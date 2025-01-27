De 10 bästa AI-verktygen för utvecklare som ökar kodningseffektiviteten

Artificiell intelligens har genomsyrat nästan alla aspekter av dagens samhälle och ekonomi. Ändå kan man säga att ingen bransch har känt dess omvälvande inverkan, både positiv och negativ, mer påtagligt än mjukvaruutveckling. ?

Idag finns det många AI-verktyg som kan föreslå, autofylla, felsöka eller förfina kod för att påskynda mjukvaruutvecklingen. De kan också testa applikationer för att förbättra funktionaliteten och ge insikter om deras prestanda. Även om dessa utvecklingar är spännande har de också banat väg för ökad konkurrens inom området, vilket gör det svårare att välja rätt AI-kodningsassistentverktyg.

För att hjälpa dig i din sökning presenterar vi de 10 bästa AI-verktygen för utvecklare, tillsammans med deras bästa funktioner och begränsningar. Låt oss dyka in och upptäcka det AI-verktyg som kommer att ta din mjukvaruutveckling till nästa nivå!

Hur används AI av utvecklare?

Utvecklare använder allt oftare AI-verktyg för att effektivisera arbetsflöden, spara värdefull tid och påskynda utvecklingsprocesser. Några av fördelarna med att använda AI-verktyg för mjukvaruutveckling är:

Ökad produktivitet: Utvecklare använder AI-verktyg för att påskynda kodningen genom automatisk kodkomplettering. Detta minimerar mänskliga fel och frigör extra tid för mer kunskapsintensivt arbete. Förbättrad programvarutillförlitlighet: Dessa verktyg kan självständigt : Dessa verktyg kan självständigt upptäcka buggar och ge förslag på hur de kan åtgärdas, vilket förenklar testningen Prediktiv analys: AI-verktyg ger värdefull insikt i potentiella prestandaproblem i applikationen, vilket möjliggör kodoptimering för att förbättra den övergripande funktionaliteten. Förenkla komplexa system: Med hjälp av naturlig språkbehandling (NLP) – AI:s förmåga att förstå och generera mänskligt språk – hjälper dessa verktyg utvecklare att förstå komplex kod och dokumentation, vilket underlättar skapandet av innovativ programvara. Proaktivt underhåll: Utvecklare använder AI-verktyg för att säkerställa systemets stabilitet och tillförlitlighet. Eftersom AI är utmärkt för systemövervakning och analys i realtid kan det flagga potentiella problem innan de eskalerar till kritiska problem.

Vad du ska leta efter i ett AI-verktyg för utvecklare

För att välja rätt AI-utvecklingsverktyg bör du se till att det har de flesta (om inte alla) av följande funktioner och egenskaper:

Kodkomplettering : Leta efter verktyg som ger kodförslag och automatisk komplettering för att påskynda utvecklingsprocessen och minska antalet fel.

Kodgranskningsfunktioner : Bedöm om verktyget erbjuder funktioner för att granska och analysera kod med avseende på kvalitet, stil och potentiella problem.

Sekretess- och säkerhetsfunktioner : Se till att verktyget har robusta säkerhetsåtgärder för att skydda dina data och din kod från obehörig åtkomst.

Funktionsförslag : Kontrollera om verktyget kan föreslå funktioner, metoder eller optimeringar för att förbättra kodkvaliteten och effektiviteten.

Verktyg för kodtestning och enhetstestning : Kontrollera om verktyget stöder automatiserad kodtestning och enhetstestning, vilket är avgörande för kvalitetssäkring av programvara.

Integrationsalternativ : Leta efter lösningar som kan integreras sömlöst med tredjepartsappar och program som du regelbundet använder i din utvecklingsprocess.

Språkstöd: Kontrollera att verktyget stöder de programmeringsspråk du arbetar med och kan förstå naturliga språk för bättre kommunikation.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa AI-verktygen för utvecklare på marknaden. Följ med oss när vi gräver djupare i deras utmärkande funktioner, pekar på eventuella nackdelar och utforskar deras prissättning. Låt oss sätta igång! ?

Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprints och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

ClickUp är en game changer för mjukvaruteam och erbjuder en rad innovativa verktyg för att förbättra arbetseffektiviteten. ClickUp är mer än en vanlig projektledningsprogramvara och har något för alla utvecklares behov – från funktioner för automatisering av uppgifter och mallar för felspårning till den praktiska AI-skrivassistenten. ⚒️

Om du följer principerna för agil projektledning kan du dra nytta av ClickUp Dashboards för att få fullständig översikt över projektet och samarbeta med ditt team med hjälp av roadmaps, sprints och backlogs.

