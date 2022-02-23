10 exempel på produkt-OKR för 2025

Produktledning är inte ett enkelt jobb.

Det finns massor av saker som kan påverka din produktstrategi. Från nya konkurrenter till förändrade kundpreferenser, hur ser du till att din produkt förblir relevant?

Även om produktledning är oförutsägbar kan du ändå förutsäga din framgång genom OKR.

Letar du efter de perfekta produkt-OKR:erna?

I den här artikeln går vi igenom vad produkt-OKR är, tittar på tio fantastiska exempel på produktlednings-OKR och lyfter fram den bästa projektledningsprogramvaran som hjälper dig att hantera och spåra dessa produkt-OKR.

Nu kör vi igång!

Vad är en produktlednings-OKR?

Vi börjar med att förklara vad OKR är.

Tvärtemot vad många tror är OKR inte något som Cardi B har hittat på.

De är ännu bättre!

OKR står för Objectives (mål) och Key Results (nyckelresultat).

OKR-ramverket fokuserar på målsättning och hjälper dig att skapa mätbara resultat som driver ditt företag mot framgång.

Ett mål är dit du vill nå, och ett nyckelresultat är en strategi för hur du ska nå dit.

Eftersom OKR handlar om målsättning måste OKR för produktchefer handla om att sätta upp mål för att göra din produkt framgångsrik. Det fina med OKR är att de kan hjälpa dig att enkelt bocka av punkter på din produktplan.

På tal om det, ta en titt på några exempel på OKR som ClickUp använder!

Innan vi går in på exemplen på produktledning finns det några regler för att skriva meningsfulla OKR.

Se till att dina OKR är:

Anpassade: se till att målet bidrar till företagets övergripande vision

Specifika: liksom liksom SMART-mål måste du definiera ditt mål och dina viktigaste resultat tydligt .

Tidsbegränsad: en bra OKR har alltid en tidsgräns ⏳

Mätbara: se till att sätta upp mätbara mål så att du kan kvantifiera din framgång.

Ambitiöst: och slutligen, var inte rädd för att drömma stort! 💫

Använd en mall för balanserad styrkort för att identifiera ditt teams OKR!

10 exempel på produkt-OKR:er

Här är tio exempel på produkt-OKR som kommer att leda ditt produktteam till framgång:

A. Marknadsförings-OKR

Marknadsförings-OKR hjälper dig med din produktmarknadsföringsstrategi.

Dessa mål fokuserar på att uppnå produkt-marknadsanpassning och se till att kunderna känner till hela ditt produktsortiment.

1. Mål: Implementera ett veckovis nyhetsbrev på ett framgångsrikt sätt

Viktiga resultat:

Bestäm och slutför innehållsstrategin, viktiga ämnen och budskap för de kommande sex månaderna.

Uppnå en öppningsfrekvens på 45 %

Öka vår e-postprenumerantbas med 10 % varje vecka

Nå 20 000 läsare före andra kvartalet

2. Mål: Optimera vår marknadsföringstratt

Viktiga resultat

Genomför 35 användarintervjuer med målgruppen

Öka konverteringsgraden från besökare till testanvändare från 6 % till 12 %.

Öka konverteringen från provperiod till betald prenumeration från 18 % till 45 %.

3. Mål: Förbättra varumärkesengagemanget

Viktiga resultat:

Öka antalet aktiva användare från 1000 till 5000

Öka antalet kundframgångshistorier på vår webbplats från 2 till 10.

Öka engagemanget via LinkedIn från 20 % till 60 %.

Uppdatera och dela vår produktplan

B. OKR för försäljning

Försäljnings-OKR är mål som alla produktledare behöver ha.

Varför?

Försäljnings-OKR är dina intäktskällor!

De syftar till att få människor att köpa din produkt.

Här är två exempel:

4. Mål: Lansera den andra versionen av vår huvudprodukt framgångsrikt i början av andra kvartalet.

Bonus: Mallar för produktlansering

Viktiga resultat:

Ha fyra produktupptäcktsmöten

Få 900 nya registreringar

Öka andelen registreringar för provperioder till 30 %.

Öka andelen provkunder som blir betalande kunder till 50 %.

5. Mål: Öka vår produkts nationella räckvidd med 50 % till första kvartalet nästa år.

Viktiga resultat:

Utöka vår distributionskanal för att bli den tredje största i delstaten

Utöka försäljningsverksamheten till en ny delstat var tredje månad

Skapa en e-handelswebbplats för att utöka räckvidden för vår produkt

6. Mål: Delta framgångsrikt i 10 branschevenemang i år

Viktiga resultat:

Registrera dig för 10 branschevenemang

Ge produktdemonstrationer till 30 potentiella kunder per dag vid varje evenemang

Samla in kontaktuppgifter till minst 300 potentiella kunder per evenemang

C. Kund-OKR

Kund-OKR är mål som gör att dina kunder vill fortsätta använda din produkt.

