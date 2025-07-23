De 10 bästa verktygen för felhantering för problemhantering 2025

Tänk dig att du levererar ett mjukvaruprojekt efter att ha lagt ner massor av arbete, bara för att få feedback om att mjukvaran är buggig. Hjärtskärande!

Men så är det för alla mjukvaruutvecklingsteam. Buggar är nämligen en del av mjukvaran. 🤷🏽‍♀️

Om du inte spårar och åtgärdar dem i tid kan det leda till förseningar i projektet, programvara av låg kvalitet, ökade kostnader och säkerhetsproblem.

Men oroa dig inte! Bugspårningsverktyg hjälper dig att upptäcka, registrera och hantera buggar i varje steg av mjukvaruutvecklingscykeln. I denna lista har vi sammanställt några av de bästa bugspårningsverktygen som du kan använda för att effektivt bekämpa buggar!

Varför programvara för felspårning har blivit viktigare än någonsin

Kraven på mjukvaruteam fortsätter att öka. Projekten blir mer komplexa, användarnas förväntningar blir högre och takten på lanseringarna ökar.

I dessa scenarier med höga insatser blir buggspårningsprogramvara avgörande för att leverera pålitliga produkter av hög kvalitet och upprätthålla teamets effektivitet.

Här är varför det är viktigt att investera i robust programvara för felspårning:

🌟 Intuitiv användarupplevelse: Gör det möjligt för alla teammedlemmar, oavsett teknisk expertis, att enkelt rapportera och hantera buggar – vilket minimerar introduktionstiden och minskar antalet fel.

📊 Omfattande analyser och rapportering: Ger realtidsinsikter om buggtrender, lösningstider och teamets prestanda, vilket gör det möjligt för ledare att fatta välgrundade beslut och kontinuerligt förbättra processerna.

⚒️ Effektiv buggtriage och prioritering: Underlättar effektiv sortering och prioritering av buggar baserat på allvarlighetsgrad och påverkan på verksamheten, vilket säkerställer att kritiska problem hanteras omedelbart.

🔗 Sömlösa integrationer: Ansluter enkelt till dina befintliga utvecklings- och kommunikationsverktyg – såsom GitHub, Slack och projektledningsplattformar – vilket skapar ett enhetligt arbetsflöde och minskar manuellt arbete.

🚦 Anpassningsbara arbetsflöden: Anpassar sig efter ditt teams unika processer, så att du kan definiera anpassade statusar, taggar och automatiseringsregler för effektiv bugghantering.

🔔 Automatiska aviseringar och uppdateringar: Håller alla informerade med omedelbara aviseringar om ändringar i buggstatus, tilldelningar och lösningar, vilket minskar missförstånd och förseningar.

🔒 Centraliserad dokumentation: Lagrar all buggrelaterad information, diskussioner och bilagor på en lättillgänglig plats, vilket gör det enkelt att spåra framsteg och referera till tidigare problem.

De 10 bästa programvarorna för felspårning

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projekt- och felhantering)

Spåra och hantera programvarufel effektivt med ClickUp

Det kan ofta kännas svårare att upptäcka buggar än att åtgärda dem. Varför? Programvaruutvecklingsteam kämpar med dubbla buggrapporter, otydliga buggprioriteringar, stora eftersläpningar och felaktiga buggklassificeringar – allt detta komplicerar programvaruutvecklingscykeln i onödan.

Lösningen? En robust plattform för projekt- och felhantering som tar itu med dessa hinder direkt. Det är där ClickUp kommer in.

Det är ett kraftfullt projektledningsverktyg som är utformat för att förbättra samarbetet, centralisera kommunikationen och automatisera arbetsflöden.

Prova ClickUp Forms Använd ClickUp Forms för att samla in bugganmälningar och omvandla dem till utvecklingsuppgifter.

ClickUp for Software Teams förenklar hela processen för felspårning. Du kan samla in felrapporter med hjälp av ClickUp Forms. Skapa ett anpassat formulär med detaljer som felets titel, beskrivning, miljö (webbläsare, enhet etc.) och allvarlighetsgrad.

Varje formulärinlämning blir en spårbar uppgift, vilket gör det enklare att tilldela dem till relevanta teammedlemmar och övervaka dem med hjälp av ClickUp Tasks. Det bästa är att du kan lägga till anpassade taggar och statusar för att prioritera bugghanteringen.

Använd ClickUp Tasks för att klassificera, hantera och prioritera felrapporter

Genom att till exempel lägga till taggar som "säkerhet", "funktion" och "prestanda" för att klassificera buggar kan du förstå vilka buggar som ska lösas först. Dessutom hjälper det dig att analysera buggtrender och identifiera återkommande problem. Du kan länka relaterade buggar, lägga till anpassade statusar och spåra buggresolutionsstatus i realtid.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, effektiviserar denna process ytterligare genom att utnyttja AI för att automatiskt sammanfatta felrapporter, föreslå relevanta taggar eller statusar och rekommendera nästa steg baserat på historiska data. Med denna AI kan ditt team snabbt identifiera dubbla fel, få omedelbara svar på vanliga frågor och automatisera repetitiva uppgifter – vilket sparar värdefull tid och minskar manuellt arbete.

Skapa omedelbara sammanfattningar, uppdateringar av uppgifter och svar med kontextmedveten AI i din arbetsyta med hjälp av ClickUp Brain.

ClickUp automatiserar också programvaruutveckling och bugghantering genom anpassade arbetsflöden med hjälp av ClickUp Automations och Autopilot Agents.

Du kan till exempel ställa in en automatisering så att när en utvecklare markerar en bugg som "Fixad" ändras den automatiskt till "Väntar på verifiering" och meddelar kvalitetssäkringsprovare (QA). Med Autopilot Agents kan du ta automatiseringen ännu längre genom att låta AI-drivna agenter hantera rutinmässig bugg-triage, tilldela uppgifter baserat på prioritet och se till att ingenting faller mellan stolarna.

