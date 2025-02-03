De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsautomatisering för företag 2025

Som marknadsförare är din dagliga schemaläggning fylld med uppgifter som sträcker sig från att hantera annonskampanjer till att samarbeta kring innehållsskapande. Du granskar analyser för att informera om nya projekt – oavsett om det handlar om e-postmarknadsföringskampanjer, lead nurturing eller varumärkesbudskap.

För att effektivisera dina arbetsflöden och frigöra tid för de viktigaste uppgifterna behöver du marknadsföringsprogramvara för företag. Med dessa verktyg kan du skapa en organisationsomfattande process för alla marknadsförings- och kundrelationshanteringsuppgifter från början till slut.

Här delar vi med oss av de 10 bästa marknadsföringsverktygen för företag som maximerar dina marknadsföringsinsatser. ?

Vad ska du leta efter i ett marknadsföringsverktyg för företag?

Tack vare marknadsföringsprogramvara för företag är det enklare än någonsin att hantera komplexa marknadsföringsprocesser. Med rätt plattform kan du samarbeta bättre, få bättre överblick över kampanjer och arbeta mer effektivt som team för att nå dina mål. ✨

Leta efter följande i din marknadsföringsprogramvara för företag:

Lösningar för marknadsföringsautomatisering : Publicera inlägg på sociala medier eller : Publicera inlägg på sociala medier eller schemalägg uppgifter direkt med automatisering av kundrelationshantering (CRM).

Varumärkeshantering : Hantera ditt varumärke med funktioner för lagring av digitala tillgångar, : Hantera ditt varumärke med funktioner för lagring av digitala tillgångar, varumärkesriktlinjer och varumärkesmaterial

Kunddata : Få insikter om användarnas resor med ett verktyg som erbjuder kundsegmentering baserat på deras olika behov och intressen.

Leadgenerering : Välj programvara med inbyggd leadgenerering för att nå nya målgrupper.

Budget- och resurshantering : Välj : Välj ett program för projektledning för företag med budgeteringsfunktioner som hjälper dig att hantera resurser och hålla dig på rätt spår.

Analys och rapportering : Som marknadsförare behöver du siffror för att fatta välgrundade beslut. Ta reda på vad som fungerar bra och vad som inte fungerar genom att välja programvara som erbjuder analysfunktioner.

Användarvänligt gränssnitt och integrationer : Minska inlärningskurvan och kom igång snabbare med ett verktyg som är enkelt att använda.

Samarbete i realtid: Samarbetsverktyg för företag gör det enklare att arbeta med hela teamet och håller alla på samma sida.

De 10 bästa marknadsföringsprogrammen för företag

Oavsett om du letar efter sätt att spåra kundresan, öka konverteringarna genom A/B-testning eller övervaka omnikanalmarknadsföringsinsatser, kan rätt programvara hjälpa dig att få jobbet gjort. Här är 10 programvarulösningar för företagsmarknadsföring som du kan prova.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team och branscher av alla storlekar för att dra nytta av dess kraftfulla verktyg för marknadsföringsteam. Från brainstorming av nya idéer till genomförande av kampanjer på sociala medier och via e-post – allt ditt arbete finns på ett och samma ställe!

Samarbeta smidigt med alla teammedlemmar i realtid tack vare ClickUps dokument och whiteboards. Lägg till nya idéer eller dokumentera åtgärder från viktiga möten och dela dem direkt.

Med olika instrumentpaneler kan du snabbt visualisera framstegen, oavsett om du spårar kundupplevelsen eller processen för att skapa innehåll. Dessa vyer ger insikter om förfallodatum och tidsplaner så att du kan agera och anpassa dig till hinder innan de stör projektet.

Dessutom sparar ClickUp AI-skrivassistenten massor av tid när du skapar nödvändiga marknadsföringsdokument som fallstudier.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Tusentals mallar – inklusive mallar för marknadsföringsplaner och innehållskalendrar – gör det enkelt att skapa en färdplan för dina mål. Varje mall har olika vyer och instrumentpaneler för att hålla dig uppdaterad.

ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer hjälper dig att hantera kampanjer från planering till genomförande. Dyk in i sju olika visningstyper för att få en visuell översikt över allt från din budget till innehållskalendern och teamspårare.

ClickUps bästa funktioner:

Optimera prestandan tack vare automatiserade uppgifter som omedelbart tilldelar deadlines för olika projektsteg till rätt teammedlemmar.

Den allt-i-ett-arbetsytan innebär att du inte behöver växla mellan olika program för att få allt ditt arbete gjort.

ClickUp AI Writing Assistant gör det snabbare att skapa innehåll genom att generera nya idéer, rensa upp din text och anpassa den till olika kanaler.

