikt projekt, så att alla relaterade konversationer och filer samlas på ett ställe och teamets samarbete förbättras.

📮ClickUp Insight: Över 60 % av ett teams tid går åt till att söka efter sammanhang, information och åtgärdspunkter. Enligt forskning från ClickUp förlorar team värdefull tid på att hoppa mellan olika verktyg. För att förhindra bristfällig kommunikation kan du integrera meddelandehantering i dina arbetsflöden med en centraliserad plattform som förenar projektledning, samarbete och kommunikation. Prova ClickUp , appen som har allt du behöver för jobbet.

Slacks bästa funktioner

Organisera konversationer efter ämnen, projekt eller team för fokuserade diskussioner

Dela enkelt dokument, bilder och andra filer i konversationer

Anslut till över 2 400 appar för att förbättra funktionaliteten

Slacks begränsningar

Gratis konton har endast tillgång till de senaste 90 dagarnas meddelanden.

Slack saknar funktioner för projektledning och mjukvaruutveckling.

Slack-priser

Gratis för alltid

Fördel: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (33800+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 500 recensioner)

13. Trello (bäst för effektiv uppgiftshantering)

via Trello

Trello är ett av de mest populära projektledningsverktygen med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som hjälper dig att organisera utvecklingsuppgifter. Det låter dig skapa en tavla för ett projekt, lägga till listor för att representera olika stadier och fylla dem med kort för enskilda uppgifter.

Du kan till exempel ha listor som "Att göra", "Pågående" och "Klart" och flytta uppgiftskort mellan dessa steg allteftersom arbetet i ett mjukvaruprogrammeringsprojekt fortskrider.

Trellos bästa funktioner

Tilldela uppgifter, lämna kommentarer och @nämn teammedlemmar enkelt

Kategorisera uppgifter och dela upp komplexa projekt i mindre steg

Få insikt i projektets framsteg genom anpassningsbara rapporter

Trellos begränsningar

Trello erbjuder inte funktioner för kodning och felspårning.

Rapportering och analys är inte i nivå med avancerade verktyg för mjukvaruutveckling.

Trellos priser

Gratis för alltid

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 300 recensioner)

Låt oss se vad Capterra har att säga om Trello:

Jag har använt Trello på många arbetsplatser och i många miljöer och det har visat sig hjälpa mig att effektivare hålla koll på mina personliga att göra-listor och projektbaserade uppgifter, utöver mer omfattande initiativ. Sammantaget fungerar det som ett andra hjärna på många sätt.

Jag har använt Trello på många arbetsplatser och i många miljöer och det har visat sig hjälpa mig att effektivare hålla koll på mina personliga att göra-listor och projektbaserade uppgifter, utöver mer omfattande initiativ. Sammantaget fungerar det som ett andra hjärna på många sätt.

14. Zapier (bäst för automatisering av repetitiva uppgifter)

via Zapier

Zapier är ett automatiseringsverktyg som kopplar samman dina favoritappar och effektiviserar repetitiva uppgifter. Genom att ställa in ”Zaps” kan du automatisera arbetsflöden utan kodning.

När du till exempel får en ny e-postbilaga kan Zapier automatiskt spara den i ditt molnlagringsutrymme, vilket ökar produktiviteten genom att minska det manuella arbetet.

Zapier bästa funktioner

Integrera över 5 000 appar, inklusive Slack, Google Workspace och Trello.

Granska och felsök dina automatiseringar med en omfattande logg över utförda uppgifter.

Skapa avancerade arbetsflöden med vägar som divergerar baserat på specifika kriterier.

Zapier-begränsningar

Zapier kostar mer ju fler automatiseringar och zaps du har.

Det är komplicerat att hålla din databas korrekt och uppdaterad i Zapier.

Zapier-priser

Gratis för alltid

Professional: 19,99 $/månad per användare

Team: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2900 recensioner)

15. Dreamweaver (bäst för att designa visuellt tilltalande webbplatser)

via Dreamweaver

Adobe Dreamweaver kombinerar en kodredigerare med en visuell designyta, så att du kan skapa och redigera webbplatser på ett effektivt sätt. Med funktionen för liveförhandsgranskning kan du se ändringar i realtid och säkerställa att dina designer ser ut som avsett på alla enheter.

När du justerar layouten på din webbplats uppdaterar Dreamweaver visningen direkt, vilket hjälper dig att upprätthålla responsiva designer och förenklar utvecklingsprocessen.

Dreamweavers bästa funktioner

Skriv och redigera kod med syntaxmarkering och kodkomplettering

Designa din webbplats med ett dra-och-släpp-gränssnitt utan djupgående kunskaper i kodning

Skapa webbplatser som anpassar sig till olika skärmstorlekar och enheter

Begränsningar i Dreamweaver

Det krävs ett Adobe Creative Cloud-abonnemang, vilket kan vara kostsamt för vissa användare.

