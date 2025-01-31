10 verktyg för försäljningsautomatisering för småföretag

Ditt säljteam arbetar hårt för att skala upp verksamheten, generera nya affärer och hålla säljprocessen fylld med potentiella kunder. Med så mycket att göra är deras vardag fylld med kilometerlånga att göra-listor.

För att göra saken ännu värre ökar arbetsbelastningen dramatiskt för säljare som blir mer framgångsrika. I många fall innebär det att möjligheter går förlorade eftersom teamet inte kan arbeta tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan.

Det är ett bra problem att ha och ett som kan lösas med hjälp av programvara för försäljningsautomatisering. Här visar vi dig vad det är och går igenom fördelarna med automatisering för din försäljningsavdelning.

Sedan presenterar vi de 10 bästa verktygen för försäljningsautomatisering. Från programvara för marknadsföringsautomatisering till projektledningsverktyg – här hittar du allt du behöver för att skala upp dina säljteam. ?

Verktyg för försäljningsautomatisering är utformade för att effektivisera arbetsflöden genom att ta hand om tidskrävande och repetitiva uppgifter. Istället för att en anställd lägger tid på att manuellt skapa uppgifter och dokument, gör dessa verktyg jobbet åt säljteamet, så att de kan fokusera på viktigare saker. ?

I de flesta fall drivs dessa verktyg av programvara eller AI som automatiskt utför arbetet. De flesta säljteam strävar efter att automatisera uppgifter som:

Schemalägga möten

Förbereda fakturor och offerter

Uppföljning av potentiella kunder

Skicka e-postmeddelanden för att generera leads

Hantera återkommande uppgifter som rapportering

Poängsättning av kvalificerade leads i försäljningsprocessen

Den bästa mjukvaran för försäljningsautomatisering är utformad för att hantera tidskrävande arbete. Dessa typer av repetitiva uppgifter kräver inte mycket hjärnkapacitet, men hindrar även de bästa säljarna från att ägna sig åt viktigare arbete.

Att använda verktyg för försäljningsautomatisering är en självklarhet. De frigör tid och eliminerar tråkiga arbetsuppgifter som säljteam inte vill göra. ?

Här är andra fördelar med att använda verktyg för försäljningsautomatisering:

Förbättrad datahantering: Dessa verktyg lagrar information på ett ställe, vilket gör det enklare att spåra data och Dessa verktyg lagrar information på ett ställe, vilket gör det enklare att spåra data och försäljnings-KPI:er utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Noggrann rapportering: Eftersom dessa verktyg är maskindrivna elimineras risken för mänskliga fel. Det innebär bättre och mer noggrann rapportering när det gäller Eftersom dessa verktyg är maskindrivna elimineras risken för mänskliga fel. Det innebär bättre och mer noggrann rapportering när det gäller försäljningspipelinens mätvärden

Samarbete i realtid: Många av dessa programvaror för försäljningsautomatisering gör det möjligt för säljteam att arbeta tillsammans, vilket gör dem mer effektiva i hela försäljningsprocessen.

Bättre kundupplevelse: Försäljningsappar hjälper dig att bättre förstå potentiella kunder och tilldela rätt säljare till kontot. De gör det också lättare för säljaren att svara snabbt så att du kan slå konkurrenterna i dina potentiella kunders inkorgar.

Lär dig hur du automatiserar dina försäljningsprocesser med dessa 10 bästa verktyg. Vår lista över de bästa programvarorna för försäljningsautomatisering innehåller projektledningsprogram, CRM-program och mycket mer som hjälper dig att få jobbet gjort. ✨

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från vilken enhet som helst.

ClickUp är ett säljteams dröm, med automatiseringar, dashboards och CRM-verktyg för att hantera försäljningsprospekt och effektivisera arbetsflöden. Verktyget har dussintals integrationer, vilket gör det enkelt att använda tillsammans med din andra viktiga programvara.

Med ClickUp Automations utförs det tidskrävande arbetet automatiskt åt dina säljteam. Med mer än 100 automatiseringar är möjligheterna att effektivisera arbetsflödena oändliga. Skapa till exempel uppgifter när en potentiell kund bokar en demo på HubSpot eller när en kund registrerar sig för en provperiod.

Eller skicka gratulationsmejl till hela säljteamet när någon avslutar en affär och följ upp med kunder som inte har använt dina produkter på ett tag. Du kan använda automatiseringarna för e-postmarknadsföring, leadscoring och försäljningsmål.

När automatiseringen är på plats kan du använda ClickUp Dashboards för att följa framstegen i alla dina försäljningsprojekt. Den helt anpassningsbara instrumentpanelen gör det enkelt att fördela resurser och identifiera flaskhalsar i försäljningsprocessen.

