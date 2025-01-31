De 10 bästa programvarorna för försäljningsspårning 2025 (recensioner och priser)

Försäljning handlar om siffror. För att övervaka framgången för enskilda säljare, teamledare eller kampanjer krävs omfattande datamängder och verktyg för att analysera och spåra resultat. Att göra detta på ett effektivt sätt ger insikter om vilka typer av initiativ som fungerar bra, vem som leder när det gäller att avsluta affärer och vilka områden som behöver förbättras.

Men det är inte lätt att spåra data. Det kräver mycket forskning, organisation och analytiska färdigheter för att komma till botten med vad som pågår. Dessutom måste du hitta sätt att samarbeta med teamet och rapportera dina resultat för att kunna genomföra förändringar.

Lyckligtvis kan programvara för försäljningsuppföljning överbrygga klyftan mellan att bara samla in data och att faktiskt använda den för effektiv beslutsfattande. Dessa verktyg är utformade för att göra det enkelt att övervaka framgångar, och anpassningsmöjligheterna låter dig fokusera på de siffror som är viktigast. ?

Här visar vi dig 10 av de bästa programvarorna för försäljningsuppföljning, från fullserviceverktyg för projektledning till CRM-system (customer relationship management) och programvara för försäljningspipeline. Dessutom visar vi dig vad du ska leta efter i dessa verktyg för att välja det som passar bäst för ditt säljteam.

Vad ska du leta efter i programvara för försäljningsspårning?

Är du redo att upptäcka ett spårningsverktyg som stöder dina försäljningsmål? Att välja en plattform kan verka överväldigande i början, men med lite research hittar du rätt försäljningsverktyg för ditt företags behov. ?

Här är vad du ska leta efter i programvara för försäljningsuppföljning:

Anpassningsbara försäljningsmått och data: De bästa verktygen ger dig kontroll över de data du spårar, oavsett om det gäller leadscoring, antal försäljningsleads, lönsamhet eller framgångsrik leadgenerering.

Verktyg för försäljningsprognoser: Det räcker inte med att bara ha data. Leta efter ett försäljningsspårningsverktyg som erbjuder prediktiv analys och prognoser för att bättre Det räcker inte med att bara ha data. Leta efter ett försäljningsspårningsverktyg som erbjuder prediktiv analys och prognoser för att bättre hantera dina mål.

Integrationer: De bästa verktygen fungerar sömlöst tillsammans. Välj en försäljningsspårningsprogramvara som integreras med dina dagliga plattformar, inklusive meddelandeappar och projektledningsverktyg.

Automatiseringar och meddelanden : Övervaka försäljningsaktiviteter och ställ in parametrar för att omedelbart utlösa meddelanden om en affär är i fara eller tilldela uppföljningsuppgifter om en potentiell kund behöver mer engagemang.

Mallar: Spara tid och arbeta mer effektivt med försäljningsspårningsprogramvara som innehåller mallar, inklusive CRM-mallar , rapporteringsmallar och spårningsblad för försäljningsledningar.

De 10 bästa programvarorna för försäljningsuppföljning att använda 2024

Oavsett om du är ett litet företag eller en stor organisation, så är försäljningsspårning nyckeln till framgång och ökad lönsamhet. Övervaka försäljningsresultat med dessa 10 bästa programvaror för försäljningsspårning som effektiviserar arbetsflöden, förenklar hanteringen och förbättrar pipeline. ✨

1. ClickUp

Dela upp mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0 Dashboard.

ClickUp är ett av de bästa programmen för projektledning och erbjuder flera funktioner för säljteam och spårning.

Använd ClickUps CRM för att spåra försäljning, visualisera kundflöden och skapa rapporteringspaneler för att mäta försäljnings-KPI:er. Analysera kunddata och använd mer än 15 vyer för att se framstegen mot målen. ?

Genom att använda ClickUp för försäljning samlas hela din försäljningsprocess på ett ställe, vilket gör det enklare än någonsin att spåra mätvärden och mäta framgång. Automatisera försäljningsprocesser för att snabbt avsluta affärer. Använd instrumentpaneler för att eliminera flaskhalsar, hålla koll på affärer och vem som avslutar dem, samt identifiera områden som kan förbättras.

ClickUp har också en omfattande databas med försäljnings- och spårningsmallar så att du kan skapa rapporter på ett smidigt sätt. Använd mallen Sales Tracker för att utvärdera teamets prestationer och hantera försäljningsprocessen från första kontakten till avslut. Med anpassade fält kan du spåra mätvärden som är viktiga för ditt säljteam, och prioritetsmarkeringar lyfter fram de mest brådskande uppgifterna.