Integrationer med Slack, DropBox, HubSpot och Harvest gör hanteringen av ditt marknadsföringsteam mer effektiv.

Begränsningar för ClickUp:

AI-skrivverktyget är endast tillgängligt i betalda abonnemang och kan endast användas i ett arbetsområde.

Det kan krävas en längre inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Brevo

via Brevo

Brevo är en marknadsföringsplattform som fokuserar på att bygga kundrelationer över olika kanaler, inklusive text, chatt och e-post. Använd plattformen för att skapa WhatsApp- och SMS-marknadsföringskampanjer samt Facebook-annonser och e-postmarknadsföring.

Inbyggda verktyg för leadgenerering, såsom registreringsformulär, gör att du kan kommunicera med kunderna på ett mer effektivt sätt. Dessa insikter kan hjälpa dig att öka konverteringsgraden och erbjuda en bättre kundupplevelse. ?

Brevos bästa funktioner:

Marknadsföringshubben gör det enkelt att marknadsföra ditt varumärke, komma i kontakt med kunder och öka konverteringsgraden på allt från e-postkampanjer till landningssidor.

Avancerad segmentering och personaliserade meddelanden gör att du kan anpassa din marknadsföringsstrategi efter olika målgrupper.

Mallar kan förbättra kundsupporten med meddelanden som sträcker sig från välkomstmejl till uppföljningar av övergivna kundvagnar.

Brevos begränsningar:

Vissa användare tyckte att rapporteringsverktyget var för enkelt och behövde komplettera sina analyser med externa resurser.

Det finns ingen livechatt för kundsupport, så du måste skicka ett e-postmeddelande (eller ringa om du har Business-nivå eller högre) för att få hjälp.

Brevo-priser:

Gratis

Startpaket: 25 $/månad

Företag: 65 $/månad

BrevoPlus: Anpassad prissättning

Brevo-betyg och recensioner:

G2 : 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

3. Brandwatch

via Brandwatch

Brandwatch är en marknadsföringsautomatiseringsplattform på företagsnivå som kopplar samman företag med sina kunder på sociala medier. Den används av några av världens största varumärken, däribland Toyota och Tui, så det är inte konstigt att den hamnar på vår lista över de bästa marknadsföringsprogrammen för företag.

Använd plattformen för att undersöka din målgrupp och utveckla produkter och tjänster som uppfyller deras behov. Håll koll på omnämnanden av ditt varumärke för att se vad konsumenterna säger om ditt företag. Skapa datadrivet innehåll med hjälp av mallar för sociala medier och spåra engagemanget för att se vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Brandwatch bästa funktioner:

Använd framhävda trender för att skapa innehåll som håller ditt varumärke i centrum i en snabbrörlig miljö.

Optimera dina marknadsföringsinsatser på sociala medier med hjälp av innehållskalendern för att schemalägga, övervaka och godkänna innehåll när det går igenom processen.

Använd hotfunktionen för att övervaka risker som kan påverka ditt varumärke.

Den allt-i-ett-baserade sociala inkorgsfunktionen samlar meddelanden från flera kanaler i ett enda utrymme som är lätt att svara på.

Brandwatchs begränsningar:

Det finns inga publiceringsverktyg, vilket innebär att du måste använda en annan plattform för att publicera ditt innehåll.

Vissa funktioner är komplicerade att förstå i början, vilket resulterar i en brantare inlärningskurva när man kommer igång.

Vissa användare tyckte att sentimentklassificeringen för kunder inte alltid var korrekt eller fullständig.

Priser för Brandwatch:

Konsumentinformation : Anpassad prissättning

Sociala medier Hantering : Anpassad prissättning

Influencer-marknadsföring: Anpassad prissättning

Brandwatch-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)

4. Google Campaign Manager 360

via Google Marketing Platform

Google Campaign Manager 360 erbjuder insikter om betalda annonser på olika plattformar. Denna marknadsföringsplattform från Google integreras med andra spårnings- och analysverktyg från Google för att bilda en omfattande hanteringsresurs.

Använd verktyget för kanalöverskridande annonshantering för att spåra annonser, effektivisera ditt arbetsflöde och visa rapporter. Prenumerera för att få marknadsföringsinsikter direkt till din inkorg så att du alltid ligger i framkant. ?

De bästa funktionerna i Google Campaign Manager 360:

Djupgående analys- och rapporteringsfunktioner ger insikter i alla betalda annonskampanjer över olika kanaler på ett och samma ställe.

Med snabbare datainsamling kan du reagera snabbt på förändrade miljöer och bedöma risker för varumärket utifrån populära trender.

Begränsningar för Google Campaign Manager 360:

Vissa användare tyckte att instrumentpanelen var lite klumpig, vilket gjorde den svårare att använda.

