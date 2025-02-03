De 10 bästa automatiserade QA-testverktygen 2025

Det finns många QA-testverktyg på marknaden, men att testa dem alla är tidskrävande och det kan vara svårt att välja det mest användbara.

Vi har gjort det hårda arbetet åt dig!

Vi har undersökt och hittat de moderna verktyg som QA-team använder för att påskynda sina release-processer, öka sin produktivitet och släppa produkter på marknaden med färre eller inga buggar.

Oavsett om du just har börjat med QA och letar efter rätt verktyg för mjukvarutestning eller om du är en veteran, är vi säkra på att du kommer att kunna hitta minst en aspekt av ditt arbete som kan förbättras genom att välja något av verktygen i vår lista.

Eller, vem vet, kanske kommer du att använda dem alla i din verktygslåda, radikalt förändra ditt arbetsflöde och dramatiskt minska din tekniska skuld.

1. ClickUp

Bäst för buggspårning och projektuppföljningsprogramvara

Skapa det perfekta agila arbetsflödet och bygg ett flexibelt Kanban-system för att visualisera ditt arbete och förbättra projektledningen med Board-vyn i ClickUp.

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för projektledning och ett produktivitetsverktyg som är utvecklat för alla typer av team. Det erbjuder hundratals anpassningsbara funktioner och en helt anpassningsbar plattform, vilket innebär att team kan konfigurera ClickUp för att passa alla användningsfall, behov, preferenser och arbetsflöden, inklusive felspårning och problemhantering.

Vad gör ClickUp till ett användbart verktyg för felsökning och QA-testning? Här är några viktiga funktioner som gör det till ett utmärkt verktyg för kvalitetssäkringsteam:

1️⃣ Anpassningsbar plattform: Skapa ClickUp så att det passar dina QA-processer och projektets behov. Använd flexibla och kraftfulla funktioner som anpassningsbara fält för att lägga till så många detaljer som behövs, anpassningsbara uppgiftsstatusar för ett effektivt arbetsflöde och anpassningsbara uppgifter med över 35 ClickApps, såsom automatisering och Sprint Points.

2️⃣ Samarbetsfunktioner: Effektivisera teamarbetet med kraftfulla samarbetsfunktioner som gör det enkelt att arbeta tillsammans på alla typer av projekt med digitala whiteboards, dokument, kommentarer, korrekturläsning, e-post i ClickIp, chattvy och mycket mer.

3️⃣ Dashboards med rapportering i realtid: Skapa anpassade dashboards för att få en översiktlig bild av allt ditt arbete och enkelt dela dem med ditt team.

4️⃣ Välj mellan över 15 anpassade vyer: Visa ditt arbete på ditt sätt, inklusive list-, tabell-, Gantt-diagram-, kalender- och tavelvy, som låter dig skapa och effektivt hantera det perfekta agila arbetsflödet för ditt team. Tavelvyn i ClickUp kan användas som en användarvänlig buggspårningstavla för att hjälpa team att planera buggbashing, hantera agila projekt, dela upp och tilldela uppgifter samt samarbeta mer effektivt med sina teknikteam. När det gäller att effektivisera din bugghanteringsprocess kan ditt team använda formulärvyn för att skapa anpassade formulär som automatiskt skapar en uppgift när en inlämning mottas.

5️⃣ Bibliotek med mallar: Få tillgång till lättanvända och anpassningsbara mallar för alla behov, inklusive mallar för teknik- och produktteam.

Till exempel erbjuder Bug and Issue Tracking Template från ClickUp en kraftfull lösning för uppgiftshantering, rapportering och spårning, vilket gör det möjligt för projektteam att hantera framsteg, minska risker och optimera resurser. Den fungerar som en centraliserad hubb för bugg- och problemhantering och uppmuntrar samarbete mellan avdelningar för att säkerställa konsekvent kommunikation, snabb problemlösning och förbättrad insyn i projektstatus. Använd den här mallen för att förenkla skapandet av buggköer och rapporter, sprintanteckningar och produktbeskrivningar.

