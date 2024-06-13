Hur man använder AI i försäljningen (användningsfall och verktyg)

Låt oss vara ärliga – försäljning är svårare än någonsin. Köparna är mer kunniga, kvoterna är högre och tiden? Den räcker aldrig till.

Det är där AI kommer in – inte för att ersätta dig, utan för att förstärka dig.

Från automatisering av repetitiva uppgifter som manuell datainmatning till analys av säljsamtal för riktad coaching – artificiell intelligens förändrar hur säljare skapar kontakter, avslutar affärer och vinner. Men här är haken: det handlar inte om att ersätta mänskliga säljare. Det handlar om att hjälpa dem att sälja smartare, inte hårdare.

I den här guiden går vi igenom hur du använder AI i försäljningen för att förbättra prognoser, skärpa dina försäljningsstrategier, personalisera kundinteraktioner och öka försäljningsproduktiviteten – utan att lägga till mer arbete.

Låt oss dyka in i hur de smartaste säljorganisationerna använder AI för att avsluta fler affärer – och hur du också kan göra det. 👇

Förstå AI inom försäljning

Under lång tid har försäljning varit ett människocentrerat område. En säljares mest värdefulla tillgångar var deras omfattande kunskap om det de sålde, deras sociala kompetens och deras sätt att uttrycka sig.

Även om det fortfarande är fallet idag, är kundernas förväntningar högre än någonsin, konkurrensen är hård och kundresan är mer komplex. Dessa faktorer kan sätta även ett högpresterande säljteam på prov.

Det är där AI kan hjälpa till att hantera dessa ytterligare krav med lätthet. Kom ihåg att AI inte handlar om att ersätta mänskliga säljare utan om att göra dem mer effektiva och produktiva. För att bättre förstå detta, låt oss titta på hur AI-teknik hjälper säljare och ledare separat.

📮ClickUp Insight: 21 % av de tillfrågade vill utnyttja AI för att prestera bättre i sitt arbete genom att använda det i möten, e-post och projekt. De flesta e-postappar och projektledningsplattformar har AI integrerat som en funktion, men det är kanske inte tillräckligt smidigt för att samordna arbetsflöden mellan olika verktyg. Men vi har knäckt koden hos ClickUp! Med ClickUps AI-drivna möteshanteringsfunktioner kan du enkelt skapa dagordningspunkter, anteckna från möten, skapa och tilldela uppgifter från mötesanteckningar, transkribera inspelningar och mycket mer – med vår AI-anteckningsfunktion och ClickUp Brain. Spara upp till 8 mötestimmar per vecka, precis som våra kunder på Stanley Security!

Vad kan AI göra för säljare?

Säljare utgör huvuddelen av alla säljteam. Om du är bekant med hur denna funktion fungerar vet du hur krävande rollen kan vara.

AI i försäljningen stärker ditt team genom att:

Ta hand om repetitiva uppgifter som datainmatning och uppföljningsmejl, så att de kan fokusera på värdefulla aktiviteter som att bygga relationer och avsluta affärer.

Automatisera en tidskrävande process som lead scoring. Detta säkerställer att säljteamet kan fokusera på och konvertera kvalificerade leads.

🎉 Kul fakta: Vissa säljare som använder AI för utgående skrivande har gett sina verktyg namn – populära smeknamn är bland annat ”SalesGPT”, ”CloserBot” och ”Email Whisperer”.

Vad kan AI göra för säljchefer?

Försäljningschefer och säljledare kan använda artificiell intelligens för viktiga försäljningsprocesser som försäljningsprognoser. AI:s förmåga att lära sig över tid ger försäljningschefer viktiga insikter om förändringar i kundbeteende och interaktioner. Denna information kan vara användbar för att ändra försäljningsstrategier för att nå nya kunder.

Funktioner som sentimentanalys i realtid gör det möjligt för ledningen att förstå potentiella kunders problem och ändra sin strategi i realtid för att omvandla dem till betalande kunder.

Dagens AI-teknik kan analysera säljsamtal för att mäta säljarnas prestationer. Denna information är avgörande för generisk och, om nödvändigt, riktad coaching.

Låt oss titta på några detaljerade användningsfall för att bättre förstå hur man använder AI i försäljningen.

✨ Se AI som din medhjälpare, inte din ersättare. Du bidrar med din förmåga att bygga relationer. AI hjälper dig bara att göra det snabbare.

