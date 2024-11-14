De 10 bästa AI-baserade CRM-programvaruverktygen 2025

Du hade nog aldrig trott att robotar skulle hantera dina relationer. ?

Men att lägga till AI i din kundrelationshantering (CRM) kan påskynda svarstiderna och förbättra kundnöjdheten – för som vi alla vet är timing allt.

Det är ungefär som när din partner frågar om hen ser bra ut och du svarar ”ja”, men först efter en kort paus. Det kommer att kosta dig. ?

På samma sätt kan det kosta dig pengar om du väntar för länge med att följa upp en lead. Men med AI-verktyg för kundrelationshantering kan din kundsupport och dina säljteam hålla koll på varje kundinteraktion och aldrig missa en viktig kontaktpunkt. Och det är inte allt AI kan göra för dig.

Från realtidsinsikter och uppdaterade kunddata till påminnelser i rätt tid och automatisering av arbetsflöden – artificiell intelligens är ett av de smartaste valen du kan göra för din CRM-process. Vi delar med oss av de bästa AI-verktygen för CRM så att ditt team kan arbeta smartare, inte hårdare.

Om du vill att ditt team ska dra nytta av AI bör du välja verktyg som är integrerade i ditt CRM-system och utformade med försäljning och kundsupport i åtanke. Här är några viktiga funktioner att leta efter för att säkerställa att ditt AI-verktyg blir effektivt för ditt team.

Naturlig språkbehandling: Dina säljare ska kunna be ditt AI-verktyg att svara på en fråga eller utföra en uppgift på vanlig engelska. Därefter ska AI:n svara på vanlig engelska så att allt är tydligt, lättanvänt och lättförståeligt – utan att någon teknisk expertis krävs.

Generativ AI: Om ditt Om ditt maskininlärningsverktyg kan skriva originalt innehåll kan det hjälpa dina teammedlemmar att svara på kundfrågor, skriva uppföljningsmejl och omskriva sitt eget innehåll för att säkerställa att det är tydligt och har en professionell ton.

Realtidsforskning och data: AI kan skanna internet och sammanställa kundundersökningar eller komplexa försäljningsprognoser och rapporter på några minuter, istället för de timmar det skulle ta en människa. Eftersom försäljning är ett sifferintensivt område bör du se till att ditt AI-verktyg har rapporteringsfunktioner.

Här är våra 10 bästa AI-CRM-program. Alla dessa program kan utföra uppgifter som är specifika för kundrelationshantering. De gör det lättare att förstå kundbeteende, komma i kontakt med potentiella kunder och förbättra försäljnings- och kundbehållningsgraden.

1. ClickUp – Bra för att automatisera CRM-uppgifter

Prova ClickUp för CRM-team Använd ClickUps CRM-paket för att hantera data, uppgifter och kommunikation och effektivisera ditt logistikarbetsflöde.

Om du vill ge dina säljteam superkrafter när det gäller produktivitet, måste du ge dem ClickUp.

Denna allt-i-ett-plattform för produktivitet har alla viktiga funktioner som sälj- och marknadsföringsteam behöver för att effektivisera din kundrelationshantering, automatisera CRM-uppgifter och spåra dina framsteg varje steg på vägen.

Du kan visualisera din försäljningspipeline på över 15 olika sätt med hjälp av ClickUps anpassade vyer, inklusive kalender-, lista-, tabell- eller Kanban-liknande tavelvy. Och med ClickUp Dashboards kan du få tillgång till dina viktigaste och mest uppdaterade försäljningsdata i realtid.

Dessutom blir din CRM-lösning ännu kraftfullare när du kombinerar den med ClickUp Brain – det enda rollbaserade verktyget för maskininlärning som är skräddarsytt efter dina säljteamets exakta behov. Precis som din egen personliga säljassistent kan ClickUp Brain hjälpa dig att skapa e-postmeddelanden, manus och svar för att främja meningsfulla relationer och bygga varaktig kundlojalitet.

ClickUps bästa funktioner

En anpassningsbar CRM-mall hjälper dig att konfigurera ditt CRM på några minuter.

Rollbaserad AI utför uppgifter som är specifika för dina teammedlemmars olika ansvarsområden, oavsett om det är ditt kundsupportteam, säljteam eller marknadsföringsteam.

Hundratals mallar för AI-prompter hjälper dina teammedlemmar att börja använda AI omedelbart och upptäcka nya användningsområden för AI som kan öka deras produktivitet.