Träna anpassade Autopilot Agents i ClickUp för att hantera dina buggspårningsarbetsflöden

Det är inte allt! ClickUp tillhandahåller även mallar för felhantering för att göra processen smidigare. ClickUp Bug & Issue Tracking Template hjälper till att visualisera felhanteringsprocessen och erbjuder en samlad översikt över alla fel. Du kan också övervaka statusen för varje felrapport i realtid.

Ladda ner den här mallen Lös problem snabbare med ClickUps mall för fel- och problemhantering.

Idealiska användningsfall

Programvaruutvecklingsteam, QA-analytiker och produktchefer som söker en enhetlig plattform för att spåra buggar, hantera releaser och övervaka projektets övergripande framsteg.

Organisationer som vill minska spridningen av SaaS-verktyg och konsolidera flera verktyg (t.ex. projektledning, dokumentation, kommunikation, buggspårning) till en enda, sammanhängande arbetsyta.

Team som värdesätter anpassning, automatisering och AI-driven assistans för att effektivisera sina arbetsflöden för identifiering, prioritering och lösning av buggar.

ClickUps bästa funktioner

Använd vilken projektstil du vill, till exempel Gantt-diagram, Scrum och Agile.

Hantera problem och buggar i rätt ordning för att förhindra potentiella blockeringar med hjälp av ClickUp Dependencies

Lägg till mer information om buggar med anpassade etiketter och håll ditt team uppdaterat om deras framsteg med anpassade statusar.

Skapa produktplaner och registrera buggdetaljer för enkel åtkomst med ClickUp Docs.

Integrera med Slack, GitHub, Confluence och andra utvecklingsverktyg för att göra buggspårning och mjukvaruutveckling till en barnlek.

Använd en AI-assistent (ClickUp Brain) för att generera felrapporter, sammanfatta långa trådar, extrahera åtgärdspunkter eller föreslå lösningar.

Utveckla anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera viktiga buggmått, såsom öppna buggar efter allvarlighetsgrad, lösningsfrekvens och teamets arbetsbelastning.

Koppla buggar till större projekt och mål, och behåll sammanhanget och spårbarheten inom det övergripande arbetshanteringssystemet.

Fördelar

Konsoliderar felspårning med projektledning, kommunikation och dokumentation, vilket minskar behovet av att byta verktyg för teamen.

Erbjuder omfattande anpassningsalternativ för arbetsflöden, fält och vyer, som kan anpassas till unika bugghanteringsprocesser.

Ökar effektiviteten med inbyggda AI-funktioner som automatiserar delar av felrapportering, analys och kommunikation.

Erbjuder ett mycket intuitivt användargränssnitt som underlättar för alla teammedlemmar att rapportera och spåra buggar.

Integreras sömlöst med ett omfattande ekosystem av verktyg för utveckling, produktivitet och samarbete.

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur smidigt det anpassar sig till vårt teams unika arbetsflöden. Med över 20 teammedlemmar som använder det dagligen – inklusive QA, utvecklare, designers och ledare – håller det alla samordnade utan att det känns överväldigande. Flexibiliteten i vyerna (lista, tavla, tidslinje osv.) gör att varje person kan arbeta på det sätt som passar dem bäst, samtidigt som de bidrar till en enhetlig process. Vi gillar särskilt hur uppgifter, dokument, sprintar och mål är sammankopplade – det sparar oss från att behöva jonglera med flera verktyg och gör samarbetet transparent och snabbt.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur smidigt det anpassar sig till vårt teams unika arbetsflöden. Med över 20 teammedlemmar som använder det dagligen – inklusive QA, utvecklare, designers och ledare – håller det alla samordnade utan att det känns överväldigande. Flexibiliteten i vyerna (lista, tavla, tidslinje osv.) gör att varje person kan arbeta på det sätt som passar dem bäst, samtidigt som de bidrar till en enhetlig process. Vi gillar särskilt hur uppgifter, dokument, sprintar och mål är sammankopplade – det sparar oss från att behöva jonglera med flera verktyg och gör samarbetet transparent och snabbt.

Nackdelar

Den enorma mängden funktioner kan initialt överväldiga nya användare, vilket kräver en inlärningsinvestering för att optimera buggspårningsarbetsflödena.

En recension på Capterra säger:

Komplexiteten och djupet i anpassningen kan vara överväldigande för nya användare. Ibland kände jag mig överväldigad och hade svårt att förstå vissa lager av vyer och statuseffekter. ClickUp har dock en egen universitet med välgjort utbildningsinnehåll.

Komplexiteten och djupet i anpassningen kan vara överväldigande för nya användare. Ibland kände jag mig överväldigad och hade svårt att förstå vissa lager av vyer och statuseffekter. ClickUp har dock en egen universitet med välgjort utbildningsinnehåll.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

2. Jira (bäst för mjukvaruutveckling)

Jira fungerar som en centraliserad lösning för agil utveckling, inklusive Scrum- och Kanban-ramverk. Verktyget är intuitivt och tillräckligt flexibelt för att anpassa arbetsflöden efter dina behov.

Det bästa med Jira är dess omfattande funktioner för fel- och problemspårning. Du kan skapa ärenden, lägga till bilagor och tilldela problem till specifika teammedlemmar. Du kan också lägga till personer som kan spåra felets framsteg eller skicka in nya insikter.

Idealiska användningsfall

Programvaruutvecklingsteam, inklusive Scrum- och Kanban-användare som letar efter robusta verktyg för planering, spårning och release av programvara.

Kvalitetssäkringsingenjörer (QA) som behöver ett systematiskt sätt att rapportera, reproducera och verifiera programvarufel med detaljerad kontext.

IT-drift- och DevOps-team som vill effektivisera hanteringen av incidenter, problem och förändringar som är direkt kopplade till utvecklingsarbetet.

Jiras bästa funktioner

Skapa anpassade vägar för buggar och definiera exakta statusar (t.ex. ”Öppen”, ”Under granskning”, ”Blockerad”, ”Löst”, ”Verifierad”).

Samla in omfattande information om buggar, inklusive steg för att reproducera dem, förväntade kontra faktiska resultat, miljöinformation, allvarlighetsgrad etc.