AI i försäljning: Användningsfall

Det finns många användningsområden för AI inom försäljning. Låt oss titta på tre av dem.

1. Försäljningsprognoser

Försäljningsprognoser är en integrerad del av en försäljningschefs rutin. De ger ledningen information som behövs för att förfina försäljningsargument och intäktsverksamhet samt sätta upp realistiska försäljningsmål.

Försäljningsprognoser var traditionellt en process som i hög grad byggde på erfarenhet, intuition och manuell databehandling. Dagens AI-försäljningsverktyg kan samla in och analysera data från flera källor, inklusive CRM-system, verktyg för marknadsföringsautomatisering eller till och med från interaktioner med dina inlägg på sociala medier. Allt detta uppnås utan mänsklig inblandning och ger ändå exakta prognoser för försäljningsresultat.

Genom att integrera AI i dina försäljningsprocesser får du en konkurrensfördel och kan arbeta med korrekta data för bättre beslutsfattande.

Låt oss ta exemplet Salesforce Cloud Einstein, ett AI-verktyg utvecklat av Salesforce. Denna AI-lösning kan användas för att prioritera potentiella leads, få insikter från användardata och till och med automatisera uppgifter. För försäljningsprognoser kan den analysera historiska försäljningsdata och identifiera mönster som kan användas för att förutsäga framtida försäljning.

Med detta verktyg kunde Spotify noggrant förutsäga försäljningstrender och identifiera potentiella kunder. Einsteins avancerade analysverktyg förser Spotifys säljteam med realtidsdata om kundbeteenden, marknadstrender och kampanjresultat. Detta bidrog till mer precisa försäljningsprognoser och effektiv resursallokering. Den förbättrade prognosnoggrannheten har lett till en ökning av reklamintäkterna med 19 % jämfört med föregående år och en produktivitetsökning på 40 % i Spotifys säljteam, vilket har lett till betydande förbättringar av försäljningsresultaten.

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för försäljningsprognoser för att spåra och analysera historiska resultat samt sätta upp och följa upp framtida mål baserat på analysen.

💡 Proffstips: Använd ClickUps mall för försäljningsprognoser för att förbättra effektiviteten i dina försäljningsprognoser. Med den kan du utnyttja kraftfull automatisering av arbetsflöden, tilldela anpassade statusar och använda över 17 anpassade attribut för noggrann dataspårning. Anpassad vy möjliggör förbättrad datavisualisering.

2. E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är en av de mest effektiva metoderna för att generera leads. Denna marknadsföringskanal fungerar eftersom besökare på din webbplats och potentiella kunder frivilligt prenumererar på e-postmeddelanden.

Det är dock ingen enkel uppgift att hantera massutskick av e-postkampanjer, särskilt med den nivå av personalisering som kunderna förväntar sig idag. Det är här AI-verktyg för e-postmarknadsföring kommer in. Dessa verktyg är utmärkta för att bearbeta stora mängder data. I kombination med kraften i försäljnings-AI och naturlig språkbehandling kan du segmentera dina kunder och skapa personaliserade e-postmeddelanden baserat på historiska data om kundbeteende.

Dessa AI-drivna verktyg för försäljning automatiserar också repetitiva uppgifter som att skicka påminnelser eller följa upp med ditt säljteam för att få status på öppna uppgifter.

Phrasee är ett AI-drivet verktyg för e-postmarknadsföring som är utformat för att optimera kvaliteten på ditt e-postinnehåll. Genom att utnyttja maskininlärning identifierar detta verktyg det mest effektiva språket och tonfallet för att engagera målgruppen, vilket säkerställer att e-postmeddelandena blir slagkraftiga. Så hjälpte det Gumtree, Storbritanniens ledande annonssajt, när den stod inför sjunkande öppningsfrekvenser för e-post, vilket påverkade det totala engagemanget och försäljningen. Gumtree implementerade Phrasees AI-drivna e-postmarknadsföringslösning. Phrasees maskininlärningsalgoritmer optimerade e-postens ämnesrader och innehåll, skräddarsydde meddelanden för att maximera effektiviteten, vilket resulterade i betydande förbättringar. Gumtree upplevde en ökning på upp till 50 % i öppningsfrekvens och en ökning på 44 % i klickfrekvens för e-post. Denna ökning i engagemang ledde direkt till förbättrad försäljning, vilket visar Phrasees inverkan på Gumtrees framgång inom e-postmarknadsföring.