Håll koll på hela din försäljningstratt på ett och samma ställe med ClickUp Sales. Den förenklade inställningen gör att du kan se hela försäljningsprocessen på ett ögonblick. Du kan spåra kontoaktivitet och samarbeta med teammedlemmar för att avsluta affärer.

Använd dessutom ClickUps inbyggda CRM för att samla in data och visa kundrelationer. Kommunikationen går snabbt tack vare centraliserade portaler för kundkontakter. Skapa enkelt din kunddatabas och tilldela prioriterings- och anpassade fält för att göra det lättare för säljteamet att nå ut bättre. ?️

ClickUps bästa funktioner

Det finns mer än 1 000 mallar, inklusive mallen för daglig försäljningsrapport från ClickUp , som gör det enkelt att få insyn i försäljningsinsatser och trender.

Uppgiftsautomatisering effektiviserar inkommande leads och tilldelar relevant arbete till de viktigaste beslutsfattarna.

Anpassade fält och statusar håller reda på e-postautomatisering, drip-kampanjer och e-handelsförsäljningsaktiviteter på ett och samma ställe.

Arbeta på ett och samma ställe med dussintals integrationer

Begränsningar för ClickUp

Just nu finns ClickUp AI endast i desktopversionen, men lanseringen för mobila enheter är på gång.

Det stora antalet funktioner innebär att det tar lite tid att lära sig alla funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad (gratis provperiod).

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 700 recensioner)

2. Sales Cloud från Salesforce

via Salesforce

Sales Cloud från Salesforce kombinerar AI, data och CRM på ett och samma ställe, vilket gör det enklare för säljare att utföra sitt arbete. Med denna säljautomatiseringsprogramvara kan du fördjupa dig i kundresan för att få insikter och öka engagemanget, vilket förbättrar säljprocessen.

Verktyget förbättrar också kundrelationerna genom att omedelbart skapa aviseringar när nya produkter lanseras och automatisera e-postkampanjer baserat på användarnas avsikter. Andra automatiseringsfunktioner inkluderar återkommande fakturering, spårning av prestationshantering och insikter för intäktsoptimering.

Sales Clouds bästa funktioner

Inbyggd generativ och prediktiv AI gör det enkelt att skapa personliga försäljningsmejl och samtalsreferat på några sekunder.

Einstein GPT-funktionen skyddar din känsliga företagsinformation när du använder artificiell intelligens för att skapa e-postsekvenser, landningssidor och andra marknadsföringskampanjer.

Allt-i-ett-CRM-systemet effektiviserar hanteringen av försäljningsprocessen och erbjuder verktyg för att öka intäkterna baserat på befintliga kunder.

Erbjuder en kostnadsfri testversion av sin försäljningsautomatiseringsprogramvara för att komma igång.

Begränsningar i Sales Cloud

Vissa användare tyckte att det fanns för mycket anpassningsmöjligheter, vilket gjorde att deras säljteam behövde mer tid än nödvändigt för att konfigurera processerna.

Användargränssnittet tar tid att lära sig för vissa säljteam och är inte alltid intuitivt.

Priser för Sales Cloud

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Professional: 80 $/månad per användare

Enterprise: 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Sales Cloud-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 15 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 700 recensioner)

3. Sales Hub från HubSpot

via HubSpot

HubSpot är ett av de bästa marknadsföringsverktygen som finns, men dess försäljningserbjudande är också användbart för team som vill effektivisera arbetsflöden. Med CRM-plattformen kan du automatiskt skapa e-postmeddelanden som skickas till kundsegment och organisera din pipeline baserat på uppgiftsstatus. ✅

Använd HubSpot Sales för att förbättra lead-bearbetningen, få insikter för försäljningsprognoser och skapa automatiserade arbetsflöden. Oavsett om du vill effektivisera administrativa uppgifter som rapportering eller försäljningsuppgifter som att skapa och skicka utgående e-postmeddelanden, så får du jobbet gjort med det här verktyget.

HubSpots bästa funktioner

Den mobila CRM-appen gör det enkelt att få jobbet gjort var som helst – även när du är ute och springer mellan möten med potentiella kunder.

Automatisera uppgifter för att frigöra tid så att säljteamet kan aktivt söka efter bättre prospekt på halva tiden.

Samtalsspårning loggar automatiskt försäljningssamtal för att öka effektiviteten.

HubSpots begränsningar

Priserna stiger snabbt, men det finns gratis provversioner för säljteam.

Det finns inte många integrationer, så vissa användare kände sig tvingade att använda det som ett allt-i-ett-verktyg när de egentligen föredrog att använda en kombination av olika verktyg.

HubSpot-priser

Gratis: 0 $

Startpaket: 45 $/månad

Professional: 450 $/månad

Enterprise: 1 200 $/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

4. Overloop

via Overloop

Overloop är en plattform för försäljningsautomatisering och en produktivitetslösning som är utformad för att göra livet enklare än någonsin för säljare. Huvudfokus för verktyget för försäljningsautomatisering är att effektivisera försäljningskampanjer och öka kundengagemanget.

