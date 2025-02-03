De 10 bästa programvarorna för projektledning för företag 2025

Att hantera projekt på företagsnivå kräver att man hanterar flera kunder och uppdrag med tvärfunktionella team. Det är ungefär som att spela Jenga – man har massor av rörliga delar att hantera, och om grunden inte är stabil kommer en enda lös bit att få hela strukturen att rasa samman. ?

Vanliga lösningar för projekt- eller uppgiftshantering klarar oftast inte av komplexa, storskaliga arbetsflöden – för det krävs avancerade verktyg.

Programvara för projektledning för företag hjälper dig att behålla kontrollen över mikroprocesser och driva projekt på företagsnivå som en chef.

Vi har valt ut 10 av dagens bästa programvaror för projektledning i företag åt dig. Läs om vad varje program har att erbjuda och hitta ett verktyg som passar just ditt företag.

Vad är programvara för projektledning för företag?

Programvara för projektledning för företag (EPM) är en typ av affärsverktyg som är utformat för att effektivisera processen för hantering av projekt, uppgifter och resurser i en organisation. Denna programvara gör det möjligt för företag att effektivt planera, genomföra och övervaka sina projekt över olika avdelningar och team.

EPM-programvara är mer än bara ett enkelt projektledningsverktyg. Medan traditionell projektledning fokuserar på enskilda projekt, tar projektledning för företag hänsyn till helheten. Den tar hänsyn till organisationens strategiska mål och anpassar alla projekt och resurser för att uppnå dessa mål. Detta säkerställer att varje projekt bidrar med värde till verksamheten och är i linje med dess övergripande vision.

Vad ska du leta efter i en projektledningslösning för företag?

Att skaffa programvara för projektledning (PM) för företag är en långsiktig lösning, så du måste vara mycket specifik när det gäller dina kriterier. De flesta användare tittar bara på om produkten kan hantera flera projekt smidigt, men det är ett begränsat perspektiv. Du måste ta hänsyn till följande viktiga faktorer för utvärdering:

Effektivitet: Kontrollera om programvaran för projektledning i företag har funktioner som ökar effektiviteten. Fråga dig själv: Kan du enkelt tilldela och övervaka uppgifter? : Kontrollera om programvaran för projektledning i företag har funktioner som ökar effektiviteten. Fråga dig själv: Kan du enkelt tilldela och övervaka uppgifter? Effektivisera arbetsflödet med automatisering ? Förhindra avdelningssilos genom att centralisera databaser? Skalbarhet: Programvaran ska kunna hantera den ökade volymen och komplexiteten i verksamheten som följer med fler projekt. Användarvänligt gränssnitt: Plattformen ska vara lätt att lära sig för alla, även för användare som inte är tekniskt kunniga och nyanställda. Budgetering och tidrapportering: Du bör kunna optimera Du bör kunna optimera organisationens resursfördelning så att du kan eliminera överflödiga kostnader, övertid och dubbelarbete. Integrationer: Den bästa programvaran för projektledning för företag integreras med populära arbetsappar för att undvika att behöva växla mellan en triljon program ?

De 10 bästa programvarorna för projektledning för företag att använda

Vi har sammanställt en lista över våra 10 favoritverktyg för projektledning i företag. Utforska deras funktioner, begränsningar och priser för att hitta det perfekta valet för ditt företag!

Bästa programvaran för projektledning för företag totalt sett

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Få verktyg underlättar storskalig projektledning för företag lika bra som ClickUp! Det hamnade på första plats i G2:s kategorier Bästa programvaruprodukter för projektledning och Bästa programvaruprodukter för samarbete och produktivitet 2024. ?

Använd portföljfunktionen som en central knutpunkt för att övervaka alla dina pågående projekt. Organisera ditt teams mål, finjustera hanteringsprocessen för varje initiativ och håll leveranserna på rätt spår!

Plattformen har mer än 15 layouter (kallade vyer) som ger dig olika perspektiv på dina projekt. Använd ClickUps Gantt-diagram för att visualisera projektfaser eller arbetsbelastningsvyn för att fördela uppgifter utan redundans. ?‍?‍?