Få en gratis mall Använd ClickUps marknadsföringskalendermall för en holistisk översikt i realtid över dina försäljningsaktiviteter.

Använd ClickUps mall för marknadsföringskalender för att effektivisera dina försäljningsaktiviteter. Spåra alla aspekter av dina försäljningsinsatser från en och samma plats. Använd dess anpassade status, fält och vyer för att lagra och spåra kundinteraktioner, viktiga segmenteringsdetaljer, kritiska uppgifter och masskampanjer.

💡 Proffstips: Omvandla alla ClickUp-händelser till automatiska e-postmeddelanden. Hantera kundförfrågningar, ärenden och mycket mer – direkt med ClickUp Email.

3. Försäljningsautomatisering

Inom försäljning är tid pengar. Faktum är att säljare lägger mer tid på repetitiva, tråkiga uppgifter som att dokumentera kundinteraktioner och hantera administrativa sysslor än på själva försäljningssamtalen. Försäljningschefer lägger också mycket tid på att hålla koll på försäljningsverksamheten och rapporteringen.

Verktyg för försäljningsautomatisering kan, när de används strategiskt, automatisera och effektivisera flera av dessa tråkiga uppgifter. Till exempel kan artificiell intelligens med röst-till-text-teknik automatiskt transkribera kundinteraktioner i realtid.

Chefer kan å sin sida dra nytta av försäljningstekniska funktioner som automatiserad rapportering och e-postschemaläggning, som kommunicerar viktig information till intressenter utan någon inblandning. Kort sagt kan automatisering ha en betydande positiv inverkan på dina försäljningsinsatser.

HubSpots Sales Hub integrerar kontaktadministration med automatiseringsfunktioner som e-postsekvenser och arbetsflöden för att effektivisera försäljningsprocesser, förbättra effektiviteten och ge insikter i försäljningsdata. HubSpot hjälpte effektivt Mindvalley, ett ledande företag inom personlig utveckling, att effektivisera sina försäljningsinsatser och förbättra automatiseringen av e-postmarknadsföringen. HubSpots integrerade plattform möjliggjorde automatiserade e-postmarknadsföringskampanjer, vilket gjorde det möjligt för Mindvalley att effektivt vårda sina leads. Med HubSpots CRM fick Mindvalley insyn i kundinteraktioner och effektiviserade partnerskapshanteringen. Resultatet? Förbättrad försäljningsproduktivitet, snabbare kunddatasökningar och en betydande ökning av antalet e-postprenumeranter.

Få en gratis mall Se sammanfattningar av dina försäljningsrapporter och spåra vilka produkter som säljer bra med ClickUps mall för daglig försäljningsrapport.

💡 Proffstips: Utnyttja ClickUps mall för daglig försäljningsrapport för att förbättra försäljningsproduktiviteten. Spåra försäljningsaktiviteter med anpassningsbara uppgiftsstatusar och ställ in påminnelser för att hålla koll på alla dina försäljningsprocesser.

4. Skapande av innehåll och personalisering av marknadsföring

AI kan automatisera repetitiva uppgifter som att skriva försäljningsmejl, ta fram offerter eller utforma inlägg på sociala medier. Det skräddarsyr också meddelanden baserat på kundbeteende, försäljningshistorik och preferenser.

Vanliga AI-innehållsuppgifter:

Skriv ämnesrader och samtalsskript med hjälp av verktyg för maskininlärning

Anpassa meddelanden på flera plattformar

Förbättra dina säljargument baserat på tidigare affärsresultat

Minska manuell datainmatning och spara tid på uppföljningar

💡 Proffstips: Med ClickUp Brain kan säljteam automatiskt generera e-postmeddelanden, kontaktmanus eller till och med presentationsunderlag – direkt från ditt CRM-system.

5. Försäljningsstöd och processoptimering

AI hjälper inte bara med utgående insatser – det stärker också den interna verksamheten. Från automatisering av uppgiftsfördelning till att hjälpa försäljningschefer att spåra prestanda, AI-verktyg håller försäljningsorganisationer i rörelse.

AI i säljstöd hjälper till att:

Automatisera försäljningsprocesser och minska tidskrävande uppgifter

Effektivisera försäljningsverksamheten med realtidsdashboards

Ge säljcheferna AI-insikter för teamcoaching

Förbättra användningen av försäljningsteknik och standardisera arbetsflöden

🎉 Rolig fakta: ClickUp AI integreras sömlöst i försäljningsprocesser – genom att kombinera CRM-uppgifter, coaching, prognoser och dokument på en och samma plattform, så att ditt säljteam kan hålla sig samordnat.