Länka buggar direkt till källkodskommitteringar, grenar och pull-förfrågningar i repositorier som Bitbucket, GitHub eller GitLab.

Använd dedikerade Scrum- eller Kanban-tavlor för att visuellt hantera buggbackloggar, prioritera kritiska fel och spåra deras framsteg.

Konfigurera regler för att automatiskt tilldela buggar till specifika team eller individer baserat på komponent, allvarlighetsgrad eller anpassad logik.

Fördelar

Agila tavlor ger tydliga visuella indikationer på buggstatus, vilket möjliggör snabb identifiering av flaskhalsar och främjar transparent spårning av framsteg.

Minskar manuellt arbete genom att automatisera uppdrag, aviseringar och statusövergångar, vilket förbättrar hastigheten och konsistensen i buggfixar.

Kraftfulla rapporteringsfunktioner ger djupgående analyser av buggtrender, lösningsfrekvenser och teameffektivitet, vilket stödjer datadrivna kvalitetsförbättringar.

Utformad för att hantera en enorm mängd problem och komplicerade buggspårningsprocesser, lämplig för projekt i alla storlekar.

En recension på Capterra säger:

Jiras flexibilitet och anpassningsbara arbetsflöden är fantastiska för att skräddarsy projektledning efter varje teams behov. Integrationen med verktyg som Confluence och Bitbucket förbättrar samarbetet, och rapporteringsfunktionerna ger värdefulla insikter. Den initiala inlärningskurvan kan dock vara brant, vilket kan göra det överväldigande för nya användare. Det kan också vara komplicerat att konfigurera avancerade arbetsflöden.

Jiras flexibilitet och anpassningsbara arbetsflöden är fantastiska för att skräddarsy projektledning efter varje teams behov. Integrationen med verktyg som Confluence och Bitbucket förbättrar samarbetet, och rapporteringsfunktionerna ger värdefulla insikter. Den initiala inlärningskurvan kan dock vara brant, vilket kan göra det överväldigande för nya användare. Det kan också vara komplicerat att konfigurera avancerade arbetsflöden.

Nackdelar

Att konfigurera dess avancerade buggspårningsfunktioner, anpassade fält och komplexa arbetsflöden kräver betydande tid och specialkunskaper.

Licenskostnaderna kan bli betydande för större organisationer, särskilt när man införlivar många specialiserade Marketplace-tillägg för specifika test- eller rapporteringsbehov.

Även om programvaran är kraftfull för tekniska team kan dess gränssnitt och terminologi utgöra en utmaning för användare utan bakgrund inom mjukvaruutveckling.

En recension på G2 säger:

Hittills har det varit väldigt få saker som har stört mig, men det viktigaste är kanske att jag skulle vilja att den lokala versionen kunde installeras på Linux-servrar, att rapporterna över användarnas loggade timmar var mer användarvänliga och att det fanns en inbyggd mobilapp för att spåra ärenden när man inte sitter vid datorn.

Hittills har det varit väldigt få saker som har stört mig, men det viktigaste är kanske att jag skulle vilja att den lokala versionen kunde installeras på Linux-servrar, att rapporterna över användarnas loggade timmar var mer användarvänliga och att det fanns en inbyggd mobilapp för att spåra ärenden när man inte sitter vid datorn.

Priser för Jira

Gratis

Standard : 7,53 $ per användare/månad

Premium : 13,53 $ per användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)

3. Bugzilla (bäst för avancerad felsökning)

Bugzilla är ett öppen källkodsprogram för felspårning som hjälper till att kategorisera och spåra fel baserat på produkter och komponenter. Det lättnavigerade gränssnittet gör det möjligt att söka efter flera fel samtidigt och skickar e-postuppdateringar om feländringar.

Verktyget hjälper dock inte till med hantering av ärenden och uppgifter, anpassning eller andra projektledningsfunktioner.

Idealiska användningsfall

QA-team som vill ha ett dedikerat, kostnadsfritt och öppen källkodssystem för noggrann buggspårning

Organisationer som föredrar att själva hosta sina applikationer för förbättrad datakontroll, säkerhet eller efterlevnadskrav

Användare som önskar omfattande anpassning av arbetsflöden, fält och rapportering utan att ådra sig licenskostnader.

Bugzillas bästa funktioner

Utnyttja sofistikerade sökfunktioner för att skapa mycket specifika sökningar utifrån flera kriterier.

Använd konfigurerbara e-postmeddelanden för precis kontroll över inställningarna.

Implementera automatisk dupliceringsdetektering och föreslå proaktivt liknande befintliga buggar.

Aktivera tidsregistreringsfunktionen så att teamen kan registrera den tid som läggs på att lösa buggar.

Fördelar

Eliminerar kostnader för programvaruanskaffning, eftersom det är en helt gratis och öppen källkodslösning.

Möjliggör kraftfulla sökningar, vilket möjliggör precis identifiering och detaljerad analys av fel.

Ger hög anpassningsbarhet och erbjuder omfattande alternativ för konfigurering av arbetsflöden och datafält.

Säkerställer fullständig dataautonomi, eftersom självhosting garanterar absolut kontroll över buggdata.

En recension på G2 säger:

Jag gillar API:et för att skapa anpassade instrumentpaneler för att kringgå Bugzilla-gränssnittet. Du kan också göra många sparade sökningar och rapporter baserade på data, och det är definitivt rätt pris! Det är också ett mycket bra felspårningssystem, som fungerar bra.

Jag gillar API:et för att skapa anpassade instrumentpaneler för att kringgå Bugzilla-gränssnittet. Du kan också göra många sparade sökningar och rapporter baserade på data, och det är definitivt rätt pris! Det är också ett mycket bra felspårningssystem, som fungerar bra.

Nackdelar

Har ett föråldrat användargränssnitt som ofta uppfattas som omodernt och mindre tilltalande jämfört med moderna kommersiella lösningar.

Kräver teknisk expertis för distribution, vilket innebär att det krävs betydande kunskaper för initial installation och löpande underhåll som en självhostad applikation.