Trött på avdelningssilos och dåligt teamsamarbete? Använd ClickUp Dashboards för att göra verksamheten smidig. De hjälper dig att få insikter om team och uppgifter genom olika rapporter, såsom Uppgift slutförd, Tid spårad och Vem ligger bakom.

För att få ditt företag att fungera ännu bättre tillsammans kan du chatta med dina kollegor, tagga varandra i kommentarer för att diskutera frågor och se uppdateringar i realtid. Du kommer att uppskatta många andra funktioner för företagssamarbete, såsom:

Använd en av ClickUps 50 automatiseringar eller lägg till egna för repetitiva uppgifter. Integrera plattformen med över 1 000 arbetsappar och hantera alla företagsaktiviteter från en enda plattform!

Ekonomisk förvaltning är en annan viktig funktion att utforska. Med ClickUp kan du enkelt sätta upp ekonomiska mål och följa upp vinster. Skapa professionella budgetar, fakturor och huvudböcker på nolltid med hjälp av ClickUps mallar för ekonomi och redovisning.

ClickUps bästa funktioner

Projektportföljhantering

ClickUp AI hjälper dig att arbeta snabbare, komma på idéer och skapa uppgifter.

Över 15 visningstyper för att tillgodose alla behov inom projektledningsprogramvara för företag

Anpassade uppgifts-ID:n och statusar

Agila instrumentpaneler med tidsspårning

Standard- och anpassad automatisering

Omfattande handledningar på ClickUp University

Stöder samarbete för distans- och tvärfunktionella team

Gratis integration med över 1 000 verktyg

Tillgängliga på alla stationära och mobila plattformar

ClickUp-imitationer

Det tar lite tid att vänja sig vid på grund av det stora antalet funktioner.

Det kan vara svårt att redigera dokument på mobila enheter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Lägg till ClickUp AI till valfri betald arbetsyta för endast 5 dollar per medlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Celoxis

Bäst för anpassningsbarhet

via Celoxis

Celoxis är ett omfattande system för projekt- och portföljhantering. Dess funktioner för automatisering av arbetsflöden och rapportering gör det till ett mycket företagsvänligt alternativ.

Det optimerar alla aspekter av projektledning. Du kan spåra projektförfrågningar och rangordna dem baserat på rekommenderade KPI:er. Projekt och uppgifter är dynamiska och anpassar sig automatiskt till förändringar i schemaläggning och beroenden.

Samarbetsfunktionerna inkluderar delade projektvyer, fildelning med versionskontroll och aktivitetsflöden. Celoxis erbjuder även redovisning och HR-hantering för flera platser med varningar om kapacitetsöverbelastning inom teamet.

Celoxis erbjuder 100 % anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler, inklusive anpassningsbara fält, drill-down-diagram och widgets. Företag kan leka med layouterna för att få en fullständig bild av sin portföljs hälsa, framsteg och prestanda.

Celoxis bästa funktioner

Spåra och prioritera projekt

Anpassningsbar arbetsflöde

Funktioner för redovisning och personaladministration

Olika samarbetsverktyg

Anpassningsbara diagram i realtid

Inbyggd integration med över 400 verktyg

Celoxis begränsningar

Komplexa administratörsinställningar

Vissa användare rapporterade att användargränssnittet inte var särskilt intuitivt.

Celoxis prissättning

Moln : 22 USD/månad per användare (årlig faktureringsmodell)

On Premise: Kontakta oss för prisuppgifter

Celoxis betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

3. Nifty

Bäst för samarbete

via Nifty

Nifty är ett projektledningsoperativsystem som är utformat för att underlätta produktiviteten och göra slut på onödiga (och smärtsamt tråkiga) statusmöten. ?

Med Nifty kan du sätta upp mål och skapa färdplaner som uppdateras automatiskt allteftersom du går vidare, vilket ger dig en helhetsbild av dina projekt och din portfölj dygnet runt. Plattformen erbjuder ett stort antal layouter och flödesscheman, såsom Kanban, Timeline och Swimlane, som hjälper dig att organisera dina uppgifter.

Programvaran för projektledning för företag gör det enkelt att brainstorma, felsöka och dela feedback och uppdateringar med ditt team. Dokumentera dina processer och annan viktig information i dokument och wikis. Använd formulär för att samla in kunddata och använd den för att skapa uppgifter, dokument eller projektmeddelanden.