Plattformen uppdateras ständigt, vilket kan förändra layouten och göra den svårare att navigera.

Priser för Google Campaign Manager 360:

Kontakta säljteamet för att få en anpassad prisuppgift för dina behov.

Betyg och recensioner för Google Campaign Manager 360:

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (4+ recensioner)

5. Moosend

via Moosend

Moosend tillhandahåller programvara för e-postmarknadsföring och automatisering för att stärka e-handel och digitala varumärken. Använd den för att skapa visuellt tilltalande e-postmeddelanden med personligt anpassat innehåll för att öka öppningsfrekvensen och konverteringsgraden. Fullt anpassningsbara mallar minskar tiden det tar att skapa snygga e-postmeddelanden utan att kompromissa med kvaliteten.

Använd A/B-testning av innehåll för att visa mätvärden för olika e-postkampanjer i olika demografiska grupper. E-postmarknadsföringsplattformen erbjuder även listsegmentering för att dela upp saker efter kundtyp.

Moosends bästa funktioner:

Med nyhetsbrevsredigeraren med dra-och-släpp-funktion kan du snabbt skapa e-postinnehåll.

Färdiga automatiseringsmallar och mer än 100 triggers säkerställer att dina kunder hör av dig när de behöver det.

Öka antalet e-postregistreringar med 6 redigerbara formulärtyper och rikta in dig på kunder där de befinner sig i försäljningstratten.

Lead scoring och andra mätvärden ger insikter om vilka kunder som är redo att köpa och vilka som kan behöva mer kommunikation för att konvertera.

Moosends begränsningar:

Användarna uppskattar mallarna för registreringsformulär, men vissa tycker att de är lite för enkla.

Ibland upplevde användarna att plattformen var långsam och buggig.

Moosends priser:

Gratis provperiod : Alla funktioner gratis i 30 dagar

Pro : 9 $/månad

Företag: Anpassade priser för småföretag och stora organisationer

Moosend-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

6. Improvado

via Improvado

Improvado är en lösning för marknadsföringsautomatisering som effektiviserar rapporteringen och ger djupare insikter i kundstatistik. Hantera projektresurser genom att utnyttja dessa data för att identifiera vilka kampanjer som har bäst avkastning. Du kan sedan fördela resurser för att öka prestandan.

Med hjälp av mallar för instrumentpaneler kan du enkelt se vad dina användare gör. Varje instrumentpanel kan anpassas så att du kan spåra den information du behöver och ignorera resten. ?

Improvados bästa funktioner:

Över 33 000 datadimensioner ger detaljerad inblick i kundresan.

Automatiserad rapportering är lätt att infoga i presentationer för att dela information med hela teamet.

Dussintals integrationer, inklusive Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising och Google Ads.

Begränsningar för Improvado:

Vissa användare tyckte att anpassningsmöjligheterna var begränsade, särskilt för större företag som SEO-byråer.

Priserna kan vara oöverkomliga, särskilt för mindre företag.

Improvados prissättning:

Boka ett 30-minuterssamtal med försäljningsavdelningen för att få en anpassad prisuppgift för de funktioner du behöver.

Improvado-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

7. Zoho CRM

via Zoho

Zoho är en av världens största leverantörer av kunddata. Deras molnbaserade programvara används för allt från försäljning och ekonomi till juridik och säkerhetshantering inom IT. Marknadsföringsplattformar för företag som Zoho Marketing Plus är lösningen för automatiserade arbetsflöden och samordnade marknadsföringsaktiviteter.

Kommunicera enkelt med din målgrupp på olika plattformar, få omedelbara aviseringar när kunder kontaktar dig och skapa e-postkampanjer på några minuter. Använd analyser för att ta reda på vilka kampanjer som har bäst avkastning och få dynamiska insikter om hur kunderna interagerar med ditt varumärke.

Zoho CRM:s bästa funktioner:

Zohos plattform är enkel att använda, vilket innebär att nya användare snabbt kan komma igång.

E-postmallar förbättrar leveransbarheten och minskar den tid det tar att producera bra innehåll.

Lagra och dela marknadsföringsmaterial som redigeringsriktlinjer, prislistor eller presentationer.

Marknadsförings-ROI-instrumentpanelen ger insikt i kundengagemanget och vilka av dina kampanjer som är mest framgångsrika.

CRM-integration fungerar med verktyg som bildhostingtjänster, molnlagringstjänster och appar för sociala medier.

Begränsningar för Zoho CRM:

Jämfört med andra verktyg för marknadsföringsautomatisering på denna lista är priset högre, men det finns också betydligt fler funktioner.