Saknar ett hanterat molnerbjudande, vilket innebär att organisationer måste hantera sin egen serverinfrastruktur.

Begränsar bredare projektledning och fokuserar främst på buggspårning utan omfattande planering eller Kanban-funktioner.

En recension på Capterra säger:

Eftersom det är ett öppen källkodsverktyg för felspårning är det inte alls dåligt. Det har ett brett utbud av funktioner för incidenthantering, men det saknar flexibilitet och anpassningsbarhet efter användarnas behov.

Eftersom det är ett öppen källkodsverktyg för felspårning är det inte alls dåligt. Det har ett brett utbud av funktioner för incidenthantering, men det saknar flexibilitet och anpassningsbarhet efter användarnas behov.

Priser för Bugzilla

Gratis

Bugzilla-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 130 recensioner)

4. YouTrack (Bäst för projektuppföljning och projektledning för små team)

YouTrack är främst en projektledningsprogramvara som integrerar buggspårningsfunktioner. Den hjälper dig att organisera projekt, hantera arbetsflöden, spåra uppgifter, samarbeta med team och skapa grundläggande rapporter.

När det gäller buggspårning erbjuder YouTrack ett enkelt ärendehanteringssystem och en överskådlig instrumentpanel, samlar alla buggar på ett ställe och låter dig skapa buggrapporter. Det är dock inte den bästa programvaran för ärendehantering på marknaden, eftersom den har begränsade funktioner för buggspårning.

Idealiskt användningsfall

Team som använder Scrum, Kanban eller en blandning av metoder som kräver robusta verktyg för problem- och projektledning

IT-servicedesk och supportteam som hanterar externa kundärenden via e-post eller webbformulär, och integrerar supportarbetsflöden direkt med utvecklingen.

Team som prioriterar integrationer inom JetBrains ekosystem eller önskar flexibla distributionsalternativ (molnbaserade eller självhostade)

YouTracks bästa funktioner

Använd en kraftfull sökfunktion för att snabbt hitta problem, med stöd för komplexa kriterier och automatisk komplettering för ökad effektivitet.

Hantera uppgifter och buggar på flexibla agila tavlor, inklusive Scrum, Kanban och anpassade inställningar, och visualisera arbetsflöden och teamets framsteg.

Spåra tid som läggs på ärenden, vilket möjliggör uppskattning av arbetsinsats och detaljerad rapportering om arbetsfördelning.

Skapa och hantera en kunskapsbas direkt i plattformen, länka artiklar till ärenden för kontextuell information och teamutbildning.

Fördelar

Integreras sömlöst med JetBrains IDE:er och populära versionshanteringssystem, vilket effektiviserar utvecklarnas arbetsflöden.

Inkluderar inbyggda agila tavlor för Scrum och Kanban, med stöd för visuell projekt- och sprintledning.

Automatiserar rutinuppgifter, vilket förbättrar effektiviteten och konsekvensen i hanteringen av problemets livscykel.

Skalas effektivt för olika teamstorlekar och erbjuder både molnbaserade och lokala distributionsalternativ.

En recension på G2 säger:

Det finns mycket att göra i YouTrack – du kan bokstavligen utföra alla dina arbetsuppgifter effektivt med det. Det finns en funktion där du kan tilldela en uppgift i ett visst projekt till din anställda, och som anställd kan du spåra ditt hittills utförda arbete.

Det finns mycket att göra i YouTrack – du kan bokstavligen utföra alla dina arbetsuppgifter effektivt med det. Det finns en funktion där du kan tilldela en uppgift i ett visst projekt till din anställda, och som anställd kan du spåra ditt hittills utförda arbete.

Nackdelar

Anpassningen av rapporteringen kan vara mindre flexibel jämfört med vissa konkurrenter, vilket begränsar möjligheten att skapa skräddarsydda rapporter.

Ibland kan det förekomma långsamma laddningstider, särskilt när man navigerar mellan olika sektioner eller hanterar stora datamängder.

Begränsade massredigeringsalternativ för uppgifter hindrar ibland snabba bulkuppdateringar.

En recension på Capterra säger:

Jag gillar verkligen möjligheten att fritt anpassa layouten på de agila tavlorna. Tyvärr har de flesta av de funktioner jag brukade använda tagits bort, vilket tvingar mig att återgå till Notion.

Jag gillar verkligen möjligheten att fritt anpassa layouten på de agila tavlorna. Tyvärr har de flesta av de funktioner jag brukade använda tagits bort, vilket tvingar mig att återgå till Notion.

Priser för YouTrack

Gratis : 1–10 användare

För 11+ användare: 5,40 $ per användare/månad

YouTrack-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (75+ recensioner)

5. MantisBT (Bäst för grundläggande felspårning)

MantisBT är ett konfigurerbart och utvecklarvänligt buggspårningssystem med öppen källkod. Du kan spåra problem, anpassa problemfält, aviseringar och arbetsflöden. Det hjälper ditt team att hålla sig uppdaterat om de senaste problemuppdateringarna.

Det bästa med MantisBT är dess enkla och rena användargränssnitt och intuitiva navigering. Verktyget är mycket praktiskt och fungerar bra för team som inte behöver många anpassningar och integrationer.

Idealiska användningsfall

Programvaruutvecklingsteam som behöver ett specialiserat, kostnadsfritt system med öppen källkod för noggrann övervakning av fel.

Företag som har intern teknisk expertis för systeminstallation, konfiguration och löpande underhåll

MantisBT:s bästa funktioner

Underlätta omfattande problemregistrering genom att samla in detaljerade felrapporter med rich text-beskrivningar, allvarlighetsgrader och miljöinformation.

Stödjer användarrollbaserade behörigheter, vilket gör det möjligt för administratörer att kontrollera synlighet och redigeringsbehörighet för olika teammedlemmar.

Integrera källkodshantering och koppla felrapporter till ändringar i versionshanteringssystem för spårbarhet.

Använd filter och sorteringsalternativ för att effektivt söka och organisera problem baserat på olika kriterier.

Möjliggör projektbaserad problemuppdelning, vilket hjälper team att hantera buggar i flera utvecklingsprojekt oberoende av varandra.