Optimera din verksamhet ytterligare genom att utnyttja funktionen automatiserad visuell framstegsrapportering! ?

Nifty bästa funktioner

Visa automatiska uppdateringar medan du arbetar

Kunskapshubb, chatt och videosamtal

Dokument, wikis och formulär

Automatiserad rapportering av framsteg

Färdig integration med 9 verktyg

Nifty-begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter

Saknar resursallokering och kostnadsuppföljning

Nifty-prissättning

Gratis

Startpaket : 5 $/månad per användare

Pro : 10 USD/månad per användare

Företag : 16 USD/månad per användare

Företag: Kontakta försäljning

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Nifty-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

4. Zoho Projects

Bäst för budgethantering i företag

via Zoho Projects

Zoho Projects är ett av Zohos många kontorsverktyg och rankas högt bland dagens bästa projektledningsprogram.

Denna anpassningsbara plattform passar lika bra för små som stora verksamheter. Anpassa allt från fält och kategorier till hela gränssnittets layout och utseende. Med sin rollbaserade åtkomstkontroll kan du säkerställa datakonfidentialitet samtidigt som alla kan använda plattformen fritt. ?

En av de viktigaste anledningarna till att företag väljer Zoho är helhetsautomatisering. Visualisera och utforma komplexa arbetsflöden med det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet. Spara tid och minska risken för fel genom att automatisera repetitiva uppgifter, såsom efterlevnadskontroller. ✅

Zoho Projects bästa funktioner

Skalbarhetsplattform

Användarbaserade åtkomstkontroller

Dra-och-släpp-design

End-to-end-automatisering

Förkonfigurerade onboarding-processer

Inbyggd integration med över 30 verktyg

Zoho Projects begränsningar

iOS-appen saknar vissa webbfunktioner

Inget inbyggt verktyg för fakturering och fakturering

Priser för Zoho Projects

Gratis

Premium : 5 $/månad per användare

Företag: 10 USD/månad per användare

*Alla angivna priser avser månadsfakturering.

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zoho!

5. Smartsheet

Bäst för skalbarhet

Via Smartsheet

Om du föredrar att arbeta med kalkylblad kommer Smartsheet att kännas bekant och tryggt.

Smartsheet ger dig utrymme och verktyg för att säkert hantera dina projekt och processer. Det är ett dynamiskt projektledningsprogram för företag som påskyndar projektplanering och genomförande i alla skalor, vilket ger dig självförtroendet att leverera i takt med att ditt företag växer.

Plattformen erbjuder realtidsanalyser som förbättrar ditt beslutsfattande i varje steg. Berika din perspektiv med olika vyer och ligg steget före kommande uppgifter och projekt.

Lek med Gantt-diagram, kritisk väg-analys (CPA), uppgiftsberoenden och föregångare för att skapa en strömlinjeformad tidsplan för dina projekt! Smartsheets automatisering på portföljnivå gör det möjligt för dig att utveckla banbrytande arbetsflöden som samordnar alla element för att säkerställa enhetlighet och produktivitet.

Jämför Asana och Smartsheet!

Smartsheets bästa funktioner

Projektledning baserad på kalkylblad

Rutinmässig automatisering på portföljnivå

Gantt-diagram med CPA

Analys i realtid

Integreras med mer än 80 appar

Smartsheets begränsningar

Stöder inte agil metodik

Saknar avancerade diagramverktyg som finns i Excel

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro : 7 $/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Smartsheet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Kolla in dessa Smartsheet-mallar!

6. ITM Platform

Bäst för strategisk anpassning

via ITM Platform

Om du är pressad att planera verksamheten och sätta in ditt team inom en snäv tidsram kan ITM Platform vara din räddning. Det är ett allt-i-ett-program för projektledning för företag som kan ta dig från planering till genomförande på bara två veckor. ?

Plattformen låter dig anpassa dina resurser efter dina leveranser genom realtidsdata. Bygg projekt i agilt läge och använd den enhetliga portföljsvyn för att identifiera efterfrågan i alla aktiva initiativ.

Håll koll på alla dina kunder och leverantörer och fördela resurser utifrån relativ vinstpotential. Välj mellan Gantt-diagram och Agile-tavlor för prioritering och schemaläggning. ITM Platform kan hjälpa dig att förutsäga och kontrollera risker och kostnader för att optimera intäkterna.

