Hur man använder AI i mjukvaruutveckling (användningsfall och verktyg)

AI har varit den mest lovande disruptiva tekniken under en längre tid, och dess tillämpning kommer snart att bli allmänt förekommande inom branschen.

PwC:s globala studie om artificiell intelligens bekräftar detta: AI förväntas bidra med upp till 15,7 biljoner dollar till den globala ekonomin år 2030.

Artificiell intelligens kommer att bli den viktigaste källan till transformation i praktiskt taget alla branscher. Den kommer att fortsätta utvecklas och lösa brister i effektivitet, noggrannhet och produktivitet.

Även mjukvaruutvecklingsteam kan utnyttja AI-drivna verktyg för att bli mer produktiva och effektiva.

AI kan automatisera repetitiva uppgifter som kodgenerering, testning och felsökning för vanliga funktioner. Detta frigör tid för utvecklare att fokusera på de kreativa aspekterna av problemlösning och utformning av innovativa lösningar.

AI kan också analysera stora kodbaser för att identifiera potentiella fel, säkerhetsproblem eller förbättringsområden, vilket sparar utvecklare värdefull tid och ansträngning. Läs vidare för att upptäcka fler användningsfall och exempel på hur AI kan hjälpa till med mjukvaruutveckling.

Förstå AI inom mjukvaruutveckling

Nej, AI kommer inte att ersätta mjukvaruutvecklare! Det är inte heller någon mirakelkur som löser alla befintliga utmaningar inom mjukvaruutveckling.

Istället används den som ett kraftfullt verktyg som formar framtiden för området. Teknikledare som anammar AI-kodningsverktyg och djupinlärning kan förbättra sina teams produktivitet och effektivitet, vilket ger en konkurrensfördel i den ständigt föränderliga teknikvärlden.

Redan från den inledande designfasen kan AI-system hjälpa teamen att ta fram effektiva och hållbara lösningar. Eftersom AI-verktyg påskyndar beslutsfattande, kodning, dokumentation och leverans blir hela livscykeln för mjukvaruutveckling smidigare.

Felsökning förväntas bli överflödigt eftersom AI hjälper till att identifiera och analysera kod för att lösa problem snabbare. Detta leder till snabbare lanseringar av funktioner, snabbare buggfixar och en mer responsiv utvecklingscykel.

För att förstå AI:s praktiska tillämpningar, låt oss titta på trender och användningsfall inom mjukvaruutveckling.

Hur man använder AI i mjukvaruutveckling för olika användningsfall

AI erbjuder flera möjligheter för mjukvaruutveckling, men för att kunna använda dessa verktyg effektivt måste man veta när och hur man integrerar dem i sitt arbetsflöde. Låt oss dyka in i de mest lovande tillämpningarna av AI och maskininlärning, som kommer att forma framtiden för kodningsprocessen och produktutvecklingen.

1. Automatiserad kodgranskning och testning

Kvalitetssäkring i tiden före AI var beroende av en mycket repetitiv process med frekventa kodgranskningar och manuella kontroller. AI ökar effektiviteten i denna process genom att automatisera stora delar av testprocessen.

Till exempel är AI-drivna kodgranskningsverktyg som Codacy ett utmärkt sätt att förbättra kodkvaliteten och effektivisera utvecklingsprocessen. Det integreras med populära utvecklingsplattformar som GitHub, GitLab och Bitbucket.

Dessa verktyg använder maskininlärningsalgoritmer som tränats på enorma datamängder med kod för att analysera din kodbas för olika problem, såsom kodfel, identifiering av potentiella buggar och hantering av säkerhetsproblem.

I grund och botten kompletterar AI mänskliga tester för att uppnå mest omfattande täckning. Den kan också genomföra A/B-tester och jämföra programvariationer för att identifiera den optimala lösningen.

2. Generera dokumentation

Skapa tydlig dokumentation som visuella rapporter, som hjälper utvecklare att identifiera problem och säkerställa konsekvens under hela projektets livscykel.

DocuWrite.ai är till exempel ett AI-drivet verktyg som hjälper utvecklare att snabbt och enkelt generera omfattande API-dokumentation direkt från sin kodbas. Det skannar din kod efter funktionsdefinitioner, kodkommandon och datastrukturer. Baserat på analysen genererar det sedan API-dokumentation som innehåller tydliga beskrivningar, kodexempel, parameterdetaljer och returvärden.