Fördelar

Ansluter till versionshanteringssystem (t.ex. Git, SVN) via olika plugins eller hooks, och kopplar kodändringar direkt till associerade felrapporter.

Integreras med e-postsystem för automatiska aviseringar och möjligheten att rapportera nya problem direkt från inkommande e-postmeddelanden.

Stöder LDAP och Active Directory för användarautentisering, vilket effektiviserar användarhanteringen i företagsmiljöer.

Erbjuder plugin-stöd för utökad funktionalitet, inklusive ytterligare rapporteringsverktyg eller anpassade arbetsflödesförbättringar.

En recension på G2 säger:

MantisBT är mycket intuitivt och enkelt om ditt team inte har stort behov av anpassning eller integration med annan programvara. MantisBT är en stabil och pålitlig databas för spårning av buggar och problem. Gränssnittet är dock föråldrat. Vanligtvis är detta inte ett problem, men när du arbetar intensivt med en specifik programvara är estetik en oväntad men uppskattad aspekt. Dessutom har mitt team upptäckt att när man behöver mer flexibilitet (integrationer, arbetsflöden osv.) kräver MantisBT mycket mer teknisk kunskap för att genomföra de önskade ändringarna.

MantisBT är mycket intuitivt och enkelt om ditt team inte har stort behov av anpassning eller integration med annan programvara. MantisBT är en stabil och pålitlig databas för spårning av buggar och problem. Gränssnittet är dock föråldrat. Vanligtvis är detta inte ett problem, men när du arbetar intensivt med en specifik programvara är estetik en oväntad men uppskattad aspekt. Dessutom har mitt team upptäckt att när man behöver mer flexibilitet (integrationer, arbetsflöden osv.) kräver MantisBT mycket mer teknisk kunskap för att genomföra de önskade ändringarna.

Nackdelar

Erbjuder inte inbyggda projektledningsfunktioner som agila tavlor eller Gantt-diagram för bredare uppgiftsöverblick.

Saknar inbyggda molnhostingalternativ, vilket innebär att användaren får ta på sig ansvaret för infrastrukturhanteringen.

Erbjuder begränsade möjligheter till realtidssamarbete jämfört med moderna molnbaserade lösningar.

Erbjuder communitybaserad support, utan direkt tillgång till dedikerade kommersiella kundtjänstteam.

En recension på Capterra säger:

Webbgränssnittet var lite klumpigt och det kunde vara lätt att missa information för nya användare.

Webbgränssnittet var lite klumpigt och det kunde vara lätt att missa information för nya användare.

Priser för MantisBT

Gratis

MantisBT-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (95+ recensioner)

6. Redmine (Bäst för grundläggande buggspårning med öppen källkod)

Redmine är ett lättviktigt ärendehanteringssystem med god anpassningsförmåga. Det är plattformsoberoende och databasoberoende och erbjuder enkla anpassningsmöjligheter. Du kan ändra dess processer och utseende efter dina behov och skriva dina egna integrationer via dess plugin. Redmine jämförs ofta med verktyg som Jira.

Även om Redmine inte är den perfekta lösningen för dina utmaningar inom mjukvaruutveckling, kan du använda det för att spåra och hantera uppgifter, buggar och leveranser. Dessutom hjälper det till att organisera projekt, tilldela uppgifter samt planera och schemalägga arbetsbelastningen mellan teammedlemmarna.

Idealiska användningsfall

Team som söker en mycket anpassningsbar lösning som smidigt anpassar sig till olika projektledningsmetoder, inklusive Agile, Waterfall eller hybridmetoder.

Användare som önskar ett gratis, öppen källkodsbaserat projektledningsverktyg som erbjuder robusta rapporteringsfunktioner och robust integration med källkodshanteringssystem.

Redmines bästa funktioner

Använd Gantt-diagram för att visuellt kartlägga projektets tidsplaner, beroenden och framsteg, vilket underlättar den strategiska planeringen.

Få tillgång till integrerade wikis och forum, centralisera kunskapsdelning och underlätta teamdiskussioner.

Anslut till olika versionshanteringssystem, inklusive Git, SVN, Mercurial och CVS, och koppla kodändringar direkt till problem.

Erbjuder moduler för nyheter, filer och dokument, vilket effektiviserar centraliserad projektinformation och samarbete.

Stöd för flera databastyper, inklusive MySQL, PostgreSQL och SQLite, för flexibel backend-distribution.

Fördelar

Erbjuder omfattande projektledningsfunktioner som går utöver ren buggspårning och inkluderar Gantt-diagram, wikis och forum.

Garanterar fullständig datakontroll genom egenhosting, vilket gynnar organisationer med stränga säkerhets- eller efterlevnadskrav.

Ger stark integration med olika versionshanteringssystem, vilket effektiviserar utvecklingsarbetsflödena.

Stöder flera databaser och operativsystem, vilket ger flexibla distributionsalternativ.

En recension på G2 säger:

Ett öppet källkodsprogram som kan anpassas, ett gratis och bra val för projektledning om du arbetar i ett nystartat företag och inte vill investera en stor summa pengar i annan programvara. Det kräver dock mycket underhåll, har ingen support och är inte särskilt användbart om ditt företag inte är verksamt inom utveckling.

Ett öppet källkodsprogram som kan anpassas, ett gratis och bra val för projektledning om du arbetar i ett nystartat företag och inte vill investera en stor summa pengar i annan programvara. Det kräver dock mycket underhåll, har ingen support och är inte särskilt användbart om ditt företag inte är verksamt inom utveckling.

Nackdelar

Saknar inbyggda verktyg för realtidssamarbete för samtidig dokumentredigering eller kommunikation.

Erbjuder inte hanterad molnhosting, vilket innebär att organisationer måste hantera sin egen serverinfrastruktur.

Ger mindre intuitiv navigering för nya användare som är vana vid mer grafiskt avancerade gränssnitt eller gränssnitt med dra-och-släpp-funktioner.

För vissa avancerade funktioner krävs plugin-tillägg, vilket kan innebära ytterligare konfigurering.