ClickUp Sprints låter dig automatisera och prioritera uppgifter, övervaka sprintens framsteg och få en tydlig bild av dina prestationer med Burndown- och Burnup-diagram. Använd flexibla Gantt-diagram för sprintorganisation och milstolpspårning – anpassa dig enkelt till hinder och förändrade tidsplaner genom att göra snabba uppdateringar.

Och när det gäller att sammanfatta din veckovisa sprintuppdatering – låt ClickUp Brain ta hand om det. Denna skrivassistent stannar inte där – den kan effektivisera mjukvaruutvecklingen genom att:

Automatisera centrala dokumentationsuppgifter och skapa tekniska specifikationsdokument på nolltid.

Snabba upp kodgranskning och testning med snabb generering av testfall

Slutför 30-minutersuppgifter på några sekunder, generera uppdateringar, kommentarsvar och notatsammanfattningar

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp Brain.

För att enkelt hantera bugg- och problemrapporter kan du använda ClickUp Bug & Issue Tracking Template. Den innehåller tre fördesignade listor för att optimera ditt arbetsflöde:

Huvudlista över fel Rapporterade buggar Begränsningar och lösningar

Öka effektiviteten och prioritera viktiga uppgifter med ClickUp Automations. Välj mellan över 100 automatiseringar för att förenkla arbetsflöden, hantera rutinuppgifter och underlätta projektövergångar.

Slutligen kan du använda ClickUp Integrations för att smidigt ansluta till externa verktyg som GitHub, GitLab och BitBucket och centralisera mjukvaruutvecklingen på en enda plattform.

ClickUps bästa funktioner

AI-skrivassistent för att skapa viktig projektdokumentation

Automatiserade uppgiftsfördelningar, kommentarer och statusuppdateringar

Agila mallar för enkel projektledning

Felrapporteringar omvandlas enkelt till åtgärdsbara uppgifter via intagsformulär för mjukvaruteam.

Burndown-, Burnup- och Gantt-diagram för att spåra framsteg

Integreras med över 1 000 verktyg

15+ ClickUp-vyer för smidig projektorganisation

Begränsningar för ClickUp

Ibland förlängd laddningstid

Det stora utbudet av funktioner kan verka lite överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Scribe

Scribe är ett verktyg för skärmdumpning och dokumentation vars AI-funktioner hjälper utvecklare att skapa och hantera processdokument.

Scribe AI-funktion stöder skapandet av guider, handledningar och SOP:er. Den översätter dina arbetsflöden till visuella, lättförståeliga instruktioner, vilket optimerar produktiviteten över hela linjen.

Du kan instruera Scribe:s AI-verktyg för innehållsskapande att strukturera dina dokument genom att lägga till titlar, beskrivningar, ytterligare sammanhang och redigera känslig information. Det kan också integrera personlig branding, redigera skärmdumpar och ge användbara tips.

Och grädden på moset? Du kan enkelt fånga, redigera och dela så kallade Scribes med ditt team och dina intressenter, vilket gör samarbetet enkelt och effektivt. ?

Scribe integreras med hundratals populära verktyg för utvecklare, från WordPress och Microsoft Teams till Airtable och ClickUp, vilket gör ditt arbete smidigare och bekvämare.

Scribe bästa funktioner

Flexibilitet att anpassa text, steg och bilder

AI-drivna steg-för-steg-guider med kommenterade skärmdumpar

Användarvänliga feedbackverktyg

Robust säkerhet och kontroll på företagsnivå

Tillgängligt via ett Chrome-tillägg och ett skrivbordsprogram.

Begränsningar för Scribe

Saknar AI-integrationer

Tillfälliga rapporteringsfel

Priser för Scribe

Grundläggande : Gratis

Pro (Teams) : 12 $/månad per plats (minst fem platser)

Enterprise: Anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Scribe-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (mindre än 10 recensioner)

3. aiXcoder

Kodning blir en barnlek med aiXcoder, ett verktyg som sömlöst översätter naturligt språk till kod på metodnivå. Det erbjuder också omfattande kodkomplettering för hela rader eller grupper av rader, vilket möjliggör en oöverträffad kodningseffektivitet.

aiXcoder har en GitHub-stödd öppen källkodssökning som är kopplad till din integrerade utvecklingsmiljö (IDE). Det är hur enkelt som helst att använda – välj bara din kod, högerklicka och välj ”sök liknande koder med aiXcoder” för att omedelbart hitta liknande kodsnuttar. Du kan också ange nyckelord i tjänstefönstret för att hitta relevanta API-användningsfall och kolla in källkodslänkar för enkel verifiering och referens.

