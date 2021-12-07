Releasehanteringsprocessen: steg, utmaningar och bästa praxis

Är du här för att du lider av en trasig process för mjukvarureleaser? Känner du att du är en statusmöte från att kasta in handduken?

Alla som arbetar med mjukvaruutveckling vet att det inte är lätt att lansera nya och innovativa produktfunktioner på marknaden. Det är en mycket välorganiserad och komplex process som oundvikligen medför problem vid implementeringen av releaser.

Här är några fakta: positiva bieffekter av en målmedveten releasehanteringsprocess kan vara högkvalitativ programvara, leveransförändringar och nöjda medarbetare.

Den här guiden går igenom de olika stegen, utmaningarna och bästa metoderna i releasehanteringsprocessen – med exempel från verkligheten, proffstips och mallar som hjälper dig att leverera med självförtroende.

Vad är releasehantering?

I grund och botten minimerar releasehantering risker, spårnings- och revisionskrav, kundförsäkringar och konsekvent implementering – på ett sätt som orsakar minsta möjliga störningar.

Ändringar spåras, testas och korrigeras så många gånger som behövs innan en release kan genomföras.

En release (eller release enhet) är distributionen av en eller flera komponentändringar till en produkt i produktionsmiljön.

Releasehantering är planering, schemaläggning och testning av produkten genom olika faser och miljöer.

Många förväxlar distribution med releasehantering. Distribution är den tekniska åtgärden att överföra kod till produktion, medan releasehantering omfattar den bredare processen med planering, samordning och kommunikation.

För att lyckas med lanseringen och överleva i denna konkurrensutsatta tid kommer produktcheferna att övervaka KPI:er och mätvärden för att säkerställa att användarna kan utnyttja dessa förbättringar till stöd för sina verksamheter.

Om du inte släpper nya versioner kontinuerligt skadar du ditt företag.

Varför? Genom att åta dig att släppa nya versioner av programvaran ofta blir din produkt pålitlig och stabil – egenskaper som är avgörande för ditt företags hälsa.

Hur ofta är ofta? En gång om året, två gånger om året? Tänk på några punkter att väga in: uppdateringarnas betydelse, kompatibilitet för slutanvändare och beroenden i den aktuella programvaran.

På Workpuls säger COO Ryan Fyfe: ”Workpuls släpper nytt material varje månad. De flesta veckor släpper vi nytt material påföljande måndag och gör det fritt tillgängligt för alla medlemmar på vår webbplats, med några undantag (t.ex. ett nummer som redan har laddats ner för många gånger eller som behöver redigeras mer). Bortsett från dessa undantag finns det inga fördröjningar mellan publicering och tillgänglighet.”

Låt oss titta på fyra vägar att överväga för din release-distribution:

Sökväg Fördelar Nackdelar Big Bang 🟢Distribueras till alla användare samtidigt 🟢Intressenterna får information om distributionsdatumet, så det uppstår inga missförstånd om schemaläggningen 🟡Eventuella förseningar av releasen kan påverka specifika avdelningar. 🟡Om releasen orsakar en allvarlig incident måste den dras tillbaka för alla användare. Push 🟢Organisationen distribuerar programvara till nödvändiga produkter 🟢Större möjligheter till automatisering 🟡När en betydande uppdatering lanseras kan nätverket drabbas av prestandaproblem. Pull 🟢Tillgänglig på en central plats så att användarna kan skaffa den när det passar dem. 🟡En specificerad tidsgräns måste implementeras i releaser med säkerhetsuppdateringar. Stegvis 🟢Distribueras till en fastställd grupp användare samtidigt Mindre riskabelt än ”big bang” 🟡Implementeringen av releasen kommer att ta längre tid.

Det kan vara frestande för releasehanterare att falla in i tankesättet ”vi måste ta hänsyn till alla möjliga situationer” för att göra funktionen perfekt.

Om du misslyckas kan du göra produkten svår att använda för användarna genom att göra den komplicerad.

Även om releasehantering utan tvekan är ett hårt arbete från början till slut, uppväger fördelarna svårigheterna.

Dessutom är teamen övertygade om att det de släpper fungerar.

Bonus: Mallar för produktlansering

Varför du bör tillämpa en releasehanteringsprocess

Om du kunde slippa gissa och öka produktiviteten timme för timme, vem skulle då hävda att agil releaseplanering är onödig?

Här är några viktiga fördelar med att implementera en strategi för releasehantering:

🔁 Håll dig uppdaterad

Automatisera tester och uppgifter för felfria resultat.

