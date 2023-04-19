50 termer inom byggledning: byggordlista

Varje bransch har sin egen specialterminologi.

För den som inte är insatt i branschen kan dessa branschspecifika tekniska termer, akronymer och fraser låta som ett främmande språk. Men för dig som är professionell inom branschen är det viktigt att förstå dessa nyckeltermer, eftersom de kan påverka hur du kommunicerar med andra och hur framgångsrikt ditt projekt blir.

När du leder ett byggprojekt är det därför viktigt att kommunicera med rätt termer för att säkerställa att alla är på samma sida och tydligt förstår de övergripande projektmålen. Om du inte är försiktig kan en felanvänd term räcka för att påverka projektet negativt eller till och med förstöra det helt.

Så låt oss undvika det! Här är en användbar ordlista med 50 av de vanligaste termerna som alla byggledare, projektledare och yrkesverksamma inom byggbranschen bör kunna utan och innan. Vi har också inkluderat några mallar relaterade till projektledning för att ge dig fler praktiska verktyg i din projektledarverktygslåda.

50 viktiga termer inom byggledning

A-K: Agile Project Management to Kick Off Meeting

1. Agil projektledning

Agil förvaltningsmall i ClickUp

Agil projektledning syftar till att anpassa sig till situationen allteftersom den utvecklas. Byggledare kan uppnå agil ledning genom att noga följa projektet och göra ändringar eller fatta beslut efter behov.

En bra programvara för agil projektledning gör det möjligt att enkelt hantera sprintarbetsflödet, ta sig an och slutföra uppgifter snabbt samt ge projektteamet den flexibilitet, struktur och support de behöver för att driva projekten framåt.

Bonus: CRM-programvara för byggbranschen

2. All-In Rate

All-in-rate sammanfattar den totala kostnaden för ett projekt eller en specifik byggnadspost, inklusive både direkta och indirekta kostnader. Detta kan till exempel omfatta frakt, arbetstimmar och installationsmaterial.

3. Registrerad arkitekt

Arkitekt med ansvar är den person vars namn står på bygglovet och som övervakar säkerheten och slutförandet av ett byggprojekt. Det behöver inte vara designern, utan kan istället vara en licensierad arkitektonisk platschef som kan hantera projektets pappersarbete.

Kolla in dessa projektledningsverktyg för arkitekter

4. Mängdförteckning (BOQ)

En BOQ eller Bill of Quantities används för att fastställa priset för ett projekt. Det är en specificerad lista över allt arbete och alla material som behövs för att slutföra ett byggprojekt enligt plan.

5. Blockering

Omplanering av beroenden i ClickUp hjälper till att förhindra blockering av uppgifter.

Blockering avser uppgifter som inte kan utföras eller uppgifter som helt enkelt är ”blockerade” för någon som börjar arbeta tills en tidigare uppgift eller deluppgift är klar. Detta förhindrar ett avbrutet arbetsflöde när beroenden är inställda för att hindra någon från att gå vidare med projektet.

I ett kökrenoveringsprojekt skulle till exempel en beroendeblockerande skåpsinstallation ställas in för demoleringen, så att nya skåp inte kan installeras förrän köksdemonteringen är klar.

6. Flaskhals

En flaskhals är en punkt i projektet där det uppstår trängsel och där en uppgift måste slutföras eller klaras av innan annat arbete kan fortsätta.

Till exempel kan felaktig utrustningsstorlek, väntan på materialleverans eller ett nödvändigt installationssteg bli flaskhalsar.

7. Samarbete

Samarbete uppstår när flera team av entreprenörer eller specialister arbetar tillsammans. Samarbetet inom byggbranschen måste ske i rätt ordning så att saker som installationer bakom väggar och gipsväggar kan slutföras på ett effektivt sätt.

8. Byggledningsprogramvara

Byggledningsprogramvara gör det möjligt för byggledare att förbättra projektets effektivitet, byggplanering, övervakning och uppgiftsfördelning. Den bör innehålla funktioner som CAD-diagram, dokumentation, Gantt-diagram, instrumentpaneler, mobil tidrapportering, mallar och mycket mer för att hjälpa dig att hantera ditt projekt både på och utanför byggarbetsplatsen.

Använd denna mall för daglig rapport från ClockConstruction för att följa dina dagliga framsteg och underlätta organisation och planering.

Se din arbetsbelastning utifrån de uppgifter som återstår på din kritiska väg med ett enda klick i ClickUp!