Mallen för försäljnings-KPI är ett annat utmärkt verktyg för att mäta framgången för din försäljningsstrategi. Ställ snabbt upp mätbara mål och lägg till nyckeltal för hela din försäljningsprocess. Tilldela omedelbart uppgifter till relevanta teammedlemmar och spåra framstegen för att mäta framgången för din försäljningsprocess.

ClickUps bästa funktioner

Visuella instrumentpaneler erbjuder omedelbar rapportering och anpassning för att identifiera och spåra mätvärden som är viktiga för ditt säljteam.

Med över 1 000 mallar, inklusive mallar för försäljningsrapporter , är det enkelt att skapa instrumentpaneler, spåra utvärderingar och övervaka måluppfyllelsen.

ClickUp AI hjälper dig att skapa statusrapporter, generera insikter från analyser och automatiskt tilldela uppgifter för att effektivisera arbetsflöden och påskynda framstegen.

Samarbete i realtid gör det möjligt för hela teamet att visualisera arbetsflöden och smidigt genomföra projekt – från att hitta potentiella kunder till att slutföra affärer.

Ett användarvänligt gränssnitt erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter så att du kan ordna att göra-listor, spårningsblad och rapporter på ett sätt som passar dig.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang, men priserna börjar på bara 5 dollar per månad.

Det finns så många funktioner att det tar lite tid att lära sig dem alla.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är en av världens ledande CRM-tjänster. Spåra din försäljningspipeline, övervaka kundupplevelsen och optimera din försäljningstratt på ett och samma ställe. Funktioner som anpassningsbara fält, visuella pipelines och intuitiv rapportering ger dig den insikt du behöver för att spåra försäljningsprocesser och team.

Pipedrive bästa funktioner

Försäljningsrapporter i realtid ger dig aktuella insikter så att du kan sätta upp mål, fatta välgrundade beslut och se vad som fungerar.

Anpassa försäljningspipeline-mätvärden för att fokusera på de data som är viktigast för ditt företag – och ignorera resten.

Arbeta smidigt med din teknikstack tack vare integrationer med verktyg som Slack, Zoom och HubSpot.

Använd prognosverktygen för att förutsäga intäkter baserat på tidigare projekt eller enskilda säljares resultat.

Pipedrive begränsningar

Vissa användare tyckte att det kunde vara svårt att konfigurera rapporter med stora datamängder.

Lägre prisnivåer har färre funktioner och kan begränsa vissa säljteam.

Pipedrive prissättning

Essential: 21,90 $/månad per användare

Avancerad: 37,90 $/månad per användare

Professional: 59,90 $/månad per användare

Kraft: 74,90 $/månad per användare

Enterprise: 119 USD/månad per användare

Pipedrive betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

3. Zendesk Sell

via Zendesk

Zendesk är en plattform som är utformad för att förenkla kundsupport. Deras Zendesk Sales CRM erbjuder översikt över försäljningsprocessen och djupgående data för att spåra alla dina initiativ och individuella prestationer. Plattformen för försäljningsspårning ökar produktiviteten med automatiseringar, aviseringar och fullständig datavisning i varje steg av försäljningsprocessen. ?

Zendesk Sells bästa funktioner

Den enhetliga plattformen samlar alla dina försäljningsprocesser på ett ställe – oavsett om du behöver fördjupa dig i pipelinehantering eller utvärdera spårningsmått för dina säljteam.

Anpassade fält och datapunkter som automatiskt kopplas till försäljningsleads eller affärer gör att du kan förbättra försäljningshanteringen.

Prestationsmått och anpassade instrumentpaneler erbjuder visuella guider till vinst och försäljningsframgångar.

Appar och tredjepartsintegrationer erbjuder smidiga arbetsflöden mellan dina favoritverktyg.

Begränsningar för Zendesk Sell

Det finns ingen gratisplan, så du måste välja en betald plan som passar din budget.

Lägre prisnivåer erbjuder inte avancerade funktioner.

Zendesk Sell priser

Säljteam: 25 $/månad per agent

Sell Growth: 69 $/månad per agent

Sell Professional: 149 $/månad per agent

Zendesk Sell-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

4. Insightly

via Insightly

Insightly är ett CRM-system som erbjuder anpassade lösningar för försäljnings-, marknadsförings- och serviceteam. Försäljnings-CRM-systemet är utformat för att göra det enklare än någonsin att bygga upp försäljningspipelines, samtidigt som spårningsfunktionerna gör att du ligger steget före och är redo att anpassa dig med kort varsel.