Hur du implementerar AI i din försäljningsorganisation

Att integrera AI i din försäljningsprocess behöver inte vara överväldigande, men det kräver en genomtänkt plan. En framgångsrik implementering av AI handlar om mer än bara att välja verktyg. Det handlar om att samordna ditt säljteam, utbilda dina säljare och förfina dina arbetsflöden så att artificiell intelligens kompletterar dina mänskliga säljare utan att störa deras rytm.

Här är en steg-för-steg-guide för att få AI att fungera för din försäljningsorganisation:

1. Identifiera problemområdena

Leta efter områden där ditt säljteam lägger för mycket tid på repetitiva uppgifter – manuell datainmatning, försäljningsprognoser i kalkylblad, jakt på kalla leads. Dessa är perfekta kandidater för AI-automatisering.

💡 Proffstips: Börja med uppgifter som har stor effekt och är enkla att genomföra, till exempel automatisering av uppföljningar, samtalsloggning eller vidarebefordran av leads. Dessa ger omedelbar avkastning med minimal risk.

2. Sätt upp tydliga mål för AI-implementeringen

Vill du öka försäljningsproduktiviteten, förbättra försäljningsresultaten eller minska tiden som läggs på försäljningsaktiviteter? Dina mål avgör vilka AI-verktyg du behöver – och hur du mäter framgång.

🧠 Visste du att? Säljteam som implementerar AI med definierade mål har tre gånger större sannolikhet att uppnå prestationsförbättringar. Källa: Salesforce State of Sales.

Alla AI-försäljningsverktyg är inte lika. Vissa fokuserar på analys av försäljningssamtal, andra på leadgenerering, försäljningsstöd eller prognoser. Leta efter verktyg som kan integreras med ditt CRM-system och anpassas till ditt teams arbetsflöden.

Populära kategorier av AI-verktyg för försäljning:

AI-assistenter för mötesreferat och uppgiftsförslag

Plattformar för prognoser och analys av affärsrisker

Prospekteringsverktyg som analyserar kunddata och beteende

Automatiseringsplattformar som hanterar schemaläggning och uppföljning

💡 Proffstips: Med ClickUp AI kan du skapa arbetsflöden som anpassar sig till varje steg i försäljningsprocessen – från den första kontakten till uppföljningen efter försäljningen – allt på ett och samma ställe.

4. Testa innan du skalar upp

Börja i liten skala. Rulla ut din AI-teknik till ett enda säljteam eller en enda säljchef och följ upp resultatet. Samla in feedback och övervaka eventuella problem med införandet. Leta efter trender i affärshastighet, säljarnas nöjdhet eller missade steg som AI har hjälpt till att återhämta.

5. Spåra, mät och optimera

Att införa AI är inte en engångsföreteelse. Ditt team kommer att behöva tid för att anpassa sig. Övervaka hur AI påverkar dina försäljningsuppgifter, pipeline-stadier och säljarnas produktivitet – och förfina din användning utifrån vad data visar.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Dashboards för att spåra affärshastighet, AI:s inverkan på aktivitetsvolym och försäljningsprognosernas noggrannhet över tid.

Hur AI hjälper säljteam att arbeta smartare

AI har redan visat hur det kan öka effektiviteten i säljteam – men för att verkligen effektivisera komplexa arbetsflöden behöver du mer än bara isolerade verktyg. Från hantering av leads och kundkontakter till spårning av affärer och deadlines – framgång i försäljningen beror på smarta system som fungerar tillsammans.

Det är där ClickUp – appen som har allt för arbetet – sticker ut.

🎯 Din instinkt + AI-insikter = en oslagbar kombination. De bästa säljteamet väljer inte mellan AI och erfarenhet. De använder båda.

Till skillnad från verktyg som lägger till AI i efterhand är ClickUp en fullskalig arbetsplattform med inbyggda intelligenta försäljningsflöden. Med lösningen ClickUp Teams Sales Software kan du hantera hela försäljningsprocessen på ett ställe – spåra leads, ta emot kunder, samarbeta om affärer och avsluta snabbare.