Critical Path Method (CPM) inom byggbranschen är en metod för projektplanering. Chefer kan använda programvara för att dela upp nödvändiga aktiviteter i byggprojekt baserat på hur lång tid de kommer att ta och i vilken ordning dessa uppgifter måste slutföras.

10. Beroenden

Hur man lägger till ett beroende till en relation i ClickUp

Beroenden är uppgifter som måste slutföras innan en annan uppgift kan påbörjas. Till exempel är kabeldragning bakom väggar beroende av installation av belysningsarmaturer, eftersom belysningsarmaturerna är beroende av att kabeldragningen är klar.

11. Design-Build

Design-build representerar konceptet att anlita samma team för att designa och bygga ett projekt. Detta säkerställer att designerna finns på plats för att hålla projektet i linje med designen och att designen slutförs med byggarnas kapacitet i åtanke. Design-build-tjänster kan minska kostnaderna och förbättra leveranserna tack vare en minskad ansvarsfördelning.

12. Arbetsorder för fältarbete

Fältarbetsordern är ett dokument som listar de uppgifter som tilldelats en underentreprenör och anger anvisningar för att slutföra arbetet. Denna ges av huvudentreprenören till underentreprenören, och omfattningen är begränsad till endast det som underentreprenören behöver veta och göra.

13. Uppföljning

Uppföljning är en rutin där man kontrollerar ett projekt för att säkerställa att arbetet är tillfredsställande. Detta kan göras på alla nivåer av byggprocessen för att säkerställa att varje uppgift är slutförd och redo för nästa steg. Det utförs också av entreprenörer tillsammans med kunderna för att säkerställa att slutprodukten är till deras belåtenhet.

14. Problemregister

ClickUps enkla mall för fel- och problemspårning

Problemregistret är ett dokument där alla problem som påverkar ett projekt negativt registreras och spåras. Detta inkluderar problem som redan har lösts och problem som har orsakat pågående förseningar eller problem.

15. Problemhantering

Problemhantering är processen att hantera och lösa problem som registreras i loggarna. Kända förseningar och andra negativa faktorer i projektet prioriteras för att hitta sätt att övervinna eller lösa problemet.

16. Problemspårning

Problemspårning är en metod för att hålla koll på ett pågående problem. En entreprenör kan till exempel spåra en försenad leverans. Detta görs vanligtvis med hjälp av programvara för problemspårning som gör det möjligt för huvudentreprenören att tilldela ansvar och kontrollera kända problem på en instrumentpanel.

Använd ClickUps mall för fel- och problemspårning för att rapportera, spåra och prioritera fel på samma plats som du utför resten av ditt arbete.

17. Typer av problem

Varje problem har en typ. Problemtyper inom byggbranschen inkluderar leveransförseningar, efterlevnad av regler, att hålla tidsplanen, problem med materialkvalitet och andra typer av problem som kan uppstå före och under ett byggprojekt.

Bonus: Programvara för entreprenörshantering!

18. Kickoff-möte

Uppstartsmötet är det första stora mötet mellan alla deltagare i ett byggprojekt. Huvudentreprenören ser till att alla förstår sina teamets uppgifter och mål, och tidsplanen för byggandet sätts samman, där varje team eller specialist tilldelas tidsplanen baserat på den ordning som byggandet kommer att ske i.

Använd ClickUps mall för projektstartsmöte för att komma igång med ditt nästa projekt på rätt sätt.

Kolla in dessa mallar för dagliga rapporter!

M-W: Mötesagenda till vattenfallsmodell

19. Mötesagenda

En mötesagenda är en lista över ämnen som ska behandlas under mötet. Varje gång ett byggmöte hålls kan en agenda användas för att hålla samtalet på rätt spår och täcka alla nödvändiga ämnen. Dessa inkluderar att ta upp tidsplanen, kända problem och samordning av underleverantörer.

Använd mötessmallen i ClickUp för att skapa din perfekta mötesagenda och se till att processen fortskrider på ett konsekvent sätt.

20. Mötesprotokoll

När ett möte hålls kan mötesprotokoll föras. Mötesprotokoll är en sammanfattning av alla ämnen som behandlats under mötet och den ungefärliga tidpunkten då dessa ämnen behandlades. Mötesprotokoll kan vara detaljerade eller allmänna, men det bästa sättet att föra protokoll är med hjälp av ett program som lägger till tidsstämplar och innehåller genvägar för snabba, tydliga anteckningar.