En Capterra-användare säger:

Det är ganska gammalt som teknisk stack. Det kräver stor kunskap för att uppgradera och särskilt för att säkerställa datamigrering. Vi hade svårt att uppgradera och var tvungna att byta till ett annat verktyg, men behöll det som ett arkiv.

Det är ganska gammalt som teknisk stack. Det kräver stor kunskap för att uppgradera och särskilt för att säkerställa datamigrering. Vi hade svårt att uppgradera och var tvungna att byta till ett annat verktyg, men behöll det som ett arkiv.

Priser för Redmine

Gratis att använda. Plugins kan dock vara avgiftsbelagda.

Betyg och recensioner av Redmine

G2 : 4,0/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 160 recensioner)

7. Kualitee (Bäst för testfallshantering)

Kualitee är en agil testprogramvara som möjliggör samarbete och spårbarhet för enkel programvarutestning. Den ger dig realtidsinformation om kvalitetssäkring, detaljerad testutförande, sammanfattningar och felrapporter. Verktyget fungerar också utmärkt för att skriva och hantera testfall.

Kualitees främsta fördel är dess omfattande testhanteringsfunktioner. Du kan spåra och hantera fel, köra flera testcykler på samma testfall och skapa felrapporter. Det låter dig också skapa personliga instrumentpaneler för administratörer, testare och utvecklare.

Idealiska användningsfall

Team som söker omfattande spårbarhet från krav via testfall till associerade buggar, för att säkerställa programvarukvalitet och efterlevnad.

Företag som vill centralisera sina testdata, generera realtidsrapporter om testförloppet och få användbara insikter om felutvecklingen.

Kualitees bästa funktioner

Skriv effektiva testfall med en AI-driven testfallsgenerator

Automatisera testningen för att minimera mänskliga ingrepp och fel

Spåra effekten av en förändring med hjälp av kravspårbarhet

Organisera och hantera testfall med återanvändbara testarkiv

Stödjer flera testcykler, vilket gör det möjligt för team att köra olika iterationer

Erbjud molnbaserad tillgänglighet, vilket ger åtkomst till plattformen från valfri plats.

Använd en AI-motor (Hootie) för att generera testfall baserade på användarberättelser.

Fördelar

Effektiviserar skapandet och genomförandet av testfall samt felspårning, vilket avsevärt förbättrar kvalitetsstyrningens effektivitet.

Förbättrar samarbetet mellan utvecklings- och testteam genom centraliserade data- och kommunikationsfunktioner.

Erbjuder stark skalbarhet och passar både små och stora team med flexibla planer.

Ger datadrivna insikter genom realtidsdashboards och rapporter, vilket bidrar till bättre beslutsfattande.

Säkerställer fullständig spårbarhet från krav till fel, vilket är avgörande för kvalitetssäkring och efterlevnad.

En recension på G2 säger:

Kualitee har ett användarvänligt gränssnitt för hantering av testfall, fel och QA-arbetsflöden, vilket gör det idealiskt för QA-team. Det har dock begränsade integrationsmöjligheter med vissa utvecklingsverktyg och kan kännas grundläggande för avancerade testhanteringsbehov.

Kualitee har ett användarvänligt gränssnitt för hantering av testfall, fel och QA-arbetsflöden, vilket gör det idealiskt för QA-team. Det har dock begränsade integrationsmöjligheter med vissa utvecklingsverktyg och kan kännas grundläggande för avancerade testhanteringsbehov.

Nackdelar

Kan uppleva prestandafördröjningar med mycket stora datamängder, vilket kan påverka responsen.

Mobilapplikationens funktionalitet erbjuder grundläggande funktioner, men användarna anser att det finns stort utrymme för förbättringar.

Automatiseringsintegrationer erbjuder kanske inte samma smidighet som vissa konkurrerande plattformar.

En recension på TrustRadius säger:

En nackdel är att vi inte kan ändra visualiseringen av vissa grafer. Jag tror att användarupplevelsen skulle kunna förbättras avsevärt genom att ge användaren fler anpassningsalternativ, till exempel filtrering baserat på dagar och månader.

En nackdel är att vi inte kan ändra visualiseringen av vissa grafer. Jag tror att användarupplevelsen skulle kunna förbättras avsevärt genom att ge användaren fler anpassningsalternativ, till exempel filtrering baserat på dagar och månader.

Kualitee-priser

Tillväxt : Gratis

Hypergrowth: 15 dollar per användare/månad

Kualitee-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (20 recensioner)

8. BugHerd (Bäst för insamling av feedback på webbplatser och buggspårning)

Det finns två huvudsakliga uppgifter inom webbutveckling: att be om feedback från kunder och att spåra buggar. BugHerd kombinerar dessa två uppgifter. Det skapar användbara buggrapporter genom att inkludera detaljer såsom webbläsare, operativsystem och exakt URL med varje feedbackpin.

Det visuella feedbackverktyget effektiviserar ärendehanteringen och låter dig dela design och kommunikation med kunder, logga buggar direkt på webbplatsen och påskynda dina interna QA-processer. Personer utan teknisk kunskap behöver dock utbildning för att kunna använda verktyget på rätt sätt.

Idealiska användningsfall

Webbdesigners, utvecklare och byråer som ofta samlar in feedback om webbplatser och webbapplikationer från kunder eller icke-tekniska intressenter.

Marknadsföringsteam som behöver en tydlig, visuell metod för att rapportera problem eller föreslå ändringar på landningssidor och kampanjsidor.

QA-testare som utför användartester (UAT) i live-webbmiljöer, vilket kräver exakt felrapportering med visuell kontext.

BugHerds bästa funktioner

Ta skärmdumpar automatiskt tillsammans med teknisk information för att skriva användbara felrapporter.

Samla in tekniska data automatiskt med varje rapport, inklusive webbläsartyp, operativsystem etc.

Skapa en integrerad Kanban-tavla och omvandla all rapporterad feedback till spårbara uppgifter.

Tillhandahåll videoinspelningsfunktioner så att användarna kan visa problem eller förklara önskemål.