Anpassa din försäljningspipeline med ett intuitivt CRM-system, automatisera repetitiva uppgifter och visualisera insikter med instrumentpaneler som faktiskt är lätta att använda. Det är allt ditt säljteam behöver, drivet av ClickUp AI.

1. Automatisera de försäljningsuppgifter som saktar ner dig

Låt oss vara ärliga – säljteam lägger fortfarande alldeles för mycket tid på manuellt arbete. Oavsett om det handlar om att logga säljsamtal, uppdatera affärsstadier eller tilldela uppföljningar, kan dessa repetitiva uppgifter tyst och stilla ta tid från försäljningen.

🧠 Detta förvandlar ClickUp till mer än ett CRM-system – det blir operativsystemet för din försäljningsmotor.

Du kan också skriva e-postmeddelanden som omedelbart kan nå potentiella kunder med ClickUp Brains generativa AI-funktioner. Samma funktionalitet kan också utnyttjas av utbildnings- och utvecklingsavdelningen för att skapa innehåll för säljcoaching. Här är ett exempel på hur du kan använda AI för att generera e-postutkast på några sekunder:

Dessutom* öppnar ClickUp Brain, när det används tillsammans med andra funktioner som ClickUp Clips, nya möjligheter att förbättra försäljningsprocessen.

Skapa och dela utbildnings- och introduktionsvideor självständigt med ClickUp Clips. Koppla ihop ClickUp Brains artificiella intelligensfunktioner för försäljning så kan dina säljteam nu skapa videor med AI-genererade transkriptioner i realtid. Denna funktion kan vara särskilt användbar när du försöker vinna över kunder med detaljerade demovideor som förklarar komplexa begrepp.

Skapa detaljerade förklarande videor med AI-genererade transkriptioner i realtid med ClickUps Clips.

🎉 Kul fakta: AI skriver inte bara e-postmeddelanden eller poängsätter leads – nu kan den även skapa hela säljpresentationer på under 60 sekunder (och ja, den lägger till diagram också!).

2. Skapa personligt anpassat försäljningsinnehåll på några sekunder (inte timmar)

Att skriva prospekteringsmejl, kallkontaktsekvenser eller till och med presentationsmaterial kan kännas som ett heltidsjobb. Och om dina meddelanden inte är extremt relevanta för dina potentiella kunder kommer de att ignoreras.

ClickUp AI hjälper säljare att:

Skapa högkonverterande kallmail baserade på affärshistorik eller persona

Skriv personliga uppföljningar anpassade efter tidigare säljsamtalsanteckningar

Skapa presentationsmaterial eller LinkedIn-meddelanden i din egen ton

Uppdatera gamla mallar eller förslag med bara ett kommando.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs + AI för att samarbeta med ditt team om meddelanden, få omskrivningar direkt och hämta data från ditt CRM med hjälp av variabler. Nu behöver du inte längre växla mellan dokument, Slack och e-posttrådar.

🎯 Verkligt scenario: Din försäljningschef vill ha en utgående sekvens för företagsleads som har tystnat. Istället för att spendera tre timmar på att utarbeta en sådan, skapar ClickUp AI en personlig multitouch-sekvens med hjälp av CRM-data och affärshistorik – på bara några minuter.

3. Gör smartare prognoser – med hjälp av sammanhang, inte gissningar

Försäljningsprognoser handlar inte om att förutsäga framtiden – det handlar om att veta var du står just nu. Och det kräver realtidsdata, rena indata och förmågan att snabbt korrigera kursen.

ClickUp AI + Dashboards ger säljchefer den översikt de behöver för att:

Se aktuell pipeline-status per steg, ägare eller region

Använd AI-prompter för att sammanfatta hinder i säljprocessen, säljares aktiviteter och risker

Analysera tidigare resultat och hastighet för att förutsäga framtida resultat

Prioritera konton eller områden som har störst sannolikhet att konvertera

🧠 Visste du att? ClickUp AI stöder flera modeller, vilket gör att du kan skräddarsy prognoser baserat på din affärslogik – oavsett om det gäller sentimentanalys, viktad affärspoängsättning eller historisk försäljningsprestanda.

🎯 Verkligt scenario: En försäljningschef behöver förbereda sig för den månatliga prognosgenomgången. Istället för att be alla om uppdateringar kör de en ClickUp Brain-prompt – ”Vilka affärer är i riskzonen detta kvartal och varför?” – och får en sammanfattning i realtid med riskindikatorer och rekommenderade åtgärder.