Mål som att hålla dina kunder nöjda och tillhandahålla rätt produkter kommer att få kunderna att älska din produkt!

Och helst, till och med vara besatt av dem...

Här är två exempel:

7. Mål: Förbättra kundnöjdheten med 45 % till tredje kvartalet.

Viktiga resultat:

Öka vårt Net Promoter-betyg från 7,0 till 8,5.

Minska antalet supportförfrågningar från 3,5 till 1,0 per användare och månad.

Ring 50 kunder som har lämnat företaget för att ta reda på varför de gjorde det.

Använd ett CRM-verktyg för att bättre hantera kundrelationer

8. Mål: Förbättra kundengagemanget med 50 % till tredje kvartalet.

Viktiga resultat:

Öka den månatliga kundretentionen från 40 % till 60 %.

Öka den genomsnittliga tiden som spenderas i vår app från 10 minuter till 20 minuter genom att implementera en fantastisk chattgränssnitt i appen.

Öka antalet unika besök på vår webbplats från 500 till 1000 besök per dag.

D. OKR för medarbetarengagemang

OKR för medarbetarengagemang syftar till att förbättra prestandan och engagemanget hos ditt produktteam.

Produktteamets OKR kan omfatta att förbättra teamets synergi eller utbilda ditt säljteam i alla möjliga smarta knep för att marknadsföra din produkt:

Här är två exempel:

9. Mål: Förbättra produktteamets lärande med 45 % före årets slut.

Viktiga resultat:

Håll halvårsvisa möten för gamla och nya medarbetare för att informera dem om företagets kultur och historia.

Skicka ut månatliga frågesporter för att lära produktteamet om gamla och nya funktioner.

Genomför veckovisa kunskapsdelningssessioner som hålls av produktteammedlemmarna.

10. Mål: Förbättra vårt produktteams prestanda

Viktiga resultat:

Det bästa sättet att hantera dina produkt-OKR:er

Fantastiskt!

Nu har du en lista med mål och en strategi för att uppnå dem.

Men det är inte allt.

För att säkerställa att din produktstrategi blir framgångsrik måste du hantera och spåra dessa OKR.

Så, hur gör man det?

Tyvärr kommer du inte särskilt långt bara genom att ha en lista med OKR med dig...

Ett OKR-verktyg hjälper dig att komma mycket längre!

OKR-programvara som ClickUp kan hjälpa dig att ställa in, spåra och hantera alla dina produkt-OKR.

Dessutom kan de hjälpa dig att kommunicera ditt produktmål till hela företaget så att alla dina anställda kan anpassa sina teambaserade mål till företagets övergripande mål.

Så här kan ClickUp hjälpa produktteam:

1. Målsättning (mål)

Mål är övergripande begrepp som kan delas upp i mindre, mätbara delmål.

Eftersom OKR handlar om att planera i förväg, låt oss reda ut några oklarheter som kan uppstå:

Dina mål = ClickUp-mål

Dina viktigaste resultat = ClickUp-mål

Det är också superenkelt att ställa in produkt-OKR i ClickUp:

Gå till ”Mål” i ClickUp och skapa ett nytt mål genom att klicka på knappen ”+ Nytt mål”.

Det är det verkligen 🍋

Du kan också redigera detaljer om dina mål:

Namnet på ditt mål

Slutdatum för ditt mål

Vem ansvarar för ditt mål?

Vem har tillgång till ditt mål?

Målsättningsbeskrivning

Vill du veta hur man sätter upp effektiva team mål? Här är 7 steg för att effektivt sätta upp team mål.

2. Mål

När du har satt upp ditt mål måste du komma på några viktiga resultat.

Du kan göra detta genom att klicka på knappen ”Lägg till mål”.

Du hittar dina mål direkt under ditt övergripande mål.

Du kan också redigera detaljer om dina mål, till exempel:

Namnet på ditt mål

Vem ansvarar för målen?

Måltyp

Här är de olika typerna av mål:

Siffra: numeriska siffror, till exempel intäkterna från nya produkter

Sant/Falskt: ange om något har gjorts eller inte

Valuta: håll koll på dina 💸

Uppgifter: spåra antalet slutförda produktuppgifter. Till exempel en checklista för testfasen före lanseringen.

På så sätt...

3. Spåra framsteg

När dina mål (objectives) och delmål (key results) är klara måste du spåra dina framsteg mot dessa OKR.

Här är vad du kan spåra:

1. Din framsteg för varje mål (nyckelresultat)

Om ditt mål till exempel är att få produktrecensioner publicerade i tio publikationer senast i mars 2021 kan du spåra hur många publikationer din produkt har dykt upp i hittills.

2. Hur dina mål framsteg har bidragit till dina måls (objektiva) framsteg

Om du till exempel har uppnått mindre än en fjärdedel av dina mål hittills, kommer din OKR-målprogression att vara 20 %.

Men varför behöver du spåra dina framsteg?

