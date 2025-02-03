De 10 bästa programvarorna för projektportföljhantering (PPM-verktyg) 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är programvara för projektportföljhantering?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Programvara för projektportföljhantering används för att organisera och hantera ett företags hela projektregister med avancerad analys och rapportering för att övervaka framgången för dess strategigenomförande och löpande resultat. " } } ] }

Trots alla interna skämt och snack vid kaffemaskinen är programvara för projektportföljhantering din projektledares verkliga bästa vän.

Oavsett vilket projekt ditt företag har tagit sig an, skapat eller avslutat, har din PPM-programvara (Project Portfolio Management) sett allt – och kommer ihåg det!

PPM-verktyg har många av samma egenskaper som din favoritprogramvara för projektledning och skapar en koppling mellan strategi och implementering med funktioner som instrumentpaneler, uppgiftshantering, flera ansvariga, framstegsspårning och mycket mer.

Men behöver ditt företag PPM-programvara för att fungera effektivt?

Ärligt talat, det gör du förmodligen. Om du befinner dig i denna situation, eller om du har infört komplicerade system för att utföra samma funktion som PPM-programvara, är denna artikel något för dig.

Vi har undersökt, provat och testat de bästa PPM-verktygen för att presentera de 10 bästa på marknaden idag, inklusive detaljerade beskrivningar av funktioner, nackdelar, priser och mer.

Tänk på hur fotografer organiserar sina utskrifter i snygga och strategiskt ordnade fotoalbum – förutom att PPM-programvara är betydligt mer funktionsrik, samarbetsinriktad och datadriven.

Detta verktyg kan användas för att godkänna eller avslå potentiella projekt baserat på de insikter det ger, och dess framgång beror på dess förmåga att hålla alla idéer i linje med företagets övergripande mål.

Särskilt om ditt företag växer snabbt eller om du sitter på en guldgruva av nya idéer kan PPM-verktyg användas för att organisera kaoset och prioritera inflödet av nya projektidéer med hjälp av kraftfulla funktioner för uppgiftshantering och datastödda strategier.

Visualisera dina projekt, uppgifter och framsteg från alla vinklar med över 15 vyer i ClickUp.

PPM-programvara har visserligen samma projektledningsfunktioner som andra typer av verktyg, men skillnaden ligger i kraften i dess instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner.

Rapporterings- och analysfunktioner är avgörande när det gäller att hitta den bästa PPM-programvaran, och det är viktigt att veta hur långt den funktionaliteten sträcker sig innan du satsar allt på vilket verktyg som helst!

Den goda nyheten är att det är därför vi finns här. 🏆

Använd denna detaljerade jämförelse av de bästa verktygen för projektportföljhantering som vägledning i din sökning. Vi har gjort vår hemläxa och sammanställt de viktigaste funktionerna, nackdelarna, priserna och betygsättningarna för varje programvara för att hjälpa dig att hitta det verktyg som bäst passar ditt teams arbetsstil och processer.

Skapa anpassade instrumentpaneler i ClickUp för att få en översiktlig bild av allt ditt arbete.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet med hundratals visualiseringsverktyg för att analysera projektets prestanda från ett enda arbetsområde. Du får bättre överblick över alla projekts framsteg och möjlighet att rapportera om vad som har åstadkommits. Detta gör det enklare för alla inblandade att hålla sig à jour med sina individuella roller och ansvarsområden samtidigt som de håller sig uppdaterade om de senaste utvecklingen!

Den strategiska och taktiska sidan av projektportföljhantering är ett grupparbete. Med ClickUp kan team uppnå hög produktivitet och effektivitet, vilket gör att de kan fokusera på att ta itu med större utmaningar och lyckas leverera framgångsrika projekt. ClickUp har de funktioner du behöver och integrationer med dina favoritappar så att du kan hålla koll på allt. Kom igång på några dagar, inte veckor!

Kolla in exempel på ClickUp-instrumentpaneler för att komma igång redan idag.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Dess omfattande uppsättning funktioner kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis plan för alltid

Obegränsad plan: 5 $/månad per medlem

Affärsplan: 12 USD/månad per medlem

Business Plus-plan: 19 $/månad per medlem

Enterprise Plan: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

Capterra : 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 5 400 recensioner)

2. Planview

via Planview

Planview är en mjukvarulösning som hjälper projektledare med projektportföljhantering. Den erbjuder ett smidigt sätt att hålla koll på arbetsbelastningen, prioritera uppgifter och övervaka framstegen. Verktyget har också kraftfulla analysfunktioner som hjälper dig att bättre förstå dynamiken i dina projekt, förutse potentiella problem och fatta välgrundade beslut.