Spåra viktiga försäljningsmått med ClickUps dashboards

ClickUp stöder även integration med verktyg från tredje part, såsom Salesforce och Hubspot. Dessa instrumentpaneler kan användas som en enda källa till information för alla dina försäljningsrelaterade data. Dessutom kan dina säljare ställa in aviseringar för specifika milstolpar/händelser, vilket säkerställer att omedelbara åtgärder vidtas när det behövs.

Läs också: AI-verktyg för CRM

4. Samordna säljteam utan fler statusmöten

Säljteam lever på momentum – men det momentumet avstannar ofta på grund av missförstånd, isolerade verktyg och oändliga pingar för att "bara kolla läget".

ClickUp löser detta genom att centralisera kommunikation, spårning och AI-drivna uppdateringar på ett och samma ställe. Ditt säljteam förblir synkroniserat asynkront – utan att förlora tydligheten.

Så här använder säljorganisationer ClickUp AI för att samarbeta bättre:

Sammanfatta interna försäljningschattar med AI så att inget faller mellan stolarna

Spåra kundinteraktioner över affärer, uppgifter och e-postmeddelanden i en vy

Omvandla mötesanteckningar till tilldelade åtgärdspunkter med hjälp av AI + ClickUp Docs

Skapa automatiskt uppdateringar så att alla säljare hålls informerade.

🎉 Rolig fakta: Med ClickUp Chat sammanfattar AI inte bara konversationen – den rekommenderar nästa steg, länkar till relevanta uppgifter och uppmanar teammedlemmarna att följa upp.

🎯 Verkligt scenario: Din försäljningschef är sjukskriven, men teamet behöver fortfarande uppdateringar om viktiga affärer. Med ClickUp AI kan vem som helst generera en uppdaterad sammanfattning av kundkonversationer, uppgiftsframsteg och affärsutveckling – på begäran.

5. Knyt ihop allt med ett CRM-system

Kundrelationer och hanteringen av dessa spelar en avgörande roll för framgången i alla försäljningsprocesser. Det kan dock vara svårt och tidskrävande att hålla reda på informationen från alla kontaktpunkter. Men med en CRM-lösning i ditt arsenal kan du enkelt optimera dina försäljningsflöden.

Ett CRM-system är ett verktyg som ger dig en 360-graders överblick över hela din försäljningspipeline – kort sagt, det är ryggraden i alla försäljningsorganisationer.

ClickUps CRM kan samla all kunddata, inklusive kontaktuppgifter, kommunikationshistorik och annan information som är viktig för din försäljningsprocess, på ett och samma ställe. Det integreras också sömlöst med de AI-drivna funktionerna och automatiseringen som du redan har utforskat.

Dessutom erbjuder ClickUp CRM flera anpassningsbara vyer (över 15 stycken) för att visualisera din försäljningspipeline på ett sätt som passar dina preferenser.

ClickUps Gantt-diagram ger en visuell tidslinje över hela din försäljningspipeline. Med denna förenklade vy kan säljare enkelt följa framsteg, deadlines och beroenden. Denna information kan hjälpa till att identifiera flaskhalsar innan de hindrar försäljningsprocessen.

Hantera din försäljningspipeline bättre med ClickUps Gantt-diagramvy

För ett gränssnitt som liknar ett kalkylblad, använd ClickUp Table View. Denna vy gör det möjligt för säljare att skapa anpassade fält för att spåra allt från kundinformation till försäljningsstatistik.

Anpassa, sortera och dela försäljningsinformation i realtid med ClickUps tabellvy

Dessutom fungerar denna vy också som en kodfri databas som låter dig länka uppgifter, dokument och deras beroenden precis som du skulle göra när du bygger en traditionell databas.

Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager kan du genomsöka hela ditt försäljningsekosystem, generera omedelbara sammanfattningar och ge konversationsbaserade uppdateringar om åtgärdspunkter. Denna funktion kan vara särskilt fördelaktig för säljare, eftersom den ger dem tillgång till en mängd information under säljsamtal. Att bygga förtroende hos kunderna hjälper också till att upprätthålla konversationsflödet, vilket kan vara avgörande för att konvertera en potentiell kund.