ITM-plattformen underlättar en kommunikationsmiljö som liknar sociala nätverk, vilket gör att teammedlemmarna kan hålla sig uppdaterade om projekten utan att ens behöva anstränga sig! ?

När det gäller sociala nätverk kan du integrera appen med dina sociala mediekanaler för att kommunicera med din community från en enda plattform.

ITM Platforms bästa funktioner

Resurs-, risk- och ekonomihantering

Agile- och Gantt-vyer

Anpassade rapporteringsverktyg

Integrerat socialt nätverk

Inbyggd integration med cirka sex verktyg

Begränsningar för ITM Platform

Endast två vyer

Ingen mobilversion

Begränsade inbyggda integrationer

Priser för ITM Platform

Teammedlemslicenser : Gratis

Managerlicenser : 33 USD/månad per användare (årlig faktureringsmodell)

Årlig betalning : 1 980 dollar

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ITM Platform

G2 : 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

7. Wrike

Bäst för distansarbetande team

via Wrike

Wrike är ett verktyg som är utformat för att förbättra ditt teams samarbete. Dess uppsättning mallar och funktioner gör det till ett bra val för att underlätta avdelnings- och tvärfunktionellt teamarbete.

Den har en kraftfull automatiseringsmotor som sparar tid och låter dig fokusera på det viktiga istället för det vardagliga. Med sex vyer, inklusive Gantt och Timelog, kan du se till att inget projekt förblir oupptäckt.

Med korrekturverktyg kan du samarbeta kring viktig dokumentation som projektbeskrivningar utan att tappa bort ändringarna. Använd förfrågningsformulären för att samla in feedback och omvandla den till genomförbara mål med några få klick.

Wrike lägger också stor vikt vid data. Dra nytta av helt anpassningsbara programvaror för projektledning och instrumentpaneler för att få värdefull information om alla aspekter av din verksamhet.

Wrikes bästa funktioner

Sex detaljerade vyer för projektportföljhantering eller uppgiftshantering

Korrekturläsningsverktyg

Anpassningsbara instrumentpaneler med olika KPI:er och beräkningar

Färdiga mallar för IT, företagsmarknadsföring och mycket mer

Över 40 inbyggda integrationsalternativ

Wrike-begränsningar

Brant inlärningskurva för användare som är nya inom projektledning

Begäran om formulär tillåter begränsade anpassningar

Wrike-priser

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Prova dessa alternativ till Wrike!

8. Planview Clarizen

Bäst för stora företagsteam

via Planview Clarizen

Om Planview var en dessert skulle det vara en extravagant tårta med flera lager! ?

Den tillgodoser mångsidiga projektledningsbehov med målet att ”koppla samman arbetet” och säkerställa att alla steg är informationsbaserade och avsiktliga.

Planview förvärvade nyligen Clarizen, ett välkänt projektledningsverktyg, och skapade en superplattform med namnet AdaptiveWork. Tack vare förvärvet har du nu tillgång till programvara för projektledning för företag som ger dig bättre överblick över dina företagsdata, vilket i sin tur hjälper dig att organisera aktiviteter för maximal affärspåverkan.

Med Planview kan du fördela resurser baserat på nyckelfaktorer som efterfrågan, kapacitet och risk. Du kan skapa personliga arbetsflöden för dina anställda, vilket säkerställer maximal produktivitet och förhindrar flaskhalsar orsakade av kontextbyten och förseningar.

Planview har överlägsna rapporteringsverktyg – spara kunduppgifter och skapa imponerande PowerPoint-rapporter för dina intressenter. Behöver du fatta beslut om kassaflödet? Spåra din tid och dina utgifter och gör finansiella prognoser för att hantera din budget!

Planview Clarizens bästa funktioner

Kapacitets- och resursplanering

Interaktiva portföljplaner

Automatiserade PowerPoint-rapporter

Ekonomisk förvaltning

Mer än 80 färdiga integrationsalternativ

Planview Clarizen begränsningar

Ingen transparens när det gäller prissättning

Kunde behöva mer läromaterial

De initiala konfigurationerna kan vara komplicerade.