Effektivisera korta releaser för konsekvent distribution genom sprints.

Minska risken för manuellt arbete med hjälp av kvalitativa kodningsstandarder.

Dokumentera processer så att de blir lättare att följa över tid för alla (och för dem som är nya i organisationen!).

Ge teamen möjlighet att prestera och kommunicera samtidigt som arbetsflödena förbättras ( kolla in vår guide om de bästa arbetsflödesapparna ).

💡 Proffstips: Du kan även använda ClickUp AI för att sammanfatta releaseanteckningar eller skapa uppgiftschecklistor för återkommande distributionsarbetsflöden.

✨ Kvalitet som allt med Tom Hanks

Spara tid, undvik onödiga kostnader och spara energi samtidigt som du förbättrar samarbetet mellan teamen.

Gör det möjligt för utvecklare att snabbt korrigera kursen med kontinuerlig feedback

Kunskapsöverföring till supportpersonal för att minska supportbehovet efter produktionen.

Högre mjukvarukvalitet uppfyller slutanvändarnas behov och förväntningar

Minska avsevärt den tid som läggs på att perfekta versioneringen och låt kunderna testa och rapportera vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Ta kontakt med användarna för att ta reda på hur de använder produkten och vad de vill göra med den.

Använd analyser från aktiviteter för att minska behovet av tidiga planeringsdiskussioner om vilka funktioner ditt team tror att användarna kommer att uppskatta.

I grund och botten vill vi alla skapa produkter som vi själva skulle vilja använda, så vår entusiasm och vår resa genom denna process bidrar till releasehanteringsprocessen.

👉 Kolla in dessa exempel på produkt-OKR för ditt produktteam!

Från kaos till klarhet: De sex stegen i release-processen

I takt med att modern teknik blir allt mer sofistikerad har utvecklare banat väg för snabbare och säkrare lanseringar av nya funktioner.

Det agila ramverket släpper iterativa förändringar i utvecklingsscheman som kallas tidsbegränsade sprintar (kockens kyss av frekventa releaser). Med en agil leveransmetod kan team bättre samordna releaseaktiviteter för att minimera påverkan på verksamheten.

Genom att dela upp stora arbetsuppgifter i hanterbara uppgifter och organisera dem i produktbackloggen kan produktteamet hantera och utvärdera planeringen.

”Vi följer den agila metodiken, så vi släpper vanligtvis underhållsartiklar och förbättringar iterativt parallellt med långsiktigt arbete med större, marknadsförbara releaser”, säger Allie Wolff, produktmarknadschef på Benchmark Email.

”Vi fokuserar på att släppa en ny funktion per kvartal. Vi har stora mål och ingen brist på idéer. Allt är möjligt när man har obegränsade resurser, men som för de flesta företag är det inte verkligheten för oss. Eftersom resursfördelningen ibland kan vara ett hinder prioriterar vi noggrant releaseobjekten så att vi kan hålla takten och fortsätta leverera värde till våra användare.”

Steg 1: Visa vägen till release

Det första steget innebär att produktchefen (eller releasehanteraren), produktteamet (ägare, analytiker och marknadsförare) och viktiga intressenter definierar visionen.

Ariana Dugan, produktchef på Interplay Learning, berättar: ”Vi har regelbundna tvärfunktionella ”squad”-möten för våra viktigaste fokusområden, där vi går igenom kommande större releaser och design för att säkerställa att alla vet vad som är på gång, när och varför.”

Därefter kommer gruppen att fastställa vilka funktioner som ska prioriteras för verksamheten och kunderna i nästa releasens roadmap.

”Våra releaser ordnas efter en kombination av vad vi tror kommer att ha störst inverkan i linje med våra strategiska mål, kundernas säsongsvariationer och en blandning av snabba vinster och buggar som vi vet att många kunder kommer att uppskatta”, fortsätter Dugan. ”Vi använder en prioriteringsmatris och många konstruktiva diskussioner varje kvartal för att samordna dessa prioriteringar och sekvenseringar mellan olika funktioner och nivåer i organisationen. ”

Beslutsfaktorer inkluderar:

Omedelbara buggfixar och förbättringar av användargränssnittet

Strategiska affärsmål

Genomförbarhetsanalys

Beroenden

Resursernas tillgänglighet

Kostnadsrelaterade frågor

Beräknad avkastning på investeringen

Det bästa sättet att undvika att behöva backa senare är att skapa tvärfunktionellt engagemang redan i början av sprintplaneringen. Men det är förstås alltid lättare att göra rätt från början.

