Agil releaseplanering: 5 bästa metoder för utvecklare

Den agila metoden är en central del av mjukvaruutveckling, men den blir också allt populärare i andra branscher.

Till exempel hade 51 % av marknadsföringsföretagen antagit ett agilt ramverk år 2021.

Varför?

Agila arbetsflöden ger en förbättrad kundupplevelse genom kontinuerlig distribution av produkter. Produkterna tillverkas i en serie stegvisa releaser. Detta innebär att agila team snabbt kan reagera på förändrade krav från intressenter och kunder.

Agil releaseplanering ger struktur åt utvecklingsprocessen samtidigt som den bibehåller flexibiliteten, vilket är viktigt i den oförutsägbara världen av mjukvaruutveckling.

Med hjälp av den här guiden lär du dig hur du skapar en agil releaseplan, varför den är nödvändig och vilka bästa praxis du bör följa när du planerar agila releaser.

Vad är agil releaseplanering?

Agil releaseplanering är en strategi för releasehantering där utvecklingsteam planerar inkrementella produktreleaser. Till skillnad från traditionell mjukvaruplanering innebär det många små releaser istället för en eller två större releaser, och varje release delas upp i flera sprintar eller iterationer som varar i högst två veckor.

Varje sprint resulterar i en ny produktinkrement (en lista över produktbackloggposter som slutförts i den aktuella sprinten), även om inte varje inkrement släpps. En typisk agil release innehåller 3–10 sprints eller fler, men består alltid av minimala marknadsfunktioner – den minsta gruppen av produktfunktioner som effektivt kan distribueras till användarna.

Detaljer som antalet sprintar och vad de syftar till att uppnå finns alla med i releaseplanen.

Skillnaden mellan en releaseplan och en produktplan

En releaseplan och en produktplan är båda viktiga verktyg för projektledning. Precis som inom detaljhandelsledning syftar de till att öka effektiviteten och effektivisera processer.

Produktplaner är avsedda att förmedla produktens vision och funktioner till ledande intressenter, och är i allmänhet långsiktiga och omfattar flera releaser.

Releaseplanerna är däremot mer kortsiktiga och fokuserar på en enda release i taget. Dessa interna dokument fungerar som en guide för utvecklingsteamen, eftersom de innehåller detaljer om projektet och produktbackloggarna.

Det är viktigt att releaseplanen är i linje med produktens roadmap, eftersom prioriteringarna i roadmappen kan förändras och förseningar i releaseplanen kan påverka roadmappen.

Via Kate Priestman, Global App Testing

Varför är agil releaseplanering viktigt?

Agil releaseplanering ger många fördelar, till exempel:

Ge chefer tid att anpassa sig till förändrade omständigheter och krav

Låt teamet prioritera arbetet utifrån tydliga förväntningar och mål

Säkerställ att utvecklingsteamet slutför uppgifterna i tid , vilket håller projekten på rätt spår och intressenterna nöjda.

Hålla teamets mål i linje med projektets mål

Gör det möjligt för teamen att mäta prestanda och göra justeringar där det behövs

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsflöden

Hur man skapar en agil releaseplan

1. Definiera dina mål utifrån din produktvision och din roadmap.

Det första steget i att skapa en agil releaseplan är att definiera dina mål, baserat på din produktvision och roadmap. Mål hjälper ditt team att fastställa prioriterade funktioner baserat på kundkrav, och hjälper dem också att prioritera arbetet och följa upp framstegen.

Dina mål bör vara SMART-mål: specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Du bör också ha ett övergripande releasemål som du kan dela upp i mindre sprintmål.

Till exempel:

Release-mål : Skapa en molnbaserad dashboard för callcenter

Sprint 1-mål: Skapa den grundläggande layouten för instrumentpanelen

Mål för sprint 2 : Bygga nödvändiga funktioner, såsom : Bygga nödvändiga funktioner, såsom kompetensbaserad vidarekoppling och samtalsköer.

Sprint 3+ mål: Så många mål som behövs för att lansera instrumentpanelen

2. Prioritera och förfina din produktbacklogg

Därefter måste du träffa ditt team för att prioritera och förfina din produktbacklog baserat på specifika användarberättelser och ditt releasemål. Sträva efter att identifiera de viktigaste produktfunktionerna som stöder ditt mål.

Dessa funktioner kommer att vara dina minimala marknadsfunktioner; lämna mindre viktiga funktioner till framtida releaser.

Var också medveten om eventuella beroenden i backloggen, det vill säga uppgifter och användarberättelser som är beroende av att andra uppgifter eller berättelser slutförs för att du ska kunna gå vidare till nästa del av din releaseplan.

Det är viktigt att identifiera dessa i förväg för att undvika förseningar och flaskhalsar.

via Agile Sherpas

3. Uppskatta releasen baserat på agila storypoäng

När du har prioriterat din backlog måste du uppdatera dina story point-uppskattningar.

Story points är mått utan enheter som uppskattar den insats som krävs för att slutföra en uppgift i förhållande till storleken på andra uppgifter. Dessa uppskattningar hjälper dig att avgöra hur många uppgifter du sannolikt kommer att slutföra under en enda sprint.

Granska dina story point-uppskattningar med ditt team och uppdatera dem efter behov.

4. Planera dina sprintar eller iterationer

Därefter är det dags att planera dina sprintar.

