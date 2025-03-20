10 kostnadsfria mallar för försäljningspipeline som hjälper dig att avsluta fler affärer

Vad gör ett säljteam framgångsrikt? Är det talang, storlek eller sofistikerade verktyg? Alla dessa faktorer är viktiga, men de bästa säljteamen fokuserar oavbrutet på att hantera och utöka sin säljprocess.

Försäljningspipeline är en viktig del av att prognostisera intäkter och utforma en solid försäljningsstrategi.

Säljteam står dock ofta inför utmaningar som oorganiserade leads, bristande insyn i prospektens säljresa och svårigheter med uppföljningen när de strukturerar sin säljprocess.

En mall för försäljningspipeline kan hjälpa dig att effektivisera din försäljningsprocess, hantera leads, spåra försäljningsframsteg och förbättra konverteringsgraden.

Den här artikeln delar med sig av 10 kostnadsfria mallar för försäljningspipeline som du kan använda för att stärka din försäljningspipeline och förbättra försäljningseffektiviteten och prestandan.

Vad är en mall för försäljningspipeline?

En mall för försäljningspipeline visar visuellt alla faser i försäljningsprocessen, inklusive prospektering, kvalificering av leads, lead-vård och slutförande av affärer. Den hjälper dig att sätta all data om försäljningspipeline i sitt sammanhang så att du effektivt kan spåra affärer, fokusera på rätt möjligheter och implementera en välplanerad strategi.

En effektiv mall för försäljningspipeline ger ett tydligt ramverk som kan delas upp i leadgenerering, kvalificering, kontakter, uppföljningar, förhandlingar och affärsavslut. Om du inte vill att dina affärer ska falla mellan stolarna är en mall för försäljningspipeline ett utmärkt tillskott till din arsenal av programvara, verktyg och resurser för försäljningsuppföljning.

Försäljningsavdelningar använder dessa mallar för att sätta upp realistiska mål, identifiera hinder och försäljningsmöjligheter, följa framstegen i försäljningspipeline-stadiet och prognostisera försäljningen.

Varje mall för försäljningspipeline bör helst innehålla följande komponenter:

Antal möjligheter i din pipeline : Har din pipeline tillräckligt med möjligheter att omvandlas till försäljning?

Storlek och värde på varje affärsmöjlighet: Vad är den genomsnittliga affärsstorleken och affärsregistren? Vilka säljare arbetar med affären osv.?

Tid mellan faserna i försäljningspipeline: Hur lång tid det tar för varje affärsmöjlighet att gå från en fas till en annan, inklusive förväntat slutdatum, sannolikhet för affär, total tid för att slutföra affären.

Innan du väljer en mall för ditt team är det bra att förstå vad som kännetecknar en bra mall för försäljningspipeline.

Vad kännetecknar en bra mall för försäljningspipeline?

Din mall för försäljningspipeline ska vara en resurs, inte en distraktion, som gör det möjligt för dig att hantera din försäljningspipeline effektivt och nå dina intäktsmål.

För att få maximal avkastning på din försäljningspipelinemall bör du tänka på följande:

Väl definierade steg

Du måste definiera varje steg i försäljningsprocessen för att säkerställa att dina säljare är överens om hur man flyttar en affärsmöjlighet från leadgenerering till kvalificering och avslut, samt för att undvika missförstånd.

Visuell representation

En effektiv mall för försäljningspipeline bör möjliggöra en visuell representation av viktiga försäljningspipeline-mått och KPI:er.

Samarbetsfunktioner

Välj en mall för försäljningspipeline-rapporter med realtidsredigering, formateringsfunktioner som gör mallen visuellt tilltalande och möjlighet att samarbeta med hjälp av omnämnanden, taggar och kommentarer.

Rapporteringsfunktioner

Den kostnadsfria mallen för försäljningspipeline ger en detaljerad analys av din pipelines hälsa och försäljningsdata samt spårar säljarnas prestationer.

Integration med dina arbetsflöden

Slutligen bör dina säljteam kunna integrera denna mall i sina befintliga arbetsflöden. Du bör till exempel kunna importera pipeline-data automatiskt från mallen till ditt CRM-system för ett felfritt dataflöde.

10 gratis mallar för försäljningspipeline

Om du är redo att bygga din första försäljningspipeline, här är de 10 bästa mallarna som du kan ladda ner gratis och använda redan idag.

1. ClickUp-mall för hantering av försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen Denna mall för hantering av försäljningspipeline hjälper dig att spåra och hantera inkommande affärsmöjligheter som hanteras av AE:er och BDR:er.

2. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen Hantera varje steg i din försäljningsprocess med hjälp av ClickUp-mallen för försäljningspipeline.

Din försäljningspipeline är källan till alla dina intäkter. Genom att noggrant följa dina försäljningsmöjligheter från början till slut kan du optimera för bättre resultat.

Du behöver ClickUp-mallen för försäljningspipeline för att visualisera din försäljningsprocess och prioritera leads baserat på kriterier som brådskandehet och potential.