Utan att spåra framstegen kommer du aldrig att veta om du ens närmar dig dina mål:

Medan den lille killen tar en promenad, låt oss prata om hur agila team (de mest framgångsrika teamen i världen) också kan använda ClickUp för att övervaka framstegen för ett agilt sprintmål.

Så här gör du:

Lägg till ett sprintmål på samma sätt som du lägger till ett vanligt mål och välj ett namn (t.ex. ”Sprint 3.0”). Tilldela målet till din produktchef Välj ett slutdatum för Sprint-slutförandet Länka listor eller uppgifter till ditt sprintmål

På så sätt kan din produktägare och ditt Scrum-team se uppdateringar om måluppfyllelsen i realtid.

4. Dashboards

ClickUp har produktdashboards som hjälper dig att planera, spåra och utvärdera dina måls framsteg genom slutförda uppgifter och tid som spårats i projekt.

Du kan också lägga till anpassade widgets till din produktdashboard.

Widgets ger dig detaljerad information om uppgifter, sprints, personer och projekt.

Här är en lista över några av de widgets du kan välja mellan:

Status : se antalet pågående uppgifter och antalet avslutade och färdigställda uppgifter se antalet pågående uppgifter och antalet avslutade och färdigställda uppgifter

Tidsspårning : lägg till detaljer från tidrapporter, fakturerbar tid, spårad tid, tidsuppskattningar och mer lägg till detaljer från tidrapporter, fakturerbar tid, spårad tid, tidsuppskattningar och mer

Beräkning : beräkna summor, medelvärden och mycket mer för alla typer av uppgifter beräkna summor, medelvärden och mycket mer för alla typer av uppgifter

Portfölj : kategorisera och spåra framstegen för alla dina listor eller mappar kategorisera och spåra framstegen för alla dina listor eller mappar

Chat : diskutera med teammedlemmarna i din instrumentpanel diskutera med teammedlemmarna i din instrumentpanel

Vanliga frågor om produkt-OKR

Är du fortfarande förvirrad över alla olika typer av OKR som finns?

Låt oss besvara några frågor du kanske har:

1. Vilka olika typer av OKR finns det?

Här är fyra viktiga typer av OKR som du behöver känna till:

Personliga OKR:er

Individuella OKR:er

Företags-OKR:er

Kvartalsvisa OKR:er

2. Vilka är stegen i produkt-OKR-processen?

För att få en effektiv OKR-process för ditt produktteam, följ dessa steg nedan:

Fastställ mål. Skapa genomförbara och mätbara OKR Fastställ en tidsplan för uppföljning. Vi rekommenderar att du kontrollerar OKR:erna kvartalsvis. Granska och reflektera över OKR.

3. Hur många OKR bör ett produktteam ha?

Även om det inte finns någon fast regel för hur många OKR ett produktteam bör ha, rekommenderar vi att man sätter upp 2–5 OKR per kvartal. Se till att dina OKR är mätbara, tidsbundna och specifika!

Är du osäker på hur man skriver OKR? Här är hur man skriver effektiva OKR .

4. Vad är skillnaden mellan MBO och OKR?

Här är de viktigaste skillnaderna mellan OKR och MBO:

Parameter OKR MBO Betydelse Mål och nyckelresultat Målstyrning Fokus OKR-processen fokuserar på ”vad” och ”hur”. MBO fokuserar enbart på ”vad” Tidslinje Månadsvis eller kvartalsvis Årligen Tillvägagångssätt OKR är offentliga, transparenta och kommuniceras brett. MBO:er är isolerade och privata Metodik OKR-metoden består av mål som har nyckelresultat under sig. Sätt upp företagsmålKommunicera målen till medarbetarnaÖvervakaUtvärdera prestationerBelöna prestationer Ersättning Vanligtvis inte kopplat till ersättning Kopplat till ersättning. Till exempel bonusar. Typ av mål OKR som är mer ambitiösa och inspirerande I likhet med KPI undviker MBO risker och fokuserar på realistiska mål.

Läs också mer om skillnaderna mellan KPI:er och OKR:er.

Dags att lyckas med din produktstrategi 🃑

Produkt-OKR hjälper dig att fastställa mål och utforma en metod för att uppnå dem.

De hjälper dig också att spåra dina framsteg, eftersom du är ett steg närmare målet när ett viktigt resultat har uppnåtts.

Att skapa en produktplan som följer OKR-strukturen hjälper också teamen att fokusera på att bygga det som är viktigast.

Men som vi alla vet är människor glömska, och ibland behöver vi alla lite motivation.

Lyckligtvis är ett OKR -produktledningsverktyg som ClickUp allt du behöver för att påminna och motivera dig!

Med inbyggda påminnelser, återkommande uppgifter och agila sprintar kommer du att klara alla dina produkt-OKR utan problem.

Skaffa ClickUp gratis idag för att ta din produkt till nästa nivå! 📈