3. Felsökare

Felsökare är kraftfulla verktyg som gör det möjligt för programmerare att analysera och felsöka sin kod, eliminera buggar och säkerställa att programmet fungerar smidigt. De kan dock också vara tidskrävande, särskilt i komplexa kodbaser.

SinCode, ett AI-verktyg, kan hjälpa dig att analysera spår av kodkörning och identifiera exakt vilken rad som orsakar oväntat beteende. Det använder maskininlärning för att korrelera kodändringar med efterföljande fel, vilket hjälper utvecklare att förstå grundorsaken mer effektivt, särskilt för intermittenta eller svårreproducerbara buggar.

4. Refaktorisering

Förbättra kodens läsbarhet, underhållsbarhet och prestanda med refactoring. Refactoring lägger inte till nya funktioner eller ändrar programmets funktion. Det handlar om att göra den befintliga koden renare, effektivare och lättare att hantera på lång sikt.

Som mjukvaruutvecklare kan du använda Sourcery, som analyserar din kod och föreslår refaktoreringsmöjligheter baserat på bästa praxis och vanliga mönster. Det kan identifiera områden där kodduplicering kan elimineras, funktioner kan förenklas eller variabelnamn kan göras mer beskrivande. Sourcery ger utvecklare tydliga förklaringar och kodexempel för föreslagna refaktoriseringar, så att de effektivt kan förbättra kodkvaliteten.

5. Underhåll av äldre kod

Underhåll av äldre kod avser den pågående processen att hålla en äldre kodbas funktionell och uppdaterad. Denna kodbas kan vara skriven i ett föråldrat programmeringsspråk, använda föråldrade bibliotek eller helt enkelt sakna den organisation och tydlighet som moderna kodningsmetoder betonar.

För att underhålla äldre kod kan mjukvaruutvecklare använda DeepCode, ett AI-drivet verktyg som är utformat för att hjälpa utvecklare att underhålla och förbättra äldre kodbaser. Det utnyttjar maskininlärningsmodeller som tränats på stora datamängder med kod för att analysera din kod efter kodfel, buggar och sårbarheter i öppen källkod. Det ger också kontextuell information för varje problem, inklusive kodreferenser och potentiella korrigeringar. Synk använder till exempel en branschunik process för att skapa DeepCode AI-kunskapsbasen som driver Snyk Code. Genom att kombinera symbolisk och generativ AI, flera maskininlärningsmetoder och expertisen hos Snyks säkerhetsforskare säkerställer de en hög noggrannhet utan hallucinationer.

6. Integration av naturlig språkbehandling (NLP)

Med AI kan du skriva kod genom att helt enkelt beskriva vad du vill att den ska göra! NLP-verktyg överbryggar klyftan mellan mänskligt språk och kod. Utvecklare kan utnyttja dessa verktyg för att omvandla krav i naturligt språk till funktionell kod, vilket minskar behovet av manuell kodning och sänker inträdesbarriären för nya utvecklare av programmeringsspråk.

Med NLP-integration kan du till exempel beskriva en önskad funktion, till exempel en inloggningsskärm som kräver ett användarnamn och lösenord för autentisering, och verktyget kan översätta denna beskrivning till motsvarande kod för att bygga inloggningsskärmen.

Mjukvaruutvecklare kan utnyttja Microsoft Copilot (inte att förväxla med GitHub Copilot), ett AI-drivet verktyg som integrerar Natural Language Processing (NLP) för att bli utvecklarens bästa skrivkompis. Det förstår koden du skriver. Det analyserar inte bara rader och funktioner utan förstår logiken och avsikten bakom din skapelse.

Verktyget använder sin NLP-kraft för att översätta din förklaring till tydlig, koncis och välstrukturerad dokumentation. Låt oss säga att du omstrukturerar en del av koden och vill säkerställa att du har behållit allt intakt.

Copilot kan analysera dina ändringar och förutsäga potentiella bieffekter. Den använder sin förståelse för kodens relationer och beroenden för att markera områden där oönskade konsekvenser kan uppstå.

AI-copilotverktyg fungerar som intelligenta kodningsassistenter. De är som att ha en medarbetare som förstår din kodningsstil, kommer ihåg ditt projektkontext och kan förutsäga vad du kan behöva härnäst.

Copilots analyserar din befintliga kod, projektstruktur och kodningsstil för att föreslå relevanta kodsnuttar, funktionsanrop och variabelnamn medan du skriver. Denna kontextmedvetna intelligens minskar avsevärt risken för fel och repetitiva kodningsuppgifter.