Främja tvärfunktionellt samarbete och leverera bättre produkter snabbare genom att använda automatiserade och skräddarsydda arbetsflöden, anpassade intagsformulär, flexibla vyer och mycket mer med mallarna för fel- och problemspårning från ClickUp.

Här är några andra funktioner i ClickUp som hjälper dig att komma igång med din Agile-testning!

Bästa funktioner

Anpassningsbara vyer för felspårning : Använd valfri projektstil, till exempel Agile, Scrum eller Gantt-diagram.

Uppgiftsberoenden : Använd beroenden för att hjälpa teamen att lösa buggar i rätt ordning och förhindra att onödigt arbete utförs.

Anpassad uppgiftsstatus, taggar och prioriteringar : Ge mer detaljerad information om buggar i uppgiften med anpassade taggar och statusar som problem hittat och löst, eller ange prioriteringar för att visa hur brådskande en uppgift är.

Automatisering av uppgifter : Använd 50+ automatiseringar för att effektivisera arbetsflöden och minska repetitiva arbetsuppgifter.

ClickUp Docs : Skapa roadmaps och processöversikter för nya teammedlemmar med ClickUp Docs.

Chrome-tillägg : Organisera ditt QA-arbetsflöde

Mobilapp : Få tillgång till ClickUp när som helst och var som helst med mobilappen.

Mallar för alla team: Spara tid, arbeta smartare och håll dina processer konsekventa med fördefinierade och anpassningsbara mallar. Spara tid, arbeta smartare och håll dina processer konsekventa med fördefinierade och anpassningsbara mallar.

Integrationsfunktioner: En annan anledning till att ClickUp är ett så bra kvalitetssäkringsverktyg är dess kontinuerliga integrationsfunktioner, med upp till 1 000 verktyg som Slack, Google Kalender och Github.

Begränsningar

Anpassningsalternativen kan vara lite överväldigande för förstagångsanvändare.

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 7 dollar per månad/användare

Företag : 12 dollar per månad/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (6 592 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 632 recensioner)

”Vi började använda det för att hantera våra projekt, uppgifter, buggspårning och sprints. Nu använder vi det för att hålla koll på kontrakt, hantera lager, hantera produkter, hålla koll på konkurrenter, utveckla nya funktioner, hantera supportärenden, hålla koll på systemimplementering hos nya kunder och spåra strategisk planering. Det är som en schweizisk armékniv för vårt företag.” —G2 Crowd

2. Jam

Använd Jam, ett gratis Chrome-tillägg, för att snabbt skapa en länk med utvecklingsinformation och skapa bättre felrapporter i vilket verktyg du än använder.

Jam är ett skärminspelningsverktyg som automatiskt registrerar konsolloggar och nätverksförfrågningar för att underlätta felrapportering för QA-personal och effektivisera samarbetet med ingenjörer genom att tillhandahålla all nödvändig data för felkorrigering i en enda länk.

Detta verktyg kan användas i QA-testning för att samla alla relevanta felrapporter med ett enda klick, vilket underlättar samarbetet med ingenjörer och minskar behovet av flera kommunikationspunkter.

Dessutom gör Jam det enkelt att dela QA-felrapporter genom att integrera med de mest använda verktygen som ClickUp, Slack och Github, vilket tillför värdefull data direkt till deras befintliga processer.

Bästa funktioner

Få tillgång till Instant Replays

Spela in och kommentera enkelt din skärm

Automatisk insamling av relevanta konsolloggar och nätverksförfrågningar

Spara webbläsar- och enhetsspecifikationer

Dela länkar till dina felrapporter eller skicka dem direkt till din favoritfelspårningspanel.

Integreras tätt med dina favoritverktyg för felspårning (inklusive ClickUp)

Begränsningar

För vissa buggar i gränsfall kan skärminspelningarna vara otillräckliga för att en tekniker ska kunna identifiera problemet.