Planview gör det enkelt att skapa omfattande portföljplaner så att framtida projekt kan slutföras i tid och inom budget. Med funktioner som rapportering i realtid och flexibla anpassningsalternativ ger Planview projektledare de verktyg de behöver för att framgångsrikt hantera hela sin projektportfölj.

Planviews bästa funktioner

Projektportföljplanering för att rangordna portföljer baserat på prioriteringar och drivkrafter

Scenarioanalys och projektprioritering

Projektintag och efterfrågehantering

Resurshantering och kapacitetsplanering

Planviews begränsningar

Föråldrat gränssnitt jämfört med annan programvara för projektportföljhantering

Saknar funktioner för uppgiftshantering

Planview-priser

Kontakta Planview för prisuppgifter.

Planview-betyg och recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 170 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 500 recensioner)

3. Celoxis

via Celoxis

Celoxis är en projektledningsprogramvara på företagsnivå som är utformad för att hjälpa ledningen att analysera projektets prestanda. Med sitt intuitiva gränssnitt och kraftfulla funktioner säkerställer Celoxis att projektledare har alla verktyg de behöver för att uppnå affärsmålen.

Celoxis erbjuder omfattande portföljövervakningsfunktioner som hjälper chefer att hålla ett öga på sitt arbete. Programvaran gör det möjligt för användare att snabbt spåra kostnader och budgetar för flera projekt, vilket säkerställer att resurserna fördelas effektivt och att kostnaderna hålls inom budget. Den erbjuder även projektplaneringsfunktioner som hjälper chefer att planera projekt i förväg och identifiera potentiella problem innan de uppstår. Dessutom gör avancerade analyser det möjligt för chefer att hålla sig uppdaterade om trender och utvecklingar.

Celoxis bästa funktioner

Projektportföljövervakning med djupgående funktioner

Resurshantering

Anpassade arbetsflödesappar

Tidrapportering

Celoxis begränsningar

Begränsad skalbarhet för komplexa program och projekt

2 GB filutrymme per användare i Cloud-planen

Celoxis prissättning

Moln : 22,50 $/månad för minst 5 användare

På plats: Kontakta Celoxis för mer information.

Celoxis betyg och recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

4. Easy Projects

via Easy Projects

Easy Projects erbjuder en rad funktioner som är utformade för att effektivisera hela projektprocessen, från initiering och planering till implementering och projektavslutning. Denna programvara ger omfattande översikt över alla pågående projekt, vilket gör det möjligt för projektledare att hålla koll på framstegen och leverera kvalitetsprodukter i tid och inom budget.

Plattformen gör det möjligt för användare att skapa automatiserade arbetsflöden med flera organisatoriska steg och ansvarsområden. Den hjälper team att dela upp projekt i mindre deluppgifter, följa framstegen genom rapporter och analysera KPI:er (nyckeltal) i realtid. Tack vare det automatiserade arbetsflödessystemet behöver teamen inte oroa sig för att följa enskilda uppgifter utan kan istället fokusera på att uppnå strategiska mål.

Easy Projects bästa funktioner

Arkiveringsverktyg för en tydligare översikt över program och projekt

Justeringar av tidslinjen med ett klick för att stödja projektets framsteg

Prognosrapporter som hanterar projektbehov

Begränsningar för användare, portföljer och projektdata

Begränsningar i Easy Projects

Avancerade funktioner kräver integration med andra applikationer.

Funktionen för projektöverskridande beroenden är endast tillgänglig i Enterprise-abonnemangen.

Priser för Easy Projects

Team : Från 12,58 $/användare per månad

Företag: Kontakta Easy Projects för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Easy Projects

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 200 recensioner)

5. Microsoft Project

via Microsoft Project

Microsoft Project är en projektledningsprogramvara som är utformad för att hjälpa team att bättre hantera projekt och program. Den är användarvänlig och har kraftfulla funktioner som gör det möjligt för team att planera, schemalägga, prioritera, övervaka och rapportera om kundprojekt.