Därefter fastställer releasehanteraren arbetsomfånget (med hänsyn till viktiga intressenter) för att skapa en detaljerad plan för byggkraven, genomförbarhetsanalys, prioritering och testning av produktidéerna.

Det är viktigt att denna intagsprocess är noggrann, eftersom den tydliggör värdet av releasen.

👉 Kom igång med din planering med hjälp av Roadmap with Timeline Template i ClickUps Template Center. 🚀

Steg 2: Vägen till kod

Teknik- och DevOps-teamen arbetar inom sina specifika funktionsgrenar för att översätta produktkraven och intressenternas förväntningar till en färdplan.

Funktionsgrenar är segment av huvudgrenen – där alla funktionsgrenar samlas och integreras för att överföras till produktion.

Ett utvecklingsteam som tilldelats en specifik funktionsgren kan bygga, testa och göra ändringar utan att orsaka störningar eller instabilitet i de andra funktionsgrenarna. Att integrera all kod för tidigt i utvecklingscykeln kommer dock sannolikt att skapa konflikter och oavsiktligt orsaka förseningar.

Denna uppdelning gör det möjligt för utvecklare att arbeta med flera uppgifter samtidigt och få snabb feedback.

”Jag har insett att det är väldigt viktigt att ha samtal och möten med sina kollegor när man hanterar en produkt”, reflekterar Alyssa Parr, produktägare på Jomo247. ”Ansikte mot ansikte-kontakt (även via Zoom!) lämnar inget utrymme för tolkning och gör det enkelt för båda parter att förklara vad vi behöver av varandra.”

Steg 3: Wild Wild Test av QA

QA-teamet (kvalitetssäkring) letar efter potentiella risker i en stabil testmiljö baserat på fastställda kriterier. Här kan QA-teamet identifiera när funktioner inte fungerar och åtgärda dem genom att kontinuerligt köra regelbundna tester.

Testmiljöer är användbara för att testa funktioner med en liten grupp användare innan den fullständiga lanseringen. Detta möjliggör aggressiv testning och prestandaspårning innan den blir tillgänglig för slutanvändaren.

Matthew Ramirez, grundare av Rephrase Media och Paraphrase Tool, rekommenderar att man använder checklistor för att organisera implementeringshanteringen:

”Produktlanseringar är stressiga eftersom det finns så många saker som kan gå fel. Att ha en checklista med alla punkter som måste vara klara innan lanseringen kan hjälpa till att lindra en del av stressen i samband med produktlanseringen. En bra checklista hjälper också till att förhindra att du missar några steg eller glömmer något viktigt under lanseringsprocessen.”

Automatisering är mer rimligt än extra arbetstimmar.

Ett av de bästa sätten att säkerställa ökad tillförlitlighet är att automatisera repetitiva uppgifter så mycket som möjligt.

ClickUp Automations gör att releaseprocessen går snabbare och minimerar risken för mänskliga fel. Dessutom blir funktionsgrenarna kortlivade (idealiskt för tidsbegränsade sprintar) och teamen kan proaktivt göra ändringar. Det kan utlösa tester, tilldela korrigeringar och säkerställa att QA-uppgifter aldrig missas.

Nu överförs funktionsgrenarna till huvudgrenen!

Steg 4: Håll dig lugn och förbered dig

När testningen har klarat sig igenom testmiljön och ändringarna har åtgärdats, utarbetar produktmarknadsföringsteamet release notes för att bekräfta de implementerade funktionerna.

Efter inledande granskningar och godkännanden bör funktionsägarna sedan göra en slutlig granskning av all dokumentation.

Förutom en releaseplan för slutanvändare bör även utbildnings- och implementeringsmaterial för interna avdelningar vara lika detaljerade och tillgängliga.

Albin Poignot, medgrundare av Linky Product, uttrycker det bäst: ”Release notes finns i ett centralt dokumentationscenter som är tillgängligt för hela företaget. Beroende på företaget kan det vara en wiki, ett ärendehanteringssystem eller ett delat dokument.”

”Men jag undviker alltid att använda versionshanteringssystem (som Git). Målet är att undvika tekniska detaljer när läsarna bara vill veta vilka funktioner som påverkas”, förklarar Albin.

Kunskapsöverföring till supportpersonal är avgörande, eftersom de hjälper kunderna att använda produkten på rätt sätt.

👉 Spara tid på att skriva och svep in mallen för releaseanteckningar i ClickUps mallcenter.

Steg 5: Låt det gå till produktion

Din nyutvecklade och testade programvaruversion skickas till produktion för användarna!