Prissättning

Gratis plan

Team : 10 dollar per månad/användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

Product Hunt: 4,6 av 5 (98 recensioner)

”Jam-tillägget gör det så mycket enklare att rapportera buggar till vårt teknikteam och hjälpa dem att förstå vad problemet är. Det har sparat vårt team mycket tid i form av fram- och återkommande kommunikation.” — Tim Rittenhouse, Chrome Web Store Reviews

3. BrowserStack

via Browserstack

BrowserStack är en testplattform för mobilappar och webbläsare som gör det möjligt för QA-team att testa sina produkter på över 3000 riktiga enheter och webbläsare. Den gör det möjligt att köra alla webb- eller mobilapplikationer och testa kompatibiliteten med slutanvändarnas plattformar för att skapa en smidig slutupplevelse som är konsekvent på alla enheter.

Bästa funktioner

Tillgång till över 3000 stationära webbläsare och riktiga enheter

Integreras enkelt med produktivitetsverktyg som Github och Slack

Erbjuder insikter om sidprestanda för regressionstestning

Geolokalisering tillgänglig från över 100 länder för lokaliserad surfning

Åtkomst till localhost, staging och privata webbplatser för snabba distributioner

Mobila utvecklingsverktyg för enkel felsökning i Chrome och Safari, även på mobila enheter

Begränsningar

BrowserStack erbjuder inte funktioner för säkerhetstestning.

Prissättning

Desktop : 29 dollar per månad

Stationära och mobila enheter : 39 dollar per månad

Team : 150 dollar per månad (för fem användare)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (462 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (161 recensioner)

”Ett av de bästa verktygen för att testa våra webbplatser och mobilappar på praktiskt taget alla plattformar och säkerställa enhetskompatibilitet är BrowserStack. Testautomatisering är en av de bästa funktionerna. Det är enkelt att installera, enkelt att använda och extremt säkert. Dessa riktiga telefoner gör det möjligt för oss att uppleva vår webbplats och våra applikationer i en realistisk miljö. De är verkligen hjälpsamma och stödjande i alla situationer.” —Abhishek P., G2 Reviews

4. Fake Filler

via Fake Filler

FakeF il ler är ett webbläsartillägg och ett programvarutestverktyg för automatisk ifyllning av datafält och testning av formulärens funktionalitet.

Som QA-ansvarig kan du använda FakeFiller för att snabbt fylla i inmatningsfält med falska data och därmed minska den tidskrävande och repetitiva uppgiften att testa inloggnings- och registreringsformulär. Denna webbläsartillägg sparar värdefull tid och gör dig mycket mer produktiv genom att automatisera den repetitiva uppgiften att fylla i formulär och erbjuder ett brett utbud av mallfält för alla situationer.

Bästa funktioner

Skapa mallar för återkommande formulärstester

Välj bland befintliga standardanvändningsfall eller skapa dina egna

Synkronisera dina inställningar mellan webbläsare och enheter

Fyll i ett formulär av valfri längd med ett enda tangenttryck

Begränsningar

Tangentbordsgenvägar fyller i allt på en sida, vilket ibland raderar befintliga fält.

Prissättning

Gratis för 25 fält

Pro Månadsvis : 3,99 $ per månad

Pro Annual: 40 dollar per år

Kundbetyg och recensioner

Ultimate Tools : 4,1 av 5 (156 recensioner)

Chrome Web Store: 4,2 av 5 (704 recensioner)

”Fake Filler är det bästa. Jag har provat många andra, men Fake Filler slår dem alla. Fantastiska funktioner. Anpassningar för fält, export-/importinställningar, synkronisering, många alternativ. Standardinställningarna fungerar bra för det mesta. Bra jobbat! Finns även för Firefox!” – Jeremy H., Chrome Web Store Reviews

5. Mailinator

via Mailinator

Mailinator är ett privat meddelandesystem som QA-tekniker kan använda för att testa arbetsflöden för e-post och SMS.

