Hemligheten bakom smidigt genomförda arkitektprojekt? Planering, planering och ännu mer planering.

Att ha koll på projektets framsteg, resurser, tidsplan och bakslag är avgörande för att kunna uppfylla dina löften till alla kunder, intressenter och teammedlemmar – till den grad att det är absolut nödvändigt att söka hjälp från kraftfull projektledningsprogramvara som är utformad för att hjälpa arkitekter att arbeta effektivt.

Det finns massor av fördelar med att använda projektledningsprogramvara med funktioner som hjälper team att öka produktiviteten, men arkitekter måste leta efter ytterligare funktioner som passar deras unika utmaningar, processer och arbetsstilar.

Men hur väljer man?

Utgå från denna detaljerade lista över de 10 bästa projektledningsverktygen för arkitekter för att hitta det bästa verktyget för dina behov. Notera alla funktioner som är ett måste i högkvalitativ programvara och jämför apparnas fördelar, nackdelar, priser och mer.

Vad bör du leta efter i projektledningsprogramvara för arkitekter?

Det finns massor av funktionella verktyg på marknaden idag, men varje verktyg är skräddarsytt för specifika användningsområden.

För arkitekter är verktyg för schemaläggning, rapportering och samarbete avgörande. Men hur ser dessa funktioner ut på papperet?

Här är de fem viktigaste funktionerna som du bör leta efter i din nästa programvara för projektledning för arkitekter:

De 10 bästa projektledningsprogrammen för arkitekter

Med din budget, ditt team och de funktioner du måste ha i åtanke kan du använda denna lista som vägledning i din sökning efter programvara.

Följ med när vi dyker ner i de bästa projektledningsverktygen för arkitekter för att hitta den programvara som bäst passar dina behov.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Framgångsrika arkitekturprojekt kräver noggrann planering och organisation. Men det kan vara svårt att hålla reda på alla rörliga delar i ett projekt – från material till tidsplaner, kostnadsberäkningar till checklistor.

Oavsett om du hanterar en liten renovering eller ett storskaligt byggprojekt hjälper en produktivitetsplattform som ClickUp arkitekter att hålla koll på sina uppgifter från start till mål!

ClickUp eliminerar gissningar från projektledning med kraftfulla funktioner som Gantt-diagram, kalendervy och processautomatisering. Du kan skapa uppgiftsberoenden med bara några klick, samt tilldela uppgifter till teammedlemmar och entreprenörer var som helst i världen.

Dessutom integreras ClickUp enkelt med annan programvara och appar så att du kan hantera arbetet från en enda dynamisk arbetsyta!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid

Obegränsad plan: 5 $/månad per medlem

Affärsplan: 12 dollar/månad per medlem

Enterprise Plan: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

Capterra : 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 5 400 recensioner)

2. Monografi

via Monograph

Monograph är en projektledningsprogramvara som är utformad för att underlätta arkitekters arbete. Den effektiviserar planeringsprocessen genom att samla alla delar av projektplaneringen på ett ställe, från schemaläggning och budgetering till möten och att göra-listor. Monograph erbjuder också en gemensam företagskalender så att alla som är involverade i ett projekt enkelt kan samarbeta på samma plats. Dessutom kan varje användare anpassa sitt gränssnitt för att hålla allt digitalt och organiserat.

Denna projektledningsprogramvara är bäst för fasbaserade projekt. Genom att dela upp arbetet i mindre, mer hanterbara faser i Monograph kan du bättre hålla koll på framstegen, identifiera områden som behöver ytterligare uppmärksamhet och till och med upptäcka potentiella problem innan de blir större. Målet är alltid att få projektet klart snabbare samtidigt som man upprätthåller högsta kvalitetsstandard.

Monografins bästa funktioner

Tid- och utgiftsregistrering med MoneyGantt

Inbyggd timer för att spåra fakturerbar och icke-fakturerbar tid

Projektrapporter som jämför gratis prestanda

Verktyg för resurs- och personalprognoser

Monografins begränsningar

Saknar en variation av projektvyer

Export av tidsloggar är begränsad till CVS-format.

Pris för monografi

Monograph kostar från 40 USD/användare per månad, faktureras årligen.

Monografibetyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,3/5 (2 recensioner)

3. Newforma

via Newforma

Nästa projektledningsprogram för arkitekter är Newforma. Detta program är särskilt utformat för arkitekt- och ingenjörsfirmor. Det erbjuder ett brett utbud av funktioner som effektiviserar processer och ökar produktiviteten. Med Newforma kan arkitekter snabbt komma åt projektmaterial, skapa tidslinjer och uppgiftslistor, lagra dokument, dela information med kollegor och samarbetspartners, granska designplaner och övervaka framsteg i realtid. Som ett resultat kan arkitekter enkelt hålla koll på sina projekt och slutföra dem i tid.

Newforma är användbart för arkitekter med alla nivåer av erfarenhet. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att skapa och hantera projekt, medan de avancerade funktionerna ger arkitekter full kontroll över processen. Från hantering av anbud och entreprenörer till spårning av ändringsorder och projektkostnader – Newforma hjälper till att hålla ordning på allt.

Newformas bästa funktioner

Filserver, SharePoint Online, BIM 360 och ProjectWise-innehåll tillgängligt i en enda vy

Inlämningar och RFI-instrumentpanel för att övervaka försenade och kommande ärenden

Outlook-tillägg för att dra och släppa e-postmeddelanden i en projektmapp

Projektcenter för hantering av viktiga dokumentleveranser

Newformas begränsningar

Newforma Plans App stöder endast Apple-enheter.

Begränsad PDF-redigeringsfunktionalitet

Newformas prissättning

Kontakta Newforma för mer information.

Newforma-betyg och recensioner

Capterra: 3,8/5 (8 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 90 recensioner)

4. Outplanr

via Outplanr

Outplanr är ett kraftfullt verktyg för chefer och team som gör det möjligt för dem att omvandla vardagliga att göra-listor till omfattande handlingsplaner. Med Outplanr kan team snabbt och enkelt sätta upp projekt genom att dela upp uppgifter i hanterbara steg. Genom att se hela uppgiften på en gång kan teamen säkerställa att de är på samma sida och samtidigt undvika förvirring och produktivitetshinder.

Outplanr gör det enklare att följa framstegen genom att ge teamen möjlighet att övervaka sina handlingsplaner på ett visuellt tilltalande sätt. De kan se en översikt över alla uppgifter som är kopplade till varje projekt, vilket hjälper dem att hålla ordning och hålla sig uppdaterade om teamets framsteg. Dessutom kan teamen justera sin tidsplan utifrån eventuella förändringar eller nya utvecklingar, vilket ger dem större kontroll över sitt arkitektoniska projekt.

Outplanrs bästa funktioner

Widget för tidrapportering

Ladda upp widget för att spåra filens färdigställande

Faktiska respektive beräknade projektgenomförandetider

Inbyggda appar för iOS, Android, MacOS och Windows Desktop.

Outplanrs begränsningar

Brist på anpassningsmöjligheter i projektvyer

Begränsade inbyggda integrationer

Priser för Outplanr

Från 15 $/månad för 3 personer

Outplanr-betyg och recensioner

Capterra: N/A

G2: 4,3/5 (10+ recensioner)

5. ArchiSnapper

via ArchiSnapper

Projektledningsprogramvaran ArchiSnapper gör det enkelt att skapa korrekta fältrapporter och samarbeta med andra i arkitekturprojekt. Det är en kraftfull lösning som hjälper team att snabbt fånga upp flera dimensioner av ett jobb och se till att alla projekt redovisas. Med sin intuitiva design kan du använda ArchiSnapper-appen för att enkelt hålla reda på detaljer om jobb, uppgifter och andra typer av data.

För team som arbetar på distans hjälper ArchiSnapper alla att hålla kontakten. Det möjliggör enkel och effektiv kommunikation mellan avdelningar och platser, med detaljerade statusuppdateringar som är omedelbart tillgängliga. Dessutom kan du dela dokument med andra, så att alla alltid är på samma sida. Oavsett om du hanterar ett enda projekt eller flera uppgifter på flera platser, ser ArchiSnapper till att du producerar korrekta fältrapporter och samarbetar med ditt team snabbt och effektivt.

