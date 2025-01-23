9 ROI-mallar för att spåra avkastning i Excel och ClickUp

ROI, eller avkastning på investering, är det viktigaste måttet för att spåra lönsamheten för allt som görs med ett affärsmässigt motiv. Det handlar om att ta reda på hur mycket ett projekt tjänar i förhållande till dess kostnad, uttryckt i procent. Negativ ROI innebär att ett projekt går med förlust.

Även om ROI-beräkningar är ganska grundläggande har de enorm betydelse i företagsvärlden. Beslut om att fortsätta eller avbryta projekt baseras på dessa siffror.

Låter det krävande? Det är därför du behöver rätt ROI-mallar för att hantera ditt företags portfölj och optimera din kapitalallokeringsstrategi.

Vi erbjuder dig en lista över de mest sofistikerade ROI-mallarna för att hantera försäljning och investeringar och fatta datadrivna beslut för att maximera ditt resultat.

⏰ 60 sekunders sammanfattning 📊 Maximera din avkastning! Utforska de bästa ROI-mallarna för marknadsföring, försäljning, projekt och investeringar – alla utformade för att spåra, mäta och öka lönsamheten: ClickUp ROI-mall

ClickUp ROI-provisionsbladmall

ClickUp-mall för försäljningsspårning

ClickUp-mall för försäljningspipeline

ClickUp-mall för handlingsplan för fastighetsbranschen

ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Mall för marknadsföringsavkastning från SlideTeam

PowerPoint-mall för ROI-uppföljningsrapport från SlideTeam

Excel-mall för avkastning på investeringar från 365FinancialAnalyst

Vad är en ROI-mall?

Innan vi går vidare till mallarna, låt oss friska upp våra kunskaper om ROI ur ett matematiskt perspektiv. Avkastningen på investeringen visar i huvudsak i vilken takt din investering i ett projekt eller en aktivitet har ökat eller minskat. Här är en ROI-ekvation:

Avkastning på investering (ROI) = (total försäljning – investeringskostnad) ÷ investeringskostnad

Allt ett företag gör handlar i slutändan om avkastning, och därför behöver du en mall för att strukturera din nettointäktsmetod.

En ROI-mall är ett finansiellt granskningsverktyg som riktar sig till projektledare och strategiska ledare. Den centraliserar data från pågående och föreslagna projekt och ger dig insikter om:

De mest lönsamma projekten

Projekt som bör skrotas på grund av negativ/låg avkastning

Lönsamma investeringsmöjligheter

Projekt som blockerar mer medel (kapital) än de borde

Företagets övergripande finansiella hälsa

Denna mall ger dig ett ramverk för att planera, beräkna och illustrera din ROI för interna intressenter. Den kan ha extra funktioner för att sätta upp mål, beskriva aktiviteter som ökar ROI, spåra försäljningsstatistik, prioritera projekt och uppgifter eller göra prognoser.

Vad kännetecknar en bra ROI-mall?

Vilken typ av ROI-mall du behöver beror på ditt mål, oavsett om du analyserar ett enskilt projekt, jämför flera projekt eller skapar en företagsomfattande portfölj. För att mallen ska vara effektiv bör den dock ha vissa viktiga egenskaper, såsom:

Anpassningsbarhet : Du bör kunna redigera och anpassa olika avsnitt för att beräkna ROI och spåra den totala kostnaden. Många mallar låter dig till exempel skräddarsy mål med hjälp av : Du bör kunna redigera och anpassa olika avsnitt för att beräkna ROI och spåra den totala kostnaden. Många mallar låter dig till exempel skräddarsy mål med hjälp av OKR-ramverket (mål och nyckelresultat)

Visuell attraktionskraft : Du bör kunna lägga till element som bilder, diagram och grafer för att ge en visuell representation av ROI och underlätta jämförelser.

Tydlig struktur : De bästa ROI-mallarna har organiserade avsnitt som gör att du kan ta till dig viktig information på ett : De bästa ROI-mallarna har organiserade avsnitt som gör att du kan ta till dig viktig information på ett prisblad.

Mångsidighet och skalbarhet : ROI-mallar är vanligtvis inte anpassade för en specifik bransch, men de måste enkelt kunna anpassas för att representera olika typer och storlekar av investeringar, utgifter, projekt eller inkomstkällor.

Samarbetsalternativ: Det bör stödja granskning i realtid och brainstorming-sessioner med ditt strategiteam.

9 ROI-mallar i Excel och ClickUp

Det finns många ROI-kalkylatorer på internet, men det finns inte så många analysvänliga mallar för att beräkna företagets kassaflöde.