Marknadsföringsteamet publicerar interna och externa release notes, kommunicerar med kunderna och organiserar kaoset om brådskande förändringar behövs.

Dela din senaste release med dina användare

Steg 6: Samla in vad som gillas och ogillas

Team riskerar att få mer arbete om de inte genomför en avslutande implementering efter lanseringen.

Med andra ord, hoppa inte över detta steg!

Det är viktigt att rapportera effektivitet, förbättringsmöjligheter och övervaka systemets hälsa. Dessutom finns ärlig feedback från användarna tillgänglig för att utföra underhåll och uppfylla användarnas krav.

Aravind Nallasivam, lösningsarkitekt på Claysys, ger följande råd: ”Om kritiska problem har rapporterats i de större releaseversionerna kommer prioriteringen att flyttas till att åtgärda och lappa dessa problem innan man går vidare med produktutvecklingen. Ibland kan detta vara en utmaning när det finns buggar som tar ovanligt lång tid att åtgärda.”

Användartester (dvs. att lyssna på vad användarna gillar och ogillar) är till din fördel, eftersom de bidrar till mjukvaruutvecklingscykeln och säkerställer att nästa release blir bättre än den förra!

Bonus: Lär dig mer om olika produktledningsstilar med vår produktledningsordlista!

Bästa praxis för releasehantering

Alla framgångsrika strategier för releasehantering har några grundläggande principer gemensamt. Här är några beprövade bästa metoder för att minska riskerna och förbättra leveransresultaten:

Automatisera repetitiva uppgifter : Använd automatisering för testkörning, godkännanden och överlämningar för att minska förseningar och manuella fel.

Upprätta återställningsplaner : Planera alltid för fel med beprövade återställningsprocedurer.

Involvera intressenterna tidigt : Samordna produkt-, QA-, DevOps- och supportteam från början för att undvika överraskningar i sista minuten.

Spåra mätvärden: Övervaka releasefrekvens, felfrekvens och återställningstid för att förfina din process. `

🛠️ Vanliga utmaningar inom releasehantering (och hur man övervinner dem)

Även med de bästa verktygen kan releasehantering stöta på hinder. Så här kan du ligga steget före:

Förklara releaseomfattningen i så vaga termer som möjligt

Kan du mäta releasens framgång om teamet bara har uppgifter och deadlines? Detta är inte agilt beteende och kan lätt leda till att omfattningen kryper. → Lösning: Använd ClickUp Goals och Docs för att definiera spårbara resultat och samordna hela teamet i ett tidigt skede.

Begränsa resurserna

Även om teamen kanske arbetar i funktionsgrenar är det viktigt att hålla kontakten mellan olika roller för att upprätthålla flödet och hantera ändringsförfrågningar. → Lösning: ClickUps arbetsbelastningsvy och tidslinje hjälper dig att se flaskhalsar och omfördela resurser i farten.

Avvisa automatiserade testmetoder

Manuell kvalitetssäkring är tidskrävande och felbenägen, särskilt under snabba sprintar. → Lösning: Använd ClickUp Automations för att standardisera testchecklistor, genomföra kontroller före release och integrera med dina testverktyg.

Prioritera hanteringsprocessen framför risker

Processer och verktyg utan flexibilitet bromsar innovation och ägarskap. → Lösning: Ge teamet autonomi med anpassningsbara arbetsflöden i ClickUp som möjliggör omprioritering och problemlösning utan byråkrati.

Svara utan stress

Förseningar i feedback från intressenter blockerar releaser och frustrerar utvecklare. → Lösning: Centralisera kommunikationen med tilldelade kommentarer och dokument i ClickUp för att säkerställa att feedbacken är omedelbar, synlig och spårbar.

Bonus: Kolla in vår guide om verktyg för releasehantering! 💜

Allt samlat: Releasehantering som fungerar`

Även om mjukvara fortsätter att förändra hur organisationer arbetar, finns det också en mänsklig sida av saken. Därför hittar vi nya sätt att hjälpa människor att hålla kontakten och förenkla livets utmaningar.

Organisationer inom alla branscher har åtagit sig att kontinuerligt uppdatera sina produkter för att ge människor bättre design, användbarhetstestning och resultat med varje ny uppgradering.

ClickUp ger teamen en sammankopplad arbetsyta för att planera, automatisera och hantera varje release – från backlog grooming till analys efter lansering.

Lycka till med din digitala transformation. Vi hejar på dig!

✨ Redo att prova själv? Registrera dig gratis och börja hantera din nästa release med tydlighet och självförtroende.