Effektivisera din anteckningsprocess och få bättre mötesanteckningar med ClickUps mall för mötesprotokoll.

21. Milstolpar

Rita relationer mellan uppgifter och milstolpsuppgifter i Gantt-vyn i ClickUp

En milstolpe är en viktig händelse i ett byggprojekt. Det innebär vanligtvis att en stor del av bygget är klart eller att projektet har nått en punkt där kunden kan besöka byggarbetsplatsen för att se hur arbetet fortskrider. Till exempel kan en färdigställd stomme betraktas som en milstolpe i byggprocessen.

22. Projektbudget

Lägg till eller redigera en kundbudget i ClickUp för att spåra ett projekts totala budget.

Projektbudgeten är en formellt godkänd specificerad lista över alla förutsägbara kostnader och utgifter för att slutföra ett byggprojekt.

23. Projektledare

En projektledare inom byggbranschen ansvarar för att samordna alla delar och uppgifter i byggprojektet och se till att de olika teamen och specialisterna håller sig till planen. Projektledaren ansvarar för att skapa projektets tidsplan, identifiera projektets nyckeltal, välja lämplig projektleveransmetod, hantera projektkostnaderna, övervaka och kommunicera projektets resultat samt se till att alla projektmål uppnås.

24. Projektplan

ClickUps kraftfulla listvy gör det enkelt att visualisera din projektplan.

En byggprojektplan, som skapas av projektledaren, definierar projektets mål och syften, uppgifter, milstolpar, leveranser och resurser i detalj. Det är viktigt att skapa en projektplan som beskriver de mest effektiva och kostnadseffektiva metoderna för att slutföra byggprojektet i enlighet med alla krav och till kundens belåtenhet.

Ett effektivt sätt att visualisera din plan och göra den lättillgänglig för ditt projektteam eller dina intressenter är att skapa en lista med uppgifter i en projektledningsplattform, till exempel ClickUp, och skapa anpassade statusar för att tydligt definiera projektets olika faser samt lägga till anpassade fält för att visa alla viktiga projektdetaljer i en vy.

25. Projektportföljhantering (PPM)

Inom byggbranschen är projektportföljhantering (PPM) den strategiska metod som gör det möjligt för byggföretag att analysera och optimera sin prestanda, avkastning, resurser och processer. Entreprenörer analyserar portföljen för att optimera kostnader, resurser och teknik som används för alla projekt inom portföljen, vilket möjliggör förbättringar och kostnadseffektiviseringar över flera projekt istället för ett i taget.

26. Projektets intressenter

Projektets intressenter i ett byggprojekt inkluderar alla som är involverade och kan påverka projektets resultat. Detta inkluderar kunden, fastighetsägaren, huvudentreprenören, underentreprenörer, projektteamet, leverantörer och till och med myndigheter som lokala råd.

27. Projektets tidsplan

Anpassa tidslinjevyn i ClickUp efter ditt teams specifika behov

En projektplan upprättas under planeringsfasen av projektets livscykel. Den beskriver tydligt byggschemat, projektets varaktighet och den tid det kommer att ta att slutföra varje steg i ett byggprojekt.

För att säkerställa att projektteamet kan visualisera och följa projektets tidsplan på ett korrekt sätt bör projektledare investera i ett verktyg för byggprojektledning som gör det möjligt för dem att skapa en tydlig tidslinje. Använd ClickUps mall för Gantt-tidslinje för att övervaka tidsplanen för ditt nästa projekt.

28. Punch List

Punch list i byggbranschen är ett dokument som listar allt som ännu inte är färdigställt eller som inte uppfyller kundens specifikationer. Punch list lämnas vanligtvis in i slutet av ett projekt som en del av dokumentationen för att entreprenören ska kunna avsluta projektet och få betalt.

29. Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är en systematisk plan som implementeras för att följa upp och säkerställa att projektet slutförs enligt vissa kvalitetsstandarder. Kvalitetssäkring utförs regelbundet under projektet och när varje steg är slutfört.

30. Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll är en process där material och färdigt arbete utvärderas för att säkerställa att allt uppfyller en fastställd kvalitetsstandard. Kvalitetskontroll tillämpas när varje uppgift och projekt är slutfört för att avgöra om ändringar krävs i kvalitetssäkringsprocessen.