Låt gästerna lämna feedback utan att behöva skapa ett fullständigt konto

Lägg till feedback om designen på mockups och statiska bilder

Fördelar

Förenklar insamlingen av feedback, så att även icke-tekniskt kunniga användare kan rapportera buggar visuellt och utan ansträngning.

Registrerar automatiskt viktiga tekniska detaljer, vilket avsevärt minskar behovet av kommunikation fram och tillbaka för utvecklare.

Förbättrar samarbetet genom att ge tydlig, kontextuell feedback direkt på webbsidan.

Integreras sömlöst med populära projektlednings- och utvecklingsverktyg och passar in i befintliga arbetsflöden.

Har ett intuitivt användargränssnitt, vilket gör det enkelt att lära sig och använda för alla intressenter, inklusive kunder.

En recension på G2 säger:

BugHerd gör det enkelt att mata in stora mängder webbplatsredigeringar, och som projektledare överbryggar det klyftan mellan kundernas önskemål och utvecklarnas språk. Det finns dock flera problem med att skärmdumpar inte tas när man snabbt lägger till massredigeringar, och ofta hamnar markeringen på fel ställe när uppgiften skickas in. Dessutom går tillägget ibland sönder, så man måste avinstallera och installera om programmet, vilket är besvärligt. Verktyget är fantastiskt, men vissa underhålls- och buggfixar måste göras när vi rullar ut BugHerd till hela vårt företag.

BugHerd gör det enkelt att mata in stora mängder webbplatsredigeringar, och som projektledare överbryggar det klyftan mellan kundernas önskemål och utvecklarnas språk. Det finns dock flera problem med att skärmdumpar inte tas när man snabbt lägger till massredigeringar, och ofta hamnar markeringen på fel ställe när uppgiften skickas in. Dessutom går tillägget ibland sönder, så man måste avinstallera och installera om programmet, vilket är besvärligt. Verktyget är fantastiskt, men vissa underhålls- och buggfixar måste göras när vi rullar ut BugHerd till hela vårt företag.

Nackdelar

Fokuserar främst på webbaserad feedback, mindre lämplig för buggspårning i desktopapplikationer eller backend-system.

Erbjuder begränsade avancerade buggspårningsfunktioner jämfört med omfattande verktyg som Jira, vilket kanske inte räcker för mycket komplexa mjukvaruprojekt.

Vissa användare rapporterar mindre detaljerad åtkomstkontroll för klientförhandsgranskningar jämfört med vissa alternativ.

En recension på Capterra säger:

Utvecklingsteamet är mycket långsamt med att uppdatera och göra ändringar i BugHerd. BugHerd saknar funktioner för massval, och deras anslutningar till tredjepartsverktyg med bättre backend-hantering är inte tillräckligt bra.

Utvecklingsteamet är mycket långsamt med att uppdatera och göra ändringar i BugHerd. BugHerd saknar funktioner för massval, och deras anslutningar till tredjepartsverktyg med bättre backend-hantering är inte tillräckligt bra.

BugHerd-priser

Standard : 49 $/månad

Studio : 79 $/månad

Premium : 149 $/månad

Anpassad: Anpassad prissättning

BugHerd-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

9. Zoho BugTracker (bäst för anpassad spårning och hantering av problem)

Zoho BugTracker är ett populärt verktyg för felspårning som snabbt registrerar fel baserat på allvarlighetsgrad och förfallodatum. Det erbjuder också en samlad översikt över alla fel i realtid för enkel hantering. Du kan skapa anpassade arbetsflöden för felspårning och lösning samt länka relaterade fel.

Verktyget möjliggör enkel samverkan med teammedlemmar för snabbare problemlösning, vilket säkerställer leveranser av programvara i tid. Zoho BugTracker har dock begränsade integrationsmöjligheter och fungerar bäst för användare av Zoho Suite.

Idealiska användningsfall

Företag som söker ett verktyg för felspårning som integreras smidigt med en bredare uppsättning affärsapplikationer, särskilt andra Zoho-produkter.

Användare som värdesätter detaljerade rapporter och analyser för att få insikt i felutvecklingar, teamets prestanda och produktkvalitet.

Zoho BugTrackers bästa funktioner

Automatisera uppdateringar och e-postmeddelanden för enkel buggspårning och SLA:er för att uppfylla dina avtalsvillkor.

Skapa anpassade arbetsflöden och anpassa buggstatus och fält

Använd formulär för programvaruteam för att rapportera problem, samla in feedback och utvärdera programvara.

Skapa instrumentpaneler för att spåra projekt, tilldela användare och hantera uppgifter

Inkludera revisionsspår för alla buggändringar, med en detaljerad historik över ändringarna.

Hantera bilagor direkt i felrapporterna

Underlätta teamkommunikationen genom integrerade forum och chattrum

Fördelar

Förbättrar teamsamarbetet, underlättar smidig kommunikation och gemensamma insatser för att lösa problem

Integreras smidigt med andra Zoho-applikationer och skapar ett sammanhängande ekosystem för bredare företagsledning.

Har ett intuitivt användargränssnitt, vilket gör det lätt att snabbt lära sig för teammedlemmarna.

En recension på G2 säger:

1. Bra gränssnitt 2. Anpassningsbart Jag kan ändra allvarlighetsgrad, resultatstatus osv. 3. Lätt att använda, dessa verktyg är lätta att använda tack vare min tidigare erfarenhet. Det finns ingen plan för obegränsad lagring, kanske Zoho kan lägga till mer lagringsutrymme.

1. Bra gränssnitt 2. Anpassningsbart Jag kan ändra allvarlighetsgrad, resultatstatus osv. 3. Lätt att använda, dessa verktyg är lätta att använda tack vare min tidigare erfarenhet. Det finns ingen plan för obegränsad lagring, kanske Zoho kan lägga till mer lagringsutrymme.

Nackdelar

Vissa användare upplever att communityresurserna är mindre omfattande jämfört med äldre, mer etablerade buggspårningsverktyg med öppen källkod.

Kräver ett abonnemang för avancerade funktioner och större team, till skillnad från helt kostnadsfria alternativ.