QA-testteam kan använda Mailinator för automatiserad testning av e-postflöden, såsom 2FA-autentisering, registreringsformulär eller sekvenser för återställning av lösenord, och enkelt hitta testfall för potentiella buggar och regressionstestning som slumpmässigt kan störa onboardingflöden.

Mailinator erbjuder ett obegränsat utbud av privata inkorgar och privata domäner för en mängd olika testfall och webhooks samt API-åtkomst för att säkerställa att åtkomstpunkterna är säkra.

Bästa funktioner

Obegränsat antal privata inkorgar för att testa oändligt många e-postadresser

Rymlig Permanent lagring av testmejl

Upp till 1 000 e-postmeddelanden per sekund och över 3 miljoner per månad

Rutningsregler för att filtrera tester efter IP-adress och e-postinnehåll

Upp till 5+ privata domäner som kan granskas i en enda vy

Begränsningar

Saknar arkiveringsalternativ och alternativ för vitlistning/svartlistning.

Prissättning

Verified Pro : Gratis

Företag : 79 dollar per månad

Business Plus : 159 dollar per månad

Enterprise: 495 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,2 av 5 (8 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (73 recensioner)

”Malinator är ett oumbärligt verktyg för upptagna QA-team. Det förenklar verkligen hanteringen av e-post och SMS, så att vi får mer tid att fokusera på QA-aktiviteter.”—Tony H., Capterra Reviews

6. TestRail

via TestRail

TestRail är en testhanteringsplattform som används för att dokumentera och spåra ditt QA-teams testplaner. QA-team kan använda TestRail som ett testautomatiseringsverktyg för att effektivisera sina processer, öka testtäckningen och få insikter i realtid.

TestRail hjälper till att spåra framsteg i realtid och ökar spårbarheten för deras team för högre prestanda vid testning och snabbare leverans av funktioner.

Bästa funktioner

Testa olika körningar, planer och sviter av produkten

Anpassade fallmallar för snabbare testhantering

Versionshantering av testfall

Rollbaserad åtkomstkontroll för hela teamet

Integreras med buggspårare och produktivitetsverktyg

Begränsningar

Säkerhetstestningen saknar vissa funktioner

Prissättning

Professional Cloud : Från 34 USD per månad/användare

Enterprise Cloud : Från 69 USD per månad/användare

Professional Server : 1 905 dollar per år för fem användare

Enterprise Server: 3 600 dollar per år för fem användare

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,3 av 5 (488 recensioner)

Capterra: 4,3 av 5 (165 recensioner)

”TestRail har varit en del av min dagliga rutin som QA. Det finns många funktioner som jag älskar, och de förbättras fortfarande. Jag älskar testfallets organisation, testpaketet och testkörningshanteringen. Milstolpsfunktionen är också mycket användbar för att hantera testresultat mellan versioner. I början kan testfallsfunktionen verka lite skrämmande, men när du väl vant dig vid den kommer du att älska den.” – Jessie S., G2 Reviews

7. Selenium

via Selenium

Selenium är ett ramverk för automatiserad testning som kan användas för att validera webbappar i olika webbläsare (Chrome, Safari, Edge osv.) och plattformar. QA-tekniker kan använda Selenium för att skriva testskript i en mängd olika språk, såsom Python, C# eller Java.

Selenium-ramverket innehåller tre verktyg som QA-team och organisationer kan använda för automatiserade regressionstester (Selenium WebDriver), skript för buggreproduktion och automatiseringsstödda tester (Selenium IDE) samt distribution och körning av tester på flera maskiner och miljöer (Selenium Grid). Beroende på företagets behov och vilken typ av mjukvarutestning som behöver utföras har vart och ett av ovanstående verktyg sina för- och nackdelar som måste vägas in.

Bästa funktioner

Automatisering av plattforms- och webbläsaröverskridande testning

Kommunicerar direkt med webbläsaren (Selenium WebDriver)

Enkel åtkomst till DOM-element under testning

Stöder testning av webbappar med AJAX-baserade scenarier (Selenium WebDriver)

Begränsningar

Eftersom det är ett öppen källkodsverktyg kan det vara svårt att installera verktygen i ramverket utan hjälp från en expert.