AI-funktioner för försäljning hjälper dig att skapa en territoriell plan, skriva ett prospekteringsmejl eller skapa en hisspitch.

AI-funktioner som effektiviserar ditt arbetsflöde kan sammanfatta kundinteraktioner, identifiera åtgärder, tilldela dem till en representant och påskynda beslutsfattandet för alla dina uppgifter.

AI-funktioner för kundsupport kan skriva kundsvar eller redigera dem med avseende på grammatik, korrekthet eller tonfall.

Ladda ner den här mallen Bygg starkare kundrelationer med ClickUps CRM-mall genom att spåra engagemangsnivåer och lojalitetspoäng.

Begränsningar i ClickUp

Eftersom ClickUp erbjuder så många funktioner kan det finnas en inlärningskurva för nya CRM-användare.

Alla funktioner i ClickUp-webbappen är inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Registrera dig för en kostnadsfri provperiod av ClickUp Brain. Om du vill kan du lägga till AI-funktioner till valfri betald ClickUp-plan för ytterligare 5 dollar per månad.

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (8 810+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 810+ recensioner)

2. HubSpot CRM – Bra för kombinerade försäljnings- och marknadsföringsfunktioner

via HubSpot

HubSpot är ett populärt SaaS CRM-program. Det kopplar samman dina marknadsförings-, innehålls-, kundtjänst- och säljteam under ett och samma tak så att ingen hamnar utanför. ☔️

Utöver alla standardfunktioner för CRM – som att spåra kundinteraktioner, kontaktinformation, nästa steg och framsteg i din försäljningspipeline – har den HubSpot AI.

Dessa AI-verktyg hjälper dig att automatisera repetitiva affärsprocesser och frigöra tid för ditt team att fokusera på att bygga mer meningsfulla kundrelationer. Det kan också hjälpa dina teammedlemmar att utforma innehåll, till exempel utgående e-postmeddelanden, och analysera kunddata i realtid.

HubSpots bästa funktioner

Generativ AI hjälper ditt team att skriva e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier och mycket mer för bättre kundinteraktioner.

ChatSpot, HubSpots chatbot, kan svara på teammedlemmarnas frågor, undersöka potentiella kunder och ge insikter i realtid.

Prediktiva försäljningsprognoser kan visa hur mycket intäkter du kan förvänta dig och om du är på väg att uppnå dina försäljningsmål.

Konversationssammanfattningar kan snabbt uppdatera kundprofiler med deras senaste interaktioner.

HubSpots begränsningar

Mobilappen har färre funktioner än webbappen.

Vissa användare rapporterar att mallarna kan vara svåra att redigera och anpassa CRM-systemet efter ditt varumärke.

HubSpot-priser

Gratis verktyg

Startpaket: 18 dollar per månad

Professionell: 450 dollar per månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 750 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (430+ recensioner)

3. Hållbar – Bra för AI-driven fakturering

via Durable

Durable är en AI-driven plattform för småföretag som erbjuder en webbplatsbyggare, ett CRM-system, ett faktureringsverktyg och en virtuell assistent. Den hjälper dig att starta och driva ditt företag på nolltid.

Bädda in ett formulär för lead-poängsättning på din Durable-webbplats, så kommer inbyggda AI-funktioner automatiskt att organisera kontakterna i ditt CRM-system, svara på leads, generera personlig kommunikation och skicka ut begäran om omdömen.

Med denna AI är det som att du har ett helt team som hjälper dig, även om du arbetar ensam. ?‍✈️

Hållbara bästa funktioner

AI-assistenten hjälper dig att skriva, forska eller utföra administrativa uppgifter.

Ett formulär för leadgenerering lägger automatiskt till intresserade kunder i ditt CRM-system.

E-postsynkronisering gör det möjligt för dig att skicka AI-genererade uppföljningsmejl till potentiella kunder.

Automatiserade recensionsförfrågningar uppmanar kunderna att lämna Google-recensioner för att hjälpa till att marknadsföra ditt företag.

Bestående begränsningar

Detta verktyg har begränsade designfunktioner, så det är inte ett bra val om du vill bygga en avancerad webbplats eller anpassade sidor.

Du kan inte exportera koden till din webbplats, så om du någonsin vill byta plattform måste du bygga om din webbplats från grunden.