Denna programvara är utformad för att optimera teamsamarbetet och göra ansvarsskyldigheten till en lek. Alla uppgifter visas i realtid, så att allas framsteg kan följas oavsett var de befinner sig. Den erbjuder kraftfulla molnbaserade funktioner, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att samarbeta även när de arbetar på distans. Dessutom hjälper integrationen med populära Microsoft-appar som Office 365 och Outlook teamen att öka sin operativa effektivitet.

Upptäck de bästa alternativen till Microsoft Project !

Microsoft Projects bästa funktioner

Dynamisk schemaläggning baserad på projektets omfattning, projektets varaktighet och tilldelade teammedlemmar.

Färdiga rapporter för att följa framstegen i dina projekt, resurser, program och portföljer.

Grid-, Board- och Timeline-vyer (Gantt-diagram) för att övervaka scheman

Resursanvändning och -hantering

Begränsningar i Microsoft Project

Begränsad integration med andra produkter som inte är från Microsoft

Funktionerna för teamsamarbete kräver att du använder Microsoft Teams-applikationen.

Priser för Microsoft Project

Microsoft Project erbjuder två betalda prislösningar beroende på ditt teams och din programvaras krav: molnbaserad och lokal.

Betyg och recensioner av Microsoft Project

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4/5 (över 1 500 recensioner)

6. ActiveCollab

via ActiveCollab

ActiveCollab är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning som är utformat för att hjälpa byråer att enkelt hantera kunder och projekt. Du kan skapa detaljerade projektplaner, tilldela uppgifter till teammedlemmar, följa framsteg, hålla koll på deadlines och diskutera projekt i en samarbetsmiljö.

ActiveCollab förser din byrå med alla nödvändiga verktyg för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde, från schemaläggning av uppgifter och fastställande av deadlines till uppföljning av framsteg och utbyte av feedback i realtid. Alla dessa funktioner hjälper dig att hålla koll på kundernas behov utan att behöva oroa dig för att glömma något. Det är en utmärkt lösning för byråer som vill förbättra sina projektleveransprocesser.

ActiveCollabs bästa funktioner

List-, kolumn- och tidslinjevyer för att hantera aktuella projekt

Projektplanering och schemaläggning

Budget-, tids- och utgiftsuppföljning i appen

Exempelprojekt för inspiration

Begränsningar för ActiveCollab

Begränsad skalbarhet för komplexa program och projekt

Avancerad rapportering finns tillgänglig i dyra abonnemang.

Priser för ActiveCollab

Pro : 8 $/månad per medlem

Plus : 9,50 $/månad för 3 medlemmar

Pro + Get Paid: 11,75 $/månad per medlem

ActiveCollab-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

7. Jira Portfolio

via Jira

Jira Portfolio är ett programverktyg som är utformat för att hjälpa produktchefer och byråer att effektivisera sina utvecklingsprocesser. Med Jira Portfolio kan team snabbt och enkelt skapa detaljerade produktplaner som styr viktiga milstolpar och leveranser under hela portföljens utvecklingscykel.

Team kan skapa detaljerade Gantt-diagram för att identifiera beroenden mellan uppgifter och fastställa rimliga tidsplaner för slutförande. Genom att tillhandahålla en mer organiserad översikt över alla projektelement kan teamen känna sig trygga i vetskapen om att deras färdplaner är korrekta från början till slut.

Jira Portfolios bästa funktioner

Projekt- och teamöverskridande beroenden

Testning av roadmap för att prova olika tillvägagångssätt

Schemaläggningsalgoritm för att genomföra projekt

Förväntad sprintvelocitetsprognos

Begränsningar i Jira Portfolio

Begränsad förmåga att hantera olika arbetsstilar och preferenser jämfört med andra projekt- och portföljhanteringsverktyg som ClickUp.

Utvecklad för team med erfarenhet av SCRUM-metoden.

Priser för Jira Portfolio

Kontakta Jira för prisuppgifter.

Betyg och recensioner av Jira Portfolio

Capterra: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

G2: N/A

Kolla in dessa Jira-alternativ!

8. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är en projektledningsprogramvara som är utformad för att hjälpa team att visuellt följa projektets framsteg och samarbeta i realtid. Detta verktyg erbjuder användarna möjligheten att skapa anpassade projektscheman, tilldela och prioritera uppgifter, ställa in påminnelser och aviseringar, lagra dokument och filer och mycket mer.