Med olika affärsmål i åtanke har vi valt ut åtta av de mest kraftfulla ROI-mallarna för att utvärdera och jämföra projekt och affärsprocesser. En stor del av våra mallar kommer från ClickUp – de är helt gratis och fungerar för de flesta användningsfall. Alternativ utanför ClickUp kan komma med en prislapp.

Låt oss dyka in och förbereda ditt företag för tillväxt!

1. ClickUp ROI-mall

Ladda ner den här mallen ClickUp ROI-mall

Denna omfattande ClickUp ROI-mall är utformad för företag av alla storlekar och låter dig övervaka och prognostisera avkastningen på alla dina investeringar. Den tar hänsyn till alla detaljer, från initiala kostnader och intäkter till löpande utgifter och potentiella vinster.

Genom att mata in data som projektkostnader, beräknade intäkter och projektets varaktighet i mallen får du en exakt ROI-beräkning i ett överskådligt och lättförståeligt format.

Mallen möjliggör också jämförelse av flera investeringar, vilket är mycket praktiskt om ditt företag har olika intäktskanaler som du vill granska.

Med den här mallen kan du:

Spåra investeringar och beräkna avkastningen på ett effektivt sätt

Jämför flera projekt sida vid sida

Fatta datainformerade beslut om framtida investeringar

Med ClickUps robusta funktioner kan du integrera det smidigt i ditt arbetsflöde. Oavsett om du vill dela det med ditt team, bifoga det till en uppgift eller justera dess layout, är allt bara ett klick bort!

2. ClickUp ROI-provisionsbladmall

Ladda ner den här mallen ClickUp ROI-provisionsbladmall

Vårt första val är ClickUp ROI Commission Sheet Template – perfekt för att granska säljteamets avkastning på investeringen och beloppet som spenderats på provisioner för varje medlem!

Denna mall hjälper dig att hålla koll på provisionerna som olika säljteam och enskilda medlemmar tjänar in. Det är ett komplett verktyg för att beräkna provisioner utifrån antalet sålda enheter.

För att börja använda mallen är det bäst att ha ett ROI-intervall i åtanke, till exempel 25–30 %. Du kan mata in enkla till komplicerade provisionsstrukturer i mallen och se till att alla får en rättvis ersättning för det arbete de lagt ner. Justera provisionssatserna utifrån aktuella marknadstrender så länge ditt ROI inte sjunker under önskad nivå.

En av mallens mest lovvärda funktioner är att dina teammedlemmar kan ha olika provisionssatser baserat på deras erfarenhet eller prestation.

Här är några praktiska saker du kan göra med den här mallen:

ClickUp-mål för varje säljare och följ deras prestationer (håll målen realistiska för att undvika att demotivera ditt team). Anpassa formler för totala provisioner eller ROI Sätt upp delmål och motivera teammedlemmarna att nå dem. Ge feedback till ditt säljteam varje månad eller kvartal. Gör budgetprognoser baserade på de senaste försäljningsrapporterna.

Det är mycket enkelt att använda mallen – lägg bara till namnen på varje säljare tillsammans med relevant information som teamklassificering och provisionsstruktur. Spåra data genom vyerna Provision per team och Provisioner per område.

3. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljningsspårning

Ständiga förändringar i försäljningen kan göra det svårt att upprätthålla en genomsnittlig ROI. Lyckligtvis har du ClickUp Sales Tracker-mallen för att stabilisera ROI i en situation med ständigt föränderliga försäljningsprocesser. Denna mall är fullspäckad med funktioner som hjälper dig att:

Få korrekt information i realtid om alla rörliga aspekter av ditt försäljningsflöde.

Skräddarsy planer och skriv effektiva OKR för att uppnå målen.

Testa olika försäljningstekniker

Håll koll på uppnådda och missade mål

Om du vill använda den här mallen effektivt behöver du bara fylla i rätt data i de anpassade fälten. Lägg till information om praktiskt taget vad som helst – från produkttyp och vinstmål till antal returer.

Baserat på ditt teams prestationer kan du beräkna ROI sorterat efter produkter eller tidsperioder. Lek med mallvyerna för att få en överskådlig bild.

I vyn Försäljningsvolym per månad visas till exempel den totala försäljningen för varje månad, vilket hjälper dig att identifiera mönster och förutsäga framtida försäljning. Du kan också använda vyn Försäljningsvolym per produkt och utforska ROI-kvaliteten för dina mest populära produkter.

Att själv hålla reda på försäljningen kan vara ett slitsamt arbete, särskilt om ditt företag säljer tusentals enheter varje månad. Det är inget problem med den här mallen – den erbjuder utmärkta funktioner för att samarbeta med och delegera uppgifter till dina kollegor.