Sådana verktyg kan förstå syftet med din kod och föreslå rader eller till och med kodblock som passar perfekt in i ditt projekt. Detta kan vara särskilt användbart när du arbetar med okända bibliotek eller ramverk, eftersom ett copilotverktyg kan föreslå rätt syntax och användning baserat på sin förståelse av sammanhanget.

Några populära copilotverktyg som du kan använda:

GitHub Copilot (byggt på OpenAI Codex) USP: Sömlös integration med GitHub, kontextmedveten kodkomplettering och stöd för flera språk

Recension: ”För det mesta föreslår den kod som jag ändå skulle behöva sitta och skriva själv. Om förslaget är felaktigt börjar jag bara skriva det jag vill ha, och det brukar gå ganska snabbt.” – MasterEvanK, Reddit Tabnine USP: Personliga kodförslag baserade på din kodningsstil och projektkontext, offlinefunktionalitet och integration med olika IDE:er.

Recension: ”Anpassar sig snabbt till min kodstil och mina format och uppdateras för att ta hänsyn till variabler och funktioner som jag har definierat. Extrapolerar snabbt riktningen för din kod och ger kontextuella förslag. Det har påskyndat min utvecklingstid och hjälpt mig när jag lär mig nya språk. Jag gillar också att det fungerar med alla IDE:er” – David C, G2 Codeium USP: Fokus på kodkvalitet och underhållsbarhet; analyserar koden för potentiella problem, föreslår möjligheter till refaktorisering och genererar automatiskt dokumentation.

Recension: ”Codeium är mycket lätt att använda och ger riktigt hjälpsamma förslag. Eftersom allt är lokalt är det supersnabbt, även för distansarbetare, och det märks inte alls.”– Eric Y., G2

8. Specialiserade AI-bots

AI-modeller och maskininlärningsalgoritmer kan tränas på din organisations specifika data – kodförvar, versionshanteringssystem, kunskapsplattformar och mycket mer. Du skapar anpassade AI-bots som förstår ditt unika system.

Genom att demokratisera AI för utvecklare bryter plattformar som ChatGPT Playground och Hugging Face till exempel ner inträdesbarriärerna. Dessa plattformar erbjuder förtränade AI-modeller och verktyg som utvecklare kan använda för att bygga sina egna anpassade modeller. Detta gör det möjligt för utvecklare att gå bortom färdiga lösningar och skräddarsy AI-funktioner efter de specifika behoven i sina applikationer.

Dessa bots kan få tillgång till och analysera insikter i naturligt språk. Nyanställda – och även erfarna ingenjörer – kan ställa frågor och få värdefull vägledning.

Fastnat med kodförslag? Botten kan analysera din kodbas och föreslå lösningar eller relevant dokumentation. Har du problem med produktionsprestanda? Botten kan hänvisa dig till rätt ingenjörer eller resurser för att felsöka problemet.

Generativa AI-bots överbryggar kunskapsgapet som uppstår genom föråldrad dokumentation och förlorad institutionell kunskap, så att ingenjörer med olika erfarenhetsnivåer kan navigera i sina system, hitta svar och bli mer produktiva.

Alibaba, Kinas största e-handelsföretag, använder fem AI-chattbottar för att hantera kundkontakter på Taobao, som står för cirka 75 % av Alibabas onlinekonsultationer och 40 % av telefonkonsultationerna. De första resultaten visar att chattbottarna har ökat kundnöjdheten med 25 % och sparat företaget mer än 150 miljoner dollar per år.

Alibaba erkänner att AI, trots sina framgångar, inte helt kan ersätta mänsklig kundservice. För enkla frågor kan AI utan problem svara användarna.

I komplexa situationer som tvister träder dock AI in genom att automatisera manuella uppgifter (samla in information om överklaganden/kuponger och erbjuda preliminära lösningar). Människor granskar sedan AI:s resultat tillsammans med ytterligare information för att fatta slutgiltiga beslut.

För att optimera detta samarbete investerar Alibaba kontinuerligt i sömlös interaktion mellan människa och maskin. Deras AI-bots övervakar ständigt interaktioner och identifierar kundproblem och begränsningar i AI-supporten.