ArchiSnappers bästa funktioner

Anpassade fältrapporter och punch-listor

Numrerade tips om planer för att visualisera platsbaserat arbete

Annoteringsfunktioner för ritningar tillgängliga i webb-, iOS- och Android-appar

E-postmallar

ArchiSnapper-begränsningar

Dyra prisplaner jämfört med andra verktyg

Begränsade Gantt-diagramfunktioner

Priser för ArchiSnapper

Från 29 $/månad per användare, faktureras årligen

ArchiSnapper-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

G2: N/A

6. Xledger

via Xledger

Projektledare inom arkitektur behöver ett redovisningsverktyg som kan hålla deras ekonomi, projektkostnader och utgifter uppdaterade. Xledger är en utmärkt lösning för att effektivisera arbetsledning och redovisning på plats. Den användarvänliga plattformen är lättillgänglig och har en rad funktioner som är utformade för att förenkla processen.

Xledger gör det möjligt för arkitekter att hålla koll på sin finansiella planering med en rad kraftfulla analysverktyg. Automatiserade rapporter, anpassningsbara instrumentpaneler och detaljerade prognoser är alla möjliga med denna robusta plattform. Med Xledger kan du fatta smartare beslut snabbare, vilket gör att du kan nå dina mål snabbt och effektivt.

Xledgers bästa funktioner

Över 200 fördefinierade och standardrapporter

Automatiserad tids- och kostnadsfakturering

Xledger Mobile-app för iOS-, Android- och Windows-telefoner

Projektkostnadsberäkning, rapportering och uppföljning av byggprojekt

Xledgers begränsningar

Begränsad förmåga att hantera olika nivåer av komplexa projekt

Bristande kommunikationsfunktioner jämfört med andra projektledningsverktyg

Priser för Xledger

Kontakta Xledger för information om prisplaner.

Xledger-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (6 recensioner)

G2: 4,5/5 (2 recensioner)

7. Heeros

via Heeros

Heeros (tidigare Taimer) är ett projektplaneringsverktyg för team som behöver ett bättre sätt att hålla koll på uppgifter, deadlines och budgetar. Team kan enkelt ställa in aviseringar för att spåra framsteg och planera projekt in i minsta detalj. Genom att integreras i befintliga arbetsflödessystem som DocuSign, Google Kalender och HubSpot eliminerar Heeros tråkig spårning och ökar produktiviteten för att hjälpa arkitektbyråer att leverera projekt snabbare.

Heeros fokuserar också på att hjälpa team med resursplanering. Gantt- och rutnätsvyer visar deadlines, arbetsbelastning och kapacitet så att projektledare kan planera med full transparens. Gantt-vyn gör det till exempel möjligt för projektledare att se faserna i ett projekts tidsplan och planera beroenden.

Heeros bästa funktioner

Schemaläggning och resursfördelning med prioritering av uppgifter

Kanban-tavlor för samarbete

Inbyggd tidsspårning för att budgetera, spåra och tilldela timmar baserat på teamets kapacitet.

Hantering av fakturor, inköpsorder och utgifter

Heeros begränsningar

Begränsad förmåga att hantera olika arbetsstilar och preferenser

Projektledning är en betalfunktion som ingår i Business-planen.

Heeros prissättning

Gratis plan

Kontakta Heeros för information om betalda abonnemang.

Heeros betyg och recensioner

Capterra: N/A

G2: N/A

8. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är ett samarbetsverktyg som är utformat för att hjälpa team att samarbeta i projekt. Dess användarvänliga gränssnitt gör det möjligt för teammedlemmarna att tilldela uppgifter, sätta deadlines och mål, följa framstegen och kommunicera med varandra i en central hubb. Med Teamwork kan ledare också få tillgång till rapportering i realtid så att de kan hålla sig uppdaterade om teamets framsteg.

Teamwork effektiviserar processen för projektledning. Team kan hålla sig uppdaterade om tidsplaner och se till att uppgifter slutförs genom att skapa checklistor och förfallodatum. De kan också dela filer och dokument inom plattformen och använda samarbetsverktyg för att föra produktiva samtal om dessa. Det underlättar kommunikationen mellan teammedlemmarna och gör det enklare för teamet att hålla sig uppdaterade om projektet genom att erbjuda en omfattande översikt över hela projektets historik.