Det kan innebära en brantare inlärningskurva när man konfigurerar dess mer komplexa anpassnings- och automatiseringsregler.

En recension på Capterra säger:

Under den initiala installationen kunde datamigreringsprocessen ha gått smidigare. Vi stötte på några utmaningar som kunde ha undvikits med bättre migreringsverktyg. Dessutom, även om vi lyckades komma igång på egen hand, skulle tillgång till frivillig support under installationsprocessen ha gjort det mycket enklare och effektivare. Trots dessa mindre bakslag är Zoho Bug Tracker fortfarande ett utmärkt val för vårt team.

Under den initiala installationen kunde datamigreringsprocessen ha gått smidigare. Vi stötte på några utmaningar som kunde ha undvikits med bättre migreringsverktyg. Dessutom, även om vi lyckades komma igång på egen hand, skulle tillgång till frivillig support under installationsprocessen ha gjort det mycket enklare och effektivare. Trots dessa mindre bakslag är Zoho Bug Tracker fortfarande ett utmärkt val för vårt team.

Priser för Zoho BugTracker

Gratis

Standard : 4 dollar per användare/månad

Premium: 8 dollar per användare/månad

Zoho BugTracker – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 170 recensioner)

10. Linear (Bäst för grundläggande felspårning och projektledning)

Linears verktyg för felrapportering är populärt bland användare tack vare sin användarvänlighet, UX och intuitiva UI, vilket gör det enklare att skapa, organisera och spåra uppgifter i realtid. Med Linear kan du planera sprints, skapa produktplaner, effektivisera felrapportering med mallar och hantera projekt med minimal ansträngning.

Dess funktioner för automatisk stängning och arkivering rensar automatiskt bort eftersläpningar och minskar röran.

Idealiska användningsfall

Agila team som använder Scrum eller Kanban och söker ett verktyg som ökar hastigheten och minskar friktionen i den dagliga verksamheten.

Användare som föredrar kortkommandon och ett kommandoradsgränssnitt för att snabbt navigera och hantera uppgifter

Startups och små produktteam som strävar efter effektiv projektplanering, buggfixning och leverans av funktioner utan överdrivna konfigurationskostnader.

Linears bästa funktioner

Snabbare navigering med tangentbordsstyrning, så att användarna kan utföra nästan alla åtgärder utan mus, med hjälp av kortkommandon och ett kommandomeny.

Synkronisering av problem i realtid, så att alla teammedlemmar omedelbart ser uppdateringar och ändringar av uppgifter eller buggar.

Automatisera rutinuppgifter, såsom skapande av ärenden, statusuppdateringar eller sprintövergångar, för att effektivisera arbetsflöden och minska manuellt arbete.

Integrera djupt med utvecklarverktyg, länka problem direkt till kodändringar, pull-förfrågningar och commits i GitHub, GitLab och Bitbucket.

Fördelar

Underlättar strömlinjeformade agila metoder genom inbyggda cykler (sprints) och projekt (roadmaps) som är anpassade efter tekniska behov.

Stöder kraftfulla automatiseringsfunktioner, vilket minskar repetitiva manuella uppgifter i problemets livscykel.

Främjar tydlig kommunikation genom att koppla diskussioner direkt till ärenden och synkronisera med externa plattformar.

En recension på G2 säger:

Jag gillar att Linear är en kraftfull projektledningsplattform som gör det möjligt för användarna att enkelt organisera, spåra och samarbeta kring uppgifter och projekt. Det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt att skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och se uppdateringar om framstegen i realtid. Däremot gillar jag inte att Linear är begränsat när det gäller anpassningsmöjligheter. Du kan inte anpassa gränssnittets utseende och känsla utöver grundläggande inställningar, och det finns inga avancerade funktioner som gör att du kan skräddarsy systemet efter dina specifika behov.

Jag gillar att Linear är en kraftfull projektledningsplattform som gör det möjligt för användarna att enkelt organisera, spåra och samarbeta kring uppgifter och projekt. Det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt att skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och se uppdateringar om framstegen i realtid. Däremot gillar jag inte att Linear är begränsat när det gäller anpassningsmöjligheter. Du kan inte anpassa gränssnittets utseende och känsla utöver grundläggande inställningar, och det finns inga avancerade funktioner som gör att du kan skräddarsy systemet efter dina specifika behov.

Nackdelar

Inkluderar inte inbyggd tidsspårning, vilket kräver integration med externa verktyg för denna funktionalitet.

Erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter för den övergripande gränssnittslayouten jämfört med plattformar som erbjuder omfattande UI-anpassning.

Kan innebära en inledande inlärningskurva för användare som inte är vana vid tangentbordsnavigering eller dess specifika terminologi.

En recension på Capterra säger:

Ibland önskar jag att jag kunde sortera efter olika kriterier, som senast tillagda, förfallodatum osv. Men totalt sett påverkar det inte produktiviteten.

Ibland önskar jag att jag kunde sortera efter olika kriterier, som senast tillagda, förfallodatum osv. Men totalt sett påverkar det inte produktiviteten.

Linjär prissättning

Gratis

Basic : 10 dollar per användare/månad

Företag : 15 dollar per användare/månad

Enterprise: Anpassade priser

Linjära betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (35+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vanliga frågor

Är du fortfarande osäker? Vi har svarat på några vanliga frågor åt dig här!

Leverera programvara snabbare med det bästa verktyget för felspårning

Felspårningsverktyg sparar dig från ökande utvecklingskostnader, problem med programvarukvaliteten och negativ feedback från kunder. Utan dem riskerar du att förlora ditt varumärkes rykte.

Vi har listat några fantastiska verktyg för felspårning, men ClickUp sticker ut som det mest avancerade och samtidigt användarvänliga verktyget för felspårning.

Med viktiga funktioner för projektledning och felspårning har ClickUp allt som behövs för att hjälpa team att samarbeta och säkerställa agil mjukvaruutveckling.

Registrera dig gratis på ClickUp och bli av med buggarna för att kunna erbjuda kunderna programvara av högsta kvalitet!