Priser för Zoho CRM:

Pris från 30 USD/månad med avgifter och anpassade priser för tillägg och ytterligare funktioner.

Betyg och recensioner av Zoho CRM:

G2 : 4/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 300 recensioner)

8. Adobe Campaign

via Adobe Campaign

Adobe Campaign är en omnikanal-marknadsföringsplattform som stöder e-postautomatisering och kanalöverskridande kunddatainsikter. Använd e-postmarknadsföringsverktyget för att automatisera repetitiva uppgifter, övervaka transaktionskampanjer och skapa kundarbetsflöden. ?‍?

Adobe Campaigns bästa funktioner:

AI-funktioner, som drivs av Adobe Sensei, förutsäger den bästa tidpunkten för dina kunder att interagera med ditt varumärke så att du kan skräddarsy kampanjer.

Inbyggda integrationer med andra Adobe-verktyg skapar en marknadsföringssvit för visuellt tilltalande innehåll.

Rikta dig till kunder i alla delar av försäljningstratten med personalisering och automatisering av uppgifter.

Begränsningar i Adobe Campaign:

Vissa användare önskade att det fanns fler handledningar för de olika funktionerna och integrationerna.

Högkvalitativa bilder kan ibland göra plattformen och skapandeprocessen långsammare.

Priser för Adobe Campaign:

Aktiva profiler : Betala baserat på antalet aktiva kundprofiler inom en 12-månadersperiod.

Kanaler : Välj och betala endast för de kanaler du behöver.

Tillägg: Skräddarsydda lösningar för företag

Betyg och recensioner av Adobe Campaign:

G2 : 4,1/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

9. Keap

via Keap

Keap är ett CRM-system för småföretag som är utformat för att hjälpa dig att marknadsföra bättre på kortare tid. Samla in nya leads, se antalet försäljningar och övervaka sändningar i en praktisk instrumentpanel. Använd verktyget för att lagra dina kundkontakter och använd automatiserade e-postmeddelanden för smarta uppföljningar av inkommande leads.

Keaps bästa funktioner:

Automatiseringar samlar in leads och utlöser nästa steg så att du kan fokusera på resultat istället för att vara upptagen med arbete.

Personliga detaljer i e-postmeddelanden gör att det låter som om du har skrivit dem själv, även om verktyget har gjort jobbet åt dig.

Med hjälp av färdiga mallar kan du enkelt skicka riktade e-postmeddelanden till segmenterade kundlistor.

Keaps begränsningar:

Prissättningen är kontaktbaserad, vilket kan göra det svårt att förutsäga eller hålla sig till marknadsföringsbudgetar.

Det finns inte lika många gratisintegrationer som för andra verktyg.

Keaps prissättning:

Pro : 199 $/månad

Max: 289 $/månad

Keap-betyg och recensioner:

G2 : 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 200 recensioner)

Bonus: Kolla in vår lista över de bästa alternativen till Keap

10. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign erbjuder automatisering av e-postmarknadsföring och CRM-fördelar för små och stora företag. Använd verktyget för att automatisera e-postkampanjer och vidarebefordra leads till rätt teammedlem. Med anpassningsbara mallar kan du personifiera din kommunikation och samtidigt spara tid på att utforma själva innehållet. ✍️

ActiveCampaigns bästa funktioner:

Försäljningsfunktionerna hjälper dig att öka antalet kvalificerade leads och generera nya med mindre ansträngning.

Koppla samman data mellan plattformar med mer än 900 integrationer.

Formulär och mallar för landningssidor gör det enklare för kunderna att hitta ditt varumärke och den information de behöver för att göra ett köp.

Begränsningar för ActiveCampaign:

Mobilappen erbjuder inte full funktionalitet, så du kanske inte kan göra allt du behöver om du inte sitter vid ditt skrivbord.

Användargränssnittet är inte alltid intuitivt, vilket kan bromsa upp arbetet.

Priser för ActiveCampaign:

Plus : 49 $/månad

Professional : 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

ActiveCampaign-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Effektivisera dina marknadsföringsinsatser med ClickUp

Den bästa marknadsföringsprogramvaran för företag är den som passar just dina specifika affärsbehov. Oavsett om du vill ha automatisering, integrationer, mallar eller något annat, välj en plattform som förbättrar verksamheten för ditt varumärke.

Verktygen på denna lista är alla bra alternativ, men ClickUp erbjuder en enda plattform för marknadsföring, CRM och mycket mer.

Med funktioner som en allt-i-ett-arbetsyta, automatisering av uppgifter och samarbete i realtid har du allt du behöver för framgångsrika marknadsföringsinsatser. Registrera dig för ClickUp och börja effektivisera dina marknadsföringsflöden redan idag. ?