Hållbar prissättning

Startpaket: 12 dollar per månad

Företag: 20 dollar per månad

Hållbara betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

4. Zoho Zia – Bra för leadhantering

via Zoho Zia

Zia är ett AI-verktyg som är inbyggt i Zoho CRM. Utöver CRM-funktionerna – som kontakt-, affärs- och leadhantering – hjälper Zia ditt team att hantera sin arbetsbelastning.

Att registrera sig för Zia är som att anställa en assistent för alla i ditt team. Du kan be denna chatbot om hjälp med att samla in kunddata, skriva e-postmeddelanden och dokument eller hantera försäljningssiffror.

Det är ett utmärkt alternativ för e-handelsföretag eftersom du kan bädda in boten på din webbplats för att svara på kundernas frågor. Den kommer också att ge produktrekommendationer baserade på kundens beteende, så att dina kunder vill stanna längre och handla mer. ?️

Zoho Zias bästa funktioner

Använd Zia för att identifiera mönster i ditt teams aktiviteter och föreslå automatiseringar.

Få automatisk research för att fylla i kundtitlar, kontaktinformation och mer.

Förbättra kundupplevelsen med automatiserad korsförsäljning och rekommendationer för produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dem.

Låt säljarna lägga mindre tid på datainmatning genom att istället chatta med Zia om sina kundinteraktioner.

Begränsningar för Zoho Zia

Anpassningar kräver en högre nivå av teknisk expertis och programmeringskunskap än många andra plattformar.

Flera användare rapporterar att Zohos integrationer med andra plattformar har begränsad funktionalitet.

Priser för Zoho Zia

Standard: 14 USD per användare och månad

Professional: 23 dollar per användare och månad

Företag: 40 dollar per användare och månad

Ultimate: 52 dollar per användare och månad

Zoho Zia-betyg och recensioner

G2: 4/5 (2 480+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (6 385+ recensioner)

5. C3. ai

De flesta alternativen på denna lista är först och främst CRM-programvara och i andra hand AI-verktyg. Men C3. ai har byggt hela sin CRM-plattform kring artificiell intelligens.

C3 är ett AI-fokuserat företag som lovar en imponerande avkastning på investeringen. De säger att deras AI-drivna CRM kan ge dig en 30-procentig ökning av dina säljares produktivitet och en 60-procentig minskning av din kundomsättning.

Det är förstås alltid bäst att spåra din egen avkastning, men C3.ai ger imponerande insikter som stärker ditt team. Dessa inkluderar försäljningsprognoser, extern dataresearch, pipeline-analys och relationsinsikter.

C3. ai bästa funktioner

Prognosera dina försäljningsintäkter för hela företaget eller uppdelat efter regioner, produkter, konton och mer.

Få varningar om nya risker och faktorer som påverkar dina försäljningsmöjligheter.

Visualisera de viktigaste områdena i dina försäljningspipelines med automatisk analys.

Övervaka relationernas hälsa så att du kan nå ut och förbättra kundengagemanget när det är som viktigast.

C3. ai-begränsningar

Användare har upplevt tillfälliga fördröjningar i programmets svarstid.

Exporterade rapporter innehåller ibland fel

C3. ai-prissättning

Kontakta oss för priser

C3. ai-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1+ recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

6. Zendesk Sell – Bra för kundservice

via Zendesk Sell

Zendesk tillverkar CRM-programvara för serviceföretag och säljteam. Denna plattform förstår processen för att sälja tjänster. Så om du vill ha ett verktyg som är skräddarsytt för din bransch kan detta vara det perfekta valet. ?

Deras verktyg gör det enklare för dina kunder att komma i kontakt med dig och för ditt team att komma i kontakt med fler kunder. Tack vare Zendesk AI kan du befria dina säljare från tidskrävande arbete med automatiseringar. Och när säljarna arbetar med kunderna kan AI ge förslag på hur kundernas problem kan lösas.

Zendesk AI bygger på OpenAI:s GPT-modell för naturlig språkbehandling, vilket gör det enkelt att använda – ställ bara frågor som du skulle göra till vilken kollega som helst. Du kan lägga till integrationer med Zapier eller ChatGPT för att utöka ditt CRM-systems AI-funktionalitet ännu mer.

Zendesk Sells bästa funktioner

Spåra alla dina kundinteraktioner så att du kan erbjuda en personlig upplevelse.

Analysera din process och spåra dina framsteg mot försäljningsmålen med inbyggda rapporteringsfunktioner.

Stöd ditt kundsupportteam med Zendesk AI, som föreslår svar och analyserar kundbeteende för att tillhandahålla avsiktsdata.