31. Kvalitetsledningsplan

En kvalitetsledningsplan är en detaljerad beskrivning av intressenternas kvalitetsstandarder, kvalitetssäkringsprocessen och de kvalitetskontrollpolicyer som kommer att användas för att slutföra ett projekt. Kvalitetsledningsplanen är vanligtvis en del av den totala projektledningsplanen.

32. Kvalitetsplanering

Kvalitetsplaneringen utförs av projektledaren och beskriver de förväntade kvalitetsstandarder som ska följas under ett byggprojekt. Den omfattar skapandet av en kommunikationsplan för kvalitet, en process för att kvalificera entreprenörer, en översikt över planen för kvalitetssäkringsövervakning, kvalitetskontrollförfaranden och identifiering av förfaranden vid avvikelser.

33. Resursallokering

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och dra och släpp enkelt uppgifter för att omfördela resurser.

Resursallokering analyserar det mest effektiva sättet att fördela resurser till team och uppgifter under ett byggprojekt. Detta maximerar resurserna för att på bästa sätt uppfylla bygg- och projektmålen.

34. Resurstillgänglighet

Resursernas tillgänglighet fastställs genom att bedöma vilka resurser som är tillgängliga eller kan anskaffas i tid för att byggprojektet ska kunna slutföras.

35. Resursfördelningsstruktur

Resursfördelningsstrukturen är en omfattande lista över alla resurser som kommer att behövas för att slutföra byggprocessen. Detta kan inkludera resurser som byggentreprenören har tillgång till och artiklar som måste beställas.

Dra enkelt uppgifter i kalendervyn för att redigera förfallodatum, skapa nya uppgifter eller ta bort dem.

Resurskalendern för ett byggprojekt anger när resurserna kommer att vara tillgängliga. Detta kan till exempel omfatta leveransscheman för material som kommer att anlända när projektet redan är igång.

Håll projektteamet, byggledaren, projektledaren och alla andra viktiga intressenter informerade hela tiden genom att skapa en digital resurskalender som kartlägger dina projektaktiviteter och viktiga projektuppgifter i en lättöverskådlig kalendervy.

37. Resursutjämning

Resursutjämning sker när entreprenörer justerar projektets tidsplan för att hålla viss resursanvändning under en fastställd gräns. Detta säkerställer till exempel att underentreprenörer inte arbetar övertid eller att en generators kapacitet inte överanvänds.

Bonus: AI-programvara för byggbranschen!

38. Riskhantering

Riskhantering är en process som går ut på att identifiera alla risker som kan uppstå i ett projekt och bedöma deras potential att orsaka förseningar och andra problem, samt ge en översikt över hur man kan förhindra att riskerna påverkar projektmålen. Byggrisker kan vara allt från säkerhetsrisker till leverantörsförseningar.

Använd dessa mallar för riskhantering!

39. Riskminimering

Använd ClickUps risklogg för att se vilka uppgifter eller deluppgifter som riskerar att bli försenade eller ofullständiga.

En riskminimeringsstrategi utformas för varje identifierad risk och beskriver en plan för att minska, minimera eller hantera en känd risk för att undvika negativa effekter eller att risken blir verklig.

Håll din projektrisklogg organiserad, synlig och spårbar genom att skapa en lista i ClickUp, lägga till anpassade fält för att tydligt ange varje risk och dess inverkan, samt skapa anpassade taggar för att lägga till mer kontext och kategorisera varje risk.

40. Riskövervakning och kontroll

Riskövervakning och riskkontroll är processen att hålla reda på kända risker, genomföra åtgärdsplaner samt identifiera och hantera nya risker för att förbättra riskhanteringsprocessen.

41. Riskägare

Riskägaren ansvarar för att spåra och hantera en viss risk. De kan också ansvara för löpande riskanalys.

42. Värdeschema

Det är enkelt att lägga till monetära värden till uppgifter i ClickUps listvy så att projektbudgetarna håller sig inom ramen.

En värdelista är en lista över arbetsuppgifter eller poster med motsvarande värde. Den totala värdelistan ska representera den totala kostnaden för ett byggprojekt. Dessa används av entreprenörer för att underlätta hanteringen av betalningsansökningar.

Skapa en detaljerad tidsplan i värden genom att lägga till det anpassade fältet Pengar i ClickUp till din listvy för att visa produktbudgetar för varje uppgift eller projekt.