Företag kan dra nytta av följande specialiserade funktioner:

Skräddarsydd intelligensmotor: Träna en dedikerad djupinlärningsmotor med privat företagskod Enterprise Code Search: Skapa en anpassad sökmotor för kodintelligens för företag Statistik över utvecklarnas effektivitet: Förbättra kodningseffektiviteten och problemidentifieringen för företag genom att fokusera på de initiala kodningsdetaljerna.

aiXcoder anpassar sig inte bara smidigt till din kodningsmiljö och ger insiktsfulla kodförslag, utan ger också snabb feedback. ?

aiXcoders bästa funktioner

Smart fullständig och flerradig kodkomplettering

Statistik över kodningseffektivitet

Anpassning på företagsnivå för komplexa utmaningar

Stöder flera IDE:er som IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm och WebStorm.

Flerspråkigt stöd med C, C++, C#, JavaScript, TypeScript, etc.

Sömlös IDE-integration för kodsökning

Begränsningar för aiXcoder

Inga recensioner tillgängliga

Priser för aiXcoder

Gratis

Andra prisalternativ finns tillgängliga vid kontakt.

aiXcoder-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga

4. Cody från Sourcegraph

Sourcegraph är ett produktivitetsverktyg för kodsökning som är utformat för att hjälpa utvecklare med felsökning, navigering och automatisering av kod. Dess AI-chattbot, Cody, analyserar din kodbas och ger svar på frågor. Den är utmärkt på att tolka kommandon i naturligt språk för att antingen generera ny kod eller reda ut komplexiteten i befintlig kod.

Detta AI-verktyg erbjuder en mångsidig kodbasassistent som möjliggör omfattande sökningar för att hitta kodplatser och deras bidragsgivare i olika arkiv, grenar och värdplattformar. Med tillgång till Sourcegraphs kodgraf och en stor språkmodell (LLM) ger Cody kontextmedvetna svar som hjälper dig att skapa kodsnuttar, skapa nya funktioner eller fixa buggar. ?

Cody bästa funktioner

Stöder programmeringsspråk som Python, Go, JavaScript och TypeScript.

Förenkla komplexa kodstrukturer

Upptäcka och hjälpa till med att lösa buggar

Kodavsnitt och funktionsgenerering baserat på dina kommandon

Snabb kodlokalisering via funktion, fil eller enkel engelsk beskrivning

Cody-begränsningar

UX kan förbättras

Ytterligare språkstöd skulle vara användbart.

Priser för Cody

Gratis för alltid

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Cody-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (mindre än 10 recensioner)

Sourceforge: 4,5/5 (mindre än 10 recensioner)

5. Mintlify

Trött på att dokumentera kodningsrelaterade processer på egen hand? Låt Mintlify ta bort denna börda från dina axlar! ?️

Denna dokumentationsprogramvara skannar kod och genererar förklarande guider och SOP:er på några sekunder. Det gör den idealisk för utvecklare och utvecklingsteam som vill effektivisera dokumentationsskrivandet och förbättra kodens tydlighet.

Med hjälp av naturlig språkbehandling och webbskrapningsfunktioner skapar Mintlify inte bara dokumentation utan utvärderar också dess läsbarhet. Det kan förstå ditt kodsammanhang och generera lämpliga beskrivningar, även när det gäller ”mänskligt läsbara” metodnamn.

Dessutom automatiserar Mintlify jobhantering och utvecklingsarbetsflöden genom att integreras med populära plattformar som GitHub, Slack och Dropbox.

Mintlifys bästa funktioner

Automatiserad dokumentationsgenerering

Avancerad AI-förståelse

Förbättrad kodtydlighet och läsbarhet

Integration med populära verktyg

Kan installeras på VS Code och IntelliJ.

Mintlify-begränsningar

Det går inte att generera dokumentation för hela filen på en gång.

Det skulle kunna vara fördelaktigt att lägga till fler språk.