Och tack vare ClickUps omfattande anpassningsalternativ kan du skapa en försäljningsspårare som passar ditt företag som handen i handsken!

4. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljningspipeline

Att hålla koll på potentiella kunder är en högsta prioritet för alla företag. Men låt oss vara ärliga, att ta hand om leads, konverteringar och kundresor dygnet runt är ingen dans på rosor.

En trivial förbiseende kan leda till att du förlorar trovärdighet hos kunderna, vilket i slutändan skadar din ROI. Men tack vare ClickUps mall för försäljningspipeline kan du övervaka din försäljningspipeline som en hök dag ut och dag in!

Mallen har en rad smarta funktioner som förbättrar kundhanteringen. Dess flera vyer och noggrant utformade sektioner gör att du kan visualisera din försäljningstratt från topp till botten – granska, prioritera och hantera leads med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Denna mall är uppdelad i två avsnitt:

Pipelinehantering Kontohantering

Båda delarna ger en djupgående inblick i dina försäljningsprocesser.

För att förutse framtida försäljning och ROI med hög noggrannhet rekommenderar vi att du delar upp din pipeline i mindre faser, såsom leadkvalificering, kontakt, förhandling och avslut. Tilldela uppgifter till medlemmarna i varje steg och fastställ ansvaret i processen.

Kontohantering handlar om att spåra kunder, hantera feedback och serviceförfrågningar samt identifiera områden som kan förbättras. Lägg till anpassade statusar och attribut för senaste kontakt för varje kund för att hålla ditt CRM-arbetsflöde konsekvent och produktivt!

Trött på att göra manuella ändringar i mallen varje dag? Oroa dig inte! Denna mall levereras med tre ClickUp-automatiseringar för att uppdatera listor och ansvariga på autopilot.

5. ClickUp-mall för handlingsplan för fastighetsbranschen

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för handlingsplan för fastighetsbranschen

ClickUp Real Estate Action Plan Template är kanske det enda branschspecifika alternativet på vår lista, men tro oss när vi säger att det kan hjälpa dig att göra finansiella prognoser för vilken nisch som helst.

Denna mall är utformad för fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare. Den låter dig organisera och prioritera uppgifter genom dagliga handlingsplaner, vilket hjälper dig att skapa en färdplan för din investeringsresa och jämföra fastigheter med hjälp av ROI.

I grund och botten handlar denna mall om att leta efter potentiella investeringsmöjligheter för att öka din ROI. Dess lönsamhetsbaserade jämförelsefunktioner gör den till ett mångsidigt ROI-analysverktyg för alla projekt eller portföljer.

Så här använder du mallen för att mäta tillväxten av dina investeringar:

Definiera mätbara mål: Notera dina vinstmål och de Notera dina vinstmål och de viktigaste måtten för att mäta framgång . Du kan använda ClickUp Docs för att föra register. Identifiera dina investeringar: Lägg till enhetliga detaljer om alla dina investeringsmöjligheter för att underlätta jämförelser. Du kan generera ROI-prognoser för alla eller specifika projekt. Gör jämförande ROI-jämförelser: Utnyttja ROI-siffrorna för att välja de projekt som är värda att investera i.

Det är dock bara en grov skiss, eftersom det finns dussintals processer mellan dig och din önskade ROI. Men kom ihåg att detta är en mall för en handlingsplan, så den hjälper dig att skapa en detaljerad plan för att öka din avkastning på lång sikt. 🤑

6. ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för försäljnings-KPI

För att förstå och öka din ROI måste du först analysera försäljningsstatistiken ur olika vinklar. ClickUp Sales KPI Template ger dig en central plattform för att mäta ditt teams prestanda och planera för att öka intäktspotentialen! 📈

Mallen presenterar försäljnings-KPI:er i tre sektioner:

Veckorapport Månadsrapport Intäktstavla per månad (en Kanban-liknande display som visar veckoförsäljningen för en månad)

Mallen ger dig 15 anpassningsbara fält som representerar mätvärden som antal försäljningar, total försäljningsintäkt, försök till merförsäljning, lyckade merförsäljningar och antal offerter.

Vill du undersöka särskilda mått? Du kan sortera mellan fält med hjälp av filter och skapa fokuserade rapporter med nettovinstsiffror för varje vecka eller månad.

Förutom att hjälpa dig att övervaka din ROI erbjuder denna mall många verktyg för samarbete och anpassning. Du kan färgkoda sektioner, leka med kolumner och skapa unika layouter för att främja överskådliga vyer av relevanta KPI:er.