Du kan använda dina story point-uppskattningar för att beräkna hur många sprintar du behöver för att slutföra arbetet. Anta till exempel att du har identifierat 100 story points och att ditt team normalt klarar av 20 story points per sprint. Du behöver då fem sprintar för att klara av de backlog-poster som du har prioriterat för releasen.

Vissa projekt behöver en releasekörning för uppgifter som prestandatestning och användardokumentation. Testning är en viktig del av mjukvaruutvecklingen och kan göras manuellt eller automatiserat.

För maximal effektivitet kan du automatisera testningen för att spara tid och hålla processerna konsekventa. Följ dessa bästa metoder för automatiserad testning för optimala resultat. Du bör också inkludera användartestning för att få åsikter från riktiga användare innan den huvudsakliga lanseringen.

Och kom ihåg: Du kan alltid justera din releaseplan för att ta hänsyn till förbättringar eller ändringar i sista minuten.

via Kate Priestman, Global App Testing

När du har planerat dina sprintar bör du regelbundet se över och uppdatera din plan. Detta håller ditt team på rätt spår och hjälper dig att identifiera områden som kan påverkas av förändrade omständigheter.

När ändringar görs i dina planer, se till att informera företagsägaren och intressenterna för att säkerställa samordning hela tiden.

Du bör också ha regelbundna teammöten för att diskutera framstegen. Det är genom dessa möten som du kan identifiera eventuella problem i genomförandet av den ursprungliga planen, försöka justera planen eller fastställa ett nytt sätt att gå vidare. Du kanske upptäcker att din plan var för ambitiös, eller kanske inte tillräckligt ambitiös.

Information som denna kan sedan ligga till grund för framtida releaseplaner.

5 bästa metoder för agil releaseplanering

Släpp aldrig ofärdigt arbete

För att hinna med lanseringsdatumet kan det vara frestande att lansera arbete som fortfarande är under produktion, men det är bättre att skjuta upp lanseringen tills allt har testats och granskats noggrant. En del av lanseringshanteringen handlar trots allt om att hantera betyg och recensioner i appbutiker – din programvara måste vara felfri och fungera som förväntat.

Ha tydligt definierade roller

Agila team har tydligt definierade roller baserade på varje individs kompetens. Varje teammedlem vet vad som förväntas av dem, vilket gör att releasen fortskrider smidigare. Agila team har två specialistroller:

Produktägare : ansvarar för mål, skriver användarberättelser och prioriterar produktbackloggen.

Scrum Master: coachar teamet och underlättar borttagandet av hinder som kan fördröja releasen.

via SAFe

Fokusera på dina mål

Det är lätt att fastna i detaljer och tappa helhetsperspektivet. Marknadsföringsmöjligheter och produktfunktioner är viktiga, men de bör inte vara ditt huvudfokus. Se till att du prioriterar arbete och funktioner utifrån din produktvision och ditt releasemål.

Släpp regelbundet

Syftet med agil releaseplanering är att släppa produkter till dina kunder. Se därför till att du släpper ofta och inte fastnar i ändlösa sprintcykler.

Små releaser är trots allt lättare för kunderna att anpassa sig till, och det är enklare att göra ändringar för framtida releaser. Ditt mål bör alltid vara att tillföra värde för kunderna. Skicka inte ut en release om den inte tjänar deras syften.

Håll regelbundna sprintplaneringsmöten

Som en del av agil releaseplanering bör du ha regelbundna sprintplaneringsmöten. Dessa handlar vanligtvis om användarberättelser och produktbackloggen, samt:

Uppgiftsberoenden

Produktfunktionalitet

Antalet sprintar som behövs

Nästa release

Prioriterade funktioner

Feedback från intressenter och kunder

Sprint-leveranser

Vilken produktversion ska släppas?

Sprintplaneringsmöten bör också definiera sprintmålet baserat på releasemålet och produktvisionen.

via Kate Priestman, Global App Testing

Planera ditt arbete effektivt för att säkerställa att du når dina teammål.

Den agila metoden är en viktig del av mjukvaruutvecklingen – agil releaseplanering styr den agila utvecklingsprocessen. Den ger teamen struktur samtidigt som den bibehåller den flexibilitet som behövs för att anpassa sig till förändrade krav.

Releaseplanering kan effektivisera produktutvecklingen och öka kundnöjdheten. Att göra det på rätt sätt är därför en viktig färdighet för alla produktteam.

Förhoppningsvis har du nu en bättre förståelse för vad det verkligen innebär att göra det bra.

Kort sagt måste du noggrant definiera dina mål, prioritera din produktbacklog, arbeta hårt med att planera sprints och iterationer som passar dina övergripande mål och kontinuerligt uppdatera din plan för att bibehålla flexibiliteten. Verktyg som SWOT-analys och Theory of Change (TOC) hjälper dig att identifiera en plan och bibehålla flexibiliteten i dess genomförande.

Kate Priestman är marknadschef på Global App Testing, en pålitlig och ledande leverantör av helhetslösningar för funktionstestning för QA-företag. Hon har över åtta års erfarenhet av marknadsföring och har omfattande kunskaper om varumärkesutveckling, lead- och efterfrågegenerering samt marknadsföringsstrategi. Hennes artiklar finns publicerade på Dealavo och CEO Blog Nation.