Insightlys bästa funktioner

Med försäljningsspårning kan du övervaka affärer när de går igenom pipelinen och identifiera hinder och friktionspunkter.

Automatiseringar minskar repetitiva uppgifter och lägger grunden för effektivare säljteam och bättre mätvärden.

Anpassningsbara behörigheter ger åtkomst till data och säkerställer att relevanta teammedlemmar ser de mätvärden de behöver för att prestera på topp.

Du kan ställa in anpassade KPI:er och övervaka prestanda i realtid med insikter från instrumentpaneler och rapporteringsverktyg.

Insightlys begränsningar

Supporten kan ta lite tid att svara på frågor och förfrågningar.

Inlärningskurvan kan vara brant för nybörjare.

Insightly prissättning

Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 600 recensioner)

5. SugarCRM

via SugarCRM

SugarCRM är en onlineplattform som syftar till att förbättra produktiviteten och företagsvinsterna genom att sammanföra service-, försäljnings- och marknadsföringsteam på ett och samma ställe. Använd verktyget för att spåra konverteringsgrader, övervaka hela försäljningscykeln och utveckla viktiga slutsatser för att göra ditt företag mer framgångsrikt.

SugarCRM:s bästa funktioner

Hantera din pipeline och använd prognosverktyg för att utvärdera framsteg och sätta upp mätbara mål för säljare och teamledare.

Verktyg för uppgiftshantering eliminerar onödigt arbete så att ditt säljteam kan fokusera på det som ger mest vinst.

Inbyggda AI-verktyg erbjuder prediktiv analys, försäljningsinsikter och mätrapporter så att du kan hålla dig informerad om försäljningsframgångar.

Koppla samman försäljningsdata från en rad olika källor med förenklade integrationer.

Begränsningar i SugarCRM

Användarna tyckte att verktygen för e-postmarknadsföring och e-postspårning kunde vara svåra att använda.

Vissa säljare önskar att rapporterna skulle innehålla mer detaljerade mått.

SugarCRM prissättning

Marknad: Från 1 000 USD/månad

Sell: Från 49 $/månad per användare

Serve: Från 80 USD/månad per användare

Enterprise: Från 85 USD/månad per användare

SugarCRM-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 400 recensioner)

6. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är ett förstklassigt CRM-verktyg som hanterar allt från leadhantering och försäljningsautomatisering till kontaktadministration och datainmatning. Använd verktyget för att bygga försäljningspipelines och fatta datadrivna beslut tack vare viktiga funktioner som omfattande analyser och spårningsrapporter. ✍️

HubSpots bästa funktioner

Rapporterings- och analysverktygen är helt anpassningsbara, vilket ger dig kontroll över den information du övervakar.

Coachingverktyg tar det ett steg längre genom att integrera professionell utveckling i dina försäljningsspårningsprocesser.

Integrationer med mer än 1 400 verktyg erbjuder en hög grad av anpassning för att koppla samman datakällor och spåra mätvärden.

HubSpot AI kan göra allt från att skriva kampanjer för sociala medier till att hämta insikter från data i kalkylblad.

HubSpot begränsningar

Områdena för inlärning och utbildning är enorma, vilket innebär att det kan ta lite tid att hitta den guide du behöver.

Priset kan vara en begränsande faktor, särskilt för stora team med dussintals användare.

HubSpot prissättning

Professional: Från 500 USD/månad

Enterprise: Från 1 500 USD/månad

HubSpot betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

7. SalesNOW

via SalesNOW

SalesNOW är en försäljningsplattform som erbjuder allt från kundspårning till pipeline-analys. Med en mobilapp och anpassningsmöjligheter kan du använda verktyget när du är på språng och utforma dashboards som passar dina försäljningsprocesser.

SalesNOW:s bästa funktioner

Stöd för mobiler och surfplattor innebär att du kan hålla koll på spårningen även när du inte sitter vid ditt skrivbord.

Kartfunktioner låter dig segmentera kunddata efter plats, vilket ger djupare insikter i mätvärden uppdelade efter regionala försäljningskontor.

Anpassade fält och kontouppgifter ger dig kontroll över vilka data du övervakar och spårar.

Tack vare den snabba implementeringen behöver du inte lägga veckor på att konfigurera dashboards och spårningsverktyg.

Begränsningar för SalesNOW

Programvaran är webbaserad, så hastigheten kan minska beroende på din anslutning.

Användargränssnittet kan vara lite klumpigt i början.