9. Prediktiv analys och projektledning

Att jonglera uppgifter, resurser och snäva deadlines kan ofta kännas som att gå på lina. Därför är strategisk planering och felfri genomförande av största vikt. Men tack och lov har AI gjort sitt intåg i projektledningen och erbjuder kraftfulla verktyg för att effektivisera arbetsflödet och öka vinsten.

AI kan analysera resursfördelning och historiska projektdata och fungera som en kristallkula för att förutsäga framtida tidsplaner, resursbehov och potentiella hinder. Med dessa insikter kan projektledare fatta välgrundade beslut, fördela resurser effektivt och proaktivt minska riskerna.

Odin är till exempel ett generativt AI-baserat produktivitetsverktyg för företag som integreras med ClickUp och förenklar projektsamarbete och resurshantering.

AI kan identifiera repetitiva uppgifter som bromsar ditt team. Genom att automatisera dessa uppgifter frigörs värdefull tid för utvecklare att fokusera på centrala kodningsinitiativ.

Låt oss titta på hur livet för en mjukvaruutvecklare kan förändras med en projektledningslösning som drivs av AI!

Använda AI-programvara för mjukvaruutveckling (med ClickUp)

AI-programvara blir alltmer en game changer inom mjukvaruutveckling, och en programvara som kan erbjuda en allt-i-ett-lösning för utvecklare är ClickUp!

Låt oss titta på hur ClickUp och dess egenutvecklade AI-teknik, Clickup Brain, förbättrar mjukvaruteamens kapacitet:

1. AI-driven centraliserad plattform

Se till att dina teknik-, produkt- och intressentteam arbetar i samklang med visuella färdplaner i ClickUps programvara för projektledning för mjukvaruteam.

ClickUps plattform för projektledning för mjukvaruteam erbjuder en rad innovativa verktyg för att förbättra utvecklingseffektiviteten:

Samarbeta smidigt med ditt team med hjälp av roadmaps, sprints och backlogs – allt inom en enda, intuitiv plattform.

ClickUp Dashboards är din centrala rapporteringshub som erbjuder fullständig projektöversikt.

Visualisera ditt teams framsteg med ClickUp Dashboards

ClickUp Sprints underlättar ditt arbetsflöde med automatiserad prioritering och uppgiftshantering. Övervaka framstegen enkelt och visualisera ditt teams prestationer med tydliga Burndown- och Burnup-diagram.

Spara tid och samarbeta med ditt team i projekt genom ClickUp Sprints

Dynamiska ClickUp Gantt-diagram organiserar dina sprintar, spårar milstolpar och anpassar sig enkelt till hinder eller förändrade tidsplaner med snabba uppdateringar.

I kombination med ClickUp Brain har plattformen något för alla utvecklares behov – från funktioner för automatisering av uppgifter, kvalitetskontroller av kod och mallar för felspårning till praktiska AI-verktyg.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brains AI-verktyg för att fånga upp dina krav och bygga AI-drivna arbetsflöden

ClickUp Brain tar bort det tråkiga arbetet med dina veckovisa sprintuppdateringar. Denna intelligenta assistent går längre än så – den kan förenkla hela din mjukvaruutvecklingsprocess avsevärt:

Automatiserad dokumentation: Skapa tekniska specifikationsdokument direkt och spara värdefull tid.

Snabbare kodgranskningar: Påskynda kodgranskning och testning med snabb generering av testfall

Öka effektiviteten: Frigör tid för ditt team genom att låta AI-verktyg hantera rutinuppgifter – generera uppdateringar för standups, svara på kommentarer och sammanfatta anteckningar – allt på några sekunder.

2. Automatiserad effektivitet för bättre projektutveckling

Öka din effektivitet och prioritera viktiga uppgifter med ClickUp Automations. Välj bland över 100 fördefinierade automatiseringar för att förenkla arbetsflöden, hantera rutinuppgifter och underlätta projektövergångar.

Du kan till och med skapa anpassade automatiseringar på vanlig engelska via ClickUp Brain.

Automatisera dina uppgifter och fokusera på det som är viktigt med ClickUp Automations

Använd ClickUp-integrationer för att smidigt ansluta till externa verktyg som GitHub, GitLab och BitBucket och centralisera mjukvaruutvecklingen inom en enda plattform.

Omvandla formulärsvar till praktiska uppgifter som direkt kan integreras i dina arbetsflöden i ClickUp

Du kan samla in buggar och problemrapporter med ClickUp Forms och sedan konvertera dem till spårbara uppgifter som ditt team kan prioritera. Du kan också länka relaterade problem, lägga till taggar och hantera din backlog med anpassade fält, statusar och sammanställningar.