Lägg till leads som samlats in från telefonsamtal, rekommendationer och e-postmeddelanden och sortera dem gradvis i olika steg i din försäljningscykel. Delegera sedan dina säljare till andra uppsättningar av leads eller olika steg i försäljningspipeline.

Denna kostnadsfria mall för försäljningspipeline hjälper dig att skapa effektiva arbetsflöden och märka uppgifter med anpassade statusar som t.ex. förlorad, uppföljning och uppmärksamhet krävs. En effektiv försäljningspipeline leder till mer exakta prognoser för framtida försäljning och snabbare produktutveckling. Den hjälper dig också att komma närmare dina försäljningsmål.

💡Proffstips: Genom att använda pålitlig CRM-programvara för att centralisera kunddata och hantera alla lead-rörelser kan du göra dina säljteam mer produktiva. Denna sammanställda lista över 20 bästa CRM-programvaror hjälper dig att komma igång.

3. ClickUp Steg för att skapa en mall för försäljningstratt

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps steg för att skapa en mall för försäljningstratt för att snabbt få kundinsikter, öka medvetenheten och automatiskt skapa uppgifter.

En viktig komponent i en försäljningspipeline är försäljningstratten. Den visar antalet försäljningsleads som går från att känna till ditt varumärke till att slutligen köpa.

ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template hjälper säljteam att navigera sina kunder från att vara potentiella kunder till leads till kunder, och visualiserar olika steg i säljprocessen för att prognostisera, hantera och förbättra försäljningsresultatet.

Denna mall innehåller ClickUp Board View, som du kan använda för att visualisera alla steg, inklusive leadgenerering, kvalificering, uppföljning och konvertering.

Med den här mallen kan du kontinuerligt övervaka hur en kvalificerad lead rör sig genom varje steg och vidta lämpliga åtgärder. Genom att analysera dessa affärssteg kan du skapa och sammanställa riktat innehåll och material för att effektivt vårda potentiella kunder.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, avlastar ditt säljteam genom att förifyllda data i dina säljprocessmallar. Dessutom hjälper ClickUp Brain till med följande:

Förstå kundernas preferenser

Identifiera potentiella leads snabbt

Kommunicera snabbt med kunderna

Säljteam kan till exempel använda ClickUp Brain för att skriva engagerande e-postmeddelanden till kunder när deras prenumerationer är på väg att löpa ut.

Använd ClickUp Brain för att generera e-postmeddelanden om förnyelse av prenumerationer för aktiva kunder

Här är ett annat användningsfall för AI inom försäljning: Använd ClickUp Brain med ClickUp Clips för att skapa videor med AI-genererade transkriptioner. Du kan också titta på den här videon för att förstå mer:

Denna funktion är praktisk när du tar emot en ny kund och skapar en personlig demovideo för att förklara komplexa begrepp.

📮 ClickUp Insight: Cirka 35 % av respondenterna i vår undersökning rankar måndagen som den minst produktiva dagen i veckan. Otydliga prioriteringar i början av arbetsveckan kan vara en bidragande faktor här. ClickUps lösning för uppgiftshantering eliminerar gissningar genom att göra det möjligt för dig och ditt team att sätta tydliga prioriteringsnivåer på alla tilldelade uppgifter. Dessutom får du ClickUp Brain, en kraftfull AI-assistent som svarar på alla dina frågor. Med ClickUp vet du alltid exakt vad som behöver göras och när.

4. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Ladda ner den här mallen Spåra och analysera alla rörliga delar i din försäljningsprocess med hjälp av ClickUps mall för försäljningsspårning.

För att säljarna ska kunna prestera på topp behöver du en noggrann försäljningsprocess. Använd ClickUp Sales Tracker Template för att få en överblick över alla delar av din försäljningsprocess.

Denna mall hjälper dig att skapa en idiotsäker försäljningsplan genom att spåra dina resultat mot försäljningsmålen och ge dig insyn i individuella och teamets resultat.

Säljchefer kan övervaka varje interaktion mellan den potentiella kunden och säljaren, samla in feedback och schemalägga uppföljningsmejl i rätt tid.

Använd ClickUp Dashboards i dina försäljningsplanmallar för att identifiera och spåra viktiga mått som kundens livstidsvärde. Lägg till en standardaffärstavla, vinstsannolikhet och genomsnittlig intäkt per kund efter dina önskemål.

💡Proffstips: ClickUp Milestones delar upp större mål i mindre uppgifter, så att alla kan fokusera på de viktigaste målen. Glöm inte att fira små framgångar för att hålla motivationen uppe i teamet!

5. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för försäljningsrapport för att spåra och analysera försäljningsresultat.

ClickUps mall för försäljningsrapporter är ett enkelt kalkylblad för att spåra viktiga mätvärden och få insikter om dina framsteg och framtida planer.

Med visuella diagram kan du upptäcka möjligheter och trender, analysera försäljningsresultat och optimera dina processer för försäljnings- och verksamhetsplanering (S&OP).

Du kan visserligen skapa försäljningsrapporter i Excel-kalkylblad, men mallar för försäljningsrapporter erbjuder jämförbara projektvyer och automatiseringsfunktioner som ökar din produktivitet.