Börja med att skapa listor över potentiella kunder och skicka automatiskt ut kampanjer över olika kanaler. Hantera pipelinen från första kontakt till onboarding och använd de genererade insikterna för att förbättra dina processer.

Overloops bästa funktioner

Integrationer med e-postverktyg som Gmail och Office 365 gör det enkelt att skicka kallmail och hålla koll på öppningsfrekvenser och svar.

Verktyget Email Finder hjälper dig att hitta e-postadresser till potentiella kontakter.

Med CSV-importfunktionen kan du överföra e-postmeddelanden och kontaktinformation från verktyg som HubSpot och Pipedrive.

Begränsningar för Overloop

Vissa användare ansåg att verktyget inte var skalbart, vilket gjorde det svårt för företag som växer snabbt.

Jämfört med konkurrenterna ansåg användarna att det borde finnas fler e-postfunktioner.

Priser för Overloop

Basic: 99 $/användare/månad

Agentur Priser: Anpassade priser

Omdömen och recensioner om Overloop

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4/5 (1+ recensioner)

5. Growbots

via Growbots

Growbots är ett verktyg för automatisering av utgående försäljning som syftar till att göra det enklare att hitta din nästa kund. Genom att registrera ett konto får du tillgång till mer än 180 miljoner verifierade potentiella kunder. Begränsa listan genom att välja bland 15 kriterier, inklusive bransch och intäkter.

Baserat på dina uppgifter får du en lista över potentiella kunder med deras kontaktuppgifter, inklusive e-postadresser, sociala mediekonto och telefonnummer. Du betalar bara för de leads du vill ha. Använd sedan de inbyggda instrumentpanelerna för att köra A/B-tester, automatisera utgående e-postmeddelanden och övervaka svar.

Growbots bästa funktioner

Prospektdatabasen uppdateras kontinuerligt med hjälp av live-verifiering av e-postadresser, vilket garanterar att informationen är aktuell.

Avancerade filter låter dig begränsa din målgrupp när du skickar ut e-postmeddelanden.

Anpassa kampanjer genom att skapa obegränsat med e-postmallar, lägga till uppgifter som telefonsamtal i sekvenser och schemalägga kontakter baserat på prospektens tidszon.

Growbots begränsningar

Vissa användare tyckte att plattformens gränssnitt var förvirrande.

Andra ansåg att det borde finnas fler anpassningsmöjligheter när man kontaktar nya leads.

Priser för Growbots

Outreach: 49 $/månad

Allt-i-ett: 199 $/månad

Pro: Anpassad prissättning/månad

Growbots betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

6. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är ett CRM-system för försäljning med en visuell försäljningspipeline för att spåra framsteg och påskynda tillväxten. Funktioner för teamsamarbete gör det enkelt att samarbeta med andra säljare och fira framgångar. Använd Pipedrive för att förenkla datainmatning, automatisera mötesplanering och upptäcka nya tillvägagångssätt för dina försäljningskampanjer. ??‍?

Med anpassade filter kan du segmentera målmarknader för bättre räckvidd. Rapporteringspaneler och intäktsprognoser håller ditt team ansvarigt. Pipedrives ClickUp-integration låter dig automatiskt synkronisera uppgifter och ansluta ditt CRM till ditt större projektledningsverktyg.

Pipedrives bästa funktioner

AI-teknik ger insikter i kampanjer och automatiserar arbetsflöden för effektivare försäljningsarbete.

Du kan skapa aktivitetspåminnelser för att övervaka din försäljningstratt och öka försäljningsengagemanget med vältajmade kampanjer.

Det användarvänliga gränssnittet är enkelt att använda för nybörjare, vilket gör det till ett utmärkt val för team med nyare säljare.

Begränsningar i Pipedrive

Alla funktioner är inte tillgängliga i det lägre prissatta abonnemanget.

Vissa användare tyckte att det var svårt att få hjälp från kundsupporten.

Pipedrive-priser

Essential: 21,90 $/månad per användare

Avancerat: 37,90 $/månad per användare

Professional: 59,90 $/månad per användare

Kraft: 74,90 $/månad per användare

Enterprise: 119 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

7. UpLead

via UpLead

UpLead är ett försäljningsautomatiseringsverktyg som är utformat för att snabbt skapa leadlistor för B2B-företag. Medan andra verktyg automatiskt skrapar miljontals e-postmeddelanden och data, fokuserar detta verktyg på att endast tillhandahålla de mest kvalificerade leads – med en noggrannhet på 95 % eller högre.