Använd ClickUp Brain Använd ClickUps AI Knowledge Manager för att få omedelbara svar på viktiga frågor och processer

Läs också: AI-verktyg för e-handel

6. Börja inte från scratch – använd mallar

Mallar är verkligen oumbärliga för försäljningshantering och erbjuder genvägar till effektivitet och konsekvens. Med fördesignade mallar för CRM, försäljningssamtal och försäljningsspårning kan teamen undvika att uppfinna hjulet på nytt och säkerställa standardiserade processer.

ClickUp erbjuder flera mallar som kan hjälpa säljare att utmärka sig i sina arbetsprocesser, spara tid och samtidigt fokusera på strategiska försäljningsinsatser.

Få en gratis mall Spåra viktig kundinformation och interaktioner med ClickUps CRM-mall för försäljning.

ClickUp CRM-mallen tar hand om de viktigaste aspekterna av CRM-processen. Den tillhandahåller en central plats där en försäljningschef kan få tillgång till all kundrelaterad information, inklusive men inte begränsat till kunduppgifter, försäljningshistorik och till och med anteckningar om tidigare kundinteraktioner.

Det är dock inte bara ett datalager. Denna mall har även anpassningsbara fält och statusar som gör det möjligt för säljare att segmentera sina kunder för mer effektiva marknadsföringsstrategier och att hålla koll på alla försäljningsaktiviteter från ett och samma ställe.

💡 Proffstips: Använd ClickUps tavelvy i den här mallen för en interaktiv visuell representation av dina CRM-aktiviteter.

Mallen erbjuder även funktioner för försäljningsautomatisering, såsom att skicka personliga e-postmeddelanden till varje kund baserat på deras segment. Den underlättar sentimentanalys genom att ledningen kan övervaka kundernas feedback och recensioner.

Ladda ner den här mallen Hantera din säljprocess från en central plats med ClickUps mall för säljsamtal.

ClickUp erbjuder även mallar för att effektivisera själva försäljningsprocessen. Till exempel erbjuder ClickUp Sales Call Template försäljningsorganisationer en steg-för-steg-process för att hantera kundkontakter. Denna mall erbjuder även säljare en central plats för att komma åt standardmanus för säljsamtal.

Enkel tillgång till dessa funktioner säkerställer att dina säljteam uppvisar en konsekvent professionalism och förser potentiella kunder med korrekt information.

Dessutom kan säljteam också använda anpassade fält för att logga viktiga detaljer från varje samtal, såsom kundernas problem och nästa steg. Denna information kan vara ovärderlig för uppföljningar, för att anpassa framtida interaktioner och, som ett resultat, för att avsluta affärer.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att lagra all ytterligare information som dina säljteam kan behöva när de interagerar med kunder. Se till att alla dina teammedlemmar har tillgång till alla dokument – på ett och samma ställe!

Ladda ner den här mallen Spåra säljteamets prestationer från en plats med ClickUps mall för försäljningsspårning.

Slutligen har vi ClickUp Sales Tracker Template, ett verktyg som kan ge ledningen värdefulla insikter om teamets prestationer och den totala effektiviteten i deras försäljningsaktiviteter.

Denna mall går utöver att bara spåra försäljningssiffror. Den inbyggda artificiella intelligensen gör det möjligt för säljteam att visualisera värdefull prestationsdata (individuellt och som team), analysera trender och identifiera tillväxtmöjligheter.

💡 Proffstips: Använd funktionerna ClickUp Goals och ClickUp Milestones i den här mallen för att, som namnen antyder, sätta upp mål för dina säljteam och hjälpa dem att visualisera hur nära de är att uppnå dem.

✅ Är du redo att se vad AI kan göra för ditt säljteam?

AI inom försäljning är inte bara framtiden – det är nutiden. Från smartare prospektering till snabbare avslut – dagens mest framgångsrika försäljningsorganisationer använder artificiell intelligens för att minska manuellt arbete, personalisera varje kontaktpunkt och öka intäkterna i stor skala.

ClickUp hjälper säljare, chefer och intäktsteam att göra just det – med AI inbyggt i varje steg i ditt arbetsflöde. ClickUp erbjuder också flera mallar för försäljningsplaner, utöver de som beskrivs i denna blogg, som kan förbättra ditt säljteams arbetssätt. Från att skapa offerter och prognostisera affärer till att coacha säljare och automatisera uppföljningar – allt du behöver för att sälja smartare finns på ett och samma ställe.

👉 Nöj dig inte med att bara införa AI. Utnyttja den – smidigt med ClickUp – registrera dig gratis!