43. Scrum

Scrum är ett ramverk för projektledning som fokuserar på kontinuerligt och cykliskt samarbete mellan teammedlemmarna under hela projektets livscykel. Inom byggbranschen kan scrum innebära regelbundna möten för att planera och sedan genomföra varje steg i byggprojektet.

44. Specifikationer

Byggspecifikationer, eller specifikationer, är detaljer om de material som används eller det arbete som krävs för att slutföra varje projektfas. Specifikationerna för ett däck kan omfatta den vikt det kan bära eller storleken på de brädor som används. Specifikationerna för en bräda är storleken och draghållfastheten.

45. Sprint

Ställ in sprintpoäng för uppgifter i ClickUp för att bättre hantera arbetsbelastningen

I agil projektledning delas projekten upp i korta, repeterbara faser som kallas sprints och som vanligtvis tar mellan en vecka och en månad att slutföra, så alla projektmedlemmar som är involverade i en sprint arbetar snabbt för att hålla tidsplanen. Byggnation sker ofta i sprints, eftersom team av entreprenörer eller underentreprenörer arbetar för att slutföra varje etapp eller arbetsdag inom ett fastställt antal timmar.

Förenkla och standardisera ditt teams processer genom att skapa ett organiserat, repeterbart och konsekvent sprintarbetsflöde med ClickUps sprintmall.

46. Stående möte

Ett stand-up-möte är ett kort och snabbt möte där varje projektmedlem ger en uppdatering om sitt arbetsförlopp och delar med sig av nödvändig samordningsinformation. Stand-up-möten hålls ofta vid samma tidpunkt varje dag.

47. Tid och material (T&M)

Time and Materials (T&M) är en metod där entreprenören betalas strikt för faktiska kostnader, inklusive utförda arbetstimmar och inköpta material.

Hantera dina tjänste- och produktpriser direkt i ClickUp. Denna prislista är användbar för produktbaserade företag och tjänsteleverantörer!

48. Vattenfallsmodell

Vattenfallsmodellen är en nedåtgående projektledningsmetodik som hanterar en fas i taget utan överlappande faser. Vattenfallsmetoden kan vara användbar inom byggbranschen på grund av installationens nödvändiga sekventiella natur.

Använd mallen för vattenfallsledning i ClickUp för att skapa en standardiserad process för att hantera dina projekt med vattenfallsmodellen.

49. Pågående arbete (WIP)

Alla projekt eller uppgifter som har påbörjats men ännu inte slutförts kallas pågående arbete, eller WIP. Grundorsakerna till WIP är bland annat att man påbörjar för många saker samtidigt och kör mini-vattenfall inom en sprint.

50. Gräns för pågående arbete

Vissa projekt begränsar antalet uppgifter som kan utföras samtidigt i ett visst skede eller mängden arbete som kan pågå samtidigt. Detta kallas för begränsning av pågående arbete (Work in Progress, WIP). Att begränsa WIP kan hjälpa till att identifiera flaskhalsar och hålla teamen fokuserade.

Projektledare kan dra nytta av WIP Limit ClickApp i ClickUp för att skydda projektteamets kapacitet genom att visuellt visa om de ligger under, nära, på eller över kapaciteten i ClickUps tavelvy.

Lägg till WIP-gränser i ClickUp för att skydda ditt teams kapacitet

Relaterat: Frågor till en byggprojektledare

Fyll din verktygslåda med termer inom byggledning

Att leda ett byggprojekt kräver mycket planering, samordning och kommunikation med byggledaren, projektteamet, viktiga intressenter och kunder. Det är viktigt att kunna använda projektlednings- och byggtermer korrekt för att säkerställa att du förmedlar den information som behövs för att uppfylla förväntningarna och hålla dig inom projektets omfattning.

Som projektledare ansvarar du också för att hantera risker, se till att projektet löper smidigt genom hela projektcykeln, kontrollera projektbudgeten, följa projektets framsteg – listan kan göras lång. Det är här ett projektledningsverktyg som ClickUp kommer väl till pass.

Eftersom det är helt anpassningsbart kan teamen skapa det mest idealiska och effektiva arbetsflödet som bäst stöder deras unika projektbehov och arbetsflödespreferenser. Välj bland hundratals funktioner för att förbättra din projektledningsprocess och teamsamarbete, integrera andra arbetsverktyg för att samla allt ditt arbete på ett ställe och använd det stora urvalet av redigerbara byggmallar i ClickUp för att hjälpa dig att hantera alla typer av projekt. 👷‍♀️👌