UpLeads bästa funktioner

Funktionen för mobil och direktuppringning ger dig korrekt telefoninformation för varje lead.

Intentionsfokuserade data innebär att du får tillgång till potentiella kunder som redan letar efter dina produkter och tjänster.

Verifiering av e-postadresser i realtid säkerställer att du når ut till giltiga, aktiva potentiella kunder.

Begränsningar för UpLead

Vissa användare tyckte att användargränssnittet var föråldrat.

Prenumerationer förnyas automatiskt, så du måste komma ihåg att säga upp dem.

UpLead-priser

Gratis provperiod: 0 dollar för en sjudagars provperiod

Essentials: 74 $/månad

Plus: 149 $/månad

Professional: Anpassad prissättning

UpLead-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

8. Freshsales från Freshworks

via Freshworks

Freshsales är ett smart CRM-system som är utformat för att hjälpa säljare att avsluta affärer snabbare och mer effektivt. Försäljningsverktyget använder AI för att poängsätta leads, vilket hjälper dig att snabbare identifiera de viktigaste målen.

Automatisera leadhanteringen och försäljningsprocesserna för att frigöra tid för andra projekt. Använd mallar för att skapa påminnelser och utkast till e-postmeddelanden för kallkontakter. ?

Freshsales bästa funktioner

Beteendebaserade försäljningssekvenser hjälper dig att fokusera på potentiella kunder som är redo att använda dina produkter och tjänster.

Använd silos för att fördjupa dig i kundernas tankesätt och möta dem där de befinner sig i sin resa.

Automatiska poängfaktorer gör det enkelt att se kvalificerade leads för att prioritera de viktigaste prospekten.

Begränsningar för Freshsales

Vissa användare tyckte att gränssnittet inte var så intuitivt som de hade önskat.

Verktyget definierar inte alltid leads korrekt

Priser för Freshsales

Gratis: 0 dollar för upp till tre användare

Tillväxt: 18 $/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Enterprise: 83 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshsales

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

9. Zendesk Sell

via Zendesk

Zendesk Sell är en plattform för försäljningsautomatisering som ger dig bättre insikt i din försäljningspipeline och sätter din försäljningsprocess på autopilot. Den högkvalitativa CRM-programvaran låter dig automatisera manuella uppgifter för att öka produktiviteten och effektivisera försäljningshanteringsprocedurerna.

Använd Zendesk för att se vad dina kunder vill ha i olika skeden av försäljningsprocessen. Få analysverktyg för att skapa bättre marknadsföringskampanjer. Ta sedan ett steg vidare genom att använda API:et för att ansluta din teknikstack och integrera med de appar du använder dagligen.

Zendesk bästa funktioner

Inbyggda verktyg för kontaktadministration gör det enkelt att hålla koll på leads och kontakta dem via SMS, direktuppringning och e-post.

Du kan skapa anpassade mallar och skicka massmejl på halva tiden.

Anpassade triggers och automatiserade uppgifter hjälper säljteamet, särskilt säljarna, att hålla sig till schemat.

Zendesk-begränsningar

De mer avancerade funktionerna tenderar att vara dyra.

Det finns en inlärningskurva, vilket gör det svårare för nya användare.

Priser för Zendesk

Säljteam: 25 $/månad per agent

Sell Growth: 69 $/månad per agent

Sell Professional: 149 $/månad per agent

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

10. Keap

via Keap

Keap är ett verktyg som är utformat för småföretag som vill skala upp sin försäljningsprocess. Använd det intuitiva gränssnittet för att samla in potentiella leads, skapa personliga automatiseringar för att begränsa arbetsbelastningen och skicka engagerande meddelanden till din målgrupp.

Keaps bästa funktioner

Automatisering sparar tid, vilket ger ditt team mer tid att engagera sig bättre med kvalificerade leads.

Tack vare en tydlig kontaktorganisation kan du nå ut till rätt segment med riktade produkter.

Realtidsrapportering på startsidan låter dig se framstegen när det gäller försäljningsmål.

Keaps begränsningar

Vissa åtgärder kräver fler steg än nödvändigt, vilket bromsar försäljningsprocessen.

Med stora datamängder kan vissa mätvärden ta lång tid att ladda.

Keaps prissättning

Pro: 199 $/månad

Max: 289 $/månad

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 200 recensioner)

Med den bästa programvaran för försäljningsautomatisering kan du vara säker på att hitta sätt att betjäna dina kunder mer effektivt. Från verktyg för automatisering av uppgifter till leadgeneratorer – på denna lista finns ett verktyg för varje försäljningsmål. ?

Registrera dig för ClickUp idag för att börja automatisera arbetsflöden, bygga bättre lead-pipelines och interagera med dina kunder. Spara tid genom att automatiskt skapa uppgifter för tidskrävande arbete och använd CRM-funktionerna för att organisera dina leads.