Planview Clarizen-priser

Tillgänglig vid kontakt

Planview Clarizen betyg och recensioner (AdaptiveWork)

G2 : 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

9. Easy Project

Bäst för användarvänlighet

via Easy Project

Easy Project lever upp till sitt namn – detta AI-drivna PM-verktyg (nu omdöpt till Birdview PSA by Easy Projects) strävar efter att göra projektledning mindre tråkigt. Stora aktörer som PepsiCo och HP använder plattformen för att styra sina projekt, men vi låter dig avgöra om den passar dig.

Du börjar med otroliga anpassningsmöjligheter när du startar nya projekt – allt du behöver göra är:

Gå till Aktivitetscenter Välj en projektledningsmetodik Använd en färdig mall för snabb installation Importera befintliga data (om sådana finns) från Excel- eller MS Project-filer

Easy Project gör portföljhantering för stora företag superorganiserad. Du kan visa dina projekt i Excel-liknande format och gruppera dem i segment efter eget val. Använd den centraliserade vyn för att spåra framsteg, budgetering och resursallokering för alla pågående projekt.

Plattformen erbjuder AI-prognoser för variabler som driftstopp och förseningar, som presenteras i form av detaljerade diagram och grafer som hjälper dig att hitta lämpliga lösningar.

Tidshantering och samarbete? Barnsligt enkelt! ? Skapa att göra-listor, spåra tid, visualisera tilldelade uppgifter och dela uppdateringar med ditt team på nolltid!

Easy Projects bästa funktioner

AI-prognoser

Enkel start

Tidrapportering och rapportering

Omfattande portföljlösning

Flera arbetsflödesvyer

Begränsningar i Easy Project

Att tagga någon fungerar inte alltid

Ingen gratisplan

Priser för Easy Project

Lite : 27 $/månad per användare

Team : 41 $/månad per användare

Företag: Kontakta försäljning

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av Easy Project

TrustRadius : 7,7/10 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

10. Teamwork

Bäst för kundarbete

via Teamwork

Med Teamwork blir hanteringen av dina projekt, team och kunder en självklarhet, oavsett företagets storlek eller bransch. ?

Det är en hub för mikrostyrning av ditt företag – sätt upp milstolpar och tilldela uppgifter och deluppgifter baserat på kapacitet eller kommunicera med ditt team via kommentarer och meddelanden. Logga tid och skapa tidrapporter för att öka den totala produktiviteten. Genomför varje projekt till perfektion genom att utforska de många automatiseringsmöjligheterna på plattformen!

Du kan ta emot nya kunder med precision med hjälp av korrekturläsningsfunktionen. Den gör det möjligt för dig att bjuda in kunder att komma med synpunkter och finslipa produkterna tills de når perfektion.

Kundfakturering blir enklare eftersom du kan ställa in priser för varje anställd. Spåra dina utgifter för att säkerställa att dina projekt inte överskrider budgetgränserna. Se projektets hälsa, lönsamhet och många andra rapporter för att identifiera möjligheter till förbättringar.

Teamworks bästa funktioner

Många automatiseringsmöjligheter

Korrekturläsning, kommentarer och meddelanden för kommunikation

Tidsregistrering och budgetering

Många rapporteringsalternativ

Över 90 inbyggda integrationer

Begränsningar för teamarbete

Tillfälliga tekniska problem

Vissa användare tyckte att användargränssnittet var komplicerat och inte intuitivt.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpaket : 5,99 $/månad per användare

Leverans : 5,99 $/månad per användare

Grow : 5,99 $/månad per användare

Skala: Tillgänglig på begäran

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av Teamwork

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Prova dessa alternativ till Teamwork!

Ett företag behöver ett effektivt projektledningsverktyg på samma sätt som en kapten behöver en kompass. ?

Det hjälper dig att navigera i det stormiga havet av uppgifter, deadlines, anställda och kunder. Med ett ordentligt projektledningssystem kan ditt företag hålla kursen mot sina mål oavsett väder! ⛈️

Oavsett om du har en bra eller dålig dag är alla våra listade projektledningsverktyg för företag pålitliga och kommer säkert att hjälpa dig att avsluta din dagliga rutin på ett enkelt sätt – och fortsätta vinna! ?