Mintlify-priser

Tillgängligt vid kontakt

Mintlify-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (mindre än fem recensioner)

Capterra: 5/5 (mindre än fem recensioner)

6. Stepsize AI

Stepsize AI är ett samarbetsverktyg som hjälper dig att hålla dig uppdaterad om ditt produktutvecklingsteams aktiviteter och prestationer. Det fungerar som en projekthistorik och uppgiftshanterare och integreras smidigt med plattformar som Slack, Jira och GitHub. Dess främsta syfte är att eliminera informationsöverflöd och missförstånd, vilket i slutändan förbättrar produktiviteten.

StepSize AI samlar alla aktiviteter, uppdateringar och beslut, identifierar och delar det som verkligen är viktigt genom enhetliga sammanfattningar. Det sparar också tid och minskar behovet av möten genom att du kan ställa frågor och få snabba svar.

Använd verktyget för att skapa dagliga standup-rapporter, inklusive uppdateringar om framsteg, utmaningar, hinder och förfrågningar. Generera automatiskt rapporter för varje agil sprint, så att team, chefer och intressenter hålls informerade om sprintens framsteg.

Dessutom hjälper verktyget till att leverera koncisa AI-genererade sammanfattningar berikade med insiktsfulla bilder och diagram. ?

Stepsize AI:s bästa funktioner

Automatisk, AI-genererad rapportering

Automatiska uppdateringar och insikter

Spara tid genom att snabbt svara på frågor

Advanced Encryption Standard garanterar datasäkerhet

Integreras med Jira, GitHub, Slack, Zoom etc.

Begränsningar för Stepsize AI

Inga recensioner tillgängliga

Stepsize AI-prissättning

Gratis

Team : 19 $/månad per användare

Företag : 49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Stepsize AI-betyg och recensioner

ProductHunt: 5/5 (10+ recensioner)

7. AlphaCode

AlphaCode från DeepMind är ett AI-system som kan utveckla konkurrenskraftiga datorprogram. Det genererar kod genom att förstå och översätta problembeskrivningar i naturligt språk med hjälp av språkmodeller baserade på transformatorarkitektur. ?

Verktyget utmärker sig i att lösa komplicerade programmeringsutmaningar som kräver kritiskt tänkande, logik, algoritmiska lösningar, kodningskunskap och förståelse för naturligt språk. Det genomgår omfattande träning på stora språkmodeller (LLM) och innehåller NLP-baserade förbättringar för att förfina, korrekturläsa och exekvera precis kod enligt användarens krav.

AlphaCode har en rad funktioner som gör det till ett exceptionellt AI-verktyg för utvecklare. De viktigaste är:

Automatisk komplettering och förslag : Använder maskininlärningsalgoritmer för att erbjuda kodkompletteringar baserade på kontextuella ledtrådar, vilket minskar manuella inmatningsfel.

Felupptäckt och korrigering : Verktyget utför felupptäckt i realtid i din kod och föreslår korrigeringar.

Kodoptimering: Identifierar flaskhalsar genom att analysera koden och föreslår ändringar för att optimera prestandan.

AlphaCodes bästa funktioner

Transformerbaserade språkmodeller för konkurrenskraftig kodgenerering

Förståelse av naturligt språk

Felkorrigering

Kodkomplettering

Tränad på en GitHub-databas med konkurrenskraftiga programmeringsuppgifter

Genererar kod i språk som C++, Java, Python och Haskell

Begränsningar för AlphaCode

Inga recensioner tillgängliga

Priser för AlphaCode

Gratis

AlphaCode-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga

8. GitHub Copilot

GitHub Copilot är en förstklassig AI-kodningsassistent som är utformad för att hjälpa utvecklare att skapa högkvalitativ kod med exceptionell effektivitet. Med hjälp av OpenAI Codex-språkmodellen erbjuder den kod- och funktionsförslag i realtid direkt från din editor.

Detta verktyg går längre än att bara föreslå kodsnuttar – det kan skriva hela kodrader, slutföra funktioner, generera kommentarer och till och med hjälpa till med felsökning och identifiering av säkerhetsproblem. ?️

GitHub Copilot förbättrar kodningsupplevelsen ytterligare genom att erbjuda flerspråkig kodningshjälp och community-drivna lösningar. Det integreras sömlöst med populära kodredigerare, stöder samarbete i realtid och eliminerar repetitiva uppgifter.

Dessutom skräddarsyr det rekommendationer efter projektkrav, erbjuder en intuitiv inlärningsmiljö och möjliggör framstegsspårning för att förbättra kodningseffektiviteten och produktiviteten.