Integrera ditt CRM med Zapier för att automatisera repetitiva uppgifter och med ChatGPT för att lägga till en AI-chatbotassistent.

Begränsningar för Zendesk Sell

Vissa användare tycker att gränssnittet ser föråldrat ut och är mindre intuitivt än andra CRM-system.

Flera användare rapporterar att Zendesks kundsupportteam kan vara långsamma med att svara.

Priser för Zendesk Sell

Säljteam: 19 dollar per användare och månad

Sell Growth/Suite Team: 55 dollar per användare och månad

Suite Growth: 89 dollar per användare och månad

Sell Professional/Suite Professional: 115 USD per användare och månad

Zendesk Sell-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (475+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

7. Pipedrive – Bra för säljteam och nybörjare

via Pipedrive

Pipedrive skapades av säljare för säljare. Det har en användarvänlig layout med alla påminnelser du behöver för att spåra affärer och aldrig missa en uppföljning. På så sätt får varje lead den uppmärksamhet det förtjänar.

Du kan ställa in dina försäljningspipelines så att de matchar kundresan, så att du kan visualisera var dina leads befinner sig, från första kontakten till slutlig försäljning. Pipedrive utmärker sig med sin visuella layout, som gör det enkelt att se vad du behöver göra härnäst med ett ögonkast. Vi älskar att se det. ?

Detta är ett bra CRM-system för Mac- eller Microsoft-användare, med mobilappar för både iOS och Android.

Pipedrives bästa funktioner

Enkel installation kräver endast att du anger stadierna i din försäljningstratt för att komma igång.

Kanban-tavlan gör det möjligt att visualisera dina försäljningspipelines och se var varje affär befinner sig i processen.

AI-tekniken identifierar försäljningsmöjligheter i din pipeline och gör det möjligt för dig att automatisera repetitiva affärsprocesser.

Funktioner för kundsegmentering hjälper dig att erbjuda mer personlig kommunikation baserat på kundernas demografi, intressen eller behov.

Rapportering och intäktsprognoser spårar dina framsteg mot dina försäljningsmål.

Pipedrives begränsningar

Vissa användare rapporterar att mobilappens gränssnitt är mindre intuitivt än webbappen och att det ibland förekommer prestandaproblem på mobilen.

Pipedrive erbjuder många grundläggande anpassningsalternativ, men avancerade anpassningsmöjligheter är begränsade, vilket kan göra det svårt att skräddarsy CRM-systemet efter en unik försäljningsprocess.

Pipedrive-priser

Essential: 14,90 dollar per användare och månad

Avancerat: 27,90 dollar per användare och månad

Professional: 49,90 dollar per användare och månad

Kraft: 64,90 dollar per användare och månad

Företag: 99,00 $ per användare och månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 660 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 870 recensioner)

8. Freshworks – Bra för multikanalmarknadsföring

via Freshworks

Freshworks är en svit av kundtjänstverktyg. Och precis som när du bokar en lyxig svit på ett hotell, innehåller detta program en hel del extrafunktioner. Men istället för bubbelbadkar och gratis champagne innehåller Freshworks-sviten funktioner för IT, marknadsföring, kundtjänst och försäljning. ?

Det finns verktyg för att skapa och spåra multikanalmarknadsföringskampanjer, ett ärendesystem för att snabbt leverera personlig kundsupport och ett CRM-system för att spåra din försäljningsprocess. Dessutom finns Freddy, en AI-driven bot som kan chatta med kunder för att ge kundsupport eller vidarebefordra leads från din webbsida till ditt säljteam.

Freshworks bästa funktioner

Allt-i-ett-programvaran håller dina säljteam på samma sida.

Freddy AI Self Service, den inbyggda chattboten för kundsupport, svarar på kundernas frågor och ger support på din webbplats.

Freddy AI Copilot svarar på teammedlemmarnas frågor och hjälper dem att automatisera repetitiva uppgifter genom naturlig språkbehandling. Inga kodningskunskaper krävs.

Freddy AI Insights tillhandahåller visualisering av kunddata i realtid.

Begränsningar i Freshworks

Användarna upplever att installation och anpassning kan vara svårt utan hjälp från en utvecklare i ditt team.

Flera användare rapporterar om frekventa tekniska problem och felsidor.