6. ClickUp-mall för kundresekarta

Ladda ner den här mallen Skissa upp kundens resa genom olika stadier i försäljningstratten med hjälp av mallen för kundresekarta från ClickUp.

ClickUp Customer Journey Map Template är en whiteboardmall som hjälper dig att förstå dina kunders upplevelser av ditt varumärke. Mallen visar kundernas problem, åtgärder, behov och förväntningar för att förbättra kundresan vid varje kontaktpunkt.

Säljare som arbetar med komplexa affärer kan använda denna mall för att få djupare insikter om kundernas beteenden och känsligheter, vilket gör det möjligt för dem att marknadsföra produkter på ett mer effektivt sätt.

💡Proffstips: För att underlätta kartläggningen av kundresan kan du överväga att investera i kunddatabasprogramvara som passar dina behov. Det hjälper dig att få värdefulla insikter om dina kundinteraktioner.

7. ClickUp-mall för veckovis försäljningsrapport

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för veckovis försäljningsrapport hjälper dig att utvärdera försäljningsteamets veckovisa mått och resultat.

Som försäljningsexpert vill du regelbundet följa viktiga KPI:er, såsom förhållandet mellan leads och affärsmöjligheter, konverteringsgraden för leads, försäljning per region och försäljningsvolym per kanal.

ClickUps mall för veckovisa försäljningsrapporter är ett utmärkt sätt att spåra viktiga nyckeltal, planera för framtida framgångar och optimera ditt teams prestanda på ett centraliserat ställe istället för att jonglera med flera olika verktyg för att samla in denna information.

Använd den här mallen för att analysera viktig data för dina veckovisa försäljningsrapporter, till exempel antalet leads och genererade försäljningar.

Analysera dessa data mot tidigare försäljningsresultat, till exempel vecko-, månads- eller kvartalsrapporter, för att upptäcka mönster i försäljningspipeline, avvikelser i affärsstadiet och möjligheter till förbättringar i försäljningsaktiviteterna.

När du tilldelar veckouppgifter till ditt säljteam kan du använda ClickUps arbetsbelastningsvy för att bedöma arbetsbelastningen, se till att alla arbetar med optimal kapacitet och omfördela arbetet utifrån dina iakttagelser för att förhindra utbrändhet.

💡 Proffstips: Ge ditt säljteam verktyg och resurser som hjälper dem att prestera på topp. Här är en lista över de bästa verktygen för säljstöd som förbättrar din säljstrategi.

8. Kalkylblad för pipeline-spårning från Sales Hacker

via Sales Hacker

Letar du efter en enkel mall för försäljningspipeline som främst fokuserar på siffrorna? Då kan Pipeline Tracker Spreadsheet från Sales Hacker vara ett bra alternativ. Den ger en kvartalsvis översikt över dina försäljningssiffror, så att du kan hålla ordning och fatta datadrivna beslut för att öka försäljningen.

9. Excel-mall för försäljningspipeline från OnePageCRM

via OnePageCRM

Använd OnePageCRM:s Excel-mall för försäljningspipeline för att kartlägga din strategi för försäljningspipeline

Excel-mallen för försäljningspipeline från OnePageCRM är utformad för att kartlägga din pipeline-strategi från grunden och förbereda ditt säljteam för framgång.

De innehåller allt som dina säljare behöver för att hantera pipelinen, från kontaktnamn, organisation, affärsstadium, sannolikhet för affär, förväntat avslutsdatum och viktad prognos. Mata in dina data i detta Excel-kalkylblad och börja spåra din försäljningspipeline.

10. Excel-mall för försäljningstratt från SalesFlare

via SalesFlare

Excel-mallen för försäljningstratt från SalesFlare är perfekt för att skapa anpassade försäljningstrattsteg som passar just din försäljningsprocess.

Du kan lägga till och ta bort steg, hantera teammedlemmar, skapa mål och till och med ställa in påminnelser för uppföljningar med leads.

Denna kostnadsfria mall finns tillgänglig i Google Sheets- och Excel-format, vilket möjliggör en enkel men effektiv försäljningsoptimeringsprocess.

Importera denna mall för hantering av försäljningspipeline till ditt Salesflare CRM, slipp manuell datainmatning och fokusera på att bygga starkare relationer. Salesflare skickar också praktiska aviseringar så att du kan följa upp och hålla koll på dina uppgifter.

Slut fler affärer med ClickUps mallar för försäljningspipeline

När du är trött på att manuellt mata in data för att hantera din försäljningspipeline och dina kunder i Excel kan du prova ClickUps färdiga gratis mallar för försäljningspipeline.

ClickUps funktionspaket – från ClickUp Brain för att automatisera förifyllning av mallar, Milestones för att visualisera framsteg, Automations för att eliminera rutinarbete och CRM för att importera all data relaterad till kund- och leadinteraktioner till en centraliserad plattform – används i stor utsträckning av högpresterande säljteam.

Registrera dig gratis på ClickUp och ladda ner vår kostnadsfria mall för försäljningspipeline nu.