Teamwork bästa funktioner

Resurshantering för daglig kapacitetsplanering

Projektledningsmallar för teamsamarbete

Dator- och mobilappar för att uppdatera arbetet på plats

Obegränsat antal gratis klientanvändare

Begränsningar i teamarbetet

Nya användare kan bli överväldigade av alla funktioner och UI-designen.

Plattformen kan ta tid att uppdatera projektfält när uppgifter tilldelas.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Leverans : 9,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Grow : 17,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Skala: Kontakta Teamwork för mer information.

Betyg och recensioner av Teamwork

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

9. TeamGantt

via TeamGantt

TeamGantt är ett praktiskt projektledningsprogram som hjälper arkitektbyråer att planera projekt med hjälp av visuella diagram. Genom att utnyttja kraften i Gantt-diagram ger TeamGantt arkitekter flexibiliteten att visualisera sina uppgifter och milstolpar. Med lättanvända dra-och-släpp-funktioner kan arkitekter enkelt flytta tidslinjen för att hålla koll på den senaste statusen. Detta gör att de snabbt kan reagera på förändringar i projektkraven, vilket gör svåra uppgifter lätta att hantera.

Arkitekter kan också identifiera kritiska vägar i projektets tidsplan, planera resurser som behövs för varje uppgift och till och med spåra problem och förseningar. TeamGantts Gantt-diagram ger transparens och ordning i arkitekturprojekt, vilket gör det möjligt för team att fatta välgrundade beslut.

TeamGantts bästa funktioner

Fliken Resurshantering

Portföljvyer och rapporter

Mallar för projektplaner

Planerad tidsplan vs. faktisk tidsplan

Begränsningar i TeamGantt

Komplex beroendefunktionalitet för smidig arkitektonisk projektledning

Tidrapportering är en betalfunktion.

Priser för TeamGantt

Lite : 19 $/månad per chef, faktureras årligen

Pro : 49 $/månad per chef, faktureras årligen

Enterprise: 99 USD/månad per chef, faktureras årligen

TeamGantt-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

10. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är en onlinebaserad projektledningslösning som är utformad för att hjälpa team att samarbeta och hålla sina projekt på rätt spår. Den erbjuder en rad funktioner som hjälper team att samarbeta, tilldela uppgifter, hantera deadlines, lagra filer och kommunicera effektivt med alla som är involverade i ett projekt.

Den intuitiva designen gör det möjligt för team att dela upp uppgifter i hanterbara delar och prioritera dem efter vikt. Med möjligheten att tilldela uppgifter, sätta deadlines och diskutera mål i realtid kan teamen hålla sig organiserade och produktiva. Basecamps verktyg gör det enkelt att hålla alla informerade genom att användarna kan dela filer, ladda upp bilder och skriva kommentarer direkt i plattformen.

Basecamps bästa funktioner

Hill Charts för att visuellt se framsteg uppåt eller nedåt över tid

Direkta meddelanden till enskilda personer eller grupper i appen

Projekt-, uppgifts- och schemadashboard på en sida

Chatt- och meddelandesystem i realtid

Basecamps begränsningar

Begränsad funktionalitet för att spåra framsteg

Inga uppgiftsprioriteringar

Priser för Basecamp

Obegränsat antal användare : 299 USD/månad, faktureras årligen

För frilansare, nystartade företag eller mindre team: 15 USD/månad per användare

Basecamp-betyg och recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Välj den bästa projektledningsprogramvaran för arkitekter

Projektledningsprogramvara är avgörande för att arkitekter ska kunna hantera sina projekt och team på ett effektivt sätt. Bland de olika alternativen som finns tillgängliga sticker ClickUp ut som det bästa verktyget. Med sin intuitiva design, anpassningsbara funktioner och smidiga integration med andra verktyg erbjuder ClickUp en omfattande lösning för arkitekter att enkelt hantera sina projekt, uppgifter och team.

Oavsett om du är en ensam arkitekt eller leder ett team, erbjuder ClickUp den flexibilitet, transparens och samarbetsmöjligheter du behöver för att ta dina projekt till nästa nivå.