Prissättning

Öppen källkod, kostnaderna beror på varje företags implementering

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,2 av 5 (121 recensioner)

Gartner: 4,5 av 5 (444 recensioner)

”Selenium är ett kraftfullt och populärt verktyg som används i stor utsträckning för att automatisera alla typer av webbläsare inom branschen, och dess förmåga att simulera användarinteraktioner med webbsidor gör det väl lämpat för att automatisera uppgifter som att testa webbapplikationer, skrapa data, analysera data och mycket mer. Utöver detta stöder det många programmeringsspråk, vilket underlättar integrationen med befintliga mjukvarusystem. Nyligen har Selenium hjälpt oss med headless browser-körning, vilket bidrar till mångsidighet och tillförlitliga skript.” —Arjun B., G2 Reviews

8. TestComplete

via TestComplete

TestComplete är ett QA-verktyg som används för att köra automatiserade UI-tester och erbjuder möjligheten att köra tester för stationära, webb- och mobilapplikationer på upp till 2050+ webbläsar- och plattformskonfigurationer.

TestComplete passar en agil testmiljö genom att tillhandahålla en automatiserad inspelningsmotor, testutvecklingsfunktioner med fokus på nyckelord och integrationer med automatiserade testverktyg som Jenkins och TeamCity, samt testrapportering med Zephyr.

Bästa funktioner

Skapa komplexa automatiserade tester med inspelnings- och uppspelningsfunktioner

Skriv skript i flera programmeringsspråk, såsom Python, VBScript eller Javascript.

Färdiga integrationer med öppen källkodsbaserade testramverk som Selenium eller SoapUI och med CI/CD-verktyg (Continuous Integration / Continuous Deployment) som Jenkins och TestCity.

Objektigenkänningsmotor för detektering och automatiserad testning av GUI-element

Kör parallella tester på upp till 2050+ fjärrtestmiljöer

Begränsningar

Objektigenkänningsmotorn kan misslyckas med att känna igen GUI-element korrekt när man testar på flera olika skärmstorlekar.

Prissättning

Fast (en användare, fysisk maskin) TestComplete Base : från 1 626 dollar TestComplete Pro : från 2 520 dollar

TestComplete Base : från 1 626 dollar

TestComplete Pro: från 2 520 dollar

TestComplete Base : från 1 626 dollar

TestComplete Pro: från 2 520 dollar

Flytande (flera användare, virtuella och fysiska maskiner) TestComplete Base : från 3 253 USD TestComplete Pro : från 5 045 USD

TestComplete Base : från 3 253 dollar

TestComplete Pro: från 5 045 dollar

TestComplete Base : från 3 253 dollar

TestComplete Pro: från 5 045 dollar

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,2 av 5 (97 recensioner)

Capterra: 4,0 av 5 (6 recensioner)

”TestComplete ger mjukvaruutvecklingsavdelningen större fokus. Programmerare måste vara medvetna om hur förändringar i objektmärkning påverkar automatiserad testning. TestComplete kan användas för olika typer av testning inom olika avdelningar i våra företag.” – Roshan K., G2 Reviews

9. Jira

via Jira

Jira är ett verktyg för problemspårning och projektledning för QA-team och agila team som erbjuder färdiga scrum- och Kanban-tavlor. Tack vare tavlornas funktioner kan Jira läggas till i verktygslådan för ett mjukvarutestningsteam för att skapa transparens i processerna för felrapportering och prestationsrapportering.

Jira kan hjälpa ditt QA-team med övervakning och framsteg i dina roadmaps och fungera som en arbetsflödesmotor för automatisk tilldelning och prioritering av felrapporter.

Bästa funktioner

Välj mellan Kanban- eller Scrum-tavlor

Kan användas på Mac, Windows, Linux och mobila enheter.