7. Mall för marknadsföringsavkastning från SlideTeam

Visa avkastningen på dina marknadsföringsinsatser och följ upp framgången för dina kampanjer.

Ett av de snabbaste sätten att se till att fler får höra talas om ditt företag är genom marknadsföringsinnehåll och marknadsföringskampanjer, oavsett om det är e-post, annonser på sociala medier, flygblad eller skyltar. Men skulle du satsa pengar på marknadsföringsprojekt utan att beräkna ROI?

En marknadsföringsspecifik ROI-mall hjälper dig att förutsäga framgången för dina insatser genom att uppskatta lönsamheten för de relativa utgifterna. Den används för att budgetera eller motivera marknadsföringskostnader som annonser, kundundersökningar, byråavgifter och personalens löner.

Använd SlideTeams mall för marknadsföringsavkastning och skapa en perfekt visuell presentation av dina tidigare eller framtida kampanjer för dina intressenter. Denna PowerPoint-mall innehåller 100 % redigerbara bilder, anpassade ikoner och former.

Standardbilderna har fördefinierade element, men det är upp till ditt marknadsföringsteam att ändra dem efter målgrupp och varumärke. Du kan anpassa färger och typsnitt och lägga till dialogrutor för att göra presentationen lättare att förstå för dem som ser den för första gången.

Denna mall är framför allt användbar för att kommunicera dina planer med ledningen eller ekonomiteamet vid budgetmöten.

8. PowerPoint-mall för ROI-uppföljningsrapport från SlideTeam

Presentera dina ROI-detaljer med PowerPoint-mallen för ROI-uppföljningsrapport från SlideTeam.

Att beräkna ROI är inte svårt, men att veta hur man presenterar data på ett sammanhängande sätt för en bred publik är en svår uppgift. I de flesta fall är det största hindret att kommunicera siffror till personer som inte har någon bakgrund inom ekonomi eller redovisning.

PowerPoint-mallen för ROI-uppföljningsrapport från SlideTeam löser detta problem. Dess enkla tabellstruktur presenterar grundläggande siffror utan att överväldiga din publik. Du kan lista investeringskostnaden och den genererade intäkten och koppla dem till ROI-värdet i ett enda fönster!

Att presentera vinstsiffror kan vara ännu svårare om du visar upp mer än en investering, vilket ofta är fallet. Men med den här mallen har du mer än tillräckligt med utrymme för att beskriva flera investeringar och skapa rapporter om hur de förhåller sig till varandra.

En av de största fördelarna med denna mall är dess användarvänlighet. Eftersom det är en PowerPoint-mall uppskattar de flesta användare den känsla av igenkänning den ger.

Alla delar i mallen kan anpassas – lägg till eller ta bort avsnitt, ändra färger eller använd ikoner och symboler för att ge din presentation karaktär!

9. Excel-mall för avkastning på investeringar från 365FinancialAnalyst

Beräkna din ROI med Excel-mallen för ROI från 365FinancialAnalyst Template.

Om allt du behöver är en ROI-kalkylator för mycket komplicerade investeringar eller projekt, är Excel ROI Template från 365FinancialAnalyst det rätta valet.

Denna Excel-mall är noggrant utformad för komplexa ROI-beräkningar som är beroende av olika variabler, såsom försäljningsteamets provisioner, skatter och utdelningsavkastning. Det är inte möjligt att manuellt utföra sådana arbetsintensiva och felbenägna beräkningar.

Ett litet misstag kan ge en förvrängd bild av ditt företags hälsa. Det kan leda till att du fattar felaktiga beslut och skadar din verksamhet.

Denna kostnadsfria ROI-mall i Excel gör det enkelt att göra beräkningar. Den innehåller färdiga formler för att beräkna rätt avkastning efter att alla variabler har beaktats – allt du behöver göra är att fylla i uppgifterna i de angivna cellerna.

Mallen prioriterar funktionalitet framför estetik, så förvänta dig inte anpassnings- eller samarbetsfunktioner.

Mät ditt företags lönsamhet med ROI-mallar

ROI-mallar är värdefulla verktyg för att fastställa ditt företags lönsamhet. Genom att använda dessa mallar kan du enkelt och noggrant spåra dina investeringar, mäta avkastningen och slutligen fatta välgrundade beslut om ekonomin.

Kom ihåg att nyckeln till att öka ditt företags lönsamhet ligger i konsekvent övervakning och analys. ROI-mallar kan fungera som din ledstjärna i denna process och hjälpa dig att navigera i den komplexa världen av företagsfinansiering.