Dreamweaver kan generera kod som är för stor, vilket påverkar webbplatsens prestanda negativt.

Priser för Dreamweaver

Tillgängligt som en del av Adobe Creative Cloud-prenumerationen: 29,99 $/månad

Betyg och recensioner av Dreamweaver

G2: 4,1/5 (över 2800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Här är vad en G2-recension har att säga om Dreamweaver:

Adobe Dreamweaver stöder en rad olika webbtekniker, inklusive HTML, CSS och JavaScript, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för kodning och designändringar. Jag gillar möjligheten att arbeta i både kod- och designvyn samtidigt. Dess responsiva designfunktioner gör det möjligt för användare att testa hur deras webbplatser visas på olika enheter.

Adobe Dreamweaver stöder en rad olika webbtekniker, inklusive HTML, CSS och JavaScript, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för kodning och designändringar. Jag gillar möjligheten att arbeta i både kod- och designvyn samtidigt. Dess responsiva designfunktioner gör det möjligt för användare att testa hur deras webbplatser visas på olika enheter.

16. Apache NetBeans (bäst för att förbättra ditt utvecklingsflöde)

via Apache NetBeans

Apache NetBeans är en IDE som stöder flera programmeringsspråk, inklusive Java, PHP och HTML5. Den erbjuder en rad verktyg för mjukvaruutvecklingsteam för att förenkla utvecklingsprocessen, såsom kodmallar och projektledningsfunktioner.

Om du arbetar med en Java-applikation erbjuder NetBeans kodförslag och felsökningsverktyg som ökar din produktivitet.

Apache NetBeans bästa funktioner

Organisera och hantera dina kodfiler och resurser effektivt

Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av integrerade versionshanteringssystem som Git.

Kör NetBeans på olika operativsystem, inklusive Windows, macOS och Linux

Begränsningar för Apache NetBeans

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med andra moderna IDE:er.

NetBeans kan ta upp mycket minne, särskilt när du arbetar med stora projekt.

Priser för Apache NetBeans

Gratis för alltid

Apache NetBeans betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

17. Codenvy (bäst för plattformar för samarbetsbaserad kodning)

via Codenvy

Codenvy är ett av de bästa verktygen för mjukvaruutveckling som låter dig koda, bygga och felsöka applikationer direkt i din webbläsare. Det betyder att du kan arbeta var som helst med en internetanslutning utan att behöva installera något på din lokala dator.

Dess samarbets- och integrationsfunktioner är perfekta för distansarbetande team eller frilansare som behöver en portabel och samarbetsinriktad mjukvaruutvecklingsmiljö.

Codenvys bästa funktioner

Dela projekt och samarbeta med ditt team i realtid med hjälp av verktyg för mjukvaruutveckling.

Integrera med populära versionshanteringssystem som Git och molnplattformar

Anpassa din stack med Dockerfiles för att uppnå konsistens.

Codenvys begränsningar

Docker-instanserna kan avslutas efter cirka 10 minuters inaktivitet.

Programvaruutvecklare har rapporterat att det har begränsade anpassningsmöjligheter.

Priser för Codenvy

Gratis för alltid

Företagslicens krävs för fler än 3 användare

Codenvy-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (460+ recensioner)

18. Cloud9 (bäst för arbete i samarbetsmiljöer för utveckling)

via Cloud9

Cloud9 är Amazons molnbaserade IDE som låter dig skriva, köra och felsöka mjukvaruutvecklingskod direkt i din webbläsare. Mjukvaruutvecklare kan samarbeta och arbeta på samma kodbas samtidigt.

Om du och ditt team utvecklar en Node.js-applikation erbjuder Cloud9 en förkonfigurerad miljö som gör att du kan börja koda direkt utan krångliga lokala installationer.

Cloud 9:s bästa funktioner

Identifiera och åtgärda problem effektivt med inbyggda felsökningsverktyg

Skriv bättre kod med hjälp av funktioner för kodkomplettering och syntaxmarkering.

Integrera med andra AWS-tjänster, såsom Amazon S3, Lambda och EC2

Begränsningar för Cloud 9

Programvaruutvecklare har noterat tillfällig fördröjning när de arbetar med stora projekt.

Vissa användare upplever att det finns färre anpassningsalternativ jämfört med traditionella stationära IDE:er.

Priser för Cloud 9

Anpassade priser

Cloud 9-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 270 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Särskilda omnämnanden Utöver de olika verktyg för mjukvaruutveckling som nämns ovan finns det några fler som är värda att nämna: Bitbucket : Hosta kod, granska ändringar och samarbeta med team utan ansträngning

Selenium : Automatisera webbläsartestning för smidig applikationsfunktionalitet

GitLab: Integrera CI/CD-pipelines och förbättra distributionseffektiviteten