Priser för Freshworks

Gratis

Tillväxt: 19 dollar per användare och månad

Fördel: 49 dollar per användare och månad

Företag: 79 dollar per användare och månad

Freshworks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (7 325+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (595+ recensioner)

9. Salesforce Sales Cloud – Bra för företagsteam

via Salesforce Sales Cloud

Salesforce CRM, eller Sales Cloud, är byggt för automatisering. Du kan utlösa automatiska uppdateringar och kontakter baserat på var potentiella kunder befinner sig i försäljningstratten.

Automatiseringsverktyg hjälper till att effektivisera repetitiva uppgifter, men huvuddelen av Salesforces AI-funktioner kommer från Einstein, en förtjusande virtuell assistent. Salesforces Einstein har till och med samma galna frisyr som sin namne, vetenskapsmannen.

Einstein kan undersöka potentiella kunder, analysera säljsamtal för att ge värdefulla insikter och använda prediktiv analys för att tillhandahålla databaserade försäljningsprognoser.

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner

Generativ AI-teknik hjälper säljteam att skriva e-postmeddelanden och transkribera säljsamtal.

Konversationsinsikter kan identifiera kundernas invändningar och ge säljarna förslag på nästa steg.

Den AI-drivna forskningsassistenten tillhandahåller information om potentiella kunder och kvalificerade leads direkt från din webbplats.

AI-prognoser hjälper säljarna att prioritera de viktigaste affärerna och prognostisera försäljningen.

Begränsningar i Salesforce Sales Cloud

Det kan vara svårt för nya användare att lära sig detta program, och ditt team kan behöva utbildning under introduktionsprocessen.

Att lagra stora mängder data i ditt Salesforce CRM Cloud kan leda till extra kostnader.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Startpaket: 25 USD per användare och månad

Professional: 80 dollar per användare och månad

Företag: 165 USD per användare och månad

Obegränsat: 330 USD per användare och månad

Unlimited+: 500 dollar per användare och månad

Salesforce Sales Cloud-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 18 240 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (17 825+ recensioner)

10. itransition – Bra för att konfigurera Salesforce CRM

via itransition

Om du letar efter en skräddarsydd upplevelse hjälper itransition dig att finslipa din CRM-strategi och hitta rätt kombination av funktioner för din organisation. De skapar anpassade arbetsflöden åt dig, migrerar dina data, testar din plattform, utbildar ditt team och underhåller programvaran, så att du inte behöver lyfta ett finger. ?

Med 10 års erfarenhet av att skapa CRM-lösningar kan itransition bygga en anpassad lösning åt dig eller optimera din nuvarande CRM-plattform så att den passar din bransch och dina processer – eftersom ett CRM för ett tillverkande företag skiljer sig från ett CRM för en marknadsföringsbyrå. De är specialiserade på att konfigurera Salesforce CRM, och om du väljer denna lösning får du tillgång till Salesforces AI-verktyg.

itransitions bästa funktioner

Anpassad konfiguration ger dig exakt de CRM-funktioner du behöver.

Den medföljande installationen innebär att du inte behöver oroa dig för att importera data eller testa systemet.

Genom utbildning säkerställer du att ditt team vet hur man använder CRM och dess AI-verktyg.

Kontinuerlig support håller ditt CRM uppdaterat och hjälper användarna att lösa problem när de uppstår.

Begränsningar för övergången

De färdiga programmen har begränsade anpassningsmöjligheter och kan bli dyrare med tiden på grund av löpande licensavgifter.

Den skräddarsydda lösningen har höga initialkostnader och kräver ett team av utvecklare.

itransition-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

itransition betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Hantera kundrelationer med AI

Det finns inget artificiellt med de realtidsinsikter du kan få från AI-verktyg för CRM. Dessa plattformar hjälper säljare att avgöra när och hur de ska följa upp kunderna. De kan frigöra mer tid för dina teammedlemmar så att de kan fokusera på det som verkligen är viktigt: att skapa meningsfulla kundinteraktioner.

Med ClickUps CRM- och AI-funktioner kan du effektivisera din kundservice och dina försäljningsprocesser med automatiseringar, insikter, påminnelser och uppföljningsuppgifter. Och du vet rollspelet du gör i säljutbildningen? ClickUp AI är jättebra på rollspel. ?

Det är den första rollbaserade AI-lösningen någonsin, programmerad för att hjälpa dina teammedlemmar att omedelbart använda den för arbetsuppgifter relaterade till deras jobb. Prova den gratis och se hur mycket mer produktiv du kan bli.