GitHub Copilots bästa funktioner

Kompatibel med populära IDE:er

Tillhandahåller tillägg för Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains och Neovim.

Föreslå kod och komplettera funktioner under kodningen

Enkelt att bläddra igenom flera förslag för automatisk komplettering

Identifiera fel och föreslå korrigeringar

Upptäck säkerhetsbrister i koden

Begränsningar för GitHub Copilot

Kod behöver ibland korrigeras av människor efter AI-generering.

Kodförslagen kan förbättras

Priser för GitHub Copilot

Gratis

Team : 3,67 $/månad per användare

Enterprise: 19,25 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

GitHub Copilot-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

9. AskCodi

AskCodi är utvecklat av Assistiv. ai och är en AI-assistent med en dynamisk uppsättning funktioner som är utformade för att förbättra din kodningsupplevelse.

Använd den utvecklingsvänliga appen Translate för att översätta naturligt språk till kod i över 30 programmeringsspråk, såsom C++, Java, Python, Ruby och PHP. Du kan också växla mellan programmeringsspråk utan problem, vilket gör flerspråkig kodning till en barnlek. ?️

Snabba upp din kodningsprocess med kodförslag och delta i smidig AI-driven chatt, där programmerare skapar kodrelaterade konversationer som effektiviserar samarbetet.

AskCodi integreras med populära redigeringsprogram som Visual Studio Code, Sublime Text och Atom. Detta omfattande stöd hjälper dig att förebygga fel, förvärva nya färdigheter och öka din produktivitet när du kodar.

AskCodis bästa funktioner

Stöder IDE-tillägg som VS Code och PyCharm.

Tillhandahåller kodsnuttar på flera språk (engelska, tyska och polska)

Enkel delning av kodsnuttar

Kodanalys för buggar, prestanda och säkerhet

AskCodi-appen för frontend- och backend-utveckling

Begränsningar för AskCodi

Online-dokumentationen skulle må bra av förbättringar.

Det finns en viss inlärningskurva

AskCodi-priser

Gratis för alltid

Premium : 9,99 $/månad per användare

Ultimate: 29,99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

AskCodi-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (70+ recensioner)

ProductHunt: 4,9/5 (10+ recensioner)

10. Tabnine

Tabnine, den AI-drivna kodningsassistenten, är ett oumbärligt verktyg för att optimera utvecklarnas effektivitet, höja kodkvaliteten och minska kostnaderna. ?

Programvaran ger intelligenta förslag på kodkomplettering och upptäcker potentiella fel för att förenkla utvecklarnas arbete. För att göra detta utnyttjar den kraften i neurala nätverk som tränats på stora öppna källkodsdatasätt.

Verktyget är kompatibelt med olika programmeringsspråk, inklusive Python, Java, JavaScript, PHP, Go och Rust.

Det kan anpassas lokalt för din kodbas och kunskapsbas utan att avslöja din kod. Det kombinerar också universell kunskap med din kodningsstil för att ge ditt team maximalt värde.

Tabnines bästa funktioner

Ger kompletta funktionsförslag

Erbjuder komplettering av hela kodrader med ett enda tangenttryck

Fungerar på bärbara datorer, stationära datorer, servrar och i molnet.

Förbättrar kodkvaliteten och konsistensen

Prioriterar kodsäkerhet och integritet

Stöder språk som Python, TypeScript, Go och Rust.

Integreras med verktyg som GitHub, GitLab och Bitbucket.

Begränsningar för Tabnine

Det kan ta lite tid innan förslagen anpassas till din kodningsstil.

Det kan vara svårt för vissa användare att konfigurera det.

Tabnine-priser

Starter : Gratis

Pro : 12 $/månad per användare

Enterprise: Tillgängligt efter kontakt

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Tabnine-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (mindre än 10 recensioner)

Utveckla smartare, inte hårdare, med hjälp av dessa förstklassiga AI-verktyg för mjukvaruutvecklare. Låt AI göra grovjobbet åt dig, lägg sedan till en mänsklig touch, så är du klar!

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning som kombinerar AI-drivna verktyg för mjukvaruutveckling och omfattande projektledningsfunktioner, prova ClickUp! Utnyttja dess praktiska mallar, automatiseringar, diagram och kraftfulla integrationsfunktioner för att driva ditt nästa mjukvaruprojekt till storhet! ?