Dessutom erbjuder den enkel åtkomst till rapporter och analyser i realtid, så att chefer kan identifiera områden som behöver förbättras. Chefer kan till exempel snabbt identifiera vilka aktiviteter som tar för lång tid och justera resurserna innan de blir produktivitetshämmande.

Basecamps bästa funktioner

Hill Charts för att visuellt se framsteg uppåt eller nedåt över tid

Tidslinje för att visa projekt från start till slut

Projekt-, uppgifts- och schemadashboard på en sida

Chatt- och meddelandesystem i realtid

Begränsningar i Basecamp

Saknar avancerad funktion för att följa framsteg

Inga uppgiftsprioriteringar

Priser för Basecamp

Obegränsat antal användare : 299 $/månad, faktureras årligen

För frilansare, nystartade företag eller mindre team: 15 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Basecamp

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

9. 4castplus

via 4castplus

4castplus är en projektledningsplattform som gör det enkelt för projektledare att organisera uppgifter, resurser, tidsplaner och budgetar. Med en kraftfull kombination av funktioner effektiviserar 4castplus projektplaneringsprocessen från början till slut.

Detta gör det enkelt för chefer att effektivt planera och övervaka aktiviteter i alla program, oavsett antal team eller platser. Det gör det också möjligt för team att dela upp ett projekt i tydliga delmål så att alla kan hålla koll på status och mätbara resultat under hela processen.

4castplus bästa funktioner

Mätning av framsteg för pågående projekt

Hantering av ändringsorder

Budgetering och prognoser

Resurs- och prisadministration

Begränsningar för 4castplus

Gränssnittet är föråldrat jämfört med annan programvara för projektportföljhantering.

Begränsad förmåga att hantera distansarbetande team

4castplus prissättning

Kontakta 4castplus för prisinformation.

4castplus betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

G2: 4,4/5 (8 recensioner)

10. Asana

via Asana

Asana är ett projektledningsverktyg som hjälper dig att hålla koll på alla dina projekt och uppgifter. Det gör det enkelt att organisera och följa upp arbetet, samt samarbeta med ditt team. Med Asana kan du skapa uppgifter och tilldela dem till medlemmar i ditt team, sätta deadlines, lägga till kommentarer, bifoga filer och mycket mer. Du kan också se projektets framsteg i realtid genom att tilldela varje uppgift en status eller färgkod för enkel referens.

Asana har kraftfulla filter- och sökfunktioner samt rapporterings- och analysverktyg. Detta hjälper alla teammedlemmar att få en bättre förståelse för hur projekten fortskrider. Rapporterna är anpassningsbara, så du kan samla flera samtidiga projekt på en instrumentpanel och enskilda projekt på en annan.

Kolla in de bästa Asana-alternativen !

Asanas bästa funktioner

Färgkategorisering i projektkalendrar som även fungerar som ett anpassat fältvärde

Automatiseringsregler för att skicka förfrågningar till teammedlemmar eller projekt

Flera kalendervyer för personliga projekt eller teamprojekt

Utökade tidslinjer för att optimera resursanvändningen

Asanas begränsningar

Inte lämplig för komplexa program eller projekt

Ingen funktion för flera uppdragstagare

Asanas priser

Grundläggande: Gratis

Premium : 10,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag : 24,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta Asana för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Asana

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Anpassade instrumentpaneler för praktiskt taget allt i ClickUp

Vad är svårare än att hitta den bästa PPM-programvaran för ditt team? Att skapa effektiva instrumentpaneler och introducera verktyget för teamet.

Om du inte använder ClickUp, förstås. 🙌🏼

Visualisera projektets milstolpar med Gantt-vy i ClickUp

ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler är den perfekta resursen för att visuellt följa dina framsteg mot slutförandet, övervaka arbetsbelastningen och hålla dig inom budgeten. Med över 1 000 integrationer och hundratals funktionella funktioner är ClickUp det enda PPM-verktyget som är tillräckligt kraftfullt för att centralisera allt ditt arbete i olika appar till en dynamisk och samarbetsinriktad plattform.

Och har vi nämnt det omfattande biblioteket med färdiga mallar för projektportföljer?

Lär dig plattformen mer effektivt och kom igång med din PPM-process med hjälp av Portfolio Management Template från ClickUp.

Övervaka procedurer, tekniker och verktyg för att utvärdera tidigare, nuvarande och framtida projekt i ClickUp.

Vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp idag.