SalesNOW prissättning

Ett lågt pris: 19,95 $/månad per användare

SalesNOW-betyg och recensioner

G2: 4/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

8. Agile CRM

via Agile CRM

Agile CRM-programvara kombinerar kundservice, marknadsföringsautomatisering och försäljningsanalys i ett praktiskt verktyg. Använd det för att hjälpa ditt säljteam att avsluta affärer snabbare med automatisk mötesbokning, gamification och verktyg för försäljningsspårning.

Agile CRM bästa funktioner

Gamification erbjuder roliga incitament för säljare att avsluta fler affärer och få in fler potentiella kunder.

Ställ in anpassade milstolpar och spåra framsteg i dina pipelines och processer.

Ytterligare integrationer finns tillgängliga mot en extra kostnad så att du kan arbeta smidigt med mer än 30 appar.

CRM-rapporteringsverktyg genererar automatiskt diagram, grafer och insikter baserat på spårade KPI:er.

Begränsningar för Agile CRM

Integrationerna är mer begränsade jämfört med andra verktyg.

Det finns en brant inlärningskurva för nya användare.

Agile CRM prissättning

Gratis: För upp till 10 användare

Startpaket: 14,99 $/månad per användare

Standard: 49,99 $/månad per användare

Enterprise: 79,99 $/månad per användare

Agile CRM betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 500 recensioner)

9. Stäng

via Close

Close är ett CRM-system som hanterar allt från att ta in nya kunder till att analysera resultatet av affärer och spåra KPI:er. Systemet används av företag över hela världen och finns i olika prisklasser som passar både nystartade företag, småföretag och stora koncerner. ?️

Stäng bästa funktioner

Inbyggda automatiseringar för alla medlemmar i säljteamet hjälper dig att sälja mer på kortare tid.

Integrationer gör att du kan arbeta över hela din teknikstack med projektledningsverktyg och datakällor.

Dashboards och aktivitetsöversikter ger insikter om arbetsflöden, arbetsbelastning och kapacitet.

Rapporteringsverktygen är anpassningsbara, så att du kan ställa in mål och KPI:er att spåra under hela året.

Stäng begränsningar

Vissa användare tyckte att verktyg för timspårning inte var tillräckligt robusta för deras säljteam.

Sökfrågorna skulle kunna vara mer intuitiva för att göra analysen av data snabbare.

Stäng prissättning

Startup: 59 $/månad

Professional: 329 $/månad

Företag: 749 $/månad

Stäng betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. Bitrix24

via Bitrix24

Bitrix24 är ett produktivitetsverktyg som erbjuder stöd för företag inom personaladministration, försäljning och kundhantering. Använd detta verktyg för att spåra produktiviteten hos ditt säljteam – från tidsspårning och kampanjanalys till att hålla koll på hur dina säljare hanterar sin arbetsbelastning på ett effektivt sätt.

Bitrix24:s bästa funktioner

Arbetstidsspårning och rapporter ger insyn i kapacitet och effektiv tidshantering för varje säljare.

Anpassade regler och triggers tilldelar automatiskt uppgifter och skickar aviseringar när affärer avslutas eller nya prospekt läggs till i pipelinen.

Integrationer migrerar omedelbart data från andra källor så att du har de mätvärden du behöver spåra, oavsett var de kommer ifrån.

Det inbyggda CRM-systemet förenklar onlinebetalningar, leadspårning och försäljningsautomatisering för att bygga bättre relationer med kunderna och avsluta affärer på ett smidigt sätt.

Begränsningar för Bitrix24

Användargränssnittet kan verka skrämmande i början, och fler handledningar skulle vara till hjälp för nybörjare.

Det finns en mobilapp, men alla funktioner är inte tillgängliga i den.

Bitrix24 prissättning

Grundläggande: 61 $/månad för upp till fem användare

Standard: 124 USD/månad för upp till 50 användare

Professional: 249 $/månad för upp till 100 användare

Enterprise: Från 499 USD/månad för 250 användare

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Spåra mätvärden och uppnå KPI:er med ClickUp

Dessa programvaror för försäljningsuppföljning ger dig de verktyg du behöver för att sätta upp mätbara mål, följa framsteg och utvärdera produktiviteten i hela ditt säljteam. Välj en som erbjuder de integrationer, anpassningsmöjligheter och nyckelfunktioner som ditt företag behöver för att ligga i framkant.

Registrera dig för ClickUp idag och börja hantera ditt säljteam och spåra mätvärden mer effektivt. Med verktyg som anpassningsbar CRM, säljmallar och automatisering av uppgifter kan du övervaka framstegen från initiativets lansering till genomförandet. Det bästa av allt är att ClickUp integreras med hundratals verktyg och erbjuder en allt-i-ett-plattform för att bygga och hantera dina säljprocesser. ?