Roadmaps som kan skräddarsys för Agile-sprints

Färdiga rapporter och mallar för instrumentpaneler

Automatiseringsmallar för repeterbara processer, såsom automatisk tilldelning av uppgifter och kloning av problem

Begränsningar

Få samarbetsfunktioner för teamkommunikation, och det är mer inriktat på ingenjörsteamens aktiviteter.

Prissättning

Gratis

Standard: 7,75 $/månad per användare

Premium: 15,25 $/månad per användare

Företag: kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,3 av 5 (5 199 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (13 149 recensioner)

”Jira är mycket praktiskt för problemhantering eftersom det låter oss identifiera och dokumentera fynd och lösa dem genom loggar som hjälper oss att noggrant granska och överväga all relevant information. På så sätt kan vi förhindra att projektteamet hamnar efter och uppnå projektmål, milstolpar och leveranser i tid.” – Pascual G., G2 Reviews

10. SoapUI

via SoapUI

SoapUI är ett API-testverktyg som gör det väldigt enkelt att skapa, hantera och utföra end-to-end-tester på webbtjänster som GraphQL, REST eller SOAP.

Det är ett av de bästa programvaruverktygen för QA-team som vill komma igång med API-testning, tack vare den öppna källkodslicensen, och det är särskilt kraftfullt när det används för funktionstestning och säkerhetstestning, vilket säkerställer att ditt API fungerar som det ska och är tillgängligt som avsett.

Bästa funktioner

Stöder en rad protokoll och tekniker såsom HTTP, HTTPS och JDBC

Enkelt att utföra datadriven testning

Kan köra säkerhetstester för sårbarheter

Felsök problem snabbt med Endpoint Explorer

Lättanvänt gränssnitt och lätt att förstå för nya användare

Begränsningar

Saknar ett brett utbud av integrationer med andra verktyg

Prissättning

Öppen källkod

API Test Module: från 895 USD/licens

API Virtualization Module: från 1374 USD/licens

API Performance Module: från 7308 $/licens

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (128 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (162 recensioner)

”Jag har använt SoapUI för end-to-end API-testning av REST, SOAP-ändpunkter och belastningstestning. I vår organisation utför vi generellt belastningstestning av våra applikationer genom SoapUI för att kontrollera deras prestanda. Det skapar automatiskt ett projekt som testas och projektet kan sparas för framtida bruk. Min totala upplevelse är mycket tillfredsställande eftersom jag är mycket nöjd med de funktioner som verktyget erbjuder vid testning av applikationer.” —J S., G2 Reviews

Det finns många bra testverktyg för QA som kan hjälpa dig att felsöka snabbare och mer effektivt. Från agila projektlednings- och buggspårningsverktyg som ClickUp, till skärminspelningsverktyg som Jam eller testfallshanteringsverktyg som TestRail, kan vi säga att det finns en mängd olika förbättringar som de kan göra i sina arbetsflöden.

Naturligtvis kan vi förvänta oss att inte alla ovanstående verktyg är relevanta för alla. Vissa QA-testares arbete kan vara mer manuellt, medan andra kanske utnyttjar fler automatiseringsverktyg.

Om du letar efter en mångsidig plattform med Agile-mallar, automatisering av arbetsflöden och omfattande integrationer som hjälper dig att koppla samman dina verktyg och dagliga processer, bör du överväga att utforska ClickUp.

Oavsett om du är den enda QA-ansvarige i ditt team eller leder ett team själv, hjälper ClickUp dig att påskynda din felrapporteringsprocess och hjälper dig att hantera, prioritera och hålla reda på alla dina tester, buggar, kommunikation mellan avdelningar och mycket mer – allt väntar på att du ska upptäcka och implementera i din testverktygslåda!

Gästskribent:

Michael Stroe är marknadschef på Jam, ett företag som hjälper tusentals team att leverera högkvalitativ programvara snabbare. På fritiden gillar han att äta goda hamburgare och vinna vänskapliga UNO-spel.