Utöver ovanstående funktioner kan du använda ClickUp Software Project Template för att bättre hantera ditt nästa projekt.

Ladda ner denna mall Visualisera din nästa mjukvaruproduktidé från koncept till lansering med ClickUp Software Project Template.

Mjukvaruprojekt kan snabbt bli komplexa. Men tänk om det fanns ett sätt att förenkla processen och nå framgång? Denna mall ger dig möjlighet att:

Upprätta en tydlig projektstruktur från början till slut, så att alla är på samma sida.

Håll enkelt koll på framstegen och se till att alla milstolpar uppnås i tid

Optimera samarbetet mellan teammedlemmar och intressenter med anpassade statusar, AI-verktyg och flexibla vyer

3. Fördefinierade mallar för att förenkla arbetsflöden

Använd ClickUp Brain för att skapa mallar för olika mjukvaruutvecklingsprojekt eller använd färdiga mallar från ett bibliotek med mjukvaruutvecklingsmallar. Förenkla och påskynda sprintplanering, sprintevenemang, agil scrum, roadmaps, användarberättelser, apputveckling och mycket mer.

ClickUp-mall för mjukvaruutveckling

Till exempel förenklar ClickUp Software Development Template hanteringen av mjukvaruprojekt från start till mål – allt på ett och samma ställe.

Ladda ner denna mall Hantera nya mjukvaruprojekt från början till slut med ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling

Behöver du hjälp med att hantera flera verktyg för dina produkt-, design-, teknik-, QA- och DevOps-team? Denna allt-i-ett-mall innehåller allt ditt team behöver för att komma igång med ClickUp.

Använd den för att:

Skapa och upprätthåll en tydlig produktplan så att alla är överens om produktvisionen.

Leverera produktfunktioner effektivt med strömlinjeformade arbetsflöden och flexibla vyer

Använd agila metoder (Scrum eller Kanban) för att hantera buggar och utvecklingsutmaningar som ett enat team.

ClickUp-mall för programvaruförändringslogg

Och vad händer om du behöver hjälp med att skicka in loggändringar och organisera dem på ett ställe? ClickUp Software Change Log Template förenklar denna process och ger dig fullständig kontroll genom att skapa en central hubb för all din programvaruverksamhet.

Ladda ner denna mall Håll en noggrann spårningslogg med modifieringar, som hanteras korrekt och vars effekter utvärderas fullständigt med ClickUp Software Change Log Template.

Det kommer att hjälpa ditt team att:

För tydlig dokumentation av alla programvaruförändringar , vilket säkerställer transparens och en smidig utvecklingsprocess i en tabellvy som liknar ett kalkylblad.

Skapa och tilldela uppgifter relaterade till varje förändring och övervaka framstegen i realtid med en tydlig tidslinjevy.

Brainstorma och förfina idéer med intressenter med hjälp av inbyggda dokument och whiteboards

Kategorisera uppgifter för enkel spårning och visualisera framsteg med tydlig organisation i Scrum eller med tydlig organisation i Scrum eller ClickUp Kanban View.

Automatisera aviseringar för att hålla dig uppdaterad om varje steg i förändringsprocessen och eliminera kommunikationsbrister.

Diskutera framsteg och ta itu med problem i möten på ett smidigt sätt med hjälp av på ett smidigt sätt med hjälp av ClickUp Chat View eller integrationer med Google Workspace eller Zoom.

Övervaka och analysera uppgifter för att identifiera flaskhalsar och maximera ditt teams totala produktivitet med hjälp av en instrumentpanel.

Framtiden för AI inom mjukvaruutveckling (och ClickUp)

AI kommer att bli en kraftfull samarbetspartner för – och inte en konkurrent till – mjukvaruutvecklare. Medan AI är utmärkt för att automatisera uppgifter och hantera repetitiva aspekter av kodning, förblir den mänskliga touchen oersättlig när det gäller design, kreativ problemlösning och etiska beslut.

Framtiden för AI inom mjukvaruutveckling ser ljus ut. Den lovar att förenkla arbetsflöden, höja mjukvarukvaliteten och skapa exceptionella användarupplevelser.

Undrar du var du ska börja? Förbättra ditt mjukvaruutvecklingsteams superkrafter med AI-drivna verktyg och projektledningsprogramvara som ClickUp.

